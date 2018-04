Oyarzabal: "Hemos estado un poco por encima de ellos"

en porque no ha sido la mejor temporada no Miquel estamos ya en el tramo final estos últimos partidos van a ser de prácticamente de compromiso no porque no jugué nada

Voz 1404

01:57

igual al final como todos normal que que durante el partido va a muchas revoluciones que pasen estas cosas pero esas fuentes que han en el campo ya está no me ha pillado muy lejos no sé si al final es una decisión del árbitro que yo creo que la tenía muy claro desde el principio no sé si es justo no es justo no sé no sé no he vivido está lejos no