"Marcó el gol más importante de la historia de España y nunca se colgó esa medalla"

Voz 1991 00:00 todos hasta luego y queremos cerrar el capítulo despedida de Iniesta hablando con los futbolistas con los exfutbolistas comentaristas de la Cadena SER que saben lo que es estar en terreno de juego que evidentemente pueden valorar lo que ha sido esta carrera Andrés Iniesta en el Barça Santi Cañizares qué tal muy buenas ETA Yago buenas noches como lo valoras tú

Voz 1 00:19 bueno yo creo que como futbolista y hemos hablado mucho y durante muchos años Si creo que obviamente ha sido uno de los más grandes para algunos el más grande para otros entre los mejores sobra todo lo que digamos del no como futbolista de esos futbolistas que quedan para el recuerdo pero yo sí aquí Kimi me llama la atención cómo ha sido el como como deportista en general como persona como ejemplo para una sociedad sobre todo teniendo en cuenta la ascendencia que tiene el fútbol en nuestra sociedad no él ha sido un ejemplo en todos los momentos él ha sabido recuperarse los grandes momentos jamás sacó pecho y fue muy humilde cada vez que levantó un título él ha sido capaz de levantarse también en los momentos peores recordemos que ha tenido muchas lesiones de las que las costado salir adelante y que a lo mejor ahora mismo quedan en el olvido pero también muchos momentos difíciles yo creo que eso es un valor incalculable el tener deportistas de de este calado

Voz 1991 01:18 gracias un abrazo buenas noches Gustavo López qué tal muy buenas

Voz 0749 01:21 qué tal muy buenas pues tú dirás que te pasa por la cabeza

Voz 1991 01:24 cuando hablamos de Iniesta fútbol

Voz 0749 01:26 místico mente no tengo palabras realmente yo creo que lo demostró en el campo y todo el mundo lo vio a nivel futbolístico fuera el campo donde realmente le tomo más valor en un mundo que que están tóxico cada uno de los mensajes a nivel futbolístico que llegue con un mensaje tan

Voz 1991 01:43 claro tan natural y con tanta humildad

Voz 0749 01:46 eso lo quemaba el oro de de Andrés Iniesta no olvidemos quiso el gol más importante para el fútbol español y sin embargo en ningún momento se colgó esa medalla ha ganado tan dos título con el Fútbol Club Barcelona y en ningún momento se ha colgado medallas y creo que es un ejemplo para la cantera para esa famosa cantera que quiere resurgir y que quiere ganar cosas importante es el vídeo no futbolístico sino fuera lo futbolístico que le tenemos mostrar a los chavales somos éramos seremos para la gente un ejemplo a seguir y creo que Andrés Iniesta es el ejemplo a seguir

Voz 1991 02:22 te Agust un abrazo grande Chavo Rafa Alkorta queda muy buena

Voz 2 02:26 bueno Yago Iniesta

Voz 1991 02:29 qué es para Tino Costa buenos Yoko

Voz 3 02:31 me como persona los resumiría en que me parece un chico normal y eso en el mundo el fútbol a veces no es tan fácil yo un chico normal con todo lo que no ha tenido detrás no con me con cada no entonces yo cuando le veo pues les veo como un tipo normal puedo pues que que pudiesen uno más en el mundo del fútbol me parece complicado futbolísticamente hablando para mí para mi es el mejor centrocampista que he visto en en en yo creo que nadie ha sabido entender el fútbol como una entendido Andrés Iniesta nadie ha sabido entender cómo tenía que ser un partido y a mí eso me parece que tienen un valor incalculable me parece que es un jugador estratosférico

Voz 2 03:16 los gracias Rafa un abrazo Julen Guerrero qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas cómo definiría estoy Iniesta

Voz 1006 03:24 bueno yo yo lo definía con que el el espectáculo no está reñido con la humildad no hoy en día que parece que hay que hacer algo fuera normalidad para sobresalir bueno pues él siempre ha hecho las cosas normales acciones geniales sólo bueno pues específicas para los genios pero sin levantar la voz no logra otro lado me llama la atención que izaba unido a su humildad no siempre ha disfrutado para mí no creo que ha sido más con una asistencia que con un gol pero hasta toca con una varita para marcar goles importantes y que siempre vamos a recordar no siempre vamos a acordar ese gol contra el Chelsea del del Barça y lo más importante para España que que le dio mundial no con lo cual pues bueno quizá pues ya está tocado por una varita para mí así un ejemplo ya un elegir un un elegido no para recordarlo siempre

Voz 1991 04:09 en Álamos después del derbi vale muy bien a ver si a ver si

Voz 4 04:12 sortija abrimos a ver si ganamos menos

Voz 1991 04:14 venga hasta luego Álvaro Benito qué tal buenas noches buenas noches tú qué dirías de Iniesta

Voz 0104 04:19 bueno yo creo que ande siniestra significa muchas cosas primero destacar su valor humano su valor como deportista de lo que transmite tanto en la victoria como en la derrota yo creo que es un ejemplo para para futuras generaciones que quieran dedicarse a esta profesión luego lo que podemos decir un futbolista mágico eh único irrepetible manera de interpretar el fútbol en situaciones comprometidas es capaz de salir de de cualquier rincón eh nos ha dejado momentos maravillosos eh nosotros los madridistas lo hemos tenido que que sufrir mucho como rival algo algo bueno que sacamos de esto siempre quedará en el recuerdo como uno de los mejores futbolistas de la historia sin duda

Voz 1991 05:06 gracias Alvaro e Iturralde González qué tal muy buenas hola buenas noches a todos los viernes tenemos sección contigo que no estás contando anécdotas hoy la vamos a adelantar un poco si te parece claro para hablar de ingeniería hoy es el día para hablar de Iniesta que además tú formas parte de la historia de Iniesta

Voz 0831 05:23 mi mente da hoy pero hoy me ha llamado Adrià Chow fíjate has Adrià Alves el gran Adriana más llamado macho en alusión increíble

Voz 1991 05:33 lo sabía no eras consciente no porque no no vamos a decir vamos a decir lo que es que tú estuviste en el debut liguero de Andrés Iniesta porque Iniesta debutó con el Barça con el primer equipo en eso es la Liga Campeones en Brujas pero en Liga actuó arbitraje ese partido

Voz 0831 05:47 de arbitraje parece Kodama ha dicho Adrià lo digo extra pues mira más a una más una ilusión porque eso siempre se te va a quedar antes va a quedar grabado no sabes tú quien debuta contigo y que no innobles una mira eso sí que es una anécdota quemada

Voz 1991 05:58 que realmente no te acuerdas no del momento de de

Voz 0831 06:01 bueno puedo mentir y decir yo cuando salió David tocó el balón dijese nos va a dar

Voz 5 06:06 yo creo que va a empezar a cambiar mi el jazz qué tal estará yo ya le veía digo este chaval ya les deja las líneas dijo fijaros en este chaval que a ver si estamos esperando a ver quién es la gente de este chaval el chaval que usted chavales que viene bueno

Voz 1991 06:19 como era Andrés Iniesta en el campo o pues mire bueno como es que parece estamos hablando como si se hubiese retirado pasa aquí no va pues es de los jugadores

Voz 0831 06:27 fíjate yo le pitó un penalti en un famoso penalti también que es el minuto noventa y dos noventa y tres en Barcelona Sevilla que luego lo falla a Messi que empata a cero el Barcelona con el Sevilla hizo lo hacen a Iniesta precisamente ahí pues de doscientos noventa y tres y luego hay otro par dejó así pásala o mío y me dice después ya había fallado el penalti lo había para el portero hizo una parada terrible Inti dice Iniesta tú tranquilo becas sido penalti claro hay jugadores que te lo dicen adecuado es de de pitar penalti dice la tranquilo Casio penalti claro Iggy Idris Elba este me está engañando en una manga penalti me está engañando ahora no pero con Iniesta era eso sí vale vale no pero esa sensación en el campo cuando te lo decía que decías otra pieza no franqueza

Voz 1991 07:13 es el típico dice Iniesta no me la va a clavar

Voz 0831 07:15 eso eso es dices bueno is y es de agradecer no es de agradecer que sin venir a cuento que pasa la UTE dice tranquilo

Voz 1991 07:23 pero no teman a dar palos en este partido tuviste trató con el has tenido trato con el fuera de no fuera al final es un tipo muy hablador en el campo no pero lo poco

Voz 0831 07:35 que decía era consecuentes es cuando te protestaban parecía que te estaba pidiendo perdón en vez de protestar del juez pero protesta no siempre cuento la anécdota esa que es la de la el famoso cinco cero que era un partido pues que había bastante es bombas son Barcelona Madrid es un clásico no después el de la jugada dedica arranca Messi minuto noventa y tres la expulsión de Ramos por la entrada a Messi ileso pues eso cae una tangana terrible yo pues intento separaran el videojuego como se los futbolistas la madre que me parió como seguro futbolista yo lo decía en el sentido de que ya iban cinco cero Isabel montó una tangana que no había nada en el partido ir tranquilamente contó la que estaba cayendo todo el mundo nervioso dice Itu tranquilo Disfruta

Voz 4 08:19 está todo

Voz 0831 08:23 pero cómo puede llegar no siendo futbolista es que que te hierve la sangre es esos momento si tal y como a relativizar todo el tema no como diciendo y tranquilizantes esto es fútbol si esto es esto es el pan nuestro de cada día

Voz 1991 08:35 no tengo haya a Palacio de Pepito Grillo que cada vez que es algún tipo de comentario de algún partido sabes cómo acaba este partido

Voz 0831 08:43 Adrián igual el el debate

Voz 1991 08:45 esto de hoy me lo ha dicho Adriana tarde cero cuatro no te cargar te cargados de de todo a los treinta minutos el minuto veintidós te cargas tengo el XXXII a otro madre mía hijo no se cago en la mar uno trató por una entrada a Motta Álvaro Novo Álvaro Novo y Etoo Etoo está está viendo la crónica

Voz 0831 09:08 no pero son ya te digo ese era era pues la sensación de que es lo que le pasaba es porque realmente pasaba no muchas veces a un árbitro hay cosas que suceden hice habrá sido un habrá sido porque al final todo dentro del campo fútbol esto un teatro no sabe si realmente ocurre no ocurre

Voz 1991 09:24 es que claro no sabes si te están engañando o no si son sinceros o no pero creo que es del de los que te puedes fiar no ese es un tipo honesto no

Voz 0831 09:32 es mira yo en ese tema de la honestidad para que no haya rivalidad porque aquellos que siempre rivalidad es lo compraría con Raúl

Voz 1991 09:41 Raúl también era el señor Messi dentro del campo se agradece Sarah eje sagrado mucho ese nivel a ese nivel cuando son cuando son ídolos en sus clubs con todos

Voz 0831 09:50 pueden generar es decir tú imagínate Raúl si quería una declaración o con cualquier actividad dentro campo te echaba al al pueblo claro Iniesta no es decir y han sido bueno te digo son son muy similares dentro del campo a la hora de a la hora de del comportamiento a la hora de