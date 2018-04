SER Aventureros: La nueva aventura de Javier Colorado (28/04/2018)

Voz 1 00:00 con la Cadena Ser Ser aventureros

qué tal aventureros buenos días bienvenidos un fin de semana más hacer aventureros bienvenidos a este programa que realizamos aquí en la Cadena SER para las y para la península en a través de La Toja sesenta de Radio Caracol para la costa este de los Estados Unidos muy buenas tardes para vosotros dos sintonizáis por la tarde ya sabéis no esta banda de locos que amamos la monta España El mar el cielo la tierra

Voz 2 01:04 naturaleza las locuras varias hemos recuperado José Luis Angulo recién llegado de Chile hola José Luis hola

Voz 1055 01:11 con tanto amor que que tiene este problema digo tengo que volver

Voz 2 01:14 te das viene donde has estado

Voz 1055 01:17 pues bueno los oyentes saben en Chile hecho sencillas por ahí he estado en chillan que está el volcán a punto de caramelo es decir a punto de estallar de todo la arregla está o estaba un poquito ya cómo está el tema pero bueno sigo una afonía complicada es una zona preciosa llevamos

Voz 6 01:33 pasión en invierno es la zona de esquí ahí estación de esquí Ivo anoche la verdad que la naturaleza no vamos a ver

Voz 0882 01:39 hoy lo ya después de tantos años viajando Vallés una auténtica

Voz 6 01:41 ha pasado muy bien pues luego dos

Voz 1025 01:44 cuenta que lo profundizar hemos hace un par de libros B2

Voz 1055 01:47 hemos estado un par de semanas sólo el título

Voz 1025 01:50 ha entrado uno lugares sagrados y luego otro

Voz 1055 01:52 los libros que me encantan ahí que te lleva a muchos flecos cine y navegación Siete Mares en setenta películas

Voz 1025 01:59 nosotros hoy les suma haremos una montaña que amenazando la semana pasada de John Muir que vamos a hablar de él y vamos a hablar de él también con Miguel D es que hace el es el la persona que ha prologado este libre seño Chema feria que le pongan le puede por favor la sintonía Chema sólo la sintonía en sin la careta porque va le voy a preguntar por su sección buenos días qué tal buenos días días viajeros asesinos

Voz 7 02:25 viajeros

Voz 1025 02:26 ya ya está ya está me podía es decir de que va a ir un poco tu seccionado

Voz 0760 02:30 disección va hoy de un viajero asesino posiblemente el mayor el más famoso de los viajeros asesinos que han existido

Voz 8 02:37 se a la humanidad a lo que ver como soy de memoria distraída

Voz 2 02:44 en fin traes algo que se ajusta tu sección sí pero no cantemos victoria buenos días buenos días cantar victoria antes de tiempo eh bueno yo sólo hemos te hemos aplaudido

Voz 0760 02:56 yo sólo digo que en este caso crear expectativas no va a ser un problema

Voz 2 03:01 puntuad vuestra madre mía

Voz 1025 03:04 bueno buen vuelve a una música normal hondo de montaña porque lo primero que vamos a hacer es no salda que debe estar alucinando Carlos Soria escuchándonos desde el campo base del Laura que tiene una semana movidita eh que ha estado subiendo al uno al dos no sé si ya lo tienen todo equipado oí qué tal ha encontrado la montaña querido carros Soria qué tal estás buenos días

Voz 1055 03:26 las

Voz 9 03:28 buenos días camaradas buenos días yo no alucina con vosotros porque ya os conozco bien

Voz 1025 03:33 has sido Javi imagino oye qué tal está la montaña porque ahora sí que ya ha sido para arriba nos está habéis estado equipado campo donde el campo dos

Voz 9 03:42 sí sí además llegaba al campo dos el estos días Ivana muy bien nos hemos sentido muy bien era la primera vez que andábamos por ahí arriba pasamos dos noches en el campo uno hemos subido hasta el campo dos seis mil cuatrocientos cincuenta metros ahora mismo ya está hasta el campo tres todo equipado ya es posible estén campos en los que vamos a ver cómo evoluciona esto muy bien muy bien nos sentimos muy bien esa es la realidad

Voz 1025 04:11 me daban una bueno déjame que te cuento una anécdota que me pasó una cosa hace unos días me viene un amigo y me dice oye que estoy muy pendiente de todo lo que está haciendo Carlos Oria y me hice con muy buen talante cuando están en el campo dos no les puede dar como la tentación y ya que están ya para arriba digo hombre yo creo que todo eso es mucho más complicado

Voz 9 04:33 cogiendo un poquito más un poquito más solos y si no hay tiempo aquí todavía hay bueno lo que vamos haciendo Noruega muy bien además tenemos una climatología un poco regular hace muy bueno por las mañanas temprano todas las tardes Nieva eso no se está acumulando para arriba Óscar de nieve veremos a ver cómo va evolucionando pero de momento eso así hemos aprovechado las mañanas muy bien con sol pero a las once de la mañana ya empiezan las nubes y a medio día empieza a nevar como ha posado hoy ayer y todos los días pero bueno es lo que hay Carlos estáis agasajo arreglando

Voz 1055 05:08 estáis solitos por ahí o coincide con más expediciones o hay previsión de que os juntáis gente

Voz 9 05:13 no hay hay bastantes expediciones Si hay mucha mucho español hay mucho español ya han venido aquí un poco digamos a la sombra porque tenemos muchos medios y muchos sherpas que estamos trabajando muy bien y también de un momento a otro va a llegar Darío Rodríguez y Carlos Martín es el médico lo que venía un poco más tarde pero quizás mañana escena quilla en el campo

Voz 0181 05:39 oye Carlos ahora esto que acabas de comentar han venido a nuestra sombra ahí expediciones que aprovechan el momento por ejemplo en que saben que que vosotros realizáis una expedición con pues con medios bien organizada vital para ellos hace organizar la suya en ese momento aprovechase un poco de de vuestra de estructura

Voz 9 06:00 se se bueno con muy buen talante todo el mundo lo ha reconocido y lo dicen pero la eso sí pero sólo ahora en esta expedición pasea muchas veces en muchas expediciones mucha gente no hablo de este momento no hablo de otro sumamente mucha gente que dice yo voy sin ser paras pero nunca dice pero me agarro a las cuerdas de las que han puesto los otros

Voz 2 06:21 a ver

Voz 1025 06:22 que también es también hay un fenómeno de hecho pop pero en la montaña bien pero cuenta Chema que se a gira de Buffon dime dime este año quería traer aquí todo

Voz 9 06:34 los medios para no depender de nadie bueno y mucha gente a los había estado todo el mundo pendiente de nosotros sí veníamos de si no veníamos ya sabéis que el patrocinio le tuvimos muy a última hora pero a última hora muy bien está funcionando es su plenamente porque está encantada nosotros encantados de Ifema sin ninguna duda estamos mandando cosas muy bonitas hoy hemos mandado un vídeo de minuto y medio de lo que de de lo que hicimos estos días por ahí arriba con imágenes con el drone tal bueno

Voz 1025 07:07 hecho lo vamos a tuitear ya sabéis que a Carlos Soria de podéis es seguir en yo subo con Carlos Oria verdad esas son esa Excel tus cuentas

Voz 9 07:18 estábamos en todas partes estamos en todas partes en la web de Ifema en yo subo con Carlos Soria en Twitter en todas partes ponemos cosas

Voz 1025 07:25 oye muy bien cuál es el mejor de Tous

Voz 1055 07:28 calendarios ahora mismo

Voz 9 07:31 el mejor de mis calendarios yo tengo billete para el día veinte de más de mayo que se puede cambiar al XXX o se puede adelantar al diez me gustaría adelantarle al días pero no sé si será posible

Voz 1055 07:46 os ya prácticamente meteros ya

Voz 1025 07:48 priva claro a principios de mayo o qué

Voz 9 07:51 no es que dependemos del tiempo nosotros estamos preparados la montaña está bastante bien equipada y en cuanto haya un periodo de tiempo pues estable pues vamos para arriba sin ninguna duda pero no podemos decir fechas mientras tanto pues aquí no estamos cuidando entrenando comiendo bien ir cuidando nos porque vivir a esta altitud las gargantas tal en cuando tienes un descuido pues te fríos eso hay que tener mucho cuidado

Voz 1025 08:18 oye pero cuéntame el amigo ese portugués del tiempo que tenemos desde Portugal efectivamente sigue chupando ten cuando pueda haber ahí un antes no

Voz 9 08:34 cada día cada día nos manda un parte cada día Normando un parte icono vayamos por ejemplo la cumbre es posible que normal de dos diarios ideal por si acaso no pero cada día ir a cierta de lo que pasa es que hombre esto es así por la mañana por la tarde pude nevar o va a nevar puede ser dos centímetros quince centímetros nunca eso tampoco es muy difícil saberlo exactamente no pero de momento todas las previsiones que tenemos para varios días pues van diciendo eso qué buen tiempo por la mañana nubes y algo de nieve por la tarde oye Carlos divisa está cumpliendo

Voz 10 09:10 no

Voz 1055 09:11 para un viejo rockero como tú no te agobia un poco todo este mundo mediático en el que obligatoriamente tienes que estar ahí como tú dices tener que mandar un vídeo tener que continuamente están mandando lo que estáis haciendo casi al minuto no es agobiante Moratti

Voz 9 09:27 no no es agobiante porque la verdad es que todo el mundo responde muy bien lo agradece mucho yo no trabajo casi el que trabaja el Luis y sitos

Voz 2 09:36 junto al cambio a la pregunta

Voz 9 09:40 capturar las imágenes las va hace milagros y además no nos está funcionando demasiado bien en antena Nos está dando mucha guerra el otro día con un vídeo con un vídeo de escasamente dos minutos tardó en salir siete horas imagínate pero Luise busca caminos por ahí para que esto salga que esto funcione la gente responde muy bien además tenemos un patrocinador que como es lógico tenemos que hacer estas cosas pero nos gusta hacerlo porque nos gusta contar la verdad y que la gente responde muy bien a lo que contábamos la realidad

Voz 0181 10:14 después de lo que ha dicho habrá algunos por ahí robando Wifi también no

Voz 2 10:21 seguro

Voz 1025 10:22 bueno carros pues estaremos muy pendientes ya sabes que aquí seguimos semana semana como evolucionando y cómo lo tenéis todo poco a poco preparado para intentar ir a por esa hace mal aula mucha suerte hablamos contigo la sala que viene padeciendo cuentas

Voz 9 10:40 muchas gracias es maravilloso equipo a ver si os contamos cosas interesantes interesantes siempre son interesantes pero este año es que nos vamos a hubiera ahí arriba tío ya lo verás

Voz 1025 10:51 no tengo dinero no tengo ninguna duda un abrazo enorme sí y feliz día en a en el campo base

Voz 9 10:59 un abrazo para todos hasta luego

Voz 11 11:02 ahora ahora colgará

Voz 1025 11:04 en en

Voz 2 11:06 en la en el Twitter de de será

Voz 1025 11:09 aventureros la fotografía desde donde no está hablando con notoria está la tienda montada para que vendan la antena que tiene que transmiten desde ahí oye

Voz 7 11:17 eso ha hecho todo todo el mundo lo sabe pero recuerda cuántos añitos tienes nuestro que es el nueve años

Voz 1025 11:22 ayer ya hecho doce de los catorce ochomiles que se puede hacer este técnicamente técnicamente que casi los ha hecho todos porque el cita lo va a repetir osea lo va el último que le queda hizo hay dos cimas y él hizo una de las cimas y quiere hacer la otra para que te vaya no haya yo creo

Voz 0181 11:40 esta vez por lo que lo que él comenta y la y la y su experiencia yo creo que que tiene mucha confianza en que lo va a ser yo creo que lo va a hacer porque lo que ha comentado el buen tiempo por la mañana que por la tarde tal yo creo

Voz 0882 11:51 que sí que que Paul pues muy animado si el tío

Voz 7 11:55 que cómo con ochenta y nueve años

Voz 2 11:59 de los con ochenta

Voz 1025 12:05 los cinco también justiciera

Voz 2 12:07 ah bueno

Voz 1025 12:10 prepararlos que os voy a llevar otra aventura con otro lado de los que visita siempre nuestro programa que es Javier Colorado el bono Javier Colorado para quien no lo citó en el programa Jobs Lorre sitúa es un chaval de esos de que se levantó una mañana por jamón muy dio la vuelta al mundo en bici luego se levantó para mañana le dio por cruzar el Amazonas de madera que que hizo que construyó el el vecino de esta ya ahora está bordeando la isla de Zanzíbar nadando solo y sin asistencia que ya veis que lo lo de ir a buscar jamón está complicado en le tenemos ahí calentando a todo esto sea que a ver qué tal está nuestro Javier colaboradora Javi hombre qué tal pues te cómo estás muy bien qué me cuentas dónde andas en Ibiza made den

Voz 13 13:10 tenía avisa estoy ahora en una carita que salir del agua para hablar con vosotros

Voz 1025 13:14 pero y qué haces en Ibiza a ver si me cuentas

Voz 13 13:17 pues hace tres días empecé la vuelta Ibiza a nado

Voz 1025 13:22 qué hace bastante fresquito así que voy

Voz 13 13:24 bueno de cuerpo entero aquí bueno eso de llena inasistencia sin asistencia te lo voy a corregir porque no voy solo y tengo asistencia

Voz 2 13:32 bajo producción del programa como siempre

Voz 7 13:38 para Javier está seguro que llevas asistencia y que no está solo a ver si

Voz 13 13:43 efectivamente sí porque yo llevo conmigo un salvavidas al que no hizo con el nombre de Chanquete

Voz 14 13:50 voy a lo atado a la cintura un arnés fuera siempre son Tom Hanks

Voz 15 13:56 en el cole y hay que

Voz 2 13:58 suena ella isla llevo un par de bolsas están

Voz 13 14:01 has donde llevo la tienda el saco la esterilla algo de ropa SAS para no pasar frío por la noche algo de comida y lo llevo allí atado a Chanquete y me va acompañando durante todo este viaje así que no voy solo y tengo la existencia de Chanquete que se agradece mucho

Voz 1025 14:15 bueno en cuanto días quién es hacer todo esto

Voz 13 14:19 en principio en veintiuno pero pero bueno es el plan inicial allí bueno ya sabe siempre luego a la hora de de encamina una aventura pues hay muchos factores que no que no se pueden prever ahora llevo pues bueno tercer día iraquí bueno perdón mi cuarta etapa y bueno la corriente en contra que es ahora en el el principio hasta San Vicente Si alguien sitúa leí la la isla bueno empezar ni hacia la derecha pues tengo todo corriente encontrarse me está complicando mucho

Voz 1025 14:49 ya bueno pero más pero no tanto como lo que estábamos vacilando que terminás teme detenido por la policía ya en la cárcel

Voz 13 14:57 a ver lo de te voy a decir una cosa eh este mar es mucho más jodido pero en Zanzíbar era otra ligas que son dos ligas diferentes hay otra serie complicaciones efectivamente el mayor problema con el que me topé es la corrupción policial que bueno de los agentes de inmigración fueron unos sinvergüenzas unos unos desgraciados

Voz 1415 15:16 es lo mismo tocarte gratis no

Voz 1025 15:19 bueno según de dónde vienes y ahí terminas en la cárcel

Voz 13 15:23 allí acabe en la cárcel mira me sacaron del agua llevaba a catorce etapas vale había nadó ciento seis kilómetros en Zanzíbar también con Chanquete solicitó asistencia llevaba ya casi la mitad de la isla así llegó un día pues el barco de la Marina con diez diez oficiales me sacaron del agua perderá si me patinar lenguas que esté un poco

Voz 14 15:46 lo vio no tranquila lo que salir de las huestes temblando me estoy tranquilo si así hacer muchas rascar un poco

Voz 1025 15:55 exacto el agua los tíos

Voz 13 15:56 me sacaron del agua me subieron al bote me llevaron hasta Stone Town que estaba a cincuenta kilómetros hay metieran un coche preparado me llevaron una oficina me interrogaron durante cinco horas que que es que es muy sencillo pero yo estoy nadando soy un turista tengo dinero tengo mi visado tengo mi billete de vuelta tengo todo en regla nadando en la playa que es una isla parte turística bueno me llevaron aparte luego me llevaron engañado me dijeron tenemos que continuar el interrogatorio vamos la conversación como decían ellos en otro departamento ven súbete al coche Si colabora venga va colaboro los cabrones de repente me llevan a los hijos de puta me besan la carcel se quedaron callados como bueno no no voy a insultar pero bueno se quedaron callados me abrió la puerta a un policía con muy mala uva me sacó ella vete tú a negociar con él ir de una patada en el culo de nunca calabozo quince horas que fueron horribles ahí con lo mejorcito de la isla el peor agujero del mundo así como cómo salir

Voz 1055 16:59 esa

Voz 13 17:01 salí me sacaron por la mañana aquí otra vez interrogatorios me he metido en otro calabozo a ella pude utilizar el móvil puede hablar pues con la ya con la embajada con la pareja con todo el mundo y nada a lo único que quieren es que me que me fuera que me fuera de ahí que no le gustaba mi día de viaje

Voz 0760 17:20 pero qué pensaban que era lo que pensaba que hacías bien

Voz 13 17:22 si nada no no no es que te voy a decir una cosa sólo un turista en Zanzíbar lo único que puedo hacer es ir a un hotel de lujo y hacer un safari contratado que me lesionadas y declaro sea no se puede hacer lo que tú haces en la playa se puede hacer esto lo otro pero no hacerlo como tú lo haces sea en África hay algo que las cosas cuando se sale un poco de los esquemas les mete un cortocircuito en el cerebro implosión han hicieran cierran en banda es eh amo África e amó africanos pescas segundas que visitó África me crucé África durante mi vuelta al mundo en bicicleta es un continente apasionante pero en temas de corrupción política Hay bueno los los las subidas de tono de la policía y lo bueno es eso es horrible cualquier viajero que ha ido por África lo sabe

Voz 1025 18:09 te sabes intuyes que no te puede pasar lo mismo que pagan una lancha de la Guardia Civil días dicho pero no es

Voz 2 18:18 a la a ver porque anda

Voz 14 18:33 mira tengo ya me al Ayuntamiento de

Voz 13 18:35 Ibiza y así a ver si necesitaba algún permiso para hacer esto y me dijeron que no que podía nadar libremente pero que lógicamente los tres puertos que tiene la isla pueblos tenía que hacer andando sabes que no puede interrumpir el tráfico marítimo porque pongo en riesgo Mi vida aparte pues que es ilegal pero que que no necesitó ningún tipo de permiso y que bueno que gracias por avisar etc etcétera deben venir a la Isla

Voz 1025 18:59 oye Khalid ningún problema

Voz 1055 19:01 pero es un poquito el día a día dices que estás ahora pasmado de frío pero cuántas horas a dormir plan intuyo así diario más o menos

Voz 13 19:10 ahora lo que pasa es que me está machacando en mucho valiosa yo quiero alcanzar luego encuentra empieza a bordear la Isla tendrá corriente a favor y poder hacer etapas de entre nueve a doce kilómetros ahora estoy haciendo etapas de cinco kilómetros de por qué porque tengo la corriente en contra entonces machaca muchísimo entonces yo me despierto por la mañana hace bastante fresquito aún no ha salido muy muy fuerte el sol pero en torno a las diez diez y media ya me tiro al agua entonces ya ya empiezan a dar con la calma interrumpió el día pues a las a las tres cuatro pero me cuesta mucho avanzar en simple kilómetro ya no sólo por la corrientes sino porque estos días ha habido mucho oleaje ayer de hecho pase un día que era de locos se de locos encima los conozcan la isla de Ibiza no es todo playa ya unos acantilados brutales sí la sensación a él cuando estás dando por ahí ves cómo rompen las olas te suben te bajan encima el viento la corriente en contra es una sensación te sientes súper vulnerable pero bueno practicamente es despertarme desayunar irme a nadar algún un descansito entremedias in cuanto paro a buena hora pues a buscar dónde dormir frenar a hablar con la familia sea ya no se bastante sencillo la verdad

Voz 0181 20:32 a mi pregunta Javier pues un poco pero por esa línea es decir tú utiliza esa algún sistema alguna técnica es decir a a partir de qué distancia de la costa nadas

Voz 1415 20:41 yo o no depende agarrado al flotador yo creo si es bueno no es que lo está diciendo osea Nadal cinco kilos contra corriente es duro entonces yo no sé si tú dices bueno pues normalmente estoy a quinientos metros de la costa o a jugar cuanto no

Voz 13 20:55 mira te voy a decir lo que me ha pasado ahora vale ahora mira me he despertado en Santa Eulalia y ahora estoy en punta Arabi vale hay tres kilómetros y medio me los hecho del tirón super bien porque aparte bueno esto es el punta Arabi pues me estaba cubriendo toda la corriente que en contra ya podía nadar perfectamente lo dicho el tirón he venido aquí me he comido un bocata de paté y a la que ido a bordear punta Arabi meto topado Valeo sea ya no no es el oleaje y las corrientes a me he topado con un banco de medusas hemos bonito brutal brutal que me había pasado en Zanzíbar pero pero está más dispersas vale pero aquí con el oleaje era era un calvario me he tenido que dar media vuelta no te digo más sea Mido mar adentro para dentro de diciendo bueno estarán aquí contra el acantilado

Voz 1025 21:46 también gemido Mar adentro mar adentro

Voz 13 21:48 yo me cago en la leche que siguen que sigue esto que ves que que que está rodeado ya buceando pasando por ahí como hoy con el neopreno pues neumáticos pero tengo las manos y los pies en la cara al descubierto te está hablando de cientas y miles y me he tenido que volver pensando todo el rato joder macho computo palo macho me vine me venir hasta aquí porque no no puedes hacer acantilado es que es inviable entonces me he tenido que volver aquí adonde había parado descansar a Fórum Pando macho o sea las cosas al final más sencillas bueno como nos gusta los fados el invento

Voz 14 22:23 los policías españoles

Voz 1025 22:24 claro ahí en un palo lo ideal

Voz 14 22:28 no no no

Voz 13 22:31 bueno a mí me cruce con muchos bancos de medusas pero pero nunca tuve que que apartar las ni nada nada más dispersas pero te escucho lo que has dicho lo del padre el policial

Voz 14 22:42 pero yo me planteo dejarlo ahí oye

Voz 15 22:45 el a Bier para cerrar ya

Voz 1025 22:47 si alguien quiere seguir lo que estás haciendo se puede ver en algún lado estás colgando en la web diez o no

Voz 13 22:53 tú has me redes sociales sea pueden hacia datos me redes sociales a través de mi web Javier Colorado punto com y sino pues en Facebook en Instagram estoy como arroba Javier Colorado Soriano

Voz 1025 23:04 muy bien todos los días y desde entonces bueno

Voz 13 23:08 estuvieron Video Un vídeo muy cachondo porque se olvidó de como de como empezó el segundo día de la etapa

Voz 7 23:13 desde el principio me estaba llamando la atención cuando hubiera sido más fácil ir a favor de corriente lo has dicho que empezó por la derecha pues ahora empatar por la izquierda no está la gente que

Voz 13 23:23 no porque cierto es que suele este tramo en cuanto por Depor San Vicente ya te María corriente a favor y luego por el norte de la isla

Voz 1415 23:30 ya tengo todo el rato la corriente a favor cambió mi pregunta porque Vicente porque luego tengo claro pero es que luego habrá tramos de que se encontrara contra corriente

Voz 2 23:43 Javier de verdad que esto sí que teoría por la policía también un abrazo enorme usted Colorado portada

Voz 1025 23:53 lista también este escena aventureros mínima pausa y seguimos con más historias que falta

Voz 12 24:08 bueno

Voz 5 24:12 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde

Voz 1025 25:50 bueno pues estamos en un momento histórico en el programa porque por primera vez desde que ha empezado esta sección Chema parece ser que se va a gustar a los parámetros que nos promete

Voz 2 26:01 como ya sabéis bien entonces prometía prometida por lo que Él nos prometió es cómo se presenta la cabecera que a la gente lo sepa tiran Chemita

Voz 17 26:14 viajeros asesinados no no viajar nada

Voz 2 26:22 Rodríguez y todo su equipo

Voz 7 26:25 vale vamos a ver vamos a ver la contradicción de que que hasta día de hoy me pero

Voz 2 26:30 estamos y nos hemos pillado

Voz 7 26:33 los asesinados viajero si ha habido gente que has

Voz 8 26:38 agua pero viajamos nosotros a nadie

Voz 7 26:42 dejó la Australia tú se día se sin ya no no no no

Voz 8 26:50 sí Salsa rosa

Voz 21 26:52 no me digas que fuesen que sí que me engañaron me cayeron los viajeros

Voz 7 26:59 no sabía cómo sacar no sé es verdad

Voz 2 27:01 tenemos ya en la mesa que está ya boquiabierto

Voz 7 27:05 quiero corregir te porque te has dicho primera vez tienen fe segunda va a ser la segunda de las el otro de la segunda no porque porque este viajero ya lo traje con este con este de viajeros era teme

Voz 1025 27:18 la repitiendo las de este viajero asesino

Voz 7 27:21 yo abrí este esta sección

Voz 2 27:24 este señor sí señor

Voz 7 27:26 no somos ras estabais

Voz 2 27:29 abriendo y cerrando sección que no porque

Voz 0760 27:31 a saber este tipo os acordáis que el único asesino en el mundo que tienen una estatua os acordáis de eso

Voz 1025 27:36 sí sí no engorda engorda

Voz 0760 27:39 qué tipos llama hachazos tiene setenta y dos años ir va a salir de la cárcel próximamente dentro

Voz 7 27:45 recordarán por ahí está intentando salir de la galaxia

Voz 1055 27:50 tampoco hay personajes personajes

Voz 0760 27:52 no este este tipo en la en los años ochenta aproximadamente él es de origen vietnamita indios vietnamita indio ir se dedicaba por Oriente se movía por todo Oriente e incluso también venía a Occidente a París a Londres el se encargaba de un tipo es es un tipo encantador seductor lo que hacía era embaucar a turistas normalmente mujeres les robaba el pasaporte les robaba el dinero largó de varios días de trabajo siempre casi siempre mujeres de mucho dinero a las que se presentaba a veces como comerciante Inés otras veces como une un empresario de origen oriental hizo lo que hacía era quedarse con el con el pasaporte con el dinero las envenenado a ir luego las latas mató hasta cerca de veinte mujeres dieciséis mujeres el conocen que ya

Voz 1025 28:50 en distintos lugares del mundo

Voz 0760 28:53 siempre es decir la primera fue una fue una chica de Seattle que Alser llegó a llamar el asesino del bikini porque a esa primera víctimas en la encontró en la piscina de un hotel en en biquini llamaste tiene una historia muy buena porque claro casi todas esas muertes fue en en en en Tailandia pero a él lo detuvieron la primera vez lo detuvieron en India se estuvo en la cárcel en India o doce años cuando ya se estaba acabando su condena resulta que Tailandia pide que lo extradita en para hablar la patera ha claro la condena Llera condena de muerte amigo que hizo el tipo fue organizó una fiesta de cumpleaños en su porque a todo esto el vivía en la cárcel a todo plan una india en la en la India in todos estos años porque luego posteriormente acabó en Nepal ahora mismo está en una cárcel de Nepal pero en todos estos años este tipo han hecho dos películas Soria escrito un montón de acritud varios libros montó en entrevista cobrando millonada mucha pasta

Voz 2 29:52 si alguien me como dice la canción Chad tiene por

Voz 0760 29:55 pues puesto una celda cuerpo Rey no se ducha ni hace sus necesidades en los baños públicos dentro de la cárcel Letrán comí

Voz 22 30:03 cada ir cigarros desde París habitualmente

Voz 1025 30:08 eso que que tiene ahí un no pero da más

Voz 2 30:11 que trae la comida bueno pues estando bien conectado

Voz 0760 30:13 no es el dinero y como y como tú

Voz 7 30:16 mira ingresos pues este tipo organizó

Voz 0760 30:19 una fiesta de cumpleaños y a se escapó

Voz 7 30:23 de envenenó entre comillas a los a los guardias de la cárcel eso lío madre bien

Voz 0760 30:29 escapó de la cárcel pero escapó la cárcel no con el objetivo de pincharse sino que en el objetivo que fue cuando se fue hago al estaba en la cárcel de Bombay Se fue a ir en un en un bar en un restaurante se quedó esperando a que llegasen para detenerlo con el objetivo de volver a cumplir condena en la India y no salir y esperar a que escribiese los crímenes que tenía que

Voz 2 30:50 esa es la la estatua claro

Voz 22 30:54 pero el lo detienen ahí

Voz 0760 30:58 a día de hoy es posible encontrar en la terraza de ese de ese restaurante una estatua de Horrach en la posición en la que estaba cuando los policías vinieran

Voz 1025 31:08 tener como ha terminado en la cárcel de donde me has dicho

Voz 0760 31:12 porque también tenía tenía casos de cuando acabó en en India Nepal pero ahí ahí no le importaba el a claro porque eran

Voz 1025 31:22 de dónde le pelan la ría hora y ahora con siete

Voz 0760 31:25 hay dos años está intentando o Lotina al parecer relativamente fácil salir de la cárcel a pesar de que tú fíjate dieciséis dieciséis

Voz 1055 31:35 muertes a sus espaldas el tipo al paro

Voz 0760 31:38 hacer es muy probable que en los próximos meses salga del libro salga de la cárcel

Voz 1025 31:43 te pare veto bueno pues en os voy a contar algo queridos oyentes que a lo mejor más de uno ya lo está asimilando llevaremos tres

Voz 7 31:53 esta decepción cualquier tomadas empezamos se que en septiembre octubre no se tiene en marzo abril siete meses ya hemos vuelto al principio de la región claro lo que vendría siendo esta sección de corto recorrido

Voz 8 32:09 yo no sé nada pero yo digo yo diría

Voz 0760 32:12 qué ha aportado con diferencia de la primera que hiciste voy pensando pues voy pensando en cotas Exxon no

Voz 1025 32:18 no sé cómo me encuentras a viajeros como pusisteis te sentiste emocional de proponer es la

Voz 7 32:26 tiene una sección cojo hubiésemos sexy planes acuérdate de Leo de mucho éxito en tu éxito

Voz 2 32:31 sobre todo no entrará tiene muy buena la emisora que es mucho

Voz 0882 32:37 sé que era muy bueno

Voz 7 32:39 pensando otra sección oye pero sí es cierto que hay viajeros asesinos es que la semana que digamos a Jerez te hubo voy a tener un asesino motorista

Voz 1025 32:49 te voy a decir una cosa que me acaban de confirmar porque claro en este programa contrario de lo que tú haces ahí en el equipo de producción no hay sitio donde realmente arrancó el trece de diciembre

Voz 7 33:00 ese sí pero si sabré ante de producción según

Voz 2 33:04 pero marzo abril en cuatro veces estamos repitiendo una y además es así es que les estaba aparte

Voz 7 33:14 temo que la semana que viene va a ser la segunda semana que viene estamos en la en la él lo dejaré todo en lo de las motos se iría además en Jerez un asesino motorista muy bien hace una cosa Vázquez de que no se llama hace ya veis llama de apellido Márquez hechos

Voz 2 33:31 a ella para tanta cambian que me voy a ir ahora mismo cuaderno maravilloso

Voz 1025 33:51 bastamos anunciamos que trae el cuaderno de montaña de John muy fiel con el prólogo de Miguel Delibes es que libro publicado por el volcán no absolutamente maravilló con John no había tenido la suerte de que cayera en mis manos cuando la ha visto sólo entrar en el estudio mi querido José Luis Angulo dicho en este estaba publicado en español pero nunca en España porque se habían publicado en Argentina o por ahí hay cosas rarísimas

Voz 1055 34:18 que un tipo como John Muir un bueno ahora no lo va a contar el editor un viajero un bueno conocía Alaska como la palma de la mano pues

Voz 1025 34:25 rara en España estaba olvidaba decir nadie lo había publicado pero eso sí tengo algunas si el libro es una preciosidad hasta el día que vaya no se trata de que lo hayan publicado libros de Tábara

Voz 1055 34:35 ya son bueno de esas rarezas que que pues ningún editor se lo había ocurrido como digo el tipos absolutamente maravilloso se debería hacer una película de su vida ideólogo hay que quitarse el sombrero y muchísima gracias a a al editor porque dos veces

Voz 1025 34:51 a en vez del lo con la boca ayer vino con sólo la primera vez di Javier García abriendo un poco pero con calidad con el cuadro de montaña como estar muy buenos días

Voz 0201 34:59 hola buenos días a todos

Voz 1025 35:01 esta joyita tú tú la conocías

Voz 0201 35:04 pues mira yo era el primero que no la conocía

Voz 1025 35:06 ha estado en mi equipo yo estaba en el equipo

Voz 0201 35:09 modelos que de los torpes que no conocían a morir pero la verdad es que yo empiezo a brujo LEAR encuentro unos textos en un inglés hombre que limitado como es el mío pero yo veo que ahí hay una maravilla de escritura ahí de lo que cuenta Muir luego es verdad que me fascinó y me sorprendió que no estaba traducido es verdad sólo había un libro en España en dos mil cuatro

Voz 1055 35:32 sí que lo ha viajes por Alaska

Voz 0201 35:35 pero no había nada más un hombre añito pequeños sí pero yo fui el primer sorprendido que no había nada más hombre dije yo esto es un estoy que arreglar

Voz 1025 35:45 yo yo sí tener la suerte de conocer Yellowstone grandes parques de la costa oeste de los Estados Unidos en libros va fascinaba como me ha fascinado a mí si no nos conocéis osea que es un as ganas de darse una vuelta por ese lado del mundo absolutamente brutal

Voz 0201 36:03 sí yo yo el el el mérito que tiene muy para mí desde luego quién lo lea creo que lo verá es que describe las cosas de una forma maravillosa yo digo que es que fue un influencer de su tiempo no había árabes el parque de Yves Yellowstone y todo eso lo ves en Instagram en muchos sitios ya hay muchos reportajes pero él tuvo el tuvo el mérito de escribirlo encandilar a miles y miles de americanos que querían verlo querían conocerlo lo que dijo el también es que hoy ojo que aquello algún día lo podemos estropear y entonces quiere una conciencia que todavía hoy dura Se le deben muchas cosas a Muir porque fue un paladín del conservacionista no tiene seguidores todavía ni se sabe

Voz 1055 36:50 pero qué es eso que más allá de un excelente escritor como tú decías es que tenía la la la la idea muy clara si un discurso detrás de de la absolutamente en aquella época difícilmente explicable es decir es un adelantado a su época como tú dices hoy en día el ecologismo la naturaleza el respeto etc etc al menos a nivel global es algo conocido y desde luego es como digo una persona hay unas vivencias absolutamente espectacular

Voz 1025 37:17 parte tener la suerte de poder leer el Pro luego de Miguel Delibes en el libro también hace unos días lo leí publicado en en el país y tengo a Miguel al otro lado del teléfono Miguel buenos días hola buenos días dimos otro encantado de tenerte con nosotros encantado de modo descubrir este libro yo no sé si tú te buenas noticias de John Muir o eres de nuestro equipo de de nuevo sus descubridor de este personaje

Voz 14 37:46 yo debo decir que conocía mucho el nombre de yo muy

Voz 24 37:49 hay muchas frases suyas y planteamientos suyos pero no nos unidad dura no lo había leído directamente pero yo humilde es un paladín es un hombre muy muy famoso que aparece en todos los libros de Conservación de la Naturaleza en el primer capítulo por qué es el paladín de una línea eh que apunta a defender la naturaleza porque sí porque es hermosa porque es bella independientemente de su utilidad entonces yo lo usaba los quitaban conferencias pero la verdad es que había leído algo el libro del viaje por Alaska pero nada más

Voz 1025 38:29 oye y Miguel

Voz 25 38:32 ya hay alguien comparable

Voz 1025 38:34 le a John Muir hoy en día existe este perfil de personaje porque se me antoja vale que son épocas distintas pero se me antoja complicado eh

Voz 24 38:45 no no yo creo que es muy muy difícil porque oye en el mundo globalizado como ha dicho Javier lo conocemos todo encontramos reportajes en todas partes todos hacéis cosas buenísimas sobre viajes sobre naturaleza sobre espacio remotos muy era el primero que se lo contabas va a unos ciudadanos urbanitas de la costa Este desde la otra punta de un país que sentían muy vivo sentían muy suyo les contaba unas maravillas que no sabían que existían allí yo he dicho que en algo me recuerda a Rodríguez de la Fuente hace cuarenta años cuando en España no se enseñaba también que así teníamos una naturaleza maravillosa que ignoraban lo sabía la gente de campo pero no la gente de ciudad que ya era mayoría y que había salido del campo pero había olvidado

Voz 1025 39:41 es absolutamente maravilloso y Miguel es un gustazo poder escuchar con Rato y ojalá que te podamos escuchar más y leer más que siempre es un placer

Voz 14 39:49 pues eh yo muchísimas gracias a un abrazo enorme

Voz 1025 39:53 a vez de Castro que tiene el prólogo de este cuarto de montaña de John muy bien ahí cosas absolutamente maravillosas no se ha el capítulo el terremoto por ejemplo da gozada fueron talde como el tío describe de lo feliz que está porque además es qué tal otra parte feliz en un terremoto pero un porque ahí se les absolutamente todo y como no quiero hacer mucho spoiler como no se la Inge cuidado la realidad de ponerse bajo un árbol pues dice bueno así no la piedras pero pero claro tampoco de aquella no ves como me decía mi abuelo asista ven que hay una tormenta ya Rayo de hombre como un árbol da tiempo a poner eh

Voz 0201 40:40 si él dice Miguel Delibes de Castro en el prólogo que es un hombre complejo y apasionante es verdad pero además me parece un ser extraordinario como dices él sale de su cabaña dando voces cuando ve que el suelo empieza a temblar dice que debe algo así como bendito terremoto lo que se refiere

Voz 2 40:59 no feliz Él quiere saber qué es aquello quién quién

Voz 0201 41:01 experimentar lo él se sube un árbol de más de treinta metros que CIM Brea aquello de forma escandalosa porque quiere ver el viento doblando los árboles se para delante de un oso pardo se empiezan a mirar cuando se marchan los tradición alguien ni me tenía mucho miedo ni mucha confianza el duerme al raso en las cumbres porque dice entre otras cosas que hombre ya podrás dormir bastante en tu cama o andando el tiempo en la tumba es un tipo que en fin enamorado de la belleza de la naturaleza y que cuenta unas cosas absolutamente extraordinarias al menos en en aquella época

Voz 1025 41:37 pues es el libro que os recomendamos hoy Cuaderno de montaña Munir quieres preguntar algo que dedica

Voz 0882 41:43 no estoy aquí viendo

Voz 0760 41:45 la Yosemite tal cual está cerca de San Francisco tú que has estado

Voz 7 41:48 sí sí sí yo quisiera ir este verano a Yosemite

Voz 0760 41:50 que que hay un vuelo directora de Iberia a San Francisco por su voz

Voz 2 41:54 el azar Francisco

Voz 0760 41:56 es en coche y como Cuéntame cuéntanos cuéntanos a los oyentes por favor cómo se

Voz 1025 42:00 cómo llegar a ese dicho estas voces que ya no me acuerdo de la carretera porque estaba estudiando en San Francisco en el noventa y ocho noventa y nueve

Voz 0760 42:10 pero el parque ya sigue ahí ahí

Voz 1025 42:12 desde pues vas hacia el noroeste la carretera que te lleva al parqué

Voz 7 42:19 pero qué es eso de ahí lo que se hace luego caminatas claro se Pizarro

Voz 1025 42:23 bueno tienes todas las opciones en el mundo hay una zona incluso de Cabañas tienes que pedir permiso para campar porque sabes que hay una normativa de la ley de para parques por cierto bastante positiva en cuanto a protección entonces no puedes acampar al libre albedrío

Voz 7 42:38 la gente es un sitio muy muy bueno tienes que

Voz 1025 42:41 cuidada también por un detalle que estaba dando el ahora mismo por el tema de los osos que son parte de de tu vida en el parque pero pero como te lo contaré yo creo que sí sí sí sí tiene

Voz 2 42:54 esos pierda acampar en zonas no acotadas para ello siempre pero siempre con mucho tiempo precioso eso sí

Voz 0201 43:03 sí sí todos los años si lo que hay si me permites talleres

Voz 2 43:06 porque el propio parque nacional de Yosemite

Voz 0201 43:09 el hay un sendero que se llama John Muir Trail son veintidós millas en su nombre poder recorren el parque se enteró magnífica

Voz 1025 43:19 luego hay una cosa también es una zona en Tarazona Yellowstone que es Yogui Ibooks

Voz 1055 43:26 si a ver si nos llevamos una primicia en el programa es decir sólo más María recuerdo que tenemos otro de una chica espectacular cuarenta montaña cuál es el siguiente

Voz 2 43:38 pues están en la nevera brevemente la algo de la nevera o no

Voz 0201 43:44 eh vendrán cosas muy interesantes

Voz 2 43:47 hasta aquí todo no me gusta

Voz 0201 43:49 daría deciros que hay algo tan potente OTAN valioso como esto pero vendrán cosas muy bonito

Voz 1025 43:54 pues nos gracias al cien por cien de te gracias feliz mañana ya lo sabéis de montaña en John Muir editorial volcando seguimos

Voz 12 44:04 hay sitio en el

Voz 1025 45:30 seguimos en Ser aventureros esta mañana o tarde si no de estado escuchando de Estados Unidos maravillosa IMI que la vamos a liar me dices adónde vamos con víspera en serio hay que ir a Australia ahora es necesario ojos porque víspera amenazado en Star de estar con nosotros la próxima semana en Jerez ya lo digo por si alguien está por Jerez se cruzará con equipos el aventureros con John

Voz 2 45:53 al al frente hola cómo estás cómo estás

Voz 1025 46:00 yo te veo un poquito abajo en estos dos hermanos

Voz 2 46:03 qué entusiasmo porque estarán estará durmiendo no

Voz 31 46:08 más bien bueno todo todo por estar contigo y con con con los oyentes

Voz 1025 46:15 de ser aventureros claro y nosotros seamos emocionado estás emocionada oportunidad España o no

Voz 31 46:20 sí yo he estado pensando

Voz 32 46:23 eh que deberían de quedarte me huele bien huele

Voz 2 46:29 la verdad es que hubo una encerrona sí bueno en miramos hemos engañado a Marc que ha

Voz 1025 46:35 arroz y los demás metiendo el circuito

Voz 1415 46:39 yo no sé es una encerrona yo esperando y le tengo ganas

Voz 2 46:44 a pillar yo creo víspera

Voz 31 46:47 ya sabéis algo que sea tú tú

Voz 2 46:50 ha acreditado acreditado estás tío ya saben que llevaba sí sí sí vamos

Voz 31 46:57 yo soy de Podemos eh

Voz 7 47:00 pero pero vamos a ver que no sabes qué me importa a los aventureros que tú seas lo que sea no nos importan y tú no de Podemos has Montoya El Círculo de de australiano de Podemos otro día no sé no tengo aquí muere si tenéis que podemos de Torrejón cero pero es un círculo concéntrico puesto tú solo no

Voz 31 47:25 sí sí fue básicamente no hay mucha gente de Podemos amigos

Voz 2 47:30 se ha ido mucha gente aquí hay australianos seguido desde los programas de actualidad de todo

Voz 32 47:41 el tengo Coast no en la cumbre con que evidentemente

Voz 31 47:47 ya hay muchos muchos españoles están trabajando allí que están estudiando allí hice toman gol cosas como destino para para hacerse una vida me he encontrado a muchos de España

Voz 2 48:00 tengo yo que tendrá que ver

Voz 1025 48:02 Podemos

Voz 2 48:03 pues que seguramente sean de poder

Voz 31 48:11 tras noble no habléis vosotros no hable de Podemos porque el sistema sistemas puede apuntar la matrícula en mayúsculas y en rojo como me tienen a mí me no hable también de Podemos porque el sistema apunta

Voz 2 48:24 varias cosas la primera

Voz 1025 48:28 en el bocadillo algo de Australia cuando nosotros vas a traernos algún souvenir para que vayamos comiendo en el AVE mientras vamos para Jerez no

Voz 31 48:37 bueno se puede si vamos en el AVE yo voy a parar en el brillante que es que es justo al lado brillante seguirá abierto no

Voz 7 48:46 sí en Atocha se dice innato y me tomaré

Voz 31 48:48 me tomaré un bocata de calamares

Voz 1025 48:51 a para nosotros también ya que vas no

Voz 31 48:57 si queréis pero me parece si queréis quedamos ahí en el velo

Voz 7 49:02 no lo eh

Voz 9 49:07 sean de Podemos sea yo

Voz 7 49:09 delante de Podemos hace veinte años antes donde tanta pasta que son de ciudadanos

Voz 2 49:15 hasta aquí yo ya no voy mal un abrazo muy fuerte que me voy al espacio exterior están por aquí caben Gregory adiós

Voz 33 49:23 estos

Voz 1025 49:24 adiós

Voz 34 49:25 el espacio la última frontera de sangre hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llega

Voz 2 49:36 tenemos la NASA lo he visto todo lo que trae Gregory Javier Gregory

Voz 1025 49:42 cómo estás buenos días pues esto veía Lucía

Voz 0882 49:44 cuando no porque tramo siguiendo su estela que yo creo que lo va a hacer como el caballo de Atila pues acaba de nombrar como director de la NASA ha sido refrendado por el Senado Achim Brin Stein que es bueno nadie conocía hasta entonces es ex piloto de cazas del Ejército un negacionista del cambio climático lo que cree que no hay cambios efectivamente

Voz 1025 50:09 sí lo podemos dar frente a la NASA que es lo que tanto cuando la foto satélite está cambiando el tal

Voz 2 50:14 los toros del horror a cuidar a la gallina

Voz 1025 50:17 jugábamos vamos bien

Voz 0882 50:18 la madre claro está en todo el mundo alucinado oí ha habido bastante polémica pero claro es que pedirle peras a Trump yo creo que es complicado y bueno alguna cosa buena tiene por ejemplo la dicho ya de entrada en su primera alocución está hablando con los astronautas a la Estación Espacial Internacional qué es lo que quiere es que la NASA vulva ya la luna que instale una base y un poco Car se carga el programa de Obama de ir primero a Marte sin pasar por la luna

Voz 1025 50:46 o lo que es más lógico que iba a decir eso tan eso mira de todo eso quizá en los Mendo allí no sé porque al final además sentido que terminemos montando la en mandarlo a Marte no que que me lo mandemos desde la claro porque la luna llena

Voz 0882 50:59 la tercera parte de gravedad que en la Tierra entonces montarlo allí en la luna pesaría muchísimo menos con lo cual sería mucho más fácil mucho personas económico no y además esta misma semana los chinos han vivido su día del espacio pues han anunciado llena se nota toros Chantada chino que está en espacio porque fue

Voz 2 51:20 vas con este tema pues el veinticuatro de abril de mil noventa

Voz 0882 51:22 los setenta fue el lanzamiento del primer satélite chino desde entonces

Voz 1025 51:26 lleva el Barça el el el día después del libro nuestro es el día del espacio hubo un momento histórico es que cuando Gregory dijo aquello de China sí sí sí

Voz 2 51:37 no

Voz 1025 51:39 en lo nota

Voz 2 51:42 están celebrando RIM veíamos eh

Voz 0882 51:45 pues mira tenía razón pues ha anunciado que van a construir una base lunar que además astronautas de hecho están seleccionando astronautas ya para una fase intermedia que es construir China quiere construir su propia estación espacial ya hasta eligiendo astronautas

Voz 1025 52:01 pero cuando me cuentas estampada Gregory tú y yo vamos a ver una base en la lucha creo que sí sí sí pero la acaba de

Voz 0882 52:09 el chino yo creo que en los que están más avanzados una vimos los chinos que contó Gregory hace veinticinco años

Voz 0181 52:17 empiezan a cumplirse ahora puede

Voz 2 52:21 está al límite

Voz 0181 52:23 sí me acuerdo yo me acuerdo que el primer reportaje el guiso de aquí

Voz 0882 52:26 esta santa casa sobre Internet hubo gente en la redacción me dijo que no que eso es imposible que mandar centenares de emails que suelen posible o que ha cerrado en Internet aquí me han dicho que era imposible técnicamente imposible

Voz 2 52:39 pues ahí estamos ahí para que ven quién dirige casa se queda en manos de quién

Voz 0882 52:44 hay que tener buena información y entonces hay que trabajar con los grandes con IBM con la NASA con la gente que que está treinta cuarenta años por delante de los otros que son los que ahora lo que parece imposible dentro de poco ya no lo es yo creo que sí vamos a ver a gente en la Luna es un tema es un tema puramente económico imparte yo lo veo más mucho más complicado porque ahí sí que hay grandes desafíos tecnológicos es un año de viaje aguantar la enorme radiación solar ahora mismo

Voz 35 53:13 como Liga

Voz 0882 53:15 ción que sólo aguante es complicado pero bueno todo es cuestión de de espíritu yo siempre digo lo mismo es dejarnos de pelearnos de hacer guerras han es aquí en el mundo y dedicar ese dinero o parte de ese dinero para investigar hay allá viajar no que es lo bonito el ser humano viajar y conocer nuevos mundos no

Voz 1025 53:31 gracias a Javier Gregori hasta la próxima la próxima semana