Isaac Prada: "El viento del norte puede llegar incluso a 75 km/h"

Voz 1385

01:05

o lo los mejores gestores el primero y el segundo y en el tercero ha perdido algo más de un segundo a su compañero Sebastian Vettel que es la tercera consecutiva para el piloto alemán lleva cincuenta y tres ya campeón del mundo que no es poca cosa no llegan ni mucho menos a la locura de las setenta y tres de Lewis Hamilton pero por ejemplo afronta Alonso tiene veintidós así que no están lo del hotel ahí en cuanto a los nuestros pues un poco poco siempre pero un poco de decepción El hecho de que haya podido meterse en la Q3 teniendo en cuenta que los otros cuatro coches a Mastella de su compañero entonces aunque ha sido decimosexto además o sea quiero decir que no es culpa de Fernando ni mucho menos sino del coche pero los otros cuatro coches quieran correr no tanto lo bueno como lo Renault dos oficiales los no los bestiales pues están instado a la Q3 sin embargo los dos Mc Laren están fuera cuando recuérdate que el año pasado nos decían que todo era culpa del motor Honda inconcebible otros iban a estar ahí luchando por los podios Leante etcétera De momento no le está saliendo bien la cosa ha mejorado muchísimo en mi interior pero que no está en la vida ni mucho menos