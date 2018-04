Cumbre histórica entre las Coreas

Voz 1 00:00 sí a mí me llama

Voz 0874 01:05 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal talento ya huele a Cádiz no vamos del pueblo todavía a a a llamar Bravo que gritos Cádiz y viento ese ese olor también no es bonito que dices divertido porque pero yo sé que es muy fan del Selu si en diciembre no has dicho sí sin lo que no sabrás es que el Selwo están de este programa bueno ser fan de este programa es ya multitud de pero me hizo mucha ilusión de hecho me dio mucha recuerdo estar aquí es un tipo fantástico entrañable ahora bien me dijo que les iba muy bien hasta que tú dijiste en este programa que iban a ganar a partir de entonces fueron cuesta abajo y perdieron

Voz 1791 01:41 sí la verdad es que esto hará que rebatir lo hace dos o tres años creo que dije que iban a ganar y ganaron no es cierto que se los suele ser el mejor o suele presentar siempre chirigotas que van a estar en la final el también es cierto que hay una tendencia en el mismo Carnaval contra el suelo a buscar a alguien que pueda ganar contra él no yo creo que es uno como el dios establecido no si Si yo tengo un amigo muy amigo qué voy a decir su nombre porque ha sido presidente del jurado que es el que me contaba estas cosas

Voz 0874 02:12 muy divertida la comida ayer además con el Gran Wyoming cuando de repente nos encontramos con alguien con alguna gente que pasaba por allí no sabían con quién haces una foto nervioso vamos

Voz 0874 02:38 he escuchado lo que contábamos en el informativo seguramente dentro de tres o cuatro semanas buena y negociaciones para que eso ocurra veremos al final te lleva a cabo en ese plazo la entrevista de Trump con con el líder de Corea del Norte lo más significativo va a ser la fotografía lo digo porque la fotografía del encuentro de quimio en un con el líder de Corea del Sur era maravillosa cada uno a su lado de la frontera dándose la mano por encima de la raya

Voz 1791 03:00 yo creo que si una semana histórica aunque es cierto que no es el primer encuentro entre líderes del norte del sur pero si es en primer encuentro de de estos dos líderes tampoco es la primera vez que se anuncia una desnuclearización de la península coreana pero parece ver parece que esta vez vamos más en serio yo la duda que tengo es algo que pregunta

Voz 4 03:20 a Saura a nuestro invitado es

Voz 1791 03:24 este es el mismo que teníamos hace un año que iba en tipo Trump amenazando todo el mundo y lanzando misiles porque se ha producido el cambio

Voz 0874 03:34 es un doble a lo mejor no hay que recordar que esa península no hay una guerra abierta pero es la zona más militarizada del mundo

Voz 1791 03:41 con más minas Si no hay un acuerdo de paz entre ambos ese firmó el armisticio en el cincuenta y tres es decir hace sesenta y cinco años que te siguen en guerra

Voz 0874 03:51 desde Seúl nos está escuchando Adrián es corresponsal en China de El Periódico de Cataluña cómo estás Adrián buenos días hola qué tal buenos días buenos días gracias por atendernos oye que puede haber llevado al líder norcoreano Kim Jong un a convocar esta cumbre como decía Ramón

Voz 5 04:08 pues sí es extraño porque porque Ekin yo Moon eh ha lanzado en sus seis años de gobierno más misiles de los que lanzaron sus eh su padre su abuelo

Voz 6 04:20 juntos durante treinta así que sorprende

Voz 5 04:22 bastante el oeste además también divide a los expertos y hay dos ciudades enfrentadas una alude a su fracaso dicen me aparto expertos que Kim Jong un se ha visto obligado porque su economía se dirige hacia el abismo sobre todo después de que China se sumara a las sanciones internacionales es verdad que ha habido informaciones sobre qué productos como por ejemplo la gasolina cuesta estamos duplicado de precio e ir según esta teoría también quién yo muy entendería mucho miedo de que pudiera atacarle eh después la otra teoría es contraria e alude precisamente a su éxito es decir que aquellos dos misiles intercontinentales que Corea del Norte lanzó el año pasado que tienen una peor capacidad para golpear a Estados Unidos supone la meta de su programa nuclear eh y son los que le dan la posibilidad de sentarse en la mesa con Estados Unidos en igualdad de condiciones y no tiene mucho sentido seguir con un programa nuclear que es carísimo cuando ya ha llegado a la meta

Voz 0874 05:32 esto en un país en el que la mayor parte de la gente pasa hambre por cierto tú escribes esta semana en el periódico que no hay que ser demasiado optimistas porque otros países acumulan demasiados pleitos como para que se resuelvan en pocas horas no

Voz 5 05:44 eh aquí pero al final fueron yo creo que cuatro horas de reuniones yo creo los grandes las las grandes cuestiones sobre la mesa era el Tratado de fácil acceso y la desnuclearización el tratado de paz es tiene ningún únicamente problemas técnicos y es que en evitase firmada por todos los contendientes de la guerra con lo cual necesitará la firma de China y Estados Unidos mil ya están cómo eran ya se han comprometido a pedirla yen y antes de final de año fue firmar la paz yo creo que el el nudo gordiano aquí es la desnuclearización eh en principio están todos de acuerdo es que tenemos un problema interpretaciones porque Estados Unidos y Corea del Sur lo pretenden completo verificable y Corea del Norte los ofrece a plazos quería pasar para que Corea del Norte es realmente llevará a cabo esa desnuclearización pues que tuviera garantías de seguridad y las va a tener bueno o por lo menos va a sentir que las tiene yo soy absolutamente pesimistas sobre ello por qué porque el problemas Libia recordemos que Libia tenía malas el acciones con Occidente empezó su programa nuclear después las normalizó lo sacrificó cuando las cosas se volvieron a torcer otra vez hay Gadafi fue atacado no tenía con qué defenderse yo estoy seguro de que los coreanos tienen todavía muy frescas las imágenes de cómo acabó el cadáver de Gadafi también cómo acabó Sadam Hussein yo era muy interesante en aquellos días e leer la prensa oficial norcoreana perdón por la redundancia eh hay obligaban a llamar imbécil a Gadafi pero desde luego el mensaje era clarísimo decían que eh que Corea del Norte nunca convertiría ese grandísimo error de confiar en Occidente de hecho a Corea del Norte ya les pasó eso que deseosa el en los noventa Corea del Norte Estados Unidos me un acuerdo con Clinton que funcionó relativamente bien durante diez años Ike se fue al garete cuando Bush elevó a Clinton en la en la Casa Blanca allí y lo primero que hizo fue fumarse el acuerdo de colocar a Corea del Norte en el eje del mal justo al lado de Irak al que se disponía

Voz 0874 08:01 me va a invadir Irak Irán y buena suerte don contando prensa no oficial corrieran Adrián sillas corresponsal de El Periódico de Catalunya en China ha atendido desde Seúl trece es Adriano un abrazo

Voz 7 08:13 muchas gracias pues otro para vosotros hasta luego hasta luego

Voz 0874 08:25 vamos a mil novecientos noventa y cuatro se cumplen veinticuatro años de las primeras elecciones sudafricanas con sufragio universal en las que la población negra pudo acudir a las urnas Nelson Mandela ganó aquellos comicios que fueron el final de la Ramón y la demostración de como un gran político

Voz 1791 08:41 de pasar de la cárcel a a la presidencia de su país sin que pase nada al revés que pase muchas cosas positivas que siente las bases de un reencuentro y el rugby esta canción que es el himno ahora de Sudáfrica que era el himno del partido de Mandela el Rubi fue uno los elementos de unión de un país que está dividido realmente como

Voz 0874 09:00 bien relató John Carlin no Mandela sigue siendo un icono mundial de honradez

Voz 1791 09:04 yo creo que sí yo creo que por méritos propios importa porque está muy desierto la competencia no pero sí sin duda el supo ver más allá de cuatro años de mandato supo ver hacia varias generaciones

Voz 0874 09:18 para hablar de Sudáfrica no se escucha un buen amigo que este periodista Xavier Aldecoa corresponsal de La Vanguardia en el África subsahariana Xavi cómo estás buenos días buenos días buenos días de aquellos sueños cuántos se han logrado Javier

Voz 1872 09:30 bueno sobre todo el de el de los derechos humanos también yo siempre digo que que Sudáfrica es un milagro imperfecto porque hay que contar que no sólo se venía del Apartheid desde el cuarenta y ocho hasta el noventa y uno sino también antes tres siglos de de abusos sistemáticos de los blancos hacia los celos negros pero la verdad es que ahora a Sudáfrica indiscutiblemente mejor que que durante la conductividad derechos sin importar la raza pensemos qué hace treinta años gente de nuestra generación tenía prohibido sentarse en algunos bancos de los parques hubiera algunas playas o a comer en un restaurante si había blancos en ese restaurante entonces si partimos de ese agujero en el que era su de que era Sudáfrica indiscutiblemente es mejor pero cómo debían principios en no quiero decir que que sea perfecto

Voz 0874 10:19 de hecho visto desde un país como el nuestro en el que estamos en permanente revisión de nuestra propia transición democrática si lo contemplas con la perspectiva del tiempo aquella transición fue fue tan ejemplar como como quizá hasta incluso la recordamos

Voz 1872 10:31 claro ahí se evitó en éxito una guerra civil cuando se hubiera salido Nelson Mandela de la cárcel con ganas de sangre con ganas de de venganza previamente a Soria derivada una guerra civil pero no se consiguió aquí lo que más se le critica sobre todo las nuevas generaciones a Nelson Mandela como decías antes es un icono visible lo sigue siendo es que no no buena liberación económica en la riqueza sigue estando en manos de unos pocos y sobre todo unos pocos normalmente con con piel blanca

Voz 1791 11:02 qué tal ese nuevo presidente porque Mbeki fue un bajón respecto Mandela Hay suma otro bajón que el nuevo decía

Voz 1872 11:11 Artes de de muy abajo no al comparado con los otros pues Conrad posa yo que le pasa es que es que Zuma lo ha hecho tan tan terriblemente mal ha sido tan corrupto tan sinvergüenza en algunas casos que todo el mundo tiene esperanzas Ramón pues es un tipo que fue sindicalista no de los grandes sindicalistas es uno de los hombres ahora más ricos del mundo se ha pasado a al otro lado pero en el en el mercado en los mercados internacionales y que se confía en él lo quiere hacer una lucha por la por la economía suprime la bandera es que a crear empleo y luchar con esa corrupción le ha dado poco tiempo lo que lo que es su principal reto va a ser unir al partido el partido ahora mismo está roto está temblando porque hay unas elecciones el año que viene

Voz 0979 11:53 que no sabe si si

Voz 1872 11:55 van a perder esa mayoría que han tenido de de largo desde desde hace pues desde el inicio los veinticuatro años de la de la democracia pero parece un tipo más serio pero es que claro no es muy difícil con fuma un tipo que se gasta más de veinte millones en su casa particular en una aldea en suelo Natale hiciese que lo hace por por seguridad de Estados

Voz 0874 12:15 eso me suena por cierto nos fijamos demasiado quizá en no sé en la relación entre la población blanquinegra nos olvidamos de los problemas del país es un país también marcado por la desigualdad económica que tenga que ver relación con la raza

Voz 1872 12:26 sí sí sí aún si claro está mejorando pero por ejemplo una casa donde vivir negros gana seis veces menos que una en la que vivan en rangos aún hoy o la pobreza por la pobreza entre los niños negros pues es como diez veces más más que la de los los niños blancos no sé si si que ves esa esa diferente a los números pero después en la calle también una riqueza yo no vi una riqueza tan brutal como en algunas que Johannesburgo al lado prácticamente al lado digo porque está al otro lado de la calle en el chabolismo mísero y eso sí que lo ves es verdad que van cambiando las cosas desde hace cinco años hay más estudiantes negros en la en las en excesos de Camps sudafricanas que Blanco los pero ese ese ese avance es demasiado pequeño es demasiado lento para mucha gente que lo que reclaman es que las cosas empiecen a pena en Sudáfrica es uno de los países más ricos de de bueno el país marco de continente junto con Nigeria así que las cosas deberían mejorar más rápido yo

Voz 1791 13:30 la mujer negra qué tal ido estos veinticuatro años

Voz 1872 13:35 bueno en Sudáfrica así que ese es eso característico Sudáfrica pensemos que como metieron a casi todos los activistas negros en la en la cárcel la mujer negra sudafricana lideró la lucha es una pipa muy combativa ya en el sentido del trabajo si son más ese es un país más igualitarios un país donde se respeta más pero aún también de nuevo muchas cosas que hay que avanzar pero aquí la voz de de de la sudafricana es escucha mucho más que en otros países es africano es algo muy característico de este de este país

Voz 0874 14:10 saber adecuadas corresponsal de La Vanguardia en África subsahariana como siempre mil gracias un abrazo o un abrazo hasta luego

Voz 10 14:22 oye Locking fosa poderosos guiado con welcome si la muy cantando

Voz 0874 14:31 a buscar pasa hay que coser algunas heridas el otro día estuvimos romano para un reportaje en la prisión de Guadalajara y sabes que estuvieron allí está cerrada la prisión hace años estuvieron allí Vera y Barrionuevo cumpliendo su condena iba a decir en en las celdas pero bien como un adosado tenían en su propio patio aquí en el patio pintar un Guernica reproducir es un Gernika que está muy bien pintado por cierto pero claro eso me trasladó a una época que yo tenía cuando he Moria que es la época de los GAL sabes que estaremos

Voz 4 14:57 hablando de ETA la próxima semana si me quedara por fin pone fin a a su lucha armada

Voz 1791 15:05 que no tiene sentido hace muchísimo tiempo si es que alguna vez

Voz 0874 15:07 tú me ha llamado mucho la atención un titular que he visto en la web sobre salvados de esta noche en el que alguien hacía un paralelismo con lo que debería haber hecho el Gobierno español en comparación con lo que hizo Margaret Thatcher en la época de Lira así que hemos llamado a Jordi Évole cómo estás Jordi buenos días

Voz 0979 15:23 buenos días Javier has hablado con

Voz 0874 15:25 el Bera para esta noche no si si os hola

Voz 0979 15:28 con con Rafael Vera que era secretario de Estado de Seguridad en aquella época en los años ochenta IE Business nos cuenta qué pasaba

Voz 0874 15:39 les cuesta mucho volver a aquello les has tenido que forzar querían hablar

Voz 0979 15:43 querían hablar yo creo que cuando se llevan según qué pesos tiene ganas de de explicarte

Voz 0874 15:50 él él no sé si te ha contado algo que no se supiera o no sé si ha expresado un arrepentimiento que todavía no lo hemos escuchado públicamente

Voz 0979 15:58 yo es que a veces tampoco sé muy bien lo que aún con todo lo que han dejado de contar entonces yo voy hablando con ellos si lleva diciendo a mí me sorprendieron cosas es decir por ejemplo que Rafael Vera hiciese referencia a la actitud que tenía Margaret Thatcher con con asesinatos de miembros del IRA por parte de fuerzas policiales británicas y que ella misma en el Parlamento británico dijese eh levantase la mano eh diciendo he sido yo la que disparan he sido yo como que admiraba esa actitud de de Margaret Thatcher claro yo no sé si si él lo que venía a decir con lo que quiere decir es que en aquel momento igual hasta Felipe González tendría que haber dicho algo parecido aunque él sostiene que hubiese acabado con la carrera política de de Felipe González yo yo no lo sé es decir no tengo tan claro porque porque creo que en aquellos años la mayoría de la sociedad española en la mayoría de de las fuerzas políticas miraron hacia otro lado cuando los GAL mataban y de hecho fue muchos años después cuando se decidió reabrir el caso y utilizarlo políticamente por los mismos que habían mirado hacia otro lado que era para para llegar al poder

Voz 0874 17:07 esa hace con con la tacha hizo no lo hiciste tú

Voz 0979 17:10 no no la hizo él saco el el el el el ejemplo después de poner otros ejemplos de de bandas terroristas que habían sido asesinadas por por miembros de policías de de Estado el acabó poniendo el ejemplo de el ejemplo de más concreto de de unos miembros del IRA que fueron identificados en España pero la la policía española dos acabaron acribillando en Gibraltar cuando entró la policía española avisó a la británica hoy ellos tenéis dentro si en la primera gasolinera de Gibraltar los acribillaron iban desarmados ingle pidieron explicaciones a Margaret Thatcher en el Parlamento británico

Voz 11 17:48 lo hizo cuando ella dijo dijo

Voz 0979 17:50 he sido yo

Voz 1791 17:51 sí además eran fueron miembros del SAS los que mataron a estos estos a miembros de ETA de de Lira también tenía una frase muy famosa que era no dejes que tu mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda porque él también tuvo su grupo antiterrorista eh la guerra de Argelia los restos de la hojas no hablaste

Voz 0979 18:13 él hace referencia a varios grupos terroristas que que eso fueron exterminados lo alguna manera por por la fuerza policiales de Estados y sobre todo el hace referencia que no había escándalos en esos países con eh sucedía que no pasaba nada pero que en España somos diferentes yo sigo pensando y por el análisis que hemos hecho de aquellos años que me parece que aquellos años tan diferentes no éramos porque no había un a la presión de ETA era enorme había una media de cien muertos al año provocados por por ETA si había una gran parte de la sociedad española que estaba deseando que hubiese una respuesta contundente contra contra ETA incierto fueron muchos años después cuando cuando el Partido Popular utilizó el tema de los GAL como arma política que también es algo que explica Vera como en una reunión en interior e Aznar le hace sabe en aquel momento la cúpula de Interior entre las estaba Corcuera estaba él también en esa reunión Illes dice eh ahora ya vale todo eso el año noventa y tres creo después de que Felipe González ganase sus últimas elecciones que el Partido Popular pensado aquella las iba a ganar después de esas elecciones es cuando Aznar les avisa se ha acabado no utilizar este tema como arma él

Voz 0874 19:38 es verdad es verdad cierto que en otra entrevista ahora que decías lo de el sentimiento colectivo en aquella época uno de los asesinos de Santiago Brouard López Ocaña también reconocía que os reconoce si a vosotros actuó movido pues por una especie de rabia personal tampoco tenía una ideología determinada no sino que el ambiente era un poco es el de están matando vamos a matarlos y por eso lo hizo con el programa emite esta noche a qué hora Jordi

Voz 7 20:02 sí sí veinticinco lo que vamos exista un abrazo Jordi hasta luego trepan para vosotros