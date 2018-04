Elvira Lindo y la felicidad

Voz 1 00:00 es que

Voz 0874 01:36 el auditorio de la Constitución mil ochocientos doce aquí yo no sé si ustedes la conocen pero esta mujer que está asentada Milá dos Elvira Lindo

Voz 3 01:51 creo que contempla siempre en Cádiz y después dirigirte a tu público y tanto requirió al que tanto a hombre me siento soy soy allí ya te lo dije ayer Sadiq predilecta de la ciudad encabeza nacida en Cádiz si se si Ia además fíjate que venía acordando una cosa fantástica que ocurrió en Cádiz tú me decía se había estado mucho tiempo aquí y no de pequeña no porque a mis padres les trasladaron enseguida pero les dio tiempo a que les tocará la lotería enclaves pues les arreglo la vida porque si SS porque en ese apartamento no fue con la los padres mis padres se compraron un piso con esa lotería hice compraron un seiscientos entonces claro si te digo que fue el gordo compraron el boleto

Voz 4 02:44 eh dónde trabaja mi padre tendrá si así que no sé si hay alguien aquí que trabajaran cabreo pero yo siempre he pensado yo caí un poco así era la última y no me esperaban mucho pero con lo de la lotería mejoró bastante la ilusión que tenía mis padres

Voz 0874 03:06 oye te quema hacer un pequeño paréntesis de Historia de Telefónica porque tiene también para mí tiene un elemento sentimental que tú estés ahora conmigo en este escenario

Voz 4 03:15 esa siempre por qué

Voz 0874 03:18 he trabajado durante muchos años en este programa cuando lo presentaba Fernando Delgado mira un pájaro ha colado en hacía es un personaje que yo creo que ha pasado a la historia de la radio que era Manolito Gafotas y ayer por la noche que solamente una vez en todos esos años hiciste ese personaje en directo en público y fue en un en un bolo no

Voz 4 03:37 sí a mí no me gustaba hacerlo en directo porque me daba la impresión de que ponía una cara un poco rara no no no quería que no quería parecen un poco friki así con con mi aspecto sacando de niño pero venían a Cádiz y dijo Fernando venda animas etcétera y fue fue muy curioso muy curioso hacerlo en Cádiz no eh y además me ha es la la gente reía todos los chistes y tal me acuerdo que estaba la viuda de Alberti no eso gracia una cosa que dije porque como niño o que yo también me extrañó eso no dije que estaba escribiendo un libro que se llamaba Manolito en tierra allá

Voz 3 04:20 no se le debió parecer que como una falta de respeto o algo así pero lo dijo Manolito consumado Manolito no lo es lo más bonito metía la pata muchas

Voz 0874 04:30 es es es muy curioso pensar en aquella época hay impensable creas un personaje que que no solamente va a pasar a la historia es que hay muy pocos personajes cuando uno piensa en la radio que te recuerdan directamente a una época no Manolito Gafotas es eso y ahora recuperado me dijiste por ir en Italia

Voz 4 04:45 bueno en Italia lo han estado leyendo esta semana toda la semana en la raya en la radio pública algo que a mí me encanta porque escuchan el personaje en Italia representado en italiano es preciosos a en Italia los libros funcionan muy bien las escuelas pero luego yo los estoy grabando estoy grabando de nuevo los eh los libros porque en España trataron de hacer audiolibros hace años no acabó de funcionar no sé por qué porque lo audiolibros es algo a mi me parece algo estupendo llevarán los van a volver a sacar si sale ahora el primero en el unos días muy mías por ejemplo yo tengo una muy buena amiga aquí Paqui Ayllón que es justamente expresidenta de los clubes de lectura de aquí de Cádiz es invidente y ella es lectora de eh el primero que el primero que recibe la hubiera arreglada

Voz 0874 05:42 a ella no ves que no te voy a pedir que lo hagas podría hacerlo pero no lo voy a hacer porque no te quiero poner en esa tesitura pero estoy seguro de toda la gente que está aquí recuerda el personaje nosotros Manolito Gafotas claro es gente que ha escuchado seguramente programa hace tantísimo hasta nuestro invitado donde está diciendo que sí

Voz 4 05:58 entonces bueno no es fácil pero si quieres hacerlo pues acertar no yo me acuerdo que aquella frase tan famosa que la pusieron como bueno aquella llamada tan famosa que pusieron como frase el programa que yo decía Fernando Delgado Fernando las centralidad yo Tiko muy poquito que cambiar la voz porque Vigotes muy infantil cosa que a mí me acomplejado bastante pero luego mira qué fácil me resultaba decir soy Manolito y estoy aquí estoy súper contento entonces para mí era muy fácil poner un poco la voz de niño y la voz de acento de Madrid

Voz 3 06:37 sí claro que es que qué qué gran tipo era Fernando eh sí sí bueno es Fernando perdón incorporamos también

Voz 4 06:45 creo que era otra época eh ahora estamos con los humoristas aquí backstage y tal era una época de un público más tolerante que ese no sé qué le gustaba más que ese traspasara los límites no y eso hacía

Voz 5 07:01 también que el humor muchas veces fuera eh

Voz 4 07:05 eh más amable usar las dos cosas la al al no tener problemas para hablar al tener un público más tolerante pues no no había que forzar esos límites no había que ser no había necesidad a veces de ser soez y grosero ni nada de esto porque no todo el humor ha de ser así no todo el humor corrosivo no pero yo por ejemplo alguna vez que me han dicho Itu recuperaría el personaje y tal pues no porque mira yo sí tuvieron problema con el personaje parece extraño les voy a decir pero para mí sería como que se metieran con un niño y un niño que tiene una relación muy íntima conmigo no y entonces no no esa cosa me resultaría desagradable

Voz 0874 07:51 no pero es es ingenioso haber creado un personaje que es un niño porque es verdad que un niño se le permite decirlo todo con lo cual podía soltar lo que quisiera decir a modifica quién dijera esta hasta mal dicho

Voz 4 08:01 sí sí sí pero bueno ahora hay e ir haciendo el niño pues mi haciendo de niño podrías decir demasiadas cosas pero yo me acuerdo políticos que llegaban a la radio y se quedaban no no era un personaje de niños exactamente que aquí había gente que llegaba allí se quedaban ahí detrás del cristal para para ver el personaje y tal a mí me da un poco de vergüenza la verdad pero pero fue muy bonito fue muy bonita esa

Voz 3 08:28 popularidad radiofónico es verdad es verdad

Voz 0874 08:31 Trinidad naciera en los libros y de los libros nacieran más cosas no

Voz 3 08:34 en cuanto cinco cinco años seis años de la radio duró cinco años y yo me fui a porque no no

Voz 0874 08:40 Fernando lo entendió desde el principio el personaje

Voz 3 08:43 a ver si yo creo que sí

Voz 4 08:45 fue haciendo y se fue haciendo yo creo que porque eh se lo creyó llega un momento en el que se lo creyó hoy ya lo decía él decía yo llegan los diez últimos minutos del programa me relajo pienso que estoy con un sobrino ah yo creo que tiene mucho cariño en a esa época del personaje también eh Fernando tiene una peculiaridad Fernando Delgado que es una de esas personas que hacen que los demás les miman que eso no todo el mundo tiene una peculiaridad entonces todo el mundo le trataba como un niño a él también lo es yo creo que él estaba bastante a gusto en la radio

Voz 0874 09:24 luego bajaba si vais de la mano

Voz 4 09:26 bajamos y pasaba él él dice que yo me lo invento pero no es verdad acabamos por la Gran Vía yo creo que él no había salido todavía de la situación me daba la mano y me cruzaba la calle

Voz 3 09:39 ves decirle Fernando Fernando esto

Voz 0874 09:47 oye estamos aquí en parte porque hay un congreso paralelo que es el congreso de la felicidad de hecho tu yo participamos en una charla sobre la comparación del concepto de felicidad en EEUU lugar todo servido en Nueva York mucho tiempo y y la felicidad en España Vicente las cosas o varias de las cosas que salieron era muy interesantes la primera era el individualismo americano frente a nuestra sensación de familia que no es entrega mucha felicidad pero también había algo en lo que nos centramos que es interesante que es como en España el lugar en el que vives te da felicidad en Estados Unidos no

Voz 6 10:20 no

Voz 0874 10:20 allí pueden nacer en cualquier lugar y te puedes ir a vivir a cualquier sitio que al Lugar Nacimiento seguramente ni siquiera vuelves en Kamen nosotros no concebimos eso no seguramente se preguntamos a esta gente que está que en Cádiz que les da la felicidad una de las cosas es estar en Cádiz claro

Voz 4 10:34 pero claro si yo misma lo he comprobado a por ejemplo eh yo te decía yo no tengo tengo una idea de ser de un sitio sólo en España de ideas de ser de varios sitios por lo que ha sido mi propia vida para mí es importante estar cerca de esos sitios cogerme un tren venirme al Cádiz hiciera Málaga sitios que para mí significan mucho no yo en Estados Unidos tenía la sensación de estar muy lejos de todas partes esa cercanía para mí es importante pero mira a mi se me olvidó decir algo que también aprendí allí me olvido ayer no eh es importante la cercanía yo no puedo cambiar al porque soy español Hay email criado con una familia que estaba todo el mundo muy cerca y con y con una familia muy no muy numerosa no pero también me enseñó una cosa Estados Unidos Nueva York que esa ser independiente a poder hacer cosas yo sola y sobre todo lo hice allí a yo que sea irme a comer al día a tomarme una copa yo sola

Voz 0874 11:39 la de piense que es que no tienes amigos exacto que nadie piense que eres

Voz 4 11:41 han fracasado etcétera no eso me parece que es difícil en una sociedad como la nuestra es difícil la de explicaciones de mira estoy aquí sola a las diez de la noche tomando una cerveza soy feliz porque estoy viendo pasar a la gente porque hace buen tiempo porque eso me resultaba más difícil en España yo creo que allí me he permitido me permitís ser un poco más extravagante hacer un poco lo que quería y todo eso eso mira yo no quise seguir viviendo allí pero lo llevo en mi corazón ahora ya soy distinta soy de otra manera hay me comporte también aquí de otra manera osea que he conseguido mezclar las cosas buenas de los dos

Voz 0874 12:21 aprecias mejor lo que volviste lo que tienes aquí al regresar de lo que lo apreciaba seguramente cuando vivía aquí Javier Gala León es catedrático de Ciencias psicosociales en la Universidad de Cádiz es autor de varios cursos sobre la felicidad y la alegría como reto de las neurociencias cómo estás Javier buenos días buenos días en la felicidad debe ser un reto de la neurociencia la felicidad debería ser un reto personal no

Voz 6 12:43 bueno sí lo que pasa que por desgracia la neurociencia sea hace más en los aspectos e afectivos y emocionales negativos la depresión etc no hay todo un marco que es lo positivo y que se ha desdeñado pero sin razón el me he permitido traer eh algo estado atendiendo con atención valga la redundancia lo que estaba diciendo de los Gobierno etcétera etcétera

Voz 0874 13:09 en la anterior ocasión porque ya lo siento de verdad

Voz 6 13:12 lo quiere decir que simplemente a tenor de ello sea olvidado pero trata algo que Elvira ha estado ahí conoce bien Estados Unidos tanto la Carta constitucional americana como la Pepa española yo no sé pero bueno nombrar un comisario académico de la sazón de usar me hace feliz de la Pepa pues pone Capítulo II artículo trece del Gobierno hablo de la española el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar de los individuos que la componen

Voz 4 13:47 yo tengo la porque ayer precisamente se pensaba que era de la Constitución americana solamente lateral que está

Voz 6 13:53 desgranará sólo recoge también acordeón en la persecución de felicidad son las dos únicas en el mundo

Voz 0874 13:59 el comentábamos que había un un detalle semántico digamos casi gramatical que es curioso que la Constitución americana recoge como objetivo la libertad los del derecho a la vida y la búsqueda de la felicidad derecho a buscarlas Garanti que te la garanticen ya es otra cosa nada de eso pertenece al ámbito

Voz 4 14:16 pero es un eh es un matiz muy importante porque quiere decir que el Estado no te la tienes que Dahl sino que tiene que animar a que la bosque decía aquí sin embargo sí que tiene una intervención el estado en que tú serás más feliz no

Voz 0874 14:30 que tú eres tú eres de Cádiz no soy de seguridad pero

Voz 6 14:32 la sazón cuando nací Ceuta dependía de Cádiz

Voz 0874 14:35 que les de Cádiz y digo esto porque está comenzando que teníamos Elvira yo de cómo la felicidad en parte depende de de tus vínculos con el lugar en el que has nacido ya has crecido tú crees que en los españoles nos equivocamos por ser tan de dónde somos

Voz 6 14:50 bueno pues no no el de alguna manera el sitio no hombre si has nacido de ha sido inmediatamente pero tu marcó eh algo nacido te socialista obviamente imprime en un caracter un carácter si eso es así eso es así de hecho el carácter andaluz el carácter gallego excepto que aunque tenga esas de estereotipos pues en el fondo hay en la verdad los caracteres tienen mucho que ver con el entorno socio cultural como todo a tradición religiosa cultura etcétera Alimentaria y que hayan mamado desde su nacimiento

Voz 4 15:26 no crees que el ser humano está que es gregario está más hecho para vivir en comunidad que para ese tipo de soledad tan americana que se ve abocado

Voz 6 15:35 es que justamente la felicidad solitarias sería hay sativa sería casi una felicidad es más solitario solicitas en la felicidad ha de ser consciente y imagínate ver una buena película una película sólo que la ve alguien en un aeropuerto porque tiene que coger otro vuelo a los hice actúa a comer en compañía uno va a beneficiar en compañía al no no me imagino la felicidad individual ya explicando

Voz 0874 16:00 pero ayer aquí en la charla recordé un anuncio que vi en la televisión americana al poco de llegar que era de una creo que una agencia de seguros y una voz en off decía no sé quién John Smith lo tenía todo en la vida una casa una mujer y dos coches en el garaje yo pensé que bueno tú no me faltaba un coche entonces para ser feliz con coches más que ya está todo completo entonces qué es la felicidad tú como de fines que ser feliz

Voz 6 16:25 bueno se abre escrito mucho al respecto el hombre yo no tengo una definición particular propia ojalá pero si recogemos casi todos los neurocientíficos lo que dijo Freud y otros la capacidad de trabajar de además de su di de seguir adelante porque entendemos una felicidad como la ausencia de sufrimiento ir todo ser humano ha de gozar sus gozos y sufrir sufrimientos esa es la vida antes hablar con Elvira de gaviotas era era un chico feliz porque también sufría su sufrimiento baja afrontado profesoral pero lo citara resiliencia

Voz 4 17:01 es verdad que a veces lloraba leyó El de avisaba en casa a mi marido hoy escrito en la historia iba a llorar Venecia no que no llore que me cargó a vuestro hijo si si si él no le gustaba que llorar porque él se lo creía Hay lo quería como el acento escuchaba antes la radio no que que escuchaba suspendiendo completamente de la realidad como hay que escuchar la radio yo creo y entrando en un mundo un poco de fantástica

Voz 0874 17:31 dar un día antes de llegar antes por la definición de todo Estado Javier la felicidades imposible porque incluye un punto de sufrimiento siempre bueno

Voz 6 17:38 es que la vida lo conlleva es decir eh la banda sonora de la existencia va preñada de Sonrisas y lágrimas son parte de la asistencia cosa distinta es que ahora se está imponiendo la necedad un poquito eh eh perdón americana de que sexy Se medica dice Osés psicopatología hace cosas que son de de la cotidianidad la muerte pues todos tenemos que sufrir la muerte decía a vivir en pacientes bueno no tiene una depresión ofreciese la muerte su madre qué diablos esta tiene que llorar eso no eso hace tiene que asumirlo es vamos a concebir un mundo feliz como suele sin nada

Voz 4 18:15 pero es verdad que ahora no quiere a su esposa es verdad que precisamente en Estados Unidos que está muy impuesto en la universidades los que los estudiantes no sufran por nada que no se lleven un mal rato que no se encuentren con yo qué sé con la mitología griega donde estaban encontrar con una violación no es verdad que la piel fina también es una resistencia estúpida la viola

Voz 3 18:37 pero no a al sufrimiento sufrimiento

Voz 0874 18:40 no no no deja de ser una globalización del concepto de felicidad porque lo comentábamos el otro día EEUU es un país que tiene menos del veinte por ciento de la población mundial consumen más del ochenta por ciento de los antidepresivos que se consumo

Voz 6 18:53 en una entonces como que puedes comprar esa felicitó a la carta felicidad la carta calado pero la felicidad a la carta en existe está el cuento de de la camisa feliz el Hombre de la Camisa feliz era tan pobre que no tenía camisa

Voz 0874 19:05 claro y nadie se lo decía la es general

Voz 6 19:07 eh esa felicidad a la carta mediante fármacos son sucedáneos son paraísos artificiales cubriera

Voz 0874 19:12 yo supongo que tampoco es para hablar de un concepto único de felicidad porque la felicidad para alguien que vive ahora mismo en Somalia es muy diferente a la felicidad que anhelamos estamos en este mundo no

Voz 6 19:22 hombre hay que hay que hay que unir eh unas necesidades básicas es clásica la jerarquía de van a sólo uno la necesidad de fisiológicas Ki-moon víveres de Filosofía pero una vez que está cubierto lo mínimo la opulencia no lleva a la felicidad el desarrollo no es progreso y el desarrollo tecnológico el desarrollo militar que ha llegado a Occidente nos ha hecho progresar en absoluto es decía que era un red lo progreso como lo cangrejos ir para atrás es tener más tecnología nos hace más más humanos más en empate Kus más solidarios no eso es lo que hay pueblos pero que no tienen todo a ese desarrollo tecnológico progresa en humanidad

Voz 0874 20:02 se está viendo que a los padres de vida en escayola lotería ese comprara unos seiscientos fueron tan felices con eso cómo lo habrían sido con un Cinca mil doscientos

Voz 6 20:09 verdad

Voz 4 20:10 no no no no es es es que estoy absolutamente de acuerdo yo por ejemplo cuando cuando salen estos casos de de los que hablaba que les de gente que ha tanto dinero siempre te pregunta si tenían mucho para qué más

Voz 3 20:25 la verdad es que es es

Voz 4 20:27 ese más que han robado para que les ha servido les ha hecho más felices

Voz 6 20:31 en absoluto mucho vamos es eso es que esta este las sal en todo el pensamiento occidental en toda la literatura de acuerdo a dar clase de toda la la el género literario alabanza de aldea y menosprecio de corte de acusarle de Horacio no Fray Luis de toda la vida retirada esa áurea mediocridad desea los países hay se han hecho análisis de países de indicadores de felicidad con diversos indicadores valga la redundancia curiosamente países como Nigeria aparecen como mucho más felices que otros países mucho más abundantes

Voz 0874 21:06 deberíamos entender lo que significa Javier León es catedrático de Ciencia psicosociales en análisis de Cádiz que autor de varios cursos sobre la felicidad y la alegría como reto de las neurociencias gracias Javier

