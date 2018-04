Remember El Álamo

Voz 1 00:00 el año del Señor de mil ochocientos XXXVI Texas que he conocido muchas banderas se encontraba bajo el dominio de México aunque sus habitantes procedían de muchos países distintos de los EEUU todos eran ciudadanos mexicanos el Generalísimo Santana cruzaba todo México en su busca a su paso acababa con todos aquellos que se oponían a su tiránico podrá había llegado el momento de tomar una decisión una decisión a la que muchos hombres se han enfrentado a lo largo de los siglos soportar la opresión rebelarse

Voz 0874 00:41 soportar la opresión rebelarse este Hands apostaron por la segunda opción como muy bien sabe Jacinto que servía de fondo y lo hicieron muy cerca de San Antonio Bueno en San Antonio de hecho porque San Antonio ella acabó construido prácticamente entorno a al Álamo una batalla que ha quedado para la historia como ejemplos de resistencia como Numancia

estas son palabras que siempre convocan haciendo

Voz 0840 01:05 estamos recordando recordando eso vamos a ver si podemos explicar un poco la leyenda de la tele estaría verdadera porque claro es que esto es épica pura pero de detrás hay historia de verdad claro

Voz 0874 01:17 a esta cita con el Álamo no es por casualidad hace dos meses en un encuentro que teníamos en esta misma sección sobre Frankenstein Fernando Marías y tú qué Dastis para abordar este tema

estamos en El Álamo que bonito eso enciende del Alamo virtual

días de sentir que efectivamente estoy citado en El Álamo se nunca pensé que vivía esa frase y bueno me encanta me encanta

Voz 0874 01:40 sea lo que sea virtualmente claro ahora vamos a ocuparnos de este tema que ya anticipábamos porque tiene mucho que contar y algunas cosas interesantes divertidas trágicas la batalla de El Álamo

Voz 5 01:50 pero su fundación cien años atrás era una misión

Voz 6 01:53 los dejaré lo llaman El Álamo Álamo de Parras una unidad de caballería española que llegó hace treinta años como puede pero no fue concebido con propósitos militares está bien armado hay más cañones que en cualquier fuerte al oeste del Misisipí el más grande el de dieciocho libras está en la esquina suroeste dirigido hacia la ciudad el muro norte está en ruinas hay dos baterías con cinco cañones para defenderlo y lo que había sido el convento ahora es el cuartel y la enfermedad

a esto habrá una escena de la película

Voz 0874 02:28 hala la leyenda de dos mil cuatro pero hay otra muy anterior el Álamo de mil novecientos sesenta Nos ofrecía algunos datos más del paraje en el que se desarrolla la acción

Voz 8 02:39 queremos ya después de cabalgar veinte días seguidos a a ahora que esperamos a que salgan a recibirlo vamos Davy a la ciudad por lo es un fuerte es una misión mejor que eche otro dato hay mucha gente moviéndose hay dentro esos cañones no les dan el aspecto de una misión coronel allí veo un edificio que pone a Eindhoven t il N A

cat

Voz 8 03:05 Tina no te sugiere algo bueno seguro sugiere que vamos allí a divertirnos en grande

Voz 3 03:13 a ver si se entera dirigió John Wayne el dos mil cuatro

Voz 0840 03:16 John Lee Hancock

Voz 3 03:17 yo no sé cuál te gusta más Jacinto la más fiel la más la más romántica para nosotros eh

Voz 0840 03:24 el historiador exterior que dijo que la película de John Wayne era imposible encontrar una sola escena que estuviera basada en un hecho real es la Cambra de dos mil cuatro intenta acercarse más es tan difícil separar ahí la la leyenda de la de la de la historia ha habido tantas pelo los no solamente estas dos habido muchas más películas sobre sobre El Álamo y sobre todo ha contado tantas veces de la historia piensa que ni siquiera sabemos exactamente cuánta gente había dentro cuántos soldados mexicanos había sea verdad esa de entre mil ochocientos y seis mil ochocientos mexicanos digo eh bueno en forma de contar es esa es es todo todo esto pido al a la al poder de de la leyenda pero esa película de dos mil cuatro intentaba mostrar de una manera más realista no tanto a nivel de de uniformes a nivel de movimientos de tropas por ejemplo hacía una cosa interesante cuando pensamos en el ala de pensamos en la batalla pensamos en calor pensamos Texas desierto en en el calor y sin embargo hacía muchísimo frío esa batalla se libró un un seis de marzo

Voz 3 04:26 la madrugada del acto final fue el

Voz 0840 04:28 yo vi llovía los soldados mexicanos estaban todos empapados y sufrían de frío claro es eso no cambia mucho al percepción de de lo que de lo que fue la la batalla de la del del Álamo y lo y lo que pasó allí claro él me interesaba mucho desde el punto de vista político a Estados Unidos siempre ha interesado mucho mitificar todo lo que fue que en realidad fue un grupo de gente que se metieron allí ni siquiera doscientas personas se metieron allí a defender y a impedir el paso a las tropas de mexicanas y se convirtió ese ese momento de resistencia se convirtió pues en una gran épica no

Voz 3 05:03 que tú Fernando sin embargo defiende es la de mil novecientos sesenta pero porque fue la primera que en tu vida bueno la defiendo porque fue la primera película que vi bien mi vida esas palabras que es una al principio del programa son las primas

Voz 4 05:13 Heras que yo vi en una pantalla de cine claro en lo viví Bao cuando yo era niño una ciudad gris triste fe a entrar por primera vez a una sala encontrarte con lo que es la película El Álamo tan espectaculares tan tan hermosa visualmente tan llamativa tan tan sorprendente para un niño que no sabía nada de lo que ahí se contaba entonces para mí es una película que tiene una mítica especial yo me me me gusta mucho esa película pero es que a la vez la odio porque cada vez que la veo cobijo pero estos a la veo como para el que bocados de parecida por lo que queremos es bonitas pólvora

Voz 0840 05:45 es cuando se en los los lanceros mexicanos saltando las barricadas a caballo o los dragones mexicanos y ves las el avance de las tropas es todo con mucha épica que la película la dirigió John Wayne pero tenía que participó también John Forta si eso es informado algunas escenas a John When the sabía muy mal que John Ford estuviera por ahí porque un poco era como como matar al padre no hizo rodar algunas escenas que luego no se incorporaron a la película la película original lo hizo bastante bien lo que pasa

Voz 3 06:16 para ello buen no si los productores le obligaron

Voz 0840 06:19 a que hiciera un papel principal en principio se había se había quedado el papel de de de Sam Houston papel un poco secundario en la en la en acción de El Álamo pero le obligaron a coger un papel principal el cogió el de David croqueta qué es esa esa esa apariencia con con el gorro de castor esa cosa tan tan tan legendaria pero en principio John Wayne no no no tenía que hacer ese ese papel limitarse a a filmar

Voz 0874 06:43 claro es de hecho todo lo que habláis hay hay cosas sino vuelve a ver la película ahora supongo que mucha gente tendrá cierto interés en verla cuando acabemos esta conversación encontrará cosas que son inexplicables en la película de mil novecientos sesenta por ejemplo tiene este sonido

Voz 3 07:03 Denver bromas es la cantina pero es un tablao flamenco en Texas en mil ochocientos treinta y seis es verdad piensa que no sé quién dijo no sé quién dijo que la la la película El Álamo de John Wayne era plana como Texas y luego por ejemplo sale el persona

Voz 0840 07:19 que el personaje de Jim Bowie que hace Richard Whitman Richard muy más muy bajito Inés no pegaba para nada con el personaje de de de Jim Bowie que era que era un gigante de leyenda no ese hombre

Voz 0874 07:30 vamos a ponernos en situaciones lo pido a los dos estamos en mil ochocientos XXXVI que pasan Texas que hasta entonces es parte del Estado de México

Voz 4 07:37 hombre yo creo que lo que lo que lo primero que habría que pensar es qué pasa según la película que pasa según la realidad lo que pasa según la película es que efectivamente un grupo de tejanos heroicos como ha dicho muy bien el texto gente venida de todo el mundo pero sobre todo Estados Unidos deciden enfrentarse pero el caliente en la Fira nada claro eso cuando uno piensa en el David Crowe que den el coronel Travis en el Jim Bowie de la película de John Wayne b a3 héroes tres tipos maravillosos tres idealistas pero es que la realidad eran justamente lo contrario es decir huy por ejemplo era un un esclavista un canalla de primera línea un concierto un asesino un tipo que lo que quería era lograr la independencia para para seguir teniendo digamos sus prebendas

Voz 3 08:21 probablemente el general Santana no era tan mal tipo lo pinten de una manera ridículo el resto de películas películas eso cuando te dejas consiguió la independencia durante unos años la Constitución que aprobó incluía la expulsión de los negros

Voz 4 08:31 claro que quiere decir que es que realmente lo lo fascinante de acercarse al al amor a través de sus películas en primer lugar es que vemos la película épica que nos cuenta una historia y luego te ha dentro es la historia real con mayúscula es exactamente la opuesta es decir es un caso fascinante en que un hecho Torico agigantado a este extremos demenciales porque verdaderamente yo me pasé de niño todo el tiempo pensando que la batalla duró mucho verdad

Voz 3 08:57 has de noche cosa que fue una decepción horrible

Voz 4 09:00 manda en cambio en Cope maravilloso esa foto estupenda que tenía la película de John Wayne duró me parece que he llegado en algún logro incluso creo que en tu artículo Jacinto se dice creo que la batalla real no como catorce minutos

Voz 3 09:11 quiere decir que si fue el lado los arrasaron fue como Little Big Horn una oleada de soldados

Voz 4 09:17 profesionales pasando por encima de de par de unas cuantas docenas de civiles armados

Voz 0840 09:22 de todas formas yo quiero romper una lanza por los las tropas mexicanas hay que recordar que las tropas mexicanas atacaban un puesto fortificado en el cual tenían tenían bastantes cañones los los los tejanos y además el encargado los cañones con metralla en la cual había metido hasta Herradura clavos que cuando avanzaban en orden en orden regular porque avanzaban un poco la francesa como una época napoleónica avanzaban hacia hacia la hacia las murallas los fue una auténtica carnicería recuerdo que incluso hay un testimonio que dice que un solo cañonazo se cargó a medio Batallón de Cazadores mexicanos de Toluca el la el el la heroicidad a veces como pasó en del que es feliz con con con los con los zulú es el paraíso en la gente en la gente que avanza a pecho descubierto contra los supuestos héroes que están atrincherados con su rifle

Voz 4 10:10 sus cañones esos son tal vez los más desprestigiados son los más ignorados por la historia no

Voz 3 10:16 pobres mexicanos inscritos fundada no

Voz 0874 10:19 me invasión además tan masiva que muchos de los mexicanos que murieron murió por fuego amigo pero sí se sabe es que el fuerte estaba protegido por los hombres del coronel William Travis a los que se une un grupo de voluntarios encabezados por el mítico David

Voz 8 10:33 quisiera quisiera hablar con David que ya lo ha hecho es es David sí señor es usted David soy el coronel Travis jefe de la guarnición muy bien creo quisiera dirigir un momento la palabras son tan oído muchos discursos durante mi campaña para el Congreso sobre qué les quiere hablar sobre independencia libertad le aseguro a usted que no es preciso no olvide que son de Tennessee pero querría explicarles por qué lo necesito como voluntarios contra Santana los de Tele no son refractarios a la lucha pero sí a escuchar discurso que les iba a contar las muchas injusticias y penalidades que se ve obligado a sufrir el pueblo sometido al tiránico gobierno de ese general Santana

Voz 3 11:35 pues no es por nada haciendo y pienso tú estás en Barcelona me hablamos

Voz 0874 11:39 territorio que quiere ser independiente que usar Colorado

Voz 3 11:42 Trillo como símbolo su discurso

Voz 0874 11:44 que empezamos a identificar a los personajes quién era David interpretado por John Wayne en la película

Voz 0840 11:49 el te has esas bueno croqueta se le pinta como un hombre recio y un poco primario pero me olvida quiero congresista era un hombre que está implicado en la en la en la política de Estados Unidos es verdad también que hay que había matado osos pero eso es otra otra parte pero era un hombre más la más sutil creo yo digo lo que lo que lo en lo representa la representación hay que de decir en comentas esto de de Bruselas la relación que podría tener el plus es con el Álamo claro

Voz 3 12:18 es muy triste ver lo que es que no sé es importante lo que son

Voz 0840 12:22 fabricación de mitos cómo se fabrican los mitos en ese sostiene en una en una acontecimiento de resistencia el civil que es el el uno y el uno de octubre si por ejemplo pensamos en la en las palabras y que dice John Wayne en la en la película de croqueta sobre la República dice República me gusta el sonido de esa palabra eso significa que la que la gente puede vivir libre hablar libre comprar o vender estar sobrio o borracho lo que quiera hice República es una palabra que provoca cosquilleo en la garganta bueno es si mezclamos esto con el color amarillo la resistencia

Voz 0874 13:00 es que él era un un líder de un ejercito de borrachos como también parte de cuenta la historia bueno aseguró

Voz 0840 13:05 sí es seguro que en Tennessee en muy buen whisky eso no podemos no podemos olvidarlo yo supongo que que llegó a Alamo lo lo peor de cada casa debía debía haber muchos camorristas mucha muchos aventureros mucha puramente gente también con grandes principios pero en este tipo de de de historias suele haber gente con con ganas de bronca y el coronel Travis

Voz 4 13:28 hombre yo creo que era el más me parece que incluso en la película de John Wayne lo llaman el lecho en algún momento creo que John sé lo profesional

Voz 0874 13:36 es quitar profesional sí pero que tiene un aspecto

Voz 4 13:38 siguiéramos porque además era un tipo así estirado que además lo hacía muy bien pero yo creo que también de un personaje bastante siniestro es decir es un es un tipo que aquí en la película se presenta como el militar impecable de ideales que solamente quiere defender su mi idea de la República su idea de la libertad son idea de la independencia pero claro también era era uno de los de los tipos poderosos uno de los tipos ricos que estaba ahí detrás y que tiene intereses personales en que en que los hechos se desenvolvía en ruina manera no lo que pasa es que es tan bonito pensar esto que estamos marcan bonito y a la vez tan es decir bonito si eres capaz de analizar lo la cantidad de cosas que probablemente son mentira dentro de la película es decir ahí está el espíritu de todos los que hicieron en el guión está seguramente la presencia de John que yo creo que en esos en ese ejército de borrachos hay muchas cosas de John Major en la feria dos puñetazos puñetazos las peleas tal pero claro de las cosas que sabemos que pasaron allí dentro cuál es pasarlo en realidad como decías acentos artículo quedaron pocos testigos para contarlo con lo puesto

Voz 3 14:38 bueno claro ya los mexicanos no les hacíamos caso claro

Voz 4 14:41 entonces no se cuenta nunca por ejemplo la desesperación que aquellos tipos que estuvieron trece días ahí metidos que sabían supongo que mantendrían la esperanza decir en algún momento tan claro refuerzo negociación que nos permita salir pero eso en un momento se vino abajo y se lo cual

Voz 0840 14:57 pero cuando Santana puso pues el pendón rojo y empezaron a tocar a degüello porque claro que qué pasaba que que los patriotas tejanos eran considerados bandidos podrá por los mexicanos en el Gobierno mexicano los considera directamente piratas lo cual significaba que se podía ahorcar en cuanto en cuanto se les cogía por tanto no había prisioneros de guerra era era una batalla en la que no voy a hacer prisioneros para seguir

Voz 0874 15:20 los dos protagonistas que nos faltan de esta historia el primero es el coronel Jim Bowie

Voz 8 15:25 el huy el general Santana reunido un ejército de siete mil hombres Ike no irá usted a defenderse empresas ruinosas paredes de los ataques de un ejército regular bien pertrechado y tan numeroso coronel Bouygues en la última reunión de oficiales estaba opté bebido creo mejor dejar para la próxima esta discusión entonces expondrá Mis planes citaré órdenes para el exacto cumplimiento de los mismos

Voz 3 15:50 pero es que en la otra versión en la más reciente este mismo personaje tiene un carácter muy distinto

Voz 6 16:09 ya está Gemma qué tiene exactamente tesis lo tifoidea o Pulmonía una actitud las

Voz 3 16:20 tiene una primera un borracho una segunda Jacinto este hombre tenía todas las papeletas la verdad es de Jumbo huido que todos

Voz 0840 16:27 acordamos es el puñal es el cuchillo el cuchillo Bowie que es uno de los elementos fundamentales de la historia del far west y era una especie de espada

Voz 11 16:34 ella y que que crear

Voz 0840 16:37 al para matar osos e indios supongo también

Voz 3 16:40 ir a la verdad es que

Voz 0840 16:42 ya está entre las dos cosas está entre el camorrista borracho y el y el enfermo hay que en idealista no siempre las los personajes mucho más complejos más complicados de lo que muestran las películas de hecho que fuera las dos cosas no es contradictoria

Voz 4 16:56 yo sea podrías a ese canalla impresentable que dice que dice casi la historia porque verdaderamente sus las unos negocios a los que se dedicaba en fin eran bastante oscuros no

Voz 0840 17:05 su personaje como de sangre y el uruguayo nadie

Voz 0874 17:08 vamos con el con el personaje favorito de Jacinto que es el que más controvertido de la historia que es Luis Ros

Voz 8 17:18 Kim Bonham nos ha atraído noticias Anders el coronel Fene en que ha caído en una emboscada no podemos esperar ya ninguna ayuda yo me quedo aquí con mis hombres pero quienes lo deseen pueden irse con todo no al fallar los refuerzos el Álamo no podrá resistir

Voz 3 17:41 entonces es cuando Travis dibuja esa línea de de arena en el suelo

Voz 0874 17:45 que la cruce todo el mundo que esté dispuesto a morir cruzan todos menos uno que es Luis Ros que dice yo yo no estoy dispuesto a morir no es kurdo

Voz 0840 17:51 el caso de Luis robos porque son un hombre de cincuenta de cincuenta y un años hombre maduro es un hombre con un pasado de soldado había sido teniente en el ejército napoleónico había estado en la retirada de Rusia ya había estado lo había luchado en Waterloo pero curiosamente decide que que no se va a quedar él he estado luchando esos días en el ala Moya luchado bien

Voz 0874 18:10 sí pero ve que la cosa pinta mal coge unas sábanas

Voz 0840 18:13 pero es difícil es difícil explica por un muro es esto quiere decir que es que es lo que pasó eh porque también hay quien dice que que que que Travis digo bueno quién quiere irse que dijo no pues yo me voy porque consideró que no le había tengan no era no era el momento de de morir yo mi teoría personales que este hombre estaba enamorado y que tenía una en otro sitio y pensó

Voz 3 18:32 el Álamo exactamente

Voz 0840 18:35 hecho unos unos amigos le encuentra en unos días después en no sé qué lugar paraje perdido le dicen pero tú no estabas en El Álamo sabes yo me envía me he venido aquí ITA de hecho vivió vivió seis años de prórroga este este hombre no sabemos que sería maravilloso saber a que dedicó esos seis años diciendo

Voz 0874 18:53 Carnicero no trabajaba de cero en agosto

Voz 0840 18:56 es decir si les valió la pena si le valió la pena la ignominia de de de de ser el el cobarde y el cobarde de Del Álamo la la otra Rosa María

Voz 4 19:06 ya de Texas que es como se le conoce no es como hombre tal vez es posible que al ser el Si no hay más maduro de los que estaban allí si un hombre de una edad un poco tal vez que había visto más cosas no por ejemplo haber estado en la verdad es que vaya vaya a Le faltó las Termópilas poquito pero la de los claro claro eso está entonces tal vez es un hombre que que ya ha vivido mucho que ya visto muchas guerras Caleras

Voz 0840 19:28 a veces creo que ese es el francés de origen de origen francés se instaló en Estados Unidos

Voz 4 19:34 de pronto dice y voy a morir aquí porqué para que a lo mejor es eso es el momento de decir oye yo me voy esto no va a ninguna parte

Voz 3 19:40 he vivido Waterloo voy

Voz 0840 19:43 pues va a explicar la la la la historia maravillosa de la de la primera rosa amarilla de Texas no la Rosa Maria de texto es que era que era era Emily Emily Morgan la mulata que se se acostaba con con en general Santana reconciliarse con con con general permitió a Sam Houston ganar la batalla de San Jacinto von también es lo que dice la leyenda que ganemos es retrasar la batalla Santana estaba estaba ocupado ilegítimo mexicano estaba haciendo la siesta pues entonces es en pudo ganar la batalla San Jacinto que fue realmente la que abrió la que abrió la independencia de de de exacto

Voz 0874 20:17 lo tuvo un poco por encima de la batalla final no antes comentábamos

Voz 0840 20:20 de ello decías tú Jacinto hay muchas leyendas también

Voz 0874 20:23 cómo se desenvolvió esa batalla se dice que tomaron a muchos prisioneros pero que los ejecutaron allí mismo en esos quince veinte minutos que duró aquello se habla también de no recuerdo a quién le parecieron su cerebro por una pared como como símbolo de lo que estaban haciendo no

Voz 0840 20:37 pues de nuevo estamos en unos mismos entre la leyenda y la y la y la historia es cierto como explicaba antes que Santana dijo que no se acogerían prisioneros porque no se consideraban ejército regular a los combatientes del del Álamo también es verdad que la la la el tipo de lucha en la cual tuvieron que avanzar las las tropas mexicanas y fueron acribillados eh densamente por los cañones por los defensores provocó acto como suele pasar que cuando se rompe un sitio pues es es es la matanza de la matanza asegurada no lo que sí parece es que hubo se esos siete prisioneros tejanos los ejecutó entre ellos aquí está una de las polémicas más interesantes del Álamo Se dice que David Crocker no murió en heroicamente como en la película de John Wayne lanzando la antorcha en el polvorín de haciendo explotar el polvorín atravesado por las bayonetas al mismo tiempo los mexicanos sino que fue de los que se rindieron qué Santana le hizo ejecutar sobre sobre sobre el terreno es una de las grandes controversias porque claro para los para los estadounidenses es muy difícil muy diferente tener un héroe como David Arquette muriendo heroicamente como cartero que te lo ejecuten sobre el terreno desde ahora ando yo no

Voz 0874 21:44 se hombre todo el mundo sabe cómo acabó luego la historia de Texas tuvo la independencia años después votó la integración a Estados Unidos pero no sé cómo influyó esta batalla haría falta un historiador cuyo esta batalla para aquella guerra

Voz 4 21:54 me parece que si influyó es decir lo que parece que históricamente supuso es que sí se ganó un tiempo importante para que reuniera a un ejército y para que para que lograra la victoria de San Jacinto pero yo creo que la verdadera Victoria es es una la victoria de la creación de la leyenda toda toda esta historia del Álamo es un catálogo de cómo crear leyendas de cómo manipular la historia es decir no sabemos casi nada sabemos los hechos lo que ocurrió pero de lo que pasó allí dentro de cómo murieron los personajes no sabemos casi nada y sin embargo nos sigue fascinando que yo creo que esta es la base para que una leyenda funcione no la fascinación no la puedes evitar porque a mí ahora me dice no es que hay un dato nuevo sobre la muerte de Bowie yo me acerco y digo a ver Koke que fue que ese ese dato nuevo porque yo creo que tenemos anclada en la en la memoria y en la en la percepción la leyenda de unos hechos que además pues bueno verdaderamente somos conscientes de que las películas nos engañaron y bueno pues lo sabemos pero los si no síganos famoso

Voz 0874 22:52 me fascina imagino quiere se defrauda arte un poco más nos visite es el ala pues esto no hubiese estado

Voz 0840 22:58 no es el único no Txiki estuve porque además

Voz 0874 23:01 a Obama en la campaña del dos mil ocho cuando ganó las primarias de Texas escogió hacer su discurso del acto de de victoria en no en Houston Dallas sino en San Antonio dicho sea de paso más bonitas de Estados Unidos llegará El Álamo está en la plaza central de San Antonio no deja de ser una bien

Voz 3 23:17 la misión española relativamente pequeña

Voz 0874 23:20 que cuando la visitas pues ves un poco lo que ha sido con el paso del tiempo no tiene pequeñas Russell porque yo creo que al principio estaban para dar clases de de evangelización a los indios que se convirtió al cristianismo luego tenía unas celdas que usaban como hospital explican pues como cortaban imputaban los miembros a los heridos pero no deja de ser un edificio pequeño tampoco especialmente bonito y por cierto se recuerda mucho fíjate en lo que queda la historia que hace hace bastantes años en Ozzy Osbourne os acordáis de Osborne fue

Voz 3 23:48 tenido por orinar en El Álamo y le prohibieron la entrada San Antonio durante diez años a saber que había tomado antes del concierto

Voz 0840 23:54 ahora que está incorporada la mes incorporada al a la a la ciudad o todavía están un paraje

Voz 0874 23:59 con uno no está me están prácticamente medio no no no no exactamente medio pero prácticamente de hecho en las tiendas de souvenirs están cruzando la calle que se puede ir andando desde cualquier punto de San Antonio

Voz 4 24:08 a las tiendas de souvenirs claro tendrán

Voz 5 24:11 bueno quemar a cultivar ya es todo yo no

Voz 4 24:14 cosa de Cat de hecho sabes esto es una

Voz 0874 24:16 la curiosidad que acaba de recordar que sabes cuál es el mayor coleccionista de piezas de escritos relacionados con el Álamo Phil

Voz 0840 24:23 sí señor es verdad el ex batería de tienes es verdad que creo que lo cedió toda su colección

Voz 0874 24:29 no sé si si si se venden por supuesto pues muchas reproducciones del monumento hay una especie de monolito justo delante del Álamo con los nombres con los nombre de todos los que murieron allí ahora que lo pienso tenía que haber sacado una foto

eh

no

Voz 3 24:46 si te dedicada Frankestein que es este Frankestein restaurando Franco hablamos del rey suturar

Voz 5 24:55 el jurado que hemos tenido aquí con pues que fue la primera idea o sea yo Bush que realmente quería como restaurar a Frankl de alguna manera de pronto pensé como sabes eso que reestructurar claro claro hay que reestructurar y más en este caso pues Frankestein reestructurado es una celebración de la novela de Mary Shelley de la verdad hace doscientos años y lo primero que pensé es que ya que han pasado veinte décadas desde que desde que la novela salió

Voz 4 25:20 sería bonito saber qué ha ocurrido con la cría

Voz 14 25:23 Tura de Frankestein a lo largo de estas veinte décadas porque yo soy de los que cree que esa oscuridad en la que se perdió al terminar la novela

Voz 4 25:31 de Mary sabiamente que que muriera osea puede pudo seguí por ahí yo yo lo quiero pensar así que encargue a veinte escritores que hicieran cada uno un relato corto situando a la criatura de Frankenstein en algún lugar de la historia por cierto ahora que lo pienso podrían haberlo puesto en él álamo en algún momento no habría sido propia pero también en el mundo actual el mundo actual sí sí sea de mil ochocientos dieciocho entonces cada autor eligió su punto de vista alguno lo ha convertido en estrella de cine otro lo ha convertido en

Voz 3 26:01 el hecho de Ciudadanos no lo sé no ha tenido hemos llegado

Voz 4 26:06 entonces los veinte relatos que recorren la historia hasta el año dos mil dieciocho está luego ilustrados por otros tantos ilustradores que han digamos dado dado presencia física a la criatura visual lo que nos nos da una especie de recorrido visual del monstruo a lo largo de veinte décadas de la mirada de veinte ilustradores que cada uno cada uno ha hecho una cosa hay monstruos criaturas verdaderamente diferentes

Voz 0874 26:30 que hay que decir que además se lleva una traducción Nueva Delhi

Voz 4 26:32 el original que siempre está bien revisarlas tanto y tan claro porque es que yo creo que cuando el libro lo tenía vamos en proceso con con los editores del revés me pareció que era poco que no faltaba la novela de alguna manera dicen que estamos hablando con estas ilustraciones con estos relatos si antes no está la novela ya que nos poníamos pues parecía más adecuado hacer una traducción nueva original que hizo Lorenzo Luengo con el encargo de hacer por un lado una novela de auto una traducción de autor siendo él un novelista muy respetuoso con con el original y gran admirador del original y conocedor de él pero también para que la pudiera leer un lector de sean éstas estas celebraciones me gustan en la primera propuesta sea si hablamos de Frankestein porque no empezamos por leer leer franquista desde el punto de vista de suerte y ojalá puedas montar esta exposición de la que me hablabas sería muy bonito los monstruos gigantes pululando claro sí Fernando Marías un abrazo hasta luego gracias

Voz 3 27:26 bueno nos vemos en El Álamo nos vemos en el ala actualmente está luego luego