Burque se echa una partida

Voz 1 00:00 Durme algo rojo Manuel Burque que estas motos

Voz 2 00:11 a es micro es que claro se estoy viendo que es usuario de ese cuatro de la Play Station tres

Voz 1378 00:18 no es una sustancia porque bueno porque tú te preocupas en poner una una foto de perfil

Voz 0874 00:23 no pero este era este eso lo estamos dando por este gran boletines pues hace tiempo la dentadura de Manuel porque tiene un trozo de

Voz 1378 00:29 pero por qué quieres degradar me déjame colocar esto que estoy estoy colocando la Play Station por porque Javier y yo vamos a jugar porque vamos a hacer esto pero que ahora te lo explico todo tiene sentido porque te has acercado tanto se ha acercado muchísimo Valentina con el móvil es como si fuese una paparazi yo fuese Penélope Cruz a ver como si tuviera en cuenta los clientes sigue estando rico el espérate espérate quieres jugar a pues Far Cry por ejemplo no lo tengo lo duro y en nuestra activo no sabes que vamos a jugar si te voy a decir porque vamos a jugar al NBA por qué ya que no quieres jugar conmigo al baloncesto y te va siempre con Broncano jugar al tenis pues vas a jugar virtualmente conmigo al baloncesto ya he jugado nunca te he elegido los Washington justas me gustaba vamos con los muebles pero bueno porque vamos a jugar es lo que a mi me gusta más los Wizards adquieren los bulés no te no pasa nada porque lo prohibieron espérate no no ahí lo tienes ahí los tienes los de Le estoy ponen a Javier los Washington Bush del año noventa y pico se te iba a decir esto es lo que el marroquí yo voy a jugar ahora es porque estamos jugando porque le le lo creo hay una cita que te puesto ahí he estado aquí sí

Voz 0874 01:50 no de los aspectos de los videojuegos está ligada su capacidad para disminuir el desgaste de las capacidades mentales de la edad adulta de la Universidad de California un grupo de investigadores diseñadores de juegos han creado un juego llamado neurotiza Eiser diseñado para ayudar a los ancianos a mejorar sus capacidades cognitivas el fuego requiere que los individuos manejen un auto virtual mientras llevan a cabo otras tareas después de doce horas que utiliza

Voz 1378 02:11 da igual no sigas es que es rejuvenecer el cerebro vale como yo he cumplido edad ahora estoy ocho horas al día jugando a la consola en plan régimen que que alguien que sí mira tú estás tú sola no sé que esa no estás parece que tienes treinta eso es cierto tienes otros muchos que no saben no queremos decir no es de ciento y pico más de cincuenta no tiene Si casi sesenta años tienen mira pero miran la piel acerca te vamos al decirle mira la piel de Javier es que es increíble como la tiene te echas crema de hecho tocar Javier está súper suaves casi no tienes arrugas perdimos por favor vamos a jugar venga entonces yo vale te voy a decir la verdad bueno con el que estoy haciendo un poco este si cabe locos es que voy a hacer una nueva sección dentro de Burque al cubo que es que es una su sección ponme un poco de por favor para la la subsede

Voz 3 03:13 León a ver rever hola hola la tenemos por ahí es una aquí lo tenemos entonces hoy en Burque al cubo la subsecretaria de haciendo cosas intrascendentes pero hablando de cosas trascendentes

Voz 1378 03:32 hoy videojuegos y la muerte Javier del Pino y Manuel Burque no el hombre tan largo basurero eh

Voz 3 03:41 porque bueno

Voz 1378 03:43 pues entiendes mi nueva su sección quieres jugar venga dale sí sí sí entonces yo te voy a ir haciendo una entrevista a ver cómo se le da hora para empezar vale estamos Éste es el menú tal y vivir tenemos que hablar de esto es que jugamos eso es bueno si no lo primero no se pregunta por qué pues porque ahora el interés a los vídeo opinión si no tienes un poco a veces piensas en ello quién quién no te aterra estas dejan de jugar no porque está cargando en el noventa y siete por ciento ahora donde las compras lo visteis porque siempre espacio pues es es la buena en español trabaja así en español porque los niveles que contigo es mejor porque en inglés no sabes mucho no entonces tú a veces de noche Engels este Singers juegas y piensas en la muerte menos

Voz 4 04:35 por ello tú eres los rojos como los mandos

Voz 1378 04:41 para este juego no vale eh acabamos de Pekín está jugando yo yo te iba a preguntar Rubio pan en tu cara un triple entonces te he metido un triple dímelo de la muerte tiene a veces piensas en la muerte pero en plan

Voz 0874 05:00 llorando como hago yo sabes qué pasa te ves ganar una cosa que te va a asombrar su gente a medida que cumples años es más complicado hacer dos cosas al mismo tiempo

Voz 1378 05:08 claro es increíble esto lo que estamos demostrando para esta sección es que no somos capaces de hablar de algo mientras jugamos a la consola normal exacto yo creo que no saben ni el rubios no queremos dejarlo no a ver un Vera te hago una pregunta pero es que si es realmente imposible yo me imaginaba para que lo sepan los oyentes que íbamos a estar jugando como quién cocina ya habla como hacer piña es imposible es completamente imposible cual demuestra que jugar

Voz 0874 05:37 los videojuegos puede ser muy bueno para el cerebro porque ya que lo usen

Voz 1378 05:40 todo claro es decirte concentra totalmente cosas espérate es que yo quiero quiero que mira te lo ya pero quiero saber de tu intimidad Javi igual que lo nuestro es lo que te lo sepan de los oyentes Elena Muñoz es investigadora experta un

Voz 0874 05:53 cien cognitiva y autora de un estudio que revela que jugar a videojuegos provoca cambios estructurales

Voz 1378 05:58 en el cerebro Elena cómo estás buenos días buenos días Carola cambios estructurales para bien no para mal

Voz 5 06:05 bueno en ese encuentro en cambios estructurales e para bien y para mal de de la función

Voz 1378 06:10 vaya bien y cambios funcionales tan

Voz 5 06:13 bien son los que un área concreta del cerebro que se utiliza cuando juegas a videojuegos se haga más grande sino que también funciona de manera más eficientes hace optimiza el funcionamiento del cerebro

Voz 1378 06:24 vale esa es la parte buena la parte mala no y eso quiere decir que si juegas ocho horas al día mejora lo bueno

Voz 5 06:30 no no no no es exactamente así sea la parte buena es que puedes mejorar funciones cognitivas y puedes modificar el funcionamiento del cerebro la parte mala es que en el cerebro no las toros no ocurren a coste cero cuando estás desarrollando una función cognitiva probablemente no estás desarrollando otra con lo cual si estas ocho horas jugando a videojuegos que

Voz 6 06:55 no estás leyendo nuestra leyendo a Kant ya lo puedo que dejas de aprender a hablar eso es lo que les pase algo muy viejo amigo o no

Voz 0874 07:02 bueno entonces que Elena bueno es la base de toda ciencia es un poco la moderación jugar puede estar bien pero tampoco es textual

Voz 1378 07:10 el del Pino acá moderación te voy a llamar moderación moderado moderado Javier del Pino

Voz 7 07:19 hoy Berry migratorio

Voz 1378 07:21 lo vida no te puedes perder Elena

Voz 0874 07:25 entonces con moderación pero claro un caso como éste que es moderación porque un videojuego lleva muchas horas claro es que hay que acabar

Voz 5 07:32 claro es que todo depende del tipo de videojuegos al a los que se juegue los videojuegos comerciales au o videojuegos específicamente diseñados como has comentado tanto ese dinero raíces por ejemplo mejora cognitiva en determinadas patologías au en la vejez por no todo depende también del del género del videojuego así es un videojuego de acción un videojuego de más de de rotación mental como puede ser el Tetris sí

Voz 1378 08:00 tras

Voz 5 08:01 se se se potencian diferentes funciones cognitivas en cada uno de

Voz 1378 08:04 vale las personas de más de setenta años ochenta que nos están escuchando que puede que les puede aportar un ponerse a jugar a la Play al calor por ejemplo Un juego de matar

Voz 5 08:15 bueno yo creo que él todos los videojuegos las lo que sí que te aporta una capacidad de lo que comentabais antes de concentración aumenta la concentración la atención las capacidades de esos parciales son las dos funciones cognitivas que más que potencian cuando juegas a videojuegos que han estos del tipo que sea ahora ya una persona de de setenta ochenta años igual no les recomendaría este juego les recomendaría alguno más específico como Brain Training alguno algún

Voz 6 08:42 José Tomás Vicky Peña

Voz 1378 08:45 los claro pero pero y los que ya llevamos toda la vida jugando cuando tengamos noventa años vamos a tener que tirar el Call of Duty

Voz 5 08:56 yo creo que los que lleváis toda la vida jugando poder seguir jugando a lo que estáis haciendo hasta ahora

Voz 0874 09:01 bien va bien Elena Muñoz investigadora experta en estimulación cognitiva de autores de ese estudio que revela que jugar a videojuegos provoca cambios estructurales en los cerebros gracias Elena un beso hasta luego

Voz 5 09:13 gracias a vosotros hasta luego adiós

Voz 1378 09:16 Javier entonces que dime algún consejo cuando te haces mayor cómo afronta es la muerte sea tú que estás no pero dímelo la gente te quiere conocer esto es una excusa me he traído la Play sólo para entrar en tu corazón Javier por favor pero escúchame pero escúchame escúchame Javier Javier Mira he querido queridos oyentes yo lo único que quiero es que Javier sea menos hermético porque es que es de verdad parece parece un hombre de piedra sabéis lo que es como se llaman Valentina en como se llaman lo que están en las iglesias es así gárgolas parece una Garbo hola Javier Javier del Pino alias Garbo la alias Don moderado alias al Berry