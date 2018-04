La leyenda de Sant Jordi. Una mentira cochina

Voz 1 00:00 yo es que estamos en San Jordi pues salvo que relacionado con algo como no querer volver

Voz 1610 00:04 galega es muy emotiva con broma aquí en directo con nuestra gente gente Barcelona porque y queremos hablar de uno de los elementos indelebles de de esta nerviosa jornada de Sant Jordi que es la propia leyenda de Sant Jordi ya sabéis no mágicamente resumiendo el caballero que matón Dragón por x motivos claro los que tuviera bueno pues resulta que esta leyenda a pesar de llamarse leyenda podría no ser verdad de hecho hay gente que sostiene que es una mentira como China gente como Tadeo meñique que es el autor de Sant Jordi mentira con China

Voz 2 00:40 estadio mi que buenas tardes hablábamos la alarmismos gracias por invitarme a un día tan tan bonito no sé si Barcelona que decir que a mí me encanta Barcelona mucho y te digo una cosa yo si fuera Hitler te juro que sería lo primero que hubiera invadido

Voz 1610 00:54 pero también la ha comparado con Polonia primero quería ser sí sí sí Ronaldo Polonia macho que bueno libro se Jordi mentira consiguiera cochera acusando ahí desde el título no

Voz 2 01:06 bueno es que esa historia tiene más agujeros que la defensa el Sevilla no del se de entrada Sant Jordi no era un salto es lo primero no soy tú no no tenía título decía que si hubo escandalazo pero nunca supo explicar que congregación lo canonizó no fue a los exámenes de santo no demostró ningún milagro confirma no presentó

Voz 1610 01:26 trabaje final de santidad FS RSS siquiera ni siquiera la Caballero no jodas tampoco la liga Caballero no pero no tenía unos documentos un carné que acredita como caballero no

Voz 2 01:37 presentó ahí un certificado de caballero pero la firma en forma de X el documento eran falsificadas total X falsa dimitió jamás a eso no se lleva aquí en esta tierra no

Voz 1610 01:48 no no no es bueno Sant Jordi no era salto ni ir a Caballero para esto lo tenemos quemas

Voz 2 01:53 el dragón algo el tema de la digamos que era el tema Dragón se exageró un poquito el rival de Jordi a ahora Jordi de Nueva York Dios no era un trago en una digamos que era la especie de un era un grifo tras Godó control no ha huido Tauro aún señor sí señor pero la línea señor un aldeano sucio un pendenciero muy borrador del aguardiente bueno como Jordi que también le daba bastante a la Fitero también

Voz 1610 02:15 fíjate el combate épico de la leyenda pero claro

Voz 2 02:18 eh fue una pelea de taberna ambos andaban en disputa por los amores de una princesa hecho Comella porque le decían Princesa de cachondeo

Voz 1610 02:27 pero la princesa natal Pérez Ésa era una campesina

Voz 2 02:29 sesenta entre año que le daba duro al aguardiente tenía la fuerza de tres hombre y mataba lo cerdo de Un cuanto

Voz 1610 02:37 por supuestos de hecho que llamo abortó una rosa en el lugar de la pelea patatas patatas serán cuarto

Voz 2 02:42 Puerto de hecho ni siquiera fue una pelea pelea se empujaron al salir de la taberna acabaron los dos revocar un patatal foto triste fue muy comentado sórdido

Voz 1610 02:51 esta sería la verdadera historia de Sant Jordi vi cómo es posible que haya quedado esta otra versión épico romántica que conocemos

Voz 2 02:57 pues bueno te digo una cosa si tiene que elegir en la vida en general entre leyenda romanticismo o realidad con que te queda es como cuando temas turbas que que te dices y lo hago porque quiero en mi voluntad o lo hago porque no tengo a nadie estoy solo en salvia porque quiero porque dieron el casillero claro

Voz 1610 03:13 este descubrimiento que has hecho es fruto de muchísimos años de investigación bibliográfica e incluso arqueológica

Voz 2 03:18 sí también también intuición intuición domingo una combinación investigación una institución

Voz 1610 03:23 qué tanto por ciento podríamos poner a cada uno de intuición y de investigación

Voz 2 03:26 el chisme Se pregunta crudo noventa diez a favor de la intuición casi te diría cien por cien a favor de la intuición es casi cien por cien y tú confías muchísimo en tu dieciséis ha escrito un libro entero con esta mierda tuvieras y desde luego bueno

Voz 1610 03:38 el libro por cierto que hoy va a firmar después de Piedrahita por algunas de las centenares de casetas rellenas de escritores

Voz 2 03:43 el Barcelona pilota claro nata claro está no está claro a mí me gustaría firmar mil libros con sangre que es que mi forma de ser así se pero no ni lo liberarlo y a público está muy a favor y a ver qué ocurre los sectores no pasáis un puñal afirmo el supuesto grado de maravilloso estadio meñique

Voz 3 04:02 Sant Jordi mentir creo la verdad