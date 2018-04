Broncano, el jefazo

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:15 sí en la calle armados sólo con un micro cuando esperamos que vestido no como en alguna otra foto que pone en Twitter armado también con su curiosidad con su olfato periodístico es el sucesor de Walter bronca y todo el mundo lo dice PIL pero quita es David Broncano como está David buenos días

Voz 3 00:31 qué tal profesor de de Keynes de que él yo soy aunque hay Walter las crónicas de la guerra de Vietnam te acuerdas en el New York Times no

Voz 0874 00:40 exactamente pero ahí joder

Voz 0470 00:42 sí sí acierto que me coronó como periodista no

Voz 4 00:45 sé pero es igual el el Luis del Olmo

Voz 0874 00:48 o de la próxima generación correcto

Voz 1 00:50 el el nuevo el Iñaki Gabilondo del SUD bueno

Voz 3 00:53 tanto no vale lo siento por favor que ya que no se escucha de respeto al portavoz Iñaki te pido disculpas aquí tienes un operario a tu servicio para lo que quieras que te al Gran Vía bien

Voz 0470 01:03 la gran vía está increíble hay un montón de gente pasando

Voz 1 01:06 eh el carril Carmena sigue en funcionamiento intentando descubrir hasta dónde llega la de que la corteza de la Tierra

Voz 0470 01:13 eh ir el resto bien se la tranquilidad todo parece una piscina enhorabuena ahí se valora la tranquilidad hay muchas

Voz 0874 01:19 me haciéndose fotos contigo está extranjero

Voz 0470 01:21 poco selfie un par de selfies viniendo así atropello a un director de la SER con la bici porque abarca la víctima de la esquina y estaba uno de los jefes de la SER y casi el atropello

Voz 0874 01:29 he estudiado esto no te viene bien pero eso sí que no te viene viene sobre todo después de lo de lo de Eroski es bueno que que no se ha hablado mucho de esto no

Voz 3 01:41 en el Eroski si yo iba a comprar negros que en el mismo héroes que tiene el mismo Mike di cuenta yo robé una zapatilla de estar por casa una cosa te digo nada más tenía que cerraran ese hombre claro es que eso era unidos miro un agujero en la cuenta de políticos y lo Entrevías lo expuso tendríamos que oye de que hablamos hoy en el tema venga que recuerda Melo ahora que no te acuerdas eh no vale vale discúlpame

Voz 0874 02:04 pero los jefes te acuerdas de valor gesto lo estoy es verdad esto sí sí he pues empieza la entrevista ya si quieres era era el de la relación entre jefes siempre a dos por una cosa que ha pasado lo que te cuento y queríamos saber antes de hablar de lo que vamos a hablar en plan serio queríamos saber cuál la relación en general de los españoles con sus jefes mal esa clásica relación de José Luis López Vázquez digamos os ya hemos superado un poco aquellos tiempos

Voz 0470 02:26 vale vale vale pregunto al ya así en general al boxeo sí sí vale vamos a ver jefes jefe que esta señora no creo que tengan GP yo estaba ya mayor está jubilada

Voz 3 02:35 este chaval hola hola qué pasa que saber no sé

Voz 0470 02:40 qué ha pasa una cosa Javier es que me encontré un chaval que nos conocemos si de algo nos conocemos

Voz 0874 02:45 anda me he leído por ahí

Voz 0470 02:48 qué hacemos bueno pues tomamos una

Voz 5 02:50 bravas ahora lo que tú quieras Javier estamos

Voz 0470 02:53 por la voz ya España reconocerá si una estrella

Voz 0874 02:56 sí lo conozco lo que me igual normalmente no lo hace

Voz 0470 02:58 así gozar normalmente tu voz está modificada pero bueno digamos que estás en la cima del show business

Voz 4 03:05 hasta ahora mismo si esta casa Vasquéz que no está más arriba Azziman ahí es que me estoy mucho

Voz 0470 03:13 cuando eh porque bueno vamos eh te pregunta que hay que te pregunte estamos en A vivir en directo venga vale estás hablando de jefes si con lo cual para Titi claro claro eh en relación entre jefes y empleados eh yo no sé si Pablo escuchaba vivir siempre siempre siempre

Voz 5 03:29 lo los diez minutos que tiene cuando termine a trabajar es para esto

Voz 0470 03:33 vale pero hay algún día que he dicho yo sé me digamos me consta que hay que tenemos buena relación y que le muy buen jefe de esos empleados según me habéis contado pero algún día que haya dicho

Voz 3 03:41 columpios a ver Broncano

Voz 5 03:44 ha echado muchas pero también es verdad en tono es que Pablo no te utiliza un tono muy fuerte sólo con que te mire así un poco mal

Voz 0470 03:51 muerte caro ya te acojonado porque

Voz 5 03:53 además la mirada de abajo arriba intimida mucho más sabes

Voz 0874 03:56 cuando el segundo es que te viene bien

Voz 0470 03:59 cuando Pablo yo no estoy seguro sabe de tocar la suerte

Voz 5 04:01 marciales porque ha hecho un friki de de las artes marciales y ahora mismo da miedo antes peleábamos Andrés de hecho jugábamos y nos peleábamos un poco de hecho una vez ello Le Party costillas él me costó sin querer porque yo no sé si porque jugando de esto que sabes cuando bloqueadas con las manos por detrás siglo

Voz 0470 04:18 todo ello no me peleo con mi que claro pero es que

Voz 5 04:21 muy después como como nosotros no es uno más y entonces te estás peleando y el tío como es tan bestia intentó soltarse de la presa tiró de los brazos Prado Jito Ras y escuche perfectamente como hacía todo con Cloclo Cloclo Cloclo todas las costillas les rompisteis fusilados si si esto pero además a sonidos muy bonito me hubo abría la verdad

Voz 0470 04:39 un sonido muy medieval que ya costillas rotas Sanidad salvo claro la alta de media pasaba mucho pero habrá menos

Voz 5 04:45 ahora menos en Juego de Tronos esos recursos ver todos los recursos en la vida real no pasa tanto

Voz 0470 04:52 eh pero también te dejamos que sigas con tu paseo que joder

Voz 0874 04:55 el brazo pierna Javier

Voz 0470 04:57 el haber te mando un abrazo igualmente a él no descuide las piernas es muy importante tú yo sé que tú levanta Hierro en no descuide los cuádriceps vale voy a intentarlo sobre todo la parte de atrás de cuadrillas

Voz 5 05:07 para tengo has importa si que son la corta

Voz 0470 05:10 también disfruta e igualmente me decía hasta luego

Voz 0874 05:13 como como la Gran Vía eh cuenta siempre con la Gran Vía es increíble se aparte de que PRISA es como es como es como el no

Voz 3 05:20 verdad como las asambleas lo que de verdad

Voz 0874 05:22 la meca del del mundo de la cultura y el entretenimiento verdad en la que la gente viene a PRISA de rodillas si tú te pones en la puerta de prisa siempre pasa alguien entre sí sí de hecho

Voz 3 05:31 dos

Voz 0470 05:31 si esto la gente cuando lo sabe pero a la puerta de Prisa Radio se pone gente como cuando gente que suponen un puesto ahí apostado sí sí yo trato matojos algún famoso pasará a ver a los famosos pero ahora eh a David Broncano la avistamientos famosos y luego otro famoso que pasan por aquí porque es el centro de Madrid entonces cuando te cruzas a

Voz 3 05:50 a Imanol Arias claro claro que son Risto Mejide entre una prima no claro a Stoichkov estoy a los famosos serio es el primero que se te ha venido a la cabeza visto estoy

Voz 0874 05:59 sí

Voz 3 06:00 anda busca busca alguien más que tenga pinta de tener anónimo no sé si por alguien que ya sea también más vamos a que haya tenido ya sus broncas y sus usted vale tules vale vamos a mediana edad no tuvieron senior camiseta hola vamos toda una cosa un requiebro que bueno no me ha partido la cintura que

Voz 0874 06:25 al gimnasio me duele

Voz 0470 06:27 claro la gente en Madrid está acostumbrado y aquí justo en cero está acostumbrado aparte de ver a famosos aquel espanto de Rato de las ONG si te has tenido tu la gente tiene habilidad para el amago y el recorte

Voz 0874 06:35 es decir la cobra ONG no

Voz 3 06:38 es que es terrible vamos a ver estas olas os puedo preguntar una cosa el caso es que justo es una familia completa muy bien a veces podemos hablar un momento bueno cuanto tiempo tenéis pues muy pocos porque tenemos que eran dos minutos vale proponía juntas por favor a ver es que estáis intuyo que coles relación familiar de este grupo

Voz 6 06:58 vale pues mira estas Mi madre y estar mis hijas

Voz 3 07:01 Benito niñas pequeñas me lo había jugar de tres y un año pues casi os bien muy bien lo mejor es que claro he visto más niños en mi pueblo se que me dice ella es la abuela y tú eres la madre de la criatura si estamos hablando de

Voz 8 07:14 eh eh jefes tiene algún jefe a día de hoy si relación

Voz 3 07:20 te lo digo pues uno ocho y media eh hay respeto por tu parte hacia tu jefe o jefa me aclara el jefe qué sector

Voz 6 07:29 minería como Inés

Voz 3 07:32 día he dicho lo esperaba ese día de minas lo visto venir ni de lejos eh te he pillado

Voz 8 07:38 es ingeniero de Minas jefes e Mining Master

Voz 3 07:42 sí que es el que perfora la corteza él no Él no no no las demás no paramos él estaba más arriba la indicaciones de dónde

Voz 0874 07:54 preguntarle por ese pequeño detalle de su jefe el mundo ese pero su jefe que que ya no soporta

Voz 8 07:59 vale tu jefe Mining master cuáles

Voz 3 08:03 un detalle concreto que no te gusta aunque lo eres un ocho medios medio en mi jefe jefe eso algún detalle técnico que te dijo que hemos esa es una broca que no valía para que me haga hablar inglés ahí está tu no quieres hablar inglés sí pero tengo que hablar inglés mucho como se dice a nivel técnico en inglés voy a a reventar este trozo de roca en las dosis a Lluís Miquel Roca por ejemplo Blas si que lo Agustín sirve esto estábamos cumple los dos minutos

Voz 0470 08:35 deseo que pasa por la mañana que disfrutéis

Voz 3 08:37 yo les diría mi cuñada que te vista quién te tienen un altar más si es muy dispares la minería nunca el cuñado

Voz 0874 08:45 en serio al cuñado ella no

Voz 3 08:48 a ver si cualquier esquema flipa es que de verdad que la niña pequeña

Voz 0470 08:50 Solari estaba allí ya nervioso pero me ha encantado el tema eh porque hay muy pocos ingenieros ingeniera tal si si si alguien más así si esto llega no por la también cuerdo se para y no no no por por el concepto de Ingeniería de Minas me citas sexuales

Voz 0874 09:03 ya ya ha hecho un vistazo ciento ochenta grados solamente si ves a alguien que esté a tiro Adela

Voz 0470 09:08 vale pero dime un perfil tiene un perfil de da o demográfico es igual

Voz 0874 09:11 a un jubilado que lleva toda su vida hay que ya le da igual sí

Voz 0470 09:14 pero es muy bueno venga a ver cómo se nota que es periodista es verdad que es un pilar del cerebro aunque tengan siempre va

Voz 3 09:21 vale vamos a ver un jubilado que puede haber un jubilado eh venga venga venga porque lleva gorrilla mantel a España hola qué tal cómo vas como yo te al estar bien donde remanentes de yo yo sí estoy Brasil brasilero brasilero las o español un poco fala español dance distintos intervino habla despacio se está yo Bilal

Voz 0874 09:54 no estoy

Voz 8 09:56 eh algo normal trabajador de que de la sectores

Voz 9 10:01 en la dos actor de Saúde

Voz 8 10:04 Saúde vemos luz es un enfermo ir sí firme y en qué

Voz 3 10:15 distrito tu Brasil Mato Grosso Ernest antes muy topó el estado de Bahía conoce claro O Bahía Salvador sábado capital de Dalí precioso

Voz 0470 10:35 la pregunta es tiene un jefe

Voz 8 10:38 se eh algún

Voz 3 10:43 jefe Alfred jefe a vos vos teniendo como lo explico esto es Javier que haya tocado la eso jefe es el jefe es a personas si me te un traballo es superior a la jefe ejerce como se dice brasileño de una gratuidad graduación superior eso es

Voz 8 11:16 voces el hotel

Voz 9 11:19 y ha formado también en pos graduación

Voz 3 11:24 ah vale esta soltando título sí

Voz 9 11:27 pues de sus regular

Voz 0470 11:29 Javier no nos vamos a entender quién es algo de Brasil

Voz 3 11:31 él no es necesario estar pasándolo bien

Voz 0874 11:35 yo muy bien

Voz 3 11:36 acá se una persona una persona feliz

Voz 10 11:40 sí yo debo volver a labor ahora ahora yo debo volver a hola Lavoro después de de K dos yo yo yo a usted yo debo retorna al abono vamos que hizo que Haifa

Voz 3 11:56 no hay faena eh para Ben Saud de pero te Saúde pero éste Andreu me voy Javier tú no te vas

Voz 0874 12:08 me admitió abuelo iba a un camping en Calpe se llevaban el traductor porque entendía con todos Él creía que se entendía con todos los hombre es nadie esto lo más parecido admitido abuelos no habían mantenido dos conversaciones paralelas el hablando de lo que he querido

Voz 0470 12:23 había un momento momentos que yo pensaba que me estaba entendiendo lo de jefe dijo él como lo de PETA de pronto no sí sí vale voy voy

Voz 0874 12:42 según datos de una encuesta de la empresa Gallup el setenta por ciento de las personas de trabajo lo hacen por tener una mala relación con sus jefes el informe indica que la mayoría de veces simplemente queremos dejar a nuestros jefe no nuestro trabajo hay otro informe realizado hace poco por el Instituto de Investigación my wall en colaboración con la empresa Amstel que concluye que el ochenta y tres por ciento de los españoles piensa que su jefe no valora su trabajo para hablar de este tema nos acompañan Maite Sáenz que es directora del Observatorio de Recursos Humanos es una revista de investigación especializada en este campo como estas Maite buenos días

Voz 12 13:15 pues buenos días muchas gracias por por llamarme

Voz 0874 13:17 ya que me sorprende mucho bueno me sorprende a medias pero verlo negro sobre el blanco digamos llaman mucho la atención que la gente deje los trabajos no por el trabajo

Voz 12 13:26 pues es que es una realidad además de de mucho tiempo atrás eh que no no tanto porque se encuentra a disgusto con la tarea que hacer sino por el entorno en el que la hace la relación personal porque no sólo profesional que pueden establecer con el cual es superior

Voz 0874 13:41 queriendo que para llevarte bien con tus jefes en el terreno profesional hay que abrir una ventana digamos a lo personal

Voz 12 13:46 si la justa la justa porque el jefe siempre será un jefe siempre tendrá que tomar decisiones que a veces no nos gusten eso también hay que entender

Voz 0874 13:53 no hay líneas rojas que no se deben cruzar entonces nunca como por ejemplo ahora está muy de moda por ejemplo

Voz 12 13:59 a irse todos a tomar unas cañas bueno pues sí está muy bien pero entrar en confidencias en esas cañas o acabar todos un poquito más de la cuenta pues nada

Voz 0874 14:06 está claro digamos que tu jefe no debería verte en determinadas condiciones no bueno seguramente

Voz 3 14:12 es que por supuesto discúlpame

Voz 0470 14:16 pero entrevista prefería estoy aquí Javier yo estoy estoy me interesa

Voz 3 14:18 sí ella estoy aquí ya estoy David Maite Maite David hola hola España que estaba en la calle Maite directora del Observatorio

Voz 0874 14:26 a recursos humanos que es una revista de investigación especializada en este campo no contra una cosa interesante investigación escucha porque además tú tú tienes yo creo que eres seguramente en España si la persona que más jefes es posible no

Voz 0470 14:38 yo también soy un poco jefe ella y además no es cierto quiero decir es que infravalora

Voz 0874 14:42 en esa en esa situación en la que dicho sea de paso a manos encontramos no hemos ambas Pepa

Voz 0470 14:47 el jefe tienen jefes claro

Voz 0874 14:50 además compartimos algunos jefes ella ha sugerido una cosa y es que aunque hay un aunque tiene que haber una relación con tu jefe si hay situaciones en las que no debes ver a tu jefe entonces ella decía por ejemplo ahora se lleva mucho lo de bajar a tomar unas cañas de pues esto no está bien porque porque a lo mejor tú ves a tu jefe en una situación en la que no deberías bueno esto pasa muchísimo claro tú imagínate que tú con alguno de tus jefes piensan uno cualquiera de cualquiera de las empresas para las que trabajan de repente te dice nos vamos a la piscina pública de Vallecas un sábado por la mañana

Voz 0470 15:22 ahí está el menudo estás es suficientemente

Voz 0874 15:25 a lo mejor tú no quieres ver en bañador porque tu relación cambiarían

Voz 0470 15:30 no claro pero porque incluso a veces tengo mucha admiración por por un cuerpo firme en no donde te un aspecto

Voz 0874 15:37 cuando en donde no no no pero lo que hoy es

Voz 0470 15:39 lo que voy es que yo por ejemplo peón jefe de aquí de la SER íbamos a una piscina La Elipa IS jefe se despoja de su ropa igual te una relación seria de empleado jefe de pronto veo un cuerpo trabajadores Ximo en despido en Speedo

Voz 0874 15:53 dar en formato ejecutivo de la Ser eso es a mí lo que me

Voz 0470 15:55 lo que más respeto porque Diego este tío está está tirando debatido

Voz 0874 16:00 eso qué significa

Voz 0470 16:02 donde se de proteínas ah vale vale el batido el batir el dedo gordo y Diego y entonces me provoca un revés está levantando hierro en gimnasios y entonces me probó con respeto que igual excesivo lo que me cuenta ahora es que he dicho cuando hemos empezado el programa ahora que casi atropella un jefe de la SER es verdad es cierto sin recordar que el tema era ese igual ahora me siento te cuento la situación que a nivel jefe empleado bueno quieres que diga quién era el jefe vengan lo Luis Pi a Luis ha sido un atropello director de Antena de la que se jefe de aquí yo iba en contra dirección porque a veces para dejar David

Voz 3 16:34 ahí en la calle tiene mar atropello joder

Voz 0470 16:36 entonces yo el derrapaje va a ser porque no pues no

Voz 0874 16:39 ahora atropellados claro el once por vivir

Voz 1 16:41 yo he ido en contra dirección he tirado de derrape

Voz 0470 16:44 me ha dicho oye oye yo me da la vuelta malencarado que pasa de pronto he visto que era lo he dicho a hombre Luis joder qué placer de aquí claro claro que que buen porte tienen montando en bici pero no sé si saben enfadado igual se amparaba Maite como crees como la situación es filma como decir que tiene un perfil muy bajito

Voz 4 17:01 lo que no cabe la verdad no le vuelvo a ser el ciclismo Number yo creo que no

Voz 0470 17:08 porque yo quería hablarle del primer pero esto es esto es muy curiosa no cuando pasa algo común jefe

Voz 0874 17:13 a lo mejor ocurre algo esto esto pasa a veces ha pasado en que diga yo esto

Voz 0470 17:18 sí lo que pasa por cuarto año pasa a veces no

Voz 0874 17:20 pues unas situaciones que de repente tienes que olvidar rápidamente y que nunca nunca volver a sacar el tema

Voz 0470 17:26 no pero dices que no te acuerdas compartir uniéndose en el urinario da un jefe sí o a lo mejor no puedes evitar echar un no

Voz 0874 17:34 no me estoy refiriendo haciendo todo eso en concreto algo que te pasó Castelo en un urinario de la SER a Cage que pasan cosas

Voz 0470 17:42 ah bueno claro que igual hace un comentario exacto pensar un comentario privado

Voz 0874 17:47 pero de repente pasa algo todos es mejor cuando ha pasado eso es mejor callarse que ha pasado ya está

Voz 0470 17:52 si aquí no pasa nada pues no lo sé no sé si mejor

Voz 12 17:55 memoria es corta luego te metes en el día de hoy se olvida

Voz 0470 17:58 la la omisión

Voz 0874 18:00 cuál cuál es cuál es el peor defecto de de de un jefe los modales los malos modales

Voz 12 18:06 las ten en cuenta que al final esto está lleno de media bueno también cortar cabezas así a lo bruto es muy buenos días

Voz 0470 18:11 pues que a veces se olvida el genocidio pero hay es que han cometido

Voz 0874 18:15 es verdad pero centrémonos en los jefes españoles normales

Voz 12 18:19 y como te decía ten en cuenta que al final la relación con tu jefe de tu jefe contiguos una relación entre personas lo que nos gusta a todos es que se nos trate con como tales y eso implica pues un respeto en los modales en el en el reconocimiento del trabajo en que te escuchen yo te diría que sí hay que destacar un una un vicio del mal jefe es ese

Voz 0470 18:39 pero ha dicho que no me empleados una reacción de personas salvo que trabajase en una cadena de montaje y tu jefe sea una máquina distribuidora

Voz 12 18:46 esto todavía no ha llegado a lo mejor a lo mejor

Voz 0470 18:49 no va a estar ahí como discute con una aspiradora

Voz 3 18:52 a rumbas nunca nunca nunca hago por lo menos los expertos dicen que todo aquello

Voz 12 18:56 qué tenencia emocional nunca nunca estará en manos de un robot

Voz 0874 19:00 te imaginas el jefe rumba y aquí la reelección dando

Voz 0470 19:03 lo dijimos luego dando ordenes

Voz 0874 19:06 no para para tres al revés que es lo que más se quejan los jefes que hacen los empleados

Voz 12 19:13 porque si se elabora si el el hecho de no comprometerse con la con la tarea de con el trabajo

Voz 0470 19:18 que Nocilla recordamos ahora el compromiso está muy de moda

Voz 12 19:20 en lo que se dice enganchar

Voz 0470 19:23 el Cuco que palabra hay que Guecho Men que palabra ahí en España implicarse mí el compromiso en Guecho en el hogar incluso

Voz 0874 19:33 a las nuevas generaciones son más Gates que los anteriores no no no no no no me digas

Voz 12 19:39 no todas las con un con un responsable de reclutamiento y selección de una gran compañía española te va a decir que el principal problema que tienen seleccionando millennials es la falta de compromiso eso yo no lo diría como tales no creo que está bastante claro

Voz 0874 19:50 quién no ha visto gramófonos pero sí

Voz 0470 19:52 sí porque es que Hacienda mira las cosas que a veces no pero qué sorpresa no te diría que yo soy millennials Maite igual te ha sorprendido porque yo soy jefe también pero soy millennials que ya empieza a jefes millennials ojo a esto emplean millennials

Voz 12 20:11 has dicho sabes qué pasa cuando un jefe millennials a cuando un mil lineal llega a ser jefe que es lo que pasa es que adquiere los vicios de los mayores

Voz 0874 20:17 no no he estado lo estaba viendo venir esto lo estoy viendo pasar

Voz 3 20:21 sí claro esto está siendo testigos de este proceso es testigo de esto

Voz 0470 20:24 proceso del cambio generacional sí sí

Voz 0874 20:26 a Nacho pone un becario claro por supuesto sepárate cómo se va

Voz 0470 20:29 claro es que enseguida la escala de jefes aquí se modifica ya es el día de la tragedia

Voz 0874 20:34 oye Mayte Sáenz directora del observatorio de Recursos Humanos te agradezco la visita perdona esto es un poquito absurdo

Voz 0470 20:40 hasta ahora voy a aprender ha dado muy buenos datos

Voz 0874 20:43 sí sí sobre todo en unas cuantas cosas a un par de personas gracias Maite quiénes jefes me dijo que si ahora mismo no empleados hombre cuándo vamos a tener o no te acuerdas ni de cómo se llaman mira tengo ahí enfrente anuda luego Maite gracias a vosotros luego tú te tienes que ir también tienen de si y te acuerdas que que se domingos alternos en Mercamadrid lo quiera Mercamadrid en el en el mismo callejón Callejón bueno sabes que si bien

Voz 13 21:11 que todo va guardameta

Voz 0470 21:14 todo lo que claro todo lo que haya que casi casi

Voz 13 21:17 yo ya que está poniendo

Voz 0874 21:19 todo que justo cuando yo voy allí con un cubo

Voz 14 21:24 a mí

Voz 16 22:45 pasa pasa pasa pasa es que se se

Voz 0874 22:46 no se tiene que ir a David adonde a una cosita que tenemos en Mercamadrid cosilla tienen tiene que ver con el tenis no en este caso no no estoy domingo no es lo mismo que viene puede que tengan que ver pero desea

Voz 1378 23:00 cuando me va a llevar algo con porque a mí no me has mandado invita

Voz 4 23:04 cien para las cosas que haces con Broncano

Voz 0874 23:06 de hecho el domingo que viene hacemos una cosa con el tenis sabes que es el torneo de Madrid

Voz 4 23:10 Lou horneado in me vas a invitar y que bueno que por qué me desprecie de esta manera Javier yo creo que este partido lo vamos a jugar Álvaro once esto juntos algún día yo creo que la semana que viene de hecho te lo vamos a hacer desde el tenis este esta sección pero vamos a hacer Laura entera que no le llaman Mi querido David Broncano A vivir que son dos días bueno Angela cómo estás Ángela Quintas buenos días

Voz 0187 23:36 buenos días

Voz 4 23:37 la figure es lo yogures escuché el otro día se me has podido

Voz 1378 23:43 por cierto a os lo dejo caer ahí porque es una especie yo tengo yo Gürtells Illa

Voz 0874 23:48 sé qué te voy a decir una cosa he dicho muchas cosas me he equivocado infinidad de veces he abierto la boca donde tenía que mantenerla cerrada nunca ha provocado tanta polémica cuando el domingo pasado insulte a las yogurt era

Voz 4 24:00 que tire la que vais puedes llamar

Voz 0874 24:03 cualquier cosa Albert Rivera pero no insulte eso les llevó no

Voz 4 24:06 te tela te hicieron un escrache no pero vamos sí sí lo sé

Voz 0874 24:12 la despierta tantos sentimientos hombre

Voz 4 24:14 es que tú te das cuenta que es se le roba a la a las empresas de yogur que les roba no no te rías es un pirateo tú escuchas cosas quedan ellos han trabajado durante años sus vidas

Voz 0187 24:28 esta es la primera vez lo hago ya tiene

Voz 0874 24:32 tenía razón que que en lo que decía no lo llevó entera es esa máquina fantástica en la que pone yogur sale yogur claro pero eso es

Voz 4 24:39 increíble

Voz 1378 24:40 es yogur ilimitado Javi el yogur ilimitado

Voz 0874 24:43 tú crees que si sigues haciendo eso con el yogur que te da la yogurt era el último yogur dentro de miles de años será igual que el primero

Voz 4 24:49 en homeopatía horror no lo que es lo que más te gusta a ti de comer de comer muchas cosas hacerla una de mis cosas favoritas que ya ya me ha ganado está renovada por cierto gracias gracias qué cosas espárragos frescos tú imagínate que mentes en un sitio espárragos y te sale más espárragos de los temo lo haría la Esparraguera sí que estaría

Voz 0874 25:10 bien pero pensaría que hay algo freaky en el

Voz 4 25:13 en la máquina no no te gusta lo negó lo que tienen las

Voz 0874 25:16 en fin es tú tenías que trae yogures hechos porte teníamos que compararlos con con uno yogures profesionales pero has estado en Sant Jordi creo que habrá estimado mil libros de ocho mil fotos

Voz 0187 25:25 vuelto a ser otra vez la de Javier así que me hacen muy lo de Javier si se ponen muy cerca dicen

Voz 4 25:36 soy Ángela hoy vamos a hablar de Bini

Voz 0874 25:39 deje Bin Mimi vi mi bebé no sé no sé qué es eso

Voz 4 25:43 esto es la fauvismo sostuvo la foto si Mimi vino tú vives todo esto en Galicia hay de todo ya no empieces a provocar que es el que es el vi mi

Voz 0187 25:53 es una hortaliza que nace entre un híbrido entre el brócoli la col china no se podía llamar brócoli bueno se llaman se llama Vini que es un hombre muy bonito

Voz 0874 26:06 cuando vi miedo es bonito sí pero si te digo la verdad

Voz 0187 26:10 por eso brócoli sí lo que pasa que tiene el tallo mucho más largo si os fijáis sí sí sí sí nos a él el tronco es mucho más fino de hecho el se puede comer dicen que se puede comer crudo el brócoli crudo a ver quién es el valiente que se comentario

Voz 0874 26:27 este viendo venir este es uno de esos productos junto con la que tiene comer para parecer que eres moderno

Voz 0187 26:32 claro si el precio es mucho más caro

Voz 4 26:36 sí aporta más cosas que el brócoli en sí

Voz 0187 26:38 sí sí sí tiene más cosas que el brócoli tiene dos nombres como el brócoli que es brócoli obra no este se llama Vini pero también he encontrado que le llaman tiene otro nombre que me que me ha hecho gracia a ver si lo encuentro

Voz 1378 26:49 hola muy buenas luego os lo digo yo me llame olvidado lo digo yo me olvidado si es verdad que el tronco eh lo han diseñado esto porque el tronco del brócoli es una aberración

Voz 0187 26:58 claro árbol claro estoy además el precio más elevado también porque se recolecta a mano entonces eso hace que se incremente mucho el el precio fijaros el el kilo Debbie mi cuesta siete con dieciséis frente a dos con cuarenta y nueve del kilo de brócoli es casi bueno tres veces más esto está mucho lo que ha ido Star Bucks Segura Juanjo estos mucho más rico no haber somos grandes productores de vino lo que pasa que lo lo exportamos

Voz 0874 27:28 posible que buena parte de la gente que escucha no sabe lo que es el

Voz 0187 27:30 y resulta que es nuestro sí o sea es que nosotros fabricamos mucho vino en de Murcia también se llama broma lo he encontrado baby brócoli o Pedro Colino a baby brócoli una perdona que mira la diferencia entre el brócoli es es que son muy parecidos se diferencian en que el precio el precio el precio que tiene más sodio por ejemplo el Beam tiene más potasio aislante que tiene más necesitas más claro voy a comprarme si tiene el Mi tiene mucha vitamina C y tiene tiene Cindy en ácido fólico es más porque tiene fibra sea pagas más por algo más pequeña bueno pagas alquilo al final es lo mismo al pienso yo pido el mercado no pido

Voz 4 28:24 los tres manzanas todos nada

Voz 0187 28:26 no es con tres vi monte vas a quedar con amigos

Voz 4 28:29 te has también deja porque tú las cubre

Voz 0874 28:31 la pieza Coco cómo se cultiva

Voz 0187 28:34 pues mira el lo que decíamos que ya se cultiva en España sobre todo en la zona de Murcia tienen nueve meses de esa tarda nueve meses en en crecer la plantación va desde octubre hasta junio y bueno las La Ser recoge a mano es muy delicado lo recogen hipster murcianos murcianos con sus pantalones pitillo un kilo

Voz 0874 28:59 de Bini son siete coma dieciséis euros si uno de brócoli dos no te bueno dado más que decir ante tienen locos sí porque estamos buscando un mundo sostenible

Voz 1378 29:08 pues al mercado voy a hablar de igualdad no pero en realidad sin la fruta es más cara y la verdura enmascara igual es más sostenible si la recogen una que porque cubriendo los que no pueden pagarlo no bueno eso es otra pero en tono sostenibilidad tú el debate de siempre pero tú piensas que no hay máquinas recogiendo las con lo cual no hay contamina déjame hablar

Voz 0874 29:27 el Vini que tú vuelves el Vini porque hecho con José de la Cruz que es propietario del restaurante sal negra de Madrid cómo estás José buenos días buenos días en respuesta a tu pregunta porque no está David solamente

Voz 4 29:38 a la pregunta de que lo hicieran sal negra el nombre del restaurante es un imperativo os es un sustantivo de un tipo de sal sustantivo a vale vale porque si no sería un racista ahí estáis en donde estáis ya tiene Inurria XXXIII que va de Plaza Castilla M30 sí es un restaurante de qué tipo de comida

Voz 9 29:59 hacemos jefe de cocina han Paco Pereira y ha trabajado más de lo

Voz 4 30:05 Diego me veo voy a dar la la silla para subirme aquí aquí en Canarias porque ha nacido en Canarias no pero soy gallego olvídate ya lo utilizaremos

Voz 9 30:17 no haga falta entonces hacemos una cocina de fusión japonesa pues Navarro gallega gallega

Voz 0874 30:25 bien que parte de toda esa fusión de entrar Albini en la parte japonesa de verduras

Voz 9 30:30 las Navarra ahora por ejemplo que es temporada de alcachofas espárragos pues hacemos un plato mixto de verduras alcachofa una alcachofa un poquito de Bini

Voz 4 30:39 pero qué porcentaje tiene en la fusión la cocina gallega setenta y sí más o menos no la en lo Navarro ha deja sí sí es verdad que que bueno quizás no tomarlo gallego que José

Voz 0874 30:53 el el los igual el vino está aquí para quedarse

Voz 4 30:56 yo creo que sí Pau muchísimo me parece un periodista de Vogue ahora mismo yo creo que es una verdura que cada vez se vaya viendo más verdura que gusta no bueno aparte sus propiedades y tal yo creo viendo cada

Voz 0874 31:18 tu crees te lo merece

Voz 4 31:22 como todo mereció la pena los espárragos las alcachofas o no la respuesta es sí claro yo creo que sí merece la pena hacer una pregunta en la línea editorial de de Javier qué qué sientes cuando el vi mientras en tu interior la luz Dios ha crecido aún más que una cola para el que no lo haya visto nunca

Voz 9 31:49 es un espárrago Triguero el brócoli no

Voz 4 31:53 día me está gustando un poco más que es una monstruosidad a los ojos decía

Voz 0187 31:56 viene de Japón sabéis cómo estáis antes de la comida japonesa pues que bueno que viene Japón por citar algo si sí claro y que se inventado en el mil novecientos noventa y tres como Verón preparado claro lo que es lo mezclaron Adela estás partiendo de datos que sabías que quedar por detrás que Dios me lo he preparado

Voz 4 32:16 quién es medio Espárrago volví y me pero parece que naces empiezas por ahí

Voz 0187 32:22 no hay una cosa que se llama hechas Mimi hice genera BM

Voz 4 32:28 cada domingo no José Millás

Voz 0874 32:31 qué

Voz 4 32:31 estabas preguntando para qué he venido yo aquí donde estoy cómo es posible que esta gente tenga un programa de radio preguntas todas es compatible antes Gallego

Voz 1378 32:41 eu no te iba a defender entonces

Voz 4 32:43 no has traído de he un viví hacemos la salida esto lo ha hecho un gallego no

Voz 1378 32:52 vale ya ya ya os doy mi aprobación de entrada sin probarlo aunque Times cianuro yo ya lo ha aprobado

Voz 4 32:57 el escaló a tu a ver esto vamos a ver a ver es verdad pero es que ese no sé qué mal lo cierto es que parten espárrago una vez cocido es verdad que se parece un Triguero más encima

Voz 0874 33:10 no te Jamón jamón

Voz 4 33:12 porque estamos en gallego es si vale por supuesto es gallego no te digo

Voz 1378 33:20 sí pero el IVA calle voy a probarlo que rico hasta lo pues no les pero ya es gallego ya Boyer

Voz 7 33:31 sí

Voz 0874 33:37 Rosalía de Castro mismo campo

Voz 17 33:41 qué rico rico porque es verdad que sabe a Trigueros te va a gustar es como si le añades un poquito de sabor de brócoli aún Triguero entiendes vale te gusta la idea o no me gusta mucho ir jamón encima también las patatas te gustan gallegas tienes que explicar mucho la gente lo que servimos cosas

Voz 9 33:59 me cada de eso va conociendo más no pero si si era el momento hay que hay mucha gente que todavía no lo conoce no hay es curioso porque mucha gente que no le gusta el brócoli el y misiles un sabor más eh más dulce

Voz 0187 34:13 más conocido entonces él debe ser bueno para que para todo es muy rico en vitamina C ácido fólico Salvini es una verdura fantástica

Voz 4 34:25 una Horta según dicen con propiedades están sí bueno no lo narra todo el gallego

Voz 1378 34:31 bueno éste no pero el el que lo cocino si con lo cual vuelve Gallego

Voz 0874 34:33 lo que no tiene buena pinta igual oye sabes que esto es una cata Manuel no es tu comida

Voz 4 34:37 ah pero no yo ya me iba poniendo como me estaba de él

Voz 0874 34:41 es decir si merece la pena no merece la pena merece la pena

Voz 4 34:44 dicen mucho apenas eh sal negra en coma al negra de compañías no porque para limpiar la boca lavarla a que se llama manchas de aceite pero eso le da brillo no no haber tú lo entiendes porque lo de esplendor porque no te dejas barba

Voz 0874 35:01 José de la Cruz propietario del restaurante sal negra

Voz 4 35:04 Madrid gracias José un abrazo encantado gracias Angela eh

Voz 0874 35:08 te iba a decir no es buena suerte en la feria ya terminado te faltaba del libro ahora no que eso es a finales

Voz 0187 35:13 en mayo de mayo ahí va a ser para hacer colas tremendo volvería hacer otra vez la de Javier me voy contigo sí tenga cuando gracias me pongo detrás vengan aquí Javier hasta luego luego