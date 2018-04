Rafael Catalá: "Que la conclusión sea que no hay violencia o intimidación me sorprende"

Voz 0194 00:00 Rafael Catalá ministro de Justicia muy buenas noches ha podido Esther leer la sentencia de la manada

Voz 1764 00:06 sí reconozco que la leído rápida porque aquí hay gente del trabajo en muchos líos con muchas cosas que hacer pero la importancia del asunto

Voz 1 00:15 le dedica una unas horas relecturas si me parece qué sensación le ha dejado

Voz 1764 00:20 bueno como cualquier sentencia estamos hablando de aplicar la norma unos hechos esos hechos

Voz 2 00:28 son los que hemos conocido todo durante tantos

Voz 1764 00:31 pongo por lo tanto que todos vamos con pulsos por una situación de una agresión a una una persona una mujer ir al final bueno pues lo que existe es una calificación jurídica que hacen los jueces en la que bueno podemos discrepar de poder haber opiniones pero que yo creo que ellos intentan aplicar el derecho a dos hechos sucedidos y quizá la sentencia cuando acaba el finalizando diciendo que no hay violencia o intimidación es creo que como a tantos deja una sensación un poco de insatisfacción

Voz 0194 01:00 dice podemos discrepar usted discrepa haría

Voz 1764 01:03 yo como justicia como puede imaginarse lo primero que digo es el respeto al lado

Voz 0194 01:09 ministro de Justicia creo que todos

Voz 1764 01:11 y a partir de ahí pues yo sentencia veo que hay una descripción de hechos hay unas circunstancias materiales una agresión y que al final la conclusión sea que no hay violencia intimidación a millones optan la verdad me sorprendió y por lo tanto creo que podría haber eh Brad vías de recurso y me ha anunciado el fiscal en su recurso en otras está habrá que revisar si esa circunstancia lleva a que no nos considere el tipo agravado por no haber violencia intimidación cuanto parece que han producido los hechos que si entiende esas condiciones

Voz 0194 01:43 esa sorpresa que le produce la lectura de la sentencia al final es el que le motiva ordenar la revisión de estos delitos en el Código Penal

Voz 1764 01:52 claro yo creo que nuestra sección de estos ayer drásticamente ayer y hoy es ante una constatación una crítica social generalizada ante una circunstancia tan singulares que este es un tipo penal que procede del código del año noventa y cinco han pasado veintitrés dos años España ha cambiado muchas cosas yo creo en todo lo que tiene que ver en el rechazo la intransigencia en la compromiso contra la violencia de género la violencia sexual la libertad de la mujer es yo creo que hemos cambiado hemos cambiado mucho hemos somos mucho más exigentes mucho más rigurosos por eso parece razonable a la luz de la nueva de la sociedad española pues ese tipo penal que en aquel momento se hizo es adecuado o si hay que perfilar lo mejor intentos dos cosas pues estos elementos como digo la violencia la intimidación ajustar un poco más para que la interpretación sea la menor posible

Voz 0194 02:44 pero de origen déjeme que le pregunte porque hablamos de la modificación del tipo penal este mismo lo reconocía yo creo que es un poco la sensación que hemos tenido todo sea leer la sentencia y bueno que da la sensación que lo que ahí se describe que son hechos probados es una violación pero no la definen así los jueces es necesario la reforma la modificación del tipo penal o la educación de los jueces en perspectiva de género para que sepan valorar lo que escribe

Voz 1764 03:10 pues yo seguramente las dos cosas casi siempre casi siempre los problemas de derecho se acuerdan de manera multisectorial de creo que hay que revisar el Código Penal y nos vamos a poner en manos de expertos tomamos una decisión política mi improvisadas sino que hemos en el Ministerio de Justicia existe un órgano que es la Comisión General de codificación dentro de esta comisión hay una afección de derecho penal donde hay ilustres catedráticos por lo tanto les he pedido a los catedráticos que nos hagan una reflexión madura reposada técnica de este asunto junto a eso también creo que es una buena reflexión la del eh lo decimos muy frecuentemente en el pacto de Estado contra la violencia de género está también el compromiso de la formación la especialización de los jueces que tienen que aplicar unas normas en esa misma sensibilidad social yo creo que es bueno también que se produzca esa formación especializada de los jueces que abordan estos casos

Voz 0194 04:05 sabe que indignado especialmente el contenido del voto particular del juez Ricardo González que entiendo que lo ha leído o al menos lo algún fragmento sino quiero compartir con usted con los oyentes Un fragmento de ese escrito

Voz 1900 04:16 tampoco aprecio en ella esa ausencia embotellamiento de sus facultades superiores que se afirma por la mayoría de la Sala por el contrario lo que me sugieren sus gestos expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual lo que documenta las imágenes es sexo entre desconocidos en el entorno clandestino hoy desapacible del rellano de un portal

Voz 0194 04:39 ministro este juez puede seguir juzgando

Voz 1764 04:43 bueno este juez lo que hace en el ejercicio de su función es a la vista de la prueba que él ha visto los testimonios de los periciales que ha recibido hace su calificación

Voz 0194 04:54 pero ministro interpreta a una violación como un jolgorio

Voz 1764 04:59 me piden personal no es que esas consideraciones el justifican el seguramente que el Consejo Poder pueda hacer alguna acción de evaluación de estos estos hechos Ny bueno ya tendrá que sacar sus conclusiones siempre que demuestra espetar la independencia complicidades consejos Kipling esas competencias por lo tanto creo que ponerlo en la sede del Consejo para que esto tiene una una necesidad de revisión

Voz 0194 05:26 pero usted piensa que debería como mínimo revisarlo

Voz 1764 05:29 bueno yo creo que ahí también es una sentencia que hay vías de recurso por supuesto Izaskun esas declaraciones esas consideraciones de el voto particular se considera que están fuera el dedo razonable hay vías disciplinarias también yo creo que hay que dejar también que el Consejo Judicial actúe que esa sumisión para eso están los vocales del Consejo para valorar los comportamientos de los jueces que cada día hacen un trabajo extraordinario en todas la la jurisdicción en España cuando alguno hay alguna sentencia o algún voto particular Cingular como puede ser este tendrán que valorar podrán la Audiencia pedirle explicaciones hay acabar calificándolo se ha producido ciento normal o no tanto en este caso

Voz 0194 06:12 lo que pasa ministro que hoy mismo el presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes ha hecho una defensa muy cerrada de los jueces incluso criticando las críticas políticas que ha recibido que ha recibido la sentencia yo no sé si está muy por la labor de de esa iniciativa no de revisar la actitud de estos jueces al como mínimo del juez del voto particular

Voz 1764 06:31 a mí me consta me consta el compromiso de presidente del Consejo y de todo el consejo en fortalecer la independencia judicial pero también la cualificación el compromiso de la justicia con la sociedad española hay una serie de de órganos dentro del Consejo que tienen que ver con el compromiso contra la violencia de género contra la desigualdad y la sensibilidad social de la carrera judicial y de sus órganos de gobierno por lo tanto lo que el presidente ha hecho una defensa de la independencia de los jueces ha dicho que para eso están los recursos que no está de acuerdo con una sentencia la puede recurrir en su caso argumentar para intentar cambiar la solución esta sentencia como saben tienen al puede tener dos dos alternativas de recurso un ante el Tribunal Superior de Justicia ante el Tribunal Supremo yo estoy algo que al final de todo ese ciclo habrá una verdadera justicia material no solamente formal y por lo tanto me consta insisto el compromiso del presidente y dos vocales en en que la justicia de de la España de hoy esté adecuada a la aplicación de la ley por supuesto pero también a la sensibilidad de la sociedad española

Voz 0194 07:35 me haga una última pregunta casi personal ello no sé si ha compartido usted con las mujeres de su familia que no sé quiénes son sea compartido con las mujeres de su familia la sentencia se ha hablado de ello

Voz 1764 07:46 sí claro que sí habló en a mí me ayuda mucho Mis hijos tengo una hija de veinticinco años y mi mujer amigas dice una verdad auténtica ronda

Voz 1 07:57 para con su hija habla dónde está y qué le dijo su hija bueno

Voz 1764 08:02 me decía que había que revisar el Código Penal si se ha podido dicta una sentencia ni mi hija es abogada por lo tanto algo sabe estoy dice Si sin es decir así como consecuencia la aplicación de la norma puede producirse este resultado hay que revisar la norma con toda seguridad y luego también ahí que va a estar siempre del lado de la víctima porque ninguna mujer que es víctima tiene ninguna responsabilidad en lo que le ha pasado hay que estar a su lado y hay que intentar evitar que esto vuelva a suceder siempre