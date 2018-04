"En honestidad lo compararía con Raúl, se agradece mucho en futbolistas de ese nivel"

Voz 1991 00:00 Iturralde González qué tal muy buenas hola buenas noches todos los viernes tenemos sección contigo que nos vas contando anécdotas hoy la vamos a adelantar un poco si te parece claro para hablar bien y ella se sentía raro hoy es el día para hablar de Iniesta que además tú formas parte de la historia de Iniesta

Voz 0831 00:15 mi mente da hoy a hoy que me ha llamado Adrià Chow fíjate veas Adrià Alves el gran Adrián alma llamado macho en alusión increíble

Voz 1991 00:25 no lo sabía no eras consciente no porque no te no vamos a decir vamos a decir lo que es que tú estuviste en el debut liguero de Andrés Iniesta porque Iniesta debutó con el Barça con el primer equipo en eso es la Liga Campeones en Brujas pero en Liga actuar y traste ese partido abrir

Voz 0831 00:39 ha dicho Adriano lo digo extra pues me da una una ilusión porque eso siempre se te va a quedar adelante es va quedar grabado no sabes tú quién debuta contigo y que no innobles una mira eso sí que es una anécdota que más

Voz 1991 00:51 realmente no te acuerdas no del momento de de

Voz 1 00:53 eh bueno puedo mentir y decir yo cuando salió evitó tocó el balón

Voz 0831 00:56 dijiste nos va a dar

Voz 2 00:58 pero como empezar a cambiar mi discurso cale bellas qué tal yo ya le veía digo este chaval ya les dejaron líneas dijo fijarnos en este chaval que queda a ver quién es la gente de este chaval este chaval que usted chavales que viene bueno

Voz 1991 01:12 como era Andrés Iniesta en el campo o pues mire bueno como es que parece estamos hablando como si se hubiese retirado pasa aquí no va pues es de los jugadores que fíjate yo le pitó un penalti

Voz 0831 01:22 en un famoso penalti también que es el minuto noventa y dos noventa y tres en un Barcelona Sevilla que luego lo falla Messi que empató a cero el Barcelona con el Sevilla hizo lo hacen a Iniesta precisamente ahí pues el minuto noventa y cuatro noventa y tres y luego hay otro par dejó así pasa lo mío y me dice ya había fallado Messi el penalti lo había para el portero que hizo una parada terribles así dice Iniesta tú tranquilo becas sido penalti claro es que te lo dicen adecuado es de pitar penalti dice va tranquilo Casio penalti claro Idris Elba Esther me está engañando en el museo manga me está engañando ahora no pero con Iniesta era eso sí vale vale no pero era esa sensación en el campo cuando te lo decía

Voz 1991 02:02 que decía eso desvanezca no es el típico dice Iniesta no me la va a clavar

Voz 0831 02:08 eso eso es dices bueno is y es de agradecer no es de agradecer eh sin venir a cuento que pasa la UTE dice tranquilo

Voz 1991 02:15 no no teman a dar palos este partido tuviste trató con él lo has tenido trato con el fuera no fuera al final es un tipo muy hablador en el campo

Voz 0831 02:26 no pero lo poco que decía era consecuente es decir cuando te protestaba parecía que te estaba pidiendo perdón en vez de protestar pero protesta no siempre cuento la anécdota esa que es la de la el famoso cinco cero que era un partido pues había bastante es verso en Barcelona Madrid es un clásico no después el de la jugada de que arranca meses ciento noventa y tres la expulsión de Ramos por la entrada a Messi ileso pues hay una tangana terrible yo pues hemos separada a videojuegos como se los futbolistas la madre que me parió como futbolista yo lo decía en el sentido de que ya iban cinco cero Isabel montó una tangana que no había nada en el partido y el tranquilamente con toda la que estaba cayendo todo el mundo nervioso dice Itu tranquilo Disfruta

Voz 3 03:10 la ingesta

Voz 0831 03:15 pero cómo puede llegar no siendo futbolista mejor que que te hierve la saga en esos momentos y tal y como a relativizar todo el tema no como diciendo de tranquilizantes esto es fútbol si esto es esto es el pan de cada día

Voz 4 03:27 no tengo ahí a a Palacio de Pepito Grillo que cada vez que dice es algún tipo de comentario de algún partido sabes cómo acabó este partido

Voz 0831 03:35 Adrián Gual el el debut de Iniesta

Voz 1991 03:37 pero hoy me lo ha dicho Adriano tarde cero cuatro no te cargas mató te cargados de de todo a los treinta minutos el minuto veintidós te cargas tengo el XXXII a otro madre mía hijo no se cago en la mar todo por una entrada a Motta

Voz 4 03:53 Álvaro Novo Álvaro Novo y Eto'o no no está está viendo la crónica Palacio

Voz 0831 04:01 no pero son ya te digo ese era era si la sensación de que es lo que le pasaba es porque realmente pasaba no muchas veces a un árbitro hay cosas que suceden dices Jo habrá sido un habrá sido porque al final todo dentro del campo esto un teatro no sabe si realmente ocurre no ocurre

Voz 1991 04:16 es que claro no sabes si te están engañando o no si son sinceros o no pero creo que es del de los que te puedes fiar honesto no

Voz 0831 04:24 no es mira yo en ese tema de la honestidad para que no haya rivalidad porque aquí ya sabes que siempre rivalidad el lo compraría con Raúl

Voz 1991 04:33 Raúl también en ese dentro del campo se agradece Sarah ese nivel a ese nivel cuando son cuando son ídolos en sus clubs con todos

Voz 0831 04:42 pueden generar es decir tú imagínate Raúl si quería una declaración no con cualquier actividad dentro campo te echaba al al pueblo Romero Iniesta no es decir y han sido bueno te digo son son muy similares dentro del campo a la hora de a la hora de del comportamiento a la hora de

Voz 1991 04:58 desde el a la hora de de árbitro proteger te también porque es muy fácil que un tipo como Raúl o como Iniesta te haga cuatro gestos y la próximo al próximo viernes

Voz 0831 05:11 la anécdota va a ser de Raúl de Raúl en Valencia