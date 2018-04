Ha muerto la mosca de la tele

Voz 3 00:00 que me lo eres un hombre que sabía lo vale vale no seguro no así que sí bueno buscamos ahora pues bueno vamos a hablar un poquito de naturaleza con nuestro biólogo Lacy porque has leído hoy Día de la Tierra al domingo sí sí sí ya aportados superó la prueba las pruebas que ese es el biólogo de cabecera de la Cadena SER don Antonio de grullas qué tal muy buenas tardes estás un poquito te he visto en estudio no afloja hablando noticia triste

Voz 4 00:38 ha sido un violín y con una aquí

Voz 2 00:40 es un violinista lo leíste guitarrista atrevido

Voz 4 00:43 violín amigo

Voz 2 00:45 con todo el dolor de mi corazón ojo eh debo deciros que esta mañana a las once y media por meridional en el hospital con en el hospital tus muertos de Montecarlo Carlos ha fallecido la conocida como mosca de la tele según sus familiares así caso naturales es cierto que tenía ya noventa y siete años que un ser humano viene a ser dos mil seiscientos mayor será mayor no

Voz 3 01:06 pero cuando dices la búsqueda de tres de refieres a esa a la mosca cojonera que molestaba siempre los presentadores de todos los programas mítica

Voz 2 01:13 mira esa que tú llamas mosca cojonera sin ningún respeto se llevaba María Eugenia bueno lo sabía como fue una profesional como la copa un pino

Voz 3 01:20 lo que parecía una mosca rondando por poner un presentador de televisión era ella era siempre ha sido diestro

Voz 2 01:26 claro María Eugenia empezó trabajando en Televisión Española con tu actuaciones estelares con programas como la clave con José Luis

Voz 3 01:33 bing José Luis pero que estaría de de esa mosca

Voz 2 01:37 no al principio sólo hay ahí se posaba en la nariz de Balbino el será quitado manotazo ella volvía a posarse en el ojo el pelo pero bueno al final fue haciendo más cosa e incluso acabó presentando

Voz 3 01:48 drama programar programa yo me acuerdo de que ahora no se Iturriaga que es el más mayor de bueno

Voz 5 01:54 bueno no

Voz 3 01:56 desde la mosca presentando

Voz 5 01:59 María Francino Francino también le bastante pero

Voz 6 02:04 hay ya yo he visto no ha visto bien tú la has sufrido otros acordarme que luego con la llegada de las más eh yo que hace uno pero a ella no es una mosca de la tele no pero no esta hora sería otra

Voz 5 02:17 no porque sino Olga que éste no tiene sentido holgura pero la café pero no lo hemos sería una doble doble y luego la de ayer pero me pasa cuando es gente mayor

Voz 2 02:34 sólo es privada eso basó saltó Antena tres y estuvo muy muy celebrado sus apariciones en el telediario con Matías Prats luego la ficharon en Telecinco a todo con la mamá Chicho tuvo en el programa de José Luis Parada al principio de la que tocaba el piano pico y con Iturriaga El Inocente Inocente tú te acuerdas formal formatos

Voz 5 02:55 en este caso era Turriano que molestaba la mosca sí sí

Voz 2 02:59 este año eso sí ya estaba bastante mayor se había drogado muchísimo era edita las patillas la mosca

Voz 5 03:04 a Podemos Oscar

Voz 2 03:07 no asumió su éxito eso eso también Iturriaga y últimamente ya famoso no ya sólo hacía pequeña aparición en Gala de Nochevieja se puede saber el escote Pedroche cosas así que exigían menos en fin una una institución amigo la mosca de la tele

Voz 3 03:20 oye Antonio pues no era no no era consciente de la trascendencia que había tenido esta mosca

Voz 2 03:24 no tenía sentido dicen de ella que quitaba y ponía presidentes no te digo más descanse en paz María Eugenia

Voz 3 03:31 yo estoy viendo que ahora ponen en tuitees muchos famosos están ahora pues tuitear o no por ejemplo David Bisbal por ejemplo ha puesto grande María Eugenia aún recuerdo J así con un genial así con J desde un recuerdo el dueto con ella en hotel no me acordaba de eso y luego también tenemos la policía decía María Eugenia no salió desenmascarar muchos comunistas en la tele de los años sesenta Anne-Sophie verdad Boys Dolores reto ideados Albert Rivera ha toreado María Eugenia pues siempre una orgullosa española su perdida es una pena irreparable por Kate la íbamos a poner de candidatura de candidata a la Alcaldía de Burgos sin embargo el diario punto es recuerda que María Eugenia tenía tres empresas en paraísos fiscales

Voz 5 04:08 me acaba de comentar avalan lo dejamos aquí hacemos minuto silencio si os parece

Voz 6 04:14 venga fuera minutos mucho menos pero un minuto lo fútbol fútbol breve