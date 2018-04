Voz 2 00:00 son

no es que sea esta es muy buena hora para ir a una coctelería pero ya saben de cada cuatro cinco semanas nos sentamos a escuchar nuestra tertulia de juristas quedamos siempre en el Ideal Cocktail Bar de Barcelona por eso llamamos a esto el ideal de justicia hay poca luz hay paredes forradas de madera asientos de terciopelo granate rojizo ya se hacen una idea más o menos allí sentamos al jurista y ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena a la catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán al magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo al abogado criminalista Mateo Seguí ya quién ha sido uno de los mejores periodistas de tribunales de este país que es nuestro compañero José Martí Gómez hay mucho material para el análisis judicial esta semana

Voz 1113 01:51 así que íbamos por orden empezamos por el primer

Voz 0874 01:53 gran tema que es el famoso vídeo de Cristina Cifuentes la ciénaga en la que se ha convertido la política madrileña la importancia de la honorabilidad de los políticos

Voz 1113 02:04 es nuestra primera ronda

Voz 1871 02:06 la ex mujer hubiese permitido que se debe a que todo se degrade tanto el debate público que que al final de las cremas y supermercado Lago es es una anécdota que que si al final se la actitud casi tienes que explicar el día que se examina no con quién se examinó y dar por no por cierto algo que que no lo era ya deja o que se degrade tanto que el final incluso el el el tema del Estado ante el detonante yo creo que es es muy denigrante que tengan que escarbar en en la vida de una persona para encontrar algo que que que no tiene ningún sentido

Voz 1479 02:46 sí bueno es aquello de la gota que colma el vaso usarlo no dimite por lo de las cremas es que lo de las cremas se ha añadido a toda la historia previa en la que era evidente que esta persona tenía al mes no responsabilidades políticas y luego que esto de las responsables políticas como una cuestión bastante simbólica no no es jurídica sino política pues a veces se puede tener que exigir la unidad política se desencadena por una cuestión que a lo mejor jurídicamente es la menos importante no pero que a efectos simbólicos dice hasta aquí hemos llegado no incluso yo yo estoy comer en ciudad que en esto de la exigencia de responsabilidades políticas los partido el partido al que pertenece a la persona en cuestión es determinante llega un momento en que el el propio partido dice mire me perjudica más que me

Voz 3 03:33 Beneficencia de tiene una especial relevancia porque ella hace una denuncia en la Fiscalía contra la corrupción una resolución en la que ellas parte de ese grupo que había una corrupción anterior gravísima aquí ya de González y el otro ese no me acuerdo cómo se llama Granados toda esa Patum Lea ella formaba parte muy próxima de todo de ese grupo era corresponsables de todo eso aquí lo denuncia como si no fueran cosas de ella al final aparece una implicación en una falsificación de firmas y una ficción que es una cosa relativamente poco relevante y finalmente pasando de lo gordo a lo pequeño a cada todo en la Q3 sería que no es que sea lo otro eran grandes ladrones esto es una cosa de lateral debe de supermercado lo más cutre ser rapera de súper

Voz 1606 04:37 al caer también de usted de estrella de Hollywood no fue no fue una Ryder aquí es la pillaron amilanar a la presidenta

Voz 1479 04:46 el autónomo luego hay otra cosa que lo dices tú también lo de la pertenencia a un grupo haber hace unos días si recordáis salió lo de la Ciudad de la Justicia en Madrid al igual que parece que lo tenía guardado también esperando a cuándo a lo mejor utilizarlo pero es que también ha habido alguien que tenía guardado a esta grabación durante siete años y la del supermercado pero claro todo esto conforma una más de esto

Voz 3 05:14 digo

Voz 1479 05:15 o no no lo sé pero que en cualquier caso uno tenía guardado una cosa otro tenía guardada una tienen ya al final todo el mundo lo saca tienes mucho peluqueros

Voz 3 05:24 la navaja en el texto del amigo

Voz 1113 05:27 es quedárselo también en ese contexto yo creo que por ejemplo para el periodismo en este momento entrevistaron políticos se transforman un alma un arma becados voces una entrevista hizo Colonna pero al poco tiempo unos meses unos años estallan las manos como una granada de mano la quedan quitado la espoleta del escándalo queda es un gilipollas porque todos todos todos te dicen pero tú lo sabías al biógrafo de Puyol pero tú no sabías que tenía dinero en el extranjero a lo que entrevistaba al rato otros no sabías que autorizó ahora ya no sabía entonces el periodista que era como un imbécil es para una entrevista a algún político

Voz 1479 06:04 como Cardonal hay alguien que hace les lleva a la política de prensa ir de comunicación atléticos que más vale que se dedica a otra cosa porque digo algunos políticos incluyendo al rector de la Juan Carlos I porque es bueno que no había que hacer en este momento querellarse contra el periodista pues eso eso es lo que vamos de hacemos o en quién estás pensé

Voz 1113 06:26 ando porque nivel Ángel lo que no había que hacer poco que pregunten a un abogado

Voz 3 06:31 ese ideales va decirlo de la excepción Vericat

Voz 1479 06:34 sí sí sí va a decir usted

Voz 3 06:37 esa de unas injurias que tienen derecho a aprobar la verdad los otros hacen la la nueva acusación la noticia acusadora edad en los periódicos y ahí se queda en el momento en que le montas un pleito quiere decir que cuando ya todos hayan olvidado ya haya pasado año y medio va a salir la excepción de artes la prueba de que tenía razón el periodista cual te metes una bomba debajo del culo para dentro de un año y medio

Voz 1871 07:12 también en la Comunidad de Madrid que desde desde la cera que él de Tamayo y sabes se tenía la sensación de que todo valía porque luego las

Voz 3 07:19 si las urnas purificadas era

Voz 1871 07:22 la tropelía la Ciudad de la Justicia de Madrid el el el único edificio construido que son es un depósito de cadáveres se ha inaugurado ocho nueve veces

Voz 1113 07:30 me imagino que en nada

Voz 1871 07:33 las inauguraciones estaría sería la señora Cifuentes como delegado del grosor que nosotros sí porque era una tradición de ahí hay un agujero de varios cientos de miles de de euros pero yo creo que la la sensación esa impunidad absoluta que como el tamayazo les salió bien y pasado el tiempo nadie se acuerda de que pasó al final con con aquella historia tan tan truculenta de los dos diputados Si ID

Voz 4 07:57 Nos de esos charcos

Voz 1871 08:00 todavía no se ha salido que ella pero otros

Voz 1479 08:03 Segura del que denuncia estas prácticas el han experimentado al al profesor que Félix el rector ha dicho que va a hacer algo con el profesor que lo denunció que ya es la perversión absoluta de toda esta historia no yo creo que es que uno de los problemas que tenemos es que no se entiende que reconocer los propios errores puede prestigiar es decir miren tenemos un problema nos hemos equivocado etcétera etcétera eso puede prestigiar según como si es que parece que cuando se detecta un error una cosa funciona mal para salvar el prestigio de no se sabe que hay que en negarlo y ocultarlo no

Voz 3 08:44 este creen que realmente lo podrán tapar

Voz 1479 08:46 claro la décima hay que tenerla

Voz 3 08:49 dicción cuando pasan estas cosas que siempre sin excepción al

Voz 1871 08:55 claro

Voz 3 08:56 siempre acaba saliendo entonces se planteaba la cuestión de qué pasa con el con el chivato entre comillas en el que denuncia tienen un problema los que hace la denuncia cuando se lo primero de todo a la prensa porque entonces les acusan de haber ido a la prensa

Voz 1479 09:16 también es verdad

Voz 3 09:17 entonces solución que deberían hacer váyanse váyase usted primero han juzgado la denuncia treinta segundos después da usted la noticia de que ha presentado la denuncia lo primero es un chivatazo lo segundo es una noticia es tan fácil que no comprendo por qué hacen al revés

Voz 1871 09:42 estos días nosotros Sauras estamos en un proceso electoral que determina el veinticinco de de abril porque nombramos una una comisión de antológicas de la judicatura los estamos votando se votan laven el el tema de la antología donde los jueces estamos votando online porque se crea una una Comisión de Deontología la cuestión que se plantea es si si antológico puede ir al margen de de las responsabilidades profesionales sólo si si se debe integrar porque nosotros lo ha generado mucha polémica porque ahí hay muchos magistrados que consideran que no se necesita un código ético Iker basta con un régimen disciplinario en régimen de incompatibilidades probablemente los los los políticos terminarán terminaremos también con con algún alguna situación parecida que que hay comportamientos que son éticamente reprochable lo realmente la señora Cifuentes el master del universo S

Voz 1606 10:42 no le importaba nada no lo necesitaba para absolutamente nadie sin embargo la la la reacción pues se lo llevó por delante hubiera sido más hubiera dicho

Voz 1871 10:51 con ustedes sus pues éste es un máster que tienen estas características que yo no me duele

Voz 1113 10:57 con esto

Voz 3 10:58 va a ser otro basten menos olas se más se manda un máster que una crema de limpieza

Voz 5 11:08 la Comisión sería que estamos viviendo mejor sin políticos que se vayan ya que se bajen del primero mutiló ya está echarle a alguien que sí

Voz 3 11:21 era político

Voz 5 11:23 discrepo que no no no sabiendo lo dijese sabré delincuente que veo bastante

Voz 1113 11:28 me histórico que me dice señor Martí esto acabará mal hay mucho desorden se ha perdido el sentido del orden Israel desde su punto de vista es lógico porque para él el orden le va bien para el desorden ahora dice ya no sabes dónde robar

Voz 7 11:49 a no

Voz 0874 12:06 avanza la tarde aunque esto lo escuchemos de mañana pero seguimos hablando con ellos esta vez nos fijamos en algunas intervenciones policiales en esa línea dura de este ministerio del interior que a veces chocan directamente con la libertad de expresión ministro de Interior justificó esta semana que se requisar camisetas amarillas a los seguidores del Barça en la final de la Copa del Rey por seguridad y para evitar incidentes algo que cuestionan también nuestros juristas aunque al final ya verán qué

Voz 1113 12:33 era el tema de la ética de la honorabilidad de los cargos públicos el ministro han dicho los los ojos

Voz 3 12:40 lo que no se sabe muchas camisetas tú fue un número determinado enviándole mental no es la primera firmasen una segunda que eso está mandando por la ley de la violencia lo mejor las leyes la pervivencia del deporte lo que prohibe es exhibir símbolos os signo incluirá serían las camisetas que estimule no muevan a la violencia

Voz 1871 13:07 sí

Voz 3 13:08 y entonces qué pasa que llevar una camiseta independentista pongamos que no sólo amarillas y además con un sí que ponga independencia a que violencia incita eso obviamente el de la camiseta al llevar la camiseta no lleva no exportador de camiseta y generador de violencia activa ha querido incita a la del contrario que le va a pegar por llevar ese cartel entonces es incitar a la violencia llevar un cartel por el que te pueden dar una mano de hostias o hay que incitar a dar la mano yo creo que es un error de presentación no tiene razón el ministro en eso la gente tiene perfecto derecho no a ir con un cartel donde ponga lo que le dé la gana Icon eso siempre llevaba un cartel diciendo me en la madre de todos los de Sevilla entonces los de Sevilla y te pega once bien bien ahí está ya justificada

Voz 1479 14:12 pero

Voz 3 14:12 ponga un cartel que diga en Cataluña hay presos políticos puede estar de acuerdo o no poder discutirlo es más que discutible el concepto de presos políticos eso es discutible pero lo que no es es generador de violencia que eso es absurdo diría aquel

Voz 5 14:30 lugar de desvarío de todo eso que vayan desnudos

Voz 1113 14:33 no es muy claro lo dice es para aclarar el gas así no

Voz 1479 14:39 lo que pasa es que claro es que es un contrasentido todos estamos de acuerdo en que provocara la violencia está mal y que tiene esa crítica pero lo adelantamos tanto decir no es que ya el que provoque odio o el que provoque mal rollo o el que probó ibamos adelantando al final resulta que es llevar una camiseta amarilla no entonces cuidado porque el delito provocara la violencia por supuesto nadie está diciendo que el orden público en un campo de fútbol sea una cosa fácil pero les atribuimos a ustedes el monopolio de la violencia para que pongan orden en estas cosas no es que más vale quitarles la camiseta porque eso puede generar una respuesta que no sé qué es lo que los penaltis amores para

Voz 3 15:21 o la de Parla la intervención por si acaso

Voz 1479 15:24 eso

Voz 1113 15:25 pero y si si en lugar de llevar debajo la camiseta del Barcelona no hubiera nevado nada les dicen quitarse la camiseta amarilla se quedan en pelotas de los t casa al aire que pasa no pasa nada Martí no no que vuela pasando nada saque usted camiseta amarilla debajo lo llevo nada

Voz 3 15:43 si el problema sino no hagan respuesta si no yo digo sin generan el incidente allí en la en la boca de entrada del estadio por lo pronto los de la camiseta amarilla se quedan sin ver el partido

Voz 4 16:00 toda su concepción

Voz 3 16:02 no ideológica del color amarillo y todo lo demás quedó en segunda porque en primer lugar es sabido ver

Voz 1113 16:10 eso no sé nada no ella está en crisis es incierto

Voz 5 16:15 pero creo que se pierde un poco el sentido de humor tampoco no pasa nada de de la camisa

Voz 1113 16:22 quieto todo Paul no perdona lo que ya

Voz 5 16:25 cierto generosos cree hasta los campos de fútbol

Voz 1871 16:27 es frecuente ver banderas españolas pero el escudo antiguo lo voten sí es frecuente verle así

Voz 1113 16:34 cuando más se aleja es seguimos indican lo la gente desde el público sólo con la subiera a los dos equipos sin tiempo quisieron quisiera cuya en la final no es escoger ya no es que se político

Voz 3 16:48 esa digo yo qué coño hacía el ministro del Interior en el palco más que politizar

Voz 1113 16:57 bueno deseos Menezes sevillano no estaba por Sevilla situaba por minuto

Voz 1871 17:01 yo creo que siempre ha estado siempre ha sido no ha sido sí

Voz 1113 17:03 pero no la sábana palco en el palmarés al ministro del interior como puede decir que politizando el sol como venís en el interior esta el pan

Voz 1871 17:13 ayer en el en el paro sido Mena vamos

Voz 1113 17:15 el fiscal había conocido a toda una serie de jueces y fiscales que eran fanáticos del español

Voz 3 17:21 y que no no perdonó áticos este tenían pasa hallaba en Canarias

Voz 1113 17:26 estaban en primera fila se come llevará que la ocho los veía a primera fila primera fila se pasaba todo el partido tirando a Padillas Allard al juez de línea llamado hijo de puta y al día siguiente eso no uno no había bastantes yo estaba detrás

Voz 3 17:43 yo creía que era uno de los pero lo lo sabía lo que es más grave este nuevo este era fan no eran muy el español

Voz 1113 17:52 es que tenían paseo hierático aproximadamente el español no sólo ha necesitado son señor ante el Espanyol por ser anti Barça claro y les gusta lo tiraron al día siguiente el juicio un pobre desgraciado que yo usted porque quiero una piedra con ya son alguna de ellas aquellas y todo lo que eso es porque botellas y todo tirándonos los curiosos aparecido que pasado por qué lo ha ella eran se tiraron almohadillas me consta

Voz 1606 18:22 yo soy del pero lo tenía una no deporte ya yo soy del Atleti de Madrid y cuando juega el Athletic de Madrid contra el Barça

Voz 1871 18:30 a mí me quieran ofrecimientos múltiples y variados les si quiero ir al partido yo siempre digo lo sirve ni siquiera el partido ya ir al partido pero no necesito pero sí que es verdad que alrededor de la justicia siempre ha habido yo he tenido un buen amigo magistrado de Tito Martínez Lázaro que murió hace hace unos meses que que Tito decían es si en España los jueces no se les compraba porque se les regala hay veces que yo creo que un palco hace hace más de casos excepcionales pero sí que es verdad yo cuando juega al Atleti sobre todo en en aquellos momentos que opciones siempre recibes llamadas no te interesa era ir al fútbol digo pues no me me interesa el color pero no

Voz 3 19:08 una dos atención hoy todavía magistrados y fiscales de primerísimo rango tienen acceso al palco presidencial no sólo en no sólo en Madrid y eso a mí me parece absolutamente inconveniente a e si visto del valor

Voz 1113 19:32 económico unos creemos BSA a comprando Cifuentes no ha no es lo mismo es lo mismo tsunamis no es lo mismo dormir mucho que exactamente no pero peor es muchísimo

Voz 3 19:43 más claro

Voz 1113 19:45 enviar creyeron declaraciones canción pero ese palco muchísimo más de hecho de hecho en concreto si bien

Voz 3 19:55 claro que el precio de una entrada de primerísima categoría en un club de primerísima categoría que yo quiero es absolutamente duden volvemos otra vez a la ética

Voz 1479 20:08 claro que el tenor no pero de esto un modelo hemos hablado tu yo me parece José María el tema de los regalos las atenciones y tal y cual desde luego hacer regalos a funcionarios en atención a su cargo el delito punto establece el Código Penal y luego a partir de aquí se dice bueno pero es la costumbre la adecuación social invitarle a ver el partido de tal cuidado yo soy muy radical con este tema mientras se tenga una relación con ese político con ese funcionario un café basta por qué pues porque genera ya sabemos que nadie

Voz 1113 20:42 Ana corrompa por una entrada de fútbol no pero se genera una relación de complicidad de buen rollito de amiguismo

Voz 1479 20:51 no sé que que no es buena

Voz 1871 20:52 el podían ir con el cuando aquel pobre constructor que repartía Lotería por los por los ayuntamientos

Voz 1113 21:00 tuvo la mala suerte tener buenas que Leto

Voz 1606 21:03 un lío por cuatro alcaldes que devolver alcaldes que no devolvía

Voz 3 21:08 hay algunos que decían que claro que era un regalo por el importe de la el premios no no no eso es lo lo la suerte los no no el regalo el valor del del billetitos te Llera veinte euros pues es es el regalo siguen los veinte euros luego le ha tocado Antoria pues especies pero tuvo la mala suerte de tener buena suerte

Voz 8 21:33 sí sí

Voz 0874 21:55 estamos en el ideal de justicia han con la catedrática en Derecho Penal Mercedes García Arán el jurista y ex fiscal José María Mena el abogado penalista Mateo Seguí José Martí Gómez periodista veterano en pasillos judiciales el magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo José María batalló contra la abusiva legislación hipotecaria española hasta llegar a los tribunales europeos que les dieron la razón al final esta semana es la semana en la que se ha aceptado la proposición de ley para aprobar los llamados desahucios exprés teníamos que poner esto encima de la mesa aunque sea una mesita baja en la penumbra de una coctelería de Barcelona

Voz 1871 22:29 veía la vanguardia ya hablaban de que se podría vaciar en el Raval de las de los pisos a lo mejor está pensado para que los fondos de inversión que han comprado bloques enteros de pisos que están ocupados consigan el desalojo y revenderlos ahora que vuelve otra cosa que no había ninguna necesidad es una reforma parcial técnicamente es una chapuza al PDK que nunca le no le han aprobado una sola ley en esta legislatura y sin embargo esto ha salido con una nota de prensa e ir y además nuevas y me siquiera útil porque el problema no es de leyes sino de medios reales pues por mucho que se diga desahucios pero es si el jugador está colapsado y tardar logos cuatro cinco seis meses desalojarlo por mucho que diga la ley que en dos minutos dos días se producirá el desalojo pero no es así ir detrás de esto parece que que los grandes fondos estos inversión pues tenían mucho interés en que esta ley saliera porque ellos han comprado edificios emblemáticos en en zonas que están revalorizado Iker los los okupas les les les molestan ahora

Voz 1479 23:34 no creas que te ayude a esas personas que

Voz 9 23:37 qué leemos en la prensa que de repente encuentran su casa ocupada o

Voz 1871 23:42 hay muy poquitas el detrás de todos estas noticias donde hay problema en cuestiones que ha habido fondos de inversión que comprar el dos mil trece dos mil catorce compraron edificios enteros a medio construir au no sin seguridad y que ahora los quieren revender y que les resulta muy molesto que lo iba a más

Voz 1113 24:01 para desalojar a la gente a los okupas que ocupaban pisos de gente normal el otro día salí a la vanguardia hundió que había ido al médico y a la vueltas habían comprado

Voz 1871 24:10 está dirigido a los los problemas de personas que puntualmente han abandonado un piso y sólo han ocupado estamos Lander problemas muy muy anecdóticos el problema es que hay es que se ha generado un negocio de de mafias que sabían que había bloques vacíos enteros y los alquilado y eso es lo que se pretende evitar lo que pasa es que en en el caso de Barcelona La Vanguardia lo ha focalizado al al al problema del Raval y la zona del Borne pero pero está de sino de otra cosa

Voz 10 24:42 Se está produciendo una especulación porque eso es turísticos y la mayoría de los desahucios que ya se están produciendo son por ir más que por por impago de hipoteca nosotros mismos a pulso

Voz 1871 24:51 que cuando empezó la crisis económica los los los arrendadores los dueños bajaron los precios para fidelizar a los a los inquilinos ahora han pasado cinco años que es lo que marca la ley para la revisión y los estoy dando cuenta de sus de sus arrendadores sea que pierden dinero entonces en el ahora mismo hay más desahucios de de alquiler que desahucios hipotecarios porque era de ciudades como Barcelona Sevilla o como Madrid estamos hablando de de alquileres muy elevados ayer el Ayuntamiento de Barcelona tenía un proyecto de intentar incorporar la legislación de Berlín de darla ya limitarlo de ampliar los plazos les duele es que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de arrendamiento

Voz 9 25:34 el Ayuntamiento de Palma en lo que es que ha hecho es decir que no se puede no permiten el alquiler de piso

Voz 1479 25:39 esto viste cosas

Voz 9 25:41 en la en la ciudad porque de mayo once Cemil vivía

Voz 10 25:45 las ofertadas pisos turísticos y sólo declarados seiscientos

Voz 1871 25:49 son medidas es muy difícil el alquiler por internet todo el sistema es del peer to peer la nueve comunidades imposibles por muy radicales que se pongan los ayuntamientos hora de prohibir no se puede puertos lo que es lo mismo que pasa por ejemplo con con con los taxis con Uber que ahora mismo hay una economía que se mueve a través de la red y que que que además es Lugo aquí hay mucha hipocresía porque criticamos que nuestras ciudades funcione funcione hervía en Vigo funcionen Ésta es sin embargo cuando viajamos al extranjeros somos los primeros que buscamos ese tipo de alquiler y ahí la la tiene que haber un marco europeo de regular esa nueva economía y las medidas puntuales no va primero que no van a servir luego necesitaría una red de de de policía de viviendas tremenda

Voz 1479 26:41 yo me resisto llamarle Nueva Economía aunque sé que es nueva pero a mí lo que me suena esa economía sumergida de toda la vida pero bueno es igual llamemos como lo llamemos claro sin la tecnología permite un nuevo fenómeno pues habrá que os que necesitaríamos muchos policías sí pero bueno de discutir disputamos si vale la pena regularlo no vale la pena regularlo oí Sami A mí todo este mundo reconozco mi absoluta es fruto analfabetismo tecnológico pero sí que me inquieta hay que me parece que habría que pensar un poco

Voz 11 27:14 no

Voz 12 27:35 y por supuesto una cuestión que echamos de menos

Voz 0874 27:37 esta mesa de juristas estarán ustedes como reúnen más prestigiosos jueces fiscales periodistas del ámbito judicial catedráticos que no plantea en el que ha sido gran tema judicial de la semana a la cita con ellos en la cerramos para el miércoles pasado el jueves se conoció la sentencia del juicio de la manada la sentencia que ha sacado a media España la calle que nadie entiende que puede suponer cambios en el Código Penal por es un par de días después le hemos pedido a José María Fernández Seijo el magistrado de la Audiencia de Barcelona por tanto juez en activo y a la pena esta Mercedes García Arán que no sacan un comentario de ese texto judicial esa sentencia

Voz 13 28:12 para añadirle como una reflexión final la tarea del juez es frustrante es ingrata leo los hechos probados de la sentencia de la manada reviso los aspectos más truculentos los más duros y luego buscar las consecuencias jurídicas cuando las reviso me di cuenta que me he quedado frío que no comparto muchas de las opiniones que se vierten en esa sentencia es verdad que de manera a veces frívola valoramos un juicio que duró semanas una deliberación que ha durado meses y una sentencia de cientos de folios en apenas unos minutos se que es muy difícil y que no exige grandes cambios legales no es un problema de leyes es un problema de sentir de sensibilidad y de sensibilidad me parece que con los mismos hechos el tribunal podría haber dictado una sentencia mucho más dura pero también respeto el trabajo respeto a la independencia de los jueces y espero que en en las revisiones que de manera natural se producen a las resoluciones judiciales se modula la respuesta judicial los jueces tenemos que acostumbrarnos a que nuestros trabajos escudo te diariamente los casos más complejos son los que tienen un mayor nivel de exigencia es una pena que que que se haya producido de nuevo este divorcio entre judicatura hay sociedad pero supongo que que a los jueces que han dictado esta sentencia eso les preocupa poco lo que les preocupa fundamentalmente saber realizado un trabajo en conciencia

Voz 14 29:35 es una sentencia que desde luego no es compatible porque no valora bien el concepto de intimidación cómo se valora en el Código Penal la intimidación debe valorarse según el efecto que se producen la víctima dadas las circunstancias y que debe ser tan irresistible como la violencia física que es a lo que es equipar la en el delito de violación a ver es una mala interpretación Laxe mantienen esta sentencia pero hay sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretan correctamente y por tanto esperemos esta sentencia va a ser recurrida y es muy probable que el Tribunal Supremo aplique la doctrina jurisprudencial que ha mantenido en otros casos sí que atiende al efecto que se produce sobre la propia víctima esto por un lado por otro cuidado con proponer ahora modificaciones legales el Código Penal está bien como está hay que distinguir entre la agresión con violencia intimidación hilos abusos sexuales en los que el consentimiento no es perfecto o la víctima ha tenido que aceptar por otras circunstancias por ejemplo el que acepta mantener una relación sexual porque otro Le amenaza con revelar un secreto de su vida privada cuidado si no tuviéramos el tipo de abusos un ejemplo como el que acabo de poner podría quedar impune porque si diría hombre al fin y al cabo aceptó aceptó por miedo a que revelaran hechos de su vida de su vida privada en cambio el tipo de abusos permite llevar los casos de consentimiento

Voz 15 31:00 viciado o forzado o con digamos abuso de de una posición de superioridad ante emite cuidado con quitarlo porque podríamos estar provocando la infinidad de casos como este

Voz 8 31:19 un

Voz 17 31:22 on