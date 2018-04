"La misma sentencia nos obliga a recurrir: describe intimidación"

Voz 1727 00:00 sentencia decepcionante me decía Marisa solicitó ayer cuando hablábamos

Voz 1 00:04 sí básicamente porque el foco y el interés que ha despertado en en el movimiento feminista y en el

Voz 2 00:10 las organizaciones interesadas en la defensa de los derechos de las mujeres tenía que ver con el hecho de si la justicia española sabía reconocer la violencia en el marco de un delito sexual en el sentido que estamos pidiendo que se incorpore a la legislación y en el sentido que lo hace el convenio de Estambul la violencia sexuales violencia contra las mujeres y lo que tenemos es un ordenamiento jurídico a la que le cuesta mucho reconocer la violencia e intimidación en el marco de un delito sexual te pueden violar sin violencia y eso es una contradicción en términos desde nuestro punto de vista y por lo tanto esta sentencia debería haber reconocido esa intimidación

Voz 1727 00:44 la magistrada Lucía Avilés le cuesta a la legislación o le cuesta a los jueces que la que la aplican es un problema de ley de Código Penal o es un problema de aplicación

Voz 3 00:55 bueno yo creo que aquí hay que quizá bueno pues tener ese doble punto de vista de un lado la legislación se tiene que adaptar a las pues bueno pues a las nuevas realidades sociales que van surgiendo pero es verdad que que no bastará le sino que hay que que hay que implementar la implementación como se hace pues se en casos como el que Nos ocupa cargados quitar estereotipos por la los llamados mitos de la violación pues identificando estos estereotipos que pero no a la víctima por el como debería comportarse como debería haber reaccionado himno en definitiva adaptando el concepto que en la mente de todos tenemos sobre intimidación no sobre violencia al caso concreto

Voz 1727 01:37 lo más inexplicable de todos los mucho que resulta inexplicable en esta sentencia es quizá el hecho de que cinco hombres metidos en un portal con una mujer que no ha consentido como reconoce la sentencia no ha con sentido tener relaciones sexuales no se considere intimidación si le hubieran puesto una navaja el cuello hubiera sido intimidación cinco hombres frente a una mujer no lo son

Voz 3 02:01 bueno aquí una interpretación que se hace es plenamente ajustada al Código Penal Enaitz incidió en el que se está valorando si hay o no violencia o si hay o no intimidación para calificarla como agresión sexual o como abuso sexual el problema que encontramos de que la intimidación que utiliza ese sentido como elemento que crea una atmósfera coactiva para justificar el abuso de superioridad pero no la intimidación en esto a ver hay un ejemplo muy claro que si te rodean en grupo cinco personas en casos cinco este pibe en el golf era el móvil lo que sea todo el mundo entiende que esta situación en esta situación estas tú sin capacidad de decir que no está Tebas saber obligada o intimidada entregar pues lo que te están viendo no lo que se están combinando a entregar en este caso no se pone en duda en ningún momento que tú no querías entregar el móvil la cartera el bolso que se llama eh qué pasa cuando esto lo trasladamos a a esta categoría delictiva a los delitos contra la desertar sexual e pues en este caso lo que entran en juego es que eh bueno pues los estereotipos de los que estamos hablando en la valoración de la intimidación en juego la una aplicación estereotipada de la norma ISO Bono pues todos estos prejuicios es salen a la luz llama la atención el hecho de que la intimidación que no se ajusta al criterio interpretativo recoge nuestra legislación el de la realidad social del tiempo en el que han de aplicar las normas jurídicas eh se traslada a un momento posterior al del abuso de la superioridad no al momento anterior en el que bueno además atención los hechos probados lo estaba escribiendo estáis viviendo una situación intimidatoria está utilizando un lenguaje que para nada es fortuito está hablando de angustia de agobio de sosiego sometimiento bloqueo miedo

Voz 1727 04:03 precisamente por todo eso la

Voz 3 04:05 Tina se somete a todo el lo que les dice que bueno pues lo que se decía al principio que para en para no poner en peligro como mínimo su superioridad física es su vida se deja hacer todo lo que todo lo que había hecho que ya está bloqueada a yo creo que aquí se está describiendo una situación de intimidación que luego a la hora de calificar las jurídicamente no se traslada o no traspasa esa filtro entre la agresión sexual y el abuso sexual

Voz 1727 04:40 ya decía que la sentencia no deja satisfecho a nadie han anunciado ya los primeros recursos

Voz 0821 04:45 Carolina Gómez buenos días buenos días van a presentar recurso el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona personados como acusación popular el abogado de la

Voz 0259 04:52 víctima cree que hay motivos para recurrir pero dice que depende del o que ella decida

Voz 4 04:57 decepcionada es lo que nosotros ha trasmitido consideramos que el fallo de la sentencia es erróneo al no haber apreciado la agresión sexual que si la cliente si la chica está de acuerdo recurriremos

Voz 0821 05:09 son declaraciones a Hora Veinticinco la fiscalía aún no ha anunciado si va a recurrir la defensa de los condenados seguirá litigando dice para que los absuelven

Voz 5 05:17 no siempre las mayorías llevan razón y que por lo tanto el hecho de que por dos votos contra uno haya una sentencia condenatoria no nos impide pensar la sentencia vuelva a tener el sentido que entendemos desde un principio que debería ser que no

Voz 0821 05:31 absolutorio el Tribunal Superior de Justicia de Navarra será el primero en revisar la sentencia llegado el caso el Tribunal sobre

Voz 1727 05:36 como también la va a recurrir el Gobierno navarro que ejerció la acusación popular María Solana portavoz del Gobierno foral buenos días hola muy buenos decía impedirán en ese recurso que se reconozca la existencia de una agresión sexual la existencia de violación

Voz 3 05:49 sí lo haremos seguiremos insistiendo estará escuchar los creo que ha hecho una lectura muy interesante y muy fácil para los que no estamos todo el tiempo dentro de estos lenguajes civil podemos entender porque estamos en este punto querer pero la misma sentencia aclarase que hemos obliga a recurrir porque creemos que en la misma sentencia se contiene la respuesta a la demanda que hacíamos y que no era otra que considerar esto una agresión sexual con intimidación extraer establece explicando lo creemos que la justificación probatoria hay apreciaciones contundentes hablabais si ya lo pone el sometimiento de la utilización en la última como mero objeto de la que desde la actitud de jactancia también que nos preocupa muchísimo en la nula consideración en el respeto a la vivienda de la víctima hay cuestiones importantes que creemos dentro del relato fáctico de la propia sentencia que dejan bien a las claras que sí hubo intimidación y creemos que con la misma legislación ahí otra interpretación es la que pedimos

Voz 1727 06:52 el portavoz los que no entendemos efectivamente de derecho tenemos que acudir aquí saben para que nos ayuden a explicarnos lo inexplicable pero cuando la ley no se entiende y esto que usted está en la política yo estoy en el periodismo no sabemos muy bien cuando la ley no se entiende por quiénes son sus destinatarios algo está fallando o en la ley o en los jueces que la aplican

Voz 3 07:15 efectivamente y ayer contemplamos como otra vez una respuesta masiva o una reacción social tremenda aquí en Pamplona no sólo en todo Navarra y en otros lugares una indignación una había una frustración que es lo que se sentía ayer aquí en las calles concretamente Pamplona donde yo me encontraba hay Gobierno estuvo todo el día con una señal acción de desprotección frente a la justicia y a la interpretación de las leyes y era un argumento recurrente entre la gente que ayer protestaba esa sensación de sentirse desprotegido entender de no entender porqué se aplican así pasamos el día ayer era día de Pleno pasamos el día ayer en la Cámara pasemos el día ayer en el Legislativo hablamos últimamente mucho sobre la separación de poderes en nuestra comunidad por lo menos si no se Un unir lugar donde se hacen las leyes grasa cien personas representantes políticos que están debatiendo cuestiones bueno pues de calado las más de las veces luego llegamos al punto que yernos no será quién no sé si es sólo la justicia si es todo el sistema si es el orden de las cosas pero creo que en cualquier caso falta mucho sentido común

Voz 1727 08:27 María Solana gracias por estar en las sedes buenos días

Voz 3 08:29 con muchísimas gracias a ustedes como

Voz 1727 08:32 en Pamplona como en Navarra en el resto de España convocadas inmediatamente a través de las redes sociales las manifestaciones por la incomprensión por lo ocurrido en ese tribunal recorrieron ayer las calles de toda España Mario el al herido buenos días

Voz 0259 08:46 buenos días Pepa Éste fue el grito unánime de las miles y miles de mujeres muchas de ellas muy jóvenes como la víctima de la manada que ayer se echaron a las calles en toda España y en medio de la manada Feminista de Madrid estaba la escritora Rosa Montero

Voz 6 09:05 Nos ha dejado de ser un lugar de indefensión terrible IES que es inconcebible que exijan que una mujer Ademar está desarbolada tenga que dejarse matar para que las machistas piense que no es una altamente aunque no ha disfrutado con ella

Voz 7 09:22 el mismo enfado mostraba en Sevilla esta mujer tenemos que defender no con y arriesgando a que nos maten porque si me echado es una actitud que no ha sido para tanto que es lo que parece al final que es el mensaje no que tampoco era para tanto que locas loca sufrió

Voz 0259 09:36 desde Bilbao Ana María Palacios

Voz 8 09:39 cuenta ahí en la indignación alrededor de esta excepción que es lo que haces en la nave más prisa que vivimos el muebles frente a la violencia aquí vemos justificar cada una de las decisiones en pero pasado el género

Voz 1 09:59 así se sentía en la calle

Voz 1727 10:01 la indignación de las mujeres pregunta para la jueza para Lucía hábiles les recuerdo vocal y socia fundadora de la Asociación de Mujeres juezas de España y un asunto delicado llevar ayer habían en la calle entre las chicas jóvenes cierta sensación de indefensión e de para qué sirve denunciar hay que seguir denunciando verdad magistrada

Voz 3 10:20 por supuesto que si hay que seguir denunciando

Voz 9 10:23 a mí lo que

Voz 3 10:25 así que en bueno nosotras desde la Asociación de Mujeres jueza siempre intentamos hacer crítica crítica constructiva para poder avanzar intentar quitar esta idea muchas veces nos pasa muchas veces llega nada de que la justicia en España es una justicia patriarcal en categorías delictivas como como estas como Ingla en delitos contra la libertad sexual los jueces las juezas tenemos gente para encontrarnos con perspectiva de género que tenemos que que moderar jurídicamente a las mujeres y en esta línea tenemos que posicionarnos a favor de toda la sociedad las mujeres los hombres que están saliendo a la calle porque reclama la consideración de la violencia sexual como violencia de género tenemos en este sentido que nosotros como como jueces como personas que estamos ejerciendo una posición y ciertamente privilegiada por cuanto bueno pues danos ejerciendo un poder del Estado yo creo que aquí tenemos una Un compromiso social bastante corto dice que en esto que a lo mejor discrepan mucho de mí en muchos compañeros y compañeras pero tenemos que seguir avanzando en esta línea para adaptar nuestra legislación al convenio de Estambul la violencia sexual la violencia contra las mujeres es violencia de género que además tenemos que en cumplir los mandatos de Naciones Unidas ellas en nuestra condenado por precisamente todas las propia que subyace en las resoluciones judiciales proceso judicial en todas las actuaciones que tienen que ver con la atención a la víctima con la violencia de género eh yo creo que en esto bueno pues hay que hay que hacer una reflexión profunda

Voz 1727 12:14 ahora en la justicia hay que avanzar

Voz 3 12:16 en esta línea ni hay que bueno pues que entender que la violación es violencia de género es un ataque a los derechos humanos de las mujeres y quizá llegue el momento me en no hablar tanto de delitos sexuales fino de delitos contra la dignidad de las mujeres

Voz 2 12:33 sin duda ninguna yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir de Justicia patriarcal pero si esto es una oportunidad para entender lo que decimos otras organizaciones que es la justicia patriarcal que en definitiva es la falta de confianza en la palabra de las mujeres por parte de la justicia creo que que estará bien

Voz 1727 12:49 Jabois tú con qué cuerpo te has venido de Pamplona

Voz 1389 12:52 el revuelto revuelto porque ha sido una experiencia bastante desagradable pero sobre todo por la disparidad de criterios en en prácticamente todos los magistrados los argumentos los razonamientos el magistrado discrepante son un arsenal nuclear para el machismo que refuerzan ideológicamente unas ideas terribles desde luego asustan a las personas que pretendan quieran denunciar por eso creo que es bastante importante que aquí que desde aquí se les se les anime después a mí me resulta bastante desconcertante como ciudadano que tres jueces no se pongan de acuerdo lo que es una violación y lo que no es una violación en lo que son abusos sexuales Hinault y en que uno haya visto una orgía concertada y consensuada hay otros hayan visto abusos cuando luego los hechos probados lo que demuestra es que hubo una violación ellos hechas

Voz 1727 13:34 probados describen una violación que luego el veredicto no

Voz 1389 13:37 los mismos jueces son diga que sentencia contra AVE

Voz 1727 13:40 no son de España en el resto de Europa que en buena parte del mundo si la sentencia sobre todo la reacción en las calles han ocupado portadas y artículos de opinión a lo largo de toda la tarde noche de ayer que te has encontrado por ahí

Voz 1389 13:52 empezando por el Times por ejemplo que el New York Times que destaca las protestas destacan los gritos de es abusos violación de los manifestantes fuera incluso parece José de Pamplona

Voz 10 14:02 en Francia Le Monde

Voz 1389 14:04 habla de que en la sentencia

Voz 10 14:07 no no se queda muy lejos de las

Voz 1389 14:09 pretensiones de la fiscal que había pedido veintidós años en The Guardian firma una pieza San san John Si relata bastante escrupulosamente los hechos dice que la víctima fue encontrada llorando en un banco taca que los jueces argumentaron que en los noventa y seis segundos de vídeo que se mostró en los que se mostraba la mujer inmóvil con los ojos cerrados durante el ataque era una prueba de consenso miento eh a la BBC habla también de la terrible experiencia de la víctima de entre dieciocho años destacan aquí en que la ley española en la hispano al cargo de abuso sexual difiere de la violación en que no implica violencia e intimidación les llama le llama la atención hay un artículo de opinión en la BBC de James Vázquez vale en el que destaca que los jueces optaron por los tonos grises que era una sentencia en la que había que decidir entre el blanco y el negro parece querer o por pretender gustar a lo mejor a todo el mundo finalmente lo que se hizo fue disgustar a todas a todas las partes tengo como cuatro artículos o frases de de cuatro articulistas de opinión aquí en en España él por ejemplo Henar Álvarez en el confidencial dice que esta visión tan plata tan patriarcal y reducida del sexo que sitúa a las mujeres como objetos pasivos que viven esquivando señores o permitiendo que hombres atractivos con los que nos gustaría tener hijos metan sus manos en nuestras bragas se traslada a la mentalidad de los magistrados a la hora de juzgar una violación a la Requena en el diario destaca una cosa que yo dice la sentencia la lesión de la vagina fue un rozamiento en un desgarro tamaña afirmación te hace pensar en que tiene que suceder exactamente en tu coño mientras te agreden para que un juez ponga en un papel con membrete la palabra violación Marx tercero que están en el país Gloria Lomana dice cualquier desalmados puede marear con la debida ponen los risueña Si violaron sin que un juez vea delito en ello aunque os violente una legión y finalmente Luz Sánchez Mellado también en el País dice que no sabe qué va a hacer cuando llega a casa ella el Papa a sus hijas con que son iguales que los hombres pero sin embargo estén hay que decir que no se las metan Il que no me locas en un portal con cinco

Voz 1727 16:13 las damos esa chapa las nueve Soledad Gallego Díaz y la ex secretaria general de Igualdad Soledad Murillo se suman a nuestra tertulia habitual con Antón Losada con Pablo Simón Jabois hasta el lunes hasta los hombres Marisa suele todo un beso gracias Pepa gracias también a Lucía Avilés ex magistrada experta en delitos sexuales muy buenos días