Hermana Patricia: "Tenemos responsabilidad con nuestras palabras y con nuestros silencios"

Voz 0194 00:00 la hermana Patricia forma parte de la Congregación Hermanas muy buenas noches buenas noches no suele ser habitual este tipo de pronunciamientos públicos desde un convento de de clausura porque lo han hecho

Voz 1 00:10 bueno no no es habitual hábil quizá que tenga esta resonancia los pronunciamientos públicos en El pequeño ámbito no en el cual nosotras nos movemos y con la gente que nos que nos conoce simplemente es que nosotras tampoco estamos muy presentes en en las redes de yo solamente tenemos cita cuenta en Facebook y la verdad es que no es que nos dediquemos mucho a ella pero bueno esto yo creo que más que un pronunciamiento es que hay silencios cómplices también yo creo que nos ha conmovido particularmente y esta es muy fácil para para nosotras yo creo que para cualquier mujer empatizar con con esa con esa mujer asustada no

Voz 2 00:53 sí lo que nos hace

Voz 1 00:56 no sé lo que no resulta bastante increíble es precisamente esa ausencia de empatía en en una sentencia que lo compré porque se nos escapa no esos tecnicismos jurídicos que no pero lo que no se nos escapa así sufrimiento la humillación el dolor el miedo todo lo que acompaña a no sé a culpabilizar a una final de de la mujer

Voz 0194 01:18 a ustedes defienden hermana este comunicado de alguna manera ustedes diciendo otros llevamos hábito hasta los hasta los tobillos de alguna manera defienden la libertad no de cada una de las mujeres para elegir lo que quiere el cuándo y cómo lo quieren

Voz 1 01:31 por supuesto porque si no estaríamos claro el peligro es que allá conductas de buenas y malas que haya mujeres buenas y malas porque de alguna manera eso es lo que está comunicando las otras me hemos puesto primero todas esas condiciones quita quizá no ese contexto que que para mucha gente a lo mejor nos coloca en una posición distante o más protegida para luego decir que no que no estamos ni distantes ni sentimos protegidas por eso sino que esta es una opción libre es tan respetable como cualquier otra opción libre que tome cualquier otra mujer

Voz 3 02:07 lo hablaron mucho ayer entre ustedes lo hemos hablara más hoy

Voz 1 02:11 claro como ya ha sido una explosión ayer la verdad es que que que no lo hablamos mucho porque porque no hubo tiempo porque por mucho que a la gente le sorprenda la la habitan no solemos asomarnos mucho hacéis porque estamos viviendo estamos muy entretenidas haciendo cosas pero fue un dejar un comentario hizo los comentarios al comentario en realidad eran para hoy externos han adelantado pues emisora Si gente que nos ha empezado a llamar ahí montones de mensajes de agradecimiento que nos llegaban a a la cuenta entonces bueno entonces sí que es cuando hemos hablado de de yo con más profundidad dándonos cuenta también esto es un mundo que para nosotras es es novedoso darnos cuenta también de la trascendencia que tienen las las cosas que importantes lo que dices o lo que no dices por eso cuánta responsabilidad tenemos también con nuestras palabras y con nuestros silencios lo importante es decir si yo creo que era muy importante decir nos ha habido gente que nos han dado gracias porque porque no ha habido otras voces no desde la posición en la que nosotras estamos au desde la estructura a la que pertenecemos ha habido gente que nos ha dado gracias desde fuera desde muy fuera y también desde dentro