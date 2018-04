Camioneros contratados por minutos

Voz 1 00:00 venga al volante

Voz 1610 00:10 bueno tenemos la contaminación a tope ya lo sabéis no en toda España entonces se propone Cavaco que cojamos el transporte público y yo propongo además que dejemos las carreteras libres para los profesionales en especial para los reyes del asfalto los monarcas del carril lento los camioneros y para ellos es esta sección ya tenemos a un camionero que quiere comentar Nos cositas hola Pablo se te llamas verdad Roca lo que me cuenta camionero que buena de los camiones que lo lo merecéis todo llama para incrementar según comenta comenta colaborador externo de unas

Voz 2 00:49 la compañía que puntualmente solicitado a servicios cuando se requiere transportes ha resumido es que me llaman cuando les sale de los cojones

Voz 1610 00:56 el alero mal no te quejas no no no no

Voz 2 01:01 el problema es que bueno lo lo los contratos son cada vez más corto mira me acaban de despedir

Voz 1610 01:09 te te acaban de despedir con mensaje ahora mismo

Voz 2 01:12 sí sí sí que me contratan por minuto me despiden me vuelven a contratar me despido y me contratan recorre veinte kilómetros mensaje fue despedido me para tomar un café puedes otro mensaje me volver contratada algunos Colom Street hoy otra vez de mi madre mía que descontrol la reforma está

Voz 3 01:29 laborales lo lo los contratado por eso son como Mónaco

Voz 4 01:31 pistola haga España sí sí sí sí que vergüenza

Voz 1610 01:35 ah vale vale lo critique no no al contrario

Voz 2 01:40 traído esto de contratado en paro contratado en paro a mí me parece genial que la empresa dan con nosotros lo que les salga pero porque son las que generan riqueza luego vale ya sin grandes España desde luego pero es que a mí lo que me sabe mal es aquel servicio bueno no es bueno que llevo todo el día en ruta para una faena que se puede ventilar en Dorita y quién queda mal la empresa por eso nunca lo sufro por ello ellos dan vueltas contratar

Voz 1610 02:09 venga pues nada hoy en ruta que tres puertas por cierto crema solar mira mira para su destrucción venga hasta luego Pablo venga vamos con otro camionero que estás Jeremías hola Jeremías solar que en ruta también total que llevas

Voz 4 02:26 gelatina gelatina toneladas de gelatina en bloque uf eso me han dicho que dediques delicado la gelatina no

Voz 2 02:32 pues estén la nitroglicerina de los postres esto un frenazo una arrancada brusca un giro violento y tienen la de Dios es Cristo en el remolque que rodar con muchísima precaución

Voz 1610 02:43 muy poquito a poco no muy poquito a poco no se despacito y con buena letra bueno Jeremías que eso te ofrece

Voz 2 02:49 nada no sé que a ver es que me gustaría que me pusiera es una canción que me compañía durante unos minutitos y así poder aliviar pues un poquito el tedio no hay la soledad de la carretera con la música

Voz 1610 03:00 además Jeremías faltaría más que canción quieres venga

Voz 2 03:02 no nos suena si no no lo que no tenía ninguna mente

Voz 1610 03:05 no tienes ningún elemento bueno que que que que que te gustaría escuchar por ejemplo

Voz 2 03:11 es una canción bonita porque nada recordar no se la más bella historia de amor tendré una canción de amor de esa que se lleva el viento pintado a ninguna parte a ningún buzón no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que no se ocurre alguna cosa con eso

Voz 1 03:34 no no

