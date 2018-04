"Creamos un poco más en los jueces y menos en nuestros prejuicios"

No hay resultados

Voz 2 00:11 viernes abrimos barra libre política pero este viernes la sentencia del caso la manada monopoliza todo el debate entre

Voz 3 00:19 los oyentes mucha rabia mucha indignación en nuestro Whatsapp sobretodo de madres mucha incomprensión empezamos en Suiza Fátima

Voz 4 00:27 negro en el cual la única luz la puso la sonoridad de decenas de miles de mujeres felizmente algunos hombres también atenta al más puro sentido común leer lo que ha propia sentencia dice la descripción de los hechos contrarrestarlo con la conclusión de los jueces conclusión terrible es decir no te van a creer la justicia todo a creer no te daba proteger

Voz 5 00:55 Juana Murcia soy madre de tres hijas que tengo que este no no son pequeñas son chicas en las que tengo que decir qué tienen que jugarse si alguien les agrede de uno quieras pero si alguien las agreden sexualmente el juez se quede convencido de que la culpa sin duda de agresor Lima de ellas que JAXA tienen que jugar que tienen que hacer lo que lo deben dejar que pasen momentos que prevalezca su vida que hacer recurrir a extienda de los americanos y enseñarles a llevar pistolas es indignante

Voz 3 01:34 María Encarnación madre de otra chica

Voz 6 01:37 es lo que les falta a esos señores jueces cierran y se agarran al sus argumentos

Voz 7 01:43 los que legales para ellos esos argumentos que tienen para decir que no dudó violencia violencia ya el hecho de que hay aquí con personas cinco hombres cinco bestias con una sola mujer esa chica de dieciocho veinte treinta cuarenta o cincuenta años son cinco contratan o dónde venimos quién no hay violencia porque éste tiene que haber sangre tiene que haber moratones que es lo que tiene que haber para que unos jueces interprete que si árido violencia lo Nos dicen que queramos en la justicia yo personalmente no creo en nada en la costa

Voz 8 02:23 vive Alicante sistema nada fatigar grados supura por la justicia ahora es hacer que señora si usted no se no pelea si usted no hace ruidos sino se queja

Voz 9 02:34 esa para que la maten pues entonces es que no pasa nada usted está a gusto

Voz 8 02:39 lo que no estaba disfrutando que auténtica barbaridad es indignante desde Madrid pero ni Isabel

Voz 10 02:45 es increíble esta sentencia no vamos a poder ni salir a la calle después nos quedamos alucinados cuando vemos que los niños de once doce años cometen estas cosas

Voz 11 02:57 vamos a ver los magistrados observaran que hay en lugar de abuso agresión sexual en el caso del chicle porque Diana Quer está muerta es que hay que defenderse hasta el final al peligro de la vida para es que se considera una agresión sexual deberían reflexionar estas estas personas

Voz 3 03:15 Rubén Segovia convencido de que somos la inmensa mayoría de la sociedad quienes día a día vamos dando pequeños grandes pasos para afianzar algo que debería venir no es por naturaleza como es el respeto a la mujer desde el más natural y evidente sentimiento de igualdad pero esa sentencia judicial de ayer ha hecho saltar en mil pedazos muchos de esos pequeños grandes logros así que no nos queda otra que no tirar la toalla con la fuerza que da la rabia contenida con la confianza plena en que somos muchos más los que caminamos en esta senda hay que seguir en la brecha eso sí sin silencios cómplices sin miedo al que dirán

Voz 12 03:45 eh sin paños calientes sin medias tintas vamos a seguir

Voz 3 03:50 y quiero terminar con el mensaje de Agus de Benicarló Castellón para todos sin olvidar que lo que

Voz 0325 03:55 dijeron los chicos de la manada fue una salvajada opinó que los jueces han llegado a su veredicto con todas las pruebas delante cosa que todos los que discrepan tanto a favor como en contra de los acusados no han hecho como tampoco han presenciado los censos por tanto creamos un poco más en los jueces y no cometemos el error de convertir en verdad nuestras suposiciones ya que se basan en su mayoría en prejuicios

