Yago de Vega: "No conozco a nadie que pueda decir algo malo de Iniesta en el mundo del fútbol"

Voz 1991

00:10

hablar comunicaba que que se va que no seguirá el año que viene en el Barcelona en no por ser esperado porque ya veníamos hablando de esto las últimas semanas deja de ser de alguna forma doloroso eh porque Se va el manchego después de veintidós años en el conjunto catalán y lo hace además asegurando que no lo ha dado todo que ha exprimido al máximo y que no se ve capaz de de dar más es decir honestidad hasta el final y más teniendo en cuenta la exhibición que dio hace unos días en la final de la Copa del Rey mostrando un nivel y devastador de de Iniesta como lo ha hecho durante toda su carrera catorce temporadas en el primer equipo un total de treinta y un títulos que probable de sean XXXII si se confirma la la Liga de de este año así que serían nueve ligas contamos la de este año cuatro Champions seis Copas del Rey siete Supercopas de España tres Supercopas de Europa tres Mundiales de Clubes ahora su futuro está lejos de Europa tal y como ha reconocido y habrá que esperar para saber dónde jugará la próxima temporada pero lo que está claro es que Iniesta va a dejar un vacío irremplazable ahora mismo en el en el Barcelona no sólo en el Barça en el fútbol español por lo que ha dejado en el terreno de juego por lo que ha transmitido fuera no conozco a nadie que que sea amante del mundo del fútbol que pueda decir nada malo de Iniesta un futbolista amado por los suyos es respetado por todos los demás el ejemplo a seguir eh con su profesionalidad sus valores y su honestidad y y para el queda el recuerdo de todo lo que ha hecho durante todos estos años en el lo ha contado mil veces ese niño asustadizo que llegaba Iker lloraba prácticamente cada día cuando con tan sólo doce años llegaba la masía salía de Fuentealbilla lejos de su familia en el mundo estar solo eh pasándolo mal llegó siendo ese niño temeroso ya ha salido hecho un un hombre N en mayúsculas demostrando en todo momento en lo que ha hecho en el terreno de juego que lo ha trasladado fuera no ha sido nunca hundió polémico siempre ha sido un ejemplo a seguir en nunca una mala cara siempre eh podríamos decir con sentimiento positivo se habla mucho de de ese Balón de Oro no te que le debían en dos mil diez después de no sólo conseguir el gol que nos dio el Mundial después de temporada aunque hizo que que hizo ese año pero yo creo que se lleva algo mucho más importante que es el reconocimiento y la admiración de aficionados compañeros rivales y medios de comunicación eh nos quedan sólo cuatro jornadas por delante eso significa que nos quedan tan solo cuatro oportunidades para ver Andrés Iniesta con sus últimos minutos con la camiseta del del Barcelona así que vamos a disfrutarlo vamos a a disfrutarlo porque desde luego no tengo ninguna duda que le vamos a echar mucho de menos tío