Ricardinho: "Pido que no se juzgue antes de que tome la decisión"

Voz 0458 00:00 eso sí por donde enseguida estamos con Filippo y con Nico si para tocaba otra de pero hoy se disputaba una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala hay un partido Madrid con la victoria de Movistar Inter que siempre es favorito en este tipo de partidos ha ganado cinco tres al Levante pero nos pide pasó Toni López con el protagonista de la semana porque sabéis que Ricardinho una oferta muy importante en en Portugal se quedarán no se quedara Toni López Casas con el Hola que nada ni con nada en el partido y en la última semana con cariño qué tal muy buenas bueno lo más cercano campeones de Liga otro además de la fase regular ahora ya pensando en el playoff hoy dos goles además es buen día para ti

Voz 1 00:39 gracias vuela pero primero porque se habla de todo menos lo que es importante hoy eh hemos conseguido hacernos con otra vez a nivel personal así que no está dando a mi mejor nivel a lo mejor tan tampoco entrenamos mucho pero así que metió dos goles a lo mejor la gente ya estaba con pensando que Ricardi que no estaría que con la cabeza pero yo siempre de la cara y seguimos ganando haya me siento mal preguntamos

Voz 0458 01:02 semana todos sabemos la oferta que el Sporting piensa sobre

Voz 1 01:08 yo yo digo siempre lo mismo creo que es bueno primero para nuestro deporte que se hable de numeros así porque no estamos acostumbrados primero da las gracias a Sporting y al otro club que ha hecho la oferta algo increíble algo muy bonito para fútbol sala muy bonito para mí hoy estaba un poco de cachondeo conmigo no saben se ha quedado a no ser preguntado si va Pórtico así volvería estoy tranquilo lo he demostrado hoy que que el equipo pero como digo no está decidido esté valorando mucho que mucho

Voz 0458 01:34 buenos días es que hay dos clubes de entonces el porcentaje de que Decker de Inter ahora mismo a día de hoy cuáles

Voz 1 01:41 ahora mismo diría que está como setenta treinta para para irme porque estamos hablando de nombres increíble es el club entiende va a intentar hacer un esfuerzo para hablar conmigo otra vez eh pero Slow ya tiene sabe muy bien qué es lo que yo he pensado eh no estoy hablando que va a ser el partido que va a ser digo el otro club porque no puede hablar de ese club todavía porque nada queda la cara pero lo que te digo es que aún hoy en día está así pero lo que digo no juzgar a la gente antes tomo la decisión porque se está hablando mucho luego a lo mejor me y la gente tiene que callarse yo prefiero que la gente valore primer lo que estamos haciendo yo y mis compañeros y luego yo siempre digo lo importante es el club los jugados vienen iba el club sigue así que Inter si un día me voy que algún día voy a tener que me va a seguir ganando

Voz 0458 02:30 y a partir del dos de mayo empieza off José qué suerte mucha

Voz 1 02:33 ah gracias que todo bien

Voz 0458 02:35 las palabras Dani de Ricardinho setenta por ciento herida para marcharse tanto pues muchas gracias Stoner se treinta y siete dice Ricardinho que es clarísimamente el mejor jugador del mundo para que deje Movistar Inter cita como como él decía Sporting de Portugal que está dispuesto pagar la cláusula rescisión que es de uno coma cinco millones de euros que en fútbol sala es una absoluta barbaridad