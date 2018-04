Antes que David, Bustamante fue Julio

Voz 1 00:00 la veintena desde

Voz 0313 00:53 citarlo ustedes oyentes habituales en La Ventana ya sabrán que la música es para nosotros un ingrediente fundamental los viernes a las seis tenemos siempre música en directo y hoy no va a ser la excepción pero esta tarde les propongo una especie de de ración doble de cama resulta que en la música encontramos muy a menudo historias fascinantes historias magníficas no por ejemplo de segundas oportunidades de identidades compartidas o algo parecido hoy queremos contarles la historia del otro Bustamante una historia que Pepe Rubio ha perseguido de forma obsesiva durante los últimos meses obsesiva y que hoy por fin nos puede contar descubrir es una obsesión como otra cualquier

Voz 2 01:33 mira yo me considero un descubridor musical literario de cuarta de los que cuando hacen público lo que creen novedad siempre encuentran enfrente un súper dotado de la memoria universal que le dice por favor si yo tengo en casa todos los disco de ese grupo o leí ese libro con ocho años pero al grano lo que yo creía mi último descubrimiento musicales Bustamante pero no el de San Vicente de la Barquera que estamos escuchando ahora no David sino el valenciano este que escuchen es Julio Bustamante y aquí la anécdota de mi descubrimiento leo en un periódico que un histórico cantautor valenciano se ve obligado a cambiar su nombre para no ser confundido con el Bustamante cántabro Julio artísticamente fue Bustamante hasta que llegó David y su mánager les recomendó ir a la SGAE y hacer el cambio este cantautor valenciano que algunos arqueólogos musicales de poca monta estamos descubriendo ahora nos estábamos enganchando a sus letras en Valencia ya era diez tíos además de músico es poeta real artista dibujante y hasta filósofos ese tercio hay un tema con el que os dejo antes de que lo V6 o que Javier Marías le dedique un artículo hiló destrocé que es un himno por la huerta y el mar del Levante Valencia nos acaban por favor Francino deja la sonar

Voz 0313 04:07 pero bueno yo lo dejo sonar pero habrá que saludar a motor esa tarde en Castellón en el Teatro Principal Julio Bustamante ha

Voz 7 04:16 se desplaza en julio buenos para buenas tardes qué tal puro Bustamante pero el DNI pone

Voz 1484 04:24 Juan Antonio Balanza Julio y Jorge Julia Otero y el el cuál es el cambio el bueno pues que lo cuando se produce me lo cambiaron el nombre el que esto los explicó en el documentales que se hizo porque a mí me invitaron los amigos un baile de disfraces y a mí nunca me ha gustado trazarme pero pienso que ya vamos bastante disfrazado siempre me dije pues te vamos a cambiar el nombre bueno ya sabes que el abuelo sí me ella me dijeron que me iba a cambiar el nombre aquí un amigo el el siempre nos encontrábamos por la calle un poeta de estos callejero que el que sea va va ir infernal Bustamante gorros y aquel que además te vas a llamar como el poeta de que bueno eres cayó en gracia a todo el mundo exactamente como llaman en Novi mal tener un alias no como tantos otros artistas claro que decir

Voz 8 05:22 quiero decir que soy de es el reportaje de de mi compañero era de esas que pero por favor por favor PPC a Julia gustaban de le conocemos todos en Valencia desde el lo había descubierto el Valencia sí pero es verdad que en Valencia es una especie referente a él no le gusta ya queridos decidimos día puesto que a él no le gusta lo de lo del este de la artista del culto ni de artista maldito pero es un tipo en fin

Voz 0313 05:52 pero esto esto de de estar no sé si llamarlo así en una una segunda vida o una segunda o la tercera la cuarta no sé cuál es el pacto si no se esto esto cómo cómo se lleva cómo cómo se gestiona la que los grupos jóvenes los indies te pongan de referente como como héroes

Voz 1484 06:10 sería muy grande el el en los dos sentidos el el el haber el envés el paso ya ha empezado a ocurrir en el dos mil ocho cuando de la gente de de ciudadano el tema cayó y Tortell pues me me pidieron por favor hiciéramos un grupo juntos adscrita dirigir

Voz 8 06:30 ha dicho ciudadano en no de Ciudadanos no no yo yo yo lo he entendido esa casa vale vale vale lo hicimos el grupo mal

Voz 1484 06:37 evita que ya te digo solo de percusión y a partir de ahí pues a la gente de Freddy son en Barcelona también eh el me llamaron para hacer con ellos un programa de la televisión catalana muy buena y me dijeron que el muchos grupos en Barcelona o al algunos hacían versiones de de mis temas aquí que es bueno y ahí empezó ya ha a la historia de de hicieron documental sobre mí que lo hizo que excavó la Bustamante quién que que se llevó el premio del público en el In Edit de dos mil trece

Voz 8 07:18 pero Julio tú tú los fenicios

Voz 0313 07:21 el autor es eras más autor que Kant gustado

Voz 1484 07:24 es decir si leer escribir las letras no de hecho yo empecé mi carrera digamos como compositor y lo que yo quería hacer escribir canciones que los otros cantaran otro tipo de canciones como he tenido la oportunidad de hacer algo pero nada en el PC en CBS en Madrid un par de Eagles para un par de artista uno de ellos es mi amigo José Vicente grabo y luego remitir palmero el nada más conocer los metí vivió canciones para el primer disco suyo que estaba haciendo ir y bueno voy yo iba para allí a partir de ahí empezó nuestra

Voz 8 08:01 la colaboración Jimena a costa de Halle hace hace un rato antes de empezar el programa estamos tomando encaje Julian y yo no sé si es Dios pero en lo que sí que es que se lo he dicho a él eso es un hombre del Renacimiento no en el sentido de que Le gusta pintar de gusta escribir filósofo es realmente un hombre del Renacimiento y yo creo que es una definición mucho más ajustada no más cercana que la de Dios cómo lo ves tú judío y dio estamos apañados

Voz 1484 08:30 igual eso explica muchas cosas es decir el el yo veo todo lo mismo escribir canciones que escribí uno no Velilla Si relatos el tengo algo publicado quién va a decir así e eh pero vamos para mí hacer las letras las canciones quizás sea lo que más me gusta de todo porque hay que afinar mucho

Voz 9 08:50 hoy resumir mucho mi hipoteca la Tenerife

Voz 0313 08:54 a hablar de muchas cosas calzaba escuchando hace un momentito cuando ponemos un fragmento en el reportaje de Pepe Rubio de hablando con con Van Morrison o de Van Morrison cuando cuando cuando se vivía sin miedo tú te acuerdas cuando debíamos sin miedo esa época existió no

Voz 1484 09:08 existió aunque la a muchos veces parezca mentira pues

Voz 8 09:12 fuimos somos los privilegiados que vivimos esa época dijo ya no van a vivir esa época vieron la viven y Luciano la pero nosotros la vivimos esa es la de hay una cosa de julio que de amigos como nos lo dicen siempre que él ha vivido con toda naturalidad esto que decías pronto te descubre a un grupo de Madrid tal te llevan te vuelven a otra va a poner otra vez en la hiel vive con la misma naturalidad que le digan vas a cambiar de apellido se Bustamante o que de pronto tenga esté muy quizá de esta especie de movida la vertical clave precio sea que lo lleve esto con Els el hombre tranquilo hombre ya me cogió y a mayor recorrido te ya con bastante mejor porque claro sino enviárselo mil firmas sino Jorge siempre está el Altea no para volver

Voz 10 09:59 ya ha dado ya está

Voz 8 10:02 Exactamente oye llevamos ahora atracar

Voz 0313 10:04 eh para cerrar esta primera hora de la ventana para que nos cantes algo en directo que va a ser la misión del copiloto que es el título del nuevo disco pero yo quiero que cuentes en un minutito la historia de ese título porque es la historia si fuera novela de novelas romántica pero creo que lo cuentes tu

Voz 1484 10:18 no en en primer lugar el titulo salió de un viaje de los muchos a Barcelona de vuelta con mi hijo en el coche que conducía él mi hijo está en el grupo junto con Bon Jovi conmigo el grito cabizbajo y canta también

Voz 9 10:36 que era una tarde de mucho calado y me pedía que hiciera un cigarro detrás de otro y el Louis

Voz 1484 10:43 en la misión de algo aquí el décimo así Le de que digo esto es la misión del copiloto de me dijo que me dijo Papá apunta Tesco porque puede ser un título que no iba a partir de ahí bueno pero el título tiene muchas el poco a poco nos hemos dado cuenta que tiene muchas connotaciones y que en realidad todos somos copilotos y esa es nuestra mayor gloria

Voz 0313 11:04 pues esta tarde en Castellón en el Teatro Principal en directo julio agosto amante con tradición

Voz 7 11:10 el piloto Mariola Mariola Cubells Amparo Tórtola ha sido un placer compartir

Voz 11 11:16 radio vamos con un buen desde la Comunidad Valenciana no nos queda nada

Voz 8 11:23 la verdad como que no queda nada ciudades principales ciudades no queda mucho por ver de capitales de provincias silencio dejando de Julio que cante cuando quieras

Voz 12 11:33 eso no

Voz 13 11:41 qué me parece que es Venus sucursal dan claro ya que tu cara de tractor

Voz 3 12:01 es extraña es el hombre

Voz 13 12:05 vino eran adiestrar a la gente les son imposibles

Voz 3 12:16 a Piquet opto por Marta

Voz 13 12:20 a ver a mi madre y a un Titán que estaban sea misión militar

Voz 14 12:42 anda ya

Voz 3 12:51 les señal sesenta nunca haría

Voz 13 12:57 siempre les dan ahí eh

Voz 3 13:02 el les from lo excita Theissen

Voz 13 13:09 muy actores a un con

Voz 3 13:13 Merry un fin de Territori ha pedido su baja sal ancla

Voz 13 13:20 pero no les se desempleo pero trabajaré Carlos

Voz 3 13:34 la misión del piloto

Voz 15 13:41 a un día más la acción

Voz 14 13:52 ya