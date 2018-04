Nadie Sabe Nada: "Pompa y circunstancia en Cuenca" (28/04/18)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 5 00:30 con la k de huyendo también corriendo huyendo de un de un gran peligro de un de un monstruo por ejemplo que de Godzilla que está destruyendo tu pueblo podría haber escoció Tokio pero ha ido a tu pueblo gracias a todos como digo nada de la Cadena SER programa de improvisación con Andreu Buenafuente y Berto Romero hoy estoy solo yo pero no su con su inicio no es un es son

Voz 6 00:52 hoy Start un un programador no no es

Voz 5 00:57 de nuestros compromisos habituales Andreu Buenafuente está aquí está en el teatro Lara pero me ha dicho antes de salir e empieza tú luego presentarme con lo cual él está

Voz 8 01:08 la entidad patética mente escondido ahí detrás iba Quirante lo da penita no en el gran gran humorista gran comunicador ahí detrás de esa cortina que es un sitio muy feo la verdad

Voz 5 01:23 está ahí pero ahora lo vamos a lo vamos a presentar y vamos a ver qué es lo que me estoy preparado yo no sé lo que no estoy preparado ya que lo voy a descubrir con vosotros señoras señores pido un fuerte aplauso para

Voz 9 01:33 Andreu Buenafuente

Voz 7 02:06 bueno pues había gustado mi interpelación esta era una sorpresa bueno

Voz 10 02:10 gente viene con un acordeón de juguete acordeón de juguete que habréis

Voz 0057 02:16 he escuchado todos en los anteriores programas estaba tocando una trompeta de juguete Juguetes si no no sea que vienen esas caras de no saberlo

Voz 0519 02:24 por qué el de la semana pasada lo escuchas

Voz 7 02:29 trompeta que si quieres refrescos un poco la memoria de todos pues interpretado con ella el himno de España e con lo cual ya estoy esperando que me llame Marta Sánchez yo creo que tarda mucho pero buenos amante la Fiscalía ella verá una de las peores trompetas que San fabricado en España que pasó te pregunta esto pues que sigo en esa espiral autodestructiva sonora según la cual encontré un acordeón de juguete que regalé a mi niña uno de los pero es pero los errores que he cometido contraste un acordeón que había regalado no has dicho encontré un acordeón que había regalado a mi hija no perder equivocado encontré un acordeón atienda lo compre vale vale ganó los robe lo pensé pero dijo no lo compré lo llevé mi niña porque era robar robarle acuerden de juguete es la robar ya pues un banco que no desea además tiro mal robar es porque después yo qué

Voz 0057 03:30 sí que ha habido Ezquerro barcos en el que hacen ruido es muy jodido superior esto es robar cascabeles no se habla de los ladrones cascabeles un drama

Voz 7 03:39 bueno al que le tiembla la mano no me dicen estas por robar panderetas no es bueno esa broma española negra que digo que es que mi niña os cuento previa

Voz 0057 03:48 tienen que tienen negro ya había manifestado previa

Voz 7 03:52 la mente eh eso que hacen los niños que quieren ser cosas y no saben por qué dice a mí me gustaría tocar la el acordeón vamos que lo mayores esas no les pasa hambre pero una mayor pues se ubica un poco mayor pero pero como un acordeón que me gusta mucho porque una amiga mía toca el violín Ése fue el argumento una cosa lleva a la otra así lo hablé con mi compañero de la banda de programa leitmotiv pirata que es multiinstrumentista vasco las dos cosas dijo lleve a que aquí te dice eso es lo eso es lo peor eh eso es lo peor como muy muy duro eh

Voz 5 04:27 de lo que toca el saxofón sí sí sí porque creo escuchar ensayar a un tipo con saxofón tapar hasta que no toca bien

Voz 7 04:35 el caso es que yo también se lo ha estado hablando por un profesional y me ha dicho que esto no tiene que no vas a disfrutar que no lo hago liderado aunque no lo adivino que cuando lo vi dije uno uno pequeño porque uno grande como una máquina de coser va a quedar sepultada sabes letra eje este no sé si más o menos imagináis lo que le duró el uso

Voz 5 04:58 me dormí diez segundos

Voz 7 05:00 bueno su pole un minuto con los minuto

Voz 0519 05:03 y ahí se ha quedado constantes Tuiza bonito sí señor bonita entonces dije joder pues esos pero no no no hacen ninguna nota ni nada sólo va aquí voy yo si hace sí hombre lo que pasa es que son poco ojo mira ves entonces lo nota

Voz 6 05:26 aquí está el bajo B para para mí es va no habrá de aliados

Voz 11 05:32 gracias mira esta mañana están de venía de he venido en el AVE desde Barcelona es ya más allá del muro

Voz 0057 05:40 sí

Voz 7 05:42 oye cómo está la cosa Barcelona bien bien todo

Voz 8 05:45 vale vale la gente desayuna como cada día vale vale un chico que había en el en el vagón me ha dicho pues

Voz 5 05:53 yo soy de los que sale a correr escuchando el programa puedes hacerle a ver si

Voz 0057 05:59 sí ahora estará corriendo pues mira me voy a acompasar

Voz 7 06:02 además nota

Voz 0057 06:03 yo no le he preguntado no quieren darme cuenta ya con ritmo en mira

Voz 6 06:09 sí pero que era era joven eh

Voz 0057 06:17 ahí baby Davis muy bueno como sabía que esto les gustaría empieza a raro

Voz 7 06:24 hoy se empieza a conocer digo esto os gustará he querido investigar un poquito más porque no quedarme sola en la broma superficial hombre

Voz 0519 06:32 el acordeón de juguete fundí

Voz 7 06:34 se quedarte en lo superficial exacto hecho un reportaje ha dicho reportaje de radio muy reportaje de rabia si yo trabajo yo me preparo este programa eh no os riáis

Voz 6 06:46 ya pero no perdonad perdonad que levante la mano

Voz 0519 06:50 eh

Voz 5 06:51 está diciendo yo me preparo este programa es un problema de improvisación

Voz 0057 06:54 la gracias la gracia del cual es que tal no prepararte no entendió nada esta quinta temporada no sabes lo que está haciendo no hay nadie al volante suelen voces pero no hay nadie en casa

Voz 7 07:06 improvisación pero quiere a veces voy grabando por las calles pues vamos a ir el reportaje sonoro bueno reportaje es una grabación con la voz de Whatsapp

Voz 10 07:19 pero no te quites méritos pero oye

Voz 7 07:22 el reportaje al fin y al cabo adelante Andrés buenas tardes hola

Voz 0519 07:27 hola hola estoy en el camerino de la banda de leitmotiv interrumpe un ensayo hola chico vale yo estoy con con Pirata la pirata hola qué tal bueno le entrega o Mi acordeón de niño

Voz 7 07:41 de niña y vamos a intentar que suene profesional no tenemos hay que pasar a ver venga vamos Un dos tres

Voz 10 07:53 bueno es un gran profesional

Voz 7 07:57 pero lo mejor el problema pirata es que esto es una mierda a lo mejor sí Pichón Palomino duramente la mierda faltan notas yo no soy de música pero fatalidad notas no falta esto es sólo una fábrica de otro intento vamos a ver a ver qué

Voz 6 08:16 están bueno

Voz 0057 08:17 máximos y hasta aquí muchas que logra muchas gracias por estar en la SER y un abrazo gracias vosotros ya está ya está aquí

Voz 0519 08:36 yo creo que recibe una pieza Duo para acabar el programa de hoy trompeta acordeón como gran final España no habría otra vez con alegría el alemán el himno alemán Mannesmann es es como si como si todo todo no sé

Voz 10 09:00 toma

Voz 0519 09:02 no me acuerdo pero era mucho el himno alemán aquí que Baixas el hombre bueno y si lo saben de Queen

Voz 0057 09:13 eh eh Juanpe circunstancia que programa no vale también te digo que yo tenía de canciones sí fíjate

Voz 7 09:24 Blanca alzó el espacio que queda para ir acumulando más instrumentos de niños leche hablan le echa el ojo ya una batería eh no tenemos maravilla ahora ya sí en os dejamos caer en manos de la improvisación

Voz 0057 09:41 espera al hilo de lo has contado el otro día estábamos

Voz 5 09:45 y en mi calle que hay un una zona que es vecinal y los niños pueden salir a jugar pues hombre claro pues se ve que han cambiado unas vecinas de un piso estaba ahí

Voz 7 09:55 es una anécdota

Voz 6 09:59 mira eh

Voz 0057 10:00 lo reflejo condicionado al escuchar puesto cuerpazo

Voz 10 10:03 David Beckham total bueno

Voz 0519 10:06 vamos a ver vamos a ver momento de tocando la cabecera esto es Radio Clásica eh

Voz 10 10:12 y va amigos ninguna bien vale bien tu propia de radio vale

Voz 7 10:19 bienvenidos es hoy el apartado vecinales de calles de uno de los dos componentes del programa un poco largo pero así lo entenderéis mejor buenas tardes Berto hola buenas tardes cómo estás si quieres contarnos hoy

Voz 0519 10:36 no estaba el otro día en el conoces esa calle vecinal junta Vecinal me gusta mucho la gente que mal pronucia entre medio de la palabra pero luego mucho sobre pronuncia al final pero estamos en la calle vecinal cómo hasta que vimos llegar original esto no podía es el esfuerzo que ponen al hombre

Voz 10 10:59 poner ahí estamos en la calle ya ya no sé

Voz 7 11:02 eso te un poco un hablar de de alguna sustancia que te has tomado que te lleva a la lengua de trapo no ha podría ser eso también bueno yo sí sí sí no no he tomado nada no que venga

Voz 5 11:15 bueno estamos jugando en la calle hay con los niños con las cosas de los niños y de repente de de una de las casas vecinas nuevas si sale la maravillosa música de un cuarteto de cuerda

Voz 0519 11:28 con tocando Liber tangos pero río Mille o música música tocada o Skoda disco directo rival directo Life estaban ensayando la libertad

Voz 5 11:43 Astor Piazzolla maravilloso pues acaban ensayo y entonces empezaron a aplaudir desde la calle me escuela mi tres hijos salieran a La Ventana vieron estrechaba el ICO y el tonto de la calle Illes Allegro bueno el caso es que resulta que es un grupo que tengo buscar

Voz 13 12:02 de less made Monicelli mes les más Machel iba

Voz 7 12:07 el líder de cómo les va más el si lo has pillar a la primera

Voz 10 12:14 eh

Voz 0519 12:16 no no

Voz 7 12:19 es un juego de palabras que dejamos

Voz 0519 12:21 no bueno pues todas

Voz 13 12:24 en dicen si queréis subir

Voz 7 12:27 qué lástima no yo con el acordeón yo iba iba

Voz 5 12:31 pues logra luego lo puse a grabar pero no voy a poner porque dura diez segundos lo que nos subimos a la de los tres niños sentados en el sofá yo al lado yo emocionado pero que muchísimo iban a Carlos es decir lo que suerte tener

Voz 6 12:43 muy bien

Voz 5 12:46 empiezan a tocar por una cabeza el tango por una cabezas que es una

Voz 0057 12:50 con una cabeza en oración con vale tocando la mano por una cabeza creo que ponían en la cabeza

Voz 8 12:57 nada nada nada Ana bueno pues empiezan a mi hijo Tomás besitos toma besitos Thomas

Voz 9 13:06 a llorar que está muy fuerte

Voz 14 13:10 queda

Voz 15 13:11 por qué

Voz 0519 13:18 a si sacaba el concierto sacaba concierto y lágrimas cómo caían hice así Chupeta hizo que y no tenemos ni que sea una una prueba sonora joder hacer radio eso siempre ayuda mucho

Voz 5 13:33 no voy a buscar llena de palabras el espacio vale sí bueno mesa basó Botella han preguntas papeles vosotros nosotros Teatro Lara hombre no acordeón trompeta

Voz 6 14:01 y aquí lo paró porque no quiero que escuchen

Voz 5 14:04 entonces me da vergüenza pero nada durante dos segundos no no pero te tienes que familiarizar con eso hombre al te parece poca familiarización meterlo en un cuarto con cuatro violonchelos a toda castaña ya sea sin pero más más más que le pierda el miedo hombre no nada ya está ya la ven

Voz 7 14:23 venga vamos a empezar

Voz 6 14:28 yo tengo me cogió ya

Voz 10 14:30 mi Shami grupito oí tú no tienen ninguna quieres que empiece yo venga dale vale venga Luis manchado de Valencia hombre Luis P con cuidado

Voz 8 14:43 eh has vuelto al Instituto ahora a la escuela primaria Luis

Voz 7 14:51 hola hola amigo perdón Luis hola un amigo

Voz 0519 14:54 al que le falta para un golpe de microondas

Voz 7 14:56 Nos la esa cinco minutitos se decía en ocasiones la siguiente frase Yo soy el padre de mi padre hiel es mi abuelo por favor y en encontrar del sentido zen

Voz 13 15:11 un quizá el sentido ya está en lo que le falta

Voz 0519 15:15 daba un poquito entronca no sé si pero bueno quizá le falta más del que supone su amigo Luis no me falta ponen tres minutos

Voz 7 15:24 cientos Kuerten

Voz 0519 15:26 horno yo recomiendo horno horno

Voz 5 15:28 no industrial de de los de cocer cerámica que se ponen en mucho más eh que uno un horno de esos mete si te comes es una mierda de cosas viajaba ex esté piel de Madrid Alex esté piano por qué viene el modo de empleo en los geles de ducha es que hay personas que han aprendido a leer pero no a lavarse

Voz 0519 15:49 gracias

Voz 5 15:51 polvo de empleo porque yo porque la gente es más cabrón a qué tonta esto es interesante saberlo y si no pones el modo de empleo está la típica gente que se lo come y luego pone a la vez que aquí no ponía nada yo creo era como era espeso y blanquitos pues pensé que se podía comer

Voz 0057 16:12 os dejáis una una carita de profundidad guarra para que cada cual

Voz 0519 16:17 sí ya sé que Berto ya está ya sabéis que yo trabajo el subtexto cerdo por detrás de todo lo que digo hay hay una imagen muy muy marrana

Voz 6 16:25 venga lo dice porque la Bruja de

Voz 7 16:39 Hansel y Gretel se quiere comer a los niños si tiene una casa entera de chocolate

Voz 0057 16:44 es alérgica al cacao pero la carne humana le sienta de puta madre Sergio Ortega desde Málaga cuánto tiempo tiene que pasar para poder Avi para poderse hablar de una serie una película sin considerar

Voz 5 16:55 es es mi tema ha salido muchas veces este tema

Voz 7 17:00 ya lo hemos hablado pero estaría bien refrescar lo porque ella me perdí porque luego estoy del documental

Voz 8 17:05 qué tal y me molesta escuchar se me cayó un huevo anzuelo suelo pisé se me enganchó en una puerta hay

Voz 0519 17:17 pues mira si eres así va a venir un servicio de Movistar te va a quitar el aparato es vista móvil las eh no digo de sería para las series ha aclarado porque sabéis que somos una semi tenemos

Voz 6 17:32 buenas eh

Voz 0519 17:34 se las que dice manchado al verla hay otros operadores pero fin baile muy residuales

Voz 0057 17:43 pero estos no sólo son operadores te hacen también el pozo

Voz 15 17:47 Antonio te tratan bien

Voz 7 17:49 oye operadores al cirujano lo digo hoy operador lo digo porque lo del spoiler y con cuando caduca y eso hay tal avalancha de series ahora que gente que está viendo dos o tres o cuatro a la vez no pasa eso

Voz 5 18:01 que ya en fin la norma de los le habría que revisarlas ya pero por ejemplo todo el cine en blanco y negro que los millennials no han visto ni una si esas películas en las ha espetado no porque hice un ya les da por verlas por chico no siempre están haciendo gente se desató acabas de ver de decir una manía que tiene la humanidad me hacen una persona ese ya viene spoiler Frye ready y esto es un drama

Voz 7 18:33 hoy el otro día hice un acabado más tonta bueno me pongo una serie que me habían recomendado lo que has hecho no está él no me lo habían recomendado en pues no entro por la cuarta temporada

Voz 6 18:47 tú eres tonto tonto sí

Voz 7 18:51 si te ves decir cuáles para que era esto

Voz 0519 18:54 para exponerse en un museo una que se llama Peak

Voz 7 18:56 sí bling bling bling Vicky y me meto ya veo un poco como ahora no te lo digo porque sé lo que ha pasado pero dije joder

Voz 5 19:07 es muy a saco no que si qué cantidad de de eso

Voz 7 19:10 la información sobre entendida hay aquí no me dio un poco de pero como ya sabes que soy tonto pero digo pues p'alante me veo el primero en mi cabeza eh el segundo ya paré y al día siguiente me reanuda las operadores Movistar por supuesto

Voz 16 19:26 eh

Voz 7 19:27 qué dice que quiere usted reanudar donde lo ha dejado el índigo si me fijo y pone capítulo III cuarta temporada

Voz 6 19:35 me Intrum rabia

Voz 8 19:41 el enfado de los tontos

Voz 6 19:42 llega un momento muy agresivo muy agresiva siempre me pareció a matar

Voz 0519 19:52 pues mira pues no pensó verla estas anteriores que no no es que no me gana te puede ser que Movistar sólo tenga la cuarta porque esto lo haces Movistar muy bien con muy buen criterio

Voz 4 20:02 lo a veces hay serio

Voz 10 20:09 a ver lo hace de una forma excelente Movistar lo tiene todo hay serias dels de las que a lo mejor te está la la última a la que creo que no

Voz 7 20:19 por lo que sea por una cosa bella ya ya ya bueno pues me me si la tuviera no la veré tampoco vale vale vale porque ya me generalizado con el momento en que están esa gente no me importa debiendo mira

Voz 5 20:31 qué te voy a decir yo que es una así sobre se inicia de de las mafias

Voz 0519 20:36 la pues si Inglaterra Bill Miller

Voz 7 20:38 Lance Se sale Adrian Brody que tiene la cara también metida en una cueva tiene aclara como un doberman

Voz 0519 20:45 Nos ha puesto bueno como estirado como si hubiera pintado el Greco me encanta flamígera se bueno que esta serie que no sé qué va pero sabes que tengo un prejuicio por verla que no quiero verla porque no me gustan los peinados ah bueno porque a gusta les veo el peino ese rapaz de los lo digo yo no quiero verlos

Voz 7 21:05 sí sí sí sí no me interesa son como hipster desde la revolución industrial no

Voz 0519 21:10 no se lo de los como se les hubiera cogido las peluqueras de tu programa por la parte pues la madre mía que vi yo quiero a mi equipo oye por cierto ahora que te pedían por faltar las oye decir que les flipa reparte lo dices tú de pelo te estás déjalo la patilla larga no me estoy dejando todo el pelo un poco largo vale es destacando como ya lo sabes porque te has quedado como Eduardo Inda eh

Voz 6 21:37 no

Voz 12 21:37 en

Voz 6 21:44 queda que de blancas porque son blancas

Voz 7 21:49 pues porque son blancas no puedo me salen blancas porque están cogiendo volumen sólo que tras dejar a un poquito más ya Madre de Dios

Voz 5 21:55 ya no es porque cómo vamos a pagar la segunda temporada de la serie así pues entonces eres mayor no pero para que las peluqueras de de la serie sepan tres

Voz 0519 22:07 Campa tenga para escoger ya a coger oye hay hay paso del tiempo si hay paso del tiempo el claro no si siempre p'alante a razón de veinticuatro horas cada día se nosotros lo damos la serie se viviendo en este universo pasando el tiempo pues como tú

Voz 7 22:26 Siria pues pues entonces te tienes que poner un poquito más decana

Voz 6 22:31 a lo mejor no una eh

Voz 0519 22:35 hay que salir guapo les eh que hago spoiler de mi propia serie es decir que que no se ha rodado todavía quedan cretino puede llegar a nada venga seguimos

Voz 7 22:49 Caracas Caracas cara

Voz 5 22:51 acá Caracas es nombre de ciudad precioso que sí pero que yo no puedo evitar pensar en gente con la con caras muy grande

Voz 15 23:00 ah de Caracas no laca como

Voz 7 23:04 gente con cara de pan

Voz 5 23:07 sí gente Pfizer no

Voz 8 23:10 bueno Valentina desde Caracas verdad ahora de hasta el veneno dentro

Voz 5 23:16 por qué Bill Gates llamó a su sistema operativo Windows ventanas en inglés si lo podía haber llamado Gates Puertas en inglés

Voz 8 23:24 eso preguntas hay que está vivo fuera porque era la puesta Apple Jobs a su empresa pues vestir yo bastar de pero yo creo que se lo de venal preguntado ya

Voz 7 23:37 seguro que está salió a lo mejor lo pensé dijo que es muy endogámico joder

Voz 0519 23:40 no tiene un pelo

Voz 5 23:43 pena o nazarí huellas muerta bueno

Voz 7 23:49 Dani Ruiz desde Parla que si hubiera un nuevo partido político que el hombre os gustaría que le pusieran pábulo a Wells como Austin Powers si se Powers os supe Pawel

Voz 0519 24:03 yo yo pregunto

Voz 5 24:05 se quejó Merce cambió el hombre no me acuerdo sea seamos no sé qué pavo así sí sí verdad Max Max Powers sí

Voz 0519 24:20 sí hay muchos muchos entonces tal Los Simpson ya ya ya vamos a poner un poquito de música

Voz 7 24:27 luego seguimos porque hay muy buenos oyentes hoy muy buenas personas cárnicas vivas aquí queremos hablar con ellos y si te parece me parece una decisión del genio

Voz 18 24:39 nadie sabe nada humor cultura

Voz 0519 24:42 bueno sobre todo

Voz 18 24:44 con suerte a sí

Voz 19 24:47 no no soy nada CRIT

Voz 16 25:04 mucho debe

Voz 19 25:24 y qué es

Voz 16 25:30 B

Voz 20 25:34 ya hola

Voz 0519 26:06 estoy me estoy imaginando el auto en Washington

Voz 4 26:15 a quién

Voz 0519 26:20 a su nombre extranjero pues es el que tenemos no es como un aspecto no Little Walker Walker Texas Ranger hermano pequeño o como le decía Carmen Sevilla Walker Texas Sánchez

Voz 10 26:41 Carmen Sevilla mítica adviértele cupones de yo ahora

Voz 7 26:44 puede teleco viene Walker hito dolido

Voz 8 26:49 eh Gable Walker que puede que esté muerto pero si no

Voz 0519 26:56 imaginemos que está pasando unos días en Ciudad Real

Voz 0057 26:59 en casa de su familia la política aquí en eh

Voz 5 27:04 sí en España que se casó con un españolas chicas una española que vino de gira se había separado de Minnesota sí

Voz 0057 27:10 hay después del concierto por lo que sea tuvieron ahí en tomate tuviéramos tuvieron sus mamá se enamoró de Ciudad Real quién no quién puede juzgarle cobro de Ciudad Real que Ciudad Real y si es verdad llegaría dije yo quiero vivir aquí Venecia bonita ya ahora acaba de entrar

Voz 15 27:28 la puerta de casa hizo en contra a escucharlo

Voz 0057 27:31 canción que señora Little busquen está está pensando seriamente quitarse la vida

Voz 7 27:41 no hagas Little te necesitamos para hacer más blues en la vida musical y ahora seguimos

Voz 21 27:51 soberanas

Voz 0519 27:52 aquí estamos aquí para confirmarlo en la Cadena Ser

Voz 21 27:57 duro

Voz 4 27:59 cuando son las

Voz 0057 28:02 estamos nadie sabe nada con Andreu Buenafuente no

Voz 10 28:13 dice bueno en sí

Voz 5 28:15 tú que yo estoy soltaron los muchachos uno como quieras eh Paqui desde Murcia hola qué tal cómo estás cómo va como nos van las cosas por Murcia que estaría pensando dice el primero que le puso a su hija el nombre de socorro

Voz 7 28:31 si se mira con con los nombres sobre todo con esa implicación religiosa que tienen marca religiosa de tantas épocas se han hecho cosa Auxiliadora Auxiliadora siempre va detrás de socorro

Voz 0057 28:56 eh o sea levantado aquí nacional pero alguien ha levanta la mano nuestra amiga cómo te llamas

Voz 6 29:03 sí a hombre sí que salía de mi casa si toda la noche tira de viaje dónde está tu tu domicilio para que en Córdoba no digas nada decir que que vives aquí en Callao por ejemplo pues no impresionaba tanto no no me quería yo aquí sin decirle una cosita

Voz 22 29:33 ay a ver

Voz 15 29:36 a ver por aquí

Voz 4 29:42 el sábado debe pagarines atención

Voz 6 29:47 Paqui a ha hecho un largo camino desde Palma del Río espoleada por yo me arriesgo creo que el amor para hablar de buena Buenafuente mira a así yo sé cuando Soros no sé cuándo sobro me voy a hablar aquí apoyaban la columna me veo muy bien ahora creo que es una pose Paqui pues mejor te poseyó o te puso apodada la columna pague noches y te acuerdas uno cuanta de año en el programa de Buenafuente que tiene a no sé

Voz 0519 30:28 sí sí

Voz 6 30:30 el muñeco en El programa este muñeco que me dices hijo no me acuerdo

Voz 4 30:41 qué como

Voz 6 30:46 me mandas tu muñeco diseños además lo saca Tata en el periódico

Voz 0519 30:51 hombre pues entonces haber refresca me es que no en serio tengo tantas cosas en la cabeza pero que siguen a la información del teléfono que mal

Voz 11 30:59 igual a hombres sí

Voz 0519 31:02 aquí eso

Voz 4 31:05 ya ganar

Voz 0519 31:07 Mañueco me encantó era de lana cómodo

Voz 7 31:10 en casi muy bien muy bien ya se pasó a vivir en mi casa se te tengo que decir te tengo que decir que es tan bonito que ser de lana que el P

Voz 6 31:20 o cómo decírtelo sigue vivo es sigue entre nosotros en el mundo de los muñecos pero la gafas por lo que sea

Voz 7 31:31 si no es que llegue llegue a tiempo está

Voz 0519 31:34 claro que el perro creo que que es exactamente lo que le hizo dime

Voz 7 31:41 qué es exactamente lo que le hizo al muñeco se cómo se comió media gafas es que como

Voz 0057 31:45 vale vale porque como lo de estaba ay ay ay ay ay no

Voz 6 31:48 eh

Voz 4 31:49 pues muy bien

Voz 0519 31:54 el cambio de Gavà oye Paqui muchísimas gracias eh retro activas ese esfuerzo

Voz 0057 32:01 no te puedes verle solo a él un poquito

Voz 0519 32:06 ya hace bien quedara él viene mucha gente con lo de las series y joven sabes cree que el joven tan joven ya que tal como se ha encontrado Madrid estaba debajo de una nube de agua no

Voz 6 32:17 aquí demasiado estatua Ocaña viene en Córdoba haya habido bueno te digo que no hace de la noche estaba John Innes y que me llevo mi acoge una no de la mañana mañana allí arreciaba con el agua muchacho tan joven que está aquí hijos eh Paqui Andreu momento estáis seguros de que ha llovido hoy

Voz 0519 32:43 en Écija mira te digo una cosa totalmente ahora ya ayer también llovió dicen que mañana a lo mejor también para entonces así punto pelota bueno sea una hija te dejó en autobús el otro te recogió aquí Bill organizado lo tenéis jugó al revés no elijo te dejará Telecom hará el hijo

Voz 6 33:05 Berna me lleva Mírame bien aquí pero se van a casa no te pasa a mi hijo

Voz 10 33:21 a mí me que trabajar soy realizador audiovisual rehizo Berodia

Voz 0519 33:24 igual hostia tío mira el realizador audiovisual

Voz 6 33:28 bueno no es el primero que veo pero ahora no poquito antes con lo de las cámaras no hay que decir hay que decir Berto que lo realizado

Voz 7 33:41 pero audiovisuales son una raza muy especial dentro del sector porque es esa gente que están los controles Cámara esta cama eso vivir es cómo estáis como alterados no debió bien veo tranquilo porque vamos en autónomo realizador autónomo no

Voz 0519 34:00 pues nada Oye yo dejo ya esta parte del porque yo creo que Paquita

Voz 23 34:06 no nos aguante hasta la hora a punto pero

Voz 7 34:08 lo cierto es que a mí me encanta la gente ya lo sabes Paqui gracias Inti si tienes otro punto

Voz 0057 34:13 con un momento dado muchas gracias eh que hay otra persona por aquí que quiere hablar con nosotros carrusel de personas vamos a jugar aquí como te llaman Raúl adelante

Voz 0685 34:38 bueno antes si os acordáis comentabais una de las preguntas atiende es el tema del del bote de champú de las instrucciones que una explicación

Voz 6 34:48 salvo Raúl no fuera la veo muy bien

Voz 0057 35:00 va por ahí vamos bien

Voz 10 35:04 en ahí hay una

Voz 0685 35:06 hay un tema que bueno yo os envío la pregunta a la urna porque como no sabe leer braille pues un poco absurdo no el que es verdad

Voz 0519 35:14 sabemos leer braille y claro habla porte

Voz 0685 35:17 sí yo la haya tampoco es es es una duda que ocurrieron según Salgado pregunta el champú a alguien se le ocurrió en alguna ocasión cuando te subes al autobús el botón del autobús que sale una ese en braille escrita eso quiere decir que cuando tú ya has al botón LES la deseen claro porque les la ese sino no sobrias que se botón es para autobús para en la próxima parada vale hasta ahí

Voz 7 35:45 ese Desktop no

Voz 6 35:48 pese no haber sedes Pitt ese botón todas las inminentes que hoy que hacer

Voz 4 35:56 la delator Juan gala la guerra

Voz 6 36:05 pero hay un tema más delicado todavía

Voz 0685 36:07 en los ser en los aeropuertos estaciones de tren hay un letrero en la pared que pone servicio de caballeros Os imagináis algún Ciego tocando la pared de altura

Voz 6 36:21 voy a mirar también ese de todo escrito ahí

Voz 0519 36:28 tienes que es también el hombre yo no voy sumando toda la pared del cuarto para ver cuando me encuentro un servicio Akira sorpresa pues

Voz 6 36:42 ah Valle una cosa que que una cosa te quería preguntar te tengo aquí el baile es que es el mismo para todo el mundo

Voz 0685 36:49 sí sí sí es universal lo que pasa es bueno escribe en distintos idiomas pero el las letras son universales incluso en solfeo en vez de traer seis puntos unas ocasiones Screen

Voz 5 37:02 el con ocho para para aumentar los pentagramas todo esto que son los que sí sí sí nos vamos

Voz 0057 37:11 Nixon Mi vista con da igual baile o en sánscrito Machester una mierda igual sí me preguntaba porque lo que obviamente que el que la lengua

Voz 5 37:28 sí si no es no es siempre la misma hay diferentes según los países lo cual bueno y es mucho

Voz 0057 37:35 más compleja y adaptable de lo que creemos sabes cada interpreté a ver a ver es que es también mucho más compleja y adaptable de lo que quiere

Voz 10 37:46 no me gusta es el que que falta de nivel

Voz 0057 37:50 aquí que cuenta levanta la mano habido como una eclosión ahora no ha explotado

Voz 6 37:55 hola me llamo Carlos Rubio o la Carlos o tengo dos cosas que decir primero soy de Ciudad Real

Voz 0057 38:03 bueno ya que tenía yo raza que necesito maravilloso para vivir

Voz 6 38:06 no has estado mucho no nunca

Voz 0519 38:09 en la segunda que tengo que decir es importante me gustaría si puedo ir allí a contaros lo veo eh

Voz 7 38:15 yo no yo yo yo sin muy pretencioso muchísimo

Voz 15 38:21 o sea es es el espacio eso

Voz 0057 38:23 el espacio de lo de los presentadores bueno más bien de presentadores ideal

Voz 0519 38:28 mirador Andrea mira es como es como si tú vas a un amigo venido aquí a la autora de la hostiase ajeno que sí he pedido una miro atrás pero pero dígame en otra pues lo vial

Voz 7 38:38 creo que por la

Voz 0519 38:39 por la ambición que tiene se merece esta oportunidad

Voz 12 38:42 sí sí sí

Voz 0519 38:48 otra costumbres esto sienta un precedente muy ya ya ya aquí para los siguientes que vengan aquí el programa ya piensa que la tienes más poco y más expectación eh sí es es la idea el fracaso pues eh yo peor lo primero que decir que estoy muy emocionado por estar aquí

Voz 0057 39:07 la bocado

Voz 24 39:10 os digo constantemente bueno no en persona porque da un poco de miedo pero me me os admiro mucho me tendréis te estoy estoy casi tan emocionado como Berto cuando el tango tiene de por una cabeza o sea en la leche yo quiero decir una cosa es que yo soy mago

Voz 7 39:26 sí

Voz 4 39:27 eh ya sabía que había truco sabía que había una vez

Voz 0519 39:38 o por la barbilla debíamos saber lo imaginado barato no verdad un poco de barba de

Voz 24 39:45 qué digo voy a estar aquí para decirlo porque sino amándolos Mier va espera que viene porque se divino e pasa un truco sí pero es que es muy muy muy chulo o sea personalizada para programa vale pero preparado para si sigo sea exclusivamente a saber estemos rapidito pero bueno es una es el truco visual lo digo porque yo digo lo que tienen

Voz 0519 40:04 estando por la radio en vez de politono pues que es muy bonito

Voz 0057 40:07 no vale tenemos un amigo invidente aquí en el que se joda todo

Voz 0519 40:13 lo narramos lo narramos se puede narrar cuentan lo ganar entonces eh antes de nada no sé si Ramón tiene una música trascendental Ramón sabe hombre que mito de este plan Nave del Misterio un

Voz 24 40:28 la cosa así

Voz 7 40:29 bueno sí sí es posible crees que quieras incluso un clima

Voz 0519 40:31 no si si si si os parece bien bueno

Voz 0057 40:34 a mí me ayude con mala

Voz 0519 40:36 ver si alguno de vosotros

Voz 24 40:39 por de espectáculos a otros en el micro bueno lo voy a intentar sujetar a la vez no yo no sé quién tiene más ganas de lo toda ayudarme yo yo yo no quiero que mis muchas

Voz 6 40:49 yo no mucho después

Voz 0519 40:52 yo soy ayudante de mago ya me imagino como has triunfado tío eso es eso me encantaría mira eso con las manos que se a través de los magos que se frota las manos así

Voz 5 41:01 eh

Voz 24 41:01 es como como cómo lo que te las moscas no bueno yo vengo acompañado con carro damas están aquí dentro yo soy un caballero y quiero Andreo que pienses en una de las rodando

Voz 6 41:15 sí sí sí que que sí que lo trabajo que pienso una vale la pueden cambiar si quieres a mí

Voz 0519 41:22 este es un truco de magia seguido no se está toreando el programa a ver a ver a ver eh no lo cambiado sí sí Pale Andreu por primera vez en la carta a la que pensaba que íbamos a título voy a decir sin el mago porque te lo tengo que decir que está aquí es resultado yo hago magia no Milagros Andreu

Voz 25 41:40 eh dama lo digo eh de corazones ha dicho no de corazones he dicho gente de da igual

Voz 0519 41:50 a mí me no me importa la gente yo juego lo mio mira fíjate a ver para el hombre coge la carta Erika sabes si el espíritu de la me corazones debía liberar la vuelta si la pongo

Voz 7 42:02 en el interior ha hecho así como si sacara una carta invisible se cree que soy tonto

Voz 0519 42:07 yo estoy Raúl es Raúl pero un poquito lo juega eso el mago siempre si lo nuestro oyente que está corriendo tus sigue

Voz 6 42:24 tu cuerda oye tú ya tienes un minuto más

Voz 24 42:32 los amigos no nos hemos sido eh M

Voz 0519 42:35 a la vuelta al espíritu de La dama de picas has dicho Si de corazones no hay manera que no tenga que volver a repetir que acoge abre la característica por por como una voz

Voz 10 42:44 eh eh a Bécquer o lo ha podido ver viene

Voz 0519 42:49 va lo sé que el mago hace si la cosa rápida para que no veas tu una china de costos ubiquen uno ha eliminado ya la carta Erika ya tiene las cartas

Voz 24 42:59 las cartas en la mano recuerda que yo no tiene vuelta una tú dijiste la Dama de corazones ahora correcto

Voz 0519 43:05 si no había música no está se está viendo hemos hay música pero no la oyes porque no lleva el tema giró su presentadora diera paya me lo imagino que no parpadea vale

Voz 15 43:19 mira vas a ver es muy raro porque la única que está al revés

Voz 4 43:24 pues sí lo ha hecho lo no no operar pero tienen una revele no

Voz 24 43:30 T porque no es esto hace tiempo atención sardana por alguna razón o fue a la teoría nuevo fui a la que fue por una cosa

Voz 7 43:36 decía porque todas son de dos arrojó menos la de corazones que es de Dios

Voz 4 43:44 Ángela cambió al dorso

Voz 0519 43:46 eso eso no es todo ya que tiene una hora de espectáculo

Voz 24 43:50 mira esta están están chulo para quedar cuando llega la magia que dirás tú y qué pasa con las demás carta no podría decir la verdad voy a decir la verdad Andreu y Berto y es que no puedo responder porque de lo demás cartas nadie sabe

Voz 26 44:04 ataque

Voz 4 44:08 hay pone nadie sabe nada las cartas amigos muchas gracias

Voz 27 44:21 Carlos

Voz 0057 44:25 ahora va a hacer lo mismo muchas gracias gracias Carlos gracias a la va a hacer lo mismo en braille para Raúl

Voz 7 44:42 bien por Carlos que ha trabajado bajo presión y en un ambiente hostil que la hemos generado nosotros parece que al final papá sacan nadie

Voz 0057 44:51 muy bien muy bien caro era buena pero no me más venga va el que corre mira la verdad puedes relajarte oye escucha una cosa cambiar

Voz 7 45:05 me tema ya que tenía en la mano tú sabes el Hora Veinticinco el mítico programa de de la radiodifusión de España sí

Voz 28 45:14 que está en la SER que tiene un un un un indicativo sonoro que España no

Voz 7 45:20 eso esa cojo eres de los setenta que reconoció el plazo que se creo que pagan creo recordar ahora igual los históricos de la SER me matan queso cuando es un informativo que nace en plena transición o quizá antes de Monique Franco setenta hipócrita

Voz 0057 45:35 ya

Voz 7 45:36 la estaba ya se estaba ya fastidiado ya el presentador era Manuel Martín Ferrand y él pidió al técnico de sonido como a nuestro compañero Ramón oye quiero algo que queda muy marcado que cambio de tema y le pusieron un muelle

Voz 28 45:51 no voy a ir dijo eso eso es eso es

Voz 7 45:54 si bien buena lección coño y lo que parecía una cosa una excentricidad que duraría un día pues lleva ya cuarenta años lo digo porque nosotros podíamos hacer uno parecido que fuera que es tiene más policromía sonora y joder esto deja deja en en bragas a Hora Veinticinco

Voz 5 46:13 dice tan raro que no nos hayan dado el Ondas

Voz 7 46:17 por qué no lo escuchan porque no están porque creen que el hecho está empezando

Voz 0057 46:21 bueno cambiamos de tema

Voz 5 46:27 R desde Amsterdam cuál me daría una imagen más realista de vuestra vida si miras en vuestro armario similares en vuestra basura en mi caso están igual de ordenados

Voz 7 46:38 mire se es otra muy mal rollo y de alguna persona nave que tienes en la basura hombre por favor eso sí que lo hace todavía los paparazzis de Hollywood que Varane para hurgar y lo hacen fotos viola la de Jim Carrey

Voz 15 46:53 dime ya

Voz 5 46:57 otra Dani Nieto desde Cáceres decir de optimismo quieres humilde te quita humildad ah bueno de ti mismo que eres humilde te quita humildad

Voz 7 47:10 sí sí mete sí porque si lo exhibió eres no lo dices el típico que te da la brasa de de explicarte cómo es es que no está fino vale bruta se contra alguna vez en un caso así la tímida mira yo soy una persona saque

Voz 10 47:25 creo que ese tipo de cosas

Voz 7 47:28 yo soy una persona que siempre dice la verdad y quiero decir te lo da el principio de nuestra relación que no me sorprendo yo soy yo soy poquillo como como yo de como yo digo siempre a la gente que es la gente que se cita Se cita mal que te equivocas no o que dicen como dije un día que cuando uno no Jesús no fue así no el que dice como yo digo siempre aquí como yo digo siempre a quién buena sombra le cobija pero lo dice siempre estaré el acervo popular pues repite es algo que está ahí dame dame de mierda nueva claro me entiendes perfectamente más no me hagas enfadar eh dice uno que no tiene ni firma por lo tanto viene de de un vacío ha del anonimato si es verdad nunca pasa muy pocas veces lo ha puesto alguien de aquí no porque está hecho como a máquina bueno

Voz 10 48:20 escuchar cómo piensa eh quiere decir que mañana

Voz 7 48:25 no el que muy compuesto esto quiere decir que mañana no va a ir al trabajo o que no va a trabajar el que Kimi quién ha escrito esta porquería mira mira muy raro decir que mañana no va ir al trabajo o que no va a trabajar quién lo quiere decir en quiere decir eso

Voz 6 48:46 quién eres

Voz 0519 48:49 ya State

Voz 0057 48:50 anda por ahí venga hombre que no que sea mago yo no

Voz 7 48:56 estamos en la recta final el programa verdes desde Teatro Lara y como hemos prometido al principio corre ya que tenemos trompeta de plástico y acordeón de plástico plástico bueno e plástico fino no es malo el de la trompeta hombre hombre un poquito más tosco pero

Voz 5 49:09 lo celebraron llamaba él no pero es tóxico tóxicos estos práctico bueno

Voz 7 49:15 bueno me interpreta al que mata pescados el himno de Inglaterra vamos a quitar toda la música expone

Voz 5 49:20 circunstancias no Inglaterra

Voz 7 49:22 sólo lo oficialmente pompa es Pro Tour

Voz 0519 49:25 contratos en pompas no

Voz 0057 49:28 ya sea pompa y circunstancia es pues cuando se da el caso es que te pones en pompa y circunstancia refleja nuestra realidad muchos días pues consideraban saliendo de una se toca mucho en Cuenca no circunstancia

Voz 10 49:40 que circunstancia en Cuenca eh

Voz 0057 49:44 pues nada vamos a tocar lo venga ya está se digamos a Ciudad Real exacto

Voz 7 49:49 esto no diremos nada más diremos gracias a los decimos ahora hasta la semana que viene que si queréis venir lo guardamos la la silla

Voz 5 49:56 a qué viene a ver si bien en Paqui nuestro amigo hermano

Voz 7 49:59 sí me gustaría que repitiera voy a hacer la introducción tipo Radio tres vale en Radio tres Radio Nacional siempre trabajar un poquito más lejos el micrófono sabes es una cosa que les obligan allí en la radio

Voz 5 50:12 todas las voces son como la mía como de no de no tener que trabajar en la radio

Voz 0519 50:16 bueno hay hay de todo

Voz 6 50:18 y los de clásica vamos a escuchar

Voz 7 50:20 no sé si vamos a escuchar alguna

Voz 0519 50:24 el uso principal escuchábamos Bisbal es ese no es de vales de máxima una radio hay alguien que a lo has si yo escucha a alguien alguna radio así bueno pero ya te ya

Voz 7 50:40 hola amigos en los conciertos de los sábados de instrumentos de mierda lo hemos saben interpretar van a interpreta porque yo soy sobre la voz

Voz 5 50:48 la voz es usted usted al cero

Voz 10 50:51 a veces me gustó

Voz 7 50:54 a una mezcla de papi pero ahora no ahora no la lleva América metraje y estoy aquí en Radio Nacional al interpretar constancia un tema inglés del siglo eh eh no tengo ninguna confirmación pero si quieren ustedes que son muy gandul es en su casa con la radio eh sí porque toda la información y la gente habla cuando hablo y no me gusta esa

Voz 0519 51:24 eh

Voz 7 51:24 eh cabrones eh adelante el dúo Berto y Andreu van a interpretar este tema

