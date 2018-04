"En la selva da más miedo el sonido de los humanos que el de los animales"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

cinco minutos una hora menos en Canarias dan cuesta muy buenos días hola buenos están ustedes hartos de ver en la tele este hombre que hemos decidido ponerte este sonido es fondo sigue pajaritos y cosas que no se esto es una pregunta muy en serio es un Inter me interesa todo lo tienes que contar pero esta es no mi interés muy personal y muy profesional en la radio cuando hablamos de la selva

Voz 4 00:33 hemos siempre este sonido

Voz 2 00:37 tú has ahí pone sonido jungla sale este esto se parece en algo a cómo suena la jungla de ver

Voz 3 00:43 no sé si a ver la jungla suena así cuando llevas diez minutos parado cuando estás caminando los escucha nada porque a medida que caminas los animales tema de escuchando los insectos estaba escuchando no escucha nada yo por eso siempre digo el el el sonido del silencio a mí me encanta el sonido del silencio porque cuando voy caminando los escucha nada cuando te paras diez minutos todo se mueve todos escucha eso es lo bonito de la selva interesante

Voz 2 01:13 este sentido que esas Nando ahí de fondo tu exhibía es capaz de reconocer algún algún bicho a dejar algún insecto en esto que estamos escuchando al coco

Voz 4 01:25 bichos escuchando el culo

Voz 2 01:29 ahora está sonando varios ligueros improvise Dios que es el que está escuchando de fondo

Voz 4 01:39 este hecho no aguantó mucho durante allí

Voz 3 01:45 si iba a ver yo calculo que habría pasado en mi vida cerca de dos mil quinientas la última de que lo estaba haciendo los números una dormir las noches en la jungla tuviese que yo una vez me fui de casa estuve casi cinco meses metió en la selva eso como el que existe de que se fue a aportaba voy más cómodo fue así eso fue casi la primera que casi me cuesta el divorcio pero pero así me pasé cinco meses metido en la selva sin salir sin sales sin salir está haciendo un estudio de una cosa allí en partidazo entre Tailandia Birmania estuve cinco meses cuando salí fue flipante flipante porque había cambiar el mundo

Voz 5 02:23 ahora ese tú has llegado a España esta semana que estás presentando proyecto enseguida hablamos de le piratea pilla una semana tú cuando llegas aquí Frank además es una estrella en el mundo e ahora hablamos vamos a escuchar a algunos de los formatos que algunos de los programas que hace Frank en todo el mundo en India eh pero esta semana ha llegado es a España has visto tu llegas y ves a una señora con unos botes en un supermercado que tiene que dimitir veces la sentencia de ayer es la situación política yo entiendo que de que alguien que ha estado cinco meses en la Hubble me voy mañana

Voz 6 02:58 a ver sabe lo que pasa que yo vivo uno de los países más corruptos del mundo estas cosas sabes que una señora la pillen con dos botes de de cremas lo de la sentencia pues bueno todos tenemos la misma opinión de la sentencia me parece a mí todas estas cosas pues son son cosas que escuchas prácticamente en todo el mundo oralmente el mundo está loco El Mundo se ha vuelto loco bueno si lo miras desde un punto de vista de impunidad de los políticos y de qué puedo hacer lo que quieran fíjate han tenido que dimitir un político importante por un vídeo porque lo hemos visto porque cuando hay otros políticos que están robando o cuando hay otros que está el mundo está al revés el mundo estará valores lo ves que hay muy pocos valores hay muy pocos esto es la Ser muy pocas cojones para hacer las cosas como hay que hacerlas

Voz 5 04:00 lo que pasa es que por comparación entiendo lo que dice ser OPAQ deberíamos aspirar a a vivir en entornos democrático reales sino por comparación y bueno que ya vemos que aún está peor que eso yo no me sorprenden

Voz 6 04:09 antes de dices bueno es que yo he visto cosa así en mis carnes en mi familia hemos sentido cosas que dice bueno pues ya que mi ex mujer está en la cárcel condenado por traficar con intento de venta de treinta y cinco céntimos de euro de cocaína

Voz 5 04:24 treinta y cinco céntimos de euro que nunca se presentó

Voz 6 04:26 claro es decir que nunca se presentaron en el juicio minadas ya estamos hablando de ese tipo con lo cual el tema de las cremas a mí me suena como a bueno

Voz 5 04:35 sabes Flaqué ha venido con tu gorra blanca del revés con tu camisa blanca contactos traicionar zapatillas como se llaman los cracks piensan en Taher tú te pones una chaqueta in te quitas la gorra no te reconocen y Dios por la calle hasta que hablo cuenta de una palabra como te digo de viejo te reconocen por la calle se pero si vas silencio no te digo nada si yo me pusiera otra Basque

Voz 6 05:01 es que esto esto es lo que soy entonces no

Voz 5 05:05 está bien dotado de una narrativa es el es una especie de Félix Rodríguez de punk has tratado de otra narrativa entorno donde ya parecía que estaba todo absolutamente hecho y estaba todo absolutamente dicho este domingo a las nueve y media Se estrena una nueva temporada de ese programa para Canal de Max Frank gorilas

Voz 7 05:23 aquí hay una zona de conflicto muy grande entre los musulmanes y los grupos animistas cristianos ahora una vez que llegue esa esa zona mayor amenaza son los furtivos como siempre

Voz 8 05:35 es un problema dado que la publicación

Voz 5 05:37 africana Si los gorilas son el objeto de la idea del programa pero parece que son casi la menor de tus preocupaciones

Voz 6 05:46 sí porque se fíjate que llegar allí para llegar a los gorilas tienes que pasar unos procesos muy curiosos yo llego a la capital me tiene que recibir el Ejército español que está allí destacado entrenando a las a las Fuerzas Armadas me tiene que estar protegiendo durante los tres días que estamos allí en preparación para para meternos en la selva luego tienes que irte con otro avión otra selva donde tienes que estar protegido también por los guardas hasta que los guardas te dicen que quiere saber haber gorilas entra en esta selva pero a partir de aquí no está protegido qué pasa que tú les a a la gente dices bueno no hay problema porque llevo mucho tiempo en la SER el problema el problema es que te vas a encontrar con gente

Voz 9 06:27 y aquí la gente no

Voz 6 06:30 no te va a saludar y ciertamente nos encontramos con gente entre ese es el mayor peligro es decir tú piensas que estás durmiendo hay elefantes hay gorilas hay hay leopardos y eso no te preocupa te preocupa el sonido del humano

Voz 5 06:45 como a los guepardos como a los gorilas de se

Voz 6 06:48 pero es que es el sonido que te preocupa porque es que más que cazadores furtivos a grupos rebeldes que viven allí y piensa que llevan años y años en una especie de guerra civil

Voz 9 06:56 interna ya hay gente en la selva que todo lo que se mueve lo dispara

Voz 5 07:01 vamos a tener que hacer una una pequeña pausa enseguida seguimos hablando con Frank pero esto te compensa Frank entonces yo qué hago yo aquí en mitad de la selva con señor una escopeta

Voz 6 07:12 a mí a ha missing por varias razones primero por la experiencia segundo enseñarlo pero sobre todo porque con el dinero que yo gano aquí estoy manteniendo el trabajo que hago en Asia por la defensa de los derechos de los animales por por por pelearme contra el tráfico ilegal de animales entonces a mí me compensa total a los animales les compensa total

Voz 5 07:36 no sé si a la gente le gusta tiene mucho éxito vamos ahora porque Fran ya es una estrella mundial los entonces cuando hacemos ya desde hace mucho tiempo pero frágil están descubriendo ahora en China y la India es una de las emisiones más vistas hace hace tan sólo unas semanas seguida seguimos hablando con Franco Cuesta

Voz 12 08:04 dieciocho minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 5 08:07 me cuesta que durante meses ha vivido una aventura que no está que está compartiendo con nosotros y que es en piezas estrena el próximo domingo en el canal de Maxwell Fran gorilas en hablamos de de del objetivo que eran los gorilas pero tengo una realidad en en un país que es muy muy distinta a la que a la que imaginamos así aquí se lo peor de todo es

Voz 6 08:33 es darte cuenta que eres un animalista e hipócrita y un animalista a no ser horrible porque mira vamos a ver gorilas a nuestro objetivo es buscar los animales Grávalos empieza a pasar por pueblos donde no es basura y que quiere decir que pasas por un pueblo que no es basura que no tienen nada

Voz 9 08:58 nada nada es nada

Voz 6 09:01 de tú tienes una lata de sardinas vacía y los niños se pelean por esa lata con esa lata Se hacen un coche para jugar a donde los niños con los estómagos inflados por la falta de alimento en los ves que están chupando las piedras del río

Voz 9 09:17 a modo caramelo

Voz 6 09:20 donde tú quieres llevarles camisetas a la vuelta de de haber estado viendo cosas desde el campamento base y cuando vuelves los niños a los que llevaba camiseta dos de ellos han muerto entonces ves una realidad en la cual podemos tanto entusiasmo y tanto amor a los animales y no nos damos cuenta que hay gente perdían el mundo

Voz 9 09:40 que sabe que tiene fecha de caducidad

Voz 6 09:43 qué te están diciendo que cuando yo llegue con las camisetas y dos habían muerto y empezar a partir camisetas uno de los niños me dijo No no a ese no que ya tiene ya esta enfermedad

Voz 9 09:51 sí porque porque sabían que se iba a morir

Voz 6 09:55 esa es la tristeza de debe de ir a un país así de ir a ver gorilas darte cuenta que los animales

Voz 9 10:01 es viven muchísimo muchísimo mejor que las personas es decir esas personas no importan no es que no importen es que no existe y no existen porque no interesan porque si en esa zona hubiese diamantes hay habría dinero pero en esa zona hay nada hay selva no interesa no existen

Voz 6 10:23 la tristeza que te digo de de ir a un sitio agravar gorilas que es espectacular pero salir de la selva encontrarte esta gente y un dato muy curioso al que te va te par nosotros vimos cuatro tipos queremos que eran cazadores furtivos

Voz 9 10:39 les empezamos a seguir a distancia

Voz 6 10:42 pues a ver si tal matar un elefante esperamos y empezamos a ver por arriba de la montañita o gente que iba con los trozos de carne bajamos estaba el elefante sin carne y con los colmillos no les importaban los colmillos para nada que ahora para dar a comer era para comida

Voz 5 11:03 vamos a escuchar un fragmento del programa en el que el jefe de la sección de inteligencia del ejercito español con los contabas diferente español estaba destacado en la zona bueno así describía la situación

Voz 7 11:13 realmente esta antigua colonia francesa ha ido pasando de un tirano en otro la gran desgracia de este país es su inmensa riqueza plagado de diamantes oro todo tipo de metales Uranio petróleo en el norte y esa es la gran desgracia de la población porque todo eso atrae la codicia humana y al final es un golpe de estado detrás de otro potencias extranjeras incluyendo todo tipo de tráficos ya eso

Voz 13 11:39 que a la gente de la calle no le llega a esa riqueza no por su

Voz 7 11:42 puesto que a la gente de la calle lo único que tiene de toda esa riqueza sufrimiento

Voz 5 11:47 Fraile la tele exige espectáculo y la tele exige y tú lo sabes mejor que nadie exige un ritmo hoy exige un drama constante Edna constante sorpresa ya estoy al otro de verdad tú esta vez ha ascendido en peligro real durante el rodaje

Voz 6 12:04 sí sí hemos entierro peligro real fíjate que una de las mañanas nosotros llamamos a la dueña de la productora cogemos el satélite llamamos dije mira estamos escuchando material pesado disparando no están ni a quinientos metros nuestros no nos pueden evacuar de aquí no podemos salir de aquí qué hacemos no había manera de salir de allí estamos escuchando una guerrilla en a quinientos metros nuestro otro día caminando dos encontramos empezamos a escuchar disparos y los guardas que no habían introducido en la selva estamos saliendo que los que no sabíamos introducido en la selva habían pillado unos furtivos estaban disparando está de teniéndolos non pecados en gente gente que que no no no se dieron cuenta de que viéramos nosotros y por nosotros entonces era la situación un tío con la escopeta yo con el machete en los otros preparados para salir disparados para donde fuera esta situación es son las demás peligro idas que realmente te dan miedo porque dices es que aquí te pegan un tiro te has quedado sea no

Voz 5 13:04 no pasa nada no pasa nada porque estás

Voz 6 13:07 en la selva es decir es un agujerito POM te pone el culo arriba y que te como un bicho y ahí es donde sientes peligro con los animales no sientes peligro pero el problema son las personas sea un animal sabes que la rehaciendo un animal es uno dos o tres de humano puede ser dependiendo de si ese día ha acabado por la mañana o sea torcido un tobillo o está de mala leche o está feliz entonces no sabes lo que te puedes encontrar vías

Voz 5 13:32 así tienes tu razón habrá que relacionarse con los animales

Voz 6 13:36 tienen un comportamiento mucho más fácil mucho más fácil sea mucho mucho más facilidad Deimos II hemos encontrado con con elefantes nos encontramos con una manada de de cerca de ochenta elefantes

Voz 9 13:50 los cámaras a distancia pero yo me metí para dentro que intentan atacar y eres capaz de decir Chss quieto quieto quieto y separan pues

Voz 5 13:59 la reacción sabes el sabes cómo viene si tú sabes cómo funcionan animal pero está viniendo un elefante que pesa unas cuantas toneladas hacia mí habrá momento donde tú dices bueno a ver si a ver si no funciona como yo creo ahí lo hemos hemos hemos enseñado mira

Voz 6 14:17 en esta sería enseñamos como cuando un elefante no va para ellos seríamos una hembra con bebés vale yo la presión un poco ella empieza a correr yo sigo presionando llega un momento que ves que no va a parar porque porque tiene bebés te va a matar y hay que hacer hay que salir corriendo pero yo tengo una distancia de unos treinta metros que a los treinta metros de distancia ya tengo que salir sino me pilla porque en esos treinta metros me da tiempo a llegar y subirme a un árbol pero por ejemplo en la manada ésta de ochenta elefantes hay un elefante macho

Voz 9 14:50 que es una bestia vale

Voz 6 14:54 se empieza a ver todo así se queda el macho grande haciéndome el Challenge me viene el elefante y cuando está a entre dieciocho metros y sabes que te va a matar si te mueves te mata y no te mueves tienes una posibilidad que decir quieto pero no decir que es decir quieto yo sólo verás en el programa claro ese bebé Legrand hay que tener hago

Voz 9 15:18 quieto elefante hace

Voz 6 15:22 por qué porque dice vamos a ver estoy a ocho metros que hace el gilipollas éste con la gorra hay puesto que sabe que lo voy a matar entonces empieza a pensar que a lo mejor este tío no es malo separa pero es que si das un paso te mata y ese ese momento que grabamos el disco Thor S'Agaró un cabreo muy gordo pero muy gordo porque es que es que era es que lo ves es luego me gusta mucho el plantel

Voz 5 15:51 viento claro meterse la mente de decir claro que el señor con una gorra al revés

Voz 8 15:57 yo ya de mediana edad alta ya no veía con la mano

Voz 6 16:00 así que me parece claro que éste es que lo piensa y entonces dicha Rayco delante está diciendo quieto quieto quieto ya hace tropas y te dices pero al

Voz 9 16:11 y es cuando él gira el ojo

Voz 6 16:13 te está mirando y hay una conexión total y no pasa nada tiñó no

Voz 9 16:19 nada empieza a echar para atrás y te quedas

Voz 6 16:23 donar Sixto está grabado además comentó precioso porque vemos que el animal no tiene maldad no tiene maldad si ese elefante es un eso humano estoy muerto pero la cómo piensa un animal de el animal siempre piensa es esto realmente necesario esa es la clave entre el animal y la persona que el animal siempre piensa así es realmente necesario

Voz 5 16:45 bueno Franks se ha convertido en un personaje globalmente conocido así son agua Al Franken inglés

Voz 14 16:53 ahora su

Voz 7 16:56 pero la firma vota a mostrar

Voz 2 16:59 el turco

Voz 15 17:03 así French Siria amaba

Voz 5 17:05 estado aquí de verdad que no no tenemos ahora las imágenes que estaban de fondo eran las tuyas te has convertido en

Voz 8 17:13 en el Indiana Jones global en el aventurero global

Voz 5 17:17 en una imagen global y lo es por tu manera precisamente de interpretar un mundo que ya estaba contando la selva ya habíamos visto muchas películas muchas documentales remite sin conscientes decir tú vas ahí IS eres tú no no hay nada de pose no hay nada de postureo

Voz 6 17:32 sí por eso que me podéis llamar cateto paleto porque yo intento explicar los animales como a mí me encanta explicar los animales a los niños a un vecino es decir si yo a un tipo yo siempre pongo el ejemplo de sus yo te digo a ti tengo una crímenes unos árboles Aris preciosa qué me dices eso que te digo en contra una víbora verde con un rabito rojo que mola te quedas con que es una víbora verde con un rabito rojo entonces es la manera de de entrarle a la gente a ver estamos en dos mil dieciocho nosotros empezamos el dos mil diez con esto pero claro al principio era mira el idiota este de las chanclas demuestras varias cosas todo esto lo que juntaron elefante cuando dice que tienes que salir corriendo tu eso yo estos sabios de Car Luis en sus tiempos a ver si te presión un elefante es que por encima de las brasas pero que digo lo importante es llegar a la gente en el dos mil dieciocho en el dos mil diez o dos mil doce cuando empezamos la muchos de nuestra edad se han quedado con Félix Rodríguez de la Fuente que es la imagen del animal y una persona muy educada explicando la naturaleza de una manera correcta nosotros la enseñamos mucha veces correcta y muchas veces mete unas gambas pero como no tenemos libros no tenemos historias a veces te estoy diciendo algo está dirigiendo algo que cuando lo está meditando dicen Fran esto es así y claro te quedas Jo lo que acabo de decir y me dicen lo quitamos me que no da aunque lo hayan hecho mal lo metemos porque sabemos que nos van a venir Lapo o poco pues bueno pues por lo menos ves que la gente tiene interés decirte cosas entonces es tan natural y tan tan lo que salga que muchas veces hacemos unas cajas que dices no puede ser verdad

Voz 5 19:11 pero pero lo ha estado la clave lo que tú haces es natural sea lo que eso eso pasa de la pantalla hay pasa en España pasa a la India y Valencina pasado allá donde vean Frank Se me cuenta que es un personaje real es que lo que es es lo que soy soy igual aquí que en

Voz 6 19:27 que me programa ya ves lo que soy

Voz 5 19:30 pero está bien yo ya sala de los niños y eso es un trabajo fabuloso extraordinario haciendo que los niños se interesen por algo que que bueno lo tienen muy a mano y tú lo haces de una manera muy cercana y haces que les interese ellas está francamente David Fran que tengan mucha suerte con este programa de formidable

Voz 16 19:48 muy debatido inmersas proporcionó mucho

Voz 5 19:50 los momentos de entretenimiento y diversión y de conocimiento así que sólo puedo darte las de los gracias a vosotros el domingo se dio

el domingo se dio

