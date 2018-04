El Larguero: La victoria del Real Madrid y charlamos con Oyarzabal y Delfí Geli (28/04/2018)

Voz 1 00:00 jo jo jo

Voz 3 00:09 en la Cadena Ser

Voz 4 00:45 las doce en punto las once en Canarias solados qué tal muy

Voz 1991 00:47 las noches y bienvenidos al larguero de este veintiocho de abril día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la trigésimo quinta jornada de Liga en Primera División estamos ya en la recta final el último en cumplir ha sido el partido el estadio la cerámica donde se han enfrentado el Villarreal y el Celta de Vigo ha terminado con cuadro uno con hattrick de Carlos Baca hay otro de Samu Castillejo para los amarillos ida resisto eh para los gallegos el Villarreal se pone con cincuenta y cuatro puntos se afianza la sexta posición de la clasificación que le daría derecho a estar en la Europa League la próxima temporada mientras que el Celta queda con cuarenta y cinco a tres de la séptima posición que ya sabéis que también daría derecho a jugar competición europea la próxima temporada pero jugando tres previas eso significaría que tienes que empezar la temporada muy muy muy tempranito antes en el Santiago Bernabéu le ha ganado Real Madrid dos uno al Leganés con goles de Gareth Bale Borja Mayoral para los blancos ir de brasa NAC para los

Voz 5 01:44 visitó visitantes metió muchas

Voz 1991 01:46 dotaciones Zidane pensando lógicamente en el encuentro de vuelta de Liga de Campeones frente al Bayern de Munich no estuvo ni Varane y Ramos ni Cristiano Ronaldo que de hecho no estuvieron en la convocatoria y como digo los blancos se mantienen terceros con setenta y un puntos mientras que el Lega se queda con cuarenta zona tranquila de la tabla ya ha hecho su trabajo perdón porque ha logrado la permanencia en Anoeta en el derbi vasco le ha ganado bien la Real Sociedad tres uno al Athletic con goles para los locales de Oyarzábal dos en propia puerta de Mikel San José en Raúl García e hizo de penalti el tanto para los rojiblancos el partido iba tres cero en ese momento resultado que deja a la Real con cuarenta y seis puntos a dos de esa codiciada séptima plaza mientras que el Athletic decimocuarto cuarenta puntos confirmando una temporada bastante triste deseando que acabe ya en el partido que abría la el sábado han empatado a uno al Espanyol y Las Palmas Se adelantaron los insulares por mediación de Calleri de penalti y como no Gerar Moreno hizo el tanto del empate el Espanyol es decimoquinto cuarenta puntos mientras que Las Palmas ya distendido desde la pasada jornada es penúltimo con veintidós para Mena resto de la jornada excepto el Betis Málaga que queda para el lunes a las nueve menos cuarto en Riazor se juegan muchas cosas se miden el Deportivo La Coruña y el Barcelona al Barça le vale con un empate para proclamarse proclamarse de forma matemática campeón de Liga mientras que el Deportivo La Coruña sólo le vale la victoria porque como ganó el Levante el viernes en el caso de no lograr los tres puntos será de forma matemática equipo de Segunda División para la próxima temporada a las seis y media Valencia Aibar a las cuatro y cuarto Alavés Atlético de Madrid ya a las doce de la mañana abre la jornada Sábado el partido el Coliseum entre el Getafe y el Girona un partido en el que el Getafe y el Girona se están jugando los puestos europeos y que iba a decir al Getafe y al Girona que a cuatro jornadas del final iban a estar peleando entre ellos para decidir quién tiene más opciones de meterse en Europa la próxima temporada no luego Chapo para el Getafe para el Girona esta temporada que han completado en primera división eh que en que pase lo que pase desde luego es de diez además después de la derrota de ayer e hoy el Sevilla ha confirmado la institución de Montelfo como entrenador del conjunto hispalense es decir que el italiano no va a estar en los últimos cuatro partidos de Liga que le quedan al el Sevilla se va a sentar en el banquillo Joaquín Caparrós que en principio llega para estos cuatro partidos veremos de cara a la próxima temporada cuál es la función que tiene planeado el Sevilla para para Caparrós veremos si le quieren en el banquillo y que siga con esas funciones aussie se hace cargo de otro área dentro del del conjunto hispalense en Segunda División han disputado cinco partidos Valladolid uno Cádiz uno Almería uno Barcelona B cero Sevilla Atlético uno Alcorcón cero por ciento en el Sevilla Atlético Alcorcón estuvo ya a Joaquín Caparrós en el campo Osasuna uno Lugo uno Huesca dos Granada uno en Fórmula uno San disputar los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Bakú con pole para Sebastian Vettel por delante Luis Hamilton iba y botas y en cuanto a los españoles Carlos Sainz saldrá noveno y Fernando Alonso desde la décimo segunda posición en tenis Rafa Nadal ha metido en la final del Conde de Godó donde se va a enfrentar al Griego de diecinueve años lo haber si lo digo bien sí sí pas creo que se dice así eh lo iremos aprendiendo poco a poco porque este chaval de diecinueve años desde luego tiene muchísimo futuro y en bádminton en el europeo que se está celebrando en Huelva Carolina Marín se ha metido en la final donde buscará el título continental contra eh una rusa contra costes calla y en fútbol sala en lo veníamos contando durante la jornada de ayer hemos escuchado en Carrusel Deportivo a nuestro compañero Toni López que entrevistaba a Ricardinho el jugador de Inter Movistar en el que ha reconocido que tiene una oferta muy importante encima de la mesa y que ahora mismo tiene un setenta por ciento de probabilidades de abandonar el conjunto madrileño de cara a la próxima temporada el que ha apostado más fuerte es el Sporting de Lisboa el perdón el Sporting de Portugal e que ofrece cuatro años a razón de algo más de un millón de euros por cada una de esas temporadas el propio Ricardinho la verdad que daba gusto escucharle porque lo explicaba con una sencillez y una naturalidad e diciendo tengo una oferta encima de la mesa es una oferta económica muy importante estoy hablando el Inter Movistar se llegó un acuerdo con el Inter me quedaré en el caso de que no eh pues buscaré otro destino en el club es saben que la ofertas importante lo entienden con total naturalidad es que no pasa nada si lo importante de esto ser sincero y luego así uno no se mete en líos así que veremos qué es lo que pasa pero ahora mismo tiene más opciones Ricardinho abandonar nuestra Liga que de quedarse las doce y seis minutos contado todo empezamos

Voz 7 06:24 Balanchine Pep discrepen de Bullock Juppé ahí está conversa con despacho e ir de e invito

Voz 8 06:36 con una supongo urbanas Bordry me veo mi vida tres años

Voz 4 07:04 es la primera conexión la buscamos en el Madrigal donde ha ganado el Villarreal cuatro uno al al Celta de Vigo el hat trick de vaca que ha hecho un auténtico partidazo Xavi Isidro qué tal muy buenas

Voz 9 07:18 hola qué tal llevo muy buenas victoria merecida pero ha habido jugadas polémicas eh

Voz 10 07:22 sí sí de hecho muy corta mar debería decir pese al cuatro uno del resultado pero tú mismo lo has dicho en el primer minuto de juego ha habido un P

Voz 11 07:29 Nadal tiró muy claro de Sergio

Voz 10 07:31 censo sobre Dani Elbaz que el árbitro ha decidido sacar fuera del área cuando bueno pues todo el mundo no coincidimos que ha sido claramente dentro en el pico del área pero dentro del área y fíjate cómo podía haber cambiado la película con un treinta que se hubiera encontrado en el primer minuto con un penalti que le puede haber puesto por delante en el marcador pero lo que son las cosas el árbitro ha sacado fuera una a veces te da otras no así explicaba también el propio Calleja en sala de prensa y a partir de ahí hemos visto un partido muy abierto con ocasiones por parte de ambos equipos pero con un solo protagonista Un Carlos Baca que ha marcado tres goles al acto Don Balón al Palop ya perdonaba alguna que otra ocasión para haber sido seguramente una de las noches de máxima gloria para el delantero colombiano que adelantaba al Villarreal ya en la primera parte humillar al que ha sido yo creo que dominador en su primera parte bueno y que ha tenido más juegos más fútbol que el Celta pero el Celta ha sido capaz de empatar en un balón que se le escapaba Sergio Asenjo después de un disparo de peones y estos pero lo que tiene el fútbol

Voz 9 08:26 el minuto siguiente Carlos Baca que estaba de dos

Voz 10 08:28 que marcaba el dos uno y a partir de eso lo asistido el Villarreal e incluso marcado el tercero el submarino ha perdonado claras dos mano a mano de erraba un tiro al palo de Cheryshev otra ocasión de de Castillejo que al final en la segunda parte marcado el cuarto definitivo pero seguramente en cuarenta y cinco minutos el Villarreal ha tenido suficiente para dejar finiquitado el partido el Celta deja escapar una buena oportunidad de engancharse a Europa pero claro un equipo que sólo ha ganado un partido de los últimos ocho pues lo va a tener muy difícil aunque tiene opciones iban a pelear por ello el Villarreal que tiene un partido menos con un calendario complicadísimo de aquí al final con el Valencia el Barça Madrid pues ganar hoy al Celta a un rival directo y asentarse más en posición europea verá mucha mucha tranquilidad si queréis escuchamos a protagonistas los entrenadores tanto a Unzúe como a Javi Calleja

Voz 12 09:15 bueno evidentemente después de este resultado está mucho más difícil pero matemáticamente no estamos exentos son de esa posibilidad con lo cual la la vamos a seguir peleando no eh respecto a los árbitros ya sabéis que no me gusta hablar demasiado creo que no hemos tenido fortuna pero también nosotros nos equivocamos no han sido jugadas muy muy claras y momentos claves posiblemente pero

Voz 13 09:40 desgraciadamente hoy no no hemos tenido afortunado pues tres puntos ganan acercan a además al objetivo cada vez queda menos y el margen de error es menor entonces ahora mismo en no fallar es importantísimo en el otros emo hemos hecho un gran encuentro que mantenemos la línea de los últimos dos partidos aquí buenos acerca de hecho

Voz 14 10:00 va a ser bueno

Voz 13 10:02 los puestos europeos que dan posibilidad año pasado dejó el año que viene de jugar la Europa League así no da confianza contra el Valencia

Voz 1991 10:15 el partido ha puesto Yago Aspas en Twitter nada hay tan tranquilos Celta penalti o fuera de juego no estaba contento Iago Aspas que estaba viendo el el partido tiene motivos para quejarse porque en este caso han sido perjudicados pero también tiene que hacer es Yago Aspas el tan poquito autocrítica porque ha habido fallos muy importantes en defensa fundamentalmente del equipo gallego que al final esa condenados pero tiene razón hoy no les han beneficiado eres han perjudicado eh pero también tiene que hacer un poco de autocrítica algo más Xavi

Voz 10 10:43 simplemente destacar eso no es el Celta quiere luchar por Europa va a tener que mejorar mucho en descenso en estado muy flojito las que Río no las entubado y al Villarreal se le ve muy cómodo con el cambio de sistema con la vuelta al cuatro dos tres uno ha recuperado actrices va recuperado a Castillejo tenemos son Carlos Baca que apunta al mundo ha con Colombia

Voz 9 10:59 acabando la temporada gracias un abrazo hasta luego debo de la victoria del bien

Voz 1991 11:03 ya real que la fianza la quinta posición de la clasificación a la victoria del Real Madrid no ha sido un triunfo brillante pero bueno evidentemente el equipo estaba pensando más en la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Bayern de Munich eh ese gran objetivo para esta temporada con lo cual ha salido con un equipo es poco habitual Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas han metido muchas rotaciones pensando en la Champions ha sacado los los tres puntos pero no ha sido un partido brillante

Voz 15 11:33 no el Madrid de más a menos en el encuentro Casemiro de central a la verdad es que no me llena al ojo porque me parece que es un buen pivote pero hay eh de defensa central junto con Vallejo pues hombre me cuesta un poco más aunque su futbolista de de primer nivel y puede jugar en cualquier posición y luego a mí no me gusta ni a Rafa Benítez creo que son dos laterales que han estado en esta en esta edición de la Liga en un bueno un perfil mucho más bajo de lo esperado Zidane luego ha dicho en la sala de prensa pregunta de Antón Meana que bueno que no estaba disgustado con lo que vio en el terreno de juego pero es evidente que no les dan lo que él esperaba al menos en el inicio de esta campaña de hecho el próximo martes Nacho muy difícil que llegue no está Carvajal por lesión y Lucas Vázquez va a tener que ocupar esa demarcación cuando a rough de debería de haberlo hecho lo hizo frente al Tottenham lo hizo un nivel más bajo por ese motivo va a jugar

Voz 1991 12:24 Lucas Vázquez frente al Bayern de Munich hiló F

Voz 15 12:26 entró de campo pues bueno de menos a más la figura de un futbolista como bueno Dani Bayos en puntas y me gusta Borja Mayoral que siempre lo intenta el mejor para mí hoy del Madrid ha sido Gareth Bale trabajando arriba y abajo haciendo un gol ideando bueno pues algo que no ha dado en otros encuentros y que le ha supuesto pues perder esa hegemonía como titular en el Real Madrid vamos a escuchar lo que he dicho por cierto Kiko Casilla si te parece

Voz 1991 12:52 eh porque es interesante no hace mucho

Voz 15 12:55 que hablaba el cancerbero del Real Madrid es el suplente de Keylor Navas no vino en Navidad en invierno en ese mercado invernal Kepa por aquello de mantener el ecosistema del vestuario la decisión era de Zidane de mantener al grupo cuando las cosas iban francamente mal bueno pues Keylor Iker Casillas junto con Luca Zidane eh bueno y se dice que no son suficientemente buenos como para ser portero es la próxima campaña hacía tiempo que va a Casilla ya he dicho esto entorno a ese tema

Voz 16 13:26 estará resultados que tenemos que ganar más para que que te que la aún poco a poco un poco ese fuego y bueno el Madrid lo grande que es es que es bueno que también salen estas cosas que siempre están vengo con cosa de debates y tal pero si miramos título Si números eh que deban a decir aquel sino que imaginan ese Dios que ahora la piedra tercer aseguró

Voz 1991 13:53 bueno el tema de la portería que no es nuevo el que se ha hablado mucho y se va a hablar me parece mucho también durante este verano tiene pinta de que el objetivo Real Madrid un portero no

Voz 9 14:03 no Herráez

Voz 15 14:04 se lo van a traer al club a traer un portero es verdad y lo hemos contado aquí muchas veces que Keylor Navas será ya es el porte de Zidane y de los capitanes de Marcelo y de Sergio Ramos que los resultados están ahí dos Champions consecutivas y quién sabe si conseguirá la tercera veremos primero eliminar al Bayern de Munich y luego pensar en en la final posiblemente frente al Liverpool en Kiev pero eso sí este año piensa fichar piensa fichar un delantero o un portero un central quizá un lateral ahí veremos quién se queda en el en el Real Madrid pero claro eso hacemos separara de ello porque hay que hablar de lo que toca que es el Bayern de Munich el próximo martes de hecho y Zidane la sala de prensa ha estado pues constantemente hablando de lo que tiene que ser el apoyo de la la afición no quieren ni por asomo sufrieron que sufrió frente a la Juve aquel cero tres y aquel empate y el penalti a favor derramaría de Bennati a Lucas Vázquez que al final bueno Cristiano pudo realizar el el gol de alguna forma pues a acallar todas las críticas pero lo que pudo ser afortunadamente no fue para el Palace María así que ahora a pensar en el Bayern de Munich

Voz 1991 15:05 sí bueno no estará Carvajal no estará Isco

Voz 15 15:08 es muy difícil casi imposible que Nacho esté aunque mañana vamos a ver si se entrenó con el resto de compañeros y Lucas Vázquez y arriba veremos si mete a Benzema o es un poquito más conservador imita Kovacic para acompañar a Casemiro a Modric y aquellos que son fijos para ese partido frente al Bayern de Munich es el día D

Voz 1991 15:25 es la hora H en Madrid busca una nueva final

Voz 15 15:28 al de la Copa de Europa gracias Javi hasta mañana

Voz 9 15:31 aquí Crack hasta luego Rafa Alkorta qué tal buenas noches me lo Antonio Romero muy buenas o no todo al

Voz 1991 15:38 corta equipo de circunstancias pero qué te ha parecido Real Madrid

Voz 17 15:42 bueno es un equipo

Voz 0584 15:45 circunstancias es el equipo es parte del equipo para que bueno pues este año no ha no

Voz 1991 15:51 bueno pues equipo habitual

Voz 0584 15:53 bueno pues poco habitual no quizás

Voz 1385 15:56 es un partido más no yo creo que

Voz 0584 15:58 no no he intentado hacer su trabajo lo mejor posible la

Voz 11 16:01 a su técnico el central

Voz 0584 16:03 como decía Javi en su mejor sitio pero hoy no sufrieron mucho me ha gustado Vallejo la verdad es que me padre que siempre es de las cosas de una manera correcta no no arriesgar mucho y creo que ha hecho un buen trabajo en defensa y luego pues

Voz 18 16:20 me creo que la capitanía

Voz 0584 16:22 y a Benzema la venido bien porque lo he visto como con más responsabilidad responsable llegar es también no era no era un partido fácil porque cuando juegas contra un equipo que está bien armada bien organizado y tú no eres de los habituales Si tienes poco kilometraje nunca en el partido Menotti qué te ha parecido

Voz 19 16:42 bueno yo creo que el Madrid es tan tan bueno eso acatamos resultado porque cualquier equipo que no hubiera sido el Real Madrid yo creo que Leganés me parece que ha empezado con un buen tono el partido han inventado mantener un poco la intensidad que seguro les había transmitido en el túnel de vestuarios pero luego cuando cuando no era un objetivo claro cuando cuando la pasión por el resultado y es la que tiene que ser con el objetivo en el campeonato nacional de Liga ya absolutamente conseguido bueno junio grogui eh yo a actuaciones individuales que no han estado mal pero bueno con Rafa que es jodido de menos a más al partido ha habido jugadores que ha salvado un poco yo creo que Mayoral bueno pues pues acciones puntuales suele lo individual rescatarles del partido pero en términos generales durante los noventa minutos yo creo que esa nota a un equipo que jugaba sin pasión que jugaba muy poco junto hay que lo mejor ha sido el resultado por la segunda parte lo normal lo normal el Leganés al menos hubiera salga al escenario

Voz 1991 17:47 eh yo no sé si es para inactividad por falta de continuidad pero a mí lo que menos me ha gustado Real Madrid Rafa han sido los laterales he visto a los dos con muchas dudas

Voz 0584 17:56 no es que yo creo que Teo llevaba con dudas todo el año y hoy además tampoco ha recibido mucha ayuda no primero sobre todo porque al final en la primera parte Dani Ceballos jugando bien esa parte izquierda Irán y al final es jugador que tiende a jugadas necesitan el balón el chico que agotar en muy poco iré demostradas no entonces yo creo que hay temas ha tenido muchos problemas en la primera parte a parte igual aparte con pérdidas de balón que no lo son normales ya que tras la verdad es que es un chico que con las veces que ha jugado ya sabemos el potencial en en ataque pero el equipo tiene que estar replegado en su campo lograr que ejerciendo sacando a él le cuesta más defender ninguna

Voz 9 18:36 no igual ha sido lo más débil no del Real Madrid

Voz 20 18:40 sí de acuerdo con el euro a futbolistas que no pero yo creo que tengo ha demostrado durante toda la temporada que la camiseta del Real Madrid de momento le viene grande que de centro del campo para delante no ha estado del todo mal pero en el centro del campo para crear las espaldas sean Raval yo creo que han encontrado ahí los futbolistas de Garitano una auténtica autopista en la en la primera parte la cosa ha salido más o menos bien pero la segunda parte no dieron ni un solo momento en el que el lateral ha llegado la sensación de poder con el extremo me parece que que

Voz 21 19:09 es que no ha habido ni una sola jugada en la que el F

Voz 20 19:11 que haya ganado él la la posibilidad de robarle la pelota al al interior que siempre dan Rabat es verdad lo que dice lo que dice Rafa que que tampoco ha tenido demasiada ayuda en el en con los jugadores del centro del campo que estaban otra cosa iba bueno lo de arrabio creo que es otra película me parece que es un nada al que seguramente jugar cuarenta o cincuenta partidos en Primera División en otro club que rosó al Real Madrid le va a terminar de hacer de formar como jugador que ahora mismo da la sensación Yago yo he tenido la misma que tú que ninguno de los dos lados sales Si tuvieran que ser titulares indiscutibles en el Real Madrid están a nivel no

Voz 1991 19:49 sí tengo la misma sensación que se alguno de los dos tuviese que jugar el partido del Bayern de Munich estaría preocupado si fuese decidirán en este caso hablando de eso raza que esperas para a ese partido contra el Bayern de Munich que equipo espera

Voz 0584 20:03 bueno espero Lucas etcétera te da derecho el cabe más aunque estuviera bien Nacho yo creo que iba a llegar muy justo visto el nivel que tiene Ribéry o lo que demuestra el otro vida yo creo que necesitas ahí como Lucas Vázquez libro tienen mucha energía yo no estoy seguro además que va a ser capaz de hacer una buena defensa contra el riesgo en caso de que juegue y luego me imagino que me tira sensible y arriba yo creo que jugar a Benzema como con Cristiano y lo que espero es un partido difícil como todos los del Bernabéu de este año tanto en Liga como como a todos los partidos ha sabido sufrir y al final ha habido han ido pasando no no va a ser menos el otro día yo dieron durante momentos una buena versión de que es un equipo muy ofensivo que ataca muy bien

Voz 18 20:56 con lo cual está claro que

Voz 0584 21:00 lo que esperamos es que pase el Madrid lógicamente pero yo creo que va a ser votada con sufrimiento

Voz 9 21:05 primero

Voz 20 21:06 en que ha imagino partido sin sufrimiento para alcanzar una final de la Liga de Campeones que primero no logró no conoce la competición segundo no conoce al Bayern de Munich tercero no ha visto los partidos este año en el Bernabéu del Real Madrid yo creo que el Madrid sufrió casi contra todos los rivales en cuanto al equipo titular yo estoy muy de acuerdo con Rafa te aunque llegar a Nacho que hay que hacerle mucho caso siempre verdadero no está del todo pero meter a un tipo que lleva un mes sin sin prácticamente entrenar con el grupo a a vérselas con Ribéry queremos en el partido de ida a ser el futbolista más en forma ahora mismo el vallado que yo creo que es una temeridad que no haya ni sudado que da a pensar que la quería de la todo el descansó el mundo porque sabe que el martes tiene una prueba muy complicada Casemiro en el centro del campo con foros ICO Modric veo Asensio al ha encima de la banda izquierda ahí creo que Karim Benzema para recuperar galones de titular para hacerlo

Voz 11 22:06 o la vida más sencilla

Voz 20 22:08 sí puedo decir es sencilla a Cristiano Ronaldo en la punta que me parece que no se puede los deportes

Voz 19 22:15 hubo Yago creo eh sacar ni una

Voz 20 22:17 es la conclusión del partido de hoy que se pueda extrapolar

Voz 11 22:20 sí al partido del próximo martes y luego

Voz 20 22:23 creo que el Real Madrid iba a pasar creo firmemente en que el Real Madrid es superior al Bayern de Munich pero repito el que empieza a un partido el de el martes sin una curva creo que mi conoce la competición me conoce el rival

Voz 1991 22:35 y acabó con un tema que es anecdótico realmente pero me apetece conocer vuestra opinión hoy le han preguntado a Valverde

Voz 5 22:40 sobre si eh oye se podría hacer un pasillo

Voz 1991 22:44 como un homenaje de alguna manera han en un partido tan bonito como es el clásico como hemos visto a Iniesta en tantos clásicos vosotros no sé si a mí me gustaría Alkorta el duque se no como como modo de de reconocimiento a toda una carrera que es que no es ni ni menospreciar a nadie creo que es a X al otro lado que siempre estamos mirando el lado negativo vamos a darle valor a lo que ha hecho este tío durante los últimos años no

Voz 0584 23:09 sí pero yo creo que de valor ya se lo hemos dado todos todos sabemos lo que es yo lo que he visto y desde que tengo uso de razón pero yo no lo veo bien no creo que entrada bien todos los protocolos normales porque se podía haber hecho al jugador es igual otro juegas no ha coincidido en un Madrid Barça

Voz 9 23:27 claro no sé yo no lo veo

Voz 17 23:30 con con todos los respetos como no podía ser de otra manera

Voz 19 23:34 pero en una idea romántica de del fútbol yo creo que no hay un futbolista que se me pudiera merece esa fotografía más de la que se lo merece Andrés Iniesta en dicho esto con el Real Madrid quedaría muy bien haciéndolo no sólo tenía estacionado lo que perdona si al final el Barcelona fuera campeón de Liga pues me parece que que no sólo repito al Barcelona sino también Andrés tiene ahora dicho esto tengo que recordarle a verme que dijo tantas chorradas

Voz 1991 24:03 sí sobre el pasillo al comienzo

Voz 19 24:05 nada que con todo el respeto parece que está un poco desautorizado para reír que alguien les puede hacer el pasillo donde define a mi me parece que que tendría que hacer una cosa que pudiera salir del Real Madrid sería mundo no mundo los yuppies ella hago sería maravilloso no no sería maravilloso que saliera del Real Madrid creo que sería bueno para el deporte para nuestro deporte que saliera del Real Madrid pero repito con todo el respeto a Valverde que es aquí

Voz 17 24:32 tocaron muy poco delante de un micrófono durante toda la temporada

Voz 19 24:35 yo creo que en este episodio se equivoco lo hizo por sacarle la cara al club con el pasillo que no es la misma competición de no sé qué entonces todo lo que diga Valverde de aquí a final de temporada de un posible pasillo pesquera que era un poquito deslucido

Voz 1991 24:48 a ver yo en los porque porque lo diga Valverde sino porque hoy sólo han preguntado a Valverde y a mí me parecería que sería uno según un acto bonito hay que normalizar este tipo de cosas de pasillo dejar el tema de del sentimiento de humillación sino reconocer que alguien ha sido el mejor en una competición punto en I más esto es deporte

Voz 9 25:04 hay que normalizar los siempre correcto correcto parecerlo pero ya que se ha fracturado Romero hay que buscar un punto de inicio de nuevo

Voz 20 25:11 y además sería por eso digo que sería bueno para el Real Madrid que el punto de inicio partiera de partida del club blanco dicho es toda la mala suerte para Valverde para todo lo que sea habló a principio de temporada es que no hay ni una sola duda estamos de acuerdo con Rafa Alkorta que futbolistas que seguramente el pasado en el vestido a lo mejor por parte de los dos clubes seguro que lo sabido pero la mala suerte que ha tenido mala suerte Valverde es que el siguiente caso se ha producido con Iniesta en el que no hay debate

Voz 9 25:43 si tú le haces Fran Huesta cualquier persona

Voz 20 25:46 qué aficionado al fútbol de nuestro país no hay debate la respuesta es sí Iniesta se merecen pasillo de Madrid de cualquier otro equipo de

Voz 1991 25:53 correcto veremos veremos qué es lo que pasa en ese partido ISIS hace algo especial llega al varón

Voz 9 25:58 a una como campeón o no la tiene que jugar con el Deportivo de la Coruña Alkorta Romero muchas gracias a los dos un abrazo nuestro amigo

Voz 1991 26:06 doce y veintiséis minutos seguimos que hay mucho

Voz 9 26:09 sí

Voz 22 26:16 la y las redes sociales

Voz 3 26:18 en Twitter y te roba El Larguero

Voz 22 26:21 facebook facebook Larguero

Voz 23 26:28 en particular

Voz 3 26:30 sigilo

Voz 24 26:32 pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta y crudos un sitio caro hoy algo

Voz 25 26:38 su SER Consumidor con Jesús Soria esto hasta qué punto es fiable viable

Voz 24 26:45 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada creen que la gente a Bush que hace comentarios

Voz 25 26:52 aquí ha ido comentarios en hay otras realmente o exponen comentarios que son realmente

Voz 26 27:00 SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestros publicaciones tu

Voz 27 27:15 ella en su última película que Sama agregó chip habla de una técnica para practicar felaciones que se llama la técnica del pomelo

Voz 28 27:25 cada uno tiene sus trucos y sus técnicas para intentar que su vida sexual sea la mejor de todas los domingos después del Larguero aprenderemos todo lo que no sepamos para que la vida y el sexo sean infinitamente mejores Tibet

Voz 3 27:42 con Celia Blanco hay una radio sin relojes miles de ingleses le cantan aún egipcia donde está

Voz 24 27:58 esta es la canción que la entrada de Anfil cantas semana tras semana Mohamed Al nuevas y sólo desde el pasado sábado cuando El Egipcio Los

Voz 3 28:05 los cuatro goles ante el huato ley fútbol Bruno Alemany cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas

Voz 29 28:23 sí

Voz 4 28:42 hoy además en Anoeta teníamos derbi vasco entre la Real Sociedad el Athletic no ha sido la mejor temporada de los dos conjuntos vascos la Real todavía tiene opciones de pelear por la séptima posición el Atlético pues un final de temporada bastante gris por no decir triste Roberto Ramajo qué tal muy buenas noches

Voz 30 29:01 hola qué tal hago muy buena pero bueno en este esos partidos

Voz 4 29:04 los que alguno tampoco se juega nada te dejas llevar pero que tampoco mucha importancia gran triunfo

Voz 1991 29:12 la sociedad que ha sido muy superior al Atlético

Voz 30 29:15 si el primer titular tenemos que decir que es el derbi de Iñigo Martínez acabado haciendo el derbi de Mikel San José

Voz 6 29:21 sobre esa

Voz 30 29:24 dos de los tres goles en propia puerta en ha marcado la la Real Sociedad que han comentado en él él no quería evidentemente en un fiel aliado para llevarse un triunfo que es verdad que la Real ha merecido porque ha sido no sé si mucho mejor pero sí por lo menos lo suficientemente mejor que el Athletic luego para llevar ese partido por tres uno e incluso ponerse con con tres cero dos es verdad que el gol que marcaba de penalti en Raúl García de de alguna forma llevaban poquito los nervios a la parroquia txuri urdin ha habido momento en el que el Athletic que cierto ha tenido muy cerca el tres dos porque ha hecho dos paradores Moya espectaculares pero después

Voz 9 30:00 lo ha hecho ha terminado ganando el partido

Voz 30 30:02 con claridad por por tres uno desee del Bosque que el ríe marcamos que la pitada Íñigo Martínez ha existido pero al final pues se la sangre no ha llegado al río porque realmente la afición de la Real salvo algún pues algún tonto que hay en todos los sitios que insultado e incluso ha dicho a a Iñigo Martínez ha de de muérete los demás pues se ha limitado a a pitar ya ya mostrar su enfado porque no están de acuerdo con que se marchará en enero al al Athletic de Bilbao

Voz 1991 30:30 sí con con respecto a eso a mí me da mucha rabia el los imbéciles que hay en los estadios de la gente que no entiende que yo sea es vamos a ver tonto Si tú estás en un trabajo te llegan de otro lado y te ofrecen una oferta mejor te dan más dinero o unas condiciones que a ti te son beneficiosas de cambiar de trabajo te viene el jefe del otro equipo a la puerta de tu trabajo a llamarte pesetero ya decirte X muérete chico eres bobo o que sea azules tonto no entiende es que esto es un trabajo como cualquier otro y que uno pues tiene la opción de jugar en un lado de jugar en el otro de cambiar de equipo las veces que le dé la gana con todo el rato aspecto del mundo y agradeciéndole enormemente a la Real Sociedad la que ha hecho por él no tiene porqué aguantar que que un imbécil vaya al campo a gritarle a muerte osa pero voz chaval lo que la gente no entiende que esto es un trabajo o cualquier otro déjate chorradas hombre en fin

Voz 30 31:27 ha sido el profesor por fortuna sino nada más llegar el el atlética Anoeta ir realmente yo estaba en ese recibimiento hoy había sí que es verdad que había aficionado de la Real Gerardo Pérez

Voz 1991 31:37 pero bueno han sido los menos

Voz 30 31:40 fortuna digo en serio porque realmente es lo lo siempre lo más triste de seguramente de este de este derbi vasco al finalizar el partido Íñigo Martínez por cierto que ha terminado bastante mosqueado con el árbitro pero después ha entrado en el resto de de la Real Sociedad con total normalidad a su lado ha saludado a sus excompañeros todavía amigos y seguramente a para toda la vida Amigos de la de la Real Sociedad E incluso me consta que el han llegado de los billetes con la cara de Íñigo Martínez que sean imprimido para bueno seguidos de la Real Sociedad tomaba agachó sondeos no tomaba a broma pues bueno son cosas de fútbol y no ha querido pasar a mayores y otro nombre propio el derbi ha sido Rubén Pardo porque ha durado seis minutos en el terreno de juego ha sido expulsado por roja directa por una entrada que era evitable sobre sobre Mikel Rico Rubén Pardo al finalizar el partido ha entrado en el vestuario el Athletic ha pido disculpas a Mikel Rico se ha interesado por él porque ha hecho mucho daño y después ha ido donde el vestuario del árbitro ya he dicho que la roja estaba bien estoy de disculpas porque realmente lo que no quería hacer daño al jugar del Athletic de Bilbao así que son dos detalles este derbi vasco como bien decías se llegó a la Real Sociedad por tres uno con merecimiento frente al Athletic de Bilbao con un golazo por cierto porque no solamente es admitido por ejemplo en la puerta Mikel San José de Mikel Oyarzabal

Voz 9 32:55 Miguel Oyarzabal qué tal buenas noches

Voz 1404 32:57 que es enhorabuena porque creo que es Victoria más que merecida eh sí es un partido muy bonito para todos tanto como para la afición en finales yo creo que somos justos merecedores de la victoria muy contento

Voz 11 33:12 sí porque creo que habéis minado el partido

Voz 1991 33:14 el inicio había estado mucho más enchufados quizá ha habido un pequeño momento clave pasado unos minutos mal cuando ellos han metido el gol de penalti que era un tres uno pero vamos el resto desde luego muy tranquilos

Voz 1404 33:24 sí en gran parte del partido yo creo que hemos estado un poquito por encima de ellos es verdad que no nos comentar toca su gira pero al final como todos los partidos que pero no es el momento nos hemos sabido contar defender todos juntos Iris nos vamos muy contentos ayer comentábamos

Voz 1991 33:39 en la previa que era un derbi un pelín descafeinado porque parece que en este final de temporada nos Caixa ni nada ninguno de los dos pero un derbi

Voz 11 33:46 no ponen

Voz 1404 33:50 los muchas veces como llegar a su equipo si las cosas como hayan que peso un partido que se vive diferente manera ha visto claramente

Voz 1991 33:58 eh porque no ha sido la mejor temporada no Miquel estamos ya en el tramo final estos últimos partidos van a ser de profesión prácticamente de compromiso no porque no juega en nada

Voz 1404 34:11 bajo no porque muchas veces pero no que lo más importante en el fútbol hay dejar a los crudo lo más alto posible lo que os presentamos y mucha gente detrás de nosotros

Voz 1991 34:23 oye lo que no falla es el ambientazo que hay

Voz 31 34:25 eh qué qué qué qué gustazo no el ver a dos aficiones que son rivales el verlo junto y que no haya ningún tipo de problema digo si al

Voz 1404 34:34 los de los derbis aquí sí que se vive dentro del campo de manera diferente pero pero la rivalidad siempre es sana y se tanto dentro como fuera del campo que mucha gente es conocida son amigos por mucho que crecía en equipos diferentes y eso es algo que hay que mantener

Voz 1991 34:50 nosotros eso calentado un poco eh al final del partido con la exclusión de Pardo

Voz 1404 34:54 igual al final como todos normal que que durante el partido a muchas revoluciones que pasan esas cosas pero esas cosas que han en el campo ya está

Voz 1991 35:03 entonces esto la jugada

Voz 1404 35:05 no me ha pegado muy lejos no sé si al final es una decisión del árbitro que que yo la tenía muy claro desde el principio

Voz 9 35:13 el roja eh

Voz 1404 35:15 qué roja no sé no sé no está lejano

Voz 9 35:19 cuando lo veas las cuentas sí sí es para mí arroja eh

Voz 1991 35:23 a mí como ha hablado con con

Voz 9 35:25 yo como estaba

Voz 1404 35:27 sí digo a ver entente cuando hablamos español ha dado mucho tiempo pero bueno yo creo que para nosotros son compañero y un amigo judío muchos momentos juntos en Ostrava bastones

Voz 1991 35:38 quizá lo más desagradable ha sido esos cánticos al llegar el el autobús e Íñigo Moré muérete luego han dado tonto tonto al fin

Voz 9 35:45 al menos eso no deja de ser un amigo no

Voz 1404 35:49 cuando uno de la gente al final aparte de tener la teniendo en cuenta animado a nosotros estaba enchufado con nosotros y eso es lo importante de aquí a final de año que quedan pocos partidos para estar con nosotros nosotros vamos a intentar dejar unos más límites posible si ya está

Voz 1991 36:07 a Botero tengo que preguntar esta semana Illarramendi decía que el nunca sería al Athletic tú también eres igual de tajante nunca tiras al Athletic

Voz 1404 36:15 yo estoy feliz olvidan estoy y estoy problemas

Voz 11 36:19 querido desde el primer día que viene aquí para mi ha sido como una familia

Voz 1991 36:25 la verdad es que disfrutando por lo menos de hoy esa victoria en el en el derbi vasco no había nada en juego en cuanto a puntos pero siempre es bonito ganar un derbi Mikel Oyarzabal enhorabuena un abrazo

Voz 1404 36:36 vale gracias Julen Guerrero qué tal buenas noches

Voz 1991 36:38 hola qué tal muy buenas qué te ha parecido el derbi fue

Voz 0102 36:41 no pero es un poquito más de igualdad no la verdad es que de toda la primera parte no del Atleti es cierto que después de de no tener una buena racha

Voz 0301 36:53 o no estar haciendo una buena temporada pues quizá en este partido esperabas desde el principio un poco más de intensidad a un poco más de tensión un poco más

Voz 0102 36:59 que de ir a por el partido no oí cierto es que bueno pues pues salvo cuando consiguió el tres uno que hubo diez minutos ahí donde bueno generó dos o tres ocasiones y se pudo poner con el tres dos perfectamente el resto del encuentro pues bueno yo creo que la Real ha manejado el partido más o menos a su antojo oí bueno la Trino no ha podido el poder sacar algo positivo no son final de temporada

Voz 1991 37:23 Julen para el Athletic deprimente sin nada en juego

Voz 3 37:26 luego el fútbol es malo

Voz 1991 37:28 eh dando por terminada la temporada Se va a hacer el mes que queda de competición

Voz 0102 37:32 eso sí bueno al final au la temporada entera

Voz 1991 37:36 pero ya en este tramo en el que si estás salvado que el mal

Voz 0102 37:39 es cierto pero la salvado pero fíjate con ganar los partidos de casa que haga que bueno pues han perdido con con el Depor y con y con el Levante estaba

Voz 6 37:47 bueno pues eso con posibilidades no me elementos

Voz 0102 37:49 se en enero esa séptima plaza está bastante abierta y parece que nadie la quiere bueno pues conseguir no es cierto no pero sí sí la verdad es que no no ya mano no va a tener un final de temporada sencillo no ahora tiene un San Mamés que bueno pues está jugando una plaza europea que lo está haciendo francamente bien tienes un derbi con el Alavés que no te va a regalar nada Hay bueno pues pues ahora mismo más pensando en no quedar el cuarto por la cola que bueno pues ahora mismo está todo muy igualado y que puedes quedar en esa posición y bueno yo creo que hay que intentar no quedar un poquito más adelante no simplemente por orgullo y por ganas no de de por lo menos acabar estos tres últimos partidos con bueno pues una victoria y con mejor sensaciones no

Voz 1991 38:31 es que el ejemplo que tú has dicho el Athletic es el de la Real que no haciendo una temporada mucho mejor que la del Athletic ha ganado esos partidos que duden desde casa si está metido en la pelea Estados puntitos

Voz 0102 38:40 sí sí no no está está perfectamente metido está claro no hay bueno se lo va a jugar en estos tres encuentros bueno la Real tomó una decisión no el hecho de cambiar de entrenador le ha salido bien Imanol está teniendo una trayectoria francamente buena el equipo bueno pues por lo que sea ese cambio bueno pues lo lo ha notado Sitti vivamente oí evidentemente pues pues sí solamente una pelea en la que el Atleti pues bueno pues la temporada no está a pesar de que lo que hemos comentado creo que esa séptima plaza está bastante abierta no y a nada que habrían sobre todo en casa no lo que más me choca es que en San Mamés este año la temporada no sé si recuerda una temporada

Voz 0301 39:18 tan negativa no

Voz 0102 39:20 ser el aliado del Atleti no siempre no y este año pues está sino todo lo contrario

Voz 1991 39:24 tú cómo recuerdas los derbis

Voz 0102 39:27 como como los vivían bueno hemos tenido de todo no lo recuerdo bien la verdad es que un ambiente sobre todo por los primeros un ambiente diferente no de de de vivir tuve también bueno pues los de Luis esos cuando la tele fichó a Joseba bueno pues pues fueron los derbis complicados

Voz 5 39:43 la calentitos los derbis ahí ver si llegaba de ser Bota de Oro del XVII

Voz 1991 39:50 ya había jugado bueno había debutado cuatro partidos en la Real y fichó por el Athletic millonada en aquel momento

Voz 0102 39:54 se fue los dos tres años difíciles luego bueno pues se apaciguado las cosas Si bueno pues pues va todo en normalidad y bueno yo creo que lo habéis hablado poco al principio no creo que hay que hay que empezar respetar las las decisiones de cada uno se dio a mi me gustaría ver a mucha gente que Silva o que pita cualquiera de los bandos se me da igual no no no quiero centrar las cosas en la afición de la Real no porque puede pasar o pasan todos los días

Voz 1991 40:20 no esto es generalizado Chile

Voz 0102 40:22 es llegaría es de tomar esa decisión ha hecho saber que a ver qué haría no no es nada sencillo y bueno yo creo que al fin y al cabo creo que hasta todos han salido ganando no la real pues ha un dinero muy bueno por Iñigo Martínez creo que el bueno pues me ha hecho un cambio que que creo que le ha venido bien no por por las circunstancias que sean yo creo que que bueno necesitaba un poco cambiar de aires independientemente del equipo de que sería Hay bueno la verdad es que en el Atleti lo está haciendo bien sea que hay que darle más normalidad a estas cosas hay que darle a respeto oí bueno pues pues ha habido jugadores y hay que respetarlo no son decisiones personales la carrera de cada uno es es la de la de cada uno y ya te digo para mí usted haber a mucha gente que sí lo ha que pita que insulta que creo que es lo que hay que evitar ver qué harían ellos y les llega a esta cita

Voz 1991 41:12 eso es lo que he hecho yo al principio no le digo una oferta de trabajo mejor ahí no vaya a ser que me vengan a quien compañeros ahí no creo que piensen eso sino gracias Julen un abrazo muy bien hasta la próxima hasta las doce y cuarenta y uno de Bilbao nos vamos a Sevilla porque sean cargado a Monte las ante Ortega muy buenas

Voz 11 41:28 qué tal buenas noches desde anoche ya lo barruntaba

Voz 1991 41:31 nuevos porque la derrota frente al Levante pues hacía que tuviese las horas contadas hoy ha confirmado Se va a llega a Caparrós

Voz 11 41:38 sí que contábamos ayer prácticamente la sucesión de acontecimientos íbamos cantando no cesaba al técnico en el avión

Voz 32 41:45 la pero de de del aeropuerto de Sevilla

Voz 11 41:48 de manera oficial si se lo comunicaba la plantilla que esas suspendían entrenamiento que haya convocado puntera ese era el punto de inicio para asimilado de la mañana de hoy según Caparrós cerrarlo fleco fundamental el equipo de trabajo los cuatro partidos sea hablado ya del año que viene con Caparrós en el club pero no como entrado en principio salvar la temporada es meterse en competición europea cada vez más cielos desde Sevilla hice negocia como telón finiquito que era un finiquito alto pero que por la vía de escape lazos suelen estar en los contratos bajo menos puede quedar arreglado sería la próxima son las Marchena Gallardo Antonio Álvarez sí de algunos colaboradores más todos de la casa eh a disposición del técnico utrerano que tiene una segunda etapa en el en el Sevilla intentando salvar la temporada mañana presentación y a las seis y primer entrenamiento

Voz 9 42:33 gracias Andy esta mañana la mañana leo o Harry muy buenas noches llevo

Voz 1991 42:39 en este anoche de nueve dabas ni una oportunidad de seguir no

Voz 1404 42:43 no no no no estaba vamos

Voz 11 42:45 antes que a uno por el partidazo que hizo el Sevilla en el campo del Levante no tenía ninguna opción de de seguir no

Voz 0584 42:52 lo que pasa es que hombre claro ahí ya una vez que el equipo

Voz 11 42:54 pierde pues activo un poco la maquinaría no hay que hablar con el sustituto estaba aclaró también que el sustituto era Caparrós hay que ponerse de acuerdo con Caparrós en el dinero y en el futuro cargo que va a tener en el club bueno cuestión ya de negociación y de conversaciones yo creo que Montera estaba sentenciado estaba claro ayer por la noche y casi Caparrós iba a ser el sustituto porque yo diría que también

Voz 1991 43:14 lo que pasa que lo de Caparrós no ha quedado muy definido no es decir va a ser entrenador estas cuatro últimas jornadas pero de cara a la próxima temporada parece que esa no es su función no

Voz 11 43:23 no no no no porque se piensa en Caparrós como apagafuegos el Sevilla está en una crisis importante del equipo tiene una pinta horrible bueno viene Caparrós para de alguna manera recupera el pulso no que el equipo logró el séptimo puesto no mañana para explicar a ver función no exactamente le encomiendan a Caparrós pero ya te digo yo que elevan a dar competencias en la cantera al más alto nivel no sé si director de la cantera sí exactamente será este el el el nombre del cargo que ocupar pero algo parecido no y luego además Joaquín Caparrós es una figura muy muy autoritaria en el Sevilla

Voz 9 43:55 no lo digo porque van pero que también es muy respetada

Voz 11 43:58 exactamente un emblema del kurdo porque ayudó mucho en tiempo muy malo no y recuperó el orgullo del sevillista cuando el Sevilla era un club al que mangoneo a cualquiera no entonces está asegura que tanto se echa en falta después de la marcha de Monchi que ahí el presidente se ha quedado muy solo porque en el fútbol conviene tener siempre un escudo un paraguas porque siempre es Permira perdiendo yo creo que entrar ahí muy bien no y que esa figura como portavoz aparte del trabajo de campo para realizar le puede muy de venir muy bien al Sevilla ahí para eso Caparrós está perfectamente capacitado no

Voz 1991 44:29 qué esperas precisamente de este Sevilla hasta las cuatro últimas jornadas con Caparrós tiene que ser el revulsivo que necesita al Sevilla porque puede ser dramático el final de temporada

Voz 0584 44:37 se se puede ser muy duro no