Voz 1 00:00 no estaba

Voz 2 00:08 el jefe secundarios han quedado con ganas de más más venta un poquito más el contacto con los oyentes bueno son las dos patas de la radio no a los oyentes y la publicidad y la porque nosotros estamos emita el bocadillo después de Páramo tampoco suponiendo en las dos

Voz 1 00:20 esto bueno amigos las cremas está más de moda que nunca oportunistas como somos vamos a vender cremitas en nuestro espacio comercial acompañó el señor Mauricio ahora a Mauricio y que ha hecho el señor me gusta me gusta eh Mauricio la farsa es fundador de la firma empresa dedicada a la cosmética verdad así

Voz 1262 00:48 Fernando hoy un saludo a La Ventana hay también no sólo va a todo lo que nos escuchan desde una habitación del Eroski saludo de todos

Voz 1 00:54 bueno me me han dicho que si acabas de salir de la cárcel chip si sirve de lo dice la antena pero no conozco no me escondo nada

Voz 1262 01:02 como queda dicho si ya que no han sido otra añito muy muy muy muy Henríquez de vuelo ya no estafas pasan nadie más no va la Brito

Voz 1 01:11 de hecho bueno Mauricio que nos trae para vender

Voz 1262 01:15 a lo largo de los siglos el ser humano no vamos a poner sería eh a lo largo de los siglos el ser humano a tratar de encontrar una crema que que solucione el problema con el estupendo resultado tenemos una crema antiarrugas tenemos crema anti edad tenemos crema que elimina la la ojeras que eliminan las manchan el último gran prodigio la crema que eliminan presidenta de la Comunidad

Voz 1 01:33 autónomas buena dentro desde luego pero dónde quieres llegar a ver

Voz 1262 01:36 bueno pues qué difícil innovar en este campo como nosotros lo hemos hecho lo hizo con la crema anti regalos

Voz 1 01:42 Emma anti regalo

Voz 1262 01:44 sabe eso regalo de mierda que no quieren pero que bueno una persona en Patty calle educada incluso pues no dice que son una con lo dice con la crema anti regalo se acabó ese problema no

Voz 1 01:53 yo acabo ese trago cuando te regalan un mal regalo no creo es aplica sobre el regalo que se aplica es esto es aplica sobre

Voz 1262 02:00 la mano nos damos la mano bien de crema cogemos el regalo horrible mala pata el regalos Vall s rompen su hermano

Voz 1 02:10 para que los regalos que gusta igual lo hemos entendido bien pero veis lo que yo entiendo es que es una quema para que los regalos se resbala de las manos caigan al suelo no para ni se rompe

Voz 1262 02:22 la gente en la cárcel la crema de están a la orden del día que si crema para esto que sirva para otros

Voz 1 02:27 he aprendido montó el pero estoy pensando perdona Mauricio pensando si en voz alta si te regaló una corbata por ejemplo que no te gusta qué haces porque una corbata corbata se cayó al suelo no se rompe

Voz 3 02:38 no me permites quedaban momentito Un

Voz 1262 02:40 el llevo mi socio hombres por supuesto yo crecían soy Mauri hoy una cosita que las corbata cuando sólo unos rompen como que ahora te toca

Voz 1 02:55 yo directo pero me acuerdo

Voz 1262 03:00 venga chao chao Cristo pero tarde no ya lo he dicho que no existen las corbatas como que no existe dinero estamos en un mundo donde no existen la corbata imaginamos que todo el mundo es como Irán vale se llama estrategia

Voz 1 03:18 mira a Mauricio escapar esta vez porque acaban de salir de la cárcel yo personalmente creo en las segundas oportunidades pero aquí a La Ventana no se bien en este plan no a Sevilla con la cosita un poquito más preparada por cierto de qué está hecha la crema ya que está hecha de de ni idea porque y lo vamos a dejar justo aquí quién está más crema para poder tener a las manos y que cuando te regalen cosas feas rompan al suelo pues sólo tiene que llevar a este número de teléfono

Voz 4 03:43 a los cuarenta seis