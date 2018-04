'Los chicos de Gambia' que conquistaron Granada

la carretera que sube a Saler es es estrecha llena de curvas que bordean la montaña en el pueblo no viven más de cien personas casas blancas y un entresijos desordenado de calles sin salida una anciana apela una naranja sentada en la puerta de su casa en la al lado vida Gilbert

a quién de Gambia un activista medioambiental perseguido por la dictadura de llamé en Gambia no

en el medio ambiente no está en la agenda del Gobierno de Gambia ni ahora ni con llame y eso es muy deprimente nos dimos cuenta de que lo que debíamos hacer era hablar y actuar así que empezamos a organizar reuniones o la noche siempre

no han vino a Dios

yo me metieron en la cárcel durante unos días después me liberaron Mi nombre empezó a aparecer en todos lados el Gobierno busca a las personas que pueden suponer una amenaza

Voz 0866

01:23

desde aquí nuevo con mi trabajo y es fantástico porque es exactamente el trabajo qué estaba haciendo allí en África es el único trabajo en el que me siento yo mismo me da la oportunidad de ir al campo de trabajar allí y crecer como persona y además con el proyecto también creamos diversidad ya ves aquí vivimos personas de todas partes del mundo porque no sólo nos centramos en la agricultura también en favorecer la integración como crear una solución que beneficie