La 'Cádiz Edition' de Prensa Ibérica

Voz 0874 00:47 Chávez que como se del sur también pero más del sur argentino más de surta algo Domínguez ya lo presentado antes Darío Atlantic de Mongolia primero es argentino perdón en le segundo ahí en la Audiencia algún fan de Ortega Cano porque la demanda tres iba creciendo la demanda

Voz 3 01:12 pero como no podemos pagar cuarenta mil tampoco pagar más desde aquí en esa igual

Voz 0874 01:16 con con eh con Íñigo que hacemos habitualmente es un repaso a la a lo que llamamos la Prensa Ibérica es buscar en los periódicos locales aquellas noticias que de alguna manera me llaman la atención o con las que aprendemos algo que no sabemos o cosas que pasan a las que no prestamos atención y hoy queremos hacer un Prensa Ibérica Cádiz

Voz 4 01:37 eso es eso es como habéis dicho que aquí ya de doce hay mucha tradición periodística aquí hay un montón de periódicos también que hemos estado mirando no hay por dónde quieres me quieres empezar a meternos en ríos pues eh

Voz 0798 01:53 a queremos que esto es importante para llegar a estas bueno yo me voy a quedar así que así que no tengo tres pero mira empecemos por un conflicto que que fue en Jerez en Semana Santa no que vamos a mí me llaman poderosamente la atención no se visto normal pero es el diecisiete de abril dice detenido en Costa el nido de la cena por robarle dos joyas a la Virgen

Voz 4 02:18 claro es que el arrobo

Voz 0798 02:22 además no se dieron cuenta no lo descubrieron en el en el besamanos y luego cuando quieran recuperar las resulta que las había vendido a una joyería en las habían fundidos aquellas desaparecieron de la prueba sí pero el propio costalero no ir encima habían sido

Voz 3 02:38 los las una hermana de la Cofradía en fin todo un drama

Voz 4 02:42 es dice tiene de verdad no que que que hay más de I más D D

Voz 0874 02:47 de de Semana Santa se ve pero es está del diario de Cádiz es es eso

Voz 0798 02:52 táctica porque por fin experiencias y la instigación fantástica que puede ser palabra sí sí periodista de investigación le el titular bueno es es una portada me me metafísica casi que que es un posiblemente una de las mayores noticias de todos los tiempos no podemos dar no es una exclusiva proclama el líder de Cádiz

Voz 3 03:08 es la muerte no es el final titular ante

Voz 0798 03:11 las columnas si con fotón etcétera y esos luego el resucitado cierra hoy una intensa Semana Santa tal vez porque para una foto de la es es la

Voz 0874 03:20 nada de es la portada de la procesión y tan no hay que quedarse en el titular eso es lo que decimos es el titular Iza este un poco forzado un poquito

Voz 0798 03:31 pero pero bueno hay más de la Semana Santa eh eh el he tenemos boicot a caminito que digo pero bueno qué ha pasado aquí yo claro mi profunda ignorancia no tampoco sabía lo que da caminito bueno pues es una cofradía que cuando tenía que hacer la recogida que es una palabra muy bonita de tampoco por sabía que su Sabah no pues iban a recoger llegaron y les habían puesto silicona en la cerradura de la puerta exterior una hora y media ahí hasta que consiguió en abril pero bueno

Voz 0874 03:59 de Semana Santa no se tenido que a mí me encantan estos titulares lo hemos dicho muchas veces en los que si tú llegas de repente esa ciudad abres el periódico no entiendes nada salvo que leas toda la noticia si no que te tal

Voz 0798 04:13 cita la lectura si es así se aprende mucho

Voz 0874 04:17 aquí tenemos Cádiz La Voz de Cádiz Europa Sur edita un Algeciras

Voz 4 04:21 tienen también cosas en común a veces no el dices los lo sí

Voz 0798 04:26 bueno es esta esta semana he leído sólo piensa de aquí entonces hay hay Semana Santa eh muchas operaciones de droga muchos rescate de inmigrantes una gran expectación con la visita del príncipe saudí que han cargado seis corbetas que Navantia pues han sido toda una gran atención sobre eso bueno todos temas en los que intuyo que que no se pueden hacer en algunos casos muchas bromas en los que sin parar debe imperar la contención y es precisamente de ello al final me toda la pata no entonces hay muchos de estos bueno la almadraba también es otra de las historias que que además es una tradición de aquí increíble en el en en en te imitarle la matanza a esto la la matanza del atún Do it is it luego hay una portada que es seis mil seiscientos kilos en la primera levanta la levanta pues eso es la otra otro término que no conocía que es bonito que es pues eso no es la almadraba cuando empieza pues la primera vez mira todo lo que se crearon seis mil quinientos kilos

Voz 0874 05:24 pero hay una portada hay una trastada y si esta es nuestra favorita de la semana por quemar las fotos maravillosa implicamos Diario de Cádiz de hace unos días si amplíen la página eso sí pero el periódico

Voz 0798 05:37 esto sale una una mujer con unos señores en ascensor mirando a la cámara no se pues no sé muy bien unos sin saber no sabe lo que es pero el titular lo lo resuelve todo es queda inaugurado este ascensor del

Voz 0874 05:51 la alcaldesa de la isla protagonizan un acta insólito con el extremo dieciséis elevador hoy eso hemos cambiado antes eran pantanos

Voz 5 06:02 otra

Voz 3 06:02 la nueva pero sobre todo caro la la dificultad técnica de de hacer algo presentable y vendible con

Voz 0798 06:08 foto de secar pues es una foto de un ascensor que puede ser que que te están preguntado sube usted el primero lo que esperamos es que los luego alcaldesa que está ahí

Voz 0874 06:17 la foto tiene escarnio del ascensor seré una escalera y sinceramente parece más cómodo a la escalera que nacen

Voz 0798 06:23 esto esto hecho pero bueno en fin el Diario de Cádiz hace hace hace mucha saña con esto porque luego hay un artículo de opinión muy gracioso

Voz 4 06:30 que se titula que pudo inaugurar Joy in situ

Voz 0798 06:35 Celaá la foto de la alcaldesa estrenando unos ascensores confirma que se levanta la vida de los votos a un año de las municipales no no escogen el tema porque si Adele de hecho

Voz 0874 06:44 sí esto es una virtud de la prensa local siempre el tema luego les da para hacer periodismo de investigación porque yo creo que las siguientes portadas tienen que ver con esta noticia la la la primera que has leído es queda inaugurado este ascensor la siguiente del Diario de Cádiz

Voz 0798 06:57 sí porque luego cien días y efectivamente hay hay un tema que pasa bueno pues que el ochenta y cinco por ciento de las fincas del casco antiguo de Cádiz carecen aún de ascensor

Voz 0874 07:07 con lo cual esta alcaldesa diciendo juega quiten un no

Voz 0798 07:09 de no mediar tarde la la la la idiosincrasia de de de del casco antiguo idiosincrasia es visto sobre palabras bien el lunes en casa en el casco antiguo de Cádiz hace que sea difícil no de en los últimos seis años sólo se han aprobado la instalación de treinta ascensores que los pasa en aquella inauguren con una

Voz 0874 07:31 esto cada vez que hay uno nuevo hay un mercado electoral hay clases

Voz 0798 07:34 bueno bueno a parte de las gracias que podemos hacer es un problema porque hay reportajes sobre de bueno mucha gente mayor que que claro no no puede bajar escaleras y al final pues no sale de casa hecho hay un reportaje del diario de Cádiz de Rafa burdel que esa sea más sino una prisión en el dulce hogar no eh

Voz 0874 07:54 en el casco antiguo de las que la gente no puede salir prácticamente porque hay escaleras que son complicadas para la gente mayor por eso a ver si salimos de Cádiz capital vamos al campo de Gibraltar ya es curioso lo que sucede en el Ayuntamiento de Algeciras que no sé muy bien a qué están porque el diario Europa Sur titula

Voz 0798 08:10 el Ayuntamiento de Algeciras busca el concejal Segundo Ávila para cobrarle trescientos euros por una multa de tráfico si es que lo tienen ahí se supone no le nuestras cosas decir basta a escuelas real pleno se lo notifica es no como a veces hacen a los imputados que me al Congreso allí mismo le espera la pole en la puerta bueno pues han tenido que publicaron en el BOE pues porque han trescientos euros por un exceso de velocidad y no lo no lo lograban localizar y es que este hombre se puede haber una explicación porque este es el concejal de Vivienda playas parques jardines y cementerio entre está muy ocupado y no lo encuentren entonces hace un poco de todo y es que a alguien cuando está en la playa hasta el cementerio pues nunca pasa por allí total que peruano lo notificaron la pago inmediatamente ya está pero claro

Voz 6 08:57 esto ha creado en fin esto no pasa así como así osea

Voz 4 09:00 acá un debate hay y luego al día siguiente

Voz 0798 09:04 titular PP y PSOE polemizar sobre la multa de tráfico a Segundo Ávila no eh su título su título ya incide en la herida los socialistas consideran que el Gobierno local hace aguas el PP los acusa de utilizar el civismo como arma política no ya estamos en la movida soledad pues la historia de la multa bueno aquí ya sale todo no entonces ya empiezas a leer ahora hay más cosas ahí es el caso esto leo dice el caso del perdón el caso del concejal se suma al de la delegada local de educación y medio ambiente Laura Ruiz que fue vista incumpliendo la ordenanza de tenencia de perros del centro al pasear sin correa os tren esto es un recordó el territorio comanche recordó el portavoz socialista Fernando Silva no dice exigimos al actual alcalde responsabilidades políticas no es cierto que sus concejales reconozcan voluntariamente sus infracciones lo hace cubre acusó Coma acusó no curso claro aquí ya salen todo no y bueno pues el debate político es intenso

Voz 0874 10:04 hay un tema que también como un subgénero en esta sección de ser tema Gibraltar eso es

Voz 0798 10:09 hemos un además de ciencia ficción en este caso porque una de las noticias más más frikis que me encontrados está que saca Europa Sur que que es el peñón de Gibraltar y unos soldados del Imperio galácticos ahí

Voz 4 10:22 It is ahí sale

Voz 0798 10:24 un señor con una espada láser inaugurando no un ascensor sino en este caso una pasarela que hay ahí no bueno pues es el mismísimo Luke Skywalker pero de verdad el gol de verdad el actor te tengo que decir es una actor Carlos

Voz 5 10:35 la verdad

Voz 0874 10:37 ya los niños que están escuchando es bueno pues es

Voz 0798 10:41 es que no creo que este hombre también no ya en la última estar gol ya salen poco entonces que en fin no que no se sabe si pega mucho pero ya se dedica a inaugurar eh pasarela pasarelas que además es porque él Sky Walker no porque es un mirador transparente ya que el ICO la espada láser no sumó que la llevará ya siempre encima pero cuando no está más con la espada láser cuesta más pero es que se lleva encima a dos comparsas de soldados del Imperio que se ven al fondo de las fiestas los primos segura no no sé pero bueno en La Voz de Cádiz titulaba que hace Lucas es que igual que del Peñón de Gibraltar donde efectivamente no pues es un mirador de cristal de trescientos cuarenta metros quédate

Voz 0874 11:25 que ha inaugurado te da también en Europa surtan bueno es que es más en Gibraltar Gibraltar es una fuente es una fuente de noticias permanente no

Voz 0798 11:32 sí de más cosas porque dice aquí el Banco de España vigila operaciones de Egipto monedas desde Gibraltar de detecta una veintena de ofertas españolas procedentes del Peñón bueno esto como todo lo que son las que esto monedas ha decidido que es algo gravísimo es más fácil

Voz 0874 11:47 es el siguiente titular de Europa Sur que es el padre de un alumno pega a un profesor tras avisarles su hijo si fue él

Voz 4 11:53 Instituto de su título dice él

Voz 0798 11:56 estudiante contacto por móvil con su progenitor tras ser regañando por el docente saque pero le regaña llama Tippi Pin hoy Papa ven ven aquí este hombre pero que luego el subtítulo es entrañable el uso de los sinónimos no que contactó eh dice progenitor inocente no lo contrario es que son estas cosas que no sabemos pero pero hay no hay que repetir en el subtítulo del título

Voz 0874 12:23 como se decía jabalí

Voz 0798 12:24 a Rajoy siempre me lo preguntes no había había un sinónimo el latino técnico no pero es es esa cosa esa esa limitación que te hace esforzarse a veces para no repetir tienes que utilizar gravísimo no ha muchas veces que nos hemos fijado en esto salen cosas increíbles no cómo cómo hacer para decir lo mismo bueno antes lo hemos visto no que es un clásico el perro sin correa el Can Nou Elkann usamos los periodistas cuando no hay que repetir perros las buenas crucigramas cuando en

Voz 0874 12:50 además fíjate que los que somos padres de hijos adolescentes siempre pensamos

Voz 4 12:55 buena con una estatua es porque no galos los arrepentimos tú crees que este individuo es arrepentirse prestanza explica el tatuaje si esto es una es una pieza de La Voz de Cádiz Easy

Voz 0798 13:06 titulares narcotráfico tatuado en la piel no sale un el brazo de pues de un traficante que que es bueno estos un dibujo no se ocupa desde la muñeca hasta el hombro casi vivo pues un helicóptero persiguiendo una una lancha

Voz 3 13:21 el helicóptero con seis foco encendido pues en la lancha sí pero con todo lujo de detalles está muy bien hecho pero brutal con las nubes el humo las olas

Voz 4 13:31 o sea es increíble ITEL artículos muy culé

Voz 0798 13:34 por eso el reportaje de pues pues que cuenta que que que son fenómenos que además que se repiten con con la delincuencia otros lugares nuestra especie de ostentación y de dice eso que no es la primera vez que que narcotráfico dícese luces exhibe cómo se sentían orgullosos de pertenecer a esta lacra no porque cuenta también esto sí increíble que luego les el reportaje y fotos de de que hace unos meses trascendían fotografías de las tapas de cumpleaños que algunos niños comparten su celebración y los dulces encargados por sus padres supuestos narcos conocidos de la línea pues no tienen ningún reparo en que las tapas se recrean escenas de alijos y aquí tienes dos tartas

Voz 0874 14:11 sí con el cumpleaños de cumpleaños

Voz 3 14:14 en descargo de fardos en la playa una planeadora pasa ahí

Voz 0798 14:18 hay un helicóptero un un un un confundan uno de los todo terrenos esa increíble esto es cómo lo ves

Voz 0874 14:25 en España no que hicieron una encuesta en la de Vega en la televisión gallega sobre el día del años en la zona costera supongo la ría de Arosa y los niños quiere ser demás entero yo quiero ser ingeniero yo tal y tú yo narco con mi papá no saben nada es un poco lo mismo quieren una tarta que recrea una operación de Pepe

Voz 0798 14:44 sí pero bueno son estos detalles desde desde el de ahí que hay un mundo hay de delincuencia que está creciendo de que es potencialmente muy peligroso con alguien nota especialmente lo es pero pero que ya Ice estos niveles de ostentación que que a mí me recuerdan pues cosas que he visto otros sitios no concretamente en Italia que que hay siempre esta necesidad de reafirmarse con esta de este mundo kits no

Voz 6 15:10 de de tatuajes de tartas de cosas de acabamos con la última portada de Europa Sur metemos aquí porque es otro de esos titulares que yo creo que es son son un buen final porque este este fuel

Voz 0798 15:21 el el entrenador que llegó que yo te digo nuevo a a la valona

Voz 4 15:27 que eso no lo puedes allí que extrae que están en Segunda B y bueno

Voz 0798 15:31 aquí puede estar una estación difícil entonces explosivas declaraciones del nuevo entrenador eso es muy interesantes

Voz 0874 15:36 entre pensar en cuando un periódico en portada publica una frase entrecomillado significa que es una frase que refleja todo lo que el hombre ha dicho en esa rueda de prensa o en el día anterior no hila frases esta

Voz 0798 15:46 si alguien está nervioso que se vaya un andamio

Voz 0874 15:51 lo dice todo del equipo el ambiente lo bien que llegó hasta luego