Desde "La Pepa" hasta hoy

Voz 3 01:04 el director de Capi cocido

Voz 0874 01:09 cientos doce también un poco en paralelo con el congreso de la felicidad que se celebra en esta ciudad de hecho de la felicidad hablaremos de nuevo de felicidad que sepáis lo que estáis en la mesa en la que tuvieron algunos miembros de este programa porque alacena luego eso junto Santiago esos pura haya Wyoming y talkie y alguna no voy a poner nombres pero alguna está pagando las consecuencias esta mañana estamos aquí facilitándole unas cuantas millas para que el estómago mejores Julio Rey cómo estás Julio buenos días bueno como es que está en Cádiz muy bien hace viento eh sedientos y sin perder que el Atlántico en el Atlántico y sino no

Voz 4 01:44 que también Mauro Entrialgo qué tal Mauro cómo estás muy buenas que me había traído bañador porque soy optimista

Voz 0874 01:50 Íñigo Domínguez que es uno de los miembros de nuestra tertulia de corresponsales pero hoy quiere enredar un poco con con la prensa de Cádiz especialmente pretende salir corriendo de esta ciudad perseguido por los grandes masas cómo estás Íñigo porque ayer optimismo es las perspectivas para mí ir dejando claro lo que quiero que suceda porque en realidad a mí me gustaría radiofónica mente no deja de ser un espectáculo sabéis que esto aquí dónde estáis ahora mismo sentados donde está asentada cuanto se aquí quinientas personas o más

Voz 0874 02:23 no cabemos por cierto se que se agotaron las entradas a mí siempre me me asombra porque cuando cuando decimos que vamos a hacer el programa directo que bueno pues ya irá viniendo gente pero los que llegan a las ocho y media de la mañana estos son estos son maravillosos porque este es

Voz 7 02:39 ya quedan muy pocos asientos vacíos pero si alguien

Voz 0874 02:41 quiere venir a lo dicho hay además unas cortinas que podemos correr uno tendrá que estar de pie pero hay sitio para todos en digo que aquí antes había militares y ahora hay cultura has ido paralelismos interesante

Voz 8 02:54 es la metáfora la verdad es que sí que es un sitio especial en cuanto entran los notas eh

Voz 0874 03:00 en cuanto entras lo notas es la primera universidad española en el ranking de sostenibilidad por cierto también es que habría que destacar junto a nosotros hemos sentado en la mesa a Miguel Revenga que es Deco catedrático de Derecho Constitucional en esta universidad cómo estás Miguel buenos días

Voz 5 03:15 muy bien buenos días ayer una cosa que me

Voz 0874 03:17 llamó mucho la atención y es que esta ciudad es la cuna del periodismo político y que hubo un tiempo en el que aquí había hasta quince periódicos en circulación en el siglo decirlo

Voz 5 03:26 claro esta ciudad fue la cuna del constitucionalismo Si es un hito inaugural del debate público del debate político de hecho el primer decreto de libertad de prensa de prensa se hacen dos mi en mil ochocientos diez en San Fernando y ese es el presupuesto para poner a debatir la Constitución y por tanto al hilo de esa de esa libertad de prensa Libertad de Imprenta pues proliferan efectivamente los periódicos políticos las hojas de debate público

Voz 0874 03:56 me pregunta usted que todo además cada

Voz 5 03:59 en la plaza del mentideros reza escaso peligro estamos

Voz 0874 04:04 usted que Cacho Cacho la comparación incluso entre textos constitucionales y lo lo ha estudiado a fondo me pregunto se ha descubierto quién era el el yo que sé pues Jiménez

Voz 5 04:12 los antes de mil ochocientos doce

Voz 4 04:14 sí habría se puede poner nombre amiga ochocientos doce lo diría

Voz 5 04:20 por fortuna pero no iría pero sí que es

Voz 0874 04:22 una ciudad con una larga tradición periodística

Voz 5 04:24 es la primera prensa política pues edito aquí objetivamente en esta ciudad todavía se puede consultar en el Casino gaditano tienen ejemplares de muchas de esas publicaciones interesante

Voz 0874 04:38 comparada la Constitución que es lo que usted ha dedicado buena parte de esos estudios en la de mil ochocientos doce con la del setenta y ocho cuando lo primero llegará comprarla con una tercera o usted cree no no creo que no que no

Voz 5 04:50 no las constituciones se hacen para que duren de por vida pero hay que reformarla es que quería

Voz 0874 04:55 llegar pero bueno ya llegado este es

Voz 5 04:58 texto yo creo que la Constitución de mil ochocientos doce es un punto de arranque del constitucionalismo liberal pero todavía no es democrático no por ejemplo no votan las mujeres no por tanto media población estaba excluida pero es un buen punto de partida para lo que hoy tenemos claro espero ha dicho usted liberal a es liberal no demócrata estén

Voz 0874 05:19 el significado anglosajón no significa a los ciudadanos

Voz 5 05:22 no deja de significar anglosajón y ciudadanos en el sentido de que es una Constitución que devuelve buena devuelve da la soberanía la nación y además sienta las bases de los derechos de por lo tanto de la libertad de debate de discusión todavía con muchas limitaciones pero bueno a partir de ahí les podemos llegar a reconstruir toda la historia de los derechos de la libertad hasta llegar al texto y ocho que cumplimos ahora cuarenta años por cierto de la institución

Voz 0874 05:55 es verdad que son cuarenta años es curioso que en aquella Constitución de la de mil ochocientos doce incorporaba algo que está en la Constitución americana supongo que sería inspirado por ella que la búsqueda de la felicidad esos ha caído de la versión dos punto cero de la Constitución el Congreso

Voz 5 06:11 la felicidad activamente en la búsqueda de la felicidad yo creo que está relacionada con sentar las bases de que cada cual desarrolle su proyecto vital sin limitaciones creo es un poco la la esencia del republicanismo y en eso consiste el constitucionalismo los derechos en el sentar los presupuestos para que cada cual pueda vivir a su aire e con limitaciones y desarrollar su proyecto de vida es feliz tanto mejor en la constitución de acá más bien lo que es de lo que se hablaba de ser justo y benéfico eh no la idea de buscar la felicidad

Voz 0874 06:48 temiendo es está en desuso ahora Miguel

Voz 5 06:50 vemos que si eh hacer justicia enérgico pero está bien no las constituciones también tienen que tener un componente utópico no de él no es solo limitar al poder limitar los poderes sino también entonces un poco de pedagogía constitucionales

Voz 10 07:05 la del setenta y ocho también es tiene su componente utópico no porque muchos de los puntos

Voz 5 07:11 es el preámbulo de la sociedad democrática avanzada hay muchas otras cosas y el derecho a vivir

Voz 9 07:16 dedica hemos estaba yo pensando

Voz 5 07:18 de aquí al trabajo y al derecho al trabajo y si hay cosas es veces se dice que las constituciones si se cumplieran pues estaríamos en un mundo feliz no de ninguna Constitución se cumple de manera absoluta hay un hay un perdón proyecto Un programa por cumplir y una realidad de todas maneras lo bueno de las constituciones que nos permiten medir la práctica política con con lo con esa con ese texto no poner a donde esa utopía con esa pretensión de instituir un gobierno justo al final

Voz 9 07:52 qué es lo que acabó con la así que en el siglo XVIII

Voz 5 07:55 si sigue siendo así que es lo que acabó con una Constitución con cuarto la del doce si el absolutismo duró poco pero dejó una herencia que es la idea de que la soberanía pertenece a los ciudadanos a la nación que nada puede hacerse parte pues de un Gobierno por el consentimiento con el debate pues la discusión eso se frustró porque al regresar Fernando VII pues de declaró nulo y sin efecto toda la obra de las Cortes

Voz 8 08:21 incluida instauró la hasta la Inquisición no

Voz 5 08:25 el rey implantó le de Alfred implantó la Inquisición precisamente la esencia del Decreto de Libertad de Imprenta es acabar con la censura previa es la idea de poder imprimir sin tritura didáctica que es lo que tenían muy bueno exdirigentes es a partir de ahí no podemos pero también es cierto que el pueblo gritamos viva las cadenas no con Fernando confirmándose calabrés algunos no lo sabe más que otros había liberales debería servir sino en la Davis hoy diríamos izquierdas derechas a la la la pregunta

Voz 0874 08:58 la ve Miguel que te habrán hecho además en los últimos años en muchas ocasiones es dónde está escrito que la Constitución es un texto que no se puede variar ahí que no se puede reformar

Voz 5 09:06 no al revés lo que estar en las constituciones suelen incluir cláusulas de reforma como la nuestra actual

Voz 0874 09:13 sí pero la nuestra parece que eso o lo haces Con nocturnidad o no lo haces

Voz 5 09:15 bueno es el problema que tenemos tenemos una anomalía histórica en España este nunca hemos reformado las constituciones ninguna de esas históricas a esas recordemos acabaron todas jueces por golpes militares au quinto por lo por ciento de los presupuestos políticos que tras justificar esas una anomalía que deberíamos superar de hecho en el texto del setenta y ocho como sabéis han hecho dos reformas un poco clandestinas en verano no por cien por necesidades en nuestra integración en Europa yo creo que ahora habría que debatir sobre en fin la necesidad de la gran reforma lo que todos hay que pensar un amigo seis si entramos en el debate de la reforma pero a mi me gusta mucho recordar que todos los españoles que tienen menos de cincuenta y ocho años no tuvieron oportunidad de votar la Constitución que tenemos esos son porcentaje de la población que debe de rondar el setenta Hay tres setenta y cinco por ciento

Voz 4 10:14 es bueno no nos metamos en ese lado sirvió también sí

Voz 5 10:21 pero si es un problema el problema los entre otros muchos es algo cuál cuál es a su juicio como consta

Voz 0874 10:29 elige una lista cuál cuál o cuáles serían los aspectos más urgentes en esa reforma supongo que el territorial para empezar pero

Voz 5 10:36 que usted verá el problema territorial parece que lo que estaba un poco condicionando eso que se dice es que no se dan los supuestos políticos para embarcarse en la reforma yo no estoy del todo de acuerdo yo creo que embarcarse lo mismo que la transición con un objetivo era recuperar la democracia no hay que estar pensando que el consenso tiene que ser previo yo creo que hay que abrir la espita de las reformas y a partir de ahí e intentar llegar a acuerdos los grandes puntos respectivamente hay un debate territorial hay un debate de actualización de los derechos hay un debate sobre la región Acción Democrática de actualización de la monarquía realización de la monarquía seguramente vamos sin duda es una anomalía la preterición de la mujer no abre el varón en la sucesión de la Corona

Voz 0874 11:26 la de mil ochocientos doce no el papel de la monarquía en la sociedad española

Voz 5 11:30 se habla de mil ochocientos doce ya era una monarquía constitucional acaba con la monarquía absoluta es una monarquía ya sujeta la soberanía de la nación que era más progresista la del doce o la doce no haberse XXXVIII sin duda insisto es que la de es un contexto que no tiene nada que ver con los elogios a hablar a las constituciones que hoy tenemos nacen de la de la Segunda Guerra Mundial en Europa en donde hay pues un un pacto no entre en el capital del mundo del trabajo en bueno y un y un compromiso para evitar el regreso de la autoritarismo de los fascismos y esa es la esencia de la de la Constitución del setenta y ocho que en nuestro caso pues supuso el fin también de la nueva día dictatorial no del régimen de Franco que con un proyecto que era integrarnos en Europa de lo que con sumamos en el año ochenta y seis de hecho las dos reformas insisto tienen que ver con nuestra integración en Europa queda la constitución de los normalizó en este sentido y lo que es un anomalia ahora pues es que es nuestra incapacidad para para acometer las reformas sean precisos en Alemania la Constitución que es del cuarenta y nueve pues ha reformado unos setenta veces en Francia veintiséis ó veintisiete veces en Portugal siete veces desde Estados Unidos no lo vive en Estados Unidos sabido enmienda ha sabido cómo veintidós siete enmiendas en dos recurro mal Carlos una Constitución de finales del XVIII no concede que continúa es la misma y en nuestro caso pues eso siga siendo una anomalía histórica insisto

Voz 0874 13:13 en en en el ámbito universitario en el que usted se mueve si pasamos un poco para a ese lugar porque tenemos más invitados con los que queremos hablar sobre esto los los alumnos que ahora mismo tiene sus clases si estudian Derecho constitucional y analizan ambas constituciones ellos entienden el P

Voz 5 13:30 esto actual es es complicado es complicado pero no lo entienden los profesores sedes de difundir la cultura pedagogía afecto constitucional pero muchas veces para chicas y chicos de dieciocho veinte y veinticinco años pues es complicado porque es que la generación que hizo la Constitución una generación ya que abiertamente sobrepasada desfasadas no entonces esa sería otra de las ventajas de de una de una arte el explicar a los jóvenes de la cosidos no es un texto vivo y que no es una reliquia del pasado no la Constitución también tiene que ser una Constitución vivida para ser exitosa

Voz 8 14:13 hija María Pineda es habría manifestado contra la la sentencia de la nada no puede seguramente

Voz 5 14:20 las series de una sentencia me parece que tiene flancos débiles seguramente porque la propia del propio Código Penal al regular los delitos de la libertad sexual los no es la mejor regulación y al final pues los jueces aplican las leyes de interpretaciones discutibles como en este caso no pero seguramente ese debate tiene mucho que ver también con la con el Código Penal no como regular yo quería destacar el votaron no sólo diecinueve de la lista de tampoco vendieron

Voz 11 14:54 eso sobre la la anomalía esta qué explicación tienen porque la verdad todo muchas vueltas hasta anomalía no que que la anomalía de que nunca esa haya tocado a diferencia de otros países la deducción por por qué qué dice de nosotros seis yo creo que hay un problema

Voz 5 15:09 la territorial sobretodo de encaje yo creo que el aspecto menos digamos cumplido o no de nuestra Constitución actual pues es el que el encaje de la de los nacionalismos periféricos en el proyecto y creo que eso es una anomalía histórica no creo que ese es el problema uno de los problemas históricamente pues yo creo que prevaleció un poco la idea de que en España la Constitución interna era monarquía cortes de religión católica todo lo que supusiera poner en discusión no lo no sólo con en discusión en el aspecto en el sentido más literal todo lo que fuera cuestionar la Monarquía la religión católica la el papel del Parlamento pues era imposible son pocas las tesis que prevalece en el siglo diecinueve de la Constitución interna

Voz 4 16:08 no lo sé será cómo estás seguridad montaje el director sea lo raro era lo que realmente quería hacer

Voz 5 16:14 poco como como dogmas que no se podían tocar no bueno esto hoy no tenemos una Constitución interna pero finalmente tenemos problemas complicados no para lo que sean complicados no debe ser una excusa para no embarcarse resolverlo eh el lo tenemos el de las al donde dentistas acatada en Cataluña tal pero el intento

Voz 0874 16:37 admite introducir a que asentada también en la mesa porque siempre que viajamos fuera del estudio Nos gusta fijarnos en algo unas irregularidades habría que decir en el lugar al que vamos y estamos en la Universidad de Cádiz sentada están Mari Paz Peña García como estas mariposas

Voz 8 16:52 no digo irregularidades

Voz 0874 16:55 responder a esta pregunta cuántas mujeres gitanas conocido en la universidad

Voz 0385 17:00 pues yo creo que cuatro coma

Voz 0268 17:02 mucho cinco pues esto está bien definido como irregular

Voz 0874 17:05 ya no es alguien debería haber muchas más sí sí

Voz 8 17:09 bueno sí aquí por ejemplo hay una no tiene es mujeres gitana hombre gitano no va a ser el público sigue siendo

Voz 0268 17:19 simular niña orillas estamos en una mañana

Voz 8 17:21 la singular Mari Paz es la primera

Voz 0874 17:24 mujer gitana que consigue un doctorado cum laude en Antropología Social en la Universidad de Cádiz

Voz 7 17:29 lo cual

Voz 0874 17:36 has tenido que superar muchas barreras sociales personales incluso

Voz 0385 17:41 pues sí como mujer como mujer gitana puede pues sí la verdad es que complicado salir de casa también ir te fuera a estudiar al ser la primera en la familia de las primas Live más que que tiene que sale no que decide seguir estudiando en la universidad como una herramienta para para poder hacer cosas hacer lo que uno quiere es realmente no como decía mi él no la verdad es que que si rompe barreras para la Heaven

Voz 0874 18:09 el día que tú dijiste a tus padres creo que tu padre es gitano tu madre no y el día que les dijiste yo quiero ser antropóloga

Voz 0268 18:17 no sabía lo que era claro además que yo estoy de también la licencia de en ese momento de Pedagogía yo recuerdo mi abuela que me decía que si estaba estudiando para los pies no

Voz 12 18:28 todos los días este este sí claro hay una mezcla entre antropología Podología en yo no sabía ni estudia medicina aquí

Voz 0268 18:35 Cavern eh y bueno la verdad es que que eran términos también que que no la verdad es que me han apoyado muchísimo he tenido la suerte tiene una familia que me ha brindado la oportunidad también de de poder crecer como persona y bueno en principio ahora mismo me toman como referente de mujer y gitana no que para mí vamos

Voz 0385 18:55 eh nos poco bueno

Voz 0874 18:59 de hecho tienes tienes familiares primas no desde algún hermano o hermana que también al final sido un poco tu camino dijo pues yo también que hubiera mismo

Voz 0268 19:07 sí la verdad es que hay alguna que después ha continuado y algunos muy la verdad es que muy orgulloso de verdad es que yo también lo digo no que realmente para hacer feliz no hay que ir o terminar en la universidad no que lo mínimo que lo máximo que uno puede hacer lo que considere más oportuno no porque es verdad es que ahora logrado superiores son la maravilla Illa con eso ya es un éxito bastante grande teniendo en cuenta también la circunstancia en la que vivimos que no por ser lo mejor universidad yo la verdad es que apoyo a quien quiera ese seguir estudiando y yo vamos lo veo un una institución maravillosa de fabulosa para seguir haciendo cosas no pero que es cierto que hay personas que nada más que se pueden queda bueno entre comillas en Grado Medio Bachillerato grado superior y eso ya es una

Voz 8 19:55 vamos una alegría hay un avance no no solamente quedarte con una etapa graduado de secundaria tú como antropólogo que España racista

Voz 0268 20:04 creo que buenos la Constitución también lo vi claro

Voz 5 20:10 sí es verdad que bueno

Voz 0268 20:12 la constitución de los ochocientos mil ochocientos doce como la de setenta y ocho ahí bueno aparte bueno que estamos discriminada las mujeres no no aparecemos lo hombre bueno la menores de cinco veinticuatro años comentaba o no bueno ahí también están los gitanos no la gitana que ya sea hombre mujer realmente ahí no estaban en no no aparecían

Voz 9 20:32 no existía Messi el tema de la mojen

Voz 0268 20:35 leída en lo que brilla no oí ahí bueno algo diferente no una forma diferente de vestir una forma de aspecto físico diferente una forma de hablar distinta no hizo unas costumbres también una extradiciones pues palpable no que todavía aquí

Voz 0874 20:49 dicho antes si hay algo hay algún resquicio en Roma ni en la universidad es ese cuidan la cultura de gitana en la universidad crees que queda mucho por hacer

Voz 0268 20:59 pues creo que bueno a mí personalmente me encantó me encantaría aquellas empezaba de primaria secundaria no los libros de texto que apareciera el tema de la efecto de la cultura gitana como parte de la cultura en general no que que claro que sí porque nosotros hablamos decimos voy a comer un bocata a las doce y media Ivo Cata per

Voz 0385 21:18 previenen del luego no sí

Voz 0268 21:22 bueno la palabra chaval también no que desde chapeau que el románico no y nosotros utilizamos término y hacemos cosa que bueno que que somos una mezcla de culturas solamente estamos de una no en la universidad por por ejemplo yo he conocido y seis docente virtual imite la Universidad Pública de Navarra que hay ahí un

Voz 0874 21:42 os aguantáis un curso propio

Voz 0268 21:45 por el tema de comunidad gitana intervención comunidad gitana no que yo critiqué en su día el título porque claro ya se está hablando de intervención con comunidad gitana siempre es lo mismo ámbito no empleo salud educación vivienda no pero bueno por lo menos hay algo también que que hay hombre mujer gitano no gitanos que también van construyendo también el material que que es oportuno porque no siempre es lo que se brinda eh bueno está estereotipado algunas cositas

Voz 5 22:13 yo ya ya alguna comunidad autónoma quedaría integrado en el currículo de Castilla y León Castilla y León siguen vivos

Voz 0874 22:20 oye que ves no es mucha suerte con todo lo que hagas en el futuro y sobre todo con tu en tu papel de líder

Voz 0268 22:26 eso vaya tela

Voz 0874 22:30 a ver tu cuatro por ciento que es el gitano desde de la familia es policía nacional

Voz 0268 22:33 la policía ha negado con eso sí sí además en una época muy complicado no podía decir que gitano al que nada más te lo ven ya como pensamos que un gitano

Voz 0874 22:44 cuando le preguntaban

Voz 0268 22:46 lo también es verdad que lo tenía oculto verdad en serio sí sí sí sí pues te he visto no tenía que mantenía oculto aparte había solamente bueno genial había solamente todo hombre gitano

Voz 0385 22:59 el Paula Peña

Voz 0268 23:03 es que era complicado pero es complicado de cara afuera también porque genere cierto que bueno que ahí todo el mundo se conoce la familia se conocen pero bueno lo tenía que más o menos

Voz 0874 23:15 que vengamos a Cádiz la entrevistas Alarga tu padre

Voz 12 23:18 sí la verdad es que

Voz 0874 23:21 Mari Paz Peña García que es la primera mujer gitana doctora cum laude en Antropología Social Miguel Revenga que es catedrático de Derecho Constitucional en esta Universidad de Cádiz en la que estamos gracias por venir a los dos una pena

Voz 4 23:31 ahora tendrá que entonces

Voz 0874 23:42 no estoy seguro de que me va a meter en problemas ya lo hizo una vez de esto hace como pasó tres años con lo cual ahora con esta este clima de corrupción política que nos abruma a todos estoy seguro cuando el escenario es está cayendo Cacho es precisamente células capaces de los Pajaritos también si son bonita en Los Pajaritos tiene su cosa no cuartel militar con pajarita es es un hombre que vio un charco y se mete corriendo en el verdad pero aun cuando crees que se ha metido hasta el cuello se mete todavía más y te arrastra

Voz 8 24:11 sí sí sí editor de la mesa que has dicho no es una metáfora encontrarse siente luego llegan las

Voz 0874 24:16 demandas que podíamos

Voz 8 24:19 sobre todo que que forma parte de nuestra historia ya no sólo la de nuestra gestión sino la de este país no

Voz 0874 24:27 porque no olvidemos que está es originalmente una tertulia de humoristas gráficos de viñetitas gente que escribe como como Julio como Mauro como Peridis que ha podido venir Yeles por culpa de la huelga de Vueling esto hay que decirlo no y José María más inauguraban en Alcalá una exposición retrospectiva que recomiendo es rasgo así que nuestro siguiente imitados uno de los vuestros aunque seguramente ha pasado por más cárceles que vosotros Andrés Vázquez de Sola cómo estás Andrés ya ya veo de otras arrancarse mira te pregunta arranca Bengasi

Voz 4 25:08 le he tenido uno de ADN

Voz 9 25:13 gracias a esta gentuza no sí sí sí

Voz 0874 25:15 eh

Voz 9 25:16 hay peores pero lo admiro fíjate porque cuando estoy en tu vaya tontería has venido de Granada

Voz 0874 25:24 no me cuántas horas de coche

Voz 9 25:25 no he visto vivido porque me había invitado a ver si te invitamos siempre pero tú estuviste con otros en Málaga hoy fue sí pero hoy estoy en casa Mi que hay en esto me siento de Doctor Mateo

Voz 10 25:40 este en mi tierra nos han enseñado antes de la casa en la que estuviste allí que bendice por cuatro duros no

Voz 0874 25:47 es que veías el mar nada más levantar digo llamar Andrés Vida y milagros de Jesulín de Nazaret Vida y milagros de Jesulín de Nazaret no no voy a no voy a proyectar no se ve desde aquí pero cargos la rabia no se ve no es Jesucristo en la cruz que hay una mujer que está

Voz 9 26:14 bueno yo yo no es exclusiva a contestar no sé yo si no te lo yo tengo un respeto inmenso por los creyente por los crédulos en el libro te lo que hubiese manifestó mi mi sentimiento de niño nada yo cuando era niño me decía y me me señalan la doctrina yo decía por ejemplo bueno donde vive Lázaro digo cobre alquiler resucitar sus da a un señor que está decirlo tan a gusto traerlo a la tierra otra vez para que se muera en dos días que vamos viví como dice tu programa me parecía un poco ridículo digo tengo que estar vivo porque respaldarlo para que se muera enseguida parece un milagro Muqur eso y otras muchas cosas desde el mismo título espíritus actividad virgen y hablamos no es que también goza a mí me molestaría mucho que durante veinte siglos estuvieron hablando de la parte más íntima de mi madre y yo si jugaba lo a los médicos con mi padre la verdad es que hagan lo que quieran veinte siglos de tales me parece que es una ofensa hacia las edad suponiendo que Dios exista yo creo que blasfemo la con la utilización que esas edad religión o Jessie pero

Voz 8 27:40 pero perdona Javier es una que es la única persona que yo conozco que tiene un tío que es santo

Voz 9 27:47 sí ella hay de caddie Fray Diego de Cádiz todo llegó en este de la

Voz 0874 27:53 la cita tocar algo por esto en el Vaticano no hay tocarlo

Voz 4 27:57 he metido yo me miraron es sobrino de Santo eso

Voz 9 28:07 esto soy sobrino de Santo alguno dice que soy hijo de puta cómo se llama el tío Fray Diego de Cádiz Beato Beato Diego de Cádiz santo eh

Voz 0874 28:25 de que hizo para ser centro K

Voz 9 28:29 lo que hace falta ser santo alguno cuando alguien tiene la familia cuando alguien habla bien de mí ideales dicen que soy una persona digo es que además de ser lo que soy soy hipócrita bueno pues emitió lo era pero es que lo gracioso es que fui condenado vamos condenado no no llegue pero un problema incluso mete UTE con mi familia porque yo el libro este destacado de textos de Fray Diego no mío IBI de biografías publicadas por Fred Lone como él pero dice por ejemplo que el problema de España es que hay más escuelas que cuarteles no estuvo en fin que los teatros AVE que convertirlos en cuarteles que las espadas de los militares deben ser bautizadas con la sangre de los de los ateos ni ya esto está en el libro no no no eso lo libro digo en alto yo no enemigo también yo yo lo que hago es reproducirlo en fotocopia SB a en mio cuestionando que para ser santo hay que tener un milagro acreditaba no te parece poco Milagros los que se buenos para vivir España aquí somos santos todo esto es verdad llegar lejos oyen no no te dan nombre a la verdad es que demandas por cosas que tienen que ver con la religión tampoco llegan muchas llegan más con cuando no con correción política el otro tipo no mira yo estoy yo debo decir una cosa cuando yo ataco los gobiernos del régimen este que tenemos que llaman Sarkía esta el único Rey que yo admiro detrás

Voz 4 30:13 estuve Julio Rey ha dicho Felipe

Voz 9 30:18 la verdad es que entonces y los ataco pero lo que hago contra damos lo que se puede considerar accede a mí lo que me parece placebo es que alguien tome el nombre de Dios suponiendo que exista que alguien tome no Dios para castigar para fustigar Dios ha tenido los de año suficiente cuando no le ha gustado por ejemplo y que me perdonen mi amigo gay Mari con hería en Sodoma y Gomorra pues mandar una lluvia de fuego Ole un poquito homófobo pero

Voz 4 30:54 pero bien hizo lo que tenía que hacer

Voz 9 30:56 cuando no le ha gustado cuando no le ha gustado la gente mandó un diluvio universal no salvo una más que a su tío borracho que además están apostando con y ahogó a todos los demás animales los animal no salvó hasta una pareja de maravillas sople

Voz 4 31:13 es que han sobrevivido entonces me parece verdad pero también

Voz 9 31:21 uno Una una blasfemia tomar el nombre de Dios para castigar para castigar a quien ofende a Dios bueno porque si mandó una lluvia de fuego de si quieres pero Rajoy no tiene porqué meter en la cárcel por por meterme con con la religión se dan

Voz 7 31:46 este siempre has hecho lo que ha dado una santa

Voz 5 31:51 pero vamos no es de hecho lo que me ha apetecido

Voz 9 31:53 Justo al mejor me he equivocado pero me equivoco yo a mí que me equivoqué nadie

Voz 0874 32:00 porque tú tú tú marcha extra Francia cuando te te ficharon los de

Voz 9 32:05 no no yo me fui a me fui ante me ficharon cuando ya estaba allí muerto de hambre estoy negras ya porque empecé a trabajar como peón de albañil sí ganando una miseria porque creo yo NIE no era ni peón luego dice que firme primero fui peón y luego decir que firme aún de qué año hablamos Andrés de cincuenta y nueve del nueve de esa pasando hambre me me contrataron en el canal con un sueldo plazo para hacer dibujo un claro dar dibujo y crítica crítica literaria no haya teatral

Voz 0874 32:45 ya pero no es verdad que volviste a España al día siguiente de la muerte de fe

Voz 9 32:49 con o podía saber esperar un poco no no no no no porque yo creo que se había muerto de verdad pero Jesucristo y los resucitó también pero que están haciendo en la frontera esperando a ver si se confirmaba no yo supe que Franco había muerto durante los pisos de acogida pero mucho antes de lo que se digo lo que pasa es que eso tuvieron callado para poderse llevar el dinero fuera la familia ir pero las las demandas a nombre de Vázquez

Voz 4 33:16 el se sabe es que en este grupo

Voz 9 33:27 sí volví al día siguiente porque yo era refugiado político yo me fui por razones que por cierto rinde homenaje a Forges que murió hace unos días pues fue su padre quien me anunció que que me iban a detener y por eso me fui de hecho empezamos la vida me salvo bueno pues lo la libertad si si no la vida aunque

Voz 0874 33:49 ya sabes que es la primera vez que la la la primera vez que nos vimos en Málaga de hecho Antonio Antonio Fraguas se sabía que íbamos a hablar contigo

Voz 9 33:58 llamo y me contó la historia

Voz 0874 34:00 me la historia de arriba abajo y me me pidió que que te trasladar a todavía o y agradecida por aquello porque lógicamente el piensa que ni siquiera él estaría vivo sí que su padre no hubiera sido lo valiente que fue

Voz 9 34:13 verdad pero luego Antonio colaboró contiguo al museo que hiciste del humor fue muy generoso siempre ha sido muy generoso cuando dicen en el centro del humor vino efectivamente invitado pero le pagaban el viaje y inopia ante tarea nada muy de Antonio

Voz 0874 34:33 pues es verdad muy generoso desde aquí un recuerdo siempre lo hacemos en esta tertulia han Antonio Yves Le echaremos siempre de menos cuando regresa esta España ya no había censura

Voz 9 34:46 pero se había muerto Franco pero claro yo no no no no no no no se ha muerto Franco se murió personalmente individualmente psicofísica ordenó su heredero que nombró a quién quiso que sigue ahí

Voz 4 35:03 vamos ahí venga vamos no lo siento los hitos Rey al venga dale dale

Voz 9 35:15 la censura sigue mucho peor que peor todavía que en tiempos de Franco porque ahora hay la autocensura hay miedo de que que te condenen por terrorista por llevar un lazo amarillo

Voz 5 35:28 amo que

Voz 9 35:29 colmo mientras que los ladrones y los violadores son inocente es una vergüenza

Voz 7 35:37 de país

Voz 4 35:44 no me gusta hacer mítines que estamos

Voz 9 35:48 de broma ay de cachondeo que pregunta Hernán a tu si tú tírate no no no no no no has dicho como que la censura

Voz 5 35:57 que con esto

Voz 9 35:59 no no lo que parece es que censurar lo que hay desde el momento en que uno asume que puede ir a la cárcel por terrorismo por venga que me metan cuando quieran si tienen valor cuando tienes noventa y un años en la cárcel estaría para lo que me queda

Voz 4 36:19 ya no mientras no hay límite para entrará en la cárcel pues pero no es verdad oye pues en Tenerife porque se cumple condena en la cárcel no puede decir lo que te dé la gana no pero yo no voy a decir

Voz 9 36:32 es una cosa en serio me parece que esto de que hoy día alguien sea condenado por ejemplo a nueve años sería bueno el año que viene San en la calle me parece monstruoso si la pena son de nueve años nueve años son doce años doce años eso de que uno cuente ya que va a salir de la cárcel al día siguiente me parece que una inmoralidad se siempre no pero antes hay que creer en la reinserción como sociedad tú crees que hay muchos que Serrin ser tú crees que yo creo que bueno en fin no quiero nombrar a nadie pero los que han estado robando durante Henry ser bueno se llevan pero a Suiza o donde sea y cuando un principito se roba todo lo que quiere y lo condena a quince años firmen hice va a Suecia a Suiza y todo el mundo está de acuerdo Jan ahí que vive Alcoy como como el caso de decirlo no no he

Voz 4 37:29 pero es que Urdangarin ha pisado la cárcel todavía no lo oye cantar los que que nombramos

Voz 7 37:35 ha dado de la carga Mauro

Voz 9 37:38 el tu Ka de captura al te queda pendiente Andres ya a mis años no quiere de ninguna sí porque le dan Age cuadro cuadros un tengo una mil Quini más de mil quinientos is dibujo publicado pues imagínate que a doce o quince por semana durante cincuenta años muchos dibujos son mucho pero ya no me quieres ya no estéis ya no tengo ni talento ni nada pero sí

Voz 4 38:13 la verdad es blandito mi hija

Voz 9 38:15 Jesulín que es esto no adscrito sólo hay

Voz 4 38:19 oye pero escúchame

Voz 0874 38:20 tú naciste en el veinte y pico antes del veintisiete veintisiete tú

Voz 9 38:24 detrás de la degeneración del veintisiete la regeneración

Voz 0874 38:28 eh tú me imagino que recuerdas perfectamente la guerra porque ya tenías que has vivido en el exilio ha regresado cuando el certificado de función de Franco estaba sellado bastante bien en algún momento porque yo te veo como muy muy desilusionado en general me algún momento has has dicho este país mola este país promete

Voz 9 38:53 lo mientras vivía en el exilio yo soñaba que España iba a ser diferente España es diferente decían el otro esperemos que sea que te vuelvas diferente personalidad pero desgraciadamente no si igual incluso la mentalidad ahora todo es uno está de acuerdo Nuestro querido público aplaudido cuando ha hablado de de la la corrupción sin embargo siguen votando por los mismos corrupto eso algo que no entiendo hoy no me lo explico no me lo explico la gente no le o no piensa o se deja engañar sabiendo que en los últimos días de un gobierno van a aumentar los salarios lo que sea la gente se deje engañar y eso a mí me da verdaderamente pena cómo te hubiera gustado que fuera ese país que volvía me gustaría que fuera España que fue lo más justo que fuera España la España que soñamos con la España que ellos amistoso

Voz 0874 39:54 Ellos te refieres a los al régimen

Voz 9 39:57 en actual que hijo del régimen franquista

Voz 0874 40:01 sea quieres que nos falta generaciones todavía para llegar donde te gustaría

Voz 9 40:04 no faltan escuela escuelas libre escuelas nacionales libre en escuelas de cura pero pero

Voz 7 40:16 periodístico lo quiere

Voz 9 40:21 nada no tengo nada contra es como la droga en el adulto que quiera drogarse allá él lo que me parece muy mal es que a los niños se meten en la cabeza cosas que haya por ejemplo que este se te contra la educación cívica a cambio de eso adoctrinamiento religioso en la que hay unas leyes que dicen que son leyes de Dios pero yo no sé

Voz 14 40:47 dónde como como yo que no ha hecho como somos suponiendo que exista Lama no ha hecho es como somos no diga que no podemos tocarnos la índole Lillo cuántos somos ni

Voz 4 40:57 ya no se veía venir yo no perdón una de un dedo King simple invitado

Voz 9 41:05 esas leyes quince inventado entonces creo que esas cosas no se debe hablar en nombre de Dios como algo único Inter intocable no podemos discutir sobre todo pero Andrés el Papa parecen más progre comparando cuando yo era ecuatoriana bagaje en otros cuando yo era pregunto sólo eh cuando yo era niño decían a los curas malos hay Carlos con las tripas de los bueno

Voz 7 41:37 en este punto voy a despedir

Voz 0874 41:42 Vázquez Andrés es bueno que te diga adiós

Voz 9 41:47 se va como Machado

Voz 4 41:52 oye y si hay cielo pues recuerdos a tu tío que creo que te está esperando grandes Andrés espero que no haya quizá es muy aburrido correr de nuevo

Voz 7 42:11 bueno he dicho volvemos en nada de metros de eslora