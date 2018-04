Entre rutinas y sorpresas

Voz 1341

00:12

muy mala semana la que hemos pasado entre rutina es rutina Sorpresa sorpresa rutina son ya la desigualdad y el desamparo Salvamento Marítimo busca Pata Pata de las perdidas y cadáveres por el Mediterráneo muertes debidas a la miseria la violencia pero también a una legislación de carácter muy racista Europa convive con eso rutina es que la Encuesta de Población Activa se interprete de distinta manera de de España crece la economía va bien a las realidades denunciadas por los sindicatos la gravedad del paro de larga duración y la fragilidad de un mercado laboral sin derechos para los trabajadores rutina es que el Gobierno no supere el primer trámite para la aprobación de unos presupuestos con muy poca voluntad social ajustados al Nea neoliberalismo puro y duro del Partido Popular y de Ciudadanos pero la sorpresa es empieza cuando se salva las enmiendas a la totalidad con ayuda de la equivocación del voto de un señor diputado atención redoble de sospecha será una equivocación o será un error inducido por algún tipo de chantaje andará circula circulando por ahí algún vídeo secreto en alguna cloaca que mueva voluntades podemos ponernos en los peor después del capítulo imprevisto de folletín Cristina Cifuentes resistió la vergüenza pública de la falsedad en su titulación académica pero las cloacas del Estado y la prensa basura irrumpen para recordarnos que en nuestro poder empresarial tiene pocos escrúpulos a la hora de colocar o quitar políticos a su gusto beneficio en mano estamos sorpresa las este la sentencia que estalló ayer respecto a la otra manada una sentencia en la que el planteamiento y el nudo tienen poco que ver con las conclusiones dejó aparte el voto particular de ese señor magistrado que redacta con mal gusto de calado reaccionario pero y los demás me quedo perplejo al leer las consideraciones de miembros del tribunal que aceptan que cinco energúmenos a una muchacha la desnudan sin su consentimiento la penetran de manera humillante repetidamente para concluir luego que no hay violación eje no se comprende nada de nada y que conste que huyo de la fan carcelario que domina España en estos últimos tiempos y que en cualquier caso nueve años puede ser un castigo duro pero precisamente la distancia que hay entre el castigo duro y la redacción de la sentencia desnuda el machismo que flota sobre todas nuestras cabezas digo que huyo de la fan carcelario y de la mano dura que flota en España sobre todo desde que el Código Penal está sustituyendo a la política porque me asusta también la petición de cincuenta años de cárcel para los acusados por propinarle en Alsasua una paliza a dos matrimonio que estos tipos merecen los calificativos más fuertes está claro por su racismo y su violencia pero cincuenta años de cárcel por una paliza se nos está olvidando lo que pesan los años de cárcel esos cinco años de cárcel al que se ha condenado al rapero por decir impertinencia hacen una canción estamos locos cada vez somos peores con peor corazón seguiremos empeorando por los recortes en Educación que practica el Gobierno seis mil millones menos que en dos mil once según las cuentas de los sindicatos en este fin de semana será bueno leer el nuevo libro de don Emilio Lledó sobre educación la necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía que ha publicado Taurus en fin Angels muy buenas noches después de una mala muy mala semana un beso aprovechemos el fin de su