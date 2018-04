La pedazo de actuación se ha virilizado

Voz 1 00:00 la Ventana ochenta y cinco años de Radio Castellón

Voz 2 00:06 sí para las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias no saben ustedes el ambientazo que estamos compartiendo esta tarde F una

Voz 3 00:14 ya pedir aquí es un cumpleaños feliz por valor

Voz 4 00:20 con todas las de la ley pero llega el momento de cada viernes hasta ahora llega el momento de meternos todos y todas en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 5 00:35 es que usted habla muy mal

Voz 6 00:39 pero también el hoy sí mañana no pasado ya se verá según como sobre el viento según como sobre el viento doceavo a pregunta

Voz 4 00:49 importante vimos decimos y decimos según la es que se llevar el una esos

Voz 7 00:57 canciones salió en un anuncio de cerveza hitos nos fijamos en él el año pasado estuvo de gira más de dieciocho meses estuvo de gira más de dieciocho meses

Voz 4 01:07 el domingo tenía para descansar porque no descansaba el domingo

Voz 8 01:09 porque los cincuenta y siete domingos al año porque los cincuenta y siete domingos al año es lo que marcaba la diferencia con los demás rivales no

Voz 4 01:15 la Guardia Civil de Estados Unidos a Guardia Civil de Estados Unidos se despliega durante este fin de semana en la frontera con México a las seis y media Betty si varían las nueve menos cuarto Barcelona legales Barcelona legales joven

Voz 8 01:27 hemos cometer errores iban los errores

Voz 4 01:30 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 01:41 de de vigilancia

Voz 2 01:46 estamos ya en el informe número quinientos cuarenta y cuatro es más ancho granadino a Isaías

Voz 0827 01:50 sí sí mucho camino ya este camino hoy nos ha llevado a Castellón bueno la verdad es que el tema está como está Francino está como para irse al espacio no sé si a vivir unos días o toda una temporada pero fíjate todo lo que está pasando a lo mejor estoy muy positivo esta tarde todo lo que está pasando en los últimos días nos está permitiendo recordar conceptos sobre nuestra lengua o aprender los por ejemplo la sentencia de la mañana de ayer nos habla de palabras polisémico más yo Money más porque un fallo judicial puede ser un fallo judicial y el asunto de Cifuentes pues nos habla de la importancia de esos elementos tan pequeñitos pero sin los cuales bueno no funciona el motor de la lengua que son las preposiciones no no es lo mismo llevarte de un hipermercado la crema para la cara que llevarte crema por la cara e una preposición no lo cambia absolutamente todos por cierto la dimisión de Cristina Cifuentes nos deja una dura casi filos Zika Carlas puede haber errores involuntarios como dijo ella no lo pregunta Mario Suárez

Voz 9 02:49 un error involuntario una compra en un supermercado yo me llevé por error y de manera involuntaria sin ser consciente de ello unos productos por importe de cuarenta euros me lo dijeron a la salida número

Voz 0827 03:03 por involuntario dijo Cristina Cifuentes llevo horas días dándole vueltas al asunto es una redundancia no parece bueno yo creo que sí que equivocas es sin querer esos otra cosa diferente claro pero un error involuntario significaría que hay errores voluntarios y alguien puede cometer voluntariamente una error otra cosa es que hagas una cosa voluntaria y después en cuenta de que ha sido el error de tu vida no pero claro eso de reloj error involuntario yo creo que sí que es una especie de redundancia pero bueno lo dejo la opinión de nuestros oyentes nuestros vigilantes que nos den su explicación Juan Jiménez se pregunta también algo parecido puede Adele asesinatos legales

Voz 10 03:39 son la palanca para cambiar las políticas en nuestro país asesinatos ilegales asesinatos ilegalizados y fina de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado así

Voz 0827 03:47 Mari Mar la oficina de la ONU lo ha que habla de asesinatos ilegales bueno asesinar es matar a alguien con alevosía ensañamiento o por recompensa en todos los países del mundo es un acto ilegal otra cosa es que ejecutar o ajusticiar que es dar muerte al reo condenado a ella es decir la pena de muerte bueno pues rige en aquellos países que la contemplan no otro debate sería si esa ejecución desde aquí la consideramos o no asesinato no pero yo creo que asesinato ilegal efectivamente es otra redundancia más en la Unidad de Vigilancia ustedes lo saben el lío de las horas siempre es un clásico

Voz 13 04:24 del equipo de Obradovic iban a ser las nueve y media de la noche las ocho y media en Canarias van a ser las nueve y media de la noche las ocho y media en Canarias vamos con la ronda en carros

Voz 0281 04:33 por mandar tu foto ya tiene un regalo seguro en

Voz 13 04:36 ganamos la segunda parte de los encuentros de las siete y media de la tarde en la A siete y media de la tarde

Voz 0827 04:40 nueve y media ocho y media a siete y media la gente ya no sabían que yo era vivía esto nos la ha enviado Ascen García pero bueno Dani Garrido se elevan las horas ya nuestra gran deportista Carolina Marín en Radio Marca se le fueron los kilómetros antes hablábamos del espacio pues fíjate es todo Colombia Rafa López

Voz 14 04:57 lo entienden perfectamente lo acepta ir de nuevo que eso también agradecer que tu familia te te apoya siempre aunque yo esté a miles y millones de miles y millones de de kilómetro siempre tengo a mi familia que me está apoyando por el Whatsapp

Voz 0827 05:09 bueno eso sí miles y millones de kilómetros caros habían por el Whatsapp porque si no tendrían que tener naves Inter estelares para ir a ver a la niña bueno nosotros también dormíamos con los números nos dice Pablo Fernández Vicente esta semana hemos conocido un informe muy interesante que denuncia que los directivos de las empresas del Ibex cobran noventa y ocho veces más que el empleado medio de su corporación cobrar noventa y ocho veces más nos dice nuestro vigilante no es cobrar un noventa y ocho por ciento más

Voz 1667 05:36 buenos días Pepa contaba ayer el país con abundancia de datos una historia muy interesante los jefes decía ese texto ganaron noventa y ocho por ciento más un noventa y ocho por ciento más que los

Voz 0827 05:47 empleados bueno pues ojalá que ganasen un noventa y ocho por ciento más sólo porque serían empresas muy igualitarias porque un noventa y ocho por ciento sería cobrar poco más o menos el doble el doble que el empleado medio no pero cobrar noventa y ocho veces más no recuerda Pablo nuestro vigilante es cobrar

Voz 15 06:04 nueve mil ochocientos por ciento

Voz 0827 06:07 más eso también podría ser ilegal bastante legal de momento es legal esta semana también celebramos el Día del Libro lo celebramos a lo grande en Barcelona como corresponde es el día en que los escritores disfrutan de su éxito en vida porque después a veces no nos acordamos ni de dónde enterramos a los grandes escritores por ejemplo a los del Siglo de Oro de eso no hablo Benjamín Prado pero ojo erró en una de las búsquedas la de Cervantes

Voz 0281 06:36 es lo escuchó Jesús Pozo todo el Siglo de Oro que en algunos casos sus autores enterrados con grandes fastos en fin presencia de la nobleza además es tantos perdidos no sabe dónde está a Cervantes lo buscamos en la Plaza de Ramales y así chapucera mente abrimos y cerramos rápido porque están mezclados sus huesos con los de su mujer

Voz 0827 06:54 Cervantes lo buscamos en la Plaza de Ramales pues va ser que no Akin buscamos en la Plaza de Ramales fue al pintor Velázquez no no lo encontramos eh a Cervantes L buscó en el aumento de las trinitario así bueno se dijo que si posibles dicen de lo en contra en aquel revoltijo de huesos podría estar el cuerpo de Cervantes por cierto que manda narices que la placa que hay en la sepultura de Miguel de Cervantes les hablé de los trabajos de perfiles Segismundo en vez de ciclismo Unda es un gazapo en la tumba de uno de nuestros grandes escritores que pidió cambiar la RAE pero bueno todavía estamos esperando bueno lo de Benjamín Prado que no acierte en la precisión de la localización de los muertos oye se compensa con otras alegrías que nos da por ejemplo su gran capacidad para matar directamente autores vivos él lo confesó el pasado lunes

Voz 0281 07:42 no hace muchísimos años entré en la librería Laie o Geo unos cuantos libros ya había un tal Joan Margarit indigesta impresionante poco tiempo después hablando con otro poeta amigo oyes que leído un tío que me ha encantado de fíjate con lo buen poeta que es ya ya debido morir sin que nadie hiciera ni caso pasó otro día estaban no sé qué cóctel y alguien me toca por detrás y me dice el Benjamín de OK dice hola buenas tardes yo soy

Voz 17 08:12 pero a Joan Margarit

Voz 0827 08:14 parece el muerto afortunadamente bueno también se está buscando restos en el Valle de los Caídos por fin con la ayuda para intentar entrar en la en la cripta de un instituto que se llama el Instituto Torroja pero le cambiamos el nombre nos dice Sergio Medina

Voz 10 08:30 en una unidad móvil de la Ser en el Valle de los Caídos está Alfonso Ojea buenos días qué tal buenos días los técnicos del Instituto Torroba al Instituto todos

Voz 0827 08:38 como decías Instituto Torroba yo oye con lo que está pasando casi es un apellido tan digno como el otro como Torroja pero claro eso de un instituto Torroba suena a otra cosa bueno también se entregó el Premio Cervantes Si al hablar del potente discurso de Sergio Ramírez nos empeñamos en empañar la información compás

Voz 18 08:57 miedos de compromiso ideológico y literario Gioconda Belli por ejemplo pero la alegría de saber que el Cervantes reconoce en el también a la literatura centroamericana se ha visto se ha visto empañada por la tristeza y la impotencia

Voz 0827 09:08 la vista empeñada no se ha visto empañada sea ha visto oscurecida y claro cogemos carrerilla cambiamos también el nombre del ministro de Cultura Isaac

Voz 19 09:17 ha comenzado hace apenas once minutos y habla el ministro de estos noventa sigue hablando en ministro Menéndez de Vigo de Vigo

Voz 0827 09:25 el ministro Menéndez de Vigo no sobró algo es el ministro Méndez de Vigo pero pienso yo para corregir cuando digo que la K es una lengua en vez de que la queja es una letra dedicada me lo pillaron Jose Julio Bermejo José Antonio Barrio Nuevo Lorea Martínez Alessandro Zara Juan Diego Arranz porque aquí a los vigilantes les viene la caza mayor claro aunque en ambos K

Voz 20 09:47 eso es la Castellà iniciación remite al termina en euskera con k como debería ser aparte de que el acá es una lengua de aparte de que el acá es una lengua perfectamente castellana también bueno es una lengua no es una letra perfectamente castellana Juan Antonio Izquierdo nos llama la atención

Voz 15 10:03 sobre esta es océano o es océano

Voz 21 10:08 qué puede hacer lo que no hay esa acceso entonces yo creo que hay por ahí está una de las de las grandes retos en otro reto es el de la salud de los en los océanos los océanos de la que

Voz 0827 10:22 el asociándose regalito no no somos ciudadanos no son océanos son océanos el itinerario no recoge la forma llana y el Diccionario panhispánico de dudas además señala que no es admisible esa pronunciación aunque yo tengo que confesar Francino que se me escapa consecuencia eh es curioso porque el primer diciendo académico recoge la palabra sin tilde océano pero ya en mil setecientos ochenta y desde entonces la palabra es una palabra es brújula hablemos de Oscar Troy

Voz 11 10:52 Nuria

Voz 22 10:54 este hombre que australiano pero sí

Voz 0827 10:57 extiende de asturianos ya triunfado cantando el Asturias patria querida en la voz de Australia vamos de ello en la ventana de su éxito en el programa de su éxito en las redes bueno se pisto así se llama Nos cuenta que en la Cope también hablaron de ello confundieron aquello de la virtualización

Voz 23 11:16 poniendo las calles Estremera qué cosa más bonita pulpo nos llega desde Australia en este país también se emite por televisión el programa La voz pues bien la prueba de uno de los concursantes entonces nuestro país porque decidió

Voz 0827 11:29 que ha finalizado en nuestro país que sería habilitarse porque aquí en La Voz Kids Melani nos deslumbró

Voz 24 11:38 no no

Voz 0827 11:43 daños que tiene la chavala pero no es la única eh hay chavales y chavalas que cantan mejor que los jurados de La Voz Kids a su edad hacen actuaciones fantásticas y eso llevó a Javier Vázquez que no suele equivocarse mucho hacer una construcción muy extendida pero que también es incorrecta lo escuchó Alfonso Sanz

Voz 25 12:00 tenemos la última actuación ya de equipo de Rosario se aproxima al momento de las decisiones complicadas mentes disfrutemos de esa última actuación que es una pera de actuación es una pera Azor de actuación también

Voz 0827 12:13 Nos una pedazo de actuación una pedazo de mujer y no recuerdan que efectivamente pedazo es una palabra masculina ya de concordar con esa palabra no con la siguiente no así que sería un pedazo de lo que sea de actuación o de mujer aunque sea femenino y Mario Suárez nos llama la atención en este caso sobre masculino un poquito extraño hombre él sede que es hombre pero pero es verdad que la letra pequeña el comunica pero en fin tiene tiene

Voz 26 12:41 detalles que nos hablan de lo miserable que sigue siendo sí

Voz 0827 12:44 el mundo no Antón Losada Antón Losada y Antón Losada y Antón Losada alto y aunque sea hombre pues sigue siendo también Antón Losada un caso de dislexia y esto lo hemos recogido yo no sé qué es lo que está pasando pero lo hemos recogido varias veces en los últimos años la habilidad que es una dislexia un poquito complicada están orla envía Belén Álvarez

Voz 27 13:03 estamos hemos estado siempre con las víctimas estaremos siempre con las víctimas el relato no será el relato de ETA relato que supo será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0827 13:18 los esfuerzos y cuerpo que a veces no es la primera vez no no Amalia sucedió la gente bueno este hombre es ministro portavoz del Gobierno no no sé lo que pasa a lo mejor es que cambien el nombre de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una más hemos hablado también de la muerte del doctor antes le acusaron injustamente por haber practicado sedaciones ilegales pero claro con el tema de Catalunya Nos dice José María Riol sendos fue una palabra en vez de sedaciones dijimos otra cosa

Voz 1667 13:47 acabamos de conocer la muerte del doctor Luis Montes se convirtió en uno de los mayores defensores por el reconocimiento de la muerte digna en España después del caso de las ediciones NB las ediciones en el hospital Severo Ocho

Voz 0827 13:58 va de las ediciones no son generaciones y efectivamente no fueron ilegales al final la verdad le dio la

Voz 17 14:05 no

Voz 0827 14:09 pero bueno estamos en Castellón vamos a celebrar que estamos aquí siempre procuramos cuando vamos a los sitios no solamente verlo mal que hablan nuestros compañeros sino también intentar aprender algo de la tierra de cómo se habla por aquí Paula varilla nos da unas pequeñas recomendaciones Francino

Voz 0419 14:26 en Castellón nadie Iraola cuando se encuentre por la calle aquí quise dice que se iban a almorzar costumbre muy extendida en Castellón no pedirán un café harán un carajillo porque como en Castellón no se hace ningún sitio por cierto el verbo hacer lo usamos para todo nosotros no creamos grupo hacemos piña tampoco nos peinamos sino que nos hacemos el pelo seguramente le guste hemos a Mariano Rajoy porque igual que los catalanes los castellonenses hacemos cosas

Voz 0281 14:49 son emprendedores hacen cosas

Voz 0419 14:52 dicho esto podemos con primara como decimos aquí tira Ali seguramente acompañen el carajillo de Cacau Olivas que no aceitunas y piden un agua no refrigerada la pedirán natural como si existiese la Guardiero es que en Castellón no se manda a la gente a la mierda semana podría traducirse como muy muy lejos para que se hagan una idea Lama en Castellón es una unidad de medida tan válida como las millas o los kilómetros llega el momento de despedirse en el resto de España diría vámonos aquí se dice Monnaie que vámonos en valenciano seguiría a menos han en no evolucionan en Monnet algo similar a lo que ocurre con el juego de Renfe

Voz 7 15:29 cuando das algo no se dice Tomás ya a cultural

Voz 0419 15:35 decimos alrededor cuando algo está muy bueno no está de puta madre es Mel de Romer alguien y es un rival muy bien

Voz 28 15:43 hola

Voz 0419 15:46 no se les ocurra decir eso es de Valencia aquí se dice hecha en Valencia son todos unos Michu aquí las minifaldas no se llevan corta se llevan a ras de Figa y si no lo entiende ustedes un partido solo o en su defecto también hay palabras traducible es tardes fisio eso qué significa

Voz 17 16:02 está tan nerviosa estar queda estar

Voz 0827 16:05 que es como un ansia

Voz 0419 16:07 ultimo nuestra expresión por excelencia porque cada vez que utilizamos cada una de estas frases la acabamos común ya van porque castillos la millor te reta del món Llavaneres

Voz 0827 16:20 el pulso acelerado nunca mejor dicho el entendido Elliot yo lo yo lo he entendido pero yo lo he entendido casi todo hemos conocido algunas peculiaridades que nos han sorprendido ahora para otras cosas son muy normalita se aquí cuando se cabrían pues sueltan tacos en perfecto castellano

Voz 4 16:36 con la actuación de la Sociedad Musical la Liga joder RACC otra

Voz 0827 16:42 ahora como pedir a este aquí en Castellón bueno estamos en Castellón que es la tierra de compañeros pues como Miguel Ángel Campos no un gran compañero un magnífico magnífico profesional del que siempre que venimos aquí tenemos que desmentir que nunca se dio a la droga aunque es verdad que escuchándole en directo en aquellos años pues se podrían suscitar dudas

Voz 1552 17:01 las temperaturas siguen en ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once grados grados tenemos a esta hora en el centro

Voz 0827 17:12 de once gramos tenemos becas de John ya estaba empezando el día uno empieza a dar la temperatura en gramos y acaba viendo doble doble o triple objeta al

Voz 1552 17:21 más cuestiones los sindicatos CCOO y UGT aseguran que más de doce mil seiscientas provincias en la provincia de Castellón acoge mil seiscientas provincias en la provincia de Castellón

Voz 0827 17:31 vamos a una guerra que tenéis por aquí eso personas Millán el buenos durante mucho tiempo Miguel Ángel Campos ocupó aquí en La Ser en Castellón muchas horas de radio y la información pues que en la ocupaba Carlos Fabra lo ocupó todo durante muchísimo tiempo bueno hasta informaciones daba informaciones aquí en la Cadena Ser

Voz 30 17:49 el año pasado ya Carlos Fabra se gastó veintiséis mil euros sólo en entradas a las corridas y este año no ha faltado ni el cava ni los Cohiba Radio Castellón Carlos Fabra a las chapas

Voz 0827 18:00 Katerin no era otra vez Miguel Ángel Campos se después de los velamos bueno Miguel Ángel es uno de nuestros ilustres castellonenses el otro Javier Gregory ya lo hemos escuchado a las cuatro la tarde el hombre de Castellón que nos dijo que las mujeres de esta ciudad están muy buenas hasta su madre está muy

Voz 2 18:17 Ana Mateo muchísimas gracias la ha sido un placer Javier alguna cosa más para cerrar pues

Voz 31 18:21 dirigirla a mi madre que está muy buena y que está muy buena hay que está muy bien

Voz 0827 18:25 salimos quiere probarlo estaba muy buena estaba hablando de unas galletas un poquito especiales pero claro se mezclaron las cosas bueno un dato interesante este que habrá que añadir a la Wikipedia que aquí por cierto la debe gestionar una tal Vicky pues resulta que según

Voz 32 18:42 artículo que se publicó en Vicky Beckham Vicky podría durante

Voz 0827 18:45 muchos meses seguidos España tenía cuatro

Voz 32 18:47 isleñas en Microsoft Tania nosotras sin saber

Voz 0827 18:50 lo y nosotros sin saberlo claro porque no estamos en la media carreras Francino que reunirse cuentan estas cosas

Voz 0419 18:55 a su hija

Voz 33 19:02 puede que

Voz 0827 19:04 esta tierra ya sabemos que el Partido Popular ha tenido a lo suyo algún compañero daba alguna idea para el futuro del Partido Popular para su regeneración casi todo el mundo hablaba de refundar el partido salvo nosotros en la SER

Voz 32 19:18 a di

Voz 34 19:21 ha sido doblar como se está planteando ahora no sé yo no sé dar sin responder no sé cuál es la fórmula

Voz 0827 19:31 pues sí refundar mejor que refundir ayer que tampoco hay que exagerar a tierra con una gran sensibilidad ambiental por ejemplo aquí en la Diputación de Castellón tienen un diputado que se dedica solamente a los mosquitos nada más que a los mosquitos

Voz 10 19:52 ya están humillando ya estuvimos hablando con la alcaldesa de Almassora Merche Galí también en Torreblanca en varios puntos mañana te diputado de mosquitos que entre otros temas aborda también esta cuestión exigimos gritos

Voz 0827 20:07 es que entre otras cosas aborda de lo de los mosquitos me había encantado del diputado de mosquitos bueno tiene un diputado de mosquitos y en el Ayuntamiento en sus ratos libres y lo teníamos que ha a la alcaldesa los concejales parece que se dedican a hacer pan integral

Voz 35 20:21 el Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que la conselleria el consistorio antes

Voz 0419 20:25 ha bajado de manera coordinada para desarrollar

Voz 35 20:28 este a este tema

Voz 0827 20:30 el que debe estar riquísimo nuestros compañeros trabajan muy duro es verdad que hacen muchas horas de radio bueno tantas que a veces les falla la voz pero yo se lo toman con alegría

Voz 1 20:41 el Deportivo se

Voz 36 20:48 qué tal saludos instruía sale una calle lo que te cagas diez Areva le dan el esto

Voz 0827 20:57 ya que si joder después me metí Frantino yo no digo bueno buena veces llevan tanto estrés

Voz 15 21:02 qué te anuncian que te a contar algo después te dejan en vilo

Voz 37 21:10 y con esta información llegamos a las nueve de la mañana y les recordamos hoy y les recordamos que con motivo de las que tengan muy buenos días

Voz 0827 21:22 les recordamos que como aquel tengan ustedes muy buen día pero bueno oye a pesar de esas cosillas les gusta mucho la radio bueno tanto que para ellos no pasa el tiempo están en abril pero parece que todavía están en marzo

Voz 10 21:36 pues adelante desde Radio Castellón de la Cadena SER estamos a jueves estamos ya a cinco de marzo verdad cinco de marzo estamos a cinco de marzo verdad cinco de marzo no no sí creo que sí cinco en marzo de abril exacto brindaba pensando en el día

Voz 0827 21:52 a nosotros en Madrid nos pasa lo contrario que el día cinco de abril decimos que es día cinco de mayo es suele ser el rally pero hay que aquí no aquí dais marcha atrás al reloj bueno aman tanto la radio aman tanto este medio que cuando acaban un programa ya tienen ganas de empezar otro

Voz 38 22:09 es Víctor Palacio muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días buenos días nosotros no nos vamos nos despedimos Nacho Viedma ha estado en la dirección técnica arreciaban los saludos Alberto Suárez como siempre en nombre todos los que hacemos

Voz 39 22:19 L este programa Hoy por Hoy Castellón comenzamos comenzamos

Voz 17 22:23 o mejor dicho nos vamos

Voz 0827 22:27 bueno yo no voy a comenzará otra vez yo ya me voy yendo Moya acabando como llega el fin de semana

Voz 15 22:33 como dicen por aquí el fin de semana Steam puede cogerse

Voz 10 22:36 bueno pues ya ha llegado el fin de semana y es el momento de coger

Voz 39 22:39 este es el momento de cogerse

Voz 10 22:42 acogerse en coger buena zurda

Voz 0827 22:48 cuando quieres corregir ya al final esto que te acabas cogiendo una buena zurda bueno ya me voy que estoy un poquillo

Voz 32 22:54 venga señores sin me lo permiten me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias

Voz 0827 23:01 si tienen alguna vigilancia que hacer fuera aquí ya saben la dirección es pude V arroba Cadena Ser punto com sin algo equivocado que casi seguro que si mucho no volverá a ocurrir hace un placer muchas cosas

Voz 4 23:14 sí