Entrevista a Teresa Fernández: Bambú Producciones

Voz 0194 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló muchas de ustedes seguro que reconocen están

Voz 3 00:22 músicas Vima Miles y el tema Salt pero donde directamente irá su mente seguro al escucharla es al sofá de su casa al sillón o a la cama donde ustedes estén acostumbrados a ver las series ese tema de apertura de las chicas del cable ya ver hasta dónde les lleva esta otra

Voz 4 00:41 hoy en día

Voz 5 00:52 una serie que están emisión ahora mismo y sin ninguna duda nos lleva directos a Galicia a la Galicia de los años ochenta es Iván Ferreiro pertenece a la banda sonora de Fariña los años de la droga en el noroeste peninsular y uno más las Galerías Velvet como escenario de todos los niños

Voz 0194 01:22 los imaginables de la sociedad española de los años sesenta la elegancia la alta costura pero sobre todo el amor tres series de televisión sólo tres ejemplos de lo que es capaz de regalarnos la productora Bambú tres historias que hemos podido ver gracias a Teresa Fernández José Romero redactor de series de La Script muy buenas noches qué tal buenas noches es el experto en esto mucho más que yo quiénes Teresa

Voz 1084 01:44 bueno pues con treinta y ocho años Teresa Fernández Valdés es una de las cinco creadoras más importantes de Europa para la prestigiosa revista The Hollywood Reporter estudió Periodismo en Madrid pero volvía a su tierra Galicia allí pues empezó a gestar todo un máster de producción audiovisual fue la incubadora de un proyecto de éxito Bambú Producciones que lleva diez años generando serias y tras ganarse un nombre con Desaparecida Guante blanco fue su primera serie hombre

Voz 6 02:10 Bernardo Valle profesión ahora mismo jubilado profesión antes de jubilarse inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 1084 02:19 el primer gran fracaso ha admitido siempre Teresa una experiencia que les sirvió para encontrar el equilibrio entre lo que querían contar lo que pedía la Audiencia después vendrían Gran Reserva Hispania Gran Hotel Velvet la seria que posiblemente más sintetiza el espíritu de su trabajo como El negocio de la moda es su obsesión es la calidad del producto el acabado cuidando al mínimo detalle en la puesta en escena

Voz 0194 02:41 los decorados así conquista al público español pero de todas formas José siempre tuvieron una vocación internacional no

Voz 1084 02:47 sí una coproducción con la BBC el seguimiento especialmente de sus ficciones en Latinoamérica pues la abrieron definitivamente las puertas de Netflix para su primera serie en España las chicas del cable

Voz 7 02:56 se porque sabe cual tienes convertido en una mentirosa cuesta igual lo que yo quién no tiene un marido tiene un trabajo y quieres e independiente en unas señoritas de tu casa yo no trabajo

Voz 1084 03:07 bueno los que la conocen dicen de ella que siempre ha tenido los pies en la tierra bambú trabajan como una familia un clan gallego inseparable Junta Ramón Campos Gema Neira entre otros vamos casi como los de Fariñas como muestra Dominguín hija quiero dedicar este premio a todas las mujeres que trabajan en Bambú que son muchas una productora no pueda hacer nada sin un gran equipo detrás decía hace unas semanas tras convertirse en la primera española en recibir la medalla de oro

Voz 0194 03:35 quédate con nosotros José porque tú eres el experto lo dicho al principio nave falles Teresa Fernández muy buenas noches ciudad graves

Voz 0536 03:40 te has fue invitaron enhorabuena lo primero no gracias

Voz 0194 03:43 Gemma gracias

Voz 0536 03:45 bueno escuchar así esta presentación tan bonita este recorrido de lo último que que producimos pues me me hace sentir muy orgullosa pero debo compartir siempre mi carrera con Ramón Campos como decía efectivamente no extra nuestra familia familia familia porque resulta que mi marido que estos diez años de Bambú Producciones han sido también fruto eso

Voz 0194 04:07 bajo mano a mano como se lleva la bicefalia como repartir que repartir las tareas

Voz 0536 04:11 bueno pues al principio él es puramente guionista visual más de guionista con lo cual los primeros años de carrera juntos yo abarcaba más esa parte ejecutiva gerencia el coordinación de equipos una dirección de producción pero en donde no sabíamos corregido inicialmente había sido siempre en el en el núcleo creativo entonces el momento en que eso pudo estar organizado más o menos en la compañía yo quise recuperarme reinos

Voz 8 04:37 la

Voz 9 04:39 Bihar neón hueco hombre acertar

Voz 0536 04:42 Dati entonces me ha hecho un hueco y ahora nos repartimos un poco más es decir los dos disfrutamos muchísimo de la parte creativa el lo dicho es que es guionista es de los ocho años que dice que escribía ya

Voz 9 04:53 le novelas no era lo que veía el billar escribía

Voz 0536 04:56 yo no yo es algo que que de alguna manera descubriendo poco a poco pero me apasiona trabajar con con los equipos de guión crear historias personajes y entonces ahora decimos como hay trabajo pues una Baratillo otra para mí

Voz 0194 05:09 déjeme que Volvo momento al momento se que recibe es el premio que te te estaba escuchando además dedicarlo a las mujeres que trabajan en bambú que decía

Voz 10 05:15 que que son muchas que se siente cuando tienes que subir ahí dices

Voz 0194 05:20 me lo me está pasando a mí le está pasando esto

Voz 0536 05:23 por eso yo siempre digo que son bueno yo pienso que todos los profesionales que disfrutamos con nuestro trabajo en el fondo pues nunca han nadie está pensando buscando no reconocimiento estas tú concentrado en hacerlo bien in que te salga bien en que tu esfuerzo ha valido la pena antes es es como si pronto el último de pronto se frena no dice según mes

Voz 9 05:45 han leído bien porque me están dando una medalla no hay una medalla que de del tamaño de un balón de

Voz 0536 05:50 fútbol tengo que decir yo pensaba que iba a venir

Voz 9 05:52 ahora con con una chavista Juan curarlo eso es Ramón media porque has metido en esta en esta te día zapatos eran un medallón entonces pues mira muy orgullosa y se lo he querido

Voz 0536 06:07 el car de alguna manera las mujeres que me acompañan porque sí que es verdad que pues hay este movimiento y en el audiovisual buscándose también no sobre lo que las mujeres representan no representan yo siempre digo yo estoy rodeada de mujeres sean no puede decir que no tengamos espacio creo que sí que lo tenemos lo mismo tenemos menos visibilidad pero el equipo si tú te paseas son todo mujeres mujeres mujeres y con las cadenas con las son las cosas que yo me relaciono también es verdad que en las altas altas directivas quizá ya el paseo sea más de hombres pero también la socio a generaciones de edad entonces bueno quiero que que que eso que todo el mundo supiera que el trabajo de un productor es un trabajo en equipo porque muchas veces no se conoce bien qué es lo que hacemos nosotros Si productor ejecutivo tal y cómo trabajamos ni yo en el fondo es casi como un director de orquesta tú tú tú lo que haces es cómo guiar a un equipo hacia un lugar que es un imaginario tuyo un universo que tú te has creado pero todo el mundo te presenta ideas no y entonces tú lo que has diciéndoles están no estás Eva está así no se va pero si tú no tienes a todo ese equipo a tu lado como un director artístico maravilloso un director de vestuario Un sonidista Si tú no tienes todo eso se quedaría en una hoja de papel no en un guión que nunca se traslada a la pantalla

Voz 0194 07:21 es decir lo decía antes José decía una cosa es lo que uno quiere contarlo otra cosa es lo que pide lo que pide la gente esa es la clave

Voz 0536 07:30 bueno en parte porque tú puedes

Voz 0194 07:32 tener eso puedes tener un buen proyecto con tu equipo te lo puedes creer lo puedes poner en más

Voz 0536 07:37 sí pero luego resulta que pincha claro imagínate que horror porque eso pasa si la ilusión siempre es la misma y uno trabaja confiado pero sí es muy importante para por lo menos intentar acercarte más al éxito porque la clave no la tiene nadie es pensar en qué cadena estas ya que público te diriges entonces esto era hasta hoy que es estreno Fariña Clancy porque esto no se ha roto a todos un poco los esquemas nosotros cuando pensábamos en una audiencia un gran público para una televisión en abierto pues fundamentalmente nuestro objetivo era conquistar a las mujeres que sí que sabemos que son más fieles que los hombres enseguida te abandonan por un fútbol lo cobró una carrera de Dios sabe que las mujeres no en eso pues el consumo televisivo pues ellas son más fieles y te siguen más conectan más con las historias les interesa más darle continuidad en sus vidas entonces teníamos como una meta siempre que las mujeres estuviesen representadas en pantalla con algún a manera mensajes que tuviesen aunque fueran historias de época que conecta hacen con la vida actual que fuera muy bonita visualmente al principio pues nuestra primera serie decíamos nada que sean todos pues muy social todo un retrato pues muy feo pues ahora no se me ocurre decir esas cosas no entonces todo está al servicio pues de que la gente puede viaje un rato se se distrae da desconecte de su vida de su de su mal rato a lo mejor pronto lo Fariña pues era una apuesta nueva queríamos hacer un retrato en ese caso si de de una sociedad de una situación nosotros como gallegos lo hemos vivido como una permisividad hay una tolerancia no no no la gente no estaba señalada ni está señalada realmente está dedicada este tipo de negocios el narcotráfico él no sé qué al al al al tabaco al contrabando en tu entorno familiar avión consumo de tabaco debate a que llamaban que es donde sí está vacía

Voz 0194 09:31 matizado completamente

Voz 0536 09:34 ahí sí que nos teníamos que poner serio es decir aquí no podemos hacer un un cuento de hadas

Voz 0194 09:39 aquí hay que contar la realidad hay que contar porque mucha gente que la conoce

Voz 0536 09:41 eso es cuando se lo propusimos en este caso fue Antena dijo adelante lo veo Atresmedia lo veía claro vamos a dar un paso adelante valiente que ocurre luego tu novia devuelves esa cinta ya convertir

Voz 9 09:52 ya lo que decíamos no en un guión sino en en una peli se quedan porque claro era exactamente un retrato

Voz 0536 10:00 decíamos bueno pero esto no cumple para nada con los requisitos que llevamos tantos años como al servicio del público para conquistarla pues concediendo no que pasó pues que de pronto detienen a Sito Miñanco que esto era algo inesperado secuestran el libro que habíamos adaptado encuentran en la detención de sitio los guiones en su mesa entonces tú no era más grande que la pura ficción que no era ficción que era un retrato de la realidad y entonces dice la tele hay una oportunidad muy buena conectando con la actualidad para lanzar la serie ir esperábamos que tuviese buena acogida pero ha sido una sorpresa hay una lección al propio productor y a la propia televisión en la propia sociedad porque es señores si estamos preparados para ver cosas

Voz 0194 10:41 es eso es lo que iba a decir no porque al final de alguna manera no sólo con las series en cualquier prueba de televisión se acostumbra al público una cosa como eso funciona se va repitiendo repitiendo el esquema gastar pero el público es capaz de tumoral sea otras cosas

Voz 0536 10:56 me enteré esto lo que nos ha demostrado es que hay un público que ya demanda otro tipo de contenidos que efectivamente que las generaciones que antes serán minoritarias porque parecía que la mujer de antes era la que seguía gobernando es que la mujer de antes de la de antes es la de ahora entonces ella también están interesadas por la actualidad no sólo por los cuentos de princesas por conocer parte de la historia de este paraíso de lo que ha sido Galicia en los ochenta entonces Fariña no sabes desmontado a todos como productores de cuando uno va a presentar una

Voz 9 11:23 idea ya no sabe si esto va a ser

Voz 0536 11:28 éxito o fracaso en el gran éxito para

Voz 0194 11:30 público fue éste el tiempo pasa muy rápido

Voz 11 11:34 no sabemos cuándo puede ser nuestro último brindis vivimos tiempos complicados como Future es cierto

Voz 0194 11:44 Gran Reserva que supuso para vosotros Gran Reserva

Voz 0536 11:46 pues mira veníamos de sufrir mucho decía cuando no saben te vamos a hacer productores ya hicimos Guante blanco y fue un fiasco nos retiraron mil

Voz 0194 11:54 fue lo primero primero fue

Voz 0536 11:56 la primera serie nacional realmente como Bambú Producciones llamó Guante blanco una historia de policías y ladrones que bueno pues ese daban caza no esto en la tercera emisión se Nos cancela entonces esto para nosotros era impensable y Lugo impensable también que los fueran a renovar porque nosotros lo los productores algo que acabábamos de aterrizar en Madrid y entendíamos que la oportunidad de sendos había dado en Televisión Española que algunos dirían bueno pues a la chicos lo habéis hecho muy bien pero no ha salido iros a vuestra casa Hinault dijeron no no es que la la la vida del productores Sexta no no siempre se acierta de cada cinco serios lo mismo ciertas en una entonces lo que hay que ponerse a trabajar duramente traernos las nuevas ideas bueno nosotros comediantes Ramón igual que yo no sabíamos criado con culebrones maravillosa como un Falcon Crest con con dinastía hotel bueno todas estas cosas que que eran malos malísimos todos en torno a un gran espacio deporte decíamos buenísimo hacemos realmente esto una saga familiar quién además los con un queríamos descentralizar también el rodaje de las series que estaba muy en Madrid el foco puesto hoy en Barcelona nosotros somos gallegos y siempre reivindicamos que en Galicia había una gran industria y unos paisajes únicos no lo único que llovía es verdad entonces lo de llover ya no lo podíamos lidiar estos porque vamos a La Rioja que ese era un retrato una fotografía nos permitía increíble unos grandes planos generales que no se veían en televisión entonces Nos la jugamos a a una saga familiar que tenía todos los elementos de culebrón pero la elevamos en los estándares de calidad que decíamos no tratemos un culebrón al uso vamos a darle herramientas de de gran producción teniendo

Voz 0194 13:38 sólo con los actores ya sí lo era

Voz 0536 13:41 pues la ambición era pues esa desde tener un gran casting y que yo se creyeron en este proyecto a irnos a una atmósfera nueva no meternos en un plató plato plató que era más propio de los culebrones sino irnos a grandes espacios abiertos y los crímenes en las viñas no entonces eh pues al al darle ese plus añadido y luego un thriller no que es escondía un suspense debajo qué es lo que todos los días las semanas aguantar hay al público que que hubiese algo que no se resolviera capítulo a capítulo como si pretendemos en la primera serie no que era hace planteaba un robo y en ese mismo episodio se cerraba lo que llamamos nosotros capítulos auto alusivos no no aquí te puedes verlos así de manera independiente eso es llamas no no aquí vamos a dejar en cada final de eso que te has como pues sin expiración aquí y además con tramas abiertas que cada vez en Rede más la la cosa esto se estrena y de repente pues un éxito no puede maravilloso imagínate nosotros tenemos un amor por Gran Reserva que en bueno no ser repetido luego uno pero lo del primer hijo hizo el anuncio que hablabas antes de de las mucho

Voz 0194 14:49 eres de las muchas mujeres que hay en una de las producciones a uno de los nexos comunes casi todas las producciones de debamos precisamente es el papel protagonista de las mujeres

Voz 12 14:58 pues que me lo que me pidas que dejé a mi trabajo puedo creer Ángeles y piensas que yo no me he dado cuenta de lo mucho que cuesta tu trabajo lo que está costando dejar todo esto yo no quiero que mi hijo de una desconocida yo que lo cuide su madre

Voz 0194 15:16 para el feminismo las chicas del cable mucho

Voz 0536 15:19 no una mucho mucho movimiento hizo en los años veinte claro a veces hasta no salimos mucho de todo esto ha sido compartido con Netflix no les decíamos hoy en mira es que esto de una de ellas no pues de alguna manera se declaraba pues no no era puramente lesbiana porque ya cree quería pero al amor libre en una apuesta por el amor libre amo nombra una mujer lo una mujer que se descubre con un hombre dentro sacó una mujer atrapada no sea un hombre atrapado en un cuerpo de mujer decíamos esto en los veinte sería muy complicado pensar que cinco amigas las cinco acepten que está situación vale creo que una debe decir que no

Voz 9 15:57 y ahí lo tuvieron muy claro nos dijeron no no no deja

Voz 0536 16:00 T que nuestro público es un público joven y hay ciertos discursos que ya no caben sea ya no caben ya

Voz 0194 16:06 no entiende no fuera un retrato

Voz 0536 16:09 como si hablaba de Fariña pues evidentemente hay que pasar por ahí

Voz 0194 16:13 esto es una fe esta es una ficción

Voz 0536 16:15 yo no hay cierto discursos que mejor y pasar por ahí porque ya están tan lejos de lo que debe ser tan lejos eso como del respeto al prójimo que que no no indague murciano Nos interesa esa historia fíjate nadie se ha quejado algo maravilloso en las chicas del cable es que hemos descubierto que lo comparten nietas con abuelas es decir que en ninguna de las abuelas nos ha dicho eso no pasaba no no eso sí pasaba lo que pasa que es escondía

Voz 0194 16:41 claro que no se decía que tenemos hacia público esa primera serie original en español para Netflix que suponen explica

Voz 0536 16:48 estaba u pues bueno maravilloso nosotros cuando bueno estrena hemos prima lo hicimos Gran Hotel y sabíamos que estaba teniendo un viaje porque las reglas series anteriormente Se estrenaban SPE en España todo ha cambiado mucho muy poco tiempo no tú estrenadas en España en la serie funcionaba y te decían bueno pues ahora vamos a ver qué pasa internacionalmente tres años después te decían hoy está siendo un éxito con a Gran Hotel La de este año Gran Hotel que aquí la producimos pues hace siete años se está rodando en Estados Unidos para adaptarla americano tú dices como puede ser una decir que aquí ya no existe no hemos tenido allí estén haciendo o sea es maravilloso pero era un viaje así en el tiempo yo soy llega Netflix Itu estrena ciento ochenta países al mismo tiempo no entonces cuando todo el mundo estaba detrás de de este Net Flix de todavía no era muy fuerte la presencia en el prisión España tenemos la referencia americana de lo que estaba siendo Netflix pero para nosotros ahora mismo un sueño inalcanzable que pasa que si sabíamos que Gran Hotel estaba viajando por el mundo porque estaba dentro de su plataforma después de Gran Hotel Velvet que volvía a ser un éxito internacional porque nosotros recibíamos mucho feedback de Argentina Chile de países latinoamericanos de todos incluso de ese que llaman esto AP Un el mercado americano de habla hispana no pues de ahí también debíamos mucho feedback entonces unas navidades recibimos un email de un tipo que que se llama Eric bar Mc y que es vicepresidente Sapone debajo vicepresidente de Netflix claro Nos quedamos muertos

Voz 9 18:26 de ese es un nombre muy directo y muy era veintiocho de diciembre no pero era no perder a Betty tres veinti por ahí

Voz 0536 18:35 nosotros habíamos ido a Galicia a pasar la Navidad me acuerdo perfectamente y entonces me dice eso te has visto estime lo que pasa los escriben de Netflix que han visto Gran Hotel y que han visto Bell qué le gustaría tener una llamada con nosotros que sí tenemos algo parecido nosotros somos una compañía pues creativa en sí misma nosotros no no soy metimos productores por por negocio sino pues por creatividad que siempre hay cosas en desarrollo entonces les dijimos mira pues si tenemos un montón de ideas desarrolladas pero estamos en Galicia si Nos diese es una semana para llegar a Madrid poner engorde un poco todos mandamos cosas y la verdad a las chicas del cable sabía desarrollan su día para para Telefónica para móvil

Voz 9 19:18 yo lo cuento porque la historia del teléfono

Voz 0536 19:23 Al Qaeda la la historia de las chicas poner en valor a las mujeres de entonces que la compañía pues de alguna manera creció y las bases de pues venían de una parte de mujeres que eran entonces preparadísima será dificilísimo acceder a un puesto de telefonista en aquel entonces tenías que tener un requisitos y unos estudios muy muy amplios sí bueno pues ellos no les interesó y entonces les mandamos porque hemos Heiner Flix bueno esta gente tiene contenidos supe radicales por fin vamos a salir de nuestro zona de confort que dicen vamos a probar con otros géneros y entonces les mandamos ciencia ficción cosas muy arriesgadas hijos Bonnie son interesado pues vamos a mandarles una dentro esas cinco pues pues un poco Alilovic son las chicas del cable pues yo creo que tardó cuarenta y ocho horas testar dijo quiero esta entonces claro estuvo a ver quién te lo cuenta ahora eran poco fuerte porque era llegar en F es que ahora ya parece que se están encontrando

Voz 9 20:22 todo hizo un lugar no

Voz 0536 20:25 están buscando lugares incluso de entendimiento entre ambas compañías pero a priori era como el tren también tengo Guerrero y si encima que vinieran con una serie que casi les pertenecía por historia a los otros pues casi parecía más agresivo todavía pero fue maravilloso y la verdad no esperábamos que nos ocurrió a nosotros esto a Bambú Producciones con con con con un poco el discurso que hemos tenido desde vernos al público pues en eso también hemos sido un poco foco de crítica

Voz 0194 20:52 dime dime una cosa que tú decías es verdad que antes que una serie no llegaba al extranjero y tal y otra cosa que también ha cambiado es la forma de ver las series yo no sé si se produce se produce de la misma manera pensando en que la gente estaba esperando el jueves a las diez y media de la noche porque empezaba la serie a Corea las tienes colgadas enteras sin te puede sentar un domingo por la tarde y ver las enteras yo no sé si también esto

Voz 0536 21:14 para nosotros si cambia pero sí es verdad que nuestros éxitos iniciales fueron series o sea que eran Otegi Velvet fueron un formato que viaja internacionalmente y estuvo en el Abierto es verdad que las chicas del cable sabiendo que tú vas a consumir tres y cuatro capítulos del tirón pues te ahorras por ejemplo repetir cierta información que de semana semana parece que sí que hay que repetir para recordarle al espectador en qué punto estabas ahora cuando tú te ves tres capítulos de Girón sabes que no se van a perder el hilo saque si hay una manera un poquito diferente de contar las historias va todo más rápido

Voz 0194 21:48 sin desvelar nada que ya sé que no lo harás pero que veremos próximamente de qué estilo yo yo

Voz 9 21:54 y retrato ficción aunque mujeres siempre mujeres siempre

Voz 0536 22:01 bueno estamos preparando algo que ya estaba ante un poquito para Antena tres que está relacionado con la música y bueno hay sí que queremos hacer un mixto entre ficción y retrato sí que queremos hablar de de de una época muy interesante que fueron los años sesenta en España del Roque de aquella época de lo que fueron los primeros grupos Nos gustaría hablar con nombres propios la verdad vamos a intentarlo y luego sí estamos preparando otras ficciones para mujeres en algún caso protagonizada también por algún nombre pero va subiendo liderados al al discurso si quieres hacer un retrato de la radio aquí unos a nosotros

Voz 9 22:34 me me encantaría súper sexys entrar desde que se nos trae buenos días

Voz 0194 22:41 de verdad un gusto que has estado cuando nosotros conocer cómo se trabaja en una productora como Juan voy cómo se llega hasta donde han llegado ellos y sobre todo hasta donde ha llegado a ella Teresa muchísimas gracias Gemma gracias a un placer estar aquí no se grafias admite que era

Voz 14 23:38 yo yo ahora su meta reuniones con el Reino Unido