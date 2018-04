Tertulia Hora 25 del 26 abril: analizamos la sentencia del caso de "la manada"

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 al la de Pamplona la violaron y no lo digo yo lo dice la sentencia que han emitido los jueces lo dice su argumentación aunque el final de exponerla ellos consideren que sólo hubo abusos sexuales lo que la sentencia narra con todo lujo de detalles se llama una violación con todas las letras e violación se llama violación porque la sentencia dice que son hechos probados por ejemplo que la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción en ese momento notó cómo le desabrochada en la riñonera que la llevaba cruzada como le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip le desabrochada en el jersey que tenía atado a la cintura desde lo que experimentó la sensación de angustia incrementado cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y en esa situación notó como otro de los procesados me cogía de la cadera y le bajaba los leggins y el tanga yo no sé cómo se llamará esta descripción en lenguaje jurídico ni cómo está considerado en el Código Penal pero para las mujeres les aseguro que esto es una violación dice la sentencia que no perciben y violencia ni intimidación porque vuelve abrir comillas las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una presión real más o menos violenta yo de golpes empujones desgarros es decir fuerza eficaz insuficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual yo no sé sólo llama la doctrina jurisprudencial pero que cinco hombres te metan en un portal con la intención de Violante es violencia sin necesidad de que te maten a golpes porque este acaba siendo la disyuntiva resistirse y morir o no hacer nada que que diga que consiente secretos violadores sean condenados a una pena ridícula sobre ti recaiga además todo tipo de especulaciones qué les decimos a nuestras hijas ahora que les decimos que tienen que hacer cuando vuelvan de noche a casa uno dos o cinco hombres intenten violar las a la chica de Pamplona la violaron insisto lo dice la descripción de los hechos probados que recoge la sentencia luego nos preguntarán o al menos a mí me preguntarán porque soy feminista

Voz 0194 02:25 hoy se sientan en la mesa de análisis Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buenos el auto más buenas noches buenas noches vamos ya con todo que tenemos mucho hoy además muchas conexiones y mucha gente con la que hablar pero antes que nada decías Carmen cuando entrábamos en el estudio vaya dos días llevamos

Voz 0554 02:42 bueno he dicho que hay que semiene semana

Voz 0194 02:44 así que sí bueno pues todo

Voz 0378 02:46 no sé me parece que que se Nos están cayendo muchas de las cosas que creíamos conquistados no de de que en política no se utilice la vía privada que la lucha de la mujer por decidir sobre ella misma este todavía puesta en cuestión ya haya que demostrar tantas cosas para para defender que ti lo que entendemos por violar es lo que ha sucedido aunque jurídicamente está argumentado de otra forma Ia aunque yo espero porque confió siempre confiar en la Justicia queda mucho por decir yo espero que que otros tribunales digan otras cosas pero efectivamente leyendo los los hechos probados eh no no lo que nos contaban hasta ahora sino lo

Voz 1 03:40 la descripción de los propios tribunales que dicen que eso

Voz 0378 03:43 está aprobado dices bueno qué más tiene que pasar para que sea no voy a hablar de términos la máxima pena

Voz 0194 03:53 una reflexión inicial breve porque luego e iremos con los detalles que sensación Ascen idóneos cuantos conocido la sentencia

Voz 1 04:01 de entrada que no la entiendo es verdad nosotros no somos juristas no pero pero en algunas páginas por ejemplo el fragmento que has leído tu al principio a mí me ha costado seguir porque pensaban el dolor de la víctima pero a la vez en la indignación que debía sentir no porque sin nosotras nosotros los que hemos salido hoy a la calle nos a muchos que no habrán ido pero que que sean indignado igual no lo entendemos pues pues imagínate ella y luego bueno yo creo en la justicia hay días que no me queda más remedio que cree en la justicia porque no hay alternativa pero que los jueces redacten sentencias no quiere decir que siempre sean justos ni Joy han sido muy injustos sobretodo uno de ellos que luego entrásemos más desea eh se llama Ricardo González y tendremos que repetirlo tantas veces como gafas

Voz 0194 04:47 Emilio qué sensación ascendido tú

Voz 0554 04:50 hombre que no establece diferencia entre lo que es la violencia psíquica de la violencia física ambas cosas son violencia el hecho que haya intimidación constreñir quinientos diez psicológico y amenazas con un anuncio de de que pueda haber un un gran me daño para la persona que ha denunciado eso es violencia de la violencia no solamente afecta al SOMA somática al cuerpo sino también una Singer Espírito que cuando una persona está aterrorizada porque cinco energúmenos la están chillando empujando y cogiendo aunque no se produzcan desgarros aunque no haya heridas eso yo creo que es violencia yo como bicho espero que el Tribunal Supremo pues en fin reflexione yo soy quien padecieron los jueces lo que tienen que hacer pero la clave está en que violencia violencia es todo no

Voz 0194 05:41 vamos a ir con los detalles luego seguimos con el análisis porque la verdad es que pocas decisiones judiciales suscita un rechazo tan amplio como el que ha provocado la sentencia contra la que ha publicado ha hecho pública esta mañana la Audiencia Provincial de Navarra los argumentos que utilizan los jueces para rebajar la gravedad de los hechos en poner la carga de la prueba en la actitud de la víctima han despertado la indignación no sólo de los colectivos feministas sino también de amplios sectores de la sociedad y es que los magistrados no han visto ni intimidación ni violencia como decíamos ahora en la actuación de la manada sobre la víctima una joven que según la propia sentencia se sintió impresionada y sin capacidad de reacción cuando sus agresores cinco la abordaron para llevársela a un portal violarla Alberto Pozas buenas noches

Voz 0554 06:23 qué tal modo sin legitimidad

Voz 0194 06:25 John y sin violencia no hay violación según los jueces y eso rebaja considerablemente la condena a los acusados que se quejan de se quedan en nueve años de prisión para cada uno otras cómo justifican los jueces la inexistencia de esa intimidación de esa violencia

Voz 0055 06:37 bueno pues la sentencia lo primero que hace años es avalar eso sí al cien por cien el relato de la víctima les conoció en la plaza de Castillo en pleno Sanfermines no estaba a gusto en su Compañet decidió marcharse fue introducida por sorpresa en un portal de la calle polio Caballero y allí todo sucedió contra su voluntad así lo explican los jueces

Voz 1667 06:53 se practique de manera mecánica una sexualidad sin afecto puramente biológica cuyo único objetivo es buscar su propio y exclusivo placer sensual utilizando la denunciante como un mero objeto con desprecio de su dignidad personal para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales

Voz 0055 07:10 y ella no se resistió no dijo una sola palabra por estar en shock dicen los jueces y para evitar males mayores todo esto queda aprobada años pero el relato de la joven madrileña no ha superado para los magistrados la última barrera antes de llegar al delito de agresión sexual y se queda en una condena alta eso sí para ser considerado como abusos sexuales nueve años de cárcel porque dicen no se dieron los requisitos necesarios para entender que la manada ejerció violencia física sobre ella

Voz 1667 07:32 una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes empujones desgarros es decir fuerza eficaz insuficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual

Voz 0055 07:45 lo que cuadra con el relato de la joven que precisamente siempre ha asegurado que no les hizo falta usar la violencia que con la intimidación fue más que suficiente además de los nueve años de prisión uno de ellos al guardia civiles multado por robar el móvil de la víctima todos tendrán que pagar una indemnización de cincuenta mil euros

Voz 0194 07:59 Pozas eso no es todo de todas formas la sentencia y lo apuntaba ya antes Neus cuenta con el voto particular de uno de los miembros del Tribunal hablamos del juez Ricardo González que llega a pedir en su escrito la absolución de los acusados el magistrado llegue a decir que la víctima sintió placer mientras la viola Juan

Voz 0055 08:16 el voto particular de Ricardo Javier González de Chaves es más largo bastante más largo que la sentencia que rebate y en definitiva explica que no está de acuerdo con absolutamente nada no coincide con ninguna afirmación de sus compañeros de sección cree que los informes periciales y policiales no son fiables y lo más relevante no otorgan ninguna credibilidad a la declaración de la víctima y cree que todo fue sexo consentido esto dice de los siete vídeos con los que la manada documentado los abusos Tampa poco apareció en ella esa ausencia y embotellamiento de sus facultades superiores que ese afirma por la mayoría de la sala

Voz 0194 08:47 por el contrario lo que me sugieren sus jefes

Voz 0055 08:49 todos expresiones y los sonidos que emite

Voz 1 08:52 es excitación sexual

Voz 0055 08:54 durante el juicio escuchamos a abogados de las defensas decir que esos vídeos mostraban películas porno el magistrado discrepante no va tan lejos pero cree que es sólo sexo lo que documenta las imágenes es sexo entre desconocidos en el entorno clandestino y desapacible

Voz 0194 09:10 del rellano de un portal

Voz 0055 09:12 cree que los cinco deben ser absueltos y compra prácticamente todos sus argumentos de defensa incluso se resiste a descartar que ella denunciase por no haber sido agredida sino para evitar que los vídeos viesen la luz allí donde sus compañeros dicen que da igual lo que la joven se hubiese o dejadas o dejase subir a su cuenta de Instagram el juez discrepante sí que dice que ser capaz de mantener la actividad en las redes sociales salir con los amigos y disfrutar del verano da una medida del verdadero alcance de los hechos

Voz 0194 09:36 bueno a todas las partes han anunciado recursos a esta sentencia empezando por los abogados de la víctima que solicitaban una pena de veinticuatro años de prisión para los acusados Carlos va Caicos es uno de esos abogados muy buenas noches buenas noches cómo está su cliente

Voz 4 09:52 decepcionada

Voz 0194 09:54 esa es la sensación el sentimiento que tiene después de conocer la sentencia

Voz 0199 09:59 es lo que no lo queremos ha transmitido inste está decepcionada usted como está

Voz 4 10:05 igual decepcionado por qué

Voz 0199 10:10 evidentemente porque los consideramos que el fallo de la sentencia es erróneo al no haber apreciado la agresión sexual

Voz 0194 10:18 se queda usted con la sensación de que el Tribunal la juzgado más a ella que a los agresores

Voz 0199 10:27 es cierto que en dos ante el magistrado Santiago Ricardo González perdón

Voz 0194 10:34 más por el voto particular que el resto de la sentencia

Voz 0199 10:38 si no los otros dos magistrados pasa lo que ellos salen entendido que ha quedado acreditado puedas estar de acuerdo con ella no pero es lo que han el usuario entendido

Voz 0194 10:50 el que el contenido del voto particular del magistrado que le ha parecido

Voz 0199 10:55 bueno no he tenido tiempo de Lex todavía nada eh

Voz 4 10:59 no conozco más que el fallo sólo conoces

Voz 0199 11:03 decir sobre el fallo claro estoy todo el día tendiendo a los medios no me da tiempo para

Voz 0194 11:07 no he tenido tiempo todavía lo era la sentencia ante era eso eso cree que el Tribunal Superior de Navarra va va a corregir esta sentencia bueno vamos a ustedes con ustedes qué van a hacer

Voz 0199 11:22 he si la cliente si la chica está de acuerdo recurriremos nosotros lo salvo los letrados estamos y somos de la opinión de ocurrir pero consideramos que en caso un poco particular como es este pues tendremos que comentarlo consultarlo con la chica a ver si quiere no

Voz 0194 11:39 piensa le preguntaba es miseria tribal sobre de Navarra puede corregir la sentencia

Voz 0199 11:44 vamos a ver no siempre es mejor de recurrido que de recurrente naturalmente que podría ocurrir pero repito hay que ver realmente la sentencia leer la sentencia de lo que está bien lo que está mal los argumentos que se dan para luego plantear el recurso hay que trabajar mucho saber la sentencia abogado

Voz 0194 12:01 trabajar mucho si es de me decía que no había tenido tiempo de leerla de entiende que hay que trabajar mucho no sobre la sentencia que no es que es una ley tiene que ser una lectura concienzuda

Voz 0199 12:09 claro claro evidentemente además son un poco eso poquito larga y lógicamente pues hay que mirar todos los todos los argumentos que se dan todos los hechos declarados probados que se declaran probados para ver si solamente tiene que ser declarados probados o haya habido algún error de valoración de la prueba eh y luego pues sí ha habido también algún tipo de quebrantamiento a la hora de aplicar alguna algún algún anormal del Código Penal en la calificación de algún delito claro que hay que leerla entonces que habíamos unas es una sentencia muy larga muy estés Hay por lo tanto pues lógicamente va a ser un recurso también muy complicado que empezaremos es Si no nuestra la chica está de acuerdo en seguir adelante pues empezaremos pues a ser posible el mismo lunes eh con el con el recurso

Voz 0194 12:56 y esto sobre los plazos no que te quería preguntarle también los plazos para plantear estos recursos que pueden empezar a preparar en breve en en que se en qué en qué plazos estaríamos trabajando

Voz 0055 13:07 pues mira diez días ajustó lo estábamos mirando antes de antes de la entrevista diez días la sentencia no es firme está bastante lejos de serlo el siguiente paso es el Tribunal Superior de Justicia del mismo Palacio de Justicia en la calle San Roque después previsiblemente ya el Tribunal Supremo porque parece que ningún juez va a dictar una sentencia que De Gea gusto a todas las partes en este proceso en lo inmediato a diez días de plazo estamos a la espera de saber también qué es lo que hace la Fiscalía la sentencia ha supuesto un varapalo para el Ministerio Público pedía más del doble de años de cárcel por delitos también mucho más graves y todavía no sabemos qué va a hacer la fiscal Elena Sarasate aunque lo más probable es que recurra porque lo que hay que revisar la interpretación de los hechos no los hechos en sí mismos porque los demás Ángels a los cinco miembros siguen en prisión lo están desde me

Voz 0194 13:48 del dos mil dieciséis y por tanto el contador sigue

Voz 0055 13:51 corriendo ya han cumplido año medido de condena de los nueve que se les han impuesto hoy Pozas

Voz 0199 13:55 cada muchísimas gracias Inma buenas noches hasta luego adiós buenas noches

Voz 0194 13:59 bueno pues hace mes y medio millones de personas salieron a las calles el ocho de marzo para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres la sentencia de hoy ha vuelto a llenar las calles y plazas de muchas ciudades pero esta vez el tono era el de indignación contra los sucede además manifestaciones improvisadas convocadas poco después de que se conociera la sentencia vamos a recorrer algunas de esas protestas algunos de esos sonidos de la indignación que hemos recogido en Madrid con Mariela en Barcelona con Sergi López en Sevilla con este Rodríguez en Pamplona con Javier Lorente

Voz 0259 14:31 la manifestación de Madrid multitudinaria aparecía

Voz 0194 14:34 que iba a acabar en la Puerta del Sol donde las feministas han subido por cierto

Voz 0259 14:37 los hoy al madroño ya han dejado una huella han colgado las fotos de los cinco miembros de la manada y la manifestación ahora mismo discurre por la Carrera de San Jerónimo hay una gran sentada delante del Congreso de los Diputados este ha sido han sido los dos grandes gritos que han marcado la protesta

Voz 5 15:05 vientre esta enorme

Voz 6 15:07 me emanada feminista entre las miles y miles de mujeres jóvenes y mayores no

Voz 0194 15:10 hemos encontrado por cierto la escritora Rosa Montero

Voz 7 15:13 seguramente esta sentencia no se ha viajado a todas hemos lugar de indefensión terrible es es inconcebible que exijan que una mujer además de ser violada tenga que dejarse matar para que las machistas piense que no es una directamente a los que no ha disfrutado nada con ello entonces creo que que verdaderamente ha causado con el escándalo público que sabe que ha causado tengo mucha esperanza en el Tribunal Supremo

Voz 0194 15:41 todavía sigue Ángels como decimos mucha gente por la

Voz 0259 15:44 carrera de sí mismo animo en las inmediaciones del Congreso después de una concentración que ha colapsado la calle San Bernardo comenzó delante del Ministerio de Justicia y después camino por la Gran Vía y la policía tuvo que cortar esta arteria central de Madrid

Voz 1 15:56 sí aquí en Sevilla un millar de personas entre mujeres y hombres y niños se concentraban para terminar con una justicia que consideran patriarcal e injusta

Voz 8 16:05 tenemos que defendernos arriesgarnos a que nos maten porque si mostramos una actitud un poco más mis aplicando ERE no ha sido para tanto que es lo que parece al final que es el mensaje no que tampoco era para tanto que loca loca sufrió la chica

Voz 9 16:17 si no lo esperábamos sabíamos que iba a pasar sabíamos que íbamos a tener que venir aquí sabíamos que iba a matar

Voz 1 16:22 hay que venía peleado hay sabíamos que lo pasado

Voz 3 16:25 habría dicho una pero yo creo que con toda vela que estamos aquí estamos igual de cabreada porque no hay derecho

Voz 10 16:30 para ellas los nueve años de condena para cada uno de los culpables

Voz 1 16:34 no es suficiente la concentración empezó poco antes de

Voz 10 16:36 siete con gritos pitadas silbidos frente al Palacio de Justicia en la calle Buenos Aires

Voz 1916 16:42 un escenario de muchos juicios por violencia de género

Voz 10 16:44 y encargado de repartir justicia algo que consideran que ha faltado en la sentencia contra la manada Ana María Palacios es portavoz del movimiento feminista de Vizcaya

Voz 11 16:57 qué haces tener una brisa que vemos las mueren frente a la violencia idem justificar cada una de las posiciones en propuso el pasado enero sin analizar las cuestiones de violencia ir descalificando totalmente la verdad de de las mujeres que no

Voz 10 17:15 brazos en alto y pocas pancartas pero muy variadas la más grande una en la que podía leerse es la sexual Usua marcha quitada además precisamente esta calle y las aledañas como la Gran Vía ya acogieron la histórica jornada del ocho m y ayer volvieron a verse después

Voz 0194 17:28 dadas añadimos una movilización más la de Córdoba que ha finalizado con un escrache al ministro de Justicia Rafael Catalá que participaba en un acto del que no ha podido salir por la presión popular Córdoba José Manuel León buenas noches

Voz 12 17:39 buenas noches unos veinte minutos ha bajado de me he dicho sin poder abandonar el Colegio de Abogados de Córdoba ante la presencia de un millar de personas que trasladaban la concentración hasta esta peatonal calle de centros de Córdoba a sabiendas de que el ministro se congela casualmente hoy en la ciudad

Voz 1482 17:55 ministro cobarde esto está que arde la uno de los

Voz 12 17:58 gritos que le lanzaban las manifestantes así como ministro pierde el AVE nosotras libertades más de veinte minutos exactos Rafael Catalá sin poder abandonar el recinto ha tenido que intervenir amablemente pero la policía en cualquier caso para así permitir la salida de toda la comitiva que abandonaba sin insistentes aunque ante un gran clamor popular en Córdoba

Voz 0194 18:17 gracias José Manuel quiero saludar a esta hora la jueza Victoria Rosell muy buenas noches qué está fallando o qué ha pasado para que unos hechos así no sean considerados como violaciones yo no si son las leyes la interpretación que los jueces hacen de las leyes

Voz 1482 18:35 buena estamos pactadas porque claro la gente puede tener una impresión de que ellos son ellas consideran violación no es exactamente lo que dice es que no es así estamos impactados los hechos probados son de violación los hechos probados está claro que describe una intimidación está claro que bueno tenía activan hablan de gemidos de dolor de gritos de dolor y de tipo de colaboración estériles que usted ha de lo que son cortitos en el edificio que son duros de leer porque hay cinco penetraciones vocales tres vaginales ya en la penetración anal con ella sin preservativo dicen que estaba pues eso con una sola salida rodeada de edades son superiores de fuerte complexión que la denunciante se siente impresionada y no tiene capacidad de reacción que está angustiada que le cojan el pelo que me cojan de la mandíbula denso Gobi desasosiego se produjo estupor le hizo adoptar nada tocino sometimiento y pasividad determinando la mujer todo lo que me decían manteniéndose con los ojos cerrados esto es intimidación la Fiscalía cuando cuando te rodean cinco personas te dicen dame el móvil o dame el bolso acusado de robo con intimidación no de hurto está describiendo es perfectamente la amenaza que efectivamente puede ser unos dos hablamos siempre de el físico compositor cuando la la fuerza podía ser física te pegan o la intimidación es tan evidente que no tiene otra salida lo lo lo lo que nos tiene bueno constar Navas es que los hechos probados se lidian perfectamente para calificarlo de yo lo hacía sin embargo acudan abuso sexual con abuso de superioridad que esto no es no es este tipo pena el abuso sexual el cine de me hacían sin consentimiento pero dicen que acuden a la situación de superioridad la situación superioridad no elemento es cuando él o el padre con las niña o el jefe que va a Nando esa esa posibilidad de Red pensé allí ahí prioridad pero porque en los abusos sexuales no existe la agravante que existen la violación la actuación conjunta de dos o más personas o la la la violencia o la intimidación especialmente de gran garante vejatoria porque nadie se imagina que una actuación en grupo no sea una intimidación por eso no hay abuso sexual y grupos porque no pudiera existir sino porque no cada día

Voz 0194 21:39 entiendo entonces victoria explicación encuentra a la sentencia que hacen una interpretación errónea pero está diciendo los hechos probados son los que son y es verdad yo lo decía al principio sin sin opciones de que decía la descripción esa descripción de una violación

Voz 1482 21:54 es una relación sin embargo Bono llevábamos un tiempito yo lo dije lo mismo al despertarme en Twitter que me estaba resultando muy larga la espera ahí eso implica carísimo desacuerdo es la la sala yo creo que han redactado unos hechos pensando en condena por agresión que no ha habido acuerdo que ha habido un cierto acuerdo al final era uso incluso ya absolutorio que sinceramente no he sido capaz de termina de líder porque porque es durísimo pensar que debe que hemos vuelto a los tiempos no te dejarse matar no te has resistido lo suficiente

Voz 0194 22:40 eso sí

Voz 1482 22:42 es que nuestro Código Penal me hasta mil novecientos ochenta y tres no eran delitos mil novecientos ochenta y tres no eran delitos contra la libertad sexual eran delitos contra la honestidad que quería decir eso que la mujer honesta era era era punible que violaban que la tocada pero la mujer de poner en no sólo ahora estábamos prostituidas en este país hasta el ochenta y tres era una que no estuviera casada que hubiera tenido cinco parejas por eso existe esa costumbre maldita Aitana sembrada en nuestra Justicia de juzgar a la víctima el juego a su honestidad su comportamiento anterior su comportamiento posterior pero por Dios a estas alturas que encontrar que de verdad yo creo que con la única Monica espera que con estos hechos probados sí que se podría ir en apelación al TSJ al tema sobre el justicia Navarra perdón decir buenos que estos hechos probados están calificados tengo pocas pero con eso pero la verdad es que es una esperanza que no hay que perder porque es para mí es incongruente

Voz 0194 23:46 hablaba hablaba victoria del de ese voto particular y quiere aprovechar su llamada para para comentó la trayectoria de este juez Ricardo González el magistrado que ha emitido su voto particular que además antes nos ha descrito hoy no ha dado detalles Alberto Pozas es el magistrado que pedía la absolución de los acusados sí que ha visto al menos eso dicen su voto ha visto incluso placer en la actitud de la víctima con la manada mientras estaba siendo violada vamos a saber algo más del con ayuda de Javier Álvarez

Voz 0055 24:12 el juez Ricardo Rodríguez preguntó durante el juicio a la víctima sobre cómo hizo saber a sus agresores que se oponía a esa relación todo el mundo en la sala de vistas sabía que si la respuesta no era un contundente si me opuse el juez se iba a decantar por la absolución su apellido es bien conocido en los pasillos y en las salas de los juzgados de Pamplona no sólo porel porque procede de una familia de larga tras edición en la judicatura con dos hermanos también jueces y un cuarto miembro de la familia como abogado lleva en la Audiencia además desde hace más de una década sino sobre todo porque su pregunta se ha repetido ya en varios casos en los que también en juicio agresiones a mujeres en dos mil doce el juez Ricardo Rodríguez formuló esta misma pregunta a la víctima de otra violación en aquel caso la mujer respondió que sí

Voz 0554 24:52 sí se resistió a su agresor que forcejeó

Voz 0055 24:55 lo que se negó el magistrado condenó al joven a nueve años de cárcel ahora con la misma pregunta pero distinta respuesta ha optado por la absolución para los letrados que han trabajado con él Se trata de un juez exhaustivos cercano y reservado pero es sobre todo un tipo justo aunque la pregunta más famosa que le precede ha vaticinado la resolución de sus existencias algo que otros abogados consideran injusto en esencia porque en esos casos la historia de horror que describe las víctimas no es ni blanco Nine

Voz 0194 25:24 Vicky puede un juez así seguir impartiendo justicia

Voz 1482 25:28 a ver yo no conozco de nada ni al juez ni la trayectoria y lo que quiere lo que todavía no he sido capaz de acabar de leer la sentencia porque

Voz 0194 25:40 eso sí nada está claro es lo que yo

Voz 1482 25:42 criticó la sentencia no puedo criticar una trayectoria que que no conozco lo que sí tengo claro en general es que los jueces españoles no tenemos ninguna formaciones practican perspectiva de género que hemos evolucionado muy poco ver cosas muy poco en relación al la a la sociedad a la que nos debemos la justicia tras el nombre de de una del Rey pero que que procede Gemma nada el pueblo y al pueblo sí hombre ahí es que hay veces que el pues el pueblo tiene razón pero que hay que la propia sentencia te está diciendo esto es una violación si alguien quiere que todos estos actos sexuales que además yo encima creo que no es un delito continuado de abusos sexuales que somos cinco a ver porque claro si tuvo sí sí penas por un solo delito de abusos sexuales uno continuado como dicen vale dos penetraciones bucal es ya lo son

Voz 0194 26:42 todas las demás salen gratis

Voz 1482 26:44 lo demás es Grade es verdad que hay una jurisprudencia que ellos mencionan no el particular el mayoritario la sentencia del Supremo ecuatoriana que tras dos mil diecisiete en un caso de violación sí que estima un delito continuado en vez de o no me acuerdo cuántos era porque antes lo que se hacía lo que yo estudié lo que todos estudiamos era una violación en grupo es tu propia penetración tú pagas por tu propia penetración por cooperación necesaria en la de

Voz 0194 27:13 en el resto claro porque es que sí

Voz 1482 27:16 eso no consigue es esa violación grupal entonces es verdad que ahí en esa sentencia el Tribunal Supremo en fin dice que se disparan las penas porque está hablando de penas de doce a quince años de prisión idea añadiría cada uno la del otro pero es que ya estaba bueno tampoco estoy de acuerdo yo con él pero bueno ya estaba hablando violaciones noble primero de grabarlo abuso después de radares y abuso a uno continuado porque de todo lo que hemos visto que forzaron e hiciera esta chica todas esas penetraciones al final habría sido lo mismo dos y no fueron nueve cinco personas por las tres cavidades por poner a morder es que es que duele leerlo pero desde luego duele muchísimo llegar a la conclusión de que de que la justicia no está a la altura de las mujeres que todo esa amenaza los tuits son amenazas al Rey al Estado las canciones son amenazas a la integridad territorial buenos las amenazas a las mujeres

Voz 0194 28:20 pues bien Rosselló agradezco muchísimo que no haya atendido como siempre muchísimas gracias y buenas noches de operarme kilo hoy con las reacciones políticas si vamos hablar también con el alcalde de Pamplona que además forma parte de de están personados en la causa pero paro aquí para hacer un poco el análisis de todo lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa entonces la valoración Carmen que hacía ahí te pregunto a ti primero porque tú tienes formación o decía olvida decía pero lo decía bien claro con la descripción un poco lo apuntábamos antes se con la descripción de los hechos probados cuesta llegar a la conclusión de que esto no es una violación

Voz 0378 28:54 ha incidido en lo que en lo que decía la jueza de que da la sensación de que se actas empieza redactar la sentencia con los hechos probados para acabar tipificado los como violación luego en aras de intentar llegar a un consenso que no sé tampoco sigue se degrada se degrada un poco cuesta mucho trabajo creer que con esta descripción e intimidación yo estoy de acuerdo en que la habido ahora el problema es violencia física tiene que haber violencia física para que exista una violación

Voz 0194 29:33 que a ver sangre tiene que haber desgarros tiene que haber moratones física o psíquica

Voz 0378 29:38 me porque psíquica la propia sentencia en al describir los hechos dice que la chica lleva desde septiembre me parece que es de dos mil dieciséis en en tratamiento psicológico aunque

Voz 13 29:55 dice que no se puede saber si hay secuelas

Voz 0378 29:57 que habrá que esperar al menos dos años

Voz 13 30:00 para para ver si existen esas seco

Voz 0378 30:02 las que es incomprensible entonces si bien es verdad que no hay intimidación pero sí describe una intimidación por la cual el consentimiento deja de ser consentimiento por eso digamos es el tipo más agravado de los de los abusos igual tenemos que replantearnos no es legislar en caliente sino legislar aprendiendo de la experiencia que no se exija que la víctima digan no sino que verbalizó el no sino que se exija que haya para para que no se considere que no es que no es violación porque es que sino estamos vendida

Voz 1 30:52 yo creo que lo que dice Carmen y yo decía la juez es que describen una violación pero no la ven

Voz 0194 30:59 exacto no es pero la describe detalladamente

Voz 1 31:02 claro la describen y además tú

Voz 0194 31:05 eh tú les eso al margen de que sea la sentencia de un de un juicio eh tú lees eso dice es que fuera nuestra todo una novela o de de Itu piensa que hay una violación no

Voz 1 31:14 claro pero es que además la descripción que hace ella incluso el vídeo de del que se jacta Aaron ellos no pero ella explica que no podía gritar porque durante mucho rato un chico le tenía la boca tapada ella describe el miedo como es hubo un momento que los tenía todos alrededor y no se podía mover quiero decir que bueno es que yo creo que algo de violencia física hay también no me parece que que sea sólo sea que realmente la descripción me parece de violencia física y por supuesto de una intimidación luego una cosa que el escuchado también a a a la jueza y lo escuchado hoy también a una

Voz 0259 31:55 a una abogada penalista catalana Laia Serra

Voz 1 31:59 parece una reflexión interesante por qué es esto de que que el problema no es el Código Penal en este caso en otros lo podíamos escudo pero que en este caso en casos como estos no es el Código Penal sino la cultura judicial de quién lo aplica a modo de resumen no si no quiero decir me parece que el relato en este caso es tan evidente que a lo mejor sí que debe haber pues cursos de formación alguna aplicación no se dé más información sobre cultura de género nunca está de más en la Juve el cura o en las escuelas pero no me parece un argumento suficiente para justificar un auto injustificable

Voz 0194 32:42 mi mi tú crees que humilde opinión era una formación en iba de género para ideal eficaz cabriolas hacía lo que está escrito en papel

Voz 1 32:50 por eso digo yo creo que en este caso no otra cosa es que me parecerá bien me parece bien que en todos los ámbitos también la judicatura en la policial y pues necesitaba las escuelas de periodismo en todos sitios pues se pueda mejorar en la perspectiva de género estoy muy a favor pero no me parece por eso te digo no porque escucha ya un abogado ha escuchado la jueza me parece un debate interesante pero yo creo que en este caso no es aplicable quiere que los la descripción de los hechos es lo suficientemente clara como para que el el auto o la sentencia fuese fuese otra

Voz 0554 33:28 para mí un hecho evidente no todos estamos de acuerdo en que existe la tortura psíquica que es la más refinada con la que se consiguen incluso más avances más destrucción de la voluntad de la persona torturada que con la violencia física

Voz 0378 33:44 durante más tiempo

Voz 0554 33:46 claro sí existe la tortura física psíquica como no puede no va a existir la Torre la la la violencia psíquica eso en primer lugar en segundo lugar la sentencia dice que que los procesados adopta una actitud de preeminencia superioridad que aprovecharon para abusar sexualmente de de esta chica que eso produjo una sensación una situación de sometimiento de sumisión yo me pregunto qué para conseguirlo me pregunto no afirmo para conseguir esa es superior si esa superioridad y la preeminencia de la que habla sentencia tiene que haber fuerza la fuerza no tiene que traducirse exclusivamente en golpes la amenaza de la fuerza es evidente pero es que además hay un detalle que yo me he leído algo de la sentencia en en uno de los puntos de la sentencia se dice que están los de la manada es un calificativo demasiado suave para su comportamiento condenados a pagar mil quinientos treinta y uno euros con setenta y tres céntimos a la sanidad pública por los cuidados sanitarios a los que tuvo que ser sometida esta chica una chica a la que hay que hacer de cuidado por valor de mil quinientos casi mil seiscientos euros hombre algún tipo de violencia Se tuvo que ejercer no quiero defender a detalles pero en fin cómo está la cosa se diré pero usted la violencia siempre con no consentidas supone violencia destrozos

Voz 0194 35:09 quería preguntarles por lo que decía por lo que decía lo lo había dicho la jueza Hay decía que también una magistrada una abogada catalana decía y lo había escuchado es lo de la formación en perspectiva de género la reflexión que hace años que decía es evidente que la formación perspectiva de género hace falta en todos los ámbitos en todos seguro que también en la judicatura es seguro segurísimo pero claro se necesita una formación

Voz 0554 35:32 especial en perspectiva de género para para para ver qué qué qué

Voz 0194 35:37 que están narrando además ellos mismos es una violación

Voz 0554 35:40 yo creo que no es una evidencia es evidente pero yo no creo hombre bien formar a la gente está muy bien pero yo creo que para ver esto dicho sea con todo el respeto a los magistrados toda la discrepancia yo creo que no hace falta ninguna formación en en cultura de género porque es bastante evidente lo que acabamos de exponer aquí de forma resumida revela claramente que ha habido una violencia IBI no quiero parecer pesado la violencia psíquica es tan tremenda Eitan destructora de la voluntad como la violencia física o incluso incluso más que pasa que es el exige a la mujer que para ser condenado el que la atacar

Voz 14 36:23 como como un acto de la violador perdón común

Voz 0554 36:29 cruce tanta repugnancia que no me sale

Voz 0378 36:32 lo necesita resistirse dio

Voz 0554 36:34 lentamente de su propia vida como Santa gordo

Voz 0378 36:37 este hombre perdona pero no yo creo que es necesaria la la educación pero en la escuela no ya cuando está formado como jueces osea a los a los chicos la sociedad a mí me ha llamado la atención de lo que hablaba la jueza que ha dicho hay muchas juezas que hoy estamos indignadas no hay jueces indignados hoy esto de que seamos solo las mujeres perdona Emilia porque tú estás tan indigna

Voz 0194 37:07 ya veremos y él a la calle y entonces hemos hecho las galletas ha abierto la ventana la calle pero llena de hombre bueno pues parece que salgo

Voz 0378 37:16 es nuestro que debemos defender nosotros mientras no haya un consenso social y una indigna acción de los hombres sobre esto tanto o mayor que las mujeres hacia los comportamientos de sus

Voz 15 37:32 sí eh

Voz 0378 37:35 seres del mismo sexo

Voz 0554 37:38 quién eres congéneres yo me salir de esos Juanjo de esos

Voz 0378 37:42 congéneres yo creo que no habremos no habremos adelantado porque se darán casos como en el de el voto particular eh que vean en en esa descripción de los hechos vea que lo que hay es un sexo con jolgorio de de unos cuantos hombre

Voz 0194 38:02 además que el voto particular llega a decir no sólo que ya estaba disfrutando de lo que lo estaba pasando sino que incluso uno disfruta o una disfruta cuando es fruto de una violación quería es decir algo más no

Voz 1 38:13 sino respetado comentabais no del del mensaje que que se enviaba es que el mensaje que se envía a mí me parece muy preocupante porque tú ante él un poco las explicado al principio no pero a ver la cuestión es si te resiste te arriesgas a que te maten no no te resisten te arriesgas a que un juez no te crea me parece alucinante entonces cuando por eso decía a mí lo de enseñarles a en educación de género fantástico escuchado también a alguien del PP que decía igual hay que cambiar la ley no la ley no hay que cambiarla lo que hay que hacer es aplicarla bien la ley es muy clara lo que pasa es lo que decía Carmen no que parece que iba

Voz 0378 38:58 eh

Voz 1 39:00 bien redactado para que fuese un fallo y ha acabado siendo otro no sé si para conseguir que hubiese una cierta unanimidad para lo que fuese pero oiga si ese señor Si hay un juez que no está de acuerdo y dos que sí pues igual tiene que prevalecer la de los dos no es que a mí me parece una pesadilla me parece un mensaje terrible y lo único bueno de todo esto sí se puede decir que hay algo bueno ha sido la calle a la calle la reacción tú este estabas en directo desde Madrid yo estaba aquí en la plaza Sant Jaume en Barcelona había mucha gente joven y eso bueno es una es triste no tener que salir pero pero la reacción en la calle me parece que es lo único que nos podemos llevar de bueno de de todo esto más allá de los recursos y esperar que los recursos prosperen que parece también por lo que lo que decida la jueza que tampoco está claro que que que bueno que puedan prosperar como como se espera no

Voz 0378 40:01 que no se puede saber pongamos a esperar

Voz 0194 40:04 cómo te has además hay varios mira espero pero por lo que decía ella que

Voz 0554 40:09 así que has pues a ellos ya ella dicen una cosa muy importante es que la preeminencia por ejemplo es el padre es el tutor es el jefe superior en el Ejército eso es la preeminencia el que cinco bestias te Rubén y te amenacen aunque no te lleguen aprendizaje a eso eso no es eso no es preeminencia eso es un ejercer la violencia la violencia la la pura amenaza la individualmente eso tiene el mismo efecto que si te pegan un par de bofetadas Otter o te hacen daño no sé qué sitio

Voz 0194 40:39 dejadme que sobre esto que que decíamos que decía ahora Neus Si no te resiste estas consintiendo insite resiste es corres el riesgo de que te maten esta tarde ha hablado con con una joven en La Ventana Carles Francino bueno víctima de una violación y ella precisamente explicaba cómo tomó la decisión ante esta disyuntiva

Voz 16 40:59 yo quiero decirlo yo entro un coche y dije que todo a todo que sí no descamada que no no lo nuevo quizá al final fue la puerta gritar porque pensé que entre morirme y que me dejaba violar pero así de claro eh no no no sin ningún paliativo porque yo no me quería morir

Voz 0194 41:18 entre morirme que me violara

Voz 0378 41:21 me me deje viola pero si la propia Policía te recomienda que cuando te van a robar no no hagas frente en una violación en la que en la que pueden acabar con tu vida que que te van a robar y a ti misma qué qué vas a hacer de todas formas yo quería apuntar una cosa que está muy bien las la movilización y la indignación social porque solamente de de esto se puede aprender ahora también hay que apuntar al objetivo no entiendo que en Córdoba durante veinte minutos un ministro de Justicia que no tiene nada que ver con esta sentencia no pueda salir de el Colegio de Abogados

Voz 0554 42:04 dónde porque lamentablemente hay alguna gente que piensa que lo jueces a la hora de emitir una sentencia depende del ministro de Justicia que es un espectador que también lo que seguramente puede estar tan indignado

Voz 0194 42:14 los de déjame ahora iremos con las reacciones políticas y las reacciones del Gobierno pero por ir por orden empiezo por el Gobierno de Raúl de Navarra que se había personado como acusación popular en el caso también reclamaba una condena mayor y tampoco se va a quedar con los brazos cruzados Pamplona Mamen García

Voz 0259 42:29 el Gobierno de Navarra personado como acusación popular va a recurrir la sentencia un fallo que respeta aunque no comparte puesto que rebaja la condena más allá de lo esperado Ana Ollo es la consejera de relaciones

Voz 0194 42:40 taxativamente

Voz 17 42:41 luego no compartimos este fallo ya que no responde desde luego a la postura que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra han defendido durante todo este proceso el fallo rebaja significativamente el delito delito cometido de forma que interpreta que no hubo violencia o intimidación

Voz 0259 43:00 la consejera ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno están ya trabajando en el análisis de la sentencia para interponer el recurso para lo que hay diez días Hoyo ha reiterado el apoyo respeto y solidaridad del Ejecutivo navarro hacia la víctima y su familia

Voz 0194 43:13 ese Sidón es el alcalde de Pamplona alcalde muy buenas sí es es también están personados en la causa también van a recurrir se esperaban una sentencia sí

Voz 1138 43:23 pues la verdad es que no nos esperábamos una sentencia si Nos ha sorprendido yo creo como ha sorprendido a a toda la ciudadanía desde luego que por supuesto vamos a recurrir sí

Voz 0194 43:36 en qué medida puede afectar una sentencia de este tipo la lucha por la igualdad contra la violencia hacia la mujer además desde este Ayuntamiento se hace un trabajo muy activo en esta cuestión

Voz 1138 43:47 bueno en primer lugar decir que efectivamente no nos nos sorprende y de alguna manera produce había producido aquí en la ciudad toda una ola de indignación ahora yo ahí tenemos que decir por supuesto que que influir no va a influir más que para para todavía reafirma más en la en la convicción de que de que tenemos que seguir luchando por por esto hice algún méritos desde luego ha tenido este este Ayuntamiento en este sentido ha sido ni más ni menos que el de saber ponerse detrás de los colectivos de mujeres que llevan trabajando décadas en este tema

Voz 0194 44:18 van a redoblar au sirve de acicate una sentencia si para desterrar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en los Sanfermines

Voz 1138 44:26 hombre es desde luego el mensaje de que con esta sentencia se da a la a la sociedad es es yo creo demoledor y también nuestra nuestra decepción pero insisto acicate por supuesto yo creo que hoy lo hemos visto en la calle hemos estado en la en la Plaza Consistorial con con con la gente que se estaba manifestando detrás nuestra más allá de las consignas que era incluso en el timbre de las voces que es que vibraba han practicamente de de indignación y rabia no realmente mucha gente llorando

Voz 0194 44:58 es imagino ya preparando los Sanfermines alcalde porque quedan menos de lo que de lo que pensamos ya se activaron muchos protocolo se pusieron en marcha muchas iniciativas van a seguir el mismo camino no

Voz 1138 45:08 por supuesto aquí los Sanfermines empiezan a termina sempiterna preparador

Voz 18 45:12 lo explica terminan

Voz 1138 45:14 por supuesto que en el tema de las agresiones sexistas pues para nosotros es fundamental creo que esas está haciendo un buen trabajo siempre insisto detrás de de los colectivos de mujeres que trabajan en este tema y cualquier esfuerzo en este en este sentido pues pues siempre es pequeño

Voz 0194 45:32 pues alcalde muchísimas gracias muchas gracias a vosotros hasta luego ya lo ven tanto al Gobierno de Navarra que se había personado como acusación popular como también el Ayuntamiento de Pamplona acusado van a recurrir a esta sentencia por la que manifiestan la misma sorpresa que manifiesta la mayor parte buena parte de la sociedad y también hayan pero rechazo entre la clase política el Gobierno de todas formas se queda en el respeto a las sentencias judiciales sin entrar en la polémica que ha provocado su contenido Mariela Rubio buenas noches buenas noches

Voz 1450 45:58 es hablaba así la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0194 46:02 mire nosotros

Voz 19 46:04 el Gobierno y tenemos que hacer unas semanas respecto a los jueces creo que hay que estudiarla pues todos los poderes públicos escandalizar que tenemos que hacer para evitar que conductas como esa vuelvan a crecer

Voz 1450 46:17 dejaremos como el líder de Podemos Pablo Iglesias tachaba de vergonzoso y asqueroso el fallo del Tribunal porque dice lanza el mensaje a las mujeres de que si no se juegan la vida en un caso así lo suyo nunca se considerará violación

Voz 20 46:29 el mensaje que está trasladando a la sociedad es vergonzoso y asqueroso se dice que no hay ni intimidación ni violencia eso es un mensaje contra las mujeres en este país se les está diciendo que si no se juegan la vida enfrentándose a cinco matones que las doblan en tamaño lo que les van a hacer no es una violación esto es gravísimo y no se puede consentir

Voz 1450 46:50 hablaba así Iglesias en La Sexta así lo que hizo la manada no fue violencia en grupo qué entendemos por violación es lo que escribía el líder del PSOE Pedro Sánchez hablaba así también la presidenta andaluza Susana

Voz 1 47:01 Díaz no

Voz 21 47:03 yo me pese a lo que están sintiendo ahora mismo miles de padre mal herida

Voz 1450 47:19 en el último en pronunciarse Albert Rivera que en su cuenta de Twitter insistía en ese mensaje como cargo público respetar ella acatará las sentencias aunque no me gusten pero reconozco escribe que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia

Voz 0194 47:34 el último apunte sobre esta cuestión porque en la llamada manada tiene otro juicio pendiente porque la manada al parecer una la primera vez que había acorralado y abusado de una mujer pasó un día por las fiestas de Torre campo Córdoba y se topó con una joven de Pozoblanco también hubo Ovidio también hubo víctima todavía no hay fecha para el juicio oral pero sus integrantes van a ser juzgados por un presunto abuso sexual José María Martín

Voz 0743 47:55 cuatro de los cinco condenados por el caso de la manada están pendientes de otro supuesto caso de abuso sexual a una joven de Pozoblanco durante las fiestas de Torre campo en mayo del año dos mil dieciséis entre ellos Antonio Manuel Guerrero que ejercía por entonces de Guardia Civil en el cuartel Pozo vence supuestamente abusaron de la víctima en el coche después de que se ofrecieran a llevarla a casa la joven aparecía en consciente en el vehículo según el vídeo enviado por el juez de Navarra que instruyó el caso de los Sanfermines Un vídeo que encontró en un móvil de los ahora condenados y cuyo hallazgo provocó la apertura del caso y la denuncia de la propia chica la abogada Aurora Genovés experta por su trayectoria en este tipo de casos explicado en Córdoba Hoy por hoy que sentencias como la de hoy afectan a casos posteriores

Voz 22 48:37 muchas veces son un antes y un después influyen en todo la calificación jurídica luego se tiene en cuenta en muchos casos en el de aquí de Córdoba se tendrá en cuenta y en otros muchos también nosotros lo aplicamos nuestras leyes pero también la jurisprudencia

Voz 1 48:50 aún no se ha fijado fecha para el juicio oral traslados

Voz 0743 48:52 a base de instrucción

Voz 23 48:54 hora veinticinco

