Cuestión de suerte

Voz 2

00:31

él piensa pasar por pueblos donde no es basura y que quiere decir que pasa por un pueblo que no es basura que no tienen nada nada y nada es nada donde tú tienes una lata de sardinas vacía y los niños se pelean por esa lata con esa lata Se hacen un coche para jugar donde los niños con los estómagos inflados por la falta de alimento los ves que están chupando las piedras del río a modo caramelo y donde tú quieres llevarles camisetas a la vuelta de de haber estado viendo cosas desde el campamento base y cuando vuelves los niños a los que llevaba camiseta dos de ellos han muerto entonces ves una realidad en la cual podemos tanto entusiasmo y tanto amor a los animales y no nos damos cuenta que hay gente perdían en el mundo que sabe que tiene fecha de caducidad que te están diciendo que cuando yo llegué con las camisetas y dos habían muerto y empezar a partir camisetas uno de los niños me dijo No no a ese no que ella tiene ya está enfermo de malaria esa es la tristeza de de de ir a un país así de ir a ver gorilas darte cuenta que los animales viven