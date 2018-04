Los cómicos dan la murga

Voz 0210 00:00 qué tal se Antonio Castelo estamos en directo a la tertulia de cómicos está vivir de son dos días desde casa sí estoy aquí con Pilar Pilar qué tal las consultas muy entonces súper fan de Javier del Pino en Atenas

Voz 1 00:14 Julia es verdad sí sí

Voz 2 00:17 la primera vez que de un programa en directo

Voz 0210 00:19 pero lo oyes todos los fines de semana algunas de que si este ninguna vez en tu vida al sólido esto no de lunes a viernes

Voz 2 00:28 sí sí sí

Voz 0210 00:31 está alguna pregunta que no no vale vale me encanta el Cádiz venido andando muy bonito eh es el único sitio donde visto que delante de la playa hay una clínica

Voz 3 00:44 el doctor Lobatón y al la una tienda de marihuana

Voz 0210 00:49 que al lado no se queda el sindicato de funcionarios está al lado de la marihuana vaya como eh eso crees que define un poco Cádiz no no dicen nada eres funcionaria verdad o tienes el el monopolio de la marihuana aquí en la zona por el oro es la mujer de los dos levantaron tampoco

Voz 3 01:16 la acaban de quitar el programa de Televisión Española a la Paco Lobatón igual tiene algo que ver con nada que ver no el otro día me encontré un amigo que trabaja ahí que encontraron a una persona

Voz 0210 01:25 decida este año dijo que que qué cojones que no quería que el encontrase el toro verídico eh bueno en Pilar voy a presentar ya a tu ídolo a había un aplauso para nuestra estrella Javier del Pino

Voz 5 02:05 una de las invenciones más insólitas es demonizar este eso que llaman la homofobia y que no es otro que la fobia a todo lo que funciona y es bueno para España

Voz 6 02:17 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 02:43 el fiscal acusa a vivir a directores en directo desde

Voz 0874 02:47 David desde el edificio de la Constitución de mil ochocientos doce estamos ahora con daría dandi que sigue con nosotros

Voz 1704 02:54 Pedro Aznar y con Antonio Castelo Javier unos días bueno habría que decir es en esta mesa también debería de estar Ana Morgade que está dijo ayer con nosotros están espíritu pero pasó una cosa es que anoche anonadados yo te yo te explico pero la Copa se me dijeron estos Cádiz y hay que mamar lo hicimos durante meses no sé como lo entendimos pero lo entendió si no vais a hacer ninguna

Voz 0210 03:18 Bush vais a decir la verdad

Voz 1704 03:21 sí yo voy a decir lo que se yo sé que estábamos

Voz 0874 03:23 cena llegó el Gran Wyoming que por aquí por cierto ya marcaba era todo me marché luego se que se unió Luis Alegre Santiago Segura Ana ya sabía ir al hotel regresó a la cena porque vio que había Movilla

Voz 3 03:36 esta mañana creo que alguien yo llegue con con Santiago Segura en el avión y me dijo que estaban Wyoming y Yolanda Ramos

Voz 0210 03:42 con la última vez que los voy a los tres fue en el rol de Comedy Central de Wyoming y me metí con los tres han muerto digo no voy

Voz 1704 03:47 no

Voz 8 03:50 el haciendo amigos voy a dormir al hotel en casa en el intermedio no digo más desde aquí

Voz 0874 03:57 a Ana se ponga bien el viaje a Cádiz ha sido un poco inservible en su caso porque debería de estar pero que se le pase lo que tenga en el de

Voz 1704 04:06 estamos en la Tacita de Plata ya está la tácita del váter para eso te habías pero no se queda pero me la puedo imaginar juntos nosotros Pepe el Caja qué tal Beppe cómo estás muy bueno muy buenos días Colbert Report que barman chulo tiene este hombre oye o una pregunta cuando dichos hechos Cavic y que mamar referir a beber eso sí bueno yo sí

Voz 9 04:32 es decir cada una obra de todo lo que yo he Pepe te quería

Voz 0874 04:36 esta mesa porque antes Darío estado tocando un poco las narices y yo lo he oído si imaginando cómo es en realidad el humor gaditano no tiene idea como te puedes imaginar

Voz 10 04:44 qué le ha declarado que le he leído que tiene tres teoría creo que les falta una cuarta que es

Voz 6 04:51 aquí no

Voz 10 04:52 Nos lo vamos a hacer nosotros mismos no la verdad no nos va matraca nosotros

Voz 11 04:57 yo te pregunto

Voz 10 04:59 me mandan a De ahí cuando el Golfo Pérsico ahí a Irak un montón de auditar no trabajaba que estaba sin trabajo dice mira lo primero que vamos se es porcinos atacan una hacer para meter todo dice como excesivas picos las palas hace un Asaja nos metimos ahí y así no nos ataca es Artaud uno puede podemos atacar nosotros primeros

Voz 1704 05:28 está bien puesto entonces el nombre del golfo Pérsico sino del Golfo

Voz 9 05:32 mi pregunta es otra teoría que tenía era que sí cuenta los gaditanos chiste sobre gaditano pero Di pero dicen había uno

Voz 1704 05:38 claro entonces espera que había uno que iba por ahí que saliera alguno que dijera pues yo soy uno y ese uno

Voz 10 05:47 nombre pero ya que atacamos atacamos va fuera no tengamos nosotros oí yo creo que de todos modos todo el mundo dice que está preparada para no yo tengo sentido del humor a mí no me importa al mundo cuando lo voy a hacer una mofa hacia

Voz 1704 06:00 a él por dentro

Voz 0210 06:02 es eso luego viene Wyoming que para mí es de las que más sabe de comedia de España y el de una teoría que es que España es un país por ejemplo Inglaterra no en Inglaterra lo que tu dices que lo has dicho súper naturales yo meternos con nosotros mismos es de locos en Inglaterra es al revés es muy usual meterse con en cambio en España no hay nada cultura de eso nada ir Wyoming de escucha una vez teorizado sobre estoy de voy a pelo que lo repita porque que te una teoría bastante armada

Voz 0874 06:26 pobres que dice que somos graciosos pero no tenemos sentido del humor

Voz 1871 06:29 no se puede sacar a Darío el esquí querías

Voz 0874 06:31 a la existencia de un humor gaditano diferente al de otro tipo de humor andaluz

Voz 10 06:35 yo creo que el humor gaditano es un humor que surge sin querer hacer reír a veces no se sale de forma espontánea y de forma accidental como te contaba yo lo antes porque la gente no está intentando no está pensando en voy a hacerte reír

Voz 1704 06:50 como Rajoy un poco no salvo el hombre les sale saber muy bien hacerlo lo vio claro yo creo que deberían de ella cambiarle el orden pone humorista hay política

Voz 10 07:01 entonces alguien pague en Cádiz pasa un poco que la gente cuenta sus cosas como le ha pasado se habla de que los mejores momentos son los velatorio no y nadie los velatorios quiero hacer reír pero ese silencio está contando museo las cosas ya estaban ayudando como la pasado y la en deslizar hacia esa risa de almohada no supe que me quiere y yo creo que es un poco lo que pasa yo tengo una una anécdota en el bar que que tú me has contado ya que estaba preparando unos papeles va aferrado tenía el coche mal aparcado y a la policía que me lo iba multa Salif él Villar policía digo perdona que me va y cambio el coche venga hombre por favor que aquí en medio de la calle ser me volví Relva me fui al coche lo cambié no encontrar aparcamiento varias Huerta afina digo me voy a mi casa digno que deja unos papelería voy a vuelve a va a Parker coche absorba y me vea una señora dentro de una muchacha de

Voz 12 07:54 te esperamos si me vi me dio el brazo digo en casa aquí dentro empieza perdona hola hola hola y no había nadie escuchado de peligro hija pero no

Voz 1704 08:12 fíjate que viene a mi padre a mi marido que Kaká para rescatar algo que para rescatar

Voz 9 08:17 bueno lo que quería dice venía dan curro

Voz 1704 08:21 el otro día Xavier eso es lo que les pasa lo es verdad

Voz 9 08:27 hacer un comentario sobre que hay mucha gente que dice que no esto lo escuchado en el gremio no a mí esto de contar chistes decía por lo de lo de velatorios contratista de muertos porque muerta no se puede defender

Voz 1704 08:38 esto esto no estoy de acuerdo porque antes tampoco está reventando

Voz 9 08:43 la siguiente es la siguiente uno para que se defiende

Voz 11 08:46 para mantener la vida si está muerto porque te vas a defender con lo cual no hay nada mejor contra un chiste muerto lo muertos nunca se ofende si es un genial genial nunca te va a haber una demanda un muerto jamás

Voz 0210 08:57 también le voy a preguntar también a Wyoming sobre la cosa que voy a polemizar un poco entre la diferencia entre comedia igual

Voz 3 09:02 claro que no hay nada cierto humor político es hacer mucho en Andalucía

Voz 10 09:09 sí político pero es que yo creo que por ejemplo yo creo que pasa un poco en general me gusta más el humor de andar por casa de la situación que vivimos de que los de no pasa lo de los políticos ya no tiene un poco aburrido

Voz 0210 09:23 no en Andalucía la gente yo me cuenta de que cuentan muy bien historias en general no sólo de comedia sino cualquier persona te cuenta algo y te embelesaba súper rápido o tiene súper bien integrado la la conciencia de que hay un primer acto luego tal y un remate esto ya lo hacen bien desde que nada

Voz 1704 09:39 es interesante que las primeras palabras de un bebé andaluz son quince mil palabras son las primeras para

Voz 10 09:47 sobre todo creo que somos expresivo utilizado mucho la mano la

Voz 0210 09:51 los comicios andaluces destacan sobre todo porque por ejemplo piensa

Voz 3 09:54 en Dani Rovira o o Salvà reinan Chucky tienen un acto sin digamos que supera con mucho el resto son súper buenos contándolo

Voz 1 10:04 si no es impecable muchas veces

Voz 8 10:06 me duele la nieve es increíble osea lo tiene superado

Voz 0210 10:09 logrado eso y luego el texto es muy bueno pero es que es en esto en cómo lo cuenta en cómo lo cómo te llega a él personalmente como te cala eso es súper

Voz 1704 10:17 es un poco como los argentinos a la hora de eso no dicen mi caso es el lleva mucho tiempo fuera miran mucho tiempo fuera de lo que hacen los bueno se Darío parece de Soria a nivel de anécdotas como tiene diciendo lo corrige

Voz 10 10:35 a nivel de anécdotas e a reinar Dani Rovira yo estudiamos los tres la licenciatura educación física a la misma vez en Granada

Voz 1704 10:44 es el peor es está mostrando dedicándome al humor al enemigo que tiene algún profesor que no daré de folk venga venga pasaba pasarlo

Voz 0210 10:52 la actual con Salva en

Voz 3 10:54 los en Callosa de Segura en Alicante

Voz 0210 10:56 te te el sitio donde quitaron la Cruz franquista estas así sigue que se cayó si estamos aquí tal como está lo llevamos a cabo la Cruz franquista que qué tal estaba estaba en una esquina tirada ahí estábamos actuando ya había una manifestación han sido falanges bueno ahí murió guay

Voz 0874 11:11 si bien la sala Javier es una cómo estás

Voz 11 11:14 muy bien muy bien bueno la periodista de Canal

Voz 0874 11:17 su radio lo sabe todo sobre la chirigotas si no interesaban poco hablar contigo también porque las chirigotas es que se ha convertido de alguna manera en el centro de toda esta polémica sobre los límites del humor estás escuchando esta manera que tenemos de interpretar un poco la política que es lo que hacemos en este espacio eh vosotros tenéis vía libre no se carta blanca para hacer lo que queráis

Voz 1871 11:35 cómo lo habéis conseguido por favor ha hecho un proceso vamos entre comillas es un proceso muy difícil ir depende mucho del contexto histórico la censura siempre estuvo encima Carlton el diecinueve como a lo largo de todo el siglo

Voz 9 11:48 en depende de la época pero sí es cierto que a medida que ser crudo decía

Voz 1871 11:53 los sensores los maestros Chiri Botero y aquí tenemos presente uno de muchísimos quilates que José Luis García Cossío el Selu hombre por favor el órgano que no sabía

Voz 13 12:03 estabas en el que suban San José a este hombre es este hombre surge

Voz 1704 12:07 pero pero no sabe eso pero por favor que bien que haya Forta Ana Morgade tenemos su sitio libre por favor Ana puede seguir vomitando no dejarle Ana Morgade se Lucky

Voz 9 12:18 alguien le metió la Malaria te decía Javier que ahí ahí fue lo que hizo realmente pues fue a agudizar el ingenio y

Voz 1871 12:30 sacar afuera ese humo

Voz 9 12:32 inteligente que realmente para mí es el humor más

Voz 1871 12:36 oro ese que se hace desde la inteligencia hay una anécdota en los años cincuenta años difíciles para toda España para Cádiz también claro en el que sale un coro que se llamaban Alibaba los cuarenta ladrones ese coro estaba dirigido por José Macías reto es que era un hombre de CNT que había sufrido la represión franquista en no en balde mataron a fusilaron a su hermano el sobrevivió de milagro no entonces tienen una actuación determinada en un en una en un local de Cádiz el entonces alcalde de la ciudad que era José León de Carranza le pide a José Macías Repe fotografiarse con él no con ello falla dice José José Macías José mira me gustaría hacer una foto con vosotros le digo dice sí sí claro como lo que Taula broma uno menos que más

Voz 1704 13:22 eh

Voz 1871 13:23 la alegría y eso además de ser muy inteligente es demoledor es demoledor porque no les puede vecina asomó Alí Babá y los cuarenta ladrones

Voz 11 13:34 el club enfado al quedar mal es destruir

Voz 0210 13:36 ha sido repercusiones como está viendo por ejemplo ahora ha habido siempre en comedia y a que alguien para perdió su trabajo por hacer bueno a pelota pasada

Voz 1871 13:43 yo toda la vida que es todavía más grave grave si en el año después del golpe de Estado del movimiento el dieciocho de julio del XXXVI ese esa misma tarde del dieciocho de julio que se toma de la ciudad caótica e inmediatamente fusil han en el barrio de San José al director de la murga Los Fraile Murga Los Frailes que había salido en el año treinta y dos a Guillermo Crespi yo La vie lo fusil han con un tiro en la cabeza que era la manera brutal que tenían los fascistas

Voz 1704 14:10 vale pero te da Mora era la chirigota era era fantástica táctica

Voz 9 14:16 pero pero a la fuerza

Voz 1871 14:19 bueno a todos los fascistas de ese momento pues una gran vestido de fraile no

Voz 1704 14:24 pero al que estoy

Voz 10 14:26 digo los tonto de capirote pasó

Voz 1871 14:30 los tonto de capirote fue una murga que seguimos un poco la estela de esa de esa chirigota contestataria del barrio y en el año ochenta Isaí pues se sacó eso es una sirve llamó los tontos de capirote íbamos de la delantera eclesiástica del lunar el alcalde todo la los estamentos religiosos y militares pero afortunadamente ya era el año ochenta y seis ya eran otros tiempos ir lo que realmente establece Si realmente alguna copla es delictiva es aparte del sentido común el código

Voz 0874 14:58 el el condicional de hecho déjeme que le preguntas porque ayer en el viaje en tren veníamos hablando con los cómicos un poco también el caso de David Broncano algo que ha ocurrido recientemente es cuando cuando dices algo que incomoda a alguien y cuando a lo mejor incluso tienes que pedir disculpas tal ellos decían a partir de entonces ya no puede ser libre en tu comedia porque hay un resort en el cerebro que salta etapas las cosas

Voz 1704 15:19 Caballero hablaba el invitado de ante el auto

Voz 11 15:22 censuran

Voz 0874 15:23 a ti te pasa a medida que van pasando los años y cada vez hay que tener más cuidado con determinadas cosas

Voz 1 15:27 no nosotros aquí no tenemos cuidado con nada nosotros

Voz 11 15:30 no tenemos cuidado con no quedar mal Chayo cada noche me acuesto Iago una recopilación de de capitulación de no haber hecho un ridículo durante el no

Voz 1704 15:39 dices cada noche te acuestas fuera carnavales estamos en doce bueno aquí

Voz 11 15:44 lo que en la ética nuestra no pero lo que está hablando al Javier no que en otro tiempo eso nos ha endurecido manos lo que hacemos es meter lo que pasa que dice porque no se han sido humor político porque es muy difícil hacerles reír más de lo que hacen los políticos ser el hecho de que de lo que vemos cada día es muy difícil de superar con algo de ficción no

Voz 0874 16:04 eh tú cuando cuando escribes eh escribes contra alguien

Voz 11 16:09 es un desahogo en Cádiz en la capital del paro de Europa aparte tener mucho tiempo con lo Checa contar no me lo he tomado a mal porque todo lo que habla verde de inactividad de pues admitiría porque no hay trabajo entonces aquí no tenemos nada que perder no es un desagüe como el flamenco la rabia aquí con las letras no lo que se decía de periodismo cantado siempre nos hemos metido con el poder no el otro día me decía Susana Díaz no que que no nos metemos con todo igual no poco a lo mejor con el quicio se tanta caña pero bueno todo es tiempo no todo no volverse muy bien

Voz 1704 16:43 hay que dar paradas

Voz 11 16:46 no que diría que es una comedia una tragedia con el tiempo se come bien no comedia sacarle da un margen de tiempo vemos el cuadro desde

Voz 0874 16:53 si Pepe cuando te pones a escribir

Voz 11 16:56 momento del argentino es por qué que le

Voz 1704 16:59 a la brasa si queremos libertad hasta quedar Labraza fui yo no el otro fue el otro otro fue el otro pero pero vio como digo de buen rollo entre otros tenemos una tenemos una

Voz 9 17:11 van a tener tenemos un debate profundo Mongolia unos con las chirigota y otra con el fútbol porque la mitad del Barça la mitad el Madrid la AMI la mitad el le eso le parece un terrible las chirigotas mil embolado

Voz 1704 17:25 la es que me he salvado pero es verdad estoy parda

Voz 9 17:27 quería hacer algo de aparte yo lo tenía un guión ellos Javier que a mí que me gusta mucho este cierto él a la historia de la comedia griega antigua la mayoría historiadores que estudian el rito a Dionisos el dios de vinos dicen que la comida empezó con los carnavales al dios Dionisio especial en el siglo VII tal y que la gente iba cantando mientras él iba cantando y hacía sátira contra el poder los dioses son dice que la único lugar donde sobrevivido tal cual aquello quiere decían en ese en las chirigotas y las murgas sensibilizando Andalucía

Voz 0210 17:54 el oído como hacen tres mira yo sólo mil quinientos gente que de chirigotas que mide un montón que es el estatus de paz dejan los que están

Voz 1 18:02 lo que es bueno han dicho una burrada

Voz 0210 18:04 antes pero es que ya sabéis cómo son de fuera de locura ritual entre sí hay un paréntesis que se permite a estos días es increíble esa eso me encantaría tenerlo en la vida profesional conmigo

Voz 11 18:16 en el que el que el que conoce ahí ahí sea yo le mando enlace a cómico humorista que no han escuchado nunca Carnaval yo el mando enlaces de cuplé son muy cortito geniales

Voz 9 18:26 de gente no de gente de callejera

Voz 11 18:28 hay cosas verdaderamente geniales que nos escuchan en ningún

Voz 0874 18:31 la hija Javier en estos ciento cincuenta años de chirigota dices que muchas veces ha sido usada como denuncia social alguna vez han servido para cambiar algo una chirigota

Voz 1871 18:40 si hay un ejemplo muy curioso de mil ochocientos noventa y tres que se llamaba los gatos casero hicieron una denuncia porque las personas que fallecían bueno todavía ocurre verdad sin recursos económicos se les enterraba por caridad así ese anunciaba por caridad con un letrero en el el eufemístico llamado carritos de la pena verdad que era el coche que llevaba el féretro entonces la letra pues realmente lo que vino a decir es que caridad que se divulga denigra quién la recibe no que no jonrón Sony humano ni el digno de esta ciudad que a una persona sin recursos el entierre por caridad pero además se divulgue hasta que no llegaba al coche al camposanto camposanto era entonces el Extramuros en mil ochocientos noventa y tres imagínense al lado del cementerio no entonces en la copla consiguió que no se volvió a enterrar más por caridad no es decir es es un ejemplo desde desde digamos en una crítica social después ha habido discursos muy simpático que también han tenido su repercusión ver rápidamente año sesenta Paco Alba

Voz 1704 19:41 todos todos los de memoria algún caso si ha habido versa copero

Voz 9 19:50 pero no me fui a que Paco Alba que fue un Granma

Voz 1871 19:56 nuestro del que se cumple precisamente el centenario de su nacimiento este año pues resulta que sacó una una agrupación en la que denunciaba que la Casa del Niño Jesús que era bueno pues la casa de acogida verdad ponía el letrero decía Casa del Niño Jesús pobre y entonces el vino en su copla reivindica lo fijaron dijo que él no entendía como la casa del niños en su que Jesús nunca fue rico y automáticamente eh pues llegaron los empleados de obra quitaron

Voz 1704 20:25 el chico de casa a su clase media

Voz 0874 20:32 oye hay el PP aquí tenemos un señor con una guitarra que tose muy bien por lo que sigue

Voz 10 20:38 porque he visto Darío que los quisiera pregunta lo has leído y a mí que lean los chistes no me gusta explorar millones eh

Voz 1704 20:44 sí

Voz 10 20:46 yo creo que son como la energía ni se destruye tendrán forma iban dando vueltas por ahí es más tengo que hacer aquí con un pequeño paréntesis a favor de los chistes está parece que los chicos están como resurgiendo ahora

Voz 1704 20:57 esta están resurgiendo Clark Granger era como un poco que perder los estados diera

Voz 10 21:02 bueno ahora monólogo monólogo bien contado y monólogo porque cuenta monólogo se pueden llevar público otra de otra vez el chaval que era contarnos no salda cuenta así han venido porque me gusta los Tchité que deben interactuar hay que contar cosas por ejemplo con muy rápidos Paco Gandía a todo mundo le gusta pagaban diga su forma de contarlo su tranquilidad y hace un me lo pusieron como un vídeo les ponían pito a ciertas cosas que contaba que ahora está más las coño no ponga para ayudar un pito para quitarle ciertas palabras porque los chistes son chiste y punto no pero había un cambio y ahora parece que están resurgiendo afortunada

Voz 0210 21:38 sí están resurgiendo claramente si yo no sé cantar flamenco

Voz 10 21:41 entonces cuentos chistes no no intenta meterlo por bulerías sino que me sale un poco así entonces se también tiene que darle trabajo guitarrista

Voz 1704 21:49 claro que sí por favor Ignacio Álvarez porque último cobran la mitad

Voz 13 21:54 no te digo también te digo que el tío llevar media hora allí

Voz 1704 21:59 con ella pues te va a pasar factura con habrá puesto puesto tiene el dedo te estoy que era un canto todos los ricos Uruguay

Voz 10 22:06 no

Voz 1704 22:06 a día libre trabaja de Buda de eso de venga tragado la casa

Voz 1284 22:16 su padre un hombre quiere así lo tenía siete hijos tenía un problema porque cada vez que el hombre quería llamar a alguien de los sido siempre llamaba al mismo yen a Bartolo utilizaba el hombre tan tranquilo en su casa decía Bartolo enciende me la tenía Bartolo aunque sean a escucharlas Bartolo ábreme la ventana Bartolo cortan un poquito de que son Bartolo hecha en una copita de Vivar todo lo estaba ya padre hasta allí para tomar un café de ser hombre Bartoli se nube diga Bartolo severos Bartoli

Voz 10 22:57 ha sido cuarto lo hasta aquí que mi padre todo lo que tiene me llama Bartolo

Voz 1284 23:01 Bartolo para arriba para abajo dice futuro son todo cuanto año tiene ya ya XXXVII dice potente siete años lleva haciendo el tonto dice porque se cuando tu padre te diga Bartolo tú dice no está el hermano de la leche se fue a su casa muy contento loco para que lo llamara a y que me llame mi padre mi padre hoy que verán es interesó Fire padres no lo llamaba a mi padre lo tiene todo hecho cinco minutos padre no llamada cuya Rice ya está ya me va a llamar Burton dice es la mía ya espera que de verdad motor Burton dice ahora está dice para tú mismo traérmela Sama digamos

Voz 13 23:58 las gracias por venir compañeros un abrazo fuerte sirve Wyoming hablamos un poco

Voz 1704 24:06 hemos no venga venga venga

Voz 15 24:11 y y y y

Voz 1704 24:23 estamos acabando nueva vivir en los niveles

Voz 0874 24:25 la de Cádiz estábamos hablando de humor con nosotros Pedro Aznar está Antonio Castelo Oscar Dario Atlantis ha sumado el Selu también ha habido alguna baja hablábamos antes dice Ana Morgade

Voz 1704 24:34 el pasado Ana eh buscando

Voz 0210 24:38 yo el mando seguro que está yendo el programa ahora mismo aunque en el váter a veces me cobertura

Voz 1704 24:44 la energía no se destruye es la prueba de que se destruye la energía no se destruyen ahí ahora mismo está tirando de la Cadena SER

Voz 13 24:58 queremos seguir au

Voz 1704 25:02 eso es saber hacer bromas del que no ha habido que ha habido

Voz 0874 25:06 jamás tenía que sumar ahora sumarse a también mesa Yolanda Ramos

Voz 1704 25:10 Acayro temen también que ayer fue muy duro e Arabi junto con vamos a preguntarle qué pasa anoche al Enterprise

Voz 13 25:22 por el momento presente tampoco venía digo pues más

Voz 17 25:36 qué pasó con Yolanda

Voz 1704 25:40 qué pasa con Yolanda

Voz 17 25:41 claro

Voz 1704 25:43 dónde está me tengo tengo una fama bueno pues voy a saludar si quieres tu público ya lo creo que es algo se convierte mi público

Voz 1 25:57 los demás pasó a un segundo plano si quería decir que para mí es un placer estar aquí porque Cádiz en mi casa

Voz 1704 26:04 tengo una aparte de que tengo una aquí también tengo tantas con la geografía española cobrará Quito

Voz 1 26:11 entonces yo me yo me he dado mi el título de Hijo de Cádiz porque me da la gana y creo que es un honor en este punto que está lleno de hijo de puta en mejor dicho cuando llego aquí a paso por puerta tierras algo me da igual

Voz 1704 26:23 yo estoy aquí y estoy encantado de que me han traído a Cádiz es bueno momento me lo tengo que pagar yo nada vengo lo pero eso es curioso

Voz 0874 26:33 pues de decir hablábamos del especial de Ricky Gervais es él hacía humor sobre si se puede seguir haciendo humor siendo rico casi tu escasas homologa él

Voz 1704 26:42 a mí me he hecho rico yo soy muy agradecidos yo creo que es un buen camino para pagar el IBI luego de todas esas fincas a Kaká seguir haciendo efectivamente yo soy de los que les gusta más atacar se lo está poniendo muy fácil porque el argumento te lo da el otro lo de Cifuentes por mundo de Wyoming la crema al otro se que

Voz 1 27:03 andando el guión hecho todos los si yo soy madre

Voz 1704 27:06 más lubricantes pero bueno tenemos distintos generó Lorenzo necesario es verdad es que no hemos visto todos los vídeos eh bueno lo único malo de Cádiz hace mucha resaca

Voz 1 27:16 K

Voz 1704 27:18 así que hoy vengo a dar mi lado más humano tuvo en la teoría de la carreras bastante amplios a que Jones una cosa yo he escuchado a este hecho yo te he escuchado me habla

Voz 0210 27:28 dar de comer un par de veces si lo recuerdo como y momento pero es verdad que yo creo que que este tipo de la persona que más sabe comedia del mundo y te escuché decir una cosa sobre la diferencia entre el sentido del humor y la guasa USAID la comedie la guasa hay también sobre la idea en España de que a nadie le gusta reírse de sí mismo en España

Voz 1 27:47 qué quieres que te diga lo mismo por el momento las cosas cada vez

Voz 1704 27:50 no no no sobre la marcha iluminó bastante al que ya te gusta no es algo que yo pensaba eso que en España no

Voz 0210 27:59 en en países anglosajones disfrutan de meterse consigo mismos un montón pero que en España no Ike quién piense lo contrario

Voz 3 28:05 un montón vamos vamos yo lo comprobado viajando hoy ya haciendo comedias

Voz 1 28:10 entre pregunta ni contesta a todo esto que conlleva

Voz 1704 28:13 sólo te estaba citando como si no quien tiene un algún Diccionari lo tiene y aparcamos despedirte estaba escuchando la pregunta con muchísima atención

Voz 0210 28:20 eso eso Tuc tú qué opinas sí sí la comedie la guasa es lo mismo hizo en España la gente le gusta meterse consigo mismo

Voz 1 28:26 no lo que te te acusando con mucha atención pero yo te había escuchado la pregunta en el coche porque lo he dicho ante Iraizoz vino diciendo ahora qué coño digo con así que me lo que más convenga de tú eres tú Callao o sea yo me siento contó una anécdota que esto lo de los artistas tenemos mucho tiempo libre es verdad porque nos dedicamos a pensar en cómo hacerle felices a verdad

Voz 1704 28:49 no

Voz 1 28:50 me parece muy vagos pero somos vagos porque nuestra mente no descansa dicho eso el caso es que estaba un día había tocado para bodeguero es también es mejor el de los quesos no se porque las inversiones que eso quite de puta madre con lo que te llama para hacer algo que hay que esos

Voz 1704 29:08 si te sugiero

Voz 1 29:10 porque lo que es un bar solo no pasa tiene pues estaba una cosa de bodegueros allí que íbamos a tocar el que tengo una banda grande entonces el estaba enfrente una mujer así montañita iba vestida sin conversación soy un caballero sin entonces contándole tapas y lo Pino yo hago vino pues yo yo tenía una casita hacia yo vino total que estuve dos horas hablando a la que llamó así como la hace pues si luego está el descubre luego no sé qué tal no me lo mi familia no entonces total que termino de habla de Duke y te dedicas dice yo soy enóloga

Voz 1704 29:49 no lo de que esto es verdad de Vega Sicilia íter rudo ya que este ya veremos escuchando me has visto

Voz 1 29:59 pero le dice no sé qué me está gustando mucho es igual que lo de la comedia pero sí tuve preguntarle el tema de la menstruación de la rana yo te pueda hasta dos horas porque si yo me callo habla otro

Voz 1704 30:09 el viento tíos no sé cómo sobrevivir de tuvo evitó grandes genios de de hablar todo el rato hablamos

Voz 1 30:18 lo escucho todo lo que era sí pero contestando a su pregunta Acaso Palace

Voz 1704 30:25 la respuesta Kerbala para del coche deben ser la de coches

Voz 1 30:27 perdona cuál era la pregunta fin así la diferencia entre lo hemos es una cosa es el nuestro confundimos hay que lo ciento el humor con la gana de cachondeo

Voz 0210 30:36 exacto

Voz 1 30:37 yo voy a decir una cosa que no bueno aquí aquí una cosa que se habla mucho aquí es la gracia de The Gardian no es la gracia de Cádiz Cádiz inventar un lenguaje para para hacer reír llevarlo Augusto con un poquito más alegría me dio evitando aquí nadie dice las cosas porque si si puedes meter ahí una cosita entremedias en los hablantes habéis hablado los carnavales efectivamente la riqueza verbal del porque es una cosa totalmente popular la gente que lo ves desde fuera no entiende bien cómo va esto cómo se forma la chirigotas que de repente un médico de los periódicos es una cosa absolutamente popular tan extendida ya con el tiempo que lo han dejado hace pero estas cosas siempre en otro lado retire aquí también se ha intentado había la chirigota de Mani legal danos entonces hecho una cosa totalmente popular hitos ya se ha creado una escuela ha hecho un idioma

Voz 1704 31:23 es una vez en Madrid lenguaje

Voz 11 31:25 en una rueda de prensa que había tuvimos buenos una cosa fuera de contexto como estamos siempre es una cosa de flamenco no me van ganas chirigotas nosotros no no encajamos ningún sitio uno meten no nos ubica irme es decir los periodistas que sí la había sacado alguna de las que había hecho Esperanza Aguirre dice el habréis sacado algo no para cantarlo mañana nos decía yo a ello que perdió una gran oportunidad en Madrid hacer una chirigota canta denunciar todo lo que nosotros aquí pero no tienen que torpemente no tienen otro sitio

Voz 1 31:53 no no y este señor aquí es un Dios porque lo ha ganado pinta otro sitio era muy gracioso que hay

Voz 1704 32:00 no no a mí no me lo he aquí han puesto que son mucho trabajo quede solo mucho trabajo el curro seis días toda su vida útil es que mira cómo lo dejó de cualquier manera

Voz 1 32:18 pero ves que este hombre aquí sea un hombre considera o reivindica eso dicen de la sabiduría de este pueblo ni más ni menos es así aquí el el el lenguaje bueno es lo que te decía di clase de vino a la enóloga Vegas vengo a este señora contarle lo que son otras algunas amigas que las mutuas

Voz 1704 32:37 pregunta lo que quiere

Voz 1 32:40 el la capacidad de reírse de uno mismo en España no exime

Voz 0210 32:42 este no existe de verdad luego desiste de vista

Voz 1 32:45 además te voy a decir una cosa el sentir una cosa por una razón desconocida va ganando de Urbanor en contra lo que la gente cree verdad el sitio el mejor público eso tú lo habrá visto en el País Vasco

Voz 0210 32:57 es el mejor cuál es la mejor público que hay como pudo

Voz 1 33:00 digo esto lo dice jode la estoy tragando te empiezan a aplaudir ese pero que entonces Callao hace un memo llenó el Palacio de Euskalduna

Voz 11 33:08 la chirigota mi hay una comparsa llena el Palacio Euskalduna pregúntele dice que encendieron las luces que cuantos capitán había había unos veinte digo yo ahora pregunta cuántos Landaluce va soltando todo ya había unos doscientos hasta dos mil y pico largo eran vasco

Voz 1704 33:22 es la primera vez que hoy fólico increíble cómo era el que era una trampa mortal cada detalle lo cogí cada detalle porque nosotros lo que dice Wyoming

Voz 1 33:31 a lo mejor resortes humorístico muy de aquí lo captaban toda crisis no no ha con dos palabrotas Un final de una guerra sabía que estaba hablando de en fin de la cosa gay porque aquí tampoco lo políticamente correcto leal Cánovas también se destruye dos remataba diciendo se meten con la gente me parece porque no pueden meterse lo que en verdad

Voz 1704 33:51 por otro lado

Voz 1 33:54 de qué es que hoy saca él decía citamos gentes que no esté que el niño como como como lo ha hecho cuando la ciencia

Voz 1704 34:04 bueno

Voz 1 34:04 Hillary Clinton dijo Bill Clinton Lewinsky Hillary Clinton perdóname por lo de Lewinsky Hillary Clinton cogió a Bill Clinton le dijo Clinton como a partir contó Washington

Voz 1704 34:19 pero es que además que Palma tache lo dice Hillary Clinton escogió a Bill Clinton le dijo Clinton de aquí somos importantes más importante que Chita fíjate si el recorrido por éticamente es metro y está hecho pero es que perfecto pregunta en quieres que te enseña a hacerle Trilla creo que deberían de tener un apartado Javier del Pino y les mandaremos el lazo que tengo cosa que son genial

Voz 10 34:46 eran letras de izquierda derecha

Voz 1704 34:51 bueno es que marcará iban todas a aquí son todas dicho sale transversales canal que el Alba sí sí aquí pero yo con con Javier Ruibal gran artista de aquí a gran con esto si íbamos por ahí

Voz 1 35:07 gira de tal homenaje al canal que vamos

Voz 1704 35:10 con Tito Alcedo claro la gran amigo nuestro no habrá bata pobres recordaba tu clave el hombre allí

Voz 1 35:21 pues no hacemos en dentro del sol que llevábamos dijo rival tenemos que hacer un homenaje al carnaval de los siempre que hacíamos eso se venía abajo todo teatro se venía abajo es decir no sabes cómo le puede llegar a gustar al agentes preceptivas

Voz 0874 35:35 no sé cuántos años de El Intermedio me acuerdo antes de que Peridis que está en el programa con nosotros muchas veces cuenta que todavía les sigue pasando que sacan a un político en su tira cómica Il ese mismo día político le llama y le pide el original de la tira cómica hablando de lo que hablamos de reírnos de nosotros mismos aquí alguna vez te viene algún político te dice esa cambian intermedio

Voz 1704 35:58 normalmente nos adelantamos sacarían ante Kameni puedan noche miren qué manera de robar por dijo

Voz 1 36:08 no entren en nuestro programa sacado mucho políticos y todos los delincuentes pero eso es es su no se acaba nunca te esperas y el otro día menos mal que la gente bueno una parte del pueblo español me quiere y entonces me dijo una cosa que no había caído porque en una gasolinera bueno de alguna foto Valle uno de ocho Johnson soy modelo el caso es que el me dice un nombre oyendo muchas gracias por eso casi porque lo que hace pero para qué vale silbando diez años

Voz 1704 36:36 y además con los mismos protagonistas Ícaro

Voz 1 36:39 ya tendría que haber salido de la cárcel de cuando lógicamente han entrado bueno llevaba doce trece años estamos todos los días cuando ya sacamos ahora sí ahora sí va a pasar algo porque ya estoy yo no para hotel y espero que de qué estas hablando yo estoy hablando de consuelo DiFranco no me lo habían dicho sí y es verdad yo creo que este año cumple la función terapéutica catarro porque la gente sino de uno en uno también un asociando ya no no hay grandes experiencias colectiva la gente está consolidado y de su vida y cada vez más que lo lo tenemos un reportaje la al uno de los grandes problemas que la gente está muy solas la soledad no deseada

Voz 1704 37:17 entonces se la historia es que claro eh que estaba contando

Voz 1 37:23 no no no la compasión la compasión claro entonces la gente eso es una cosa no puede ocurrir a todos decir esto no puede estar pasando yo me he vuelto loco yo no puedo ir en un mundo con esta con luego que Nino Moral éticos aquí la gente viene aquí el otro día

Voz 1704 37:42 la de todo el programa

Voz 1 37:45 que tú cuando considere oportuno me da paso a mí

Voz 0210 37:47 cuánto cuánto deben querer H hecho alguien Cádiz que yo me quedo sólo con esto qué es lo más de todo lo que ha pasado y que es que ha dicho que el público de Cádiz es una mierda comparado al del País Vasco y le han aplaudido

Voz 1704 37:58 es la forma de pretender más que eso también lo dijiste la otra vez que me acordaba instar a ver a ver

Voz 18 38:05 esto estaba aguantando a la gente de Cádiz

Voz 1704 38:08 hasta que les vacile no no no pero estoy ahora solo hombre en arreglos pero no no no yo creo que eso es lo que como muy caros a J Canarias aquí menos allí podemos hablar todo lo que queráis

Voz 1 38:25 ha dado una fábrica de quesos que bueno me voy a contar te voy a contar un ejemplo de lo que me pasó una vez en un teatro para que veáis esto que la diferencia entre el sentido el humorista en los octavos iba con un señor seamos Fernando Palacio que tenía un show que se llamaba el Rudy Armstrong cuartito con con trompetas de plástico entonces estamos en Canarias a veces tocaba con el reverendo yo te acabamos con ellos que vamos hacia la gira entonces él con tocado el pasodoble Islas Canarias Islas Canarias como broma cuando llegaba ese momento del Coro siempre decía Islas Baleares la gente

Voz 1704 39:06 ahora vamos a Canarias

Voz 1 39:08 llega ese momento y criticó

Voz 1704 39:10 si Titi Tití yo entonces

Voz 1 39:13 Deimos la Baleares

Voz 1704 39:15 le cortaron la luz del teatro creíamos que se había ido la luz lo que pasa allí cortaron la luz

Voz 1 39:30 esto es el sentido del humor ese límite pero es decir como es quién se puede ofender

Voz 1704 39:38 el teatro Campoamor dentro de follones hablamos con uno menos en Canarias bueno cuando queda un minuto y medio lo que quieras pero para el reparto lo tú porque yo no puedo minuto hechos no puede preguntar menos difícil

Voz 0210 39:58 qué opinas tú personalmente desde de que robar dos cremas tan baratas rellena

Voz 10 40:05 pues bueno

Voz 0210 40:08 quiero decir

Voz 1704 40:11 bueno estoy jubilado no eran cremas entidad es un partido conservador cinco segundos porque

Voz 1 40:19 yo creo que yo estoy con la gente que opina que era el crema regeneradora para

Voz 0526 40:23 debe ser la jeta más aparatito porque esas esas casi casi pero claro está mujeres que ayer lo hablábamos esta mujer declaró que tenía ese problemilla lo grande de este país y se esta mujer es la que toman a la pobrecita tiene ese problema sí sí igual que yo bebo ya está pues ella roba pero claro ahora este es el país este es nuestro gran país lo sabían en el partido porque uno de los primeros cargos que estuvo esta mujer que era directora de un colegio mayor se metió en la habitación e Illes robaba la ropa las estudiante y esto ya se sabía tiene de su dossieres bueno era mujer de la película italiana es que roba por vicio no del máster de la ponen al frente de un presupuesto de cuatro mil millones de euros con te va a estar mejor

Voz 19 41:03 yo lo que voy a la tenían que haber hecho Hassan bombero de aquel recargos por ahí no es a cuidar las gallinas de producción aquí con Javier Cárdenas siento que sirvió dos cables sueltos

Voz 1704 41:13 sí oye gracias por venir tienes una conferencia esta tarde con Santiago Segura sobre la felicidad bueno yo yo digo charla y ellos son testigos sobre el alcohol básicamente que gracias y sorprende programando sé cuántos años lleva espero muchos más porque como te decía ese consuelo porque consuelo bueno bueno vamos al poner el broche de oro claro de darle el humor por el humor sin humor yo cuando voy por la calle la gente jueces me dice Wyoming aunque sé que yo

Voz 1 41:41 de reflexiona sobre esto digo jode con esta gente que me quiere tanto saca

Voz 13 41:49 el anti gracias a la gente de Cádiz a lo que estéis aquí a la gente de Radio Cádiz

