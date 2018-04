SER Historia: El mundo cervantino (29/04/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares estamos en el sitio correcto

Voz 0772 00:44 bienvenidos a Ser Historia comenzamos a este nuevo programa aquí en la Cadena SER de de Ser Historia con un fragmento de la nueva crono ficción que vamos a dedicar a la figura de Miguel de Cervantes ese Miguel que se refería uno de los personajes mismamente nuestro protagonista el autor del Quijote que falleció en el año mil seiscientos dieciséis dejando tras de sí un montón de Laguna Si de misterios alrededor de de toda su biografía pero no será el tema único de nuestro programa el Cronovisor junto con Jesús Callejo y la figura de Cervantes abarcará a primera hora pero también hablaremos en nuestra segunda hora a petroglifos en León de los paralelismos que hay entre las constituciones americanas y la Pepa del año mil ochocientos doce nuestro último bloque a una figura muy importante a un verdadero héroe de la historia de la Segunda Guerra Mundial Ángel Sanz Briz ese ángel de Budapest que recuperó que consiguió salvar a más de cinco mil judíos del desastre de la aniquilación en la Budapest en Hungría en el año mil novecientos cuarenta y cuatro como siempre soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de Historia comenzamos

Voz 0772 02:06 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho ahora es bien hallado pues muy bien aquí viendo como Ana comprueba si ha puesto no el el vídeo que no me dice vas contando todas mis intimidades del programa por en en antena y eso no graba todo no presta no como decimos en León no no no pues cae las clavijas del Cronovisor en lo que te has has fíjate que en esta mesa estamos Ana tuyo los tres de León ajá sí con Drive leonés ahí otra es muy bien Jesús que en esta semana lo hemos escuchado al principio en la entrada del del programa con ese fragmento de la crono ficción que ha preparado nuestra compañera Carmen Socías sobre la figura de de Miguel de Cervantes y en sí mismo es un protagonista de la historia pero al mismo tiempo todo el entorno social que les rodeó los finales del siglo XVI y comienzos del XVI siete uno de los autores más importantes del del Siglo de Oro español de la literatura pero con infinidad de de misterios insisto no solamente en su vida sino también en el en el contexto histórico que les rodea

Voz 8 03:12 hombre con venir a surcar los signos más fascinantes de la historia de España envase menos que el siglo de oro que no fue un siglo exactamente fue algo más pero ese siglo es donde se marca unas pautas claves en la historia de España a nivel artístico a nivel literario los grandes

Voz 9 03:27 pintores y los grandes el litro

Voz 8 03:30 datos forma parte de esa etapa donde también donde también porque es fundamental estamos hablando del final de las medias cuando lo estamos el Renacimiento la Edad Moderna donde hay mucha superstición donde hay muchas carencias que vienen heredadas y eso queda reflejado en los libros en los libros como El Quijote fíjate tenemos el personaje literario más importante de la historia de España es el Quijote ni más ni menos y eso no debemos a Cervantes que Cervantes luego en su vida personal se cuidó muy mucho de decir determinados detalles de ahí que también surja ese misterio porqué habría directamente si es verdad la tesis de Américo Castro porque posiblemente sus padres se dejes fueran de judíos conversos interesaba por una cuestión de prestigio comentar este dato

Voz 0772 04:12 dice de seguridad es seguridad para eso

Voz 8 04:15 en el Quijote ahí mucha referencia a ser un castellano viejo ese certificado de sangre de pureza de sangre era fundamental en aquel momento Porcar hablamos de del clasismo época el clasismo era muchísimo más exacerbado no la nobleza la hidalguía el pueblo llano pues era una cuestión de eso sí ahora si tus antepasados eran moriscos eran judíos a partir de ahí tenías más posibilidades de llegar a ciertos cargos sociales techo él no tuvo mucho éxito a nivel literario por ejemplo los dos grandes escritores del Siglo de Oro que más éxito tuvieron Foro Quevedo y Lope de Vega no fue Cervantes Cervantes era con mucho el mejor escritor de todos ellos pero sin embargo no tuvo tanta relevancia porqué por varias circunstancias sociales primero porque no tenga el don de gentes que tenía Lope de Vega porque no todo mejor tantos amoríos y tantas amantes como Lope de Vega o Quevedo

Voz 0772 05:01 te voy a decir don de gentes tenía Lope de Vega de mujeres

Voz 8 05:03 sí sí sí la tarea hechos hace cura Lope de Vega para dejar de pecar tuvo una amante también de curas que se lo llevaban los genes en el ADN

Voz 9 05:14 no y también es verdad que sí

Voz 8 05:16 Cervantes en muchísimo por el mundo el estuvo también buenos participó en la batalla de Lepanto de ahí lo del Manco de Lepanto no no es que perdiera la mano sino seriamente que quedó manca es también una expresión muy de nuestra tierra y que te vas a marcar el que te cobran Carles que vas a quedar un poco inútil de de esa mano hiel al al tener tantas trifulcas e incluso esto lo comentamos una vez te acuerdas en el Cronovisor hablamos de espías en el también tuvo una pequeña etapa de espía el tuvo una etapa de recaudar impuestos les comulgan tres veces que todo eso no no ayudaba mucho a biografía de ahí que sea tan tan desconocido que haya muchas lagunas en su vida y que a día de hoy pues todavía estemos especulando entre otras cosas que día murió o donde nació

Voz 0772 06:01 a lo largo de de esta primera hora del programa de Ser Historia aquí en la Cadena Ser vamos a hablar precisamente de de algunos de esos enigmas históricos vinculados a la figura de de Cervantes insisto del entorno político social y religión eso que Le que les rodeó pero si te parece Jesús vamos a comenzar escuchando la crono ficción que ha preparado nuestra compañera Carmen Socías en donde hace especial hincapié y bueno pues en en esa prisión en en Argel en esa presencia en en en Lepanto pues algunos de los aspectos más militares de la figura de Miguel de Cervantes vamos a escucharlo pero no ficciones de ser visto

Voz 1594 07:12 salimos mucho sobre cómo se forja un héroe pero no siempre sabemos tanto sobre cómo se forjan los humanos que forjan Airways hasta entonces inexistentes gente que sin venta héroes y que de algún modo proyecta su propia capacidad heroica en esos otros seres imaginados cómo y quién era el imaginado del loco maravilloso el sabio aventurero belga algo más famoso de la historia de su feliz desdoblamiento el fiel Sancho cómo era el joven Cervantes que le interesaba que movía que batallas luchó antes de que el Quijote llamara a su puerta en la historia como en la vida hay momentos en que

Voz 12 07:49 lo real no puede vivir sin imaginario

Voz 13 07:56 no

Voz 14 07:59 Miguel de Cervantes el joven soldado cautivo vivió Miguel de Cervantes más aventuras que El Quijote hizo de su propia existencia la aventura universal de la vida de Cervantes no lo conocemos todos de hecho su vida está envuelta entre el misterio y la gloria Nos adentramos en una etapa fundamental que comienza con su exilio pasa por Lepanto y el cautiverio de Argel y termina con su regreso a España más de una década en Italia que fragua al hombre que le abrió el camino a la novela moderna hoy el protagonista será el Cervantes joven el que probó todo para llegar a la gloria ya la supervivencia el soldado el cautivo el Miguel de Cervantes que un día vio su futuro las Américas autores que han profundizado en la tapa de Cervantes más velada por él mismo se adentran con nosotros en una fase fundamental en la vida de nuestro autor más universal pero empecemos por el principio

Voz 3 08:57 Miguel de Cervantes

Voz 15 08:59 bueno realmente como todo en Cervantes y no solamente en Cervantes sino como en en todo en casi todo lo que sabemos de las personas de los Siglos de Oro es un misterio es que Cervantes es un hombre de su tiempo no es un hombre excepcional que vive al margen de su época sino de una época muy excepcional en donde este hombre tiene que sobrevivir como tantos otros uno

Voz 14 09:19 hombre de su tiempo palabras del historiador y escritor José Manuel Lucía Megías en su libro La juventud de Cervantes una vida en construcción

Voz 0772 09:27 nació en una familia digamos humilde con una serie de parentescos realmente bien

Voz 15 09:34 colocados en distintos lugares de la Corte en distintos lugares de Andalucía sobre todo en Córdoba pero en una época en donde incluso aun siendo un gran Rey o un gran noble dentro de la Corte al día siguiente se podría convertir en nadie porque todo estaba en construcción todo esta variable no

Voz 14 09:51 el cuarto de siete hermanos Miguel de Cervantes estableció con su familia en Madrid en mil quinientos sesenta y seis comenzando su interés por la literatura y al mismo tiempo por la supervivencia en este punto de la historia poco antes de cumplir veinticuatro años la carrera militar suponía una importante oportunidad para Cervantes así lo afirmó Germán Dueñas jefe del departamento de armas del Museo del Ejército

Voz 16 10:14 mucha de la población masculina que no pertenecía a la nobleza era una manera de de subir dentro del de una sociedad muy es mixto mental y muy muy jerarquizada tener la oportunidad de salir a a conocer otros otros mundos otros otros países pues incluso pues la posibilidad ganar dinero y de de subir en ese en ese status militar y al mismo tiempo en ese estatus social

Voz 14 10:38 llegó el momento en mil quinientos sesenta y nueve Miguel de Cervantes abandonaría España no le faltaban razones de Cervantes

Voz 16 10:48 según algunos especialistas el principal motivo de de digamos de su alistamiento en una compañía de tercios es que tiene que salir de la corte madrileña por haber participado en el duelo eh YSL provoca que tenga una especie de orden de busca captura e hacia él es el condena a destierro entonces digamos el busca una salida o busca protección en el desempeño de la del ejercicio de las armas eh hay que tener en cuenta que también iba acompañado de su hermano Rodrigo entonces quizás en una acción entre los dos de de vivir esos momentos

Voz 14 11:21 los acompañaban a finales de mil quinientos sesenta y nueve

Voz 17 11:24 Cervantes se instala en Roma a las órdenes del cardenal Aguaviva allí comenzaría una aventura que le llevaría a alistarse en una de las mayores batallas de su vida Octubre de mil quinientos setenta y uno más de doscientas galeras de la Liga Santa llegaban desde Messina hasta el golfo de Corinto para encontrarse con un armada superior en embarcaciones a la suya está a punto de fraguarse uno de los mayores combates navales del siglo XVI y de la historia

Voz 3 11:52 la batalla de Lepanto

Voz 17 11:57 la Liga Santa fue la alianza católica resultado de la llamada del papa Pío Quinto a la que se unió la monarquía española dándole la mano a Venecia Génova Malta y el ducado de Saboya treinta mil soldados unidos con un único objetivo la destrucción de la liga turca de Ali baja y frenar así el avance del Imperio Otomano al frente de la batalla Don Juan de Austria hermanastro del rey Felipe II y allí embarcado en La Galera La marquesa se encontraba Miguel de Cervantes con veinticuatro años diciendo un soldado bisoño

Voz 3 12:32 un soldado casi recién in

Voz 17 12:35 estado en las fin

Voz 3 12:37 los turcos hay que tomar posición

Voz 18 12:39 Miguel cómo te encuentras me encuentro mucho mejor debemos asumir hay que tomar posiciones y que contemplado

Voz 19 12:47 lo hemos cambiado España ya dos veces y parece que la temperatura no baje vamos no creo que sea una buena idea que suma Proa en cualquier momento pueden abrir fuego que estoy preparado yo soy un soldado más bienvenido a luchar como todos vosotros que ha dicho el capitán que nos colocamos ya en el esquife con otros diez marineros más

Voz 20 13:05 mire mire el debería es que Dustin va a ser un enfrentamiento habido muerte que estás hermano escúchame bien en todas esas ocasiones que hasta hoy es ir llamando a la guerra por su Majestad

Voz 21 13:17 me ha mandado he servido muy bien como buen soldado y ahora no voy a hacer menos aunque esté enfermo y con calentura prefiero O'Leary servicio de Dios y la majestad morir por ellos que no quedarme cubierta vados estadía en estos fumo

Voz 17 13:42 mientras tanto en la Galera que encabezaba el ataque la Real el líder de la expedición Don Juan de Austria daba el siguiente mensaje a su tripulación

Voz 3 13:53 Amaury devolviendo o vencer

Voz 21 13:59 no des ocasión para que el enemigo pregunte con arrogancia vía dónde está vuestro pelear en su santo nombre porque muertos hoy estudiosos habréis de alcanzar la inmortalidad como Sarkozy es el día de venga afecta

Voz 10 14:26 eh

Voz 22 14:28 eh

Voz 17 14:33 y así comenzó una batalla que se libró con cañones Alcañices bosque desplegará su espadas en la costa de Grecia en juego algo más que el poder del Mediterráneo en el frente más de cuatrocientas escaleras enfrentar la Liga Santa contra el imperio otomano un ejército inmenso de hombre librando una lucha sangrienta

Voz 10 14:56 en el golfo de Lepanto

Voz 17 15:01 herido en el pecho a consecuencia de un arca votado turco Cervantes en los soldados desde el esquife de La Galera seguían en la lucha esperando el momento del abordaje Miguel de Cervantes recibió el cabezazo que le dejaría un nuevo nombre de por vida

Voz 3 15:18 el Manco de Lepanto

Voz 10 15:26 se lo pierda

Voz 21 15:33 lo siento

Voz 17 15:38 tranquilo que de Pekín

Voz 21 15:41 sí

Voz 17 15:45 no la batalla de Lepanto fue una lucha encarnizada después de hacerse con el centro y el Frente derecho la Liga Santa venció por fin al frente Izquierdo turco se hizo con la victoria de Lepanto caía si la hasta ahora llamada invencible flota turca en el Medicare tras la batalla los millares de heridos se recuperaron en Messina donde empezó todo y allí permaneció Cervantes unos meses hasta que volvió a embarcarse durante algo más de tres años siguió Cervantes fraguando su aventura militar en afrentas en Italia hasta recabar

Voz 23 16:24 el Nápoles desde allí desde el puerto de Nápoles en mil quinientos

Voz 24 16:28 setenta y cinco partiría Miguel de Cervantes

Voz 17 16:31 la galera Sol con cartas de recomendación un plan cercano a la carrera militar y un destino España

Voz 25 16:39 pero no iba a ser tan fácil a la altura de Palamós en la Costa Brava la galera Sol

Voz 3 16:45 se topó con los piratas verbal discos

Voz 16 16:47 todo lo que era el norte de África sólo algunas plazas que estaba en poder del imperio español como gran verán puertos que estaban eran utilizados por por piratas de origen musulmán entonces Cervantes sufre ese su galeras apresada Sagrera soles apresadas las costas de Barcelona ha llevado a Argel como lo prisionero donde permanecerán durante durante cinco años en Argel

Voz 17 17:10 Cervantes fue entregado en calidad de esclavo a Dali Mami corsario de origen griego no sin antes y después pasar por el cautiverio los llamados paños de Argel a los pocos meses de Cervantes consiguió fraguar un primer plan de fuga y aprovechó un descuido de su amo para trasladarle el plan a su hermano roto

Voz 26 17:30 tengo las implicaciones mañana a medianoche en la colina del algo aquí y nos encontraremos con Javier no te preocupes Rodrigo vamos a salir mañana a medianoche

Voz 17 17:53 el plan de fuga trazado por Cervantes en el primer mes de mil quinientos setenta y seis les dirigía a la ciudad de Orán enclave español del que les separaban unos cuatrocientos kilómetros

Voz 3 18:04 salieron de noche

Voz 19 18:07 encontrarnos con días al final de la colina al lado de la Torre ya casi estamos Ali no espera no será una señal con la antorcha si hay algún peligro a la vista como esta una sola persona sin guían no atravesará la primera colina no es momento de pensar en otra estrategia tenemos que agilizar el paso no llegaremos a tiempo después no ven nada pues los maños se barajan cifras de nuestra recompensa ya la han puesto precio a nuestra cabeza uno de los soldados nos ha dicho que tú vas a ser el más caro porque cuanto pide tu recompensa es más alta han encontrado las cartas de recomendación

Voz 16 18:47 ya hay tuvo mala suerte digamos Miguel de Cervantes importaba esas cartas de Don Juan de Austria

Voz 0772 18:52 es esa como una especie de de

Voz 16 18:55 carta de presentación que le permitiera tener un puesto la administración surte el efecto contrario pelos los meniscos venir esas cartas piensan que es alguien realmente importante eso hace que encarezca en el el precio que piden por el rescate de de Cervantes que son otras

Voz 3 19:11 cincuenta a nosotros

Voz 17 19:16 la cifra de escudos y Ducados varía en función de las fuentes consultadas pero lo importante aquí no es la cantidad sino el lugar en el que quedaba a nuestro protagonista

Voz 19 19:25 te has convertido en eso yo soy poderoso tienes que tener cuidado está a punto de abrirse el día estamos en el lugar que se nos ha marcado y seguimos solos

Voz 27 19:40 con estos escudos le has prometido Jalili vendrá ha aceptado guiarnos hasta Orán una buena cantidad la mitad se la bien mano y la otra mitad del día del Fucka va a venir debemos ir más deprisa hay que pasar cuanto antes esta colina es si no lo conseguimos que nos van a hacer como

Voz 19 19:58 vamos a juntar los escudos para nuestro rescate y lo conseguiremos no va a padecer si nos adentramos estamos perdidos en esa montaña

Voz 18 20:10 hay que volver debemos continuar nuestro camino a vendrá

Voz 3 20:17 la fe y la esperanza

Voz 17 20:18 de nada les sirvieron a los cautivos el primer intento de fuga

Voz 3 20:23 fue un intento fallido sin guía

Voz 17 20:26 tuvieron que regresar a Argel donde fueron castigados ya apresados con más violencia

Voz 3 20:31 pero eso no frenaría Cervantes mientras tanto

Voz 14 20:37 la familia de Cervantes vendiendo todo lo que tenían ir recaudando todo lo que pudieron no consiguieron reunir los suficientes para la liberación de sus dos hijos los Trinitarios llegaron a Argel con el dinero recaudado y Cervantes le a Rodrigo el privilegio de ser rescatado tenía otro plan en mente una segunda fuga

Voz 2 20:58 en mayo de mil quinientos sin duda hay siete Cervantes junto a un pequeño grupo de soldados españoles esperaba la Galera que su hermano Rodrigo enviaría desde España resguardados en una cueva con la bahía de Argel a la vista empezaban a inquietarse La Galera no llegaba nos digan nunca expondrá catorce prisioneros una vez más adiós siento los mil azotes y peso de las cadenas nos estamos jugando la cabeza no dudarán en darnos o en pagar los Zidane con nosotros hay casan yate perdonó la vida a una no pues está todo atado el jardinero por pesan con nosotros están de nuestro lado las luego nos pasará lo mismo que con League si mañana por la mañana no estamos en los baños los buscará unos matarán aquí todos preparados a visten al norte ahí está nuestra libertad

Voz 3 22:08 está tomando posiciones son turcos seguro que son ellos

Voz 28 22:29 venga a nosotras

Voz 3 22:34 había vuelto a pasar

Voz 17 22:36 el melillense apodado el doblador es había delatado todos los huidos fueron entregados al Rey Hassan Cervantes declaró ser el líder del plan de fuga no sabemos si sus palabras influyeron al Rey pero una vez más

Voz 3 22:50 es que llevaría a la muerte por fin

Voz 17 22:53 tras cinco años de cautiverio los padres Trinitarios fray Antonio de La Bella y Fray Juan Gil llegaron a Argel con el dinero del rescate el diecinueve de septiembre de mil quinientos ochenta Miguel de Cervantes es liberado Icon sigue regresar a España no sabemos si está reveladoras afirmaciones del Quijote las escribiría Cervantes antes o después de su liberación

Voz 20 23:19 la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida

Voz 0772 23:38 por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres

Voz 17 23:48 Cervantes pisó España doce años después de su partido de Denia viajó a Valencia de Valencia a Madrid donde se encontró con parte de su familia y una situación económica difícil acusada por el pago de los rescates Cervantes ponía rumbo a Lisboa donde se encontraba en esos momentos la corte de Felipe II las Américas y el consejo de las indias eran ahora su objetivo

Voz 16 24:10 una vez más la la vida les jugó una mala una buena pasada para para la literatura puesto que Cervantes recurre a Indias al al Consejo de Indias para pedir alguna plaza vacante en en América esas plazas vacantes que él piden suscita para para subir dentro de la Administración española del momento no se le concede le dice que busque merced en otros lugar Si hubieran dado alguno de esas plazas pues evidentemente estaba hablando en mil quinientos noventa pues muchas de las obras entre las cuales estaría el Quijote pues nunca nunca hubieran escrito puesto que las circunstancias vitales de de Cervantes en América hubieran sido otras

Voz 17 24:43 otras circunstancias bien distintas a las Américas suele presentaban a Cervantes allá por mil quinientos ochenta de nuevo cambiaría el rumbo dejaba de ser soldado y a falta de un trabajo en la corte volvería a intentarlo con la literatura la búsqueda de la gloria llevó a un joven humilde como Miguel de Cervantes a vivir una vida heroica una vida de un hombre de su tiempo que gracias al empeño ya la fortaleza conseguiría llevarnos un día a un lugar de La Mancha de cuyo nombre

Voz 29 25:18 la Miguel de Cervantes El joven soldado cautivo en esta ficción han participado Francisco Rojas como Miguel de Cervantes Juan Mejías como Rodrigo de Cervantes Jon Roth como soltado cual Carlos Hurtado como Juan de Austria guión de Carmen Socías han intervenido en este episodio Germán Dueñas José Manuel Lucía Megías con la colaboración en el programa de cuál mucho producción Fermín Agustí realización y diseño sonoro Carlos Hurtado dirección del episodio Carmen Socías este relato es una afección no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad furtivo no se era una coincidencia

Voz 0772 26:08 qué te ha parecido la crono ficción de hacías pues como siempre como siempre tenemos que estar esquivando casi las balas cuando estábamos ahí la embarcación ahí hay tanto y tanto pero fíjate que es

Voz 8 26:20 los aspectos que ha tocado en este sobre los aspectos más

Voz 9 26:23 tristes más macabros casi más penosos de Cervantes porque ni más ni menos que con años en una cárcel de Argel en vería como sabemos la la salubridad y la higiene que había en aquella época cuatro intentos de fuga y que el tío sobreviviera

Voz 8 26:42 tiene mérito eh porque bueno casi nos quedamos sin el Quijote es que había escrito ni siquiera lo tenía en mente es duré aquella etapa fue dura de hecho la inspira dos de sus obras una es el baño de Argel y eso yo creo que la marca alemana a totalmente te acuerdas cuando hablamos también de Dostoievski en su momento no cuando estuvo prisionero en Siberia no con aquel simulacro de fusilamiento eso le marcó embarcó tanto para crearles traumas Cervantes evidentemente también obtuvo como para mejorar su literatura entonces desde aquel momento yo creo que empezaba valorar su vida se dio cuenta que estuvo a punto de morir hecho a él la presa junto con su hermano Rodrigo tiene que pagar una buena cantidad eso es importante porque se lo condiciona luego su final que lo paga son los trenes diarios por eso él insiste en el último en la última etapa de su vida que sí sea en el convento de los Trinitarios por agradecimiento a ellos pues el que fuera enterrada allí Cleba acerca al final se convertiría en un icono en un lugar para buscar sus restos óseos bueno pues

Voz 30 27:37 te parece como siempre vamos a

Voz 0772 27:41 marcar una fecha en este Cronovisor tengo aquí el teclado preparado cuál es la fecha que propones esta semana Jesús Callejo

Voz 8 27:48 pues hombre yo creo que una fecha clave y además que puede sorprender a más de uno porque vamos a hablar de la fecha de su muerte que es el veintidós de abril que mil seiscientos dieciséis

Voz 3 28:11 adelante

Voz 0772 28:13 que es Callejo les está esperando junto al gran avisaba

Voz 20 28:30 veremos vestidos de negro

Voz 0772 28:31 en lugar funestos toros escuchando los lamentos de las mujeres que hay rodeando el lecho no que son los restos de Don Miguel Cervantes acabe Morer fíjate qué

Voz 8 28:43 ya estamos señalando el veintidós de abril no el veintitrés se celebra el veintitrés de abril como la mía arte de tres grandes personajes insisto ocho tres grandes personajes porque la gente ya pero no no era Cervantes esa Spears ella Garcilaso de la Vega el inca que amé y ninguno de los tres realmente muere veintitrés de abril para pues para eso es el veintidós de abril fecha importante Jorge todos eso biógrafos están de acuerdo que estamos en la fecha Torre retadora que tuvimos que ajustar bien nuestro Cronovisor estamos rodeando pues de su familia está ni más ni menos que su mujer Catalina de Salazar y Palacios está su sobrina Constanza están los dueños de la casa que la familia Cabriel Martínez está al capellán el capellán de San Bartolomé que es el que la dado la extremaunción

Voz 0772 29:26 sí sabemos

Voz 8 29:29 lo más seguro que haya muerto de diabetes porque si es especuló había rumores que sí pudo haber muerto de hipocresías que tuvo una serie de dolencias hay que pudo haber adquirido en Argel cuando estuvo prisionero que a saber la cantera de piojos y derrota tozudo adquiriera eh pero parece que era diabético y como consecuencia al pues de esas de una de una mala sanidad Xavier aquel momento pues murió tiene sesenta y ocho años hay de cuerpo presente lo interesa a mayor para ya era mayor y sobre todo para estaba harta

Voz 0772 29:58 no en cascada o tan cáscara porque nombre

Voz 8 30:01 pasó por distintos avatares aparte parte pues es lo que le dije me da la batalla de Lepanto la dejó medio pecho hundido en la dejó manco no también eso es importante tenerlo en cuenta un dato también muy significativo el veinte días antes el dos de abril se hace hermano de una orden Laika que era la Orden Tercera de San Francisco ya sabes que ya ser o bien alguien que había tomado los votos eclesiásticos o bien la persona alega como él y lo hace y lo hace ese dos de abril en la Venerable Orden Tercera de San Francisco desde porque quería ser hermano profeso para que el enterraban de esta manera pues en el momento y ahora estamos aquí adelantando unos pequeños minutos unas horas lo que le está pasando al cadáver de Miguel de Cervantes que lo estarán donde está muerta Janto al con la vieja tradición que hacen los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco cómo con un Sayyaf pues que muy rústico pero que no les tapan la cara en circunstancias normales entero no le tapan la cara tampoco le tapan una parte fundamental de su anatomía que su pierna derecha es curioso forma parte de un tipo de ritual casi casi es o casi místico tiene mucho también que ver un poco porque porque esa representa también a San Roque por ejemplo cuando hay una cierta tiene que haber un poco también concierto los ritos iniciático masones para estos adelantarles mucho prefiero que luego el que está descubierto una rodilla o no tiene que ver también con esos determinados rituales que cada uno evidentemente lo entiendo distinta manera los franciscanos en aquel momento entiende que hay que enterrarla si ese cuerpo es el que lleva como no aún lugar que luego se convierten bético ni más ni menos que el convento de las Descalzas que luego surge pues todo lo que surge alrededor de eso pero bueno es muy importante estar en el momento que estamos porque por una parte estamos desmintiendo una fecha errónea que se ha dado a lo largo de la historia no muere el veintitrés de abril el veintitrés de abril es cuánto le entierran vemos que ha muerto rodeado de su familia de sus personas queridas muere casi en el anonimato mucha gente no se ha enterado demoran seca hay unas cuantas campanas no que tocan a duelo por su fallecimiento pero la mayoría no tenía mucha constancia de este hombre porque había cambiado de casa de calle de hecho donde estamos ahora estimamos ni más ni menos que en la calle León en la esquina calle Francos cara en la de la calle Francos cuáles la calle Francos es la calle Cervantes con el tiempo liquide al equipaje a Francos la calle la Dana Cervantes donde han en tierra es en el completo de las trincheras descalzas que es la calle Lope de Vega manda tu narices que al final su príncipe

Voz 0772 32:34 al enemigo ponga en la calle

Voz 9 32:36 era la casa de se supone que tiene su museo pues es donde se está adscrita su calle

Voz 8 32:44 Isaiah van fatal sólo te cuento un dato para que veas cómo se llevaban te amigos Lope de Vega Cervantes Lope de Vega le llamaba a don Miguel cornudo como le podría llamar a Lope de Vega para así se las gastaban esas rivalidades literal ellas son curiosas importante tenerlas en cuenta porque es cierto que tuvo un handicap en la vida Cervantes es que la tartamudo no tenía

Voz 33 33:07 en la verborrea que tuvo

Voz 8 33:09 Quevedo que tuvo Lope de Vega y eso pues le costó bastante caro para relacionarse con los demás así que hemos asistido a un momento cumbre precioso e histórico de la Historia de España

Voz 0772 33:19 fíjate que el estamos muy muy cerquita del lugar donde es el ha enterrado el el monasterio de los el convento de los Trinitarios que es ese lugar donde él quiso en pasar el resto de de la eternidad ahí es donde comenzó hace unos años esa búsqueda de los restos porque es bastante llamativo no incluso el propio Lope de Vega Quevedo están de Velázquez todos los grandes autores del del Siglo de Oro sean de la disciplina artística que sea no solamente escritores también pintores escultores han desaparecido están perdidos no

Voz 8 33:52 Diego Calderón de la Barca Calderón de la Barca también

Voz 0772 33:55 hay muchísima gente no y quizá el el el bueno el más importante de todos ellos salvando las distancias no en comparación con otros era Miguel de Cervantes hice buscó se buscó en la en los Trinitarios acuérdate de vamos a escuchar un corte que es pertenece a la voz de Francisco Etxebarría este médico forense que estuvo en la dirección de la investigación de la supuesta extracción de los de los restos que ahora cualquier que visite cualquiera que visite la iglesia de los Trinitarios el Madrid nada más entrar la izquierda tiene una lápida una placa en donde recuerda dice que ahí ahí están los supuestos restos de de Miguel de Cervantes vamos a escuchar

Voz 34 34:36 a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico arqueológico antropológico es posible considera que entre los fragmentos de la reducción localizado en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarios encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes son muchas coincidencias no hay discrepancias pero de todos modos igual no se puede hacer la verificación absoluta expresada matemáticamente

Voz 35 35:07 con un rango de error

Voz 34 35:10 la reducida a cero

Voz 0772 35:16 escuchábamos al doctor Francisco Etxebarría reconociendo que esa quizá dentro en un futuro cuando se puedan analizar de una manera más ex exhaustiva y estos restos fúnebres porque son apenas unos pocos huesos que en teoría habría que haberlos comparado con un familiar que está también en otra fosa apunto a buscarlo es decir había infinidad de problemas de vacíos en y en relación a los restos de de Miguel de Cervantes que yo creo yo creo en mi modesta opinión que se cerró de una manera bastante bastante atropellada bastante acelerada no hay me comentabas ahora mientras escuchábamos a Francisco Etxebarría que la placa que yo mencionaba que tienes nada más entrar a la izquierda en la iglesia de las Trinitarios estaba diciendo los Trinitarios en la iglesia de las prioritarias

Voz 8 36:05 error tiene un error es hola rey no le ha gustado nada porque estamos hablando de la placa donde se dice que ahí están los restos de Miguel de Cervantes en fin una de las lumbreras de la literatura española contó con los restos también de Catalina Salazar que vuelve diez años después junto con los restos de otras personas pero claro que tenga un error en la placa intentó reflejar pues bueno la última obra que escribe Cervantes cuando hemos estado antes las sequías de don Miguel de Cervantes El el día anterior había recibido no sólo nuestra sino que había hecho la dedicatoria al Conde de Lemos en una obra que se publicaría pues un año después que es el persigue es sigilo en todo es lo que aparecen son unos versos de esta obra los versos el tiempo más breve las ansias crecen las esperanzas mengua con todo eso llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir

Voz 9 36:51 abajo persigue perfiles si Segismundo

Voz 0772 36:54 la obra es muy bonitas

Voz 8 36:57 pero la RAE dicen por Dios que no se aplica cualquiera que no estamos ante una placa en el Retiro hay entonces eso sí que llamó mucho la atención porque siempre es una mera cuestión bibliográfica de mirar cómo se escribe la obra es cierto que a nivel popular podemos podemos decir no pasa nada pero si quieren excitar un texto de una obra que él escribió y lo puso como si his Monda sí parece que es una especie de contradicción y una errata un poco grave por eso la RAI ha mandado que se cambia la placa no sé si mejor pero bueno sé que levantó ciertas ampollas

Voz 0772 37:31 cambiar una letra tan es tanto hombre no pero no es lo de siempre una letra en un sitio tan concreto tan emblemático como el lugar donde sí

Voz 8 37:39 sí que es verdad están los restos de de Cervantes junto con otros cuantos eh bueno sabemos dónde está por ejemplo Lope de Vega

Voz 0772 37:46 puñado para el problema es que no sabemos exactamente lo mismo

Voz 8 37:48 pero es peligrosa San Sebastián pero lo mismo pasa también con Calderón sabemos dónde está pero no sabemos exactamente dónde está ese es el pequeño matiz

Voz 0772 37:56 encontramos un misterio en los últimos días de la vida de de Miguel de Cervantes pero también los encontramos a en sus en sus inicios fíjate que todos tenemos en mente la idea de que nació en en Alcalá de Henares Él mismo no sí lo lo reconocía lo pregonaba así hay otros autores que a partir de ahora lo comentaremos de una partida bautismal aparecida en casa en Alcázar de San Juan

Voz 8 38:27 la Real Ciudad Real tuyo Kiko en la mano

Voz 0772 38:30 estoy cambiando las provincias dice que que que nació ahí no si te parece vamos a escuchar de un documental de Atresmedia un pequeño fragmento en donde se habla en un poco más de un minuto de de esta polémica donde nació realmente Miguel de Cervantes

Voz 36 38:47 donde nació Cervantes nació del plenario seguro abre muchas discusiones evidentemente nació en Alcalá de Henares y lo que no sabemos con exactitud es cuando nació porque sólo tenemos la partida de bautismo pero debía ser probado

Voz 37 38:58 desde el veintisiete de septiembre

Voz 36 39:01 nueve de septiembre ya ni me acuerdo yo que es cuando de San Miguel y por eso se llama Miel nacido en una familia de ida los mi abuelo fue Don Juan de Cervantes abogado influyente y de prestigio yo apenas lo conocí abandonó a la familia mi abuela se quedó en Alcalá de Henares con mi padre y mis tíos y él se fue a vivir a Córdoba con su amante sus esclavos blancos y negros y su buen oficio inquisidor hay muchos testigos que cuentan que van de hidalgos y actúan como hidalgos con sus caballerías con sus trajes con su posición noble y con su actitud sí al de de prepotencia pero no siempre fue así sin abuelo consiguió dinero y prestigio Mi padre no tuvo nunca ni una cosa ni la otra del padre tenemos poca información de verdad lo que sabemos es que hacía algo parecido a lo que ellos llamaban cirujano pero que nosotros hemos de identificar como un practicante

Voz 0772 39:56 lo que Luis Callejo con un crono en muchas ocasiones desconocemos el origen de de las personas porque claro cuando son niños no sé tiene la idea de de cómo va a ser ese devenir en el en el futuro en ese guardan ni esas documento ni esas fotografías ni esos recuerdos no luego cuando es mayor hoy una vez fallecido estalla la la la importancia el valor cultural el valor humano de de la persona todos esos recuerdos pues se han diluido con el paso del del tiempo y algo parecido no sucedió con la figura de Cervantes en donde podemos intuir a través de sus obras algunos comentarios que él hace casi autobiográficos de de sus orígenes de de su familia documentos administrativos y coetáneos que es seguido un poco la la pista de ellos es realmente difícil no intentar seguir el hilo conductor de esos primeros años de no sabemos ni qué día nació

Voz 8 40:48 es difícil pero por porque Nacho has cuántos escribe la primera biografía de Miguel de Cervantes

Voz 0772 40:53 ando ciento veintitrés años después de su muerte

Voz 8 40:56 la escribe Gregorio Mayans irá comete dos errores de Burt en el año de nacimiento en la fecha de su muerte ya es la primero el grafía la que luego se esperan muchos más no

Voz 0772 41:08 copia y pega no tazas esa pena era verdad

Voz 8 41:10 ya ya habla de mil setecientos treinta y ocho saques se lo tomaron con calma hasta reconocer claramente estamos hablando de uno de los grandes hombres de la cultura española Ícaro en esa biografía si aparece como fecha de nacimiento mil quinientos cuarenta y nueve cuando sabemos que fue M el quinientos cuarenta y seis los dos años después pone como fecha el su muerte el veintitrés de abril queda ahí se fue tomando ese error la fecha del veintitrés es la fecha del sepelio no de la muerte entonces bueno dato tomando como referencia a esto pues ITA que no cuenta que tampoco había muchos documentos ten en cuenta que también ha habido muchas guerras y ha quemado muchísimos archivos sobre todo se quemaron iglesias no distintas etapas cuando la invasión napoleónica con la Guerra Civil se perdió muchísimo información pero lo que sí había en aquel momento Serbia para reconstruir el que ahora de alguna forma se especule que fuera el veintinueve de septiembre porque es el día de San Miguel efectivamente entonces como le llamaron Miguel y normalmente se exponía el nombre del santo pero no tenemos constancia lo que sí tenemos constancia en Alcalá de Henares hay una partida de bautismo del nueve de octubre en la iglesia de Santa María la Mayor entonces bueno como el nueve de octubre es posterior pues evidentemente ese super el veintinueve de septiembre nació aun así se lo tomaron con calma para atizarle cuando sabes que en aquella época por lo que te comentaba al principio la superstición había es que había que bautizar cuanto antes al niño por si moría de una muerte súbita apretó de los niños moría con cierta rapidez por las cuestiones sanitarias que había entonces en la bautizó la cuanto antes por lo menos para que fuera el limbo una cuestión religiosa que su alma se salvar desde el veintinueve septiembre hasta el nueve de octubre han pasado unos cuantos días pero bueno es plausible entonces todo son especulaciones a partir de ahí pues tenemos que indagar ciertos episodios oscuros de la vida de Cervantes y esto es lo que ha hecho que mucha gente ha dicho no no fuera Ken partida de de bautismo de Alcalá de Henares tierras pones por lo tanto ya es un poco sospechoso pues hay gente que se ha abonado a la tesis de Alcázar de San Juan otra teoría que abona a la tesis de los montes de León pero no del León nuestra tierra sino de la comarca de Sanabria que por entonces forma parte más de la provincia de Lugo que de la de Zamora ha hecho también hay un pueblo allí que se llama Cervantes pues bueno la tesis de César voluntaria es que ese nombre lo recibió precisamente por los descendientes de Cervantes el tiene pues su tesis para que todo tendría que ver en aquel lugar de nacimientos aquella tendríamos como tres lugares posibles estos evidente estos como lo de Colón donde nació todo el mundo está de acuerdo que nació en Génova Cervantes donde nació todo el mundo da está de acuerdo me refiero todos los cerdos pista cervantista serio responsable que fue en Alcalá de Henares sus aquello yo aquí no voy a poner ningún tipo de objeción es verdad que conviene citar otro tipo de referencias porque bueno hay algún documento haya algún añadido está el rescate de Argel donde se crea cierta confusión hay también hay cierta raspaduras pero si somos puristas y somos ortodoxos hay que decir que donde todos están de acuerdo es que fue en Alcalá de Henares fecha de nacimiento la con el comentar que es fue el cuarto de siete hijos que a sus padres a los que fueron y el padre pues precisamente por tener esa vida tan desordenada tuvieron las peripecias que tuvieron y al final pues acabaron en Valladolid en Madrid y acaban pues con todas las las circunstancias que hubo de de su familia acuérdate que dentro de su familia había dos mujeres dos hermanas suyas que le llamamos Cervantes que harán prostitutas y que gracias a So consiguió los rescates no sé que si no se hubiera dedicado al al oficio más antiguo del mundo posiblemente tampoco hubiéramos visto Cervantes toda su vida y toda su familia hay una serie de claroscuros que mucha gente no ha querido destacar porque sobre cómo vamos a ensuciar la figura de Cervantes pero es que no ensuciar es rescatar no obstante si estuviéramos largas

Voz 0772 44:48 claro que sí muchas ocasiones no sólo secamos en en eso no en tapar en maquillar en recrear en inventar en definitiva ese hace un flaco favor porque dejas de de comprender muchos de los aspectos que el autor refleja en en su obra de otra forma pues como estamos haciendo aquí nosotros en este Cronovisor pues intentamos un con con esa limpieza esa apertura de miras con esa duda ante todo que es yo creo que es lo más importante tener curiosidad hizo dudar de absolutamente todo pues intentar dar todas las las versiones posibles sobre todo partiendo ya de que el propio de Miguel de Cervantes reconocía que que era de de Alcalá de Henares entonces para qué vamos a estar dando vueltas porque el tiempo vamos por va a mentir es igual que dentro de unos años alguien dice de nosotros que no que uno nació en Sevilla y el otro nació en en Lugo por qué a lo mejor hay alguien con nombres parecida el a los Carlos grafía nuestra algún documento que hemos dado una charla en algún congreso de Sevilla de Lugo para Pérez

Voz 8 45:51 te viene bien un poco lo que tocabas comentar porque hay gente que se encarga pero además de forma deliberada de forma torticera de adulterar la Historia no sabes que hay tesis ahora dónde te dice que el Miguel de Cervantes será Catalá que incluso nación Xixona Jijona en Alicante y que eso no vuelva original

Voz 0772 46:08 Ical Serván

Voz 8 46:10 ven decrecer que no se puede llegar tampoco se cosas que tú tengas una serie de datos más o menos indirecto para justifica una cierta procedencia y otras que deliberadamente por unas cuestiones partidistas políticas penitentes atribuir una autoría e incluso eh

Voz 33 46:27 todo una obra que escribió primero en Qatar

Voz 8 46:29 está claro pero sí el que mantiene la tesis que sabes que es Jordi y él dice que también Cristóbal Colón era catalán que La Celestina esas creo Catalá a que ello de Tormes Askatasuna que esa Teresa de

Voz 0772 46:38 déjame será catalana que Leonardo no tormentos

Voz 8 46:40 kilo te crece entonces haya hay que tener cuidado yo creo que eso es importante también un poco remarcar lo que no conviene mezclar la historia con cuestiones partidistas hay que ser rigurosos hay que ser serios y lo que es del César lo que es de Cervantes en el Cervantes

Voz 0772 46:53 y entre esos orígenes está lo que comentábamos al principio no esos flecos Hood Hadiza antes que se pueden entrever en muchos de de sus textos de sus obras a pesar de la día de intentar remarcar la idea de castellano viejo no como comentábamos al principio pero también hay algunos guiños al mundo de los antes si te parece vamos a escuchar un pequeño corte de de nuestro compañero como Fermín Mayorga experto en el mundo de de la Inquisición en donde se nos habla precisamente de esto de la importancia de los judas antes en esta época

Voz 38 47:28 sobre todo el pensar de forma diferente totalmente esa la realidad a raíz de la expulsión de los judíos empieza como no para aquellos que se quedan aquí en España una una persecución y una visión por parte de los cristianos de raza lacerante que va precisamente a la caza y captura de todos aquellos que no sigan la senda del crucifijo cada hoy en día por ejemplo tenemos temas como el luto que vemos que muchas personas han puesto cuando un determinado familiar será muerto sin embargo estos mucha gente oyentes de Ser Historia no saben precisamente todas aquellas personas que en el siglo XVI XVII por ejemplo llevasen luto inclusive dieciocho eran perseguidas porque eran el condicionante y el detonante para detectarlas como Judas antes como conversos eso estaba perfectamente tipificado en las normas inquisitoriales amén de otras historias como por ejemplo bueno pues guardar el sábado o poner manteles limpios en las mesas los viernes encender los Candil les da

Voz 39 48:25 tramar las aguas cuando una persona Emory

Voz 38 48:27 en una determinada casa bueno pues todos los las vasijas cántaros que hubiesen en ese lugar de fuesen derramado fuesen visualizado por determinados cristianos de raza la misión de estos cristianos si era precisamente la de ir a denunciar al comisario de la Inquisición de cualquier población española que solía hacer eso de hacer el sacerdote de turno que iba a ser el encargado de bueno pues escribir a Toledo ayer en etcétera etcétera que viniesen a bueno pues apresar a esa determinada familia

Voz 0772 48:59 genial como siempre nuestro compañero Fermín Mayorga colaborador contigo en las como la brújula que puedes escuchar todas las semanas en Podium podcast aquí en esta misma en esta misma casa Jesús el el mundo de lo judalizar ante el mundo de lo morisco estos siglos XVI XVII era bastante peligroso sobre todo por ese trasfondo hermético que había detrás porque muchos muchas mejor dicho de las razones que se esgrimían para ir contra estas creencias no solamente eran aspectos teológicos que contravenía la norma católica del momento sino aspectos esotéricos y aspectos mágicos no todo aquello relacionado con la magia en esta época que tiene también un reflejo muy claro en la obra de Cervantes especialmente en el en el Quijote en los dos volúmenes era visto de muy mala

Voz 8 49:48 maneras era visto de muy malas maneras el tenía que tener mucho cuidado con lo que decía hay con lo que hacía no era una persona muy popular y su pasado el estaba pasando factura no haber los analistas los grandes garantistas saben perfectamente que el autor del Quijote Cervantes conocía muy bien las tres religiones porque eh no sólo conocía bien el cristianismo también conocía muy bien lo que era el judaísmo el Islam porque hay muchas referencias hay determinados rituales Carlitos

Voz 0772 50:20 bonistas no personajes que deambulan por la novela que que son judíos y moriscos que son musulmanes e iba más allá

Voz 8 50:27 y ahí está lo interesante se han detectado claves esotéricas coaligo claves esotéricas es que hay claves al químicas y claves astronómicas que yo no sé si las hizo de forma deliberada no pero incluso hay tratados ahí volúmenes muy sesudos entonces intenta ver la parte heterodoxa de una obra que ya de por sí es bastante extraña porque no olvidemos que es

Voz 0772 50:48 es un señor un caballero andante