Chistes sobre gaditanos

Voz 1 00:00 ir a Darío como decía antes

Voz 0874 00:12 tu sueles hacer tú haces una sección mirábamos geopolítica básicamente te explicas cómo es el humor en torno al concepto entorno a una región determinada en lo peor día por ejemplo recordó que hiciste como es como son los chistes contra los madrileños y lo hiciste en el estudio que estamos en Madrid vamos todo de Madrid y ninguno Nos pagamos no pasa nada cuando se apagó la luz por Pepe Hernández

Voz 1 00:37 si alguna cayó a un kilo de quieres hacer hoy conlleva su riesgo porque porque en gente claro si sí hay

Voz 2 00:47 son son varias lo cuenta lo que es bueno Make Javier me dijiste tú me quieres sacrificar y me dijiste busca chiste contra los gaditanos y a ver si si si tiene lo que hay que tener para contarlo acreditaron es una especie de sadismo pero como al revés sea yihadista My mata más gente eso voy a que me maten cadista va un paraíso con con vírgenes del sexo que sea hoy los humoristas que que nos matan por chistes vamos a un infierno sino de Arévalo que nos cuenta chistes en paz

Voz 3 01:16 la vivienda particular yo creo que también está Ortega Cano otro chiste tío tenga todo el rato pero también torea eh un respeto e arteria que Arrigo un respeto sobre todo respeto no sé no sé si estas empezando bien no yo creo que no no es que nadie de la justicia entonces tú crees

Voz 1 01:39 hay un hay un humor Nos han contado que Cádiz es cierto hay como no hay ahí una picador entre dijera eso me olvido no dado una cosa así de Jerez podemos contar chistes aquí no de los sí Banesto

Voz 2 01:54 yo estuve no la verdad que haber hecho tuve que hacer teorías porque tú me dijiste pero hay chistes sobre lo dije que sí pero era mentira a la que me me traigas ciclo decía no no venía tres digo sí sí examen apaño no y luego claro estuve esta mañana me duele andaluces la mañana empezar a buscar suelo consultar mucho Google y la Enciclopedia Británica es lo mismo el encontré más en Google pero es verdad que no no hay muchos chistes sobre gaditanos bueno no sé si hice un par de teorías al respecto que son que son una es que eh los claro como los gaditanos son famosos por su was I por contar muchos chistes el resto España tiene miedo está acojonado porque dice Si algún chiste sobre Cádiz la venganza va a ser terrible es una de las teorías la otra teoría es que se han diluido caos tan grande Andalucía que se han diluido los chistes sobre gaditanos entre lo que se conoce como chistes de andaluces vale después la otra es que son muy guasón en los de Cádiz pero tienen muy mala hostia a la hora de que cuenta insiste sobre esos alguien que no sea de Cádiz son mis tres teorías no sé cuál hoy lo comprobaremos no sabes que vamos a hacerlo en dos partes porque pienso luego alguien te va a explicar realmente Pepe que tú primero tienes como cinco minutos ahora para poder narices vale no es que después también hay una cosa que es muy muy de listillos en Cádiz se cuidado hay chistes sobre andaluces y Cádiz pero en la mayoría de los chistes queda viene del andaluz muy loco eso porque en el de catalanes catalanes andaluces queda por lo veo a mi me produce simpatía claro claro claro tú si quieres te cuento alguno venga venga venga este es de los que más me ha gustado lo sacado por supuesto el Enciclopedia Británica punto com que dice bueno hay cuatro andaluces borrachos corriendo por la estación de tren porque pierden el tren están ahí corriendo los andaluces entonces ve el el el revisor de los Tigres profesor dice opción abre la puerta a más subirme al otro a subir a su dar otro subirse al cuarto Salón logra ayudarlo a subir y se lo siento lo siento el otro dice no los que más lo son los tres que subieron que venían a despedirme

Voz 3 03:57 se quedó era de Cádiz era era grave

Voz 2 04:03 de esta mal le estaba nuestro falta de que poco a uno otro eh después tengo el mejor de todo es que lo dejó para el final no se lo tú mismo Ono o empezamos a Riki que venga iba a veces más arriba que caiga este me gustaba es lo que tú consideras el mejor lo que sí tengo el gusto un poco pero el sentido del humor no me gustó mucho este más hiriente sea si os defendéis me pegaba no pasa nada que parece que la Seguridad Social Usón hizo una encuesta en Cádiz preguntando qué es cotizar y el noventa y cinco por ciento de los gaditanos respondieron que un whisky escocés

Voz 4 04:40 de esta bien

Voz 0874 04:46 me parece que sigue que viene viene bien

Voz 3 04:51 luego me lo contó en la en la cena que tuvimos me lo contó Italo eh cuidado vale si es verdad que se puede decir el pecador pero no impecable que echar la culpa al recurso burro no digo que me dijo pero kurdo

Voz 2 05:05 eh tú de dónde eres de Cádiz que trabaja que te diga que soy de Cádiz

Voz 4 05:12 a mí

Voz 2 05:17 luego luego mira este simpático que es que es un un andaluz le pregunta a su amigo catalán bueno acá dice Qi Yo periodista Quillo en Cádiz y entonces tengo miedo de bueno aquí o como se dice edificio en catalán edificio sí sí ya sé que es difícil pero como se dice de divisas

Voz 3 05:34 en catalán los buenas tener alto bueno aclara no hace más que dedica cuesta trabajo bueno pues tira

Voz 6 05:45 vamos a ver algún otro algún otro

Voz 2 05:47 Tata tratan eh a este uno este porque lo dejó para el final no bueno vamos a contar uno de chirigotas que también leí el Inter en la Internet pero si me dicen que se lo expliquen no lo podría explicar pero mi sonrisa porque van a entender a los votos de risa por razones equivocamos posiblemente dice bueno madrileño va esto es tal cual una pagina web tal cual lo copie lo roben directamente madrileño barrio invitan a Cádiz a los carnavales y se mete en un garaje donde una chirigota entonces los de la chirigota

Voz 7 06:14 a ello gordo peluca y que venga que el whisky guetos así no el madrileño está flipando Rubio que dile a Moreno

Voz 2 06:24 así que yo tuviese el madrileño dice oye pero pero es que no hay nadie que tenga nombre de pila dice si el petaca que ahora viene

Voz 0874 06:32 pillado el sábado aunque ya la entidad luego luego me lo explica porque siempre me perdí

Voz 2 06:42 es verdad que cuenta esta noche y tú decías aquí me equivoqué iba buscando un hombre porque me tira el farol contigo dije sí sí hay usted un montón de chiste SGAE recaudó más que tenemos que ir a las noticias avales un clásico no muy gracioso eh pero que un padre andaluz andaluz dicho cuatro millones sesenta mil veces que no es exagerado sería más acabar Vanessa no

Voz 8 07:08 no no tengo muchos mejores cómo puede terminar con una mujer tenga una mujer es realmente en un congreso de biólogos dice el ya dice la americano nosotros hemos cruzado una vaca con un elefante tenemos un animal queda trescientos litros de leche el alemán dice pues nosotros hemos cruzado un cerdo con un hipopótamo y sacamos jamones docente

Voz 2 07:25 los kilo y el andaluz dice estuve yo he cruzado un día con una luciérnagas y tengo los huevos como la Feria de Málaga variadas de dentro de un rato

Voz 0874 07:34 luego vamos a subdirección Garitano al que te explique cómo es el humor Liga