Andrés Iniesta: "Hemos llorado lo que hemos podido y algo más"

Voz 1991 00:00 los vamos a Albacete allí hay una peña como no podía ser de otra forma Peña Andrés Iniesta en Fuente al Villa Juanma Sevilla qué tal muy buenas

Voz 1065 00:42 hola Yago qué tal muy buenas noches ambiente hay hoy

Voz 1991 00:44 a esa Peña

Voz 1065 00:45 bueno pues estamos aquí en un lugar de La Mancha de cuyo nombre hoy sí queremos acordarnos como es eh Fuentealbilla en y en esta peña del Barcelona de esta localidad de Albacete que yo creo que más que Peña Yago es un auténtico museo porque aquí yo diría que hay miles de recortes que el abuelo del futbolista ha ido coleccionando otras todos estos años es como te digo un museo yo creo que hasta considerarlo un centro de peregrinaje para todos los aficionados al fútbol me encuentro aquí vallado no seis y con tres personas que conocen muy bien a Andrés Iniesta te lo voy presentando en primer lugar está aquí a mi derecha el tío de la criatura que se llama Andrés también se apellida Iniesta Andrés Siniesta tío qué tal buenas noches

Voz 2 01:25 buenas noches buenas buenos días me me imagino que

Voz 1065 01:27 muy especial muy emotivo y donde eh habrás hecho el la vista atrás en el recuerdo no he tantos y tantos viajes Albacete a llevar al niño y a la cantera del Alba no

Voz 2 01:38 yo no es que haya sido yo el que más lo llevó pero alguna vez lo llevó ir ahora aclaró cuando lo ves que así como esta mañana qué es estar el acordando de esas cosas y todo eso fue la llegan a uno al corazón claro

Voz 1065 01:51 Diego ya te escucha en sintonía de Larguero Andrés

Voz 1991 01:53 buenas noches ha sido una jornada muy intensa de muchas emociones

Voz 2 02:00 pues sí y aquí lo que hemos podido ver hoy algo más

Voz 1991 02:05 cómo habéis vivido ese momento la rueda de prensa cuando salía Andrés recortaba la voz

Voz 2 02:12 pues claro acostumbrado a verlo siempre en su sitio Oil yo digo que no acaba pero al final como siempre es el repuesto y vamos lo creo que ha terminado término término Ariel

Voz 1991 02:26 he hablado con él

Voz 2 02:30 no no solamente con su padre como estaba acosando yo me he paseado que tampoco habló de cómo estaba no no estaba allí en Barcelona claro

Voz 1991 02:39 creo que estaba bien no que estaba entero no

Voz 2 02:42 estaba ahí dice sí dice cómo cómo voy a estar bien bueno estas cosas es que tienen que

Voz 1991 02:49 llegar llevamos tantas cosas ya con el pasan en lo que pasa es que somos muy llorones pero soy muy emotivos muy sentidos hombre

Voz 2 03:00 eso sí que bien claro emotivos pero yo creo llorones restante

Voz 1991 03:05 si uno mira atrás y habla de veintidós años de Iniesta en el Barça quince años en el primer equipo que rápido se ha pasado todo eh

Voz 2 03:17 pronto pronto me acuerdo claro cuando se fue madre mía y ahora veintidós años es un suspiro pero nos ha dejado nos ha dejado mucho bueno tanto todo es vamos a suponer que es un media vida nos ha dejado que esto cuando ese fue era impensable que que que pasáramos por los momentos que hemos pasado conel por importó eso por todo el mundo acompañando lo todos esos triunfos en sus malos momentos pues también acompañándole cómo cómo es la vida

Voz 1991 03:53 Andrés el Balón de Oro no lo queremos si lo más bonito que se lleva Iniesta es salir aplaudido en cada campo

Voz 2 03:59 el Balón de Oro casi es mejor que no opine porque porque es decir sí mejor a mí me dicen ahora aquellos que quieren ganar el Balón de Oro que eso lo van a dar ahora viene la regular adaptadas

Voz 1991 04:13 lo donó a buenas horas mangas verdes

Voz 2 04:16 a buenas horas con con la noche con la noche que nos hicieron pasar aquí en Fuentealbilla que medió que no me dio algo de gasolina porque se ve que tengo el corazón bien sino caigo

Voz 1991 04:27 Andrés Iniesta enhorabuena por tener el sobrino que tiene están fantástico un abrazo muy fuerte

Voz 2 04:33 muchas gracias Juan más

Voz 1065 04:35 bueno pues estamos con más protagonistas porque aquí Yago bueno es un pueblo de Albacete donde hemos venido muchísimas veces en los últimos años aquí pues vinimos por ejemplo cuando el gol famoso de tres en Stamford Bridge por supuesto en este dos mil diez cuando España no campeones del mundo en Sudáfrica con un gol de Andrés Iniesta dos hombres que también lo conocen muy de cerca es por ejemplo otro Andrés en este caso Andrés García que es el presidente de la peña del Barcelona aquí en esta localidad albaceteña tres buenas noches

Voz 1991 05:01 hola buenas noches a todos para todos

Voz 1065 05:03 pronto un poquito el pinganillo también que te escuche mi compañero Yago de Vega estábamos hablando de que va a ser especial el próximo clásico que se va a disputar dentro de unos días en el Nou Camp el último ya de Iniesta con el Barça va a ser un partido muy especial también aquí en la Peña

Voz 4 05:16 sí sí por supuesto a esos partidos se viven siempre de manera muy especial pero esta vez va a ser algo algo inolvidable porque vamos a ver a nuestro paisano disfrutar de ese último clásico íbamos a ver a lo mejor del como siempre

Voz 1065 05:31 decidió anteriormente que va a haber que cobrar entrada ya en la en esta peña un auténtico museo porque esto eso es eso es un centro de peregrinaje desde todos los amantes del fútbol

Voz 5 05:39 sí sí encima vamos aumentando parece que llega

Voz 6 05:42 a las

Voz 5 05:44 pedía de Andrés y vamos aumentando de socios no sabes que sé que vamos a tener que hacer para meter a tanta gente

Voz 1065 05:49 Thiago estoy también con el alcalde de Fuentealbilla con Ángel Salmerón o la Ángel buenas noches o la moda noches bueno cuántas veces habremos venido aquí a a Fuentealbilla siempre lo decimos no porque sea para destacar éxitos de del paisano pues sí espero que dos sea la última

Voz 6 06:04 es que venís aquí aquí estamos encantado de recibir siempre con esta noticia de Andrés bueno esta un poco agridulce porque no os abandona el fútbol español pero bueno nos espera el Mundial creo que va a haber un uno a grandes momentos de Andrés Iniesta en este Mundial todos esperamos lo mejor de él y creo que lo vamos a conseguir ya

Voz 1065 06:28 para que te hagas una idea aquí muy cerca donde nos encontramos hay una estatua de Andrés Iniesta también está por cierto su casa está en el número uno de la calle Andrés Iniesta si le quieres preguntar algo que el alcalde

Voz 1991 06:36 hola qué tal buenas noches hola muy buenas noches un orgullo no que un tipo como Iniesta sea tan querido que lleve siempre por bandera Fuentealbilla no

Voz 6 06:47 pues sí la verdad que sí yo con doce años tuve el honor de ya a hacerle un homenaje aquí en el año noventa y seis siendo alcalde Andrés yo fue entonces a Barcelona desplazó el Torneo de Brunete y desde entonces no ha dejado de darnos alegría futbolísticas pero bueno pero pero lo que no podíamos imaginar nunca ser campeonas del mundo gracias a un gol de nuestro paisano todo un orgullo llevan a preparar algún homenaje pues algo le tenemos que hacer la verdad es que lo hemos hecho casi de todo qué tiene de banda que el alcalde

Voz 1610 07:27 bueno todos ellos vamos estaría encantado de darle el relevo o Andrés para que fuera alcalde de Fuentealbilla gente como se presente como se presenta Andrés lo tiene complicado gana me gana gana seguro el alcalde Ángel Salmerón mil gracias un abrazo muy fuerte gracias a todos vosotros

Voz 1991 07:47 eh Juanma es un símbolo de Fuente al Viña al Villa querido va a recibir margen homenaje evidentemente en la Peña también habrá algo también en el pueblo no

Voz 1065 07:58 por supuesto aquí Andrés Siniesta va a tener seguramente su homenaje como me imagino que también lo tendrá en el Albacete que yo me imagino que por qué no una despedida Andres Iniesta en el Carlos Belmonte que donde por cierto debutó con con La Roja Yago aprovechando que estamos en el Larguero porque desde la peña Andrés Iniesta Fuentealbilla están trabajando en una iniciativa muy solidaria que nos va a contar de nuevo su presidente Andrés García adelante Andrés

Voz 3 08:22 hola mira para conmemorar este día la Peña quiere ayuda

Voz 4 08:29 de manera social como siempre un niño que lo necesita mucho que en una localidad ver vecina de Villamayor marea un niño que está enfermo de cáncer y que la familia tiene que afrontar un pago muy grande de dinero vamos a darle un balón firmado por Andrés a vosotros a los compañeros de la SER para que puedan hacer una Reed a huir mentar algún bastaban para poder recaudar dinero sí una sí no lo que eso ocurra y aparte nosotros vamos a donar a esta gente una camiseta firmada por toda la selección española de este no dial entonces queremos que esta familia pueda recaudar todo el dinero posible para pilotar es ayudar este niño porque lo necesita necesita casi cuarenta mil euros para poder afrontar esta operación de cáncer Mis portantes sea que desde aquí gracias Andrés vamos a poder este niño somos otros

Voz 1991 09:17 a ver si entre todos podemos ayudar porque

Voz 7 09:19 eh no hay nada más feo

Voz 1991 09:22 hay que ver a un niño enfermo así que todo lo que podamos hacer entre todos para ayudar a que estos niños San Felices y que Secure desde luego cuenta con nuestra colaboración Andrés jamás ya tengas tu de mover eso que tú talleres

Voz 1065 09:39 no estaremos llevó el presupuesto que desde aquí de Radio Albacete vamos a aportar nuestro granito de arena para para acá para poder ayudar a a la familia