CienciaenelParlamento

Voz 0874 00:56 el bien idea científico vez no lo veo así que me imagino que estará en Plasencia el si darle los buenos días o que aproveche Plasencia pero lo puedo explicarlo todo el averno no es lo que parece lo que has visto aquí ha mirado

Voz 0902 01:10 toda tu amigo José Luis impecable con un traje de raya diplomática y corbata con un doble Windsor porque va a intervenir en la única plaza de la Cadena Ser en España en el poblado de colonización de San Gil dando el discurso con los cincuenta años el de la cadena se sabe vestido como corresponde como corresponde a la ocasión Ana bueno y luego con verás

Voz 5 01:34 hombre si no hay más remedio pero he venido aquí

Voz 0902 01:37 es Aznar me sobre todo en los teatros de de romanos de Mérida y Medellín son espectaculares tienen dos mil años ya no estaba enterrados la mayor parte de su vida con lo cual están muy muy bien conservados

Voz 0874 01:47 hace esas naves Madison una tú tú tú publicadas esta semana Javier del país una columna muy interesante sobre la serie Westworld de y lo mucho que ha cambiado la inteligencia artificial en las últimas décadas si bien los cuarenta

Voz 0902 02:00 Jones desde que se estrenó la serie se llama igual Westwood era aquella yo soy lo bastante viejo como para haberla visto de estreno poco menos no en el cine del barrio con Llull Brines algunos la el visto algunos oyentes lo habrán visto este aquel actor calvo claro les es

Voz 0874 02:18 los siete magníficos vamos a hacer de Los siete magníficos

Voz 0902 02:20 uno de los siete

Voz 6 02:21 y que él Julien es muy

Voz 0902 02:24 adecuadamente a a este actor pues el sur el robot que hacía considerar robótico no era una un autómata industrial una mera extrapolación de los brazos mecánicos de las industrias de automoción no es la la distancia con con estos robots de ahora a llamar la atención de los científicos

Voz 6 02:41 imputación no hay ahora

Voz 0902 02:44 tienen inteligencia artificial lo que llamamos inteligencia artificial que son sistemas que pueden aprender extraer pautas abstractas la experiencia no sí de hecho el punto de vista de la serie es es el de los robots no me mayormente mientras que la película ya estaba sobre todo obsesionada porque los robots atacaran a los humanos ahora son los suma hombre del verdadero peligro era serio este para para unos robots que tienen una forma de consciencia que algunos científicos y legisladores se plantean que puedan tener derechos humanos algún tipo de derechos humanos

Voz 0874 03:16 hemos hablado alguna vez aquí con algunos de ellos de hecho cuando oye ya que esto pero lamentamos la brecha de género y el papel difícil de las mujeres en la ciencia déjame que comento un dato que nos deja con buen sabor de boca esta semana según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el número de inventor as en todo el mundo es ahora el más alto de la historia el treinta y uno por ciento de las solicitudes de patentes proceden de mujeres frente al veintitrés por ciento de hace una década es decir ha crecido casi un diez por ciento en diez años no la cifra deseable

Voz 1730 03:45 pero una tendencia positiva si si si se suma a varios datos que llevan indicando que en este aspecto no vamos todo lo rápido que deberíamos ni debemos conformistas pero sí que hay una tendencia positiva en algunos aspectos te puedo contar un una historia que que he leído a estos has espectacular pero yo no los oyentes gustar no se Javier no sé si si has estado al corriente es creo que ha salido un par de días hay una empresa en en Estados Unidos que se llama match que se utiliza para que la gente que ha hecho algún análisis genético pues deje allí sus sus datos de ADN vayan encontrando pues primos lejanos familiares creo que esperaban es es bueno iba a decir inocente no es inocente pero si vas encontrando pues un tío de no sé quién y bueno vayas haciendo Match bueno la policía la utilizado la policía tenía datos restos biológicos de un asesino en serie que mató en los años setenta y ochenta por San Francisco a doce personas a hizo cuarenta y cinco violaciones Si más de un centenar de robos el mismo

Voz 0874 04:55 Policía

Voz 1730 04:56 no no no he sido yo creo que se a él también había sido como si hubiese escuchado y si lo había escuchado vale vale vale pues no sabía que había sido policía pero entonces bueno la policía tenía datos osea restos biológicos lo que hizo es poner su ADN ir buscando algún primo

Voz 7 05:12 si algún pariente encontró

Voz 1730 05:15 yo realmente creo que un familiar no sé si un par fue estrechando el cerco hasta descubrirlo el cerco

Voz 0874 05:22 genéticos interés hacer coger tal

Voz 1730 05:25 James De Angelo que sea

Voz 0902 05:27 yo creo que si lo han detenido gracias

Voz 1730 05:30 Nos crímenes que cometió bueno gracias al al al los crímenes no ha es a partir de los crímenes que cometió hace como dos décadas lo tres la perseverancia de un familiar por cierto que mantuvo bien

Voz 0874 05:42 el caso incluso creo que ayudó a hacer un documental hace un par de años que lo reactivó y entonces cree que unos policías de una determinada comisaría pensaron que que se podía no se atacar un poco por todo terreno de la ciencia

Voz 0902 05:55 Viciana sí sí sí sí me resultaba algo que es interesante es poco para poder usar la genética para acorralar a alguien de cierta relación con lo que hizo la Guardia Civil en un pueblo de Madrid con un violador y asesino también aunque no hasta el extremo de localizar a sus familiares pero sí su etnia y como había muy pocas personas de esa etnia en el pueblo acabaron localizando también por métodos genéticos tiene cierta relación claro pero es muy interesante es muy bueno recordamos que hay un número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta científica o de cualquier otra índole

Voz 0874 06:25 en personal hasta cierto punto también las aceptan se tiene que ver con gastronomía sobre todo a pero ya Javier es el número de whatsapp en la que también pueden escribirnos sí dejando es un teléfono o mandarnos una nota de voz nosotros les llamamos de vuelta es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve lo hacemos al final de esta sección siempre si hay tiempo habitualmente ya sé que no lo hay pero intenten lo acaso seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro uno y empezamos

Voz 4 06:58 una idea que no gusta mucho en este programa y que no es confirman que la comida

Voz 0874 07:02 no es que la ciencia está en cada cosa que hacemos buen cada pequeño detalle del del día a día sin embargo hay una parte esencial de nuestra vida en la que parece no haber pues rastro de ciencia ni de método científico de ensayo y error nuestras leyes basadas Un poco en las evidencias en las necesidades de encontrar nuevos descubrimientos habló de la política por supuesto Ícaro uno se preguntaría es una hipótesis que muy complicada pero qué pasaría si al Congreso solamente pudieran llegar políticos que además fueran científicos mira

Voz 1730 07:36 yo creo que iría mejor ya sé que suena un poco utópico y que la ciencia no es la única ains no no es el único instrumento necesario para tomar decisiones pero si te fijas en otros organismos tú que has estado en Washington Ives el el Banco Mundial africano de desarrollo los horarios de los organismos que se dedican a intentar mejorar aspectos de la sociedad hechas de pobreza de género están cada vez incorporando un perfil más técnico e es decir se estaban dando cuenta de que algunas de las decisiones que tomaban porque al final la clave es que tú para abordar por ejemplo cómo mejorar la perspectiva las los problemas de género tienes muchas intervenciones posibles no es sólo decir como apuestas por una no entonces ahí académicos que se dedican a a evaluar cuáles funcionan mejor esta perspectiva científica que te da unos datos empíricos decir Mira si yo tengo un dinero limitado para abordar este aspecto o en temas medioambientales no podemos sería sería impensable afrontar todos los retos medioambientales que tenemos de de golpe por cual empezamos cuál es el más grave

Voz 0874 08:45 pero cualquier cosa cualquier aspecto de los presupuestos sería contemplado de manera mucho más empírica porque claro se puede anticipar perfectamente pero yo creo que se podría haber anticipado que por una determinada autopista no van a pasar coches eso yo creo que con con el con la ciencia estadística está hecha para esto no nada bien

Voz 0902 09:02 no sé si se hubiera anticipado al cien por cien de seguridad pero desde luego yo creo que esas decisiones sobre las autopistas no no estaban tomadas racionalmente no digo ya científicamente claro hoy sí sí

Voz 0874 09:13 dotaron racionalmente se ahorraría dinero que se podría invertir

Voz 0902 09:16 Mir en pues corregir la intención política de algunas de estas autopistas era construir casas alrededor de la autopista no olvidemos esto llegó la crisis y esto se vino abajo pero esas autopistas tenía en un según una segunda intencionalidades pues de de la de que hubiera coches no

Voz 0874 09:33 a esta pregunta de qué pasaría si nuestros políticos fueron todos científicos un grupo de científicos españoles de hecho hace unos meses y para no quedarse con la duda que Aaron ciencia en el Parlamento que es una iniciativa que pretende que científicos y políticos trabajen un poco más mano a mano para el beneficio de todos y en Radio Valencia no se escucha allí no hay autopistas Blas no pasan coches en Valencia Andreu Crime en que es ingeniero de telecomunicaciones investigador en el Hospital Gregorio Marañón y coordinador de este proyecto como Sant Andreu dos días

Voz 8 10:00 bueno buenos días muchas gracias por por darnos la oportunidad de venir a contarnos esta iniciativa

Voz 0874 10:04 les estabas escuchando elucubrar no sé si hemos dicho alguna barbaridad

Voz 5 10:09 hombre no no no no no no

Voz 8 10:13 pero no no creo que no creo que sea por lo menos es decir que nuestra idea no es meter a muchos científicos en el Parlamento porque yo creo que que los políticos en el fondo tratan de hacer lo mejor que pueden pero sí poner la ciencia y el conocimiento a su servicio sea que que la ciencia pueda ser algo que les ayude en su día a día como mucha otra información que les llega pero que al final tengan algún acceso al conocimiento y a las evidencias científicas para que puedan usarlo en aquello que consideran que les puede mejorar su trabajo

Voz 0874 10:40 lo yo creo que el punto de partida es lo que a todos nos viene a la cabeza decisiones políticas pues entorno a las renovables yo creo que es un debate que que no debería existir siquiera renovables y renovables

Voz 8 10:52 por ejemplo entorno a las energías renovables entorno a la gestión medio ambiental entorno a la gestión de la salud entorno a la gestión de la criminalidad en torno a la gestión prácticamente como bien decíais cualquier medida política puede entre otras cosas estar informada por las evidencias científicas es algo que en otros países y hace mucho a nivel europeo existe una red de oficinas de asesoramiento científico a los parlamentos en casi todos los países europeos hay una oficina de asesoramiento científico al Parlamento el nuestro por muchas razones todavía no lo tiene entonces yo creo que es una rara avis que que poco a poco creo que seguirá solucionando

Voz 1730 11:28 creo que habéis tenido ya contacto con con alguno

Voz 9 11:31 los de de estos tomar Dolores domadores de decisiones que que reacción tomo adultas muy va a un anglicismo total no lapsus significativo sobre Tom Brady pero falta café que reacciona han tenido de ahí interés o hay escepticismo por su parte

Voz 8 11:51 que si os digo la verdad ha sido un interés que nos ha dejado mucho más fascinados desde los esperábamos nosotros arrancamos la iniciativa el uno de enero coincidiendo con el inicio de año un poco por tratar de centrarlo en un momento concreto del año que es fácil de tomar un requisito de vamos a mejorar

Voz 1730 12:07 la verdad es que el treinta de enero ya lo habíamos

Voz 8 12:09 ido presentar la iniciativa a la presidenta de la Cámara Ana Pastor y le pedimos que gracias a esta primera iniciativa gracias a la Fundación Cotec que se puso en contacto con nosotros aunque no los conocíamos anteriormente Le pedimos a la a la presidenta de la Cámara que nos diesen a la posibilidad de contárselo a toda la Mesa del Congreso porque es muy importante que este tipo de iniciativas no vayan de una a mano de un partido de otro partido al final tenemos que conseguir que la las evidencias científicas no tienen color político simplemente son datos que pueden ayudar a cualquiera entonces el a principios de febrero ya se lo habíamos podido plantear a toda la Mesa del Congreso todos los grupos parlamentarios grandes y no tan grandes Nos nos la nos dijeron que les parecía una buenísima iniciativa ya este mismo año a poderse da al primera semana de noviembre organizaremos un evento en el cual reuniremos a nuestros parlamentarios con a poder ser dos ó trescientos científicos para que hablen de cómo la ciencia podría ayudarles en su día a día

Voz 0902 13:03 esto Andreu también nos dice algo no estás rapidez de la respuesta de los grupos políticos los dice que faltaba una iniciativa de los científicos que llevara esta esta idea al Parlamento no yo no dice la razón por la que no hemos tenido estos asesores no seguimos sin tener asesores científicos en el Parlamento es que faltaba una iniciativa científica que

Voz 10 13:24 claro que lo haga a los toma Deimos

Voz 0874 13:27 Dolores de decisiones timadores

Voz 8 13:30 a ver yo yo creo que en este país ha intentado varias veces eh yo creo que ha habido gente en los años noventa intentó a principios de la década de los dos mil Se volvió a intentar que hubiese una oficina asesoramiento científico en el Parlamento sí hay que tener en cuenta que es que a veces difícil El nosotros yo creo que hemos tenido mucha suerte en el momento en que estamos presentando la Johanna llegaban Puerto pero entre otras cosas porque ha habido una generación y muchas generaciones de científicos en este país que poco a poco han ido abriendo camino y es verdad que en España la Ley de la Ciencia la primera desde el ochenta y seis quiere decir los primeros científicos formados con una Ley de la Ciencia ahora están haciendo un post doc quiero decir son bastante jóvenes en y al cabo somos un país relativamente joven yo creo que hay muchas estructuras de estado que poco a poco nos vamos a ir dotando de ellas gracias al esfuerzo que ha hecho durante todos los cuarenta años que llevamos de democracia de constitución pues yo creo que

Voz 1730 14:19 poco a poco va creciendo dentro oye donde

Voz 0902 14:21 Andreo y pedir un ejemplo de una cosa porque aquí estamos hablando de dos cosas relacionadas una es que la ciencia se se tenga en cuenta pues los políticos como decía Javier antes en tema de energías renovables protección del medio ambiente biomedicina por supuesto pero también hay otro aspecto que es en en decisiones que no tienen que ver con la política científica estrictamente sino en decisiones de la política general que que es que puedan inspirarse o fundamentarse en parte en la racionalidad científica tú podrías poner un ejemplo de esto segundo

Voz 8 14:59 de hecho es muy buen buen buen remar que porque ciencia en el Parlamento no trata de hablar de política científica ya todas las críticas científicas una cosa muy importante que en este país hay muchos agentes tratando de mejorarla que necesita mejora no lo vamos a dudar pero nosotros nos centramos en ciencia para la política eso por poner ejemplos concretos uno se va al Parlamento Europeo hay una Office en asesoramiento científico al parlamento inglés hay una oficina de asesoramiento científico y que hace esa oficina pues de forma independiente cada cierto tiempo van sacando breves notas cuatro páginas muy resumido cuál es la enfocar las evidencias científicas que hay sobre cómo gestionar el envejecimiento en una sociedad todos sobre cómo gestionar el ascenso del mar sobre cómo gestionar la protección de datos sobre casi cualquier Aspe

Voz 1730 15:42 Kosovo legislando en el Parlamento se

Voz 8 15:44 esas breves notas Celestin se les presenta a todos los grupos políticos cuáles son las evidencias a veces las las limitaciones de las evidencias que es lo que se está haciendo en otros países y eso para que lo tengan disponibles sin recomendaciones yo creo que es muy importante entender que los científicos tenemos que comprender que el nosotros tenemos las evidencias que hoy existen que probablemente mañana haya mejores evidencias y que no estamos en posesión de decir que hay que hacer lo que hay que dejar de hacer sino más bien simplemente dejar las evidencias ahí para que los políticos las usen como crean o consideran que deben hacerlo

Voz 0874 16:15 sí yo creo que es importantísimo pensar que nos enfrentamos a un futuro ya a corto medio plazo en el que vamos a estar gobernados en buena medida por inteligencias artificiales vamos a estar moviendo a unos en coches sin conductor y que todo esto va a estar regulado por leyes que dependen de los políticos yo creo Andreu que eso sí que es un futuro peligroso pensar que no va a un científico a su lado aconsejando les

Voz 8 16:39 bueno yo creo que confiamos en que los haya pero es lo que tenemos que tener en cuentas es al darnos cuenta de que aquellas regiones o naciones que son más ricas al final son más ricas porque se prepararon para tener tecnología más innovadora para más pronto preparados para por ejemplo el estado de California es donde se están probando los coches autónomos porque allí iban a tener el desarrollo tecnológico antes porque tienen una oficina en su Parlamento que les preparó las normas para que ese fuese posible en Inglaterra son el primer país donde se ha podido tener niños sin enfermedades genéticas a partir de padres que sí las tenía el por porque

Voz 0874 17:16 no lo permitía

Voz 0902 17:18 los científicos ingleses habían desarrollado gran parte de esas técnicas también

Voz 8 17:22 claro pero al final una cosa lleva a la otra así la legislación que permite desarrollarlo luego tus ciudadanos podrán disfrutar de esas ventajas

Voz 0902 17:29 claro es la historia del siglo XX no que Estados Unidos haya sido la principal potencia científica la principal potencia por consiguiente durante el siglo XX se debe a la Fundación Nacional de la Ciencia que creo después de la II Guerra Mundial y que promovió entre las empresas del país General Motos los dipolo grandes empresas del país género el ambiente necesario para que se investigara en esos terrenos con ayuda pública pero también con la inversión de las empresas privadas

Voz 0874 18:02 luego en la carrera espacial que tan exacto de las

Voz 0902 18:04 pero la carrera espacial los satélites pues esa es la historia de lo eh

Voz 0874 18:07 André oprimen es ingeniero de Telecomunicaciones es investigador en el Hospital Gregorio Marañón y coordina esta iniciativa ciencia en el Parlamento buena suerte porque no hace falta todos André un abrazo

Voz 8 18:17 muchísimas gracias

Voz 0874 18:29 Javier conseguido guardar dos minutos por lo menos para una llamada tengo miedo me da miedo me decía esto es como vuestro examen final ahora habéis aprobado el teórico ahora falta el practico no

Voz 1730 18:40 conteniendo me desde Valencia

Voz 0874 18:43 además Javier cómo estás Javier buenos días

Voz 0266 18:45 hola buenos días qué tal pues aquí te escucha

Voz 0874 18:47 en estos

Voz 0266 18:48 muy bien pues me pareció muy interesante ese departamento esa estancia del científicos viene era a ver si era posible que hay también hubiese un equipo de psicólogos y psiquiatras para emitir informes de una cosa que creo que la obra es evidente a nivel nacional e internacional que es la dudosa equilibrio mental de la gente que ostenta poder

Voz 1730 19:09 que estaría muy bien

Voz 0266 19:11 que en en esa instancia hubiese un equipo que dimitiese informes de quién es bueno pues no están muy explica

Voz 0874 19:19 sí se sabe es que en el caso en el caso de los presidentes norteamericanos siempre hay que hacer público un poco su informe médico y cuando asumen el cargo también hace otro estudio médico no no no el caso de Trump se quería que se hiciera un estudio psicológico también

Voz 0266 19:31 claro bueno pero es que ellos tienen en Estados Unidos el el el la carta deontológica tienen firmado el desde el setenta y cuatro el compromiso de no emitir ningún informe de ninguna persona relevante política o económica de Estados Unidos esto ha aflorado ahora ante la evidencia de Donald Trump su osea que hay hay cosas que no se conocen y que son muy importantes pero bueno en cualquier caso yo creo que es muy evidente que a nivel nacional e internacional sobre todo es lo más peligroso eh bueno pues es ese hay serias dudas delinquir vio mental en la gente que llega esto había que filtrar los de alguna manera porque son los que desata las guerras administra la economía de las de las todos los pueblos de las naciones in bueno pues es importantísimo

Voz 12 20:17 es usted porque usted psiquiatra

Voz 0266 20:19 no pero encuentro en este mundo dentro de este mundo y y icono admiro mucho a Touriño pasó a Vicente Garrido de estoy en ese mundo intento termina en un ensayo que se llama apoderó patas la compulsión del poder algo parecido al psicópata de cuello blanco que habla el señor torreño

Voz 0874 20:39 Javier que que viene la información que llega el acuerdo de las once de la mañana ahí queda la pregunta irlo de pregunta entre comillas le abrazó gracias pero vosotros también compañero espera Estupinyá Javier Sampedro adiós