El cine de la Barcelona más cosmopolita

Morricone compuso este tema para la banda sonora de El bueno el feo y el malo de los spaghetti westerns que en los años sesenta rodó en España Sergio Leone en la producción de aquella película trabajó una de las figuras más peculiares de la historia del cine español se llamaba Josep Anton Pérez Giner aunque desde que cayó sobre él una fama eterna de gafe mucho se referían a él como que el innombrable quería pronunciar su nombre Pérez Giner ha muerto en San Cugat del Vallés en Barcelona a los ochenta y tres años

Voz 1326 00:42 hola qué tal Javier esos personajes

Voz 0874 00:45 que tanto nos gusta hablar en esta sección alguien con una vida muy curiosa pero cuya muerte pasa inadvertida

Voz 1326 00:50 te ha pasado inadvertida que cuando la busqué en Youtube aparecía un vídeo con la noticia de su muerte pero tenía exactamente cero

Voz 0874 00:57 visualizaciones no es el primer personaje con fama de gafe que hemos tratado en esta sección así que es posible que algunos oyentes hayan apagado la radio o hayan cambiado de Mistral escuchar que vamos a hablar de alguien que arrastraba ese San Benito no pues allá ellos

Voz 1326 01:10 yo espero es que hay gente muy supersticiosa Isère supersticioso es una anomalía mental que puede llevar a creer que tal mala suerte los martes y trece los gatos negros el color amarillo pasar por debajo un andamio o algunas personas concretas a las que se conoce como haces me parece que es una de las cosas más frívolas crueles e impresentables que se puede hacer con alguien crear o potenciar su fama

Voz 0874 01:33 aquí tuvimos a un escalador montañista con una enorme fama de gafe de momento no ha pasado nada para la gente supersticiosa su puesto café se convierte en una especie de apestado

Voz 1326 01:42 no claro la fama de gafe puede ser una verdadera maldición para quien la sufre el mundo del espectáculo además es especialmente propicio para la creación de leyendas de gafe es muy raro que en el ambiente de los notarios por ejemplo exista alguien con fama de Criteria en una hipoteca o los viajes son mucho más frecuentes en el mundo de los toros la música el deporte el cine vueltita

Voz 0874 02:02 crees que pasa esto pues quizá porque eso

Voz 1326 02:04 mundos donde el azar la buena o mala suerte es un factor muy importante para explicar el éxito o el fracaso como el azar es incontrolable y misterioso pero al mismo tiempo muy necesario para tratar de espantar la mala suerte o atraer la buena se llega a creer en cosas delirantes

Voz 0874 02:20 me se podría pensar que las supersticiones son exclusivas de gente muy ignorante pero no es así no no yo conozco a personas muy cultas e inteligentes que sin embargo son grandes

Voz 1326 02:29 en esos recuerdo una cena hace tiempo en la que a alguien se le ocurrió nombrar precisamente a Pérez Giner y José Luis Borau que era un tipo muy ilustrado se marchó de la cena pitando como se ha declarado un incendio

Voz 0874 02:40 cuentan en la historia de Pérez Giner como llegó a adquirir esa fama que lo primero

Voz 1326 02:45 hay que subrayar es la relevancia de Pere Giner en la historia del cine español especialmente el cine catalán durante unos sesenta años intervino en diversas tareas de producción unas ciento veinte películas trabajó con directores como Sergio Leone Bigas Luna Eloy de la Iglesia Mariano Ozores Globe Rocha Vicente Aranda Ventura Pons Manuel Gutiérrez Aragón Joaquín Jordá o Riley Scott pero aunque haya pasado a la historia como un productor emblemático del cine cada él nació creció en Valencia

Voz 0874 03:12 su familia venía del mundo del cine también sus padres no

Voz 1326 03:16 su padre era un funcionario muy conservador que por esa razón por cierto tuvo muchos problemas en Valencia durante la Guerra Civil pero sí que había un miembro de su familia muy instalado en el cine español su tío Vicente Escrivá guionista productor y director de cine muy presente desde finales de los años cuarenta que sería

Voz 0874 03:32 tiene metería en el cine supongo aunque al

Voz 1326 03:35 Tzipi ópera Giner no sentía una atracción especial por ese mundo lo que pasa es que se fue a Madrid a estudiar en la universidad con una beca necesitaba dinero su tío Vicente se lo puso fácil para ganarse un dinero en el cine su primer trabajo fue de auxiliar de producción en el beso de Judas una película de mil novecientos cincuenta y tres producida por Vicente es FIBA dirigida por Rafael Gil le cogió el gusto a la profesión y a los veintitrés años ya era jefe de producción

Voz 0874 03:59 siempre lo ha sido en la productora de su tío esos prime

Voz 1326 04:02 el año si hasta que discutieron y Pere Giner salió de la empresa Vicente

Voz 2 04:07 viva también era como su padre un hombre muy franquista

Voz 1326 04:09 y en cambio el joven Pere Giner se había convertido en un rojo

Voz 0874 04:13 ya pero en la época y que dice sin el amparo del tío

Voz 1326 04:16 siguió buscándose la vida en el cine trabajó con gente como Espartaco San Antoni e impulsó películas tan interesantes como juguetes rotos de Manolo Summers Juguetes rotos era un documental protagonizado por antiguos ídolos nacionales caídos en desgracia vamos a escuchar un fragmento de la parte dedicada a Guillermo Gorostiza mítico extremo izquierdo del Atlético Bilbao del Valencia de la selección nacional

Voz 4 04:44 estos planes son de tu película campeones te acuerdas que ya más de veinte años lo pasaste bien haciendo la película demasiado bien porque porque sí porque es acabó todo tipo tardamos dos meses sino de quiero la cuando en de los Estudios Chamartín me puso la bandera medias que acuerdan de micológica y ahora como usted que lo voy a que devenir que tengo una madre tener

Voz 5 05:20 tengo nada

Voz 1326 05:29 buena idea este tema apetece

Voz 0874 05:31 de la película Luis el llegó a formar su propia productora

Voz 1326 05:35 creó participó varias productoras algún fugaz existencia pero también trabajo para otras con diferentes responsabilidades en la producción uno de sus principales cómplices fue otra personalidad valenciana del español Ricardo Muñoz Suay

Voz 0874 05:48 como productor el sentía predilección por algún tipo de cine

Voz 1326 05:52 pues entre las más o menos ciento veinte películas en las que trabajó se puede encontrar un poco de todo spaghetti western cine de terror cine erótico cine Kim Ki súper producciones coproducciones cine de autor o películas tan pequeñas audaces como la orgía de Belmont de mil novecientos setenta y ocho un título muy representativo del cine catalán de la Transición

Voz 1464 06:11 yo creo que en una sociedad futura no se tendrá que recurrir digamos a una orgía de este tipo a una fiesta como la que estamos haciendo para encontrar la felicidad o para encontrar digamos la armonía es decir en nuestra sociedad vale porque en esta sociedad sin no te sales de una manera o de otra quiero decir acaban reventando además quería decir algo respecto a lo que tú has dicho de las clases sociales si tú dependes de otros trabajas para otro eres un trabajador pero hoy en día hay toda una serie de sectores sectores intermedios trabajan en oficinas en pan cada en una sería digamos de de o por ejemplo los artistas que también son trabajadores porque también están explotados

Voz 1326 06:47 la orgía con Juanjo Puigcorbé era una película muy modesta pero muy audaz que se contagió del clima de libertad que se respiraba en aquella época y que permitía hacer cosas que ahora sería muy extrañas como contemplar al protagonista completamente desnudo en varias secuencias de la película

Voz 6 07:03 de dónde lo suyo

Voz 7 07:17 eh

Voz 6 07:18 donde contó

Voz 1326 07:24 Giner también produjo películas tan humildes y especiales como baila el agua de Josetxo San Mateo la primera película como protagonistas de dos extraordinarios Intérpretes Unax Ugalde y Pilar López de Ayala en Bay lame el aguas escuchaba el sitio de mi recreo de Antonio Vega ideólogos como esta

Voz 8 07:39 qué te has metido en esa rescinde Estrada hacerme puta pues dilo dilo escucha cómo suena puta que te has creído que es un plato de buen gusto porque me resulta repugnante

Voz 9 07:53 pero de algún sitio tenemos que sacar las pelas Paco del vivir otra vez de la Junta calle pero yo no yo no quiero que no y que prefieres Morente de hambre tirado en un banco

Voz 8 08:05 nosotros lo que quieras sufrir tienes miedo a crecer

Voz 6 08:26 lo eh yo creo yo

Voz 0874 08:36 con consideración tenía Pérez Giner dentro de la profesión Lewis

Voz 1326 08:40 pues era alguien muy respetado recibió multitud de premios y homenajes y entre otras cosas por ejemplo se le nombró presidente de honor de la Agrupación de productos de Cataluña que él mismo fundó y que fue la primera Asociación de Productores de Cine español por fortuna había muchos a los que no les importa en absoluto su fama de Gales

Voz 0874 08:57 es de hecho has tenido problemas para encontrar invitados que hablaran con nosotros de este hombre algunos han negado por no hablar de un gafe

Voz 1326 09:02 el supuesto dad no no para nada y los dos invitados que ha encontrado Beatriz Nogal son muy adecuados uno de ellos es el director de cine Eduard Cortés que realizó la caverna una Tibi Movie producida por peregrinar y el otro es Piti Español guionista habitual de Edward cortes escritor hijo autor de un libro sobre pelea Giner titulado La verdadera historia del innombrable para el que contó con la complicidad de su protagonista

Voz 0874 09:25 Edward IFPI cómo estáis buenos días

Voz 10 09:27 la como conocisteis este hombre vosotros

Voz 1783 09:30 yo creo que fue Edward sí

Voz 10 09:33 yo yo lo conocí yo creo que debía ser por los noventa o así que tenía un un un encargo de una serie a nivel europeo que cada que cada país hacia un capítulo una sede ecologista es lo primero que trabaja yo con él era eso es una cosa muy sencilla Hay Ivanov y ahí es cuando conocí a Pere Giner que me pareció una persona absolutamente exótica tengo que decir

Voz 11 09:58 cada sábado cuando acababa el el rodaje

Voz 10 10:01 G venía con una mesa plegable y una sillita plegable allá los exteriores donde estábamos rodando se sentaba iba afirmando lo cheques todo el equipo hacía

Voz 12 10:09 a los cheques que era un un verdadero anacronismo en aquella época ya no habrá lo cuentas y suena como el dinero en B más que otra cosa

Voz 10 10:17 sí pero es que era una persona en ese sentido muy muy ambivalente porque tenía como unas cosas como muy clásicas formalmente en cambio era una persona tremendamente heterodoxa revolucionaria en muchos aspectos entonces yo creo que ese contraste lo hacía muy singular también muy entrañable no porque el propio contraste generaba mucha simpatía porque a veces se producen escenas de este tipo no

Voz 0874 10:39 he hecho muchas recela la el título del libro Teresa Peña este para no ponerlo en portada no sea que alguien echara para atrás volver el nombre no

Voz 1783 10:45 él me llamó un día pero Desirée porque teníamos muy buena relación relación a raíz de la película La caverna que dirigió a Edward yo escribí el guión a mí me dijo Piti en catalán hijo Piti quiero escribir me han encargado un libro sobre mi vida ya sé cómo se va a llamar la verdadera historia de Bynum probablemente tan sorprendido entonces a través de eso se nos íbamos viendo en bares y él me iba contando la vida tenía una memoria espectacular se acordaba de todas las películas de los actores incluso de cuánto costaban de cuánto costaba el tranvía en aquella época fue extraordinario y una persona que tenía una mucha memoria después era una persona encantadora de una nuestra honestidad espectacular osea no se quería a poner en la declaración de la de fiscal las entradas de cine siendo productor producciones no porque voy al cine para divertir

Voz 0874 11:37 el Miret no para trabajar era una dominan

Voz 1783 11:39 de pero era un encanto un encantado yo estuve viendo incluso fue a la residencia vino algunas veces a hace tres a cuatro años y era fantástico porque tenía una apariencia muy convencional conservadora con su corbata a veces con su chaleco

Voz 0874 11:54 este hombre normal no bueno normal y más que normal

Voz 1783 11:56 como de otra época y entonces se despedía diciendo Visca la revolución

Voz 12 12:00 la revolución lo tenía el contestador no irán contención fantástica como como dueño de la caja digamos hombre dinero los productores tienen

Voz 0874 12:09 María tener mal carácter de estar ahí siempre arañando la última peseta sería en su época o el último euro no el cómo se comportaba

Voz 10 12:17 bueno yo tengo también es de esto estamos un día hablando de de Sidi convenía gastar dinero en una cosa concreta de la producción de la de lo que estábamos haciendo yo le dije mira mejor no gastaremos eso ya gastamos lo en otra cosa la reunión y me partes me dice oye tú eres director no dice sí pues no tienes que decir que no a las cosas eso tengo que decir yo reivindicando y digo bueno pues hagámoslo entonces dice no

Voz 12 12:47 no

Voz 11 12:50 entonces pero la verdad

Voz 10 12:52 es que la relación que como con productor incluso con el tema del dinero yo las producciones que hacía yo creo que en eran siempre tenían esa cosa una película pequeña yo no era un un productor al menos cuando yo lo conocí de grandes producciones por lo tanto siempre había un poco

Voz 12 13:08 precariedad yo creo que te ganaba

Voz 10 13:14 ya despierte las cosas es decir osea conseguía siempre que tu colaborará con el yo nunca no recuerdo ninguna ningún enfrentamiento por cuestiones de de producción con con parisina

Voz 0874 13:24 pero hablemos de la fama ahí lo he visto también pues sabrás dónde venías Azam había una catástrofe en su currículum o qué

Voz 1783 13:32 bueno había una catástrofe a falsa estaban rodando una escena tenían que rodar una escena del bueno y el malo que había un puente que habían construido de madera en Almería y entonces dieron a era un equipo italiano y el técnico que tenía que apretar el botón para volar el puente cuando dijeron algo así como Tutto presto pensó que estaban dando la orden para volar el puente y apretó entonces vuelo puente no había ninguna cámara rodando pero que culpa

Voz 0874 13:57 pobre no estaba

Voz 1783 13:59 no estaba llegó más tarde pero entonces no sé porqué es el atribuyó el fallo a él esto sucedió dos o tres veces tanto que antes has contado que algún productor algún director hablaban de él a ver si había gente tan estúpida que hacía eso o que salía en los títulos de crédito en un momento que estaban montando una producción suya salía su nombre ya había gente que se iba es que decís preocupa tan poco inteligentes de hacer eso una persona que daba buena suerte

Voz 10 14:28 a mí también me lo dio a mí yo considero que a mí me trajo mucha suerte pero también a decir que la primera vez que trabaje con él le pregunta al director de fotografía con el que estaba porque demás innombrable y me dijo estoy digo pero esto está certificado y me dijo el director de fotografía mira ves que estamos rodando en exteriores y que está nublado verdad que no nos interesa que yo va pues sí ahora el llegara se pondrían a llover acabo de decir espera acabo de cinco minutos se puso a nevar en el paseo de Gràcia

Voz 12 14:54 yo escucho guía tutor es que no me lo estoy inventando cualquier caso yo creo que era una mala suerte como muy entrañable muy simpática es que luego te llena el depósito de anécdotas para vamos para hacer una larga travesía no

Voz 0874 15:13 claro

Voz 12 15:13 ver el abrazaba esta forma por lo que no jugaba bien si no les queda

Voz 1783 15:18 otro remedio ayer yo pienso que en el fondo no le gustaba pero a se enfrentó a ella no me propuso este título para para la biografía vamos a hablar de ello Ivo voy a explicar que es una tontería

Voz 1326 15:29 pero su vida íntima se vio afectada por esto es decir había amigos o familiares que que los rey huían incluso que lo trataban de forma distinta por por tener fe

Voz 1783 15:40 a familiares no yo conocía su ex mujer a sus dos hijas a no hijo hija Daniel cenó con la con gente de la procesión yo creo que sí que hubo gente que ese no sé si se negó a trabajar con él pero tenía este problema cuando sabía su nombre cuando él aparecía

Voz 10 15:58 de todas maneras yo creo que era una persona muy querida e muy querida osea yo no cuento no no encontrado nunca nadie que hablara mal de él nunca a nadie y además todo el mundo habla con mucho cariño oí a mí me nevó en el paseo de Gràcia aquel día pero es que lo tenía un amor loco y además considero que me trajo mucha suerte en mi carrera me ayudó muchísimo entonces porque una de las cosas que tenías que era muy generoso para las primeras oportunidades para para para colocarse siempre él se ponían un segundo término entonces yo creo que eso generó que mucha muchísima gente en la procesión le detuvieran muchísimo cariño sí yo estoy seguro que que que de estos que tenían eran minoría

Voz 0874 16:37 además imagino que para gente como vosotros que sois de otra generación trabajar con alguien como él trabajar con alguien que ha dado con Sergio Leone en esa época defiende español aprendería cosas cada día no

Voz 1783 16:49 bueno en esto es sobre todo el director porque al guionista tiene una oración un poco diferente con el productor el de director sí porque cada día el rodaje

Voz 10 16:57 evidentemente yo a mí además que era el sobre todo cosas muy formales además que a mí me encantaba que me explicara además del virus con anécdotas muy divertidas evidentemente que que te ayudaba y además era una persona muy inspiradora ese sentido yo cuando lo conocí para mí conocer al productor de la burguesía que habéis puesto en trozo era casi conocer un mito para mí porque para mí era una película que fue demolición pura cuando cuando se estrenó en a finales de los setenta entonces yo siempre tuve mucho respeto y siempre lo lo lo lo lo he tenido por un hombre sabio de que se podía aprender mucho y creo que yo no soy un caso excepcional sino que formo parte de una de un de un club en el que hay muchísimos muchísimos socios no que somos deudores de un poco de la sabiduría de la experiencia de cine

Voz 0874 17:45 cero hablas de la deuda con gente como él supongo que no sorprende que su muerte haya pasado tan inadvertida estamos en un mundo en el que la información va demasiado rápido como para fijarse en personajes a los que les debemos mucho a quiénes nos gusta el cine no

Voz 10 17:58 sí pero yo creo que a la vez el cuando se te escapan modelo cuando te transforma en una personaje heterodoxo y te falta la complica te faltan muchas complicidades osea al no a seguir el modelo está renunciando a muchas complicidades y eso una de las uno dos a precios que tiene es que esas complicidades cuando tengan que manifestarse no se manifiestan y entonces parece que no pertenece a ningún lado y entonces nadie te hace caso yo creo que es un poco también el caso de Palestina que era un personaje

Voz 0874 18:29 el tren no nunca siempre hay

Voz 10 18:31 no a su bola cambiando las cosas revolucionando todo siendo un heterodoxo y el precio a veces que tiene pues es que te falta esa especie de parroquia o derrocamiento que tiene pertenecer a un modelo concreto no no pretendían

Voz 1783 18:44 nunca figurar ni tampoco en absoluto tampoco hacía su trabajo era muy profesional en el sentido de que tenía el oficio de productor no podría haber sido qué sé yo Carpintero no el mismo tipo de relación

Voz 0874 18:57 pero volviendo al

Voz 1326 18:57 la absurda fama de gafe Pitu que hablaste mucho tiempo con él para para el libro que reflexión la FIA a propósito de esto porque claro mantener la fama de gafe durante tantas tantos años durante más de cincuenta años creada de una meramente arbitraria absurda hay algo hay muy misterioso lleno de maldad por otro lado no si cabe

Voz 1783 19:18 entender porque era una persona que no se lo merecían absoluto siempre había tratado todo el mundo bien era generoso era buena persona era educado no entendía de dónde salía este esta idea de cómo se iba transmitiendo no que siguió entre técnicos au gente que no tenía una relación directa con el yo nunca lo comprendí pienso que él no sabía el alcance que había llegado a tener esta idea de que era gafe

Voz 1326 19:43 lo buscaba responsables de esa fama no no

Voz 1783 19:46 por él decía el regreso de buena suerte se lo tomaba un poco a a cachondeo pero a mí me pasase quizás sería una mochila para mí difícil de de de llevarlo de un sitio a otro eh

Voz 0874 19:57 yo he ido con ochenta y tres años ha fallecido que esa viste sus últimos años quería seguir estando implicado a su edad en el cine

Voz 1783 20:04 bueno le pasó una cosa era una una persona muy que le gusta mucho hablar Llera ha hablado de una manera como impulsiva ahí a levantando la voz y entonces tuvo un ictus eh es estuvo en una residencia pero perdió la voz iba saberlo y entonces tenía que escribirte para contarte las cosas y esto mucho lo quiso los últimos años de su vida era lamentable porque una persona tan expresiva que no se podía empresarial mismo le daba como ramillete intentaba escribir alguna cosa y a veces no lo y esto le supo mal pero esto es la vida

Voz 0874 20:38 lo que sí oye espíritu libre sobre Pérez Giner es patente en contar todavía

Voz 1783 20:43 creo que sí porque es un libro editado por la Filmoteca de Cataluña está en catalán en castellano y el inglés yo pienso que sí que es relativamente fácil de este estereotipo igualar

Voz 0874 20:50 se ha negado a venderlo por la fama de gafe

Voz 1783 20:54 de alguna librería digo no no pero persona una una anécdota curiosa en una en una reunión de productores le quisieron hacer un un homenaje hubo un grupo de productores bien esto lo quiere contar que viendo que estaba en una situación un poco y económicamente más precaria quería que ayudar a a familiares y entonces había hipotecados el piso que tenía en San Cugat que es una población cercana Barcelona el banco estaba a punto de quitárselo Le consiguieron hacer una una una Tibi movie para TV3 de acuerdo con la misma dirección de la televisión para darle el trabajo todos trabajaron a cobrando muy poco para que él pudiese tener dinero y recuperar el piso

Voz 0874 21:33 que bueno esto fue fantástico no lo hicieron

Voz 1783 21:36 a Tanzi gente fue admirable no se esto quiere decir el cariño que retenían a y entonces lo que pasa es que el día que que hacer un homenaje a la Asociación de Productores hablaron no sé si con la editorial o con la Filmoteca parque trajeron unas cajas con los libros entregas en un libro cada productor entonces el momento de hacerlo de hicieron un homenaje abrieron unas cajas la la

Voz 12 21:59 la editorial si equivocado

Voz 13 22:02 la Fed bien los libros pero iba

Voz 12 22:08 momentos eh

Voz 0874 22:12 oye vuestra última película estrenada hace un par de años es cerca de tu casa con Silvia Pérez Cruz ahora que tenéis entre manos nosotros

Voz 10 22:19 pues ahora estamos estamos más volcados en el tema de las series ahora estamos preparando una una serie que bueno a ver si todo va bien en la podemos rodar en el el año que viene porque estamos en practicamente haciendo el proyecto ahora sabe

Voz 0874 22:35 saque de plataforma para que televisión no bueno

Voz 10 22:37 ahora lo estamos yo acabé ahora una serie que debe deseaba Marly que ha tenido bastante éxito también en Netflix y entonces la idea es intentar reproducir un poco el recorrido este no empezar en TV3 lo que estamos abiertos evidentemente altas opciones no pero empezaré en TV3 ver a Si bueno pues si acabamos en un plato aparte de TV3 en alguna plataforma pero todo esto todavía es muy en ficción

Voz 0874 23:04 estos plazos siempre son mucho más largos que es el mundo del cine Eduard Cortés director de cine Piti españoles guionista y autor de La verdadera historia del innombrable aunque cuando uno va a comprar el inmueble dando otro por lo que os agradezco mucho que nos ha ayudado a dibujar la personalidad de este hombre de Josep Antoni Pérez Giner gran productora de cine español que supo lidiar con una de las peores y más absurdas maldiciones

Voz 14 23:26 le puede caer a alguien la forma de atraer la mala suerte pero otros aseguran que fue una suerte conocerle

