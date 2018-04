El descubridor de la anchoa con queso

Voz 1 00:00 eso no

Voz 3 00:05 Especialistas secundarios bueno vamos a un poquito de Ciencias apetece Antonio grullas no estoy aquí

Voz 2 00:11 ya está ya está Macías bueno ya sabes que bueno alguno de los grandes descubrimientos pero pero como observador nada si es verdad como se iba fumando y no se puede fumar aquí dentro tanto a veces bueno alguno de los grandes descubrimientos científicos han hecho fruto de la casualidad de la otra no pero hay un científico que no se esconde de esta circunstancia ahí es el profesor por eso al día explosión qué tal cual es doctora en Física altas energías Psicología por la Universidad de Parma Italia

Voz 4 00:39 a planta a entonces es Palma palma si José Palmar donde cantó usted en Mallorca o en Italia que llegó a la universidad trabajar era isla a bien pues de Palma de Mallorca sobrasada a tope bueno con los profesores

Voz 2 01:01 a una pregunta que tengo que hacer de entrada el famoso Mall es obra suya

Voz 5 01:04 no es un tema de mi ex mujer no sé que tiene la patente de la pomada porque cuando nos divorciamos le puso mi nombre a la a esta crema para las hemorroides cosa

Voz 2 01:13 mal rollito entonces bueno aquí donde es el descuido atención de un fenómeno alucinante

Voz 5 01:19 las anchoas con queso se se descubrí que esa combinación podrá espectacular

Voz 2 01:24 hay gente que puede inferir en rigor que no se trata de un descubrimiento científico propiamente dichos autonómico

Voz 5 01:31 debatir meses sobresee científico no científico a este tema incluso dar de hostias ganó pero consta conteste por favor preguntan la anchoa con el que es un ha hecho mejor la vida de las persona sin dudarlo

Voz 2 01:42 bueno pues sí pero ojo porque este descubrimiento no no no fue buscábamos le llegó usted por suerte hizo ustedes reconoce que fue

Voz 6 01:49 no no estaba estaba estudiando el comportamiento de un muerto

Voz 5 01:53 en ausencia de gravedad Jerome verdadero coñazo que persigue galo muerto flotando así que para picar me saca un cacho que eso al bolsillo resulta que al mismo tiempo el mono estaba con las anchoa nos habló del mono no habla Carlos Osorio

Voz 6 02:09 en la bomba el mono como un rinoceronte pero baila

Voz 4 02:14 la vaina oratorio vale lo que decía el mono

Voz 5 02:17 el lo que hacen todos mono prepararse para morir sin fallaba el cadáver sin graves y Susana prepara sepamos si fallaba la esas Riders esto es in si fallaba el cadáver ese pues conciba

Voz 6 02:28 o a pegar al mono y aprobar con él lo lo que tome la gravedad

Voz 2 02:31 vale entonces él estaba comiendo anchoas no usted a las estaba limpiando él estaba limpiando

Voz 5 02:37 sí sí ya sabe que dan mucha faena entrenamos a los monos para que limpien la Sancho limpios de Moncho se aburrido no sé qué pasó entonces por calmó los suele cae un filete de anchoa encima de él yo no reparó en ello porque porque esto es Servando el cadáver flotando pero sí entonces me llevo el el caso con anchoa la boca tuvo un orgasmo que dice literalmente no metafórico de lo buena que estaba muy embarazoso todo ese café literal aquello era lo Majo Se puede decir lo majo dignamente si lo más cómodamente Bono que había aprobar en mi vida que me maravilla

Voz 2 03:12 claro usted transmitió ese conocimiento al mundo y el mundo pudo disfrutar de las anchoas con queso gracias a este descubriendo mire en nombre de humanidad gracias hay ya estudiado usted que Marita también el que soy Lancho

Voz 5 03:25 no no no eso ya no no a la homeopatía mucha pena

Voz 6 03:28 SUR mucho menos Curro no tiene que hacer nada de científicos sólo creatividad Estopa Madrid pero esto gala Figueras esto va bien para la decapitación