"Ambos equipos están muy necesitados"

Voz 1991 01:21 eso no se pierde nunca he ya al fútbol en en vena ya de por vida no Vitor Alkiza qué tal muy buenas

Voz 0962 01:29 buenas noches qué tal estás cómo te va

Voz 1991 01:31 pues muy bien no nos vamos a quejar de momento bien no como segundo en el Numancia además peleando en el playoff de ascenso hasta el final

Voz 0962 01:39 bueno esperemos estar ahí hasta el final a ver si se puede

Voz 1991 01:42 bueno veremos veremos qué queda todavía la la Segunda División yo siempre digo lo mismo es una categoría muy puñetera se hace muy largo y luego además con el play o la verdad es que es una categoría súper exigente mañana tenemos un derbi en Anoeta en yo no sé si te da la sensación llega un pelín descafeinado no con esto ya sé que es un derbi es ganarle al eterno rival pero esto de que prácticamente no se juega nada ninguno de los dos equipos pues lo deja un poquito descafeinado no

Voz 2 02:07 si no es tampoco plena pues porque son dos equipos que lo han venido haciendo muy bien en la Real pues acabo muy bien el año pasado este año empezó muy bien el ardid quitan más de lo mismo y los dos equipos pues han ido de más a menos bastante irregular la Real pues bueno ha habido partidos que ha practicado muy buen fútbol luego pues pues bueno también la verdad que arriesgaba mucho con Eusebio con mucho fútbol pero bueno pues dejaban bastantes lagunas defensivamente y el Atleti más de lo mismo no hay están en todo

Voz 0962 02:41 hola de de nadie se puede decir aunque bueno quizá

Voz 2 02:45 estamos enganchaba prácticamente todos pero la verdad que la situación de los dos equipos pues pues bueno todo el mundo apuntaba que iba a ser que iban a estar más en la pelea uno de los dos no hay en este sentido pues pues bueno que era el derbi de mañana que será importante para las adscripciones sí claro jugadores no

Voz 1991 03:04 no y sobre todo al quizás yo creo que es para dar una última alegría no a la afición en San Mamés empató a cero ya sin nada en juego es como decir bueno por lo menos gramos el derbi no

Voz 0962 03:13 sí yo creo yo creo que en ese sentido los dos están muy necesitados sobre todo porque la temporada no ha sido una si quieras que no intentaban hacer los últimos partidos no la real sí que es verdad que en los últimos partidos ha estado mejor sin encajar ocurre todas las esperanzas que tenía el Atleti pues en casa sobre todo los dos últimos partidos encaja mucho con el Bernabéu compitió bien pero la temporada pues yo yo diría que es muy muy difícil de salvar palos dos entonces el el derbi desde pues se clasificará teoricamente no pero creo que es tan nosotros muy necesitados es dar una alegría a la afición y permite algodón es posible

Voz 1991 04:02 pues sí la verdad que es la única alegría yo creo que se pueden llevar esta temporada los aficionados de los dos equipos y quién llega mejor o quién llega menos mal algo

Voz 2 04:09 decir que en llegaba mejor pues no lo hace

Voz 0962 04:12 muy al final

Voz 1 04:13 yo creo que la Real mañana

Voz 2 04:17 si todo va normal va a llevar la iniciativa el Atleti se encuentra más cómodo pues de bien armado y salen a la contra pero la real pues bueno quizá en lo que va de año practica un fútbol de toque ahora con Imanol pues están poquito pues quizá no

Voz 3 04:34 y defensivamente están más seguros y luego con balón la verdad que tienen muy buenos jugadores Alkiza tuve es favorito para mañana no

Voz 0962 04:41 no no es un derbi y además creo que el cincuenta por ciento no hablamos siempre de que en los derbis que muchas veces las dinámicas no suelen tener mucho que ver no cuando un equipo está está bien y otros está mal es un derbi hay nerviosos Hay bueno pues pues un abrazo buen fútbol normalmente suelen ser partidos más pelea bueno pues e intentar estar encima del rival entonces es difícil quizás la Real por porque juegue porque juega en casa puede ser un poco más favorito pero Andoni ha dicho no que el Atleti se encuentra más a gusto fuera de casa en casa

Voz 1991 05:17 a los dos bandos donde se vive con más intensidad en San Sebastián en Bilbao

Voz 1 05:21 bueno no no creo que se debe en los dos lados no

Voz 2 05:24 en la época que yo viví los derbi pues bueno era importante pero no había bueno aunque últimamente tampoco hay tanto pique pues bueno al final es un derbi bonito voy yo creo que sí ya no hay esa rivalidad que hace que había antes no a mí me da la sensación no quizá igual entre las aficiones pues en años puntuales pues sí pero no me da la sensación de que a ella mucho Quique no

Voz 1991 05:51 que va mal puede ser el

Voz 2 05:54 pero bueno es que vuelven llegó a Anoeta no

Voz 1991 05:57 mira pues ya que sacas el el tema como se vive al da hoy con lo tuyo fue diferente tú te fuiste al Barça del Barça y fuiste al Athletic que no es lo mismo que ir directamente de la Real Sociedad al Athletic tú cómo viviste su Alkiza porque si te fuiste tú de la Real Sociedad Athletic luego volviste a la Real

Voz 0962 06:14 si no son son situaciones diferentes no este caso pues se produce una una venta al al Atleti ya una así

Voz 1 06:27 bueno pues pues no son situaciones eh

Voz 0962 06:30 agradable no situaciones complicadas cuando vuelves cuando vuelve a jugar en en Anoeta pues durante la semana que le pregunta bastantes Andoni juega pues el derbi pues como como todos los los derbis en general pueden ser no pero sí que es verdad que hay más prensa lógicamente estas estas más pendiente de lo que se habla en la calle porque siempre siempre te llega a los amigos el que es del Atleti energías de la Real siempre hay apuestas etc entonces es una semana a semana especial bonita porque porque suele tener muy buen ambiente pero cuando eres jugador también tiene ganas de que se acabe

Voz 1991 07:16 te acuerdas cuando costó otros tu traspaso de la Real Athletic si me acuerdo si doscientos veinte millones de pesetas o lo que es al cambio uno coma tres millones de euros lo que ha cambiado el fútbol le bueno bueno

Voz 0962 07:29 llegado el fútbol ha cambiado la sociedad

Voz 1991 07:32 sí pero vuelto locos ya se ve como normal el pagar cien millones por un traspaso eh

Voz 1 07:40 si no la verdad es que estamos hablando de de de unas cifras de desorbitadas no

Voz 1991 07:47 pero bueno si él si alguien lo vendes porque alguien lo compra

Voz 0962 07:51 sí sí en este momento está estas si yo diría que ultima fueran aquí en en otras ligas todavía pues en el tema económico está todavía más potente

Voz 1991 08:02 y cuál es tu mejor recuerdo en un derbi vasco sea del lado que sea

Voz 1 08:09 no lo sé yo

Voz 2 08:12 partidos que jugaba en Atocha para mí pues tenían un gran recuerdo no yo de los derbis como si vivían en en Atocha pues pues en aquella época pues venían no recientemente también había esa habían ganado la Liga de tanto de la Real como él a tres que había un ambiente muy muy sanos eran bueno había rivalidad pero yo que yo me acuerdo mucho de los partidos de de San Sebastián es bueno pero al final yo era era joven y hoy todavía ha vivido el hasta ese momento derbi había vivido con Osasuna y el Athletic pero no había vivido Real Sociedad Athletic bueno de me acuerdo mucho de los partidos de de Atocha no que que tengo un grato recuerdo a pesar de que era incómodo para la gente a la hora de ver el fútbol hizo pero para el jugador pues pues bueno era un ambiente fenomenal que que bueno que yo echo de menos el par en un campo abogado que la Real pues ojalá el día de mañana tenga un campo tan acogedor como como ese no

Voz 1991 09:11 bueno es el proyecto quitarlas pista de atletismo y cerrar más el campo a acercar de alguna manera al público que que bueno también lo ha lo va a vivir mejor

Voz 2 09:19 mira mucho al que efectivamente y lo va a notar el el equipo

Voz 1991 09:21 por Alkiza cuál es tu mejor recuerdo de un derbi

Voz 0962 09:25 pues yo tengo muy claro cuál es el peor

Voz 1991 09:29 pero no sé ese es el cuadro que no la ley o no el hattrick de cuadro

Voz 0962 09:35 sí sí porque era

Voz 1991 09:37 no siempre no es la lía van siempre

Voz 0962 09:40 la primera vez que jugó además en Anoeta con con la camiseta la tele que lógicamente pues no sé el resultado oí por por todo lo demás mejor no te sabría no te sabría decir tonos todos tienen su lado especial no creo que

Voz 1 10:04 el mejor es el mejor yo te diría que cuando eres jugador me no lo vi no lo vi

Voz 0962 10:11 estantes sin embargo tenido después de dejarlo tengo la fortuna de que vivieron en la calle de estar en lo viejo con las dos aficiones y el ambiente que hay

Voz 1 10:19 yo me quedaría me quedaría con eso

Voz 0962 10:21 margen de luego lo que pueda pasar al campo

Voz 1991 10:24 estaba pensando en el cinco cero estoy hablando de memoria era el hat trick de cobro creo que me tiraría que otro y el otro de Paul Javier Pedro creo que Pedro si de Pedro también también emotiva contra nosotros eh

Voz 4 10:37 entero

Voz 1991 10:40 te debo preguntar hoy Ziganda han trabajado con él en cómo valoras la temporada crees que se está siendo injusto con su trabajo

Voz 2 10:47 el pobre pues al final lo en esto del fútbol los resultados son los que mandan no el pues bueno ha tenido un ser excusas por son como una vez que constancia en el en los primeros partidos sobre todo la la lesión en Muniain aunque pero bueno al final dices pero era por qué estaba en un momento fenomenal que se había recuperado muy bien hay bueno y a una niña también tuvo problemas de pubis sí hombre la temporada no ha sido buena no al final yo creo que la tesis de la Le ha faltado fútbol en determina bien bastantes parte Ellos y luego en que estos partidos también yo creo que he tenido errores puntuales no

Voz 1 11:28 a la hora de errores

Voz 2 11:30 individuales en partidos concretos donde quizá lo tenía para empatar y para ganar muchos partidos pues bueno por una cosa o por otra al final pues han tenido han tenido bastantes errores defensivos y al final el equipo ha sido muy irregular y bueno en cualquier tipo que tenían pues se desde hacía cuesta arriba el equipo no no ha estado bien en líneas generales y está pasando un año complicado está claro el Cuco

Voz 1991 11:57 te pido con un sí o un no crees que va a seguir el año que viene

Voz 2 12:00 hombre pues yo creo que tiene contrato pero no se se oyen tantos rumores que está complicado pero

Voz 3 12:05 la verdad que no no no he hablado con él en este aspecto no lo sé estoy bueno hubiese hablado tampoco iba a contar

Voz 1991 12:13 quizá tú que crees que sigue o no sigue

Voz 1 12:16 pues que tiene toda la pinta de que no aunque aunque tenga contrato

Voz 0962 12:21 pero pero no lo sé yo es que estoy más lejos Campmany todavía

Voz 1991 12:26 Nos debajo de la ducha

Voz 0962 12:29 no lo he dicho he dicho que creo que no es correcto

Voz 1991 12:33 qué voy a aprovechar y os voy a preguntar Oiga sí ha anunciado seis hombres de fútbol ha anunciado Iniesta que que deja el Barça Goicochea para ti que ha sido Iniesta en el Barça bueno el fútbol español realmente

Voz 2 12:45 bueno pues lo ha sido todo un futbolista impresionante que luego a su vez es una gran persona que que se eleve que bueno bueno que cualquier persona que que no me conoce pero se ve que te engancha luego futbolísticamente pues me lo mejor que el fútbol español en todos estos años muy bueno poco al estilo de Rafa Nadal en el tenis pues si está en el fútbol no un ejemplo a seguir oí bueno como ha dicho mucha gente no al final pues pues tenía que haber ganado aún Balón de Oro pero lo que importa es que ha sido reconocido por todo el mundo todo el mundo habla hoy en él y eso a veces es más importante que cualquier cosa no

Voz 1991 13:28 no tengas ninguna duda Alkiza cuando uno observa aplaudido todos los campos es que la lo ha hecho bien no

Voz 0962 13:34 sí sí lo ha dicho Andoni no al margen de lo deportivo que todos sabemos es un gran jugador luego te puede gustar más o menos creo que que bueno que el era demostrado casi todos los campos no tener bueno aparte de ser cuanta gran futbolista unos balones por lo que precisamente bueno pues se juega se juega al fútbol no ha demostrado el respeto a tener respeto hacia todos los rivales fuera cual fuera la situación yendo ganando yendo perdiendo en situaciones de dificultad y creo que que son garantes a una persona

Voz 1991 14:10 pues sí un señor dentro y fuera del campo

Voz 4 14:13 pues nada a disfrutar mañana Abel del derbi

Voz 1991 14:17 Anoeta veremos veremos quién se lleva esta última alegría en una vamos a decir un año gris tanto de la sociedad como de del Athletic Goicoechea que te seguimos en los comentarios con los compañeros Movistar un abrazo

Voz 2 14:31 un abrazo y desearle mucha suerte con el Numancia que están haciendo un año impresionante

Voz 1991 14:35 es quizá que mucha suerte en este final de temporada de hoy Si estáis ahí en la pelea hasta el final vale

Voz 0962 14:41 muchas gracias sí lo intentaremos