Estartapeando: neuroconsultoría

Voz 2 00:15 y él el llegamos

Voz 4 00:22 tiempo de las empresas y de los emprendedores Rafa Bernardo buenas noches buenas noches empezamos con una firma de consultoría sí que se dedica a asesorar a las empresas en el ámbito de la neurociencia dices viola de firma porque el nombre del grupo de empresas del que hablamos es el de la persona que está detrás de él Silvio cubo o mejor dicho Silvia cubo Pons que he visto publicaciones tuyos en las que pones mucho el acento en ese segundo apellido algo que tiene que ver con tu biografía hay tu trayectoria empresarial

Voz 5 00:46 es porque todo el mundo me conoce como Silvia Cobo pero el Pons llega como el segundo apellido que quedaba ahí un poquito nadie se acordaba no IMIM es una persona muy importante en mi vida profesional porque mi primera empresa es con mi madre precisamente gracias a ella cuando fue a plantearnos qué íbamos a hacer cómo íbamos a a evolucionar a ella apostó mucho por mis ideas a ella me dio todo el apoyo posible gracias allá pues ahora tengo cuatro empresas incluida esa las cuatro empresas no deja de ser una especialización de lo mismo es decir una así que es la madre que se ha quedado ahí que la consultoría fiscal contable mercantil de estrategia de marketing pero a raíz de la especialización en aplicaciones de Neurociencia la empresa

Voz 4 01:35 montamos cuatro empresas con socios diferentes especializados en cada empresa describen los que hace cada una de tus empresas una es de eventos experiencia les basados

Voz 5 01:45 en el Congreso es de hecho hace el ni Congress que son hombres experiencia mal el otro es una consultoría la voy a llamar consultoría porque es Lage lo que la gente le puede venir a la cabeza pero al finales de desde la aplicación de Neurociencia a tu empresa vamos saber donde necesitas esa aplicación puede ser el negro management puede ser en neuronas anden puede ser un soporte al Departamento de Marketing porque necesitas pues diferentes acciones de Neuromante Petin o incluso negro cualitativo para saber pues si el cliente realmente a le puede gustar va decir si le gustaba decir si no le gusta pero al final es lo va a comprar no lo va a comprar a mi me da igual que me diga que le gusta si no me lo compra han también poseso no entramos en el packaging si cuando habla en el packaging necesitas un olor concreto como lo diseñas todo esto ir el último illes un poco departamento de esa consultoría era Enebro aprendizajes hemos creado una universidad online conjuntamente con otras universidades que son Universidad reales en la en las cuales vamos a hacer cursos o Masters que van a empezar en octubre de especializaciones de aplicaciones en neurociencia en por ejemplo en la comunicación en el que expira antes el punto de vista del Retail o desde el punto de vista digital un euro y MBA pero con una metodología de aprendizaje diferente que es donde entran neural aprendizaje vamos a hacer que la gente no tenga que estudia vamos a ir la gente aprenda

Voz 1762 03:18 vamos a ver si podemos aterrizar ese prefijo euro cuando se pone delante de una disciplina como tú acabas de hacer que hace de qué estamos hablando

Voz 5 03:24 entender y saber cómo funciona el cerebro de las personas desde el punto de vista científico y empírico y a partir de ahí saber cómo sienten piensan y actúan porque al final es yo te puedo decir que la botella me gusta

Voz 6 03:39 yo no la voy a comprar o

Voz 5 03:42 igual sí que me gusta pero no sé por qué no me acaba de gustar pues ese no me acaba de gustar es lo que te enseña el neurona es decir al final lo que sienten las personas lo que acaban condicionando sus decisiones por mucho que quieran racionalizar muchas veces o la mayoría de veces las decisiones las tomamos de manera inconsciente por lo tanto desde la parte más emocional entonces saber ese proceso de toma de decisiones es el que va a ayudar a que las acciones de la empresa sean más efectivas y al final más rentables

Voz 4 04:12 qué tipo de empresas utilizan vuestros servicios

Voz 5 04:15 pues tenemos empresas desde súper pequeñitas desde el punto de vista no atiendan te pueden decir ostrás quiero montar un un costo o sea quiero montar una experiencia al consumidor y quiero que venga mi tienda en vez de comprar para por por una

Voz 6 04:29 voy a decir una marca por Amazon o a

Voz 5 04:32 empresas más grandes franquicias que quieren desarrollar una marca muy potente que al final su cliente no sólo el cliente final de su franquiciado sino el propio franquiciado y cómo puedo coger es en Guecho no propias universidades a empresas más grandes multinacionales que quieran diferentes puntos concretos desde el punto de vista pues de enebro management de generación de equipos o empresas más pequeñitas también pues eso en estudios de yo no me puedo permitir el un estudio de Neuromante hay un estudio de marketing completo que una cosa más pequeña pero más enfocada pues hace un euro cualitativo y ahí te da pues eso desde un banco hasta pues cualquier empresa

Voz 1762 05:13 cuéntanos algo del Congreso de neurociencia para la empresa que estáis preparando para finales de mayo

Voz 5 05:16 sí pues nada lo montamos en el Berguedà que es en medio de la Catalunya central y mucha gente me dice porque lo montas en el Berguedà y no en Barcelona pues precisamente lo que quiero es sacar a las personas de un punto de estrés como puede ser una ciudad los quiero poner en un espacio en el que pueda generar una una facilidad cognitiva para que aprendan voy a generar un reses mental y a partir de ahí pues van a venir unos ponentes que son eminencias en su campo van a dar suponen ya además vamos a experiencias ya vamos a experimentar lo que nos van a contar sino hablan de estrés desde el punto de vista de negociación Nos van a generar un momento de estrés íbamos a demostrar lo mal que tomamos decisiones bajo estrés

Voz 6 05:58 a partir de ahí cómo practicar para

Voz 5 06:01 que cuando salgamos de ahí tengamos una herramienta real no no no sólo hayamos ido a una conferencia sino salgamos con aprendizaje y además pues le metemos toda la parte de experiencia gastronómica que tenemos son Partner espectacular ay bueno hacer networking de manera saludable y divertida Silvia cubo muchas gracias

Voz 4 06:51 vamos ahora con unos premios que recompensa en el emprendimiento social de ahí su nombre Premio Jóvenes emprendedores sociales que organiza la Universidad Europea que son ya unos de los galardones con más solera del ecosistema Andrés Pino director de los premios buenas noches porque llevan unas cuantas ediciones

Voz 7 07:06 pues estos tres años que buscan reconocer el talento emprendedor es nuestro país el talento emprendedor además con impacto social ya cumplen su décima edición estos no claro que para la Universidad Europea que apostar por el emprendimiento social se ha convertido en una de sus principales el de sus principales meta el dentro de estos premios nosotros lo que teníamos de que el talento no dentro de varios emprendedores que estaban ofreciendo soluciones innovadoras a retoques en su día a día su entorno más cercano

Voz 4 07:41 para participar que hay que hacer

Voz 7 07:44 cosa que que tengan un proyecto me impacto social que con medio ambiental y quiere me entregue cierto los diecinueve años puedan presentarse a través de nuestra página web Universidad Europea punto es barra entendederas vio viales

Voz 4 07:59 cuáles son los plazos y los premios

Voz 7 08:02 el programa que digamos que ahora mismo estamos una convocatoria tienen ventajas de convocatoria a todos los emprendedores que estén interesados en aplicar a al programa pueden hacerlo como es ya para a través de su página web y tendría de plazo hasta el próximo veintinueve de mayo después de una de ellas cerrado la convocatoria empezaríamos con la evaluación de proyectos y esta fase pues digamos ya prácticamente todo el verano los ganadores los vientos un abrazo se confirmarían a partir del mes de septiembre ya en el mes de noviembre los ganadores participarán en unas semanas formativa de alto nivel a las pymes de la Universidad Europea con profesores expertos en emprendimiento social de la universidad sí eso es parte de del premio no esta semana formas llevadas de nivel en la que nosotros pues de la universidad lo que buscamos es concienciar las competencias después emprendedores ayudarles a que dé un salto cualitativo gustativas entre vendedora del PRI yo que obtienen es porque cada en cada edición premió a diez proyectó en un importe de dos mil euros en metálico qué buenos pueden utilizar para financiar sus proyectos además que pasó formar formativa alto nivel de la que hablaba y también desde la tolerancia europea lo que ponemos a su disposición es plan de acumulando de comunicación que los ayudar a generar más visibilidad notoriedad de sus proyecto dos y a buscar oportunidades que les ayuden también a que la sostenibilidad de estos proyectos esté asegurada en el medio plazo

Voz 4 09:44 espina director de los premios Jóvenes emprendedores sociales muchas gracias

Voz 7 09:48 a vosotros todos por hablar de los trenes en este espacio

