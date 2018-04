"Don Juan es un pobre desgraciado que hace mucho daño"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Pepe Viyuela muy buenos días buenos días qué tal va de Pepe no quiero engañar se vaya vaya aquí hemos invitado para hablar de de nuevo papel en el teatro de un personaje fascinante

sí sí sí sí mucho yo ando bastante me voy a que me lo pasaba la Casa de Campo me gusta más la bici

Teatro vas andando al teatro voy andando depende de la distancia que haya claro que eso sea prisa que tengan pero sí sí

todos los días al teatro andando porque el teatro tiene un la repetición en todos los días el mismo camino para interpretar

Voz 0047 03:02 es un mantra tiene algo de ritual y es bonito eh yo me lo paso muy bien repitiendo muchas veces la función porque además nunca la desigual yo siempre aprendes cosas nuevas te puedes estar equivocando en lo que encuentras

Voz 6 03:14 pero realmente el el

Voz 0047 03:17 el teatro tiene esa posibilidad de cómo ir puliendo la bola no haberle vueltas al al al objeto hasta que sea que sea mucho brillo

Voz 6 03:54 bueno no es tan lejos no tampoco yo creo que los los dramaturgos aunque sean barroco que cuatrocientos años que han muerto tienen mucha conexión con con la realidad él es el Tirso de de aquella época leído hoy en día no sigue contando y hablando de temas muy sangrantes todo el tema del burlador yo creo que ahora mismo estamos

Voz 2 04:13 conectado con esto que está pasando con esto tenéis que exactamente de la figura de Don Juan seductor incansable que colecciona conquistas según el director Josep Maria Mestres lo define como un psicópata

Voz 0047 04:24 si el el en recuerdo con la mesa en la lectura decía muchas veces es decir creo que ha Don Juan realmente lo que le importa es coleccionar nombres y coleccionar anécdotas no pero realmente no sabe lo que es el amor es un gran drama vivido el de este hombre es alguien que cree que es un gran conquistador que es un gran seductor pero realmente no no sabe querer un hombre infeliz si si sigue en el fondo es un pobre desgraciado lo que pasa que hace mucho daño es el problema

Voz 2 04:50 me hay índices bien y es que toda todo lo que estamos viendo estos días al final las obras inmortales la sin perecer lo son porque realmente tienen vigencia son recurrentes en todo momento entre el burlador de Sevilla esta España de hoy hay lazos directos hay conexión muy directa y la sensibilidad de esta sociedad a obras sí a acontecimientos como los que vimos ayer con sus nada hay imagino la empanada de quién ayer conoció la sentencia y por la tarde ese Faber el burlador

Voz 0047 05:22 la empanada de los actores que teníamos que hacerlo sobre todo Raúl Prieto antes de esa escena me decía tener que hacer esta función hoy me cuesta muchísimo porque claro un actor lo primero que tiene que intentar defender su personaje de algún modo no hay cosas muchas de Don Juan que son indefendibles de bueno desde la postura de un ser humano mínimamente decente no lo que lo que hace es un un horror desde el principio entonces él y además después teníamos un Coloquio después de la I Encuentro con el público de la función claro hoy es el día más apropiado para el foco peligroso es muy útil y muy bonito sí sí sí sí porque yo creo que el público disfruta después de determinar la función pues poniendo objeciones o sus halagos todo lo que tenga que que ponen sobre sobre la mesa

Voz 2 06:13 porque alguna vez pero a mí me alguna vez no serán halagos Pepe yo las hombre experimentada clarísimo con mucha mili personaje Pepe hoy están flojos

Voz 0047 06:21 mira pues por ejemplo ayer sin ir más lejos que lo dijeron no no me lo dijeron tan claramente que quiere yo iba tropezando y entonces

Voz 0047 06:32 Vicente pregunto cuándo tenéis un problema con el texto algún blanco o algo se les olvida que hacéis

Voz 0047 06:41 no sé si ver obras clásicas ahí es muy difícil en el en el en el verso tienes que os el tropiezo significa que no puedes para la pensar volver atrás retomar voy yo soy incapaz de componer un texto en verso sobre la más

Voz 2 06:54 es capaz de te equivocas se nota muchísimo bueno hablamos de El burlador de Sevilla que están en teatro con Pepe Viyuela fíjate que la sensibilidad que demuestran el arte se pone muy de manifiesto por ejemplo Handke Azalia el hombre que es un gran actor norteamericano y hace la voz de Apple en ascenso sí sí sí seguro que lo conocen ustedes no de Apple está pensando en dejar el personaje porque cree que es ofensivo que que ridiculiza a un sector de la población fíjate que son Los Simpson que es quizá sería más transgresora a la que se ha reído de todo menos han puesto de manifiesto quiénes serán pero hasta ahí se nota que la evolución que la sociedad ha evolucionado a mejor yo creo que no es sensiblemente más que hace veinte años era que es cuando más o menos empezaron los los Simpson la sociedad evoluciona hay obras como El burlador de Sevilla que tú estás interpretando va variando el burlador que vemos hoy no es el mismo de cincuenta años no es el mismo en los textos van evolucionando de la sociedad evoluciona y las obras

Voz 0047 07:51 sí una cosa es lo que se emite digamos el mensaje que emite el texto escrito y otra cosa es la interpretación que vamos haciendo a medida que van pasando los años y hay bueno pues determinados fragmentos determinados momentos escenas de de la función que seguramente hace cincuenta años no no se verían tan terribles torno le costaría tanto decir lo que dice cómo cómo cuesta hoy en día y además en las circunstancias en las que estamos viviendo no hay veces que se que los actores Nos encontramos que en esa en esa tesitura de tener que interpretar personajes que no quieres en absoluto con los que

Voz 6 08:23 que estás en absoluto desacuerdo en la ida por ejemplo Mariano Peña con Mauricio Colmenero

Voz 0047 08:30 el aquella aquel pues él tenía muchos problemas muchas veces sobre todo al principio de que yo no puedo decir esto porque claramente racista es machista xenófobo homófobo todo se buscaban bueno pues paradigmas de la homofobia por ejemplo que para para para ponerlas en su boca yo esto no lo puedo decir bueno pues luego resulta que que que precisamente quizá por por lo brutal de de de texto estás consiguiendo el efecto contrario no defender esa posición sino atacarlo entonces a lo mejor este señor actor bueno pues tardía lo mejor que que pensar que que que lo que está haciendo es todo lo contrario no al poner de manifiesto ese tipo de comportamientos tan tan reprochables pues ya se sabe que es ficción

Voz 0047 09:58 al de de los hijos ellos yo creo que decidieron con absoluta libertad y hubo un momento pues en la adolescencia que Samuel dijo pues yo que eres actor y empezó a estudiar y a buscarse sus

Voz 0047 10:12 lugares y bueno pues ahí está peleando es una profesión ahora Vigo muy complicada porque tenemos un índice de paro altísimo pero bueno mira y es la primera vez que trabajamos juntos se ha sido ha sido muy extraña también eh tienes que obviar muchas veces quién es el padre Isaac bueno que hacerte la boca porque no no no puedes estar ya en plan padre determinados sitios

Voz 0047 11:14 flojo que te pasado por lo que haces es así si si ocurre se claro probablemente vaya en esa dirección que de mi hacia él yo me atrevo a decirle menos cosas

Voz 2 11:25 pero claro pues esta semana no tienes pagas por listo treinte Añaza ya te has metido por cierto a la a la producción documental contando una historia fascinante que mala sí

Voz 0047 11:43 presentado en Málaga hace un par de semanas el está en proceso estamos todavía hoy tenemos ya más de la mitad es una historia en la que partiendo de de mi abuelo y de su condición de refugiado después de la Guerra Civil estuvo en un campo de refugiados al sur de Francia pues hemos saltado al presente y a la realidad de los refugiados actuales de alguna manera va a poner en evidencia pues que el hecho de ser refugiado es bastante azaroso depende de dónde naces con lo cual tú no tienes ninguna responsabilidad igualmente nadie lo desean entonces bueno pues cualquiera puede ser refugiado en este momento hay un sesenta y cinco millones de personas en el planeta que están compartiendo esa realidad bueno pues estoy pretende ser es un bueno un granito más de arena en esa montaña de denunciase de de puesta de manifiesto de de esa realidad tan terrible que deberíamos intentar cambiar entre todos creo

Voz 2 12:31 Pepe Viyuela es un tipo grande tienen la oportunidad asisten en Madrid de darle en el teatro vais a venir y hacer gira vais a hacer gira no este espectáculo

Voz 0047 12:40 te va estará en Madrid hasta el día tres de junio en el teatro de la Comedia después vamos al Festival de Almagro en la primera quincena de julio

Voz 2 12:48 ella se termina así lamentablemente así ahora

Voz 0047 12:50 pues a las producciones tienen una vida muy corta se está produciendo un cambio muy grande en todo lo que es el tejido teatral Irán bueno pues las compañías pequeñas lo tiene muy difícil para conseguir giras y las compañías grandes pues tampoco ya como dicen los viejos cómicos la gira ya no son los de antes

Voz 2 13:08 ha dicho una cosa antes de entrar he pillado viendo a la radio aquí estoy viendo en la radio y me he dicho cuando una cosa muy muy muy interesante todo estoy todo lo que cuenta es el ha dicho mina sabes qué pasa que son las mujeres las mujeres mayores españolas son las que están sosteniendo la cultura de este país las que llenan los teatros regionales conciertos las que compran los libros son las mujeres de mediana española son las que están sujetando la cultura piensen lo que piensen que ese seguimiento ablación es el que sujeta un entramado como

Voz 0047 13:39 entonces todos de que bueno que son mujeres mayores los hombres mayores no sé si es que mueren pero realmente o están en el bar viendo el fútbol pero también hay un imperio sí señor

