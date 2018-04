Entre Tiempos: Abril, mes de retiradas (29/04/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos no teníamos la idea de abril como un mes trascendental para tomar decisiones generalmente el planteamiento de un cambio de vida lo asociamos con el inicio de un nuevo año en enero o con el inicio del nuevo curso en septiembre sin embargo en esta edición de de tiempos vamos a descubrir que son muchos los personajes públicos que en un mes de abril tomaron la decisión trascendental en su vida retirarse además hoy Almudena Serrano nos abre de nuevo el Arca de tres llaves para recordar el dos de mayo yo de mil ochocientos ocho como cada domingo también me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes llena Domínguez los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Marte

Voz 1 00:45 el Consejo

Voz 3 01:20 una última temporada en el club y que bueno es una decisión que más ha apostado

Voz 4 01:25 lo mucho tomarla pero bueno

Voz 3 01:28 quizá sea lo mejor nunca hay un momento parecía de pero bueno aceptando la realidad Wiesel protagonismo que estoy teniendo que es muy poco Iker

Voz 0165 01:37 ya sé a lo mejor está en la última temporada aquí su decisión muy muy meditada muy muy valorada muy pensada a nivel a nivel interno conmigo mismo nivel a nivel familiar por lo tanto siendo con honesto con conmigo mismo hoy con el con el club que me ha dado todo entiendo que que mi etapa que mi etapa acaba este año

Voz 5 02:13 hemos recorrido un largo plazo la volar es difícil pero no hemos recorrido Rosa conjuntamente con todo el pueblo para que nuestros niños los días el fruto sean felices muchas falsedades azul

Voz 6 02:39 había tomado una decisión una decisión que pensaba anunciar el día dos de mayo después de la realización de los actos institucionales pero que como consecuencia de las publicaciones de oye decidido adelantar que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0142 02:57 como han escuchado este mes de abril el futbolista Fernando Torres ha anunciado que dejará el Atlético de Madrid a final de temporada Iniesta ha hecho público su adiós al Barça hemos asistido también a un cambio histórico en Cuba donde Raúl Castro ha dado paso a Miguel Díaz Canel como nuevo presidente del país y hemos visto también como Cristina Cifuentes dimitía como presidenta de la Comunidad de Madrid de pronto nos hemos dado cuenta de que con los años hemos recopilado en la Fonteta de láser una buena lista de personajes públicos que han dado un paso atrás en este mes empezamos esta numeración por ejemplo con quien fuera el presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana que hoy hace justo diez años el veintinueve de abril de dos mil ocho anunciaba que abandonaba la política para fichar como delegado por Telefónica en Europa

Voz 0524 03:46 mire lo mejor que hay en la vida se dedique una lo que se dedique es la

Voz 7 03:52 acción en la satisfacción del deber cumplido

Voz 0524 03:55 después cualquier misión cualquier labor es interpreta se valora ir lógicamente cada uno de de Suu subjetividad pues tiene su criterio un quince días

Voz 0142 04:05 Abril de dos mil catorce José Manuel Soria hacía pública su renuncia como ministro de Industria a través de un comunicado anunciaba además que se marchaba de la política su salida de de el Ejecutivo si recuerdan se produjo en el marco del escándalo de los denominados papeles de Panamá al hacerse pública su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscal

Voz 8 04:27 es

Voz 0142 04:27 así dábamos la noticia en la SER son las diez a las nueve en Canarias del ministro José Manuel Soto ya renuncia a sus funciones pues de las revelaciones publicadas en los papeles de Panamá Soria justifica esta decisión por los errores de comunicación cometidos en los últimos días Eladio Meizoso abril parece un mes horribilis para el PP porque

Voz 9 04:47 podemos suma ahora no está lista de hoy el nombre de dos dirigentes populares más primero el de Pedro Antonio Sánchez convencido como estoy con la información suficiente que sustenta ese convencimiento de que ya existe un acuerdo tan dañino perjudicial para la gente de Murcia tomó la única decisión que depende de mí en este momento y esa decisión es la de en estos momentos se ha registrado en la Asamblea regional mi renuncia a mi dimisión a presidir la región de él

Voz 0142 05:18 que tras cuarenta y cinco días de cerco político y judicial el que fuera presidente de Murcia se marchó el cuatro de abril del año pasado en dos mil diecisiete acorralado por las acusaciones de corrupción veinte días después también dimitió el segundo nombre Esperanza Aguirre que dejaba su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid recordemos que esta era la tercera dimisión de la lideresa llegaba después de la detención de Ignacio González en la operación Lezo

Voz 10 05:45 me siento engañada y traicionada no vigilé más este auto esta prisión no son una prueba definitiva contra él pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía por eso dimito del cargo político que ostentó concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular

Voz 0142 06:15 dejamos la política y cogemos el balón de fútbol un veintiséis de abril de dos mil seis anunció su retiro

Voz 1994 06:21 Ada Zidane Estamos juvenil es para decir que después de esta temporada voy a voy a dejar el fútbol

Voz 11 06:34 tengo dos cosas

Voz 1994 06:34 esas una personal porque es una es algo madurado la otro yo creo que eso pronto para para dejar al Madrid sopla todo planificar la temporada que viene para que tiene el tiempo suficiente para buscar otra alternativa a otros jugadores

Voz 0142 06:53 quién diera nombre a la mítica Quinta del Real Madrid Emilio Butragueño hizo público que dejaba a los terrenos de fútbol también en un mes de abril y así nos lo contaban El Larguero en aquel mil novecientos noventa y ocho

Voz 12 07:05 no yo creo que podría seguir jugando otro año más no lo que sucede que la la situación del equipo en estos dos últimos años nacido no ha sido buena los resultados no han estado acordes a lo que todos pensábamos así a medida que iba transcurriendo ese campeonato cada vez lo tenía más claro no te hace varias semanas que se lo comenté a mi mujer sí cuando tome una decisión definitiva sobre todo en ese en ese aspecto es un sentimiento Interior no es algo que todos tenemos que te dice bueno ya has sacado un acabo

Voz 0142 07:45 ahora Kobe Bryant jugó su último partido con la NBA el trece de abril de dos mil dieciséis el escolta de los Lakers no podía creer lo rápido que habían pasado sus veinte años de carrera en las canchas de basket vivir muy civismo

Voz 13 08:01 es muy difícil hablar como si esto porque es es como un sueño no sé no sé una cosa que es posible que hoy llega esta imagen

Voz 0142 08:15 antes del partido que fuera

Voz 14 08:17 en un partido como ponentes mejor eso no no lo claro que no

Voz 13 08:24 pues sí es posible es un sueño prólogo no imaginó nunca puedo imaginar que que este partido va a ser así

Voz 0142 08:36 la tenista Conchita Martínez anunció que se retiraba del tenis profesional un quince de abril de dos mil seis

Voz 15 08:42 ha llegado el momento a poner fin a mi carrera individual digo individual porque después de mi operación recuperación emita lo de Izquierdo quisiera dejar una puerta abierta al doble si quisiera volver

Voz 0142 08:55 para terminar vamos a añadir dos nombres a nuestra lista de hoy primero el de una de las leyendas del boxeo mundial

Voz 0524 09:02 lo muy difícil mediciones de

Voz 16 09:07 que me voy a retirar el boxeo el boxeador Óscar de la Hoya decía adiós un catorce de abril de dos mil nueve

Voz 0524 09:15 una diferencia mi físico en las mi deseo de de subirme ring de levantarme entrenar sí ha reconocido que ya no

Voz 0142 09:29 hoy él mismo diez años antes el torero Jesulín anunciaba su retirada de los ruedos confesando que había perdido la ilusión por torear

Voz 17 09:37 no estoy con la mente puesta en el toro y por eso vestido de retirarme no yo creo que es una persona que los daba todo lo he dado todo

Voz 0142 09:50 en el mundo del toro tampoco en este caso fue una marcha definitiva porque el de Ubrique reapareció años después dejamos las despedidas ibamos a darle ya la bienvenida Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca a ver si consigo que me aguante la voz hasta el final de

Voz 16 10:08 el programa entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 8 10:16 Pilar cada tres yates con Almudena Serrano buenos días Almudena buenos días a todos bienvenida de nuevo muchas gracias

Voz 0142 10:30 bueno íbamos con los franceses en Madrid en mayo de mil ochocientos ocho hace doscientos diez años que el ejército francés invadió España las órdenes de Napoleón en unos días se celebrará el dos de mayo esta fiesta nuestra de la Comunidad de Madrid hoy vamos a recordar algunos hechos que sucedieron en aquellos días y que se conservan en los documentos de los importantísimos archivos públicos de nuestro país

Voz 8 10:55 sí comenzaremos en espacio de hoy rescatando de la Historia aquellos acontecimientos y dando a conocer a los oyentes un Real Decreto en que el Rey Carlos IV se dirigió a los españoles relatando cómo veía la situación el dieciséis de marzo de mil ochocientos ocho algo que a quiénes no lo que se les va a sorprender

Voz 7 11:15 respirar tranquilos sabes que el ejercito claro aliado el Emperador de los franceses atraviesa mi reino con ideas de Paz y Amistad sujeto es trasladarse a los puntos que amenaza el riesgo de algún desembarco del enemigo

Voz 8 11:30 bueno el Rey que confiando en la lealtad de los españoles no duda en pedirles tranquilidad ante la llegada de los Frances rodeado de

Voz 7 11:41 hace entrada lealtad de mis vasallos amados de la cual tengo tan irrefrenable pruebas que puedo yo temer y cuando la necesidad urgente lo hiciese podría dudar de las fuerzas que sus pechos generosos me ofrecieran a esta urgencia no la verán mis pueblos españoles tranquilidad vuestro espíritu conducidos como hasta aquí con las tropas de aliado de vuestro Rey Ibreza en breves días restablecida la paz de vuestros corazones mi gozando la que el cielo me dispensa en el seno de mi familia y vuestro amor

Voz 8 12:15 Almudena realmente Napoleón tuvo muy bien hayan adicto el camino para entrar en España los documentos no no dejan lugar a dudas pues no no no poco hay que comentar desde luego de lo que acabamos de escuchar bueno pues vamos a seguir viendo que nos cuentan los documentos ICOM o la idea que tenía El Rey de paz entre españoles y franceses cambiado radicalmente claro claro como todo el mundo conoce en para ello he traído unos datos obtenidos de un expediente que se conserva en el Archivo Histórico nada sobre uno los muchos alborotos robos y excesos que cometieron las tropas francesas en Madrid entre los días dos y cinco de mayo de el año mil ochocientos ocho bueno vamos a ver primero lo que ocurrió a unas mujeres a las que unos soldados franceses escapados se metieron en sus casas si vamos a leerlo en esta mañana se me acaba de dar parte el alcalde de barrio de la Puerta de Toledo que entre tres y cuatro de la tarde de ayer hallándose al esquinazo de la calle de Tossa un corrillo de mujeres reparando que por esa calle venían corriendo tres soldados franceses armados de los que sí hayan acuartelados en la plazuela de armas que escaparon acogiéndose en sus casas cerrando sus puertas llegaban si estas que varios vecinos tuvieron que refugiarse no iré ahí vinieron los problemas cuenta cuenta entonces reparando que Miguel García habitante en la calle de la Paloma tenía la puerta de su cuarto abierta se introdujo en él con otra mujer desconocida cerró la puerta y habiendo advertido esta operación los citados tres soldados franceses empezaron a golpear la puerta disparó tres tiros e introducidos a la parte de AVE madre mía si los con fuego no incluida esto era esto era disparado pero la cosa no quedó ahí sino que continuó así porque los madrileños agredidos intentaron esconderse

Voz 7 14:26 por haberse metido la Benita él Miguel y la mujer desconocida debajo de la cama los sacaron arrastra ya la primera herida en el muslo derecho con una bala que le atravesó la nalga segundo pasado un brazo con otra bala y seguidamente se emplearon en el Miguel con los sables y bayonetas le causaron un sin número de heridas en todo su cuerpo

Voz 8 14:46 madre mía pues claro el resultado de todo esto esta tropelía de este ataque de los soldados fue que se retiraron quedando la mujer desconocida y una niña de seis años hija de Miguel sin lesión alguna con lo que se retiraron seguidamente fueron trasladados los dos heridos al hospital de la Orden Tercera para su curación pero en el auto de ella murió el Miguélez después lo pasaron a su casa como también a la Benita posterior al hospital de La Pasión hechas las órdenes correspondientes para dar sepultura al Miguel osea que ya tenemos aquí testimonio de una muerte

Voz 0142 15:27 vemos que aquellas palabras del Rey pidiendo tranquila

Voz 8 15:30 dada a los españoles quedaron en agua de borrajas pues claro las Hermida quedó completamente alterada el desorden y la intranquilidad se apoderaron poco a poco de Madrid de otros pueblos y ciudades claro bueno pues todo aquello continuó vamos saber ahora el día cuatro de mayo de mil ochocientos ocho en que un escribano dio parte a Vuestra Señoría que en esta tarde se ha dado cuenta por el alcalde de barrio de la Puerta de Toledo de que en la misma aún peón de la fábrica de yeso negro un soldado francés desde una de las ventanas de su cuartel de San Francisco le disparó un tiro ha dicho peón del cual quedó muerto según le habían informado tenían ya el soldado preso

Voz 0142 16:17 además de matar entonces sabemos que los soldados franceses robaron lo que pudieron en concreto el siguiente testimonio que nos vas a leer se corresponde con lo sucedido en el barrio de La

Voz 8 16:28 sí sí dice que anoche no se notó movimiento alguno en Lavapiés que todos les representan las imposibilidades de salir con sus rondas porque no quieren exponerse pues los franceses los hacen quitar las capas los registra

Voz 4 16:44 y aún han robado a algunos

Voz 8 16:47 lo que avisa para noticia de Vuestra Señoría de la Junta de guía

Voz 0142 16:50 a las fechorías dieron pues rápidamente entre la población y entre los oficiales de justicia que no querían salir a cumplir con su obligación por miedo claro a lo que les pudiera

Voz 8 17:01 hacer los franceses claro sin embargo a pesar de que los hechos que eran bastante tozudos se creía aún en que si los alguaciles y subalternos de Justicia empleados en su ronda usasen de su traje privativo por cuyo medio los conocerían las tropas francesas no les impedirían el libre ejercicio de sus funciones

Voz 0142 17:24 entonces esto no no no serviría de mucho no no no no no

Voz 8 17:28 en absoluto porque dicen que el uso del traje no sea suficiente porque en este día no han permitido salir de casa a un guardia de corps a quién hubieran disparado sino se hubiera retirado escondido con mucha precipitación detrás de la puerta con la vecindad a mí lacayo ha sucedido lo mismo sin embargo de no llevar capa riesgo de su propia vida era lógico portantes

Voz 0142 17:54 comprensible que los oficiales no quisieran salir hacia

Voz 8 17:56 sus rondas claro así era y así quedó documentado en lo que hemos visto en este testimonio con el que vamos a finalizar esta vuelta al pasado

Voz 18 18:06 en estas circunstancias los subalternos recelan temer resisten hacer el servicio que hasta aquí y algunos alcaldes de barrio piensan del mismo modo lo que convendría supiese el consejo a fin de que diera una orden capaz de evitar los no infundados riesgos insinuado

Voz 0142 18:22 pues Almudena a pesar de los hechos se seguía hablando de Riesgos infundados como lamentablemente sucedió luego llegó lo más crudo de la guerra

Voz 8 18:33 pues así fue y fueron pues cuatro años terribles en los que bueno pues los franceses invadieron saquearon robaron en fin de todo como así está documentado pues nada en los archivos

Voz 0142 18:47 sí pero no es lo Nos lo traes Nos lo acercase lo acercas a los oyentes voy a aprovechar también para darle las gracias a Jaime que es nuestro locutor de lujo que cada día nos pone esa voz maravillosa para para leer contigo los documentos y además tiene

Voz 8 19:02 la voz fantástica lo hace muy bien a me encanta porque es una voz muy propia para leer estos fragmentos de los documentos

Voz 0142 19:11 pues sí ahora desde aquí le damos las gracias que sepas que le pagamos con chocolate

Voz 8 19:16 de verdad habrá que hablar algún día

Voz 0142 19:19 Sokolov grasas no vamos a aprovechar algún día porque es verdad que los sobornados con chocolate ya tenemos un presupuesto poco pequeño cambio de chocolate Nos al no nos hace estas lecturas maravillosas ONGs

Voz 8 19:32 en en honor a Jaime haremos son programas

Voz 0142 19:35 eso es Almudena muchísimas gracias gracias a todo hasta dentro de un par de semanas

Voz 1473 19:44 yo hoy en nuestra sección musical tenemos que hacer un pequeño cambio en esto de las presentaciones porque la jefa Ana Martínez Concejo se nos ha quedado sin voz así que nos ponemos al volante lo que queda de programa ahora Gina Domínguez llena qué tal hola María que va a aguantar la chapa musical que por cierto no sé si tienes idea de que va la sección pues sí pero porque el guion disculpar porque hoy hablas de bandas que se han despedido cuyos componentes han decidido volar en solitario hoy tú has hecho trampa pero si ese es el tema aunque como hay tantísimos cantantes que han decidido darse el Pyro de sus bandas tuyo casi casi compartimos genera yo no sé si es que se ha decidido que nos centremos en algo que no gustó montón que son las bandas más pop de los noventa los dos miles iban a empezar viajamos hasta mil novecientos noventa y seis

Voz 19 20:28 no no

Voz 20 20:47 por aquel entonces los británicos Tita llevaban un par de años volviendo locas a las adolescentes de medio planeta pero aquel año la magia Se acabó la banda

Voz 1473 20:57 de poesía este que está sonando How deep is Your Love es su último tema

Voz 19 21:01 de aquella época

Voz 1473 21:04 ya que se volvieron a unir y años más tarde porque quien decidió que era momento de reunirse de nuevo con sus compañeros el díscolo de la familia el que dio el primer paso para salir y al que no le fue nada mal en su aventura en solitario el maravilloso Robbie Williams por cierto no puedo desaprovechar la oportunidad pero es que cuando se anunció aquella separación a los Take That les faltaba hacer una visita a España sus seguidoras se fueron al aeropuerto de Barajas a sus ídolos bueno

Voz 22 21:53 que se separa a nadie

Voz 23 22:00 tan solitario

Voz 22 22:01 no lo sé Angela le hagan nada de las moradas aparte

Voz 24 22:07 este objetivo Miguel es uno de los momentos más memorables que nos ha dejado el fenómeno fan historia iba de la música en España y haber alguna

Voz 1473 22:18 sí ya se te escapa pero que con Javier a las muchachas sufrir esa manera menos mal que años más tarde se quitaron el mal sabor de boca con la reunión del Grupo que es algo muy propio de las bandas que terminan separando sonó que siempre llega un momento en que se echan de menos vuelven a la carga sí pero porque hay dinero de por medio y otros en solitario no han el campanazo que es lo que le pasó a los Backstreet Boys que a día de hoy todavía sí juntos aunque dice fue claro no se tampoco es que nunca pintará mucho pero bueno que ahí siguen porque en solitario no se comieron un colín algo parecido les ocurrió las Spice Girls queridas de mi corazón que no es que hayan tenido unos éxitos brutales cada una por su cuenta pero sería capaz de decirte ni una sola canción de ellos en solitario pues alguna como Melani si tiene una carrera en solitario bastante amplia pero el éxito nunca será comparable al del grupo quizá la que más triunfó en su momento fue la primera en abandonar

Voz 20 23:05 el barco Gary Halliwell

Voz 1473 23:20 bueno y eso te la canción ni siquiera es suya y el éxito que a veces es curioso Nos vamos a Estados Unidos con una de las boy bands más importantes de finales de los noventa los en fin

Voz 0564 23:51 que tengo entendido que su nombre nace de las letras finales de los nombres

Voz 1473 23:54 cada componente sí pero aquí sólo una de esas letras tuvo suerte fue la N que corresponde a Justin Times que se marchó de la banda parece que se llevó toda la suerte con él porque oye ni uno de los otros cuatro componentes ha conseguido mantener el éxito en la música ninguno de sus compañeros ninguno ni nada pero no me lo puedo pero bueno que el esquema no siempre se repite mira a uno de los grupos de jovencitos de los últimos años One Direction es decirte que hasta a nosotras ya nos pilla un poco mayor no mejoras bueno pero no venimos a hablar de eso sino del éxito que los cinco chicos están consiguiendo desde que anunciaran su separación temporal aunque probablemente el que más está destacando Style

Voz 26 25:01 bueno fue Luck ese va a ser el ritmo y bueno Llinás

Voz 1473 25:11 llegamos ya al final Innocence y habrás estado atenta a anteriores ediciones pero yo tengo una predilección muy concreta esto Ana lo sabe muy bien pero no sé si tú lo sabes que esto es de coña que llegó un poquito más tarde al programa Annecy Caramé pías no sea quien te refieres esto es muy bueno pues te voy a dar la mejor pista en qué banda estaba mi cantante casi favorita de todos los tiempos su queja esos son la pregunta

Voz 27 25:34 no no la hoy

Voz 0564 25:43 estas son las Destiny Child y conoció entonces ya me imagino de quién hablas en el fondo te vino bien la separación de este grupo para que la verdadera estrella brillaron

Voz 1473 25:52 en toda su intensidad y eso que también soy muy fan de Kelly Rowland Williams pero sí tengo que reconocer que mi predilecta es cómo algunos se podrán imaginar Beyoncé vamos ya te digo una cosa aparte es la gran triunfadora de la separación de su banda porque se ha convertido en la Faraona pero de Lar en Villel y ahora mismo no tiene a nadie que le haga frente cada disco que publica una revolución así que hoy de cierre como el mejor referente de cantante que se despidió de su grupo para comenzar un camino plagado de éxito para sacarme la espinita de no haber puesto nunca una canción completa suya ya se dejó de dar la tabarra Pierro etapa Frost Tobarra nos quedamos con Beyoncé ICO la canción con la que despegó como cantante en solitario éste ya temporal Crazy in love

Voz 28 26:33 siguen siendo Campbell Suiza

Voz 1473 26:57 aquí ya que estamos aquí pues hacemos la sección democrática no claro claro como saldrá

Voz 0564 27:02 los días para que llegue mayo tenía guardada esta petición que nos envió Paula algo Asad del programa

Voz 0142 27:06 hola me llamo Paula soy de un pueblecito de eso

Voz 29 27:09 ya me encanta vuestro programa escucho mientras que estoy trabajando en gustaría es saber si se ha hecho alguna obra de teatro en la en la radio sobre el Dos de Mayo de mil ochocientos ocho muchas gracias

Voz 0564 27:19 supongo que se referirá a alguna dramatización os radio teatro que es como llamamos a ese formato aquí en la radio sí ha estado buscando en nuestra en Uteca como un ratón de biblioteca encontrado una dramatización que la SER hizo en mil novecientos noventa y seis fue un Especial informativo para recordar el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses escrito y dirigido por Gore

Voz 30 27:38 Ahmet I presentado por Carmelo Encinas así comenzaba la dramatización Cadena SER servicios informativos

Voz 0372 27:47 interrumpir nuestra programación habitual para ofrecerles un especial informativo motivado por los hechos que están ocurriendo en la capital de España el pueblo de Madrid sea levantado en armas contra el ejército francés al parecer según los primeros datos que han llegado a nuestra redacción también participan en el alzamiento las tropas españolas

Voz 0564 28:07 en este fragmento Carmelo Encinas da paso a Miguel Ángel Oliver ya Carmen Submarine

Voz 0372 28:12 ahora nos enfrentamos a una situación completamente opuesta Miguel Ángel Oliver

Voz 31 28:15 un mes y siete días han transcurrido desde que el Rey Fernando VII entró en mal

Voz 0372 28:18 Cid por la Puerta de Atocha procedente de Aranjuez llegó hundir Ravi Madrid les confirmó ayer mismo esta sospecha la información unos llegaba desde Roma nuestra corresponsal en Italia Carmela Submarine destapaba un encuentro entre dos de los hermanos buena parte uno de ellos Napoleón por la trascendencia de los hechos recuperamos esa información

Voz 32 28:36 el encuentro tuvo lugar en Venecia aquí se vieron Napoleón y José los dos hermanos buena parte más cercanos fue el tres de diciembre del año pasado en una entrevista a ese rodeo de toda clase de precauciones a pesar de lo cual la Cadena SER ha tenido conocimiento puntual de lo allí tratado

Voz 0564 28:50 antes de marcharnos recordar que lo que hemos escuchado ha sido una dramatización de levantamiento del dos de Mayo no vayan a pensar que los franceses no quieren invadir de nuevo ostrás ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 1473 29:03 a sus mensajes de contestador en noventa y uno cinco XXXII

Voz 33 29:06 los ochenta cero cuatro ya sus correos electrónico

Voz 1473 29:09 en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida no ese sonido de la zona de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra época Teka de entre tiempos por favor Duty llegamos al final iba a haber como esta a la jefa

Voz 34 29:24 está claro

Voz 12 29:25 o quizás era mejor cantar

Voz 1473 29:28 la que sigue muda así que rescatamos la despedida de una anterior edición

Voz 0142 29:31 pues nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos

Voz 1473 29:35 gracias María hasta la próxima canción

Voz 0142 29:37 es Gina gracias Marcos hasta la semana que viene

Voz 35 29:41 esa es que si hubiera que hablan como

Voz 1473 29:46 no sé de qué habla