Examen moral a Óscar Puente

Voz 0874 00:00 recordarán que hace unos días robaron el traje de Espinete que guardaba Televisión Española en sus instalaciones pues parece que la cosa no ha acabado aquí nos informan de que esta misma mañana mientras hacíamos de hecho este programa han robado aquí mismo en esta emisora en la SER el traje de Iñaki Gabilondo tenemos al teléfono al jefe de investigación que es el comisario Rodolfo Garcés señor comisario buenos días cómo estamos

Voz 1 00:21 ah bueno segundo sólo que hable con el comisario vino

Voz 2 00:27 es importante lo que pasa es que no lo del letrado

Voz 1 00:29 a Gabilondo buen hombre siempre siempre nos va a quedar

Voz 0874 00:32 no estamos hablando de un de un de un delito es que esto es un eso

Voz 1981 00:34 no sino algo muy fan loco un fan de Espinete de Gabilondo no alguien de nuestra generación no nosotros pues crecimos con Espinete con Gabilondo es normal de hecho yo diría cuando luego

Voz 0874 00:45 si vemos a un cuarteto que tenemos aquí pequeño con una cámara en la esquina yo creo que soy sospechosos porque si alguien sabe colarse en la SER sin ser invitado es muy bien la cabeza dos

Voz 0573 00:55 filósofos y otros no no compares Pina nosotros lo único que robamos en la SER es la ignorancia de los oyentes en su lujosa en su lugar dejamos perlas de sabiduría porque esta otra es la te

Voz 1 01:08 María de los guardianes de la moral

Voz 0573 01:16 dos agentes del vienen misión filosófica con licencia para pensar soldados del conocimiento que abandonan su trinchera para disparar verdades en el campo de la batalla Polly Jean y filosofía de lista de la Cadena SER armas cargadas de futuro cabras de la Legión moral de Occidente ellos son Manny Niño Logos ellos son

Voz 0874 01:37 las cabras de la Legión moral de Occidente hasta está bien gusta no lo discuto esto no me

Voz 1981 01:41 no discute es bueno no no no nos discutir nada porque tenemos un concurso que presentar y unos políticos a los que evaluar moralmente que vaya

Voz 0874 01:48 es es con este concurso porque los políticos siguen pues eso roban robando cremas en supermercado por ejemplo

Voz 0573 01:55 porque la política a la que usted se refiere no pasó por aquí claro y no estaría mal que lo hiciera además de momento que pase abriendo la puerta a patadas nuestro invitado de hoy

Voz 4 02:06 yo los rosca no

Voz 1981 02:09 ahora Óscar buenos días Óscar qué tal muy buenos días gracias por venir de puedes tomar asiento que te qué tal estás fuerte de esta fuerte estoy bien

Voz 0573 02:17 sí que llevas no no será el traje de Iñaki Gabilondo que ha desaparecido

Voz 2 02:24 voy y vengo de calle normalito sin trajes de mi disfraces de ningún tipo importa ser amable con el invitado al campo pues es quién es humano sino no soy un robot porque te pido disculpas de antemano a buscarle esta estás es ingobernable

Voz 1981 02:41 bueno hablando de gobernar Oscar ya sabes que has venido a concursar y que el nuestro es un concurso diseñado para evaluar la catadura moral de nuestros políticos antes de empezar vamos a hacerte tres preguntas rutinarias un poco para situar a los oyentes las hacemos a todos los invitados la primera a qué formación política perteneces

Voz 0573 02:59 al Partido Socialista Obrero Español a partir de ahora no tiene sus cosas buenas de toda España y la segunda pregunta rutinaria Gemma es algún tatuaje

Voz 5 03:10 no ninguno no estatua

Voz 0573 03:14 sabes si tienes algún apodo entre tus compañeros de políticos y creo que no pero bueno ni una estos que tenían que hacía falta apuntar todo esto es importantísimo porque luego esto vamos a sacar lo vamos a mí

Voz 1981 03:31 ahora los medios bueno pues aclarado esto que empiece por favor el juicio justo dicho juicio justo justo

Voz 0573 03:42 bueno así así a priori en una escala del uno al diez siendo el uno Adolf Hitler siendo el diez Un bombero que rescata a un gato de lo alto de un árbol y mientras está encima del árbol un incendio en un balcón salta del árbol al balcón con el gato del hombro y apaga el incendio luego posa con el gato en el hombro en un calendario solidario que nota te pondrías como persona

Voz 2 04:04 de casi siempre más cerca del diez que que el uno pero alguna vez alguna vez me me puedo hacer ahora es normal era una media una constante en la bondad la maldad aunque soy bastante más constante en la bondad que en la la

Voz 0573 04:21 seis siete

Voz 2 04:23 poner un un ocho coma ocho para gobernar para gobernar hace falta un poquito de maldad a veces no bueno yo más que en la maldad creo en la en la justicia retributiva suelo ser muy bueno con los que son buenos conmigo cuando son malos conmigo pues pues a veces soy malo también que que ser malo qué o cómo se pueden ser malo en política digo malo

Voz 1981 04:45 es que claro que hay cosas preguntas meterle un que alguien no sé

Voz 2 04:49 hombre esta semana ha habido ha habido ejemplos muy buenos no de lo que ser malo en política llegar incluso a a socavar personalmente a alguien hasta hasta la mayor bajeza posible no es posible en política incluso dentro del mismo partido verdad esto es curioso nunca pensaría que bueno ya sabes aquello de de amigos enemigos y compañeros de partido no

Voz 0573 05:12 yo no cuando haces pregunta es así yo nunca se lo que estáis hablando Pino entonces no sé me pierdo muchísimo todo caso voy a seguir con exactitud cuál sería para tío Oscar la media de bondad de los españoles tú te has puesto un ocho pues seguramente estarán ahí también en el ocho Montón y la media de banda de los vallisoletanos uno ocho también hay más nueve

Voz 6 05:38 he que Dios bueno bueno cosa que tuvo como vallisoletanos serías poquito menos de lo que es no si yo no yo no estoy a la altura de alturas de la ciudadanía de Valladolid pero bueno lo intento bueno pues

Voz 1981 05:49 no saber si esa nota que te has puesto este esté ocho

Voz 2 05:52 es correcto esta rueda imaginaria

Voz 1981 05:55 que haya aquí justo enfrente de nosotros pues bien esa esa es la rueda de la vida entonces en un momento determinado te vamos a pedir que el empuje es entonces sonará un efecto de sonido muy largo como las rueda fascinando y cuando se detenga la rueda señalará una letra que corresponde a un dilema moral entonces el propio Pino de planteará ese dilema tu tratarán de resolver no luego nosotros evaluaremos respuesta

Voz 0573 06:17 bueno ahí vamos no hay ninguna duda no

Voz 1981 06:19 todo dame la rueda de la vida

Voz 7 06:23 la rueda de la mi

Voz 8 06:33 una voluble Irán Zaryn pasea nuestras vidas por el bulevar del destino o azar

Voz 0573 06:41 que deambula en modo Rando por nuestra existencia

Voz 1981 06:46 esta Pino la rueda de la vida ha señalado que la gente que corresponde al dilema titulado gas gano gas metano

Voz 0874 06:56 eres me gano no como es persona no comer animales Valladolid se conoce como el alcalde verduras crees que no hay que matar seres vivos si defiendes una alimentación sostenible y respetuosa con el ecosistema hasta aquí todo bien pero hay un problema las verduras te provocan muchos gases muchos muchos gases gases suficientes como para saltarse todos los acuerdos del Protocolo de Kioto tiene tres opciones volver a comer carne y contribuir a la muerte de animales o bien seguir contaminando el planeta con tus gases pero respetando la vida de otros seres piensas en el planeta a largo plazo aunque haya que sacrificar tus principios o

Voz 0573 07:30 sigues fiera el organismo es una pregunta difícil pero como es norma de la casa tienes treinta segundos para responder Hinault más que versión de aires Ésta es como muy rara no

Voz 2 07:42 bueno el el dilema en primer lugar suena bastante real no bastante yo creo que volvería a comer animales porque creo que debo pensar más en en el conjunto de la humanidad que en mí mismo mí el tema gaseoso puede ser tremendamente nocivo por tanto volvería a comer animales pero en el conjunto de la humanidad pero no en el presente de los animales a los que te come

Voz 1981 08:05 sí claro pero

Voz 2 08:07 tengo mucho respeto por los animales pero todavía tengo un poquito más

Voz 1981 08:11 con los lo has además los animales no votan no sea que tampoco efectivamente se ese dato ese dato también hay que tener en cuenta bueno pues esta es tu respuesta al dilema es correcta es moralmente válida la filosofía claro actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica o dicho de otra manera no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra quién decía eso mi madre no no les bien lo decía Hans Jonas kilos

Voz 0573 08:46 el alemán conocido también como miedito Culebras ya yo flauta donan vi esperamos vamos a un poquito de Jonas Jonas el filósofo de El Príncipe responsabilidad e de Jonas que es una variación actualización de Elin nativo categórico de Cannes y como Can Jonas priorizará las reglas de convivencia acordadas por todos como por ejemplo el Protocolo de Kioto frente a a sus preferencias personales sobre alimentación por buenas o bienintencionadas que éstas fueran entonces según

Voz 1981 09:21 sí efectivamente hacer acertado Óscar ha acertado con su con su respuesta sí señor con ellos he dicho que estoy en el ocho no se sube al nueve hemos y se acerca a la media vallisoletana poco a poco hay hay mucho me ganó en la política ya que estamos con este tema

Voz 2 09:38 te consta que yo conozco conozco alguno si alguna vez en el Ayuntamiento de Valladolid hay alguna concejala Ana de uno no es que estoy vivo en la tierra del lechazo claro desde Valladolid tiene

Voz 6 09:52 claro claro puede Pere la delicada es la ley de la selva

Voz 2 09:55 este ganaste ayer a ver vamos a ver cómo tiene ayer bacalao bacalao queda muy de Valladolid el bacalao es el típico ha calado de no no

Voz 1981 10:04 bueno vamos con el segundo dilema cuál va a ser pues depende de lo que señale la rueda de la vida

Voz 7 10:11 la rueda

Voz 8 10:18 una o azar Kinder sorpresa que gobiernan nuestras vidas viento que azota el timón de nuestro destino

Voz 10 10:28 cabra loca del tiempo pitos

Voz 0573 10:30 habrá

Voz 1981 10:32 qué bien pues la ruleta ha señalado la letra V que corresponde al dilema titulado Valladolid progreso futuro vota socialista

Voz 0874 10:42 bueno ese es el alcalde de una ciudad española que se llama Valladolid llega hasta el cargo con ese lema Valladolid progreso futuro vota socialista sin embargo te llega una oferta interesante un pintor de mucho renombre se ofrece a pintar un fresco de Valladolid mostrando a todos sus habitantes felices en sus calles solamente pido una cosa que todos los vallisoletanos pues seis inmóviles durante diez años van a ser diez años en los que la ciudad no va avanzar irá quedando atrás respecto a las demás ciudades pero sí aguantáis esté fresco atraerá turismo de todo el mundo en el futuro y la larga generará prestigio y riqueza para tu ciudad tu mandato como alcalde habrá consistido en posar en tu despacho quieto durante diez años

Voz 0573 11:24 traicionar to Slow y tus promesas a cambio de un prestigio futuro o centrarte en el día a día es es es complicado también tienes treinta segundos como como antes la decisión depende

Voz 2 11:37 es un dilema muy muy fuerte muy fácil de resolver claro difícil de resolver aquí

Voz 0573 11:43 no venimos a perder el tiempo aquí venimos con dilema es muy fuerte

Voz 2 11:45 está muy claro bueno yo creo que el problema es que yo obligaría a toda la ciudad estar paralizada no eso es hay yo puedo hacer el sacrificio pero exigir a toda la ciudad que lo haga yo creo que es un poco inmoral diría yo voy a voy a optar más por por continuar con el lema el eslogan del progreso y demás

Voz 1981 12:07 por eso el futuro botas por cierto

Voz 2 12:10 igual los plagió oí me lo planteo está todo

Voz 1981 12:13 muy claro progreso futuro puestos en ahí no hay duda bueno pues entonces estuvo rechazaría la oferta yo creo que la voy a rechazar muy bien muy bien pues vamos a ver si esta es tu respuesta al dilema vamos a ver qué dice la filosofía vamos a ver qué dicen concreto nuestro pensador favorito Rajoy de Moncloa

Voz 11 12:32 paciencia sentido del humor espíritu deportivo y sentido de la indiferencia sino uno va de cráneo creérmelo

Voz 1981 12:41 los oyentes a muchos oyentes les sonará esta cita lo hemos puesto muchas veces aquí porque es de nuestras favoritas no tanto por por divertida porque hay más citas más divertidas como por reveladora no porque mención al sentido de la indiferencia

Voz 0573 12:57 Rajoy de Moncloa con esta cita o con su célebre frase se fuerte ha puesto de moda en España la filosofía estoica que se puede resumir en un único lema que soporta ir resiste los estoicos Rajoy entre ellos podrían pasar inmóviles durante diez años perfectamente sin despeinarse dice ningún esfuerzo los cadáveres políticos

Voz 1981 13:20 la indiferencia Rajoy de Moncloa es parecida a la Talmacsi a los estoy pues no esa capacidad de no verse perturbado por nada adecuando siempre nuestros deseos a cómo son las cosas no eso sería un poco la hacen los topes entonces

Voz 0573 13:34 a España otros ha fallado a favor

Voz 1981 13:36 el lema es que soy poco Stoichkov

Voz 2 13:39 sí poco Rajoy poco soy más de acción que que de indiferencia bueno magnates

Voz 1981 13:45 ya que hablamos de esto por qué cuadro de la Historia del Arte tú hubieras posado diez años dejando todos estos asuntos bueno quien dice cuadro dice incluso edificio escultura

Voz 2 14:00 yo creo que ningún cuadro merece la pena de diez años parado la vida y una vez allí eso es mucho tiempo ningún cuadro lo merece y el bacalao estamos rico verdad estas cosas exacto

Voz 1981 14:13 hay cuál como alcalde cuál es tu graffiti favorito de Valladolid

Voz 2 14:18 cariocas Gobierno cabrón el adolescente no es una ciudad de muchos graffitis la verdad tú que dura ya nueve uno en mi ventana antes de no sé si había llegado ya a la Alcaldía me hicieron uno al lado de la Ventana vivo en un primero me hicieron lo que no no no no tenía muy claro el significado ahí lo tuve durante unos cuantos meses

Voz 1981 14:36 Ikea decía porque igual entre todos podemos

Voz 2 14:39 no decía nada yo era una de estas firmas de de los de los grafiteros no si hay alguno esto es no alguien de la oposición y desde luego tuvo que hacer un esfuerzo porque se subió a La Ventana para para para hacer el graffiti y bueno ahí

Voz 1981 14:55 que durante unos meses muy bien muy bien bueno ha acertado el primero has fallado el segundo hay que hay que sacar algo en claro de aquí vamos con lo que llamamos el test final que es el test que lo decía

Voz 0573 15:06 de todo

Voz 1981 15:12 bueno no dejamos a Rajoy de Moncloa porque el final de esta semana se titula frase de Habermas o de Rajoy de Moncloa así que Quique te va a leer unas frases tendrás que averiguar cuáles de Rajoy cuáles de Habermas

Voz 0573 15:24 la responsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo

Voz 1981 15:30 quién dijo esto

Voz 5 15:33 es que de terrorismo

Voz 2 15:35 casi siempre siempre suele ser algún político del PP el que lo tiene en la boca para para utilizarlo no entonces voy a decir Rajoy

Voz 1981 15:43 además se vaya sirena Habermas y señora lo contario

Voz 0573 15:50 ya como desmontar una bomba de relojería martillazos Nos estallaría en la cara

Voz 12 15:56 que no dijo Rajoy Rajoy Juan Tato haber

Voz 0573 16:01 SATE de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad

Voz 12 16:05 eso es deja ver más claro eso es dejar gritas lo propuse

Voz 0573 16:09 mira o Mi cuenta al final de mes porque lo necesito lo necesito y muchísimo y además mi mujer también trabaja cuando tengo los problemas y entonces tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos eso eso es de Rajoy

Voz 12 16:23 quién tendrá más dinero Habermas horror

Voz 2 16:25 sí hombre

Voz 0573 16:27 estás comprando un filósofo con un presidente del Gobierno ya ya veremos si sí no sé

Voz 6 16:33 es una pregunta o no no no no eso está claro sí sí sí

Voz 0573 16:38 europeos nos encontramos ante la tarea de lograr un entendimiento intercultural

Voz 12 16:45 Habermas Habermas

Voz 0573 16:48 se ha pisoteado la ley y el Estado de Derecho y el respeto a las minorías

Voz 12 16:54 Rajoy Rajoy has superado sietes final

Voz 6 16:59 va para respirar bueno respirar el balance

Voz 1981 17:03 el astronauta has ganado el concurso digámoslo claro que sí pero sí señor pues enhorabuena enhorabuena ha quedado y no a la altura de un tal Íñigo

Voz 0573 17:14 has visto lo que pone en Twitter

Voz 0874 17:16 es que no lo miro durante vuestra sección y además por respeto a vuestro invitado tampoco es un político

Voz 0573 17:22 tan dura no pudo han robado la la la barba de Ignatius Pino la barba Beñat Espinete el traje Gabilondo y ahora la barba digna

Voz 0874 17:31 vosotros los guardianes de la moral no pues dedicados a investigar si puedo seguir con él

Voz 1981 17:36 bueno pues nos vamos a investigar esto pero antes despedimos a nuestro invitado con un aplauso de librerías de primera calidad que nos ha costado cinco euros cinco Oscar futuro muchas gracia

Voz 13 17:46 a vosotros lo otro