'Ojalá pudiera tocar la guitarra como Ankli... sólo necesito el talento y la guitarra"

Voz 1 00:00 Harald Laura vamos siempre a cola con la queja

Voz 2 00:03 dale

Voz 1 00:03 la edición número treinta y dos se pone en marcha ya ven

Voz 3 00:07 el gallinero

Voz 4 00:19 Laura Martínez o el Jose

Voz 1284 00:21 Antonio Ponseti hola al qué tal

Voz 0458 00:24 por sí misma para Urrutia Urrutia una ya navega hola te tengo que dar razón no te tengo que ustedes con la razón no no lo estoy haciendo del norte es que hoy estáis rodeados de Euskadi tiene bien no llevó el tiempo

Voz 4 00:44 aquí me quedo

Voz 0458 00:47 lo tengo ahí se te arrestar gallinero luego tío han echado a un diseñador del coche de Alonso soy yo digo y yo del empate

Voz 1 00:58 pues porque las pegatinas que dificulte aún no ha dicho nada también a Corea está cositas apunta a la que a mí me encantaba

Voz 0458 01:06 oye te voy a una cosa Dani Se lo dije en el pasillo no me lo dijo el otro día es verdad de ahí que más vale que no la cagas con el rally este fin de semana

Voz 1284 01:15 o te toman el pelo Antón Meana lo Antón qué tal muy buena es Jordi Martín Radio Barcelona Jordi qué tal buenas tardes a todos señor Ortega hola hola qué tal Arman del Escorial hola

Voz 1 01:28 hola guapa Iturralde González

Voz 1284 01:33 hoy tenemos un par de invitados Julián López ahora que o la Julian qué tal de nuevo para nosotros dijo sana dura y con el derbi

Voz 5 01:41 tenemos una protagonista más que vamos a preguntar y ahí están

Voz 0458 01:46 se llama Le Charlie incómodo ahora Martine suele decir que hace falta talento en este en este gallinero

Voz 1 01:51 no hace falta buena musica como tal

Voz 0458 01:55 hoy hemos traído Alexanco Angelique que tiene veintidós años que nació en Barcelona que vive que vive en Madrid y que es un talento de futuro de la música permite a concurso

Voz 1 02:03 lo de no no fuera de concurso muy alto en órbita

Voz 0458 02:09 Santi leyendo toda la locura del gallinero

Voz 1 02:12 Ana votar hola qué tal muy buenas noches bienvenidos

Voz 0458 02:17 el Deportivo de La saben lo que no sabe lo que has hecho

Voz 1 02:20 pero bueno

Voz 6 02:22 si hay una un concurso muy chulo de más de sí voy a preguntar hombre para para para

Voz 0458 02:27 es que estamos en el digamos un formato de jóvenes valores ya estás con la de la final para después actuar en el más cool no si efectivamente

Voz 7 02:36 pero todavía no llego a la final final para eso necesito un nombre se un carrusel un carrusel de por medio que sí que me bueno podemos actuar allí no exacto

Voz 0252 02:50 a de otros como vamos a poder ayudar

Voz 1 02:52 bueno pues siempre está siendo un montón de gente vamos a la final le en arroba Carrusel tiene para te has y Carrusel tienes el esto es lo primero arroba Carrusel votaron una ley para que vote y sabes ahí y si la gente dice hombre como la voy a votar si ni tan siquiera la escuchado porque para mí que la gente la verdad

Voz 2 03:25 ya podemos decir por ejemplo que iba a presentar su primer disco titulado aquí en la sala Moby Dick de Madrid a ver no sé si mis primeras canciones quieres profesor verdad con veintidós años pero este cobro

Voz 4 03:48 ahí en pelotas que en Madrid

Voz 1 03:54 esto es muy importante la rueda de prensa por así decir el medio para escoger y una de piano de formato ir acta compone también con con la guitarra ahí bueno pues enseguida

Voz 0458 04:05 Alexanco y que estará aquí nosotros y que puedes participar libremente aquí en el gallinero de deportivo

Voz 1284 04:09 nada que ver el fútbol hay que puedes llamar así seis tres seis uno veintitrés cero noventa y nueve que tenemos

Voz 8 04:14 en Twitter hasta que el gallinero de de Carrusel

Voz 0252 04:17 y que luego abrir Iñaki Urrutia destrozo

Voz 1 04:19 cuando un amigo no lo sí que hay que trazar un poquito bueno no no o sea entre semana dice quiero destrozar Acula lo tengo yo digo

Voz 0252 04:30 Ponseti cierto favoritismo hacia Iñaki Urrutia sé si lo ves mes mes

Voz 1 04:36 a ser el que tiene nada que decir al final que ha estado como siempre es decir se ha venido arriba Johan lo tengo yo lo he hecho

Voz 0458 04:44 no te voy a decir una cosa igual a un trabajito para que la niña cante como paquete de EE

Voz 1 04:50 por algo es el momento de Urrutia

Voz 0252 04:55 a Julián López nació en mil novecientos setenta y ocho en El Provencio Cuenca músicos cómico Thor es que usted es hija Thor hasta ahora es Wikipedia sí sí totalmente lo tiene claro

Voz 2 05:10 desde mi edad todo lo hace bien es el Busquets

Voz 1704 05:12 interpretación parece más joven que en lo musical es fundador del quinteto Mancha habrás donde toca la trompa la trampa porque no hay nada que le toque de San Julián que la gente confunda instrumento con la trompeta o incluso la Duma

Voz 0252 05:23 correcto

Voz 1704 05:24 con la perra sean red Marlango ir Café Quijano que eso a mí me dejas

Voz 1 05:32 hoy sólo con gabardina como los Quijano para poderles espetos rancho de dónde va a ser muy bueno todo bueno

Voz 0252 05:40 buenísimo buenísimo buena cartelería Gobierno sí sí se pone son de León no

Voz 2 05:47 que se sale

Voz 1704 05:49 mucha películas series Si es uno de los miembros del elenco en los Charentes con personajes inolvidables y he dicho esa frase tan manida personajes inolvidables

Voz 0252 05:57 vale pero sobre todo Julián es seguidor del Athletic Club de Bilbao como su padre y su abuelo un loco que recuerda alineaciones hace Milán

Voz 1704 06:03 los jugadores de esos que llamados Paco Lobatón que cuando te vi en la calle de hasta ese donde juega es de esa gente del Athletic que lo pasa mal es de los de no cenar así que este año está haciendo mal

Voz 0252 06:16 eh sí soñando pero vamos a comprobar si es muy seguidor o es postureo techo antes

Voz 9 06:21 sí esto es así sea pero tienes que responder pero puede comer en público no no no yo me

Voz 1704 06:33 no hacemos una valoración según la puntuación que tenga sí va deciden yo iba a ganar la siguiente Champions contigo en la grada que no vas a vivir a a cambio no vuelve nunca más al Athletic a la tele

Voz 1623 06:45 sólo un carrusel a Johnson tartamudo a que te lleva un ataque nervios que agua por supuesto debiera haber levantado la Champions al Susaeta como si lo narra Cárdenas sí pero no tiene oírlo ya me lo contarán el Twitter Carrusel no fastidie ya la ganaremos aunque tenga noventa El

Voz 10 07:06 el sesenta cambio por favor

Voz 1623 07:09 a saber ya que de Herrero hito dice que es muy fan te admira pero que durante la conversación te llama indistintamente Ernesto Raúl baja pero nunca Juliana que haces a me da igual es Dios como si me llama tú rubia de Cruz y Raya a le Torrigo diciendo

Voz 1704 07:27 pues sí que tiene que está nerviosa conocerme porque me llaman Julián

Voz 1623 07:31 fe llora amargamente Se rompe mi admiración te tienes para ser rubia juicio raya

Voz 9 07:36 yo creo que me conocéis sabéis que diría la B es decir es un ídolo

Voz 0250 07:41 presencia pero Leko regirían dio un poquito de motor se corrector

Voz 1 07:46 porque si bien no lo lleva mal aquí no aquí está repuesto sin puerta

Voz 1704 07:58 siete te dicen que se ha decidido en Ibaigane que tú vas a poner al entrenar de la próxima temporada a quién pone Berizzo porque has oído que es bueno hice parece a Bielsa que casi nos traerá Gloria B confió la historia trae una dupla de Clemente Luis Fernández esto llevaría fantástico porque sí sí seguro creo que se que siga el Cuco porque recuerdas que de niño metía goles y te fuera nostalgia y además te has puesto muy harto de droga caníbal

Voz 0252 08:23 voy a recordar el gol de Cuco al Newcastle que me Marais para que te oyes y debe claro pero hice una cuestión que no está ahí yo quiero que sea Jürgen Klopp algunas no se ahí lo dejó claro

Voz 1 08:40 mire pinta vasco y bienestar

Voz 0458 08:48 el parte favorito de de margine ese uno cero de gases

Voz 11 08:52 sí juega yo creo que es de los partidos completos más bonitos que he visto en mi vida en el Athletic amarse de Akita e Íñigo fue una pasada más veníamos con un tres dos de partido que Concha el jugador suplente que no cuenta para mucho creo que metió un gol hicieron un penalti estuvo de escándalo

Voz 0252 09:13 Dios que

Voz 1 09:15 el señor aquí y luego a pase de Alkiza no

Voz 11 09:18 Córdoba luego el del Cuco sí señor

Voz 0252 09:20 tiene mucha memoria escuchaba te digo y poca cabeza

Voz 2 09:25 Íñigo Íñigo recordar también es clara

Voz 0252 09:27 no pero no es bastante

Voz 4 09:31 ya

Voz 1 09:38 Martínez ha sido era jardinero ya es verdad es verdad Íñigo Katy todo te parece poca cabeza pero bueno arriba señor Martínez Ángel dijo Valverde continúa por favor ella que señora

Voz 0252 09:51 usted señor Marquínez sólo para puntualizar que se olvida muchas en esa famosa partido contra el Newcastle era en una época donde cierta prensa deportiva estaba matando a Irureta

Voz 1 10:03 no déjalo por favor que no hubo la ocurrió

Voz 1704 10:08 play hay que empezar la temporada sólo con once jugadores tu pasión te dicen que si quieres forma parte de la plantilla que dices a gracias pero no jugada aunque sea con extranjeros B Sí pero igual no tengo en el banquillo y apoyo ahí a muerte fe sí pero sólo si soy titular indiscutible y me dais el diez de Iker Muniaín buena de que habría un conflicto con Iker

Voz 0252 10:29 no sé si me dejaría al diez porque es muy suyo él no te creas que te deja si las cosas así porque si no se hizo entonces a ver si igual no tengo nivel banquillos

Voz 1 10:38 bueno a ver yo diría de empezar el banquillo pero pero cuando fueran ya veinte minutos día oye Matas cuando es yo diciendo por favor achaca canciones que yo creo que tiene un caballo Jurgen

Voz 0252 10:51 es muy poderoso Joan Daniel está muy vestíbulo hablando extranjeros te dicen que no podemos aguantar más

Voz 1704 10:59 no nuestra filosofía ya que acechaban un extranjero que ha tenido hacen redondo mira otros equipo vecinos cómo les va tampoco le va muy bien cuidado sí porque al final la gente la gente de Bilbao al donde quiere así que somos

Voz 1 11:09 los de Bilbao traemos a uno que se llama tenista aquí ha quedado libre que contestó a Ifema

Voz 1704 11:14 si vendemos la plantilla en Tele compramos a Messi si vas más será

Voz 0252 11:17 por dinero si jugamos jugamos no

Voz 0250 11:20 he me yo mira a día de hoy mira estoy haciendo así con las manos me pongo nervioso la mesa eh yo seguiría con esta filosofía

Voz 10 11:29 quién acaba caverna aplaude con ganas por favor estará bien

Voz 1704 11:44 Parejo enseguida esta sí sí te de Betty para que interpreta el himno del ciento veinte aniversario pero cuando llegas te dice que tienes que tiene que ser con la trompeta

Voz 1623 11:54 que por supuesto en realidad la trompeta es lo mismo vez sí pero al final el y no se puede empalmar con el Paquito Chocolatero este verdes que no hasta ahí podía llegar tu carrera musical que sea lo siguiente tocar con Melendi

Voz 9 12:08 mira te voy a dar un dato eh eh tuvo un profesor de armonía que fue alumno de Carmelo Bernaola compuso

Voz 13 12:14 pues bien cuando me lo dijo Casero

Voz 9 12:16 hacia no se me saltan a la vista mareas y yo tengo mucho respeto para eso yo tocaría trompeta si que tocarla porque de la familia de la trompa de viento metal pondría las pilas yo tocaría porque yo querría estar ahí adelante

Voz 1 12:32 el último premio ese de países como claro

Voz 4 12:38 qué tal metal te dan

Voz 1704 12:40 el papel de tu vida en una serie cómica perdió una coletilla repetitiva que dice esto es peor que el Athletic Club de Bilbao ha tenido haga seguidos Kenny portó el dinero que costó Íñigo Martínez ve sí pero sólo si puede añadir que esto es peor que el Atleti de Stefanovic

Voz 1623 12:54 otra vez el innombrable fe sí

Voz 1704 12:57 qué se le va a hacer hay que trabajar yo por dinero lo que sea no tengo Gordón donde hay tela tela

Voz 0252 13:00 sí soy Ibrahimovic en los yo creo que elegiría la ve punto de Stepanov porque es verdad que creo que quede entre los aficionados no dejó no caló y queramos gracias según su bigote pero yo diría que no haría daño a nadie muy simpático casi entonces si la respuesta militar será sin duda el más del Athletic que Terrero porque si cabe en el Atleti pero bueno eres de los que hice a mi me gusta el fútbol se IFE tú no eres seguidor del Athletic es un fichaje en un fiasco como Roberto Ríos pues eso ya no

Voz 4 13:39 enseguida muy

Voz 0458 13:42 pendientes seguimos en la SER

Voz 4 13:44 es buena adiós

Voz 1704 13:47 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 6 13:50 las que no hay interna supo

Voz 1704 17:52 el Deportivo con Dani Garrido el setenta y nueve ochenta Shankly ese ese disco alcanzó los Martínez en Moby Dick que es muy chula

Voz 0458 18:06 no somos un pueblecito cerca del Bernabéu que Juliano ahí a sus partidos no allí desconcierto es ir muy bien en su lugar muy mucho lo has venido Francis no

Voz 7 18:18 aquí sí sí aquí estoy con mi guitarrista Francis

Voz 0458 18:21 hola qué tal encantado de estar aquí no vais a pegar cortes nos vamos a colar en la en la en la final se puede votar en ese no Ricar arroba carruseles también parado me gustaría tocar la guitarra de verdad es a tocar las palmas y yo lo de la guitarra de cata claro hay que estudiar que hay que estudiar y tener talento toda

Voz 0252 18:43 además vamos a dejarnos de historias que la gente que está escuchando que vote que

Voz 1 18:46 sí digo que bote Alex

Voz 5 18:49 el director deportivo son las tres y treinta y nueve minutos de la tarde treinta y nueve en Canarias esto es el gallinero Alex Francisco

Voz 24 18:58 lo que sí

Voz 25 19:15 Py o esta vez a nada te que dio con trenca pues

Voz 27 19:55 eh

Voz 25 20:04 eh

Voz 6 20:17 Rim está

Voz 24 20:27 no

Voz 25 20:34 su

Voz 4 22:25 el gallinero Julia nuevo todavía siete veces para que no iba mal

Voz 0458 22:32 yo quiero verles eh sí sí aquí alcanzar los nombres de los tipos que mis primos tienen que votar que apartar usado para que votar ahí sí sí oye que decir para gente que no está viendo Facebook Life que les han volado eh Sancho con las manos

Voz 4 22:50 todo

Voz 1 22:52 está dado muy bien has no espectacular después de toda la porquería última semana espera para este espacio

Voz 2 23:02 no es haría para que digas eso cansa

Voz 0458 23:06 de verdad son curaran todo concierto todavía se pueden sacar entradas para el treinta y uno de mayo para el de discos Moby Dick todavía la gente puede entrar puede buscar lo que nos ha traído algunos para arreglar el equipo cuando cuando es lo de ahora que no tiene una semifinal como es el tema del voto

Voz 7 23:26 ha pasado por la primera tanda ahora esa segunda tanda de votos

Voz 0458 23:29 extraña que en lo que nos hace

Voz 7 23:32 hacer un poco es cuantos más votos tengas más posibilidades tienes de llegaba a la final pero Boyan la finas tocas contra los otros hilos jueces ahí es cuando cogen a nueve grupos de los quince más votados para tocar el marco

Voz 1 23:46 no te preocupes como puede ser una ruta Álex no me han llamado debe debes Arman Alex escuchándote

Voz 1704 23:56 he visto y reminiscencias de no lo hay

Voz 2 23:58 dos de Björk

Voz 1704 24:01 te gusta más desarrollo

Voz 17 24:03 qué bien

Voz 1 24:07 no muy bien potaje

Voz 0252 24:10 pasadas semifinales además ahí ahí

Voz 1 24:13 hay que votar es facilísimo que yo que soy bastante malo con esto y te pregunta tu nombre apellido y el Mail no tiene mucha dificultad hasta básicos como yo hice la Internet Messi Twitter

Voz 0458 24:28 Álex y a Francis les vamos a contar también que están hoy aquí que nosotros también tenemos un tribunal tribunal sonoro de

Voz 1 24:34 burradas que se cantan aquí habitualmente que y que el oro

Voz 0458 24:36 sólo hacer un paseo de micros que es una labor social muy muy importante aquí

Voz 1 24:40 canta lo vamos a vincula la visión escogiera realmente al ex Julia a mí Francis se canta muy mal se canta muy malamente a poner en algo de lo que vamos a ponerle algo para que decida marcharse directamente y Julia al enterarse de la Ventana está subvencionado por favor todo tuyo o no el partido

Voz 2 24:58 que ya no salta la final que la disfrutaremos en dos semanas coincidiendo con el festival de Eurovisión sí sí sí la semana que viene van a ser las semifinales en ellas gana a todos aquellos que hayan obtenido una puntuación de doce que bueno recordad es que en este punto son Axel Torres Sonia Lus especialista seamos serios Guillermo Maese David González Guillermo Maese David González Alfredo García Pedro Fullana Rebeca Revilla bueno ahora bien durante a lo largo de estas semanas de una reclamación respecto a actuaciones que se habían producido en en esta hora de gallinero

Voz 1 25:33 no puntual no sabían

Voz 2 25:36 estaban como fuera de concurso entonces vamos a introducir todos la verdad que el concurso porque hubo gente que cantó en el gallinero

Voz 0252 25:41 muy bien

Voz 2 25:42 si quiere su puntuación sólo podía hacer una cosa vamos a votar como cada semana pero si suena la voz de alguno de los que estáis aquí sentados evidentemente no votar y se muestra cauto

Voz 1 25:51 pero es verdad yo que a votar

Voz 0458 25:55 sí que saque

Voz 1 25:57 bueno pues que todo esto huele fatal los amigos los caminos no Leandro moldea Mathieu Jordi Martí sobre todo Jordi Martí sobretodo no yo te puntuó porque estuviste patético claro que no tuvo un pase

Voz 1704 26:21 claro es así bueno está un poquito de puntuación

Voz 12 26:28 bastantes aclaraciones a veros a empezar engloba con el narrador de los partidos del Fútbol Club Barcelona Lluís Flaquer que interpretó también en el gallinero la canción de Eros Ramazzotti fuego en el fuego

Voz 1 26:40 porque tú

Voz 4 26:43 sí pero yo estoy convencido

Voz 1 26:59 no es que no noches no escucha

Voz 0458 27:03 si sirve para decir a las tres y cuarenta y siete que esta grabación que mi es lo que decíamos sobre ello en directo esas que estrofa era una peritonitis tras tratar pero bueno aquí apunta flacos

Voz 2 27:12 hay que puntuará fracking muy porque evidentemente tiene buena voz acordar dos seis nueve doce Iturralde que le das

Voz 1704 27:17 yo me yo simplemente me voy a fijar en los profesional

Voz 0252 27:20 desde la música si tales y nada más empezaba a reír

Voz 2 27:25 dos vieron dos Dani quedas yo le voy

Voz 0458 27:28 a dar aflora aquí un tsunami te quiero

Voz 2 27:31 por eso Jaques le das ese respeto es muy de seis es muy de lejos mañana un seis y un seis también es un diez pero esto no se conoce incluso de que las doce bien Jordi bien pelota Ponseti que tras

Voz 0458 27:48 yo abro una nueva puntuaciones gracias por venir

Voz 4 27:52 Ponseti ya a llamar como siempre

Voz 2 27:55 bueno fue en directo fue por teléfono le pongo un nueve uno por ese mismo motivo en doce Arman queda desarreglos FLA que trabaja a muchos padres familia un dos Black I no estarán en la final aunque bueno

Voz 28 28:11 pero a mí Lauren me gustaría ser leales y puede puedo un pequeño comentario lo que ahora está escuchando de fracking y los que vengan esto fueron interpretaciones hechas en directo

Voz 1 28:22 claro que sí y mucho

Voz 4 28:26 a grandes éxitos como casi nadie Jordi

Voz 1 28:35 tras mandarme grabación partiera unos casos Jordi ya te hemos entendido claro directo también

Voz 2 28:46 por ti porque no te cada momento venga Julián los seis votos

Voz 0252 28:54 sus llama

Voz 6 28:57 por respeto a su Ramazzotti

Voz 2 29:01 y al final Alex

Voz 7 29:03 yo por esto de que era en directo por teléfono tal venga un siete Un siete

Voz 4 29:08 no

Voz 2 29:13 pues se quién se queda con el seis

Voz 12 29:17 el Airbus vamos con otra actuación le habéis escuchado en el gallinero as está habitualmente quejando quería recibir puntuación sobre su fabulosa actuación relojes no que es las horas recordáis aquella interpretación de Jordi Martí ahí va dentro de Zorrilla

Voz 13 29:48 ya

Voz 0252 29:51 tan

Voz 13 29:52 o es queda se queda algo digo

Voz 0458 30:03 sin vida al claro

Voz 4 30:06 exentos a votar sí

Voz 0252 30:14 pero desde todo mi respeto a Jordi que es un referente en el periodismo pero de hoy en adelante en cuanto a la canción es el abuelo cebolleta

Voz 2 30:20 dos bien duro y tu propia

Voz 0458 30:24 que yo admiro muchas Jordi dos Le confundimos con la parafernalia previa al hablar por encima lo que entró a destiempo y no no no acabó entre el miedo de tiene ayer

Voz 2 30:35 quiero recordar que quién se lleve un doce irá a la final y tendrá que volver a casa

Voz 0252 30:39 yo lo he como

Voz 29 30:41 el festival de la radio pero de la música de texto hondos

Voz 0252 30:44 sí me parece un error que haya pedido revisión que había pedido que votase museos sólo por eso

Voz 2 30:51 mire anaqueles para mí es un nueve de Manu al que les das dos mundos

Voz 4 30:56 tú no te mato porque más que Name

Voz 2 31:04 es entrar en comisaría las tres de la mañana

Voz 4 31:07 está borracho porvenir

Voz 2 31:14 ayer también una Aleix que les las doce y nueve yo un nueve nuevo

Voz 3 31:18 no el pueblo

Voz 4 31:24 justificaría Julián bueno de bueno

Voz 0252 31:29 es que aquí lo que está en Barcelona no va a venir ya yo siento pero tengo que dar al es verdad es que buena chica yo creo pero yo tengo que dar un dos

Voz 4 31:38 qué

Voz 2 31:41 no es de los entrado Jordi te quedas con un dos entras en esa casa

Voz 4 31:47 empecé con los los sevillanos otra semifinal ganáramos

Voz 2 31:56 era tras Eurovisión vale todo

Voz 1 31:59 yo una voz tenor ahí es muchas posibilidades la labor no hombre tiene

Voz 12 32:06 vamos a me el siguiente en este caso nuestro árbitro del programa no podrá votar porque habrá más

Voz 2 32:13 escuchamos dijimos silencio pero yo no he pedido revisión pero bueno absoluto Garzón de voy fantasiosa por favor Iturralde González

Voz 13 32:23 Mikel aquí

Voz 30 32:28 yo quería como se ha hecho buena aquí

Voz 13 32:40 aquí

Voz 30 32:45 eh quería ir

Voz 13 32:48 eh

Voz 4 32:57 Cante cante

Voz 0458 32:59 no pudo gustarle y no yo quiero que este la final creo que Iturralde debe estar la final y les voy a dar un doce yo quiero que Itu este la final dice por ser tan funky que no ha tenido no

Voz 1704 33:12 era la delicadeza de buscar el play back es me parece que ha hecho impecable a mí me parece un poquito Helenio

Voz 0252 33:21 Vasco m transforme traslada valle a valle

Voz 2 33:25 un Bunir Anna Pardo mi hermano agencias bueno bueno Ponseti que le das

Voz 0458 33:31 mira yo sólo por joder

Voz 4 33:34 es lo que estaba haciendo todos

Voz 2 33:37 pero es que no vale es que tanto encima

Voz 4 33:38 la Belle poco ustedes poco claro

Voz 2 33:47 un nueve

Voz 1 33:48 pues yo creo que el terremoto se di

Voz 2 33:50 hola Maika

Voz 4 34:03 voy a decir ahora bueno no quedarse corta te enamora la pues

Voz 0252 34:09 si no porque estés delante pero voy a decir que la música

Voz 0250 34:11 es una música que te esa impronta de musica pegada a la tierra letal a mi madre que canta muy bien siempre ha cantado cuando yo era niño enanas y cosas así y he visto ese ese

Voz 0252 34:23 ha llegado he visto ese amor a la tierra por tu tierra hay por el cante te voy a dar un doce

Voz 2 34:36 bueno pues de momento echa Pelusa se cuela en la final

Voz 0252 34:40 dime voy a hacer una pequeña puntualización a ver si mi hija mayor eh toca el piano la pequeña toca la Tricky prisa a una de las que la voy a engañar a esta canción para que vean que me acompaña

Voz 4 34:54 vamos arrastrando

Voz 12 35:02 Acciona a alguien que también quería que se revisara cómo cantó en este caso lo hizo sentado ahí al lado de Urrutia lo recuerdo perfectamente cómo lo interpretó a ver si os acordáis de Un beso y una flor polvo a José Antonio Ponseti

Voz 0458 35:17 hola madre mía la que me mantenga esta dejar emitió por cada doce y me iré lejos de aquí Cruz Hardy se tiene una norma veía clara

Voz 4 35:43 tiene aquí está todo bastante si esto puede ser una torre

Voz 2 35:57 durante queridas

Voz 0252 35:59 un amigo mio ser el único que vota consecuentemente gracias

Voz 4 36:07 he

Voz 0252 36:07 yo es que no recordaba que me sangra asentando los oídos

Voz 2 36:12 cuando yo no voy a dar un nueve

Voz 29 36:16 yo de esto que hasta el mismo ha sufrido para que no sufra más dos

Voz 2 36:21 entre el dos y el seis había alguno yo como le tengo miedo a Ponseti Le preguntaría qué quiere que le pero bueno les doy un seis por ejemplo que no lo hemos vuelto a doce por Espando Iturrieta Iturralde un doce bien Ana Hernández no me voy a dar un seis porque se pensaba que tenía que bajar se queda con seis José Antonio la siguiente actuación del gentleman del gallinero que escogió una canción que no le pega demasiado pero que interpretó con mucho brío es Antón Meana con el tractor amarillo

Voz 4 36:59 no van a mata

Voz 13 37:14 bajo eh mira

Voz 4 37:18 no

Voz 13 37:23 no existe

Voz 4 37:27 a través ahora calle verdad ya que bueno mira Itu

Voz 0252 37:36 Alem enough y sino juntos

Voz 1 37:40 mí me da la vuelta al marcador

Voz 2 37:44 si bien mucha cómo se puede destrozar un clásico todos son dos dos Íñigo

Voz 17 37:50 a la semana llevan a seis seis

Voz 2 37:53 Jordi Martí un dos Camps hoy me dan el otro doce hay Bruno donde un seis SETI Ponseti Hulot

Voz 1 38:08 murió Alex

Voz 2 38:11 Julián que le dirá en un doce llegarían que subirán la semifinal ante lo cogerlo

Voz 4 38:18 han hablado antes no vale vaya a ver a ver es leal

Voz 2 38:27 sólo una cosa sólo un abrazo por aquí en una finca

Voz 0252 38:31 mucha más fuerza que él

Voz 2 38:34 me gusta la semifinal de Dios y no lo es no es que también con el corazón porque no es decir con el corazón es que ese tiempo además es es es es un poco chusco

Voz 4 38:45 todas las canciones que hay en España encantado amarillo ya eso te totalmente ya lo sabe que se va

Voz 2 38:55 no yo diría que puedo decir voces seis doce seis oye cuidado Antón Meana estará puede hacerlo

Voz 4 39:07 no

Voz 2 39:10 no saca la última actuación volviendo a mi amigo Jack Escorial con Mediterráneo buf ahora

Voz 1 39:17 me voy mojitos yo veía claro

Voz 4 39:25 si es duro mi prima título por donde quiera

Voz 0458 39:32 el monto una due to Arena

Voz 31 39:35 otro día por el juego

Voz 2 39:38 por qué no un doce doce Arratia también Iturralde es el Iniesta de Carrusel un doce por ciento doce puntos y doce de ganar es la única

Voz 4 39:59 la esperanza para que no gane Pedro Fullana doce a Jorge se final ya está ya está mirando mucho

Voz 2 40:09 sí sí sí sí mira hoy al metido Iturralde González Borges sí ya entonces me quito la semana que viene serán las semifinales se les soportará un tema cada participante que designar yo misma ya os lo comunicaría la semana que Llinars escucharemos dos tres mejores irán a la final el fin de de Eurovisión

Voz 1284 40:29 muy bien seis grados en el gallinero en tres minutos gol actuar a ver Charlie aquí vamos con Julián López y con el derbi vasco seguimos El Gallinero cuatro de la tarde tres en Canarias es la ronda

Voz 1704 40:38 sí vamos con la ronda y estoy convencido que la frase que más he repetido en la imaginación de los oyentes de Carrusel durante estos últimos minutos vale la madre del que culpa tendrá poca vergüenza sus hijos y a la madre hombre sobre todo hay que recordar a la madre para comprar que ya el cupo extra día de la madre

Voz 1284 41:01 la Hoz primero de Liga Santander jugado esta mañana Espanyol uno gol de Gerard Moreno Unión Deportiva Las Palmas uno Calleri de penalti en catorce minutos derbi vasco en Anoeta margine

Voz 32 41:11 dos equipos Real Sociedad Atlético comentando ahora sobre el césped de Anoeta tímidos pitos para el Athletic que para Íñigo Martínez cuando ha salido al terreno de juego llegó tímidos porque todavía hay muy poquito público en el estadio donostiarra

Voz 1284 41:22 seis y medio de la tarde Real Madrid Leganés veinte cuarenta y cinco Villarreal Celta de Vigo ligan dos tres dos partidos muy importantes han comenzado ya en el José Zorrilla Valladolid Cádiz o La torna qué tal

Voz 1 41:32 hola qué tal iba Carrusel si acaba de arrancar

Voz 33 41:35 el encuentro está cuando ya Valladolid y Cádiz primer ataque del Valladolid alcanzamos el primer minuto de esta primera mitad ojo está situada que puede acabar en gol remate final de Toni Martínez que tiene el portero del Cádiz primer minuto el Zorrilla rueda el balón Valladolid cero Cádiz

Voz 1284 41:50 pero final por evitar el descenso Juegos Mediterráneos Almería Barça B razón ahora qué tal hola amigo

Voz 1704 41:56 más tarde Letonia todos los cuentas del Carrusel Deportivo de la SER ambiente de gala en el Mediterráneo partido Dani de alta tensión tres minutos de la primera Almería cero para saber cero

Voz 1 42:08 García Pimienta en el banquillo del Barça B

Voz 8 42:10 pues de la destitución de Gerar en la

Voz 1284 42:13 deportiva Sevilla Atlético Alcorcón a las seis misma hora Osasuna Lugo ya a las ocho de la tarde el Huesca Granada fútbol internacional Bruno está jugando en el Vallès recordamos con

Voz 1704 42:20 la gran mayoría de suplentes treinta y dos primera parte Bayern de Munich cero las de Frankfurter hoy ya ha jugado en Liverpool en la Premier ya terminado Liverpool cero Stoke City Fórmula uno lo tenemos ya Parrilla en Azerbaiyán si acaba de terminar la clasificación la pole para Vettel enhorabuena para Xavi Saisó una vez más segundo Hamilton tercero botas X Carlos I'm décimo tercero Fernando Alonso Conde de Godó en veintiocho minutos debe comenzó

Voz 1284 42:41 por el partido de Rafa Nadal ha de Vigo FEM o ya está en marcha hola Xavi qué tal

Voz 34 42:46 hola qué tal buenas tardes saludos de momento no ha empezado ese partido entre Rafa Nadal y con un poquito de retraso recordemos que en la otra semifinal el chimpancé diecinueve años ha derrotado a Pablo Carreño por siete cinco

Voz 0458 42:59 los tres como salva la cara que compañero Saisó sabiendo que el partidos cuatro de la tarde que yo me dice no se retrasa

Voz 4 43:05 no

Voz 1 43:07 dos Europeo dos semifinales Carles

Voz 1284 43:10 Marín San Marchante me ha Pixel Fran Barbosa hola Huelva

Voz 1855 43:13 Dani la Carrusel ha arrancado la semifinal en la que Carolina Marín por ahora está teniendo problemas para entrar en el partido siete doce abajo la española ante la danesa fiel vamos a ver pero está ocurriendo lo mismo que en los anteriores partidos no termina de empezar el choque con buenas sensaciones si tiene que ir a remolque al final bueno pues vamos a ver si termina entonarse Flor

Voz 0458 43:34 oye Fran gracias por la ronda cuyo bombo Bío

Voz 4 43:37 no hubo poco o a ver si viera Amío podio le tocó todos los días

Voz 1704 43:49 estabas con tocar una falta bueno te lo hicieron pero ya está aquí el sorteo extra día te pueden estar cantando en casa por gente con siete millones de euros diecisiete kilos y a tu madre como lo oyes pide tú lo tienes todavía tu vendedor de la ONCE también lo puedes encontrar en puntos de venta autorizados o en juegos once punto Es dentro de poco pueden ser tuyos diecisiete millones extra Día de la madre Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 0458 44:25 llega el dinero se ve en el fútbol de Carrusel deportivo a través del del canal de Youtube de este carrusel momento de Alexanco Villa interpretado y ahora es momento de darle y sabéis que soy un joven valor de futuro teniendo bueno de presente tiene veintidós años le debe absurdas es compositora es una gran es una gran músico ya está aquí también con con es

Voz 13 44:45 bueno miembros evidentemente ante la prensa

Voz 0458 44:47 bien eso suena muy bien una buen rollo decía disco By pero bien efectivamente mira bruscamente y se va a colar porque nosotros decimos en en la final de más cool hay que votar en el en el link esa pero es que yo creo que sí sí ya tiene que estar en arroba Carrusel te todos Lin para para que sepa quiénes Alexandria bueno Alex pues nada y franceses turno de la segunda canción que es Darling

Voz 0252 45:09 un abrazo para no

Voz 24 45:16 sí sí

Voz 25 45:29 no solo Weiss

Voz 27 45:45 y la verdad

Voz 25 46:22 a que sí no con mucho

Voz 27 46:55 yo Haro no

Voz 35 47:08 no

Voz 27 47:41 yo a Haro no yo no yo no

Voz 10 48:35 mayo

Voz 0458 48:36 o sea que Yeste ahí a Paquita me voy para allá se tiene una alfombrilla roja y tal sí sí sí sí ya está Alex que que nos ha encantado lo que lo que hace es que pues eso vamos a apoyar que mola mucho

Voz 26 48:53 sí

Voz 0458 48:56 las a nuestro compañero deja Rosell áreas que no descubre también la figura de Ales veintidós años iba a dar mucho que el ojeador de luchar sí sí Ricard ubicar Ricart y dos años esto es vuestra casa Alex muchísimas gracias

Voz 4 49:10 te quedan dos Coreas Lopes seguimos heredé el gallinero

Voz 1284 49:16 me teoría también en la previa de ese partido de Anoeta en seis minutos Real Sociedad Athletic alineaciones Marquínez Diego Rober os recordamos todo

Voz 0252 49:22 vamos con ellas en primer lugar el acrílico

Voz 32 49:25 sólo lo caído alguna que otra gotera la temperatura no es desagradable estamos esperando que ofrezca las alineaciones de ambos equipos también por la megafonía para saber cuál es el crecimiento por parte de la grada

Voz 1704 49:34 en llega Martínez conque sale de la Real Sociedad

Voz 32 49:37 Roma juega con Moya en portería

Voz 36 49:39 delante de se les Tondo de La Bella lateral izquierdo eje de la defensa para Diego Llorente para Raúl Navas doble pivote para Illarramendi Zurutuza banda izquierda para Mikel Oyarzabal la derecha para no os dais mediapunta Sergio Canales y arriba el brasileño Willian José

Voz 32 49:55 los dándole luego lo comentaremos con los comentaristas de la Cadena SER en el Carrusel Deportivo Alguacil eso es que va a meter a Odriozola una de las sensaciones de la temporada están saliendo los suplentes del Athletic a ocupar su puesto en el baño

Voz 1704 50:07 yo cuál es el once titular de Ziganda Diego González el formado por quema en portería dos laterales De Marcos y Balenziaga como siempre Núñez y Iñigo Martínez en el centro de la defensa por delante de ellas en la sala de máquinas a José Iturraspe arriba para derecha Lekue por la izquierda Córdoba en la media punta Raúl García quien la referencia en ataque Iñaki Williams

Voz 32 50:29 comentando Garrido aquí Tomillo Gorriti hasta con nosotros que yo también le voy a echar de menos hoy a Xabi Prieto en el derbi OME también el pelo le queda del año que viene pero Xabi Prieto era su último derbi este

Voz 0458 50:40 sin duda está Gorriz hola qué tal muy buenas hola buenas nervioso pues nada es verdad es verdad vamos a echar de menos masai Prieto Aritz Aduriz a los grandes clásicos es verdad lo que dicen algo que bueno Arik vamos a ver yo creo que tiene la oportunidad en el año que viene no pero no tener a Xavi hoy pues es otra cosa no en un derbi visión que a mí no me ha gustado es sinceramente la la semana el un tuit de del Athletic que después borró que si los que si los billetes impresos que si ameno no me ha gustado a ver si lo arregla el balón no porque la temporada de ambos ha sido ha sido mal a un pelín mejor para la Real séptima plaza

Voz 1083 51:13 sí como bien comenta son las cosas un poquito feas no de este tipo partidos pero yo me quedo siempre con el buen ambiente con el derbi normalmente el colorido lo que pasa es que hoy por The debido al estado del campo igual viene menos gente del Atleti pero siempre suelen venir a los chavales juntos al campo y al final el colorido suele ser muy bonito me quedo con eso vas que es verdad que esta semana con este sobre todo con el tema del Twitter del otro y lo de Iñigo pues bueno no pinta demasiado bien pero bueno yo creo que va a ser un momento y luego verás cómo las muy buena como siempre nuestros

Voz 0458 51:43 ser gordo porque el derbi margine siempre ha sido de de Casco Viejo Siete Calles en el partido de vuelta IVE de parte deja una Esquerra que que la discusión sea así chacolí guipuzcoano vizcaino pero ese es el pelo pero nada más porque siempre ha sido el derbi del buen rollo y al final el borrego el borrego siempre intenta hacerse con con la identidad de de del partido no que sigue siendo de Monroy en la grada hay que narraba sale también Robben interna esas imágenes de seguidores del Athletic de la Real pues juntos con como toda la vida y se acabó ya está

Voz 32 52:11 es que no están separado no están bajo unas eh o protegidos en la afición visitante detrás de unas belgas no aquí están absolutamente letrados en San Mamés también luego están conoce turno miel tuit del Athletic no me ha gustado me enmendará me pareció horrible recuerdo

Voz 0458 52:25 que fue Marquínez lamentaban rentable yo recuerdo

Voz 32 52:27 es un tweet oficial de la cuenta oficial de la XIII diciendo algo así como que estos dos goles número dos del Atleti me los mete Iraola en no

Voz 1 52:34 el año del descenso de la de la Real a qué coño

Voz 32 52:37 tiene que baja la Real ese año se yo no entiendo a que viene

Voz 0458 52:40 eso es de la Trading no se sienten identificados con ese con ese

Voz 32 52:44 ha habido muchas protestas en Bilbao a ese partido vale doce El Álamo también el mal rollo es de una parte de seguidores de la Real insultando de una forma muy grave además a Iñigo Martínez Athletic fuera de lugar en muérete errata no sé hay unos cuantos pero bueno al final

Voz 10 53:01 pero eso es mucho más grave es mucho más grave ahí saltan saludamos

Voz 0458 53:04 ven al al cambio o la Julen Guerrero qué tal muy buenas pues nada supongo la misma línea no de supongo tú has vivido derbis también intensos no han complicado pero que siempre ha predominado el buen rollo llegó en avión

Voz 1336 53:17 que el traspaso se que fueron dos otros hay bastante complicado y difíciles sí y te puedo decir que desagradables no hecho de todo el previo del partido luego afortunadamente eso se fue calmando oí bueno pues pues si esta semana creo que sobre todo por los protagonistas tienen que evitar no el hecho de de calentar lo más de lo que ya de por sí puede esta no yo creo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho afortunadamente bueno pues el Athletic yo creo que borró el tuit al día siguiente y y bueno está claro que sobre todo pues la afición del Atlético que ha respondido bien no sintiéndose identificada hay bueno creo que en ese aspecto ha reaccionado bien y esperemos que al final bueno pues el balón es lo que lo que creemos que parte de los protagonistas que protagonistas Mando JJ nunca propios del club tienen que ayudar a otro lo que el partido sea de fútbol de nada más

Voz 1 54:15 sin duda ya están sobre el terreno de juego y hay hay pitada Marquínez ahora bien

Voz 1269 54:20 a salir hacerlo narrado Berry oye son de la ahora es verdad cuántos hago la foto oficial del Atleti es cuando ha habido un sonido mayores de los pitos hacía Íñigo Martínez pero tampoco creo que sea exagerado pero no lo ha habido parada cayó en otros campos ahí se animal

Voz 32 54:39 sea era ya ya nada ojos