Delfí Geli: "El equipo está con la ilusión de luchar hasta el final"

Voz 1 00:00 hola muy buenas noches es una final lo de mañana

Voz 2 00:04 bueno es un partido importante en que he creado uno de los dos sabe por la victoria de acuerdo ha dado un paso más de en esa lucha que es que gastamos dos equipos por por meternos en plazas europeas

Voz 1991 00:20 anda que si os dicen al inicio de temporada a tres jornadas a cuatro del final vais a estar peleando con el Getafe para meteros en Europa alucinados no

Voz 2 00:28 sí sí seguramente hemos dicho de poco realista de un poco de de pensar demasiado haya estado intención no nuestra lucha era salvarnos intentar pasar los menos apuros posible sí sí sí sido podríamos decir de esta manera de intentar pues no está en las tres plazas de descenso y la verdad que que el comportamiento del equipo el jugador del equipo ha sido espectacular la ahora estamos en una situación tranquila e intentando pues pues pues pues metas mayores

Voz 1991 00:59 está llegando el equipo un pelín de justo de de de gasolina en lo digo porque sólo una victoria en los últimos seis partidos evidentemente la temporada ya pase lo que pase de del del Girona es maravillosa es de de sobresaliente para arriba en pero están peli justo el equipo

Voz 2 01:16 bueno cenado cuando la temporada no no tienen las escuela que tienen en la primera vuelta ahí bueno no sé si es que nosotros conseguir la salvación matemática inconscientemente pues no tiene sí esa concentración y que está haciendo cuando tienes un objetivo que es muy difícil es una montaña muy grande la consigues que está pues no no tienes esa misma concentración inconscientemente eran los que el jugador se ha dejado diez no pero muchas de objetivos pero bueno yo creo que que el equipo está metido está con una inducción de intentar luchar hasta el final estamos no hay cuadros cinco equipos de vamos a ver si sino en uno de ellos

Voz 1991 02:04 sí digo de sobresaliente para arriba porque evidentemente si os metáis a final de temporada en puestos europeos sería de matrícula de honor inmejorable es que habría que tirar de hemeroteca y mirar datos de un debutante en Primera con una temporada tan buena eh

Voz 2 02:19 si no bueno estamos nosotros también es bueno no soy había estado pero bueno es una bola que le también está haciendo una gran campaña y nosotros ser la primera en la historia pues es una temporada histórica que bueno que es un éxito después de haberse salvado con y sobre todo con con la tranquilidad que son las jornadas de adelanto que lo hemos conseguido pero bueno podemos redondear con con intentar pues de las competiciones europeas que sería lo máximo para nosotros

Voz 1991 02:51 el presi cuál ha sido el secreto del Girona esta temporada de este rendimiento tan tan bueno y sobre todo creo que la adaptación que ha sido maravillosa la categoría

Voz 2 03:00 bueno yo creo que ha sido un poco que que venimos con un grupo de gente importante el año pasado kenianos dieron un gran rendimiento que creíamos que que que pudieron ser la muy rendirles también en primera división con los compañeros nuevos que han llegado pues de lo que han hecho un grupo fuerte un conjunto muy fuerte pieza ha sido capaces de jugar con una intensidad muy alta ahí creo que eso no denostó secretos no secreto que nos llevó a Primera nuestra intensidad nuestra unión de de grupo y creo que hemos conseguido mantener en primera ahí hemos hecho los partidos hemos hecho

Voz 1991 03:37 lo que son las las diferentes formas de ver la misma situación y lo digo porque en Sevilla están diciendo la séptima posición hay que ir a por la sexta porque la séptima se juegan dos rondas previas la temporada empezaría prácticamente el quince de julio olieron a dice bendito problema no

Voz 2 03:56 sí pero es que será el Sevilla seguramente sus pretensiones dos opciones estás bien sirvió de dicen pues la serie de luchar por la puerta de Champions con con un objetivo menor y eso les puede pasar factura ahí nosotros ves niño es de casi de de campeón de Europa cuatro equipos vamos otro equipo lucharon por jugar a ser campeones de Europa y nosotros pues éste es un objetivo que hace muy difícil de plantearnos al principio pero que lo tenemos ahí no hay que que que uno coma dos sino todo lo contrario pone ilusión intentar trabajarlo hasta el final

Voz 1991 04:36 Pablo Machín tiene contrato hasta dos mil diecinueve Se ha hablado ya con el míster se va a ampliarse va a esperar

Voz 2 04:43 sí se ha tiene contrato hasta la temporada que viene pero estamos estamos hablando para intentar que se prorrogue más está está la vinculación que tenemos poco a poco hablando pues vamos encontrando el camino y bueno hemos llegado hasta aquí ya vaya con nosotros cuatro baños creo que que nos ayuda mucho ha hecho unas temporadas muy muy buenas con con el Girona creo que también en Girona le ha dado mucho que está dando mucho y bueno esperamos que que siga teniendo la misma motivación y también con ganas de seguir con nosotros

Voz 1991 05:21 es es uno de los digamos preocupaciones que tiene el aficionado del Girona parece que no va a haber problemas el otro es el director deportivo qué cárcel que tiene también contrato hasta dos mil diecinueve creo no tiene contrato hasta dos mil nueve me imagino que la intención también de hablar con él porque está funcionando muy bien el equipo pero le han salido muchas novias eh

Voz 2 05:42 bueno eso es normal cuando cuando una persona hace bien trabaja bien y escribir el rendimiento queda en este caso el como como director deportivo es lógico que que bueno equipos grandes lo que haya gente que está Emma yo creo que entiende muy bien el proyecto lo que que tiene en Girona digamos que que ha empezado de cero con el Girona con una situación difícil es decir con un equipo viejo objetivo era mantenerse en Segunda División se ha llevado hasta aquí bueno conoce muy bien y sabe qué qué cruz tiene que ir creciendo y bueno esperemos que el futuro también pues podamos decir que que sigue con nosotros que que seguimos en la misma línea ICO y con la normalidad que se lo hemos llevado hasta ahora

Voz 1991 06:32 se habla mucho del Sevilla que después de comunicar que Óscar Arias no va a seguir la temporada que viene podría tener como objetivo precisamente aquí Quique Cárcel sabéis algo han comunicado al han hablado con vosotros el propio Quique te ha dicho algo

Voz 2 06:44 no no es el momento no no no sabemos nada no no tenemos noticias de esto nosotros seguimos trabajando con con Quique en el día a día y el futuro que el año que viene sirvió no no nos planteamos otros objetivos

Voz 1 07:01 tampoco en la grada en el palco

Voz 2 07:03 bueno se sufre más en la grada

Voz 1 07:07 no es hacer algo o no

Voz 2 07:09 pero tiene dices depende de ti un poco no de diez compañeros más pero bueno pues concentrado y estás metido en el juego bueno fuera del muchísimas cosas bueno tú estás ahí parado y con esa es mucho más fácil pasar malos ratos escoger nervios de si de todo pueblo

Voz 1991 07:29 bueno veremos si bien hay que preparar un proyecto pensando en tres competiciones en vez de dos que sería alucinante para el Girona después de este año de debut en Primera división donde lo está haciendo fantástico no sólo está sacando resultados presi es que además ha habido momentos en los que el Girona hecho un grandísimo fútbol

Voz 2 07:49 bueno yo creo que que si no quiero

Voz 1991 07:51 tonalidad

Voz 2 07:53 sí que no hemos sido el equipo que hemos ido a buscar encerrado atrás no nos hemos hemos sido un equipo en busca del empate sino todo lo contrario Berggruen siempre ha sido valiente los ha sido intentar tener el balón y jugar en campo contrario oí decir en sean buscaba la portería contraria no creo que tenemos jugadores de calidad que han sido capaces de interpretarlo muy bien durante muchos partidos de hacer muy buenos partidos oí ganar a grandes equipos