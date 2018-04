'No es no'

Voz 1 00:00 hacemos del programa en directo desde la Universidad de Cádiz así que supongo que sola en el estudio la reina de la radio la mismos antes estás perdida

Voz 6 01:58 en España en otros países no pagan suficiente donde está realizando un importante volumen de negocio por lo que permitirá también es financiar mejor de Estado desde el Estado financiarlas propuestas de otros grupos eh en el Pacto de Toledo

Voz 1312 02:14 es el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro respondiendo a una de las preguntas que se hacía todo el mundo cuando anunciaron la subida de las pensiones según el IPC pactada con el PNV para conseguir su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado

Voz 0874 02:25 recordarán que desde el Gobierno decían que no había dinero para asumir el coste de una subida que decir otra cosa era poco menos que imposible

Voz 1312 02:31 bueno pues el Ejecutivo ya ha encontrado tres vías para pagar los tres mil doscientos millones de euros que va a costar la subida de las pensiones este año y el que viene por un lado está el ahorro de intereses de la deuda porque está más baratos luego está el menor coste de la recuperación estatal de las autopistas quebradas y un impuesto en línea con lo que pide Europa para que las empresas tecnológicas como Google o Facebook paguen más en España por la actividad económica que generan

Voz 0874 02:54 en menos mala idea porque las empresas tecnológicas están tributado en torno al nueve coma cinco por ciento en la Unión Europea mientras una empresa normal paga el doble sobre el veintitrés por ciento así que desde Bruselas se propone gravar a estas empresas con un impuesto digital del tres por ciento sobre los ingresos

Voz 1312 03:07 esto demuestra un poco que si se quiere realmente conseguir el dinero se puede no

Voz 7 03:13 eh

Voz 8 03:15 lo es

Voz 1312 03:20 ya me perdonarán me he querido empezar un poco diferente porque esta ha sido la semana que ha mostrado la peor cara de la condición humana en España empezaba

Voz 9 03:26 vamos con el famoso vídeo de Cristina Cifuentes robando cremas en dos mil once en un supermercado de Vallecas otro contado antes Carlos subiría en titulares que Cifuentes ha dejado la presidencia del Partido Popular de Madrid pero no su escaño en la Asamblea hace falta un sueldo no sé si la forma de actuar en el PP de Madrid desde hace tiempo parece más una mala película de mafiosos ayer uno de los protagonistas Francisco Granados habló después de declarar en los juzgados

Voz 1312 03:49 dijo que no tiene nada que ver con la difusión de este famoso vídeo y además le deseo lo mejor a Cristina Cifuentes pero vamos a escuchar atentamente el mensaje que le manda el ex vicepresidente madrileño

Voz 10 04:00 en el Partido Popular de Madrid durante la época Esperanza Aguirre no ha habido familias esto si me permiten y con esto acabo responde más a cuestiones personales yo hay una frase que me gusta mucho cuando se busca venganza

Voz 9 04:14 cavado fosas de los siguientes empujará al metro como House of Cards no lo española aunque no sé muy bien quién sería el personaje el proceso

Voz 11 04:22 vale muy bien el malo damos la talla pero de momento beneficia a Rivera

Voz 1312 04:26 eso es

Voz 11 04:28 no no no

Voz 1312 04:31 la semana que te decía que no se ha dejado ver el lado más oscuro de la condición humana leyendo la sentencia del caso de la manada hay sobre todo el voto particular de ese juez que puede ser expedientado por por ello pues alguno al hacía pensar no en eso en la condición humana pero antes de presentarte a la invitada que me acompaña en el ex odio hoy quiero dejar un buen sabor de boca un cierto buen sabor de boca somos capaces de lo peor y lo mejor lo mejor ha sido la calle que sí que movilizándose por esta sentencia y el trato absolutamente injusto la víctima para mí el mejor símbolo de decencia y bondad humana son estas monjas de clausura Carmelitas de Hondarribia que publicaron en Facebook un mensaje de apoyo y solidaridad con la chica

Voz 11 05:10 ahora por estos bestias ayer años

Voz 1312 05:12 cero en Hora Veinticinco habló con una de ellas es la hermana

Voz 11 05:15 Patricia yo poca más pronunciamiento

Voz 12 05:18 es que hay silencios cómplices también aquí yo creo que no sacos movido particularmente y esta es muy fácil para para nosotras yo creo que para cualquier mujer empatizar con con esa con esa mujer asustada no lo que nos hace no sé yo que no resulta bastante increíble es precisamente esa ausencia de empatía en en una sentencia que no comprende porque se nos escapa no esos tecnicismos jurídicos que no pero lo que no se nos escapa ese sufrimiento la humillación el dolor el miedo todo lo que acompaña esa no se a culpabilizar una final de de la mujer

Voz 13 06:01 eh

Voz 14 06:08 ah

Voz 1312 06:13 no la puedes ver pero sentía la invitada que acompaña hoy en los estudios de Radio Madrid es una mujer que como tú Javier vive entre Estados Unidos y Madrid ella es artista multidisciplinar filósofa arquitecta en dos mil uno cuando hundía dejó las bolsas de la compra en el suelo para abrir la puerta de su apartamento en Harlem un hombre la obligó a entrar en a punta de pistola en su propia casa allí en su cama la violó Jana Leo buenos días escuchabas con mucha atención a a esta monja de clausura

Voz 15 06:43 sí

Voz 1312 06:44 ha entrado antes la justicia la el siglo XXI ha entrado antes en un convento de clausura que en algunos tribunales

Voz 15 06:50 sí me parece no sé me parece increíble que que una monja este diciendo esto es como que ha habido un cambio fundamental pero en otros lugares lo vi no lo ha habido

Voz 1312 07:00 ayer se presentó Jana

Voz 0874 07:02 la carta la emisora hasta hora de la mañana porque la verdad es que para entender estas cosas muchas veces hace falta poner una voz y un nombre propio y que tú vengas hablarnos de esto seguro que remueva alguna conciencia que es un poco lo que intentamos así que lo primero gracias por estar ahí

Voz 1312 07:16 no Alex y Hannah hizo de del tramo de desmovilización casi un objeto de estudio publicó un libro primero en Estados Unidos ya hace unos meses a finales de año en español que se titula violación en Nueva York hija la idea clásica es que una víctima intenta superaría archivar el Trauma y tú decides desde el primer momento tratarlo como un objeto de estudio como si fuera casi un trabajo de doctorado no eh has analizado porque te dio por ahí porque tuviste ese impulso inicial de fotografiarlo todo y tratarlo casi como si fueras del CSI no

Voz 15 07:45 bueno yo ya tenía una trayectoria como artista hay trabajaba con el autorretrato durante muchos años ir por otro lado pues durante la época que Sira muy fuerte en España pues hacía retratos y que tenía la palabra sida agravada con sangre mi frente no entonces a veces las cosas que pasan y otras no pero de alguna manera te están pasando siempre me pareció que que me hubiera pasado a mí era una cuestión de números pero que tenía ciertos recursos para para hablar de ello

Voz 0874 08:17 el recordaba Lourdes un poco lo que te pasó pero hay que recordar siempre que la violencia te asaltó en tu propia casa como como te pones si el que debería ser un poco tu refugio se convierte durante creo que fueron dos horas casi en la casa de los horrores practicamente

Voz 15 08:33 si a la vuelta lugar doméstico como lugar de errores acaban acaban en mi tesis doctoral evidentemente pero bueno también me acerqué a otro tipo de violencia en la casa que es la violencia de los familiares contra bueno violaciones violencia de género etcétera o sea que cuando cierras las puertas si tienes control lo mismo que es lo que pasa con con la manada no es que cierre las puertas pero hay un grupo de gente que te rodea cuando el entorno está controlado es más fácil que haya abuso o violación bueno en este caso se trata de alguien que bueno para una violación tiene que haber cierta intimidad hizo una casa es pues lo lo da no con lo cual si lo piensas no no es tan difícil aparte de que muchas violaciones ocurren en la casa

Voz 1312 09:21 la violencia sexual se suele relacionar directamente con la cultura patriarcal que lo rige todo en nuestra cultura no nuestro mundo pero tú vas más allá y haces una lectura socio económica en qué consiste esa cultura de la violación que intentas expresar en tu obra tanto en tu libro como como en tus obras

Voz 15 09:38 la idea fundamental es que la violación es una forma de castigo en en un caso normal como casi en el yo diría casi en el caso por ejemplo de la manada por comentar lo que estaba muy caliente ahora mismo es un castigo contra la libertad la decisión de una persona y contra su libertad sexual no son una cuestión sexual sino una cuestión de libertad entonces se castiga a la mujer que sale de casa de fiesta sola con con la violación no iba bien en en en mi caso y el caso que analizo después la violación era una manera de castigo te castiga pues bueno en este caso yo me estaba quejando la puerta no funcionaba no había cerradura el agua caliente tampoco no sé que entonces el el casero que es un poco diferente que en España porque es como un gestor de edificios teniendo en cuenta también que estamos en plena época de su vida de alquileres lo que hace es que florezca el crimen dentro del edificio estamos hablando de un edificio grande en para que los inquilinos se vayan yendo y así subir las rentas osea es una fórmula connivencias eh sí

Voz 1312 10:45 la violación con la gente indicación y con todos los problemas que surgen en en una ciudad a raíz de ciertas políticas no

Voz 15 10:50 exactamente bueno con la identificación pero mal entendida que quiero decir es realmente en la explotación de otro ser humano por los medios que se puedan esto en este caso por medios sexuales no pero es una explotación económica que es algo que ocurre bastante a menudo con la violación

Voz 0874 11:06 en tu obra además del libro ahora se está materializando en unas obras hay tienes un triple Performance y vídeos que haces este mes de mayo yo creo que en el espacio de la neomudéjar en Madrid no del veinte al veinticuatro y arrase experiencias similares a la que tú viviste se llama novio hablarás desde qué punto de vista lo abordas

Voz 15 11:25 en España cuando estuve presentando el libro bueno cuando se publicó en el dos mil diecisiete teniendo en cuenta que libros había salido publicado en en Londres en el dos mil ocho quiero decir yo llevo muchos años trabajando sobre el tema me di cuenta de que de que el momento en España había cambiado no no porque no se siga violando sino porque la gente empieza a hablar ya que

Voz 1312 11:45 a hablar

Voz 15 11:46 entonces era un proyecto que tenía en la cabeza que estaba medio esbozado y decidí materializarlo realmente ese cojo tres tres prototipos bueno o tres tipos de violaciones comunes cómo es el asalto por un desconocido en un portal el abuso en uno de ellos es por una monja en un colegio con una niña y el segundo y el tercero perdón es la violación en grupo sea bueno hay muchos más pero digamos que son prototipos de de asalto entonces empiezo con tres guiones que se materializan en en tres audiovisuales que buenos tendrán un formato vídeo ir que también se van a materializar en en una Performance de una manera más abstracta no

Voz 1312 12:34 cuántas veces Hannah has pensado

Voz 16 12:36 si no me hubiera violado hubiesen resistido hice hubiese hablado con él ese sí es algo que te machaca después de una experiencia así

Voz 15 12:44 lo que me molestó es el el cabreo que tenía conmigo misma precisamente por Adam por no haber utilizado osea por tener que que asentir pero claro es una sentimiento sin consentimiento es decir es como cuando te están torturando y haces una declaración de diciendo sí que quiero algo en realidad estás diciendo que no pero con una pistola en la cabeza pues estamos a estamos hablando de un tema fundamental que prefieres ser violada o o vivir en ir nunca sabe cuándo si te violan si después te van a matar es decir que la gente no se da cuenta de que no es sólo una cuestión de libertad sexual sino sino de estar vivo o muerto

Voz 1312 13:25 este punto de vista de ponerse en el en el punto de vista del violador

Voz 16 13:29 también es interesante porque tú estuviste seis años recopilando documentos judiciales fotografías visitas abogados archivos en el dos mil diecisiete todo ese material permitió que

Voz 1312 13:38 tu violador acaban acaban hacen entre rejas condenado pero hay también una lectura crítica

Voz 15 13:45 bueno realmente no es directamente ojalá fuera no está directamente relacionado con el trabajo que yo hice está indirectamente relacionado gracias a un detective que por otro lado hacía su trabajo el meterse en en la psicología del violador era una cuestión de supervivencia yo tardo tiempo en en querer abandonar mi casa porque me niego es cómo va a Lehman violado yo ahora encima me quedo sin casa finalmente me voy a los dos meses pero mientras que estoy en el barrio esos dos meses son cruciales porque lo que intento ver es va a volver no va a volver cuál es el espíritu que que es lo que va buscando es es un violador porque sólo sólo la fuerza les cita o es un violador impulsivo que en ese momento tienes eso entonces pienso en la psicología del de el del violador

Voz 0874 14:31 por por supervivencia claro hay una falta de seguridad de las mujeres en la sociedad que también se puede hacer otra lectura y es que le va bien al sistema patriarcal porque es una forma de de posesión de control como la calle no es segura los gays como no salís no podéis tener criterio nos podéis divertir como los hombres son muchos mensajes

Voz 15 14:50 claro claro este ese es es lo que de lo que decía antes de la libertad no es la libertad de todo tipo pero bueno pues también tal os a tu libertad de movimiento no que ligar no es un delito violar lo es si vernos un delito eh

Voz 0874 15:04 eh tú qué dices entre Estados Unidos y España tú crees que está cambiando la concepción y la tolerancia de los delitos sexuales gracias al Michu al juicio de allí el juicio de la que tú también habrá seguido médico de la

Voz 15 15:15 sí

Voz 0874 15:18 ante años abuso de sus gimnastas son mucho más dura las penas se menor tolerancia en otros países que en España no

Voz 15 15:23 en Estados Unidos varía mucho según los Estados pero de quería comentar un caso que ha pasado os ha que ha ocurrido en Inglaterra ahí en California que es que la prueba de violación ha cambiado del no al sí osea es el presunto violador el que tiene que demostrar que había que si había consentimiento lo cual es radicalmente diferente porque cuando estás en estado de shock es muy difícil decir que decir que no seguramente porque decir que no implican la muerte en algún caso por lo menos la amenaza pero es el presunto violador El que tiene que decir el que tiene que demostrar que tú has tenido consentimiento entonces estamos hablando de un cambio de circulación que ocurrió en el dos mil cinco a raíz de que famosos empezarán a hablar de violaciones y que es un cambio muy necesario en España porque de esa manera no teníamos que hacer interpretaciones sobre el consentimiento y no el consentimiento sino que es muy claro sería el presunto violador el que tendría que haber haber comprobado probado que que la presunta víctima así había se había dicho que sí

Voz 1312 16:25 eh Hannah Si pudieras hablar con ella que les dirías esa chica que no tan sólo ha sufrido la brutal violación sino que ve como el Tribunal no califica como lo que es la víctima se siente doblemente víctima por todo ello

Voz 15 16:36 sí bueno en primer lugar que muy valiente por por denunciar porque tienes que primero tienes que luchar contra el que te ataca y segundo tienes que luchar contra el sistema porque a menudo están están unidos Si es el sistema al que protege al al al violador no opinión pública culpable diría yo con el veladores afable

Voz 0874 16:59 te lo repito gracias infinitas por contarnos esta historia por recuperarlo porque supongo que nunca deja de ser doloroso a pesar de que hayas tenido esa catarsis que tú decía a través del estudio de la publicación de la tesis del libro violación en Nueva York y y de verdad que la conversación no ha servido de mucho para entender algunas cosas gana le un beso fuerte

Voz 15 17:16 vale un beso gracias a vosotros por tener aquí

