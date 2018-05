Adictos a fotografiar comida

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:23 Ángels Barceló es viernes llega la hora de hablar de gastronomía uno de los mejores momentos de la semana ya saben estos días nos preguntábamos qué importancia tiene la presentación de un plato que relación tiene su imagen con su calidad pensábamos en esa frase hecha de comer con los ojos es que es cierto que una imagen de un buen plato que no lo estemos ni oliendo puede llegar de hacerse con la proliferación de los bloques de que de cocina con Instagram con el resto de redes sociales la verdad es que hay momentos en los que es mejor no abrir nada de nada para no morirse de hambre Carlos Cano responsable de la sección Gastro en la Cadena Ser muy buenas noches Ángels buenas es de esos que haces fotos de los platos

Voz 0335 01:02 se pasó la vida a que de de platos y se empecé haciéndolo con una cámara réflex iba cambiando el objetivo y tal pero me dolía tanto las que al final decidí renunciar antes con el móvil luego con él Bale si muchas veces para los artículos que publicamos en la web y otras veces solamente para Instagram que es la red social de las fotos y sobre todo de las cosas bonitas agradables y claro en la cocina pues sea agradable te voy a dar algunos datos en Instagram y hay dos millones de fotos etiquetadas con el hashtag cocina y casi Medio millón con la palabra aguacate o la ONU lo pilla Jam que a mí me gusta mucho yo siempre usos Haris tan bueno de todas maneras la mayoría de la gente usa palabras en inglés para etiquetar sus sus fotos hay ciento quince millones de fotos con la etiqueta ya mi que es el equivalente en inglés casi ochenta millones con unos sesenta convivan para para la cocina Vega nada mira es un fenómeno si hay hasta cursos de fotografía gastronómica al que se apuntan sobre todo blogueros aspirantes a influencer igual a la gente que de interesa la comunicación a la cocina yo conozco por ejemplo uno queda Jorge Gutiérrez de la Escuela de Fútbol Studies hiló de voy a presentará una ex alumna de este curso pasará conoceremos a los invitados

Voz 2 02:20 así a hacer eh es eh

Voz 0194 02:41 MR pero es Zidane Martín Berasategui

Voz 3 02:44 feliz cumpleaños

Voz 1520 02:47 es hoy tu cumpleaños no haberse dado que pasa el tiempo rápido hay que disfrutar bueno lo estás celebrando y es bueno veinticuatro horas increíbles si te han regalado algo sí sí homenaje que me hicieron ayer a la a las doce de la noche increíble así fue apoteósico mal

Voz 0194 03:08 todavía tiene resaca del homenaje se sí pero

Voz 1520 03:10 la tala que voy a hacer mañana Martin

Voz 0194 03:14 que hoy cumple años pero hace cuarenta años cuando tú empezaste quién hacía las fotos que se hacían fotos de la

Voz 1520 03:18 Sina entonces bueno pues hace muchos años no existía la tecnología ni los avances que tenemos hoy en los fotógrafos que venía Hani cocina pues trabajaban en analógico oí no en digital vamos con carrete toda la vida y luego las primeras fotos pues fueron para prensa local y para revistas especializadas poco poco fuimos abriendo Nos paso y cada vez reciben mucho más fotógrafos y recuerdo que el primero con el que trabajábamos se llamaba a Pedro Moreno que era un gran tipo al que le siguieron pues otros como te río Gary de COI bueno ya sabéis cómo cómo funcionaría aquí con mi amigo Pepelu es una gozada el poder haber hecho un viaje tan bonito como cocinero tenéis pues esto recuerdas que son imborrables que que las tengo parte de mi corazón y mi cabeza

Voz 0194 04:04 claro esas son las cosas que se guardan Carlos hablabas antes de los datos se tú crees que estamos viviendo la edad de oro de la fotografía gastronómica

Voz 0335 04:11 pues no lo tenía claro he trasladado la pregunta unos cuantos fotógrafos la mitad me han dicho que si la mitad que no osea que sigue sin tenerlo claro por un lado es verdad que nunca se habían hecho tantas fotos de platos y muchas son buenísimas pero Francesc Guillamet que es una referencia en el mundo de la fotografía gastronómica es como el algo así como el fotógrafo oficial del allí me decía que antes quizás hacían menos trabajos pero no se eran más cuidados en la revista Vogue por ejemplo se publicaba un bodegón gastronómico al mes pero imagínate el trabajo que se dedicaba a eso no frente a esa opinión hay gente como Martas Ana Ulla derechos Marta es tenido en hora25 alguna vez ya tiene doscientos mil seguidores la Grammy publica un bodegón cada día le gusta a mucha gente osea es que nunca había habido tantas personas interesadas en en la fotografía gastronómica claro hay libros en los que se publican fotos buenísimas como los de Montagut digo como los de Planeta Gastro con unos fotones impresionantes luego hay otros experimentos interesantes como un libro de del fotógrafo lo de la agencia Magnum Martin Parr que se llama Rial Foot en el que hay fotos de de la comida que el se ha cruzado durante décadas de trabajo no y no el sitio que más sale por ejemplo no es ni Nueva York ni Tokyo Ny París el sitio que más sales Benidorm imagínate esa antropología de la alimentación es sin ponerle filtros

Voz 0194 05:37 n quiénes José Luis López Zubiría aunque creo que ya he dicho algo Martín

Voz 0335 05:40 sí para Martín Berasategui pelo antes te hablaba de Frances Guillamet que es el fotógrafo oficial del Bulli ha trabajado para los grandes cocineros catalanes para Paco Pérez Carme Ruscalleda para disfrutar bueno pues José Luis López pediría es un poco como el homónimo en el País Vasco porque el homólogo quiero decir en el País Vasco porque trabaja para los grandes chefs vascos para Martín Berasategui pero también pues para Josean Alija para Andoni Aduriz retratado además platos de restaurantes como mira Azur que tienen en la Costa Azul francesa o el mítico Fat Duck de Heston Blumenthal Un fenómeno

Voz 0194 06:15 Pepe lo puedo llamarte así claro que soy muy buenas noches como te digo por hacer fotos de platos

Voz 1216 06:22 bueno yo vengo del mundo de la publicidad yo soy un fotógrafo digamos de encargo y entonces bueno y aquí en el en el país Ascó estábamos un poquito a la que saltaba no pues un día estás haciendo retratos otro otro día estás haciendo producto y bueno pues hay un momento en el cual eh eh

Voz 4 06:45 ahí me ponen en contacto

Voz 1216 06:47 con el con el mundo de la gastronomía justamente empiezo en el mundo en el mundo en el grupo Martín Berasategui empieza a fotografiar con con David de Jorge Iván y esa es esa es un poco me me historia esto es hace veinte años eh llevo veinte años haciendo fotos de

Voz 0194 07:09 de platos haciendo fotos de platos de los de los comes después

Voz 1216 07:14 yo creo que sí la mayoría menos como aunque aunque el cocinero normalmente te dice oye mira esto espera te lo daré luego porque esto está sin aliñar es total o no tiene la temperatura o tal cual pero bueno sí sí sí

Voz 0194 07:28 pero claro quién tiene usted que es lo más difícil de hacer la fotografía de de un plato porque por ejemplo no sé si el si las espumas las cosas esas que acaban perdiendo consistencia eso es complicado no te tienes que hacerlo el momento

Voz 1216 07:40 sí sí sí el el la comida tienes su velocidad desde las alzas que se empiezan a aguar hasta las hierbas que van perdiendo un poco la la la turgencia y sobre todo ya el punto más fuertes son los helados y los organizados que eso nada más tocar la porcelana se derrite ahí tienes que súper rápida Si bueno el normalmente

Voz 4 08:03 te voy ya ahí

Voz 1216 08:06 pero antes de que venga el granizado es decir ya ya tengo ya me han planteado el el plato ya enfoca o además yo trabajo normalmente con una cámara con una cámara muy muy lenta hay que es la asigna una cámara de gran formato entonces no es réflex ni nada previamente pues más o menos me preciso donde donde va a estar el foco la luz ya la tengo preparada y me la juego todo a una a una toma es decir prácticamente un disparo a un disparo más que un disparo a un a un punto de vista sabes entonces en el momento que me que me ponen el plato por un disparo y empiezo a

Voz 5 08:49 a a a tratar de coger la

Voz 1216 08:52 la la comida en su en su momento

Voz 0194 08:54 urgido o no esa es la historia Martín cuántas fotos calculan no Pepelu

Voz 1520 09:00 miles y miles de Díaz ella llevábamos muchísimos años trabajando con él y es un constante ir y venir cada temporada viene a fotografiar los nuevos platos y también capta como nadie como con su cámara la luz del restaurante al equipo todo lo que necesitemos es un profesional como la copa un pino y la verdad es que las fotos que hace son increíbles y como sabéis en el mismo resto ahora tenemos un plato de televisión y está habilitado para poder hacer sesiones fotográficas tenemos el utillaje específico iluminación y todo tipo de elementos de da da trecho

Voz 0194 09:32 cuando creas un plato lo haces pensando ya en la foto o a lo mejor en la foto lo pones diferente de cuando lo sirve en la mesa

Voz 1520 09:38 pues lo primero que hacemos es buscar la idea luego los detalles y le mentó y elementos necesarios para vestirla todo eso acaba en un plato creativo que tiene que ser perfecto tanto en su receta como en su implantado luego normalmente sucede que cuando todo el cuadra se crea una gran receta por la fotografía también es magnífica o por lo menos eso pasa cuando viene José Luis López de Zubiría al restaurante catalán es ya del equipo lujo tenerlo cerca y es inspirador y para nosotros es una lección

Voz 0194 10:07 es muy común hacer fotos de de la mentira

Voz 1216 10:12 bueno yo cuando hago fotos de de gastronomía son fotos de la verdad no no no no te digo esto porque dice así que pasa claro claro es que en el mundo el packaging y toda esta historia es el mundo de la mentira no hay una figura que se llama Economy es que es la cocinera o is sobretodo es maquilladora de alimentos no que que te va preparando el alimento en el mejor color vital persigue persigue persigue una imagen super casi perfecta no muy marketiniana Italia yo creo que en ese sentido se pierde un poquito el calor de de lo de lo natural no porque lo natural

Voz 6 11:01 sí yo creo que que

Voz 1216 11:05 a veces no es tan perfecto tiene sus propias texturas y tal entonces por ejemplo con el tema de los helados no el los helados y fotografiados en publicidad normalmente tiene esa textura

Voz 5 11:20 esa esa esa esa textura

Voz 1216 11:23 rugosa tal y sin embargo cuando vas a fotografiar un helado para un chef

Voz 0194 11:28 el chef te pide sedoso porque lo recibe así claro sabe él lo concibe así Carlos quiénes Cristina Ortega

Voz 0335 11:36 pues mira es una fotógrafa mallorquina que tiene una historia curiosa porque ya estoy a diseño gráfico pero por cosas de la vida acabó trabajando como camarera en un restaurante una experiencia tras la que decidió apostar por algo que en su isla no estaba haciendo prácticamente nadie de hecho en ese momento no tenían y cámara de fotos tuvo que buscar la vida para para aprender para formarse pero ahora le faltan horas porque mucha gente

Voz 7 11:59 eh le pide trabajar para

Voz 0335 12:01 a ellos está en algunos de los mejores restaurantes en las Islas Baleares restaurantes a los que además mucha gente va sin saber español con lo cual se vienen que guiar

Voz 0194 12:12 por la imagen por la imagen plato quiere Cristina muy buenas noches

Voz 8 12:16 hola buenas noches lo que pido que tú llegas

Voz 0194 12:19 decía por casualidad llegas a la fotografía desde los platos empezase en esto siendo camarera exactamente cuando dijiste yo quiero fotografiar

Voz 8 12:28 pues la verdad es que fue una noche que cuando terminamos el servicio a la chef Katy Piera y diseño bueno estaba mirando un libro de recetas ella de Ferran Adrià aquí y fue cuando vi las fotografías de de Francesc Guillamet no se me fui hacia casa como pensando en plan yo quiero hacer esto pero no tenías ni cámara no tenían cámaras hiciste pues no se empecé a pensar empecé a mirar libros a ojear a buscar cursos en dos semanas tres pues que una cámara se me profesional y empecé a hacer fotos así con productos que tenían casa ahí empecé a practicar sí la verdad es que sí

Voz 0194 13:14 buena pasa eres de formación autodidacta entonces Cristina o Whatsapp sea lo que lo que hacen los aprendido de ti misma

Voz 8 13:22 se de la práctica sí bueno luego empecé dejé el restaurante porque le dije que me quería dedicar a esto caras fueron en plan en serio te vas a tirar hacia esa piscina y bueno pues sí lo hice y la verdad es que no me arrepiento para nada

Voz 0194 13:37 y ahora cuánto tiempo llevas fotografiando

Voz 8 13:40 hasta ahora ahora a dos años lleva sólo dos años

Voz 0194 13:43 y siete rifan no me puedo quejar no te puedes quejar es decir que me te llaman de muchos restaurantes diciendo quiero que seas tú vida completa si bien muy bien le preguntaba Pepe lo antes que era lo más complicado para ti que son más complicado a la hora de fotografiar un plato

Voz 8 14:01 yo creo que llevar bien los tiempos con el chef para mí es lo más complicado ya una vez ha dominado la luz hay que yo me considero diseñadora fotográfica entonces yo primero como que diseño la imagen y luego lo hago una vez tengo controlado como va a ser esa imagen luego es que el chef o la persona con la que vamos a fotografiar porque también hago producto gastronómico no solamente no

Voz 9 14:23 sí pues esté perfecto sabes cómo te llevas con los chefs muy bien sí sí es un trato personalizado masón están y áticos bueno eso rarezas pero eso es lo que les hace artistas cuál ha sido tu foto más difícil

Voz 8 14:42 una flauta azafrán porque bueno me la pidió un chef tome aula hay bueno estuvimos esperando a que nacía a las flores como dos semanas que me llamaba en una lleva corriendo a la finca porque el problema es que cuando uno tiene muy poca duración de cuando florecen igual están no se cuarenta y ocho horas llegó a muerte entonces queríamos coger la flor justo cuando estaba abierta y luego hacer encima como una la parte creativa que que es muy para mí lo que más me apasiona y coger pues con lo que son los Estados de la azafrán con la flor Flórez irá fue un plan muy

Voz 0194 15:26 el caótico fui como cuatro que parecían parto hará hasta que hasta que Samira Tomeo me cojo

Voz 8 15:35 de brotes y a mí me si aversión mi casa cuando me levante han nacido sabes

Voz 0194 15:39 y así fue había nacido salió bastante Guadix bueno esto como estos la rabia y aquí las fotografías las hacemos con la voz Martín si te parece vamos a hacer la fotografía de tu receta de hoy un tartar de langostinos ya saben los oyentes que pueden encontrar los ingredientes en la página web pero bueno se pueden imaginar que langostinos lleva el tartar de langostinos lleva cebolleta lleva Mostafa salsa de soja aceite de oliva pero bueno insisto de lo pueden encontrar en la página web y con todos esos ingredientes Martín cómo no hacemos pues primero apelamos implicamos

Voz 1520 16:09 los langostinos cuidadosamente luego reunimos en un bol el cebo yendo el perejil la salsa de soja el limón exprimido las Esther la mostaza la mayonesa sal pimienta todo generosamente luego aparte picados la cebolleta en dados muy manuscritos y agregó con el resto de ingredientes damos una vuelta las vueltas rectifica más a esa zona miento lo aparte apelamos los aguacates los cortamos en dados del mismo tamaño que el de los langostinos conforme ambos cortando los añadimos al Ball damos unas vueltas metemos en el frigorífico una media hora antes de de gustar lo listo este tartar de langostinos fácil de hacer en casa hay iba os van a sacar a hombros

Voz 0194 16:52 ya antes de hacerlo antes de comer lo que me haga una fotografía porque podríamos hacer una cosa Carlos que es pedir a los oyentes que hagan esta receta que hagan la fotografía de la receta y que nos la manden claro te parece

Voz 0335 17:03 te receta hora25 gesta esta receta oralmente

Voz 0194 17:05 hasta receta hora25 queremos fotografía del tartar de langostinos a ver si le quitamos el puesto a Pepe voy a Cristo sí sí más gracias por haber estado con nosotros un beso State muchas gracias Martina hasta la semana que viene sigue celebrando el fin de semana para todos

Voz 3 17:22 a pasarlo increíble nivel que te Dios vive el Reino de Dios hasta la semana que viene Carlo buenas noches

Voz 10 17:31 es una sombra de Messi como cada año la casa

Voz 11 18:09 ya ya ya