Hora 25 Deportes: Iniesta, más que un futbolista (27/04/2018)

Voz 0919 00:15 qué solucionado no pues sí la verdad es que sin la verdad que ha sido emocionante para él para todos los que nos habla tan normal y estar normal sí ha dicho que le gustaría ser recordado como un gran futbolista y una gran persona que no es fácil conseguir sentar las dos cosas y lo ha conseguido pues de conseguir enseguida vamos a escuchar Andrés Iniesta y seguro que no vamos a emocionarse va un gran futbolista pero se va un gran tipo que ha dado lecciones de comportamiento más allá del fútbol de la rivalidad pero tenemos deporte en directo y queremos hablar con Carol queremos abrir con Carolina Marín que está jugando el Campeonato de Europa de bádminton en Huelva ante su público hoy tiene partido de cuartos de final ante la danesa Nathalie Rudd vamos a ver cómo está ese partido de que ambiente tenemos Fran Barbosa buenas

Voz 1704 01:00 hola qué tal Gallego buenas tardes desde Huelva desde el Palacio de los Deportes Carolina Marín que está esperando a su heroína porque todavía no

Voz 0919 01:07 podido comenzar hay retraso en el partido de Carolinas

Voz 1704 01:10 está previsto a las ocho de la tarde son las ocho y media en la pista central del palacio está jugándose pues un partido importante porque está ahora mismo en juego

Voz 1704 01:24 sobre todo importante porque Gilmour ha sido rival de Carolina en dos finales del Europeo y es sobre todo favorita en este también para intentar pelearle la Corona ha vencido por veintiuno catorce en el primero pierde ahora por nueve diez en el segundo veremos qué ocurre pero todavía calorina no ha saltado a la pista de un Palacio de los Deportes que está ya abarrotado esperándola

Voz 0919 01:43 tenemos pendientes ha jugado Rafa Nadal en cuartos de final

Voz 5 01:45 desde el torneo de Barcelona

Voz 0919 01:48 el Conde de Godó ha ganado a Martin utilizan en dos set Rafa ya está en semifinales os recuerdo que comienza la jornada de Liga en Primera división dentro de veintinueve minutos se juega en el Ciudad de Valencia el Levante Sevilla el Levante para certificar su salvación el Sevilla buscando desesperadamente la séptima plaza que le pueda meta en Europa también a las nueve Se juega el cuarto partido del play off de la Euroliga entre Real Madrid y Panathinaikos los blancos ganan dos uno Si el Real Madrid gana hoy ante su público estará de nuevo en la Final Four continental antes de lo de Iniesta vuestros mensajes según a todo

Voz 5 02:26 tienen que tienen que ir de de Iniesta de la actualidad

Voz 6 02:30 buenas tardes Gallego primero que me gustaría agradece a un tipo tan genial y tan fantástico como Iniesta lo que ha hecho por el fútbol lo que nos ha hecho ver que ha sido todo fantástico su personalidad muchísimas gracias Iniesta después este programa lo oye un montón de hombre yo lo que me gustaría decirles que como mujer uno es no no es un puede ser un quizá no no es no vale Un besito y muy buenas tardes

Voz 0919 03:09 este programa lo escuchan un montón de hombres pero también un montón de mujeres nos encanta dejad vuestros mensajes

Voz 8 03:31 buenos días señor Gallego bueno días paramilitares para ustedes

Voz 9 03:36 E independientemente que el Bayern

Voz 8 03:40 pudo haber ganado fácil porque tenía tuvo tres goles hechos tal hicimos el Madrid es que tiene mucha suerte

Voz 9 03:46 la Robben al Bayern

Voz 8 03:49 sí es que es que claro es que el Madrid iba a ganar esta Copa de Europa si la gana porque cuidado porque el Liverpool tienen muy buen equipo eh tiene muy buen equipo y muy buen entrenador Aquel Madrid no cantar victoria todavía porque al Bayern es posible que lo pase porque será Lewandowski se lesionara alguien se lesionara el Madrid árbitros pitaron penalti afina cuando queda un minuto fin pero cuidado con las libro El pulpo Paul tiene un muy buen equipo y muy buen entrenador el Liverpool tiene ganas de Copa de Europa así que no está todo cantado venga gracias señor Gallego hasta luego

Voz 10 04:37 Andrés Iniesta esta mañana dando una rueda de prensa inolvidable

Voz 0165 04:44 buenas buenas tardes a todos es para para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última esta es la última temporada aquí es una decisión muy muy meditada muy muy valorada a nivel interno conmigo mismo nivel pues de de veintidós años de veintidós años aquí se lo que significa ser ser jugador de de este equipo lo que significa ser la responsabilidad que es el capitán de de este club por lo tanto no con honesto con conmigo mismo y con él por el simple hecho de que siempre he entendido que que este club que me acogió con con doce años se merece se merece todo lo mejor de mí como he dicho cercano no podría darle lo mejor de mí en en todos los sentidos porque veo toda mi vida aquí decir adiós a lo que a lo que se mi vida es pero entiendo por naturaleza y por por ley de vida que es lo que tiene de aquí en adelante cada cada vez es más complicado a en una situación incómoda en el club que me lo ha dado todo esta es mi decisión quería hacerla pública agradecer al club y a La Masia

Voz 0919 07:36 los de sodio y como jugador y persona ha sido una rueda de prensa difícil pero ha sido una rueda de prensa señor

Voz 11 08:09 Dial

Voz 0919 08:11 como no podía ser de otra manera porque Andrés Iniesta aparte de ser un futbolista maravilloso ha sido un señor en este mundo del fútbol donde muchos no saben comportarse y pierden los papeles a menudo superados por la fama por el éxito o por las circunstancias Andrés Iniesta ha sabido comportarse de una manera ejemplar con su humildad con su serenidad y con su respeto Iniesta nos ha dado lecciones a todos el mente Iniesta es un héroe del fútbol porque sus jugadas y su goles van a quedar para siempre en la retina de los afición dados pero su personalidad y su manera de entender este deporte quedarán para siempre en el corazón de todos y eso conseguir Santi vaya ha sido una mañana muy especial la de hoy en Barcelona aseguró buenas tardes

Voz 11 09:02 buenas tardes Gallego si todos muy emocionados todos los que estábamos allí estaba la mayoría de la plantilla del Barça describiéndole solo han faltado Messi Suárez Nos dicen desde el Barça que tenían un compromiso privado ineludible espero que estarán en el homenaje que se celebrará a final de temporada hemos visto a Piqué Rakitic por ejemplo al borde del llanto también estaba Bartumeu y parte de la junta directiva también los ejecutivos su familia sus tres hijos la mujer el padre y en una sala de prensa llena a rebosar que ha aplaudido durante un minuto Andrés Iniesta después de su discurso es la sala de prensa de Ciudad deportiva más llena que yo recuerdo en los últimos años se va un símbolo como es Andrés Iniesta que ha estado emocionadísima durante toda la rueda de prensa ha dicho adiós al Barça con veintidós años después XXXI títulos después que serán XXXII cuando el Barça gane la Liga se va un icono del fútbol que junto a Messi

Voz 0919 09:55 es el jugador más laureado de la historia todavía nos queda un poco de Iniesta unos cuantos partidos de Liga IU mundial disfrutémoslo porque va a pasar mucho tiempo seguro antes de que haya alguien como Andrés Iniesta en el fútbol ocho y cuarenta hora25 deportes en la SER

Voz 14 10:45 pero tienes que ensayar a la hora de la siesta mañana Kings

Voz 1 10:48 a Shame en esta habitación se nos queda pequeña para todo

Voz 0919 11:10 vaya partido que se juega hoy en el Ciudad de Valencia primer partido de la jornada de Liga el Levante para intentar conseguir casi matemáticamente su permanencia en Primera el Sevilla buscando desesperadamente la séptima plaza que le permita jugar en la Europa League la próxima temporada cómo salen los equipos hay ambiente José Manuel Alemán buena tal

Voz 1704 11:29 hola qué tal Gallego buenas tardes como decía así el Levante ganas era un año más de primera porque el Deportivo para seguir vivo en la pelea por la permanencia del mejorar lo que haga el conjunto granota esta noche y una nueva victoria de los de Paco López le situaría con doce puntos del equipo coruñés con cuatro jornadas por disputar Icon el Barça visitando este próximo domingo Riazor en Levante presenta la novedad de Lou It's por el sancionado Lerma en la medular repite con el costado izquierdo y sale con dos puntas con Roger y con Boateng por su parte el Sevilla se juega la séptima plaza europea que podría perder la sino gana Ibon Tela Se la juega tras ser ratificado en el once hispalense la novedad es que apuesta por el canterano Carlos Fernández como atacante con Nolito Sarabia en las salas durante la última hora ha estado lloviendo en Valencia el césped está en perfectas condiciones eso sí basta rapidito a las nueve de la noche arranca este partido con el arbitraje de José Luis González González

Voz 0919 12:24 Paco López el técnico del Levante lo ha hecho genial pase lo que pase en este partido pero en Sevilla hay mucha expectación porque una derrota del equipo hispalense bueno Mon tela el presidente que puede pasar Florencio daño buenas tardes

Voz 16 12:38 qué tal Gallego buenas tardes bueno el presidente seguirá presidiendo tendrá que tomar decisiones hiel que caería en caso de derrota incluso en caso de mal encuentro aún con empate imagen sería Vincenzo Montella que se la vuelva a jugar en el día de hoy hoy ha hecho tres cambios ha metido al chaval ese Carlos arriba otros dos cambios por obligación porque nos también son sin y Correa por lesión el sigue contando con los mismos salvo estas tres obligadas a tres obligados cambios así que con una plantilla cansada la mitad porque ha utilizado casi siempre los mismos y la otra molesta ninguneada por otro lado sólo las victorias mantendrían a Monte en caso de derrota seguramente habría consideración nueva reconsideración del asunto nuevo entrenador que pasaría muy probablemente por cuarto incapaz de momento se tocan la ropa en el consola meditación el Sevilla y esperan que hoy qué partido para los futbolistas reacción el equipo reaccionó los futbolistas pueda ganar para al menos tirar ya con montera los cinco partidos que faltan para acabar la Liga

Voz 0919 13:43 Levante Sevilla las nueve enseguida repasamos también novedades de los partidos de mañana pero antes preguntamos por el Atlético de Madrid en el día después de ese gran resultado en Londres Arsenal uno Atlético de Madrid uno con un sufrimiento tremendo como es el Atlético de Madrid Pedro Fullana buenas tardes

Voz 17 14:02 muy buenas es un sufrimiento pero de ahí es donde saca fuerzas el conjunto de Diego Pablo Simeone cuando se supera cuando saca el Sagarra ese carácter que demostró ayer un partido que parecía ya prácticamente imposible con la expulsión de verdad ese donde luego llena los depósitos de confianza a un equipo prácticamente insuperables sobre todo a nivel defensivo en eso es a lo que el conjunto Ángel Blanco para la vuelta sabe que lo tiene ya tuvo a favor con ese uno a uno en el marcador hoy descanso físico porque va a ser importante recuperar al equipo con una plantilla corta que tiene Simeone de cara al partido de vuelta y la idea muy clara han jugado veintisiete partidos en casa esta temporada gallego sólo dos derrotas veinticinco resultados le valdrían para estar en la final así que confianza máxima no está hecho pero saben que el paso grandes se ha dado

Voz 0919 14:48 mañana comenzamos a repasar la jornada con las novedades del Villarreal Celta duelo por Europa lo tiene mejor el Villarreal evidentemente Xavi Isidro buenas tardes

Voz 18 14:56 qué tal Gallego muy buena acidez importantísimo partido del Villarreal en esa pelea por Europa y más teniendo en cuenta lo que le queda por delante en el calendarios ha de ganar sino se quiere jugar no sabe suelas con el Barça al Madrid y el Valencia un Villarreal que llega en mejores condiciones después de haber empatado contra el Sevilla de haberle ganado Leganés y con piernas frescas porque recuerdo que hace diez días que no no compite después de no haber jugado el pasado fin de semana no hay lista todavía desconvocado la va a dar Calleja en la previa del partido prácticamente después del calentamiento pero sí sabemos que Fornel Simón eras tan para jugar que regresa a Jaume Costa tras sanción y las únicas bajas van a ser la de Javi Fuego por lesión también por la misma circunstancia Bruno Soriano ya sabéis Rubén severo que sigue en prisión preventiva

Voz 0919 15:37 el Celta apura sus últimas opciones europeas Paula Montes novedades hola

Voz 19 15:41 qué tal Gallego y además quiere romper esa mala racha que tiene a domicilio ceder esa lucha por Europa que si no se le escaparía tendrá que hacerlo además un partido sin aspas que sigue recuperándose de su rotura de fibras en Roncaglia hígado ya que también siguen lesionados la convocatoria de la completa Víctor Pastrana de filial Jonny volver al once y un fue no descarta volver a apostar por defensa de tres centrales

Voz 0919 16:00 mañana tenemos derbi vasco en Anoeta Real Sociedad Athletic en cuanto a la clasificación hay poco en juego pero este partido siempre tiene otros alicientes Roberto Ramajo novedades de los donostiarras hola

Voz 1825 16:12 hola qué tal Gallego muy buenas la Real Sociedad que ha convocado a los diecinueve futbolistas que tiene disponibles para el partido de mañana todo apunta a que van a volver Moyá Oyarzábal William José Raúl Navas y Aritz Elustondo al once inicial de Imanol Alguacil que vuelve al que le funcionó hasta la derrota frente al Málaga aunque el nombre propio en la previa en este partido aquí en Donosti es el de Íñigo Martínez que regresa Anoeta después de su marcha al Athletic en el pasado mercado de invierno la pitada parece asegurada por parte de la afición de la Real pero hoy Imanol Alguacil el técnico de esto

Voz 20 16:45 bueno a la afición siempre me va a parecer bien pero yo no tengo dudas al respecto e Íñigo creo que los años que ha estado aquí lo ha dado todo por esta camiseta excesivo eso no te no no tengo dudas piloto

Voz 0919 16:58 los habrá seguro esperemos que sean respetuosos eso sí en el Atleti novedades Verónica Gómez hola

Voz 1509 17:03 muy buenas aquí el protagonista es el mismo pero obviamente desde nuestro punto de vista Íñigo Martínez no ha hablado esta semana pero si sus compañeros y el entrenador insisten en que es una semana normal Ziganda adicto hoy que ni se ha planteado dejarle en el banquillo ante el entorno hostil que le espera hay en cuanto lo convocatoria ni una novedad misma lista que frente al Levante sin Aduriz que sigue con molestias en el abdomen así que en el once tampoco habrá sorpresas y Williams seguirá siendo la referencia en ataque el equipo ya está en Donostia viajado esta tarde y aficionados habrá poquitos en Anoeta del Athletic no ha habido entradas para el rival por aquello de las obras en el estadio así que solo los que hayan pasado allí por taquilla van a estar apoyando el equipo de Ziganda

Voz 0919 17:37 mañana se juega un Espanyol Las Palmas intrascendente en la clasificación aunque el español todavía necesito algún puntito la noticia es la rueda de prensa quedó el presidente de Las Palmas

Voz 21 17:46 para valorar la tremendamente

Voz 0919 17:49 negativa temporada Francis Mata buenas tardes hola qué tal

Voz 22 17:53 buena aquí primero ha pedido perdón a la afición por el dejas cabe la temporada en lo deportivo la única medida es que el secretario deportivos de grado técnico Luis Helguera no seguirá en la entidad amarilla que los jugadores heridos y remite tendrán que volver para jugar en Segunda división no deja ver si va a continuar Paco Jémez y que los abonados actuales cerca de dieciocho mil no tendrán que pagar el abono de cara a la próxima temporada en Segunda División

Voz 0919 18:16 mañana también Real Madrid Leganés sin nada en juego novedades en el equipo de Zidane Antón Meana hola hola qué tal muy buenas más próximas para el partido de Champions que de Liga no van a estar contra el Bayern el martes y por tanto tampoco van a estar mañana ni Carvajal Nice colean preguntaba Zidane si este es el Madrid del francés

Voz 23 18:34 Podemos son dos años que estoy aquí que estoy agusto que me gusta que lo está

Voz 11 18:40 Nos haciendo

Voz 5 18:41 Die pendiente de la Champions y en el Leganés

Voz 0919 18:44 es Óscar Egido hola hola Gallego son baja Omar Ramos Ezequiel Muñoz vuelve Mantovani a Canal once ya que va a repetir el mismo que ganó

Voz 1038 18:49 el Deportivo la semana pasada con han Rabat la izquierda

Voz 0919 18:52 el guerrero a rival de ganarle hace falta tan sólo un punto para seguir un año más en Primera seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 24 18:58 en la SER sobre

Voz 24 19:43 deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 27 19:53 el deporte

Voz 0919 20:49 realmente nos queda poca emoción la primera división pero muchísima impresionante el final que tenemos por delante en la segunda división cómo se presenta la jornada en esa lucha por el ascenso a la Primera Paco Hernández buenas tardes queda el gallego

Voz 30 21:05 ah pues nos fijamos en tres partidos claves en la lucha por el ascenso directo sábado ocho de la tarde Huesca ganada el domingo a las cuatro Sporting Albacete ya las seis Rayo Vallecano Tenerife está muy apretada la lucha Rayo líder con sesenta y siete Sporting y Huesca segundo y tercero con sesenta y cinco también muy apretada la lucha por la salvación a hasta ocho equipos implicados en esa pelea esta jornada tres duros directos Almería Barça B Sevilla Atlético Alcorcón ambos el sábado para el domingo el Cultural Leonesa Córdoba de esta jornada XXXVII que empiezan apenas diez minutos con el Reus Zaragoza

Voz 0919 21:37 fútbol internacional como todos los viernes a esta hora repasamos lo más emocionante José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego más emocionante está en Italia

Voz 1038 21:45 Italia la única gran Liga que falta por saber sub campeón que puso mucha emoción con el cero uno en Nápoles en el Juventus Stadium Miquel mañana tiene un partido vital nueve menos cuarto en San Siro Inter Juventus tres pinchazos seguido de los de Allegri sólo un punto por encima de el Nápoles

Voz 0919 22:00 así que tiene que ganar como sea la Juve ante un Inter que es esta

Voz 1038 22:02 también su puesto Champions el Nápoles va a jugar el domingo a las seis de la tarde en ante la Fiorentina y además mañana tendremos también a las seis el Roma aquí hubo la Roma también pensando en una nueva remontada en Champions para poder pasar el próximo miércoles a esa final de Kiev en la Premier League mañana tenemos el partido el otro semifinalista en Liverpool a la una y media juega ante el Stoke reserva a Savio Mané Jurgen Klopp porque tiene una pequeña lesión aunque el gran partido la jornada Premier va a ser el domingo cinco y media la tarde Manchester United Arsenal el duelo entre Mourinho Event el último que vamos a ver en la Premier League Emery deja el París Saint Germaine gallego o lo ha confirmado en un comunicado

Voz 0919 22:38 prensa sí ha dicho que han lo han hablado con el director

Voz 1038 22:40 corrió un presidente que lo mejor para todos es que bueno que lo vaya dejando

Voz 0919 22:43 finalmente Emery firmó su salida del Paris Saint Germain en la segunda parte en el Bernabéu cuando quitó a Cavani ahí estaba sentenciado

Voz 1038 22:50 cuando ya sabía que no iba a ganar la Champions más todavía ahora le quedan cinco partidos sobre todo la final de Copa un título más que ganar y hacer el triplete en Francia el rival del Real Madrid juega mañana Bayern de Munich Eintracht de Frankfurt a las tres y media de la tarde pendiente lo lesionó Heynckes no va a jugar mañana ninguno ni Javi Martínez Rubén y Álava pero jeques es optimista menos con el holandés si con el Espanyol y también con el lateral zurdo que es clave en el esquema

Voz 0919 23:14 gracias al palacio vamos al baloncesto que comienza en siete minutos un partidazo Real Madrid Panathinaikos el Madrid domina el playoff dos uno si hoy ganan los blancos estarán en la Final Four va a haber un ambientazo de nuevo seguro Marta Casals buenas tardes

Voz 0277 23:27 queda gallego muy buenas con el Real Madrid buscando la que sería su sexta final four en los últimos ocho años una Final Four de la que tan sólo separa los blancos una victoria el Real Madrid que como dices domina su serie dos a uno contra el Panathinaikos hoy de nuevo sin Paco Campazzo pero con Sergio Llull al que ya vimos el miércoles aquí en el Palacio de los Deportes los dos equipos calentando ahora mismo en la pista el Real Madrid que no quieren ni pensar en un hipotético quinto partido en Atenas el partido comienza en seis minutos y las gradas poquito a poco tomando color no quedaban entradas así que va a ver ambientazo aquí en el Palacio

Voz 0919 24:01 gracias Marta ahí en la NBA Héctor González como tenemos los playoffs buenas tardes

Voz 31 24:06 qué tal gallegos a encuentros todavía de primera ronda noche en Milwaukee consigue igualar la eliminatoria ante Boston por noventa y siete ochenta y seis partido igualado hasta el final con ante quién sino como hombre más destacado en los Bucks con treinta y un puntos y catorce rebotes los dos han ganado sus tres partidos en casa así que la madrugada de mañana el domingo primer séptimo partido del play off el llegan enfrentará a Filadelfia esta noche tres estos partidos con mucha miga a la una Washington Toronto con Ibaka en los canadienses

Voz 0919 24:31 mandan tres dos en la eliminatoria a las dos

Voz 31 24:34 Diana Cleveland con tres dos para los de Lebron James que después del triple sobre la bocina el quinto partido hoy necesita que el resto del equipo responde a una vez ya las tres el Utah Oklahoma con tres dos para los Jazz Ricky Rubio contra Westbrook ya Abrines después de las pullitas entre los dos bases de que los Thunder remontarse en el otro día veinticinco puntos seis

Voz 0919 24:51 hasta Oklahoma tiene una pinta Bárbara gracias sector vamos a Huelva

Voz 1385 24:56 por qué ha comenzado ya el pan

Voz 0919 24:59 en el Europeo de bádminton cómo va a Carolina Marín

Voz 1704 25:03 pues ahora mismo va ganando cinco cuatro acaba de arrancar el partido pues los cuartos de final después de la sorpresa Gilmour la gran favorita junto a Carolina ha caído eliminada ahora sirve Carolina buscando el seis cuatro gracias Fran Barbosa vamos al Conde de Godó

Voz 0919 25:17 de tenis se clasificó Nadal para semifinales esperaba rival esta tarde Raúl González lo tenemos buenas tardes

Voz 16 25:25 qué tal Gallego pues todavía no está en disputa este tercer set entre Roberto Bautista Agut y el belga gocen ha ganado Bautista el primer set pero ha perdido el segundo seis a dos y ahora mismo pierde cuatro dos el tenista de Castellón va abre Cavaco Roberto Bautista Agut en los otros dos partidos de la jornada Pablo Carreño ha superado a Grigor Dimitrov se ha metido en semifinales donde se enfrentará al Griego Stefano si chispas de tan sólo diecinueve años y que ha pasado por encima de Dominique Tim

Voz 0919 25:50 Fórmula Uno este fin de semana vuelve el circo esta vez en Baku pendientes el Renault del Carlos Sainz y del Mc Laren de Fernando Alonso Manu Franco diario As cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula uno en directo muy buenas tardes como ido

Voz 1385 26:05 pues buenas tardes Gallego buenas estamos en Bakú bueno con oigo mal lo vio mal lo hemos tenido a Fernando Alonso sexto con McLaren y Carlos Sainz octavo con lo cual entrarían los tres los dos la Q3 y están entre los diez primeros la parrilla de salida así eso mismo hacen mañana la sesión clasificatoria pero vamos a ver qué pasa por qué están ahí los Force India están los motores Mercedes y sobre todo porque está los Mercedes de los Red Bull los Ferrari pero juega una cosa hoy se ha quedado Alonso a una décima de Luis Hamilton cuatro décimas por delante de Sebastian Vettel con el Ferrari así que vamos a ver si tenemos aquí la sorpresa por fin vemos un Mclaren competitiva aunque te digo otra cosa también han echado a cinco director técnico el director de chasis así que las cosas tampoco de venir muy bien está Mercedes Mclaren te digo entre la mediocridad y la esperanza

Voz 0919 26:53 que hermanos lo contaremos este fin de semana de esta semana estamos cerrando el programa la banda de líder de Green Day Billie Joe Armstrong un nuevo grupo se llaman The Long Sochi

Voz 32 27:14 Nos dejamos algún titular de viernes de fútbol sala que estamos pendientes del futuro de Ricardinho desde Portugal apuntan que el Sporting va detrás de las traían Movistar Inter estaría dispuesto a pagar la cláusula de millón y medio y cinco millones de sueldo en cuatro años que para fútbol sala es un pastón recordemos que Ricardinho con el Benfica rival del Sporting en el país luso así que será un bombazo y un duro golpe para la Liga española que se juega mañana la última jornada de la fase regular unificada a las siete atajó la no se vaya ahora

